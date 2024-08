Planification agile des mises en production 101 : tirer parti des avantages des mises en production incrémentielles

Tout produit commence par un plan. Dans un monde idéal, vous pouvez suivre ce plan du début à la fin. En réalité, il suffit parfois d'un seul problème pour perturber l'ensemble du calendrier, affecter les délais et modifier la dynamique de l'équipe.

La planification agile de la mise en production peut ouvrir la voie à la réussite de votre équipe. Elle décompose votre projet de mise en production en parties plus petites et plus faciles à gérer (itérations et sprints), en se concentrant sur les progrès et les ajustements continus.

Dans cet article, nous verrons comment organiser vos futures versions et suggérerons des moyens d'améliorer votre processus de développement.

Qu'est-ce que la planification agile des versions ?

La planification agile des versions est une méthode de gestion de projet qui se concentre sur les mises à jour progressives des produits plutôt que sur les mises à jour majeures.

Prenons un peu de recul et expliquons la partie "agile" du terme. Il s'agit de l'une des méthodologies de gestion de projet les plus populaires, basée sur des principes fondamentaux tels que la flexibilité, l'adaptabilité et la collaboration.

Avec la méthode agile, vous divisez votre projet en plusieurs phases. Le fait de réaliser votre projet étape par étape vous permet d'"écouter" le marché, de recueillir les commentaires des clients et de vous adapter en conséquence. La méthode agile vous permet de répondre aux changements potentiels sans avoir à repenser les plans à long terme.

La planification des versions agiles consiste à découper le cycle de développement agile en plusieurs étapes (versions). Chaque version est basée sur le retour d'expérience de la précédente, ce qui vous permet de déterminer l'orientation de votre projet et d'apporter les changements appropriés pour livrer un produit fonctionnel. Planification agile des versions est populaire dans le domaine du développement de logiciels, car il s'agit d'une approche axée sur le client qui permet de s'adapter à l'évolution des besoins. Sa mise en œuvre peut vous aider à conserver la processus de développement de produits sur la bonne voie et veillez à ce que ce que fait votre équipe corresponde à ce que veulent voir les clients cibles.

Scrum release planning

Certaines personnes font référence à la planification de la mise en production agile en tant que planification de la mise en production scrum, ce qui peut prêter à confusion scrum agile, scrum est-il agile ? ? Ces deux termes sont-ils interchangeables ?

Scrum s'inscrit dans le cadre de la méthode agile et apporte une structure à un projet. Il permet aux équipes de diviser le travail en phases appelées "sprints", de définir les rôles et d'organiser le travail afin de suivre facilement les progrès réalisés.

En d'autres termes, Scrum représente une façon de mettre en œuvre la philosophie agile.

Pourquoi la planification des versions agiles est-elle importante ?

De plus en plus d'équipes adoptent la méthode agile parce qu'elles ont reconnu l'importance et les avantages de cette méthodologie. Expliquons ce qui rend la planification agile si précieuse dans le paysage de la gestion de projet d'aujourd'hui.

Flexibilité

Les plans à long terme rigides et sans marge de manœuvre peuvent affecter la qualité du produit final car ils ne prennent pas en compte les besoins du marché en constante évolution. Un plan de publication agile est axé sur la flexibilité. Il vous permet, à vous et à votre équipe, de vous adapter rapidement aux nouvelles exigences et de livrer exactement ce que les clients attendent et veulent, sans risquer de perdre des semaines et des mois de travail.

Moins de stress et d'épuisement

Comme la planification agile des versions implique la division d'un projet en plusieurs itérations, les membres de l'équipe bénéficient d'une charge de travail plus facile à gérer et d'un retour d'information fréquent. La qualité étant une priorité, les membres de l'équipe ne se sentent pas obligés de remettre leur travail "pour hier"

Amélioration de la collaboration au sein de l'équipe

Des réunions courtes et fréquentes font des merveilles pour la collaboration au sein de l'équipe et font en sorte que les membres du personnel se sentent valorisés et inclus dans les activités quotidiennes. Plus important encore, ces réunions permettent de s'assurer que chacun comprend ses tâches et d'éviter les malentendus ou les erreurs de communication.

Une équipe de développement doit utiliser des outils spécialisés pour intégrer les meilleures pratiques de la méthode agile dans ses activités quotidiennes. Nous vous accompagnons dans le processus d'adoption de la méthode agile la gestion de projet agile en utilisant l'un des meilleurs outils disponibles- ClickUp .

ClickUp est une plateforme complète de gestion de projet et de productivité qui vous permet de garder votre équipe sur la même page, de créer, d'organiser et de gérer des sprints, d'optimiser les flux de travail et gérer les publications comme un pro !

Exploitez les différentes fonctionnalités de ClickUp et suivez les étapes ci-dessous pour tirer le meilleur parti de la planification agile des versions.

Les tableaux de bord de ClickUp 3.0 permettent aux chefs de projets agiles d'avoir une vue rapide des tâches restantes et des priorités de l'équipe pour la semaine, ainsi que des graphiques détaillés de burnup et de burndown

Étape 1 : Déterminer la vision du projet et définir les résultats

Avant de passer à la planification agile d'une version, vous devez avoir une vision du produit et la traduire en objectifs de version clairs et transparents.

La vision reflète l'idée que vous vous faites de votre produit et doit s'aligner sur votre stratégie de développement feuille de route du produit . Elle doit tenir compte des besoins et des exigences de vos clients et de l'offre actuelle sur le marché. Votre vision se transforme en résultats, à partir desquels vous déterminerez les priorités de diffusion. La gestion de projet agile dans ClickUp peut vous aider à faire tout cela facilement. Cette suite s'articule autour de flux de travail agiles et vous donne plus d'espace que nécessaire pour discuter et définir la vision du produit, en tenant compte des besoins du marché et de la disponibilité de votre équipe.

Utilisation Tableaux blancs ClickUp (le canevas numérique de ClickUp) pour réfléchir aux résultats, établir des priorités et transformer vos idées en tâches.

Transformez vos idées en tâches grâce à la fonction ClickUp Whiteboard

Étape 2 : Affiner le carnet de commandes

Maintenant que vous avez défini les résultats, il est temps de réviser votre carnet de commandes et classer les tâches par ordre de priorité . Les caractéristiques les plus importantes du produit doivent être traitées en premier, tandis que les moins importantes viennent à la fin.

Votre point de départ est un produit minimum viable, c'est-à-dire un produit avec suffisamment de fonctionnalités pour attirer les clients. Après avoir reçu les commentaires des clients, vous ajouterez des fonctionnalités supplémentaires pour rendre le produit plus fonctionnel et plus intéressant.

C'est également à ce stade que vous élaborerez des récits d'utilisateur. Elles décrivent les fonctionnalités de votre produit du point de vue de l'utilisateur final et mettent l'accent sur leur valeur. Les histoires d'utilisateurs permettent à votre équipe de se concentrer sur le client et l'empêchent de travailler sur des fonctionnalités qui ne lui seront pas utiles.

Les fonctionnalités de ClickUp Agile font de l'accomplissement de ces activités une promenade de santé. Utilisez l'outil Vue de la liste pour définir toutes les caractéristiques que votre produit devrait avoir et déterminer leur priorité. Passez à la vue Tableau Kanban pour voir les fonctionnalités de votre carnet de commandes classées en fonction de leur statut.

Utiliser Champs personnalisés ClickUp et des formules pour détailler chaque fonctionnalité, ajouter les membres de l'équipe concernés à votre espace de travail et rationaliser la collaboration. La bibliothèque de plus de 1 000 modèles de ClickUp est un excellent point de départ si vous souhaitez faciliter la gestion des backlogs de produits et la définition des histoires d'utilisateurs. Les modèles comportent des sections prédéfinies qui servent de lignes directrices et garantissent qu'aucune information importante ne passe inaperçue.

Utilisez ClickUp pour créer une vue de liste de backlogs avec des champs personnalisés tels que Priorité, ARR, et plus encore

Étape 3 : Organiser une réunion de planification de la version et fixer un objectif

Une fois que vous avez affiné le backlog, il est temps de fixer un objectif de planification de sortie clair, basé sur les histoires d'utilisateurs. Pour ce faire, organisez une réunion avec les parties prenantes. Si nécessaire, vous et votre équipe pouvez modifier le plan initial pour vous assurer que l'objectif est logique et réaliste.

Au cours de la réunion, vous devez passer en revue et discuter de la feuille de route et de l'architecture du produit, décomposer le travail en sprints et estimer la vitesse et le calendrier (sur la base de vos projets précédents) afin de définir l'objectif de planification de la version répartition du travail et la portée de la diffusion.

Une fonctionnalité que vous trouverez inestimable lors de la planification du sprint est ClickUp Sprints . Utilisez-le pour fixer les dates des sprints, attribuer des points, établir des priorités, gérer les charges de travail et automatiser le travail inachevé. Dupliquez votre vue Sprint et créez des sprints automatiquement pour gagner du temps.

Les modèles de ClickUp peuvent également s'avérer utiles pour créer et gérer des sprints. Nos meilleurs choix sont les modèles Modèle ClickUp Sprints et le modèle Modèle ClickUp Simple Sprints .

ClickUp AI peut générer une infinité de types de documents tels que des notes de projet, des plans de cours et d'autres documents afin d'accélérer votre flux de travail

Une autre fonction de ClickUp qui peut vous aider à ce stade de l'élaboration de votre projet processus de gestion des versions est Docs ClickUp -une plateforme unique de gestion de documents. C'est ici que vous pouvez créer, éditer, partager et sauvegarder tous les documents relatifs à la planification agile des versions.

Créez un ClickUp Doc pour votre réunion de planification, ajoutez des parties prenantes et examinez le plan en détail pour voir s'il peut être amélioré et comment. Grâce à des options telles que l'édition en temps réel et l'ajout de commentaires, votre équipe peut collaborer de manière transparente, même si vous n'êtes pas au même endroit.

ClickUp Docs est livré avec une option bonus qui facilitera votre travail à bien des égards ClickUp AI clickUp AI est un assistant de rédaction robuste. Il peut vous aider à créer des ordres du jour de réunions, à résumer les notes de votre réunion de planification des versions, à trouver des idées, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg !

ClickUp AI peut vous aider à flux de travail agiles en vous aidant à mettre en place les calendriers des projets les délais de réalisation des projets sont des éléments essentiels de l'approche agile, car ils permettent d'impliquer les clients dans vos processus et de mettre en œuvre leurs commentaires, ce qui en fait une autre excellente arme dans votre arsenal agile. ⚔️

Étape 4 : Établir le calendrier de sortie du produit

Passez en revue vos sprints et itérations, assurez-vous qu'ils sont d'une durée optimale et procédez à des ajustements si nécessaire. N'oubliez pas que la méthode agile consiste à apporter des changements au fur et à mesure pour s'adapter à l'évolution des besoins des clients et des demandes du marché.

Déterminer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas rétrospectives de sprint et suivre métriques agiles pour surveiller et mettre à jour vos plans à la volée.

Les défis de la planification agile des versions

La planification agile des versions améliore la concentration de votre équipe et garantit que votre produit s'aligne sur les besoins de vos clients, réduisant ainsi le risque de perdre du temps avec des fonctionnalités inutiles. Toutefois, à l'instar d'autres méthodes de gestion de projet, la planification agile des versions n'est pas parfaite. Il existe quelques difficultés potentielles dont vous devez être conscient afin de les atténuer en cours de route.

Commencer sans expérience préalable

La planification agile des versions devient plus facile au fur et à mesure que vous avancez, car vous pouvez vous appuyer sur votre expérience antérieure pour déterminer la charge de travail que votre équipe peut gérer dans un laps de temps donné. Sans ce recul, vous ne pouvez pas savoir avec certitude combien de temps durera un sprint ou une itération, vous devrez donc peut-être procéder par essais et erreurs et ajuster vos plans fréquemment au fur et à mesure.

Incertitude

Comme la planification agile des versions tourne autour de l'adaptation aux besoins du marché, vous ne savez jamais ce qui vous attend au coin de la rue. Rien n'est certain, et planifier pour l'incertitude est un défi, c'est le moins que l'on puisse dire. Vous devez être prêt à changer votre plan de match au moment où vous vous y attendez le moins, et cet élément de surprise n'est pas la tasse de thé de tout le monde. ☕

Manque de concentration

Oui, la planification agile des versions devrait stimuler la concentration de votre équipe. Mais, assez ironiquement, elle peut aussi la diminuer. Les changements fréquents et les priorités changeantes peuvent affecter la concentration et les performances de l'équipe.

Maintenir la communication

La communication est essentielle dans la planification agile des versions. Si un membre du personnel n'est pas au courant des derniers changements, il ne s'efforcera pas d'atteindre les mêmes objectifs, ce qui affectera les efforts de toute l'équipe. C'est pourquoi les réunions fréquentes font partie intégrante du maintien des flux de travail agiles.

Exemples et modèles de planification de la mise en production agile

Il n'y a pas de meilleure façon de comprendre la planification agile des versions que par un exemple de la vie réelle. Supposons que votre équipe souhaite déployer une nouvelle plateforme de streaming média en utilisant la gestion de projet agile.

Comme nous l'avons vu, le premier point à l'ordre du jour consiste à déterminer la vision et les résultats du projet. Par exemple, vous voulez que la plateforme soit conviviale et qu'elle offre une expérience de visionnage unique grâce à un contenu en plus de 20 langues et à une grande variété d'émissions de télévision et de films. À l'aide de ClickUp Agile, vous créerez un backlog de produit, dans lequel vous inclurez des histoires d'utilisateurs et des tâches telles que "Set up the registration process", "Add CC", "Configure rewind and skip ahead buttons", et "Add new titles to the library"

Ensuite, vous devez affiner le carnet de commandes et organiser les éléments en fonction de leur priorité. Vous organiserez une réunion de planification de la version pour passer en revue les éléments sur lesquels vous vous concentrerez en premier lieu et établir votre objectif principal - créer une plateforme de streaming multimédia conviviale en six mois.

Vous prendrez des notes en utilisant ClickUp Docs et ClickUp AI. Vous utiliserez également ClickUp Sprints pour découper votre travail en sprints, fixer des dates et attribuer des points. Par exemple, vous diviserez la tâche "Mise en place du processus d'inscription" en sprints tels que "Conception de la page d'inscription", "Mise en place de la base de données" et "Développement du back-end"

Utilisez la vue ClickUp Board pour évaluer et prioriser votre carnet de commandes avec des champs personnalisés et des formules

Vous allez compléter le calendrier de sortie du produit et mettre votre plan en route. Ensuite, vous organiserez des réunions régulières pour suivre le succès du travail accompli. Par exemple, vous pouvez remarquer que la conception de la page d'inscription pourrait être améliorée, et vous adapterez vos plans en conséquence. Au bout d'un certain temps, vous constatez que les besoins du marché ont évolué : les gens veulent écouter davantage de podcasts. Vous envisagez donc d'ajouter cette fonction à votre plateforme pour attirer davantage d'utilisateurs et les satisfaire.

Les modèles ClickUp peuvent vous faciliter la tâche

De ClickUp Agile à ClickUp Docs avec un assistant de rédaction IA robuste, ClickUp offre des fonctionnalités qui rationalisent la planification des versions agiles. La bibliothèque de modèles de la plateforme mérite une mention d'honneur : elle propose des options spécialement conçues pour les équipes agiles, qui améliorent leurs performances tout en gagnant du temps.

Découvrons deux modèles ClickUp dont vous devriez tirer parti si vous voulez maîtriser la planification agile des versions.

1. Modèle de gestion de projet agile ClickUp

Le modèle de gestion de projet agile ClickUp soutient vos flux de travail agiles et permet à votre équipe de rester sur la même longueur d'onde

Dirigez-vous un projet non logiciel ? projet de développement et souhaitez mettre en place des méthodologies agiles ? Les Modèle de gestion de projet agile ClickUp est la voie à suivre !

Ce modèle offre une base parfaite pour la mise en œuvre de méthodologies telles que Scrum et Kanban grâce à ses cinq sections :

Backlog : Recueillez les demandes à l'aide d'un formulaire ClickUp et transférez automatiquement les informations dans une liste où vous pouvez classer les éléments du carnet de commandes par ordre de priorité Cérémonies agiles : Gérer les cérémonies comme les rétrospectives, les réunions quotidiennes et les revues de sprint Tableau Kanban : Transformez vos tâches en cartes et triez-les par statut pour suivre vos flux de travail Mise en place de sprints : Créez des dossiers de sprints, ajoutez des tâches aux sprints, estimez le travail et gérez les ressources en toute simplicité

Comme tous les modèles ClickUp, celui-ci prend en charge la collaboration au sein de l'équipe et offre une grande flexibilité. Vous pouvez l'adapter à la dynamique de votre équipe et aux méthodes spécifiques que vous employez pour accomplir le travail. 💪

2. Modèle de planification de la mise en production ClickUp

Utilisez le modèle de planification de sortie ClickUp pour planifier et gérer facilement la sortie d'un nouveau logiciel

Trouver les bonnes stratégies pour lancer votre nouveau logiciel peut s'avérer difficile si vous n'avez pas les bons outils à votre disposition. Le modèle de planification de la mise en production de ClickUp Modèle de planification de la mise en production ClickUp est exactement ce dont vous avez besoin pour gérer votre produit et définir des stratégies de diffusion avec un minimum d'inconvénients.

Grâce à ce modèle, vous pouvez planifier vos tâches, rester organisé et respecter les délais, et suivre vos progrès au fil du temps pour voir s'il y a place à l'amélioration. 😍

Il s'agit d'un modèle de dossier composé de trois éléments : les caractéristiques, les objectifs de publication et les notes de publication.

La section Caractéristiques offre deux vues. La première (Objectifs de la version) vous permet de présenter le backlog du produit, la phase d'itération et les principaux impacts, tandis que la seconde option (Tableau d'itération) affiche vos tâches sous forme de cartes classées par itération.

La section Objectifs de publication comporte cinq vues : calendrier de publication, plan de publication, tableau des priorités, itinéraire des fonctionnalités et calendrier de développement. Utilisez-les pour organiser, résumer et gérer vos tâches, suivre les dépendances et créer des calendriers logiques.

La section Notes de lancement est un document ClickUp dans lequel vous pouvez inclure des ressources supplémentaires ou fournir plus de détails sur le lancement de votre produit.

Planification agile des mises en production : De petits pas vers de grands objectifs

La planification agile des versions vous aide à vous conformer aux besoins de vos clients et à créer un produit fonctionnel sans fonctionnalités redondantes. La méthodologie offre de la flexibilité et valorise le travail d'équipe et la communication.

C'est également la philosophie qui sous-tend ClickUp ! Il n'est donc pas surprenant que la plateforme soit dotée de nombreuses options qui soutiennent les flux de travail agiles et font des plans de sortie agiles un jeu d'enfant, de ClickUp Agile et ClickUp Sprints à des centaines de modèles qui facilitent votre travail. S'inscrire à ClickUp et commencez à mettre en œuvre la planification agile des versions dès aujourd'hui ! 🥰