Les 10 meilleurs outils de gestion des versions (2024)

Comment définir et choisir le meilleur outil de gestion des versions ? Avec autant d'options sur le marché, il peut être difficile de réduire la recherche. Au-delà de l'exploitation des processus de mise en production au sein de votre organisation pour un déploiement à grande échelle, vous souhaitez également disposer d'un outil intuitif que vos équipes et vos partenaires externes pourront utiliser régulièrement.

Dans notre Guide de gestion des versions 101 dans ce guide, nous abordons les bonnes choses : comment un processus de gestion des versions minimise les échecs et augmente la productivité pour répondre aux exigences de l'entreprise.

Nous sommes de retour et, cette fois, nous avons présélectionné les meilleurs outils de gestion des versions pour vous aider dans votre recherche d'une solution à long terme. ✨

Voici les 10 meilleurs outils de gestion des versions pour maximiser la valeur de vos processus de développement logiciel et de votre communication !

Les 10 meilleurs outils de gestion des versions

1. ClickUp

ClickUp est l'outil n°1 pour les équipes agiles ClickUp est la plateforme de productivité ultime pour les équipes agiles pour suivre les versions, collaborer sur les sprints et regrouper tout le travail dans un seul outil. Tous les membres d'une organisation - gestionnaires de versions, développeurs, partenaires externes, sécurité et RH - peuvent adopter ClickUp pour personnaliser leurs espaces de travail.

Avec ClickUp, chacun peut visualiser les tâches de quelques jours à quelques mois ou obtenir des détails granulaires sur l'avancement d'une tâche en quelques clics. Voici quelques-unes des plus de 100 fonctionnalités polyvalentes de ClickUp qui s'aligneront sur n'importe quel système agile ou de gestion des ressources humaines Équipes DevOps besoins :

✅ ClickUp pros

❌ ClickUp cons

Toutes les vues ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile... pour l'instant ! 🔮

💸 Prix ClickUp

Email dans ClickUp

Tâches et membres illimités

Docs collaboratifs

assistance 24/7, et plus encore Plan illimité (idéal pour les petites équipes) $7/membre par mois

tout ce qui se trouve dans le Free Forever Plan et..

Vue des formulaires

Stockage, tableaux de bord et champs personnalisés illimités

Rapports agiles, et plus encore Plan d'affaires (idéal pour les équipes de taille moyenne) 12 $/membre par mois Tout ce qu'il y a dans le Plan illimité et..

tout ce qui se trouve dans le plan illimité et..

Rapports personnalisés

Automatisation avancée, suivi du temps et fonctions de tableau de bord

Lignes de temps, cartes heuristiques, etc

si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à réussir ! Contactez notre équipe commerciale dès que vous êtes prêt.

💬 Notes des clients ClickUp

G2 : 4.7/5 (3,930+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2,530+ commentaires)

2. Azure Pipelines

via Azure Pipelines

Azure Pipelines est un outil de gestion des versions capable de construire et de déployer du code écrit dans n'importe quel langage et sur n'importe quelle plateforme. Les utilisateurs peuvent créer un nouveau projet avec une organisation Azure DevOps et un code source stocké dans un système de contrôle de version pour démarrer un pipeline de diffusion d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD). S'il s'agit d'un projet open source, les utilisateurs bénéficient de dix tâches parallèles gratuites pour accélérer le temps de construction.

✅ Les pros d'Azure Pipelines

Déploie vers différents types de cibles en même temps

Agents Linux, macOS et Windows hébergés par Microsoft avec prise en charge complète du pipeline de libération CI/CD

❌ Les inconvénients d'Azure Pipelines

Difficile de saisir les capacités de base si un utilisateur est novice dans ce type de système

Pour passer à Azure Pipelines en tant que plateforme unique de gestion de projet, les équipes devront développer des solutions de contournement ou ajouter d'autres services à des fins de personnalisation

💸 Prix d'Azure Pipelines

Azure Pipelines est gratuit pour les projets publics. Pour obtenir des devis personnalisés, renseignez-vous auprès d'Azure Pipelines.

💬 Notes des clients d'Azure Pipelines

G2 : 4.5/5 (30+ reviews)

Capterra : 4.4/5 (600+ avis)

3. Jira

via Jira Le logiciel Jira d'Atlassian est une plateforme de suivi des problèmes qui peut automatiser le code tout au long du cycle de vie avec l'outil intégré d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD) de Bitbucket Cloud, Bitbucket Pipelines ou les partenaires Jira. Il prend en charge les équipes de développement, mais celles-ci devront s'intégrer à un outil d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD) intégré à Bitbucket Cloud outil de gestion de projet comme Trello (un autre produit d'Atlassian) pour collaborer avec des équipes qui ne travaillent pas sur des produits, dans l'ensemble de l'organisation.

✅ Les avantages de Jira

Attribuez des tâches ou créez des problèmes Jira directement à partir de votre demande d'extraction

Rapport d'incident Tableau de bord pour résoudre plus rapidement les problèmes de déploiement de code

❌ Jira cons

Les équipes qui ne s'occupent pas de produits peuvent être amenées à utiliser plusieurs applications pour une gestion simple du travail et pour éviter des flux de travail trop complexes

La courbe d'apprentissage abrupte pour les administrateurs Jira pour apprendre, mettre en œuvre et former les membres de l'équipe

💸 Prix de Jira

Jira dispose d'un plan gratuit limité. Pour des devis personnalisés, renseignez-vous auprès de Jira.

💬 Notes des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4,490+ avis)

Capterra : 4.4/5 (11 270+ avis)

4. Chef

via Progress Chef

Le prochain outil de gestion des versions sur notre liste est Chef, un produit du portefeuille Progress qui permet un alignement organisationnel avec un ensemble d'outils standard et une bibliothèque d'infrastructure pour les équipes chargées des applications, de la sécurité et des opérations. En outre, leurs solutions commerciales et techniques sont dotées d'une automatisation du déploiement qui permet aux équipes de passer du développement à la production.

✅ Chef pros

Tableaux de bord DevOps pour la validation à travers l'infrastructure et les applications

Définition des politiques sous forme de code pour réduire le temps de test de conformité

❌ Chef contre

Nouvellement acquis par Progress (trop tôt pour mesurer son développement)

D'autres outils de gestion des versions sont nécessaires pour compléter les versions logicielles

💸 Prix de Chef

Chef n'a pas de plan gratuit ou de version freemium. Pour un devis personnalisé, renseignez-vous auprès de Chef.

💬 Notes des clients de Chef

G2 : 4/5 (plus de 40 commentaires)

Capterra : N/A

5. Ansible

via Ansible

Ansible est une solution d'automatisation informatique d'entreprise de Red Hat. Grâce à un outil unique, les équipes ont la possibilité d'automatiser des tâches au sein des départements informatiques et des domaines. Il est facile à déployer en utilisant le langage YAML et fonctionne en se connectant à vos nœuds et en poussant de petits programmes écrits pour être des modèles de ressources de l'état désiré du système.

✅ Les pros d'Ansible

Créer des "pièces", qui sélectionnent un groupe particulier d'hôtes et leur assignent des tâches à exécuter ou des rôles à remplir

Divisez votre Ansiblepour découper votre production en différents groupes de machines

❌ Ansible cons

Pas de plan gratuit ou de version freemium

Construit pour un cas d'utilisation spécifique (environnement informatique)

💸 Prix d'Ansible

La plateforme d'automatisation Red Hat Ansible a une période d'essai de produit limitée. Pour un devis personnalisé, renseignez-vous auprès de Red Hat.

💬 Évaluation des clients d'Ansible

G2 : 4.5/5 (100+ avis)

Capterra : 4.5/5 (30+ avis)

6. Plutora

via Plutora

Plutora aide les équipes à améliorer les mises en production de logiciels en créant une visibilité et une organisation complètes pour les outils internes et la logique d'entreprise. Le processus de développement logiciel combiné aux fonctionnalités de Plutora (calendriers de mise en production et tableaux de bord analytiques) élimine les incertitudes liées à la mise en production. Plutora est conçu pour s'adapter à l'évolution des équipes et des processus de mise en production.

✅ Plutora pros

Le calendrier de publication consolidé permet d'aligner les ressources sur l'ensemble du portefeuille

Le reporting automatisé basé sur les rôles tient les parties prenantes informées de l'état de santé des applications et de l'état des versions

❌ Plutora contre

L'apprentissage, la mise en œuvre et la formation des membres de l'équipe nécessitent une expérience des processus de mise en production

Pas de plan gratuit ou de version freemium

💸 Prix de Plutora

Pour un devis personnalisé, renseignez-vous auprès de Plutora.

💬 Les évaluations des clients de Plutora

G2 : N/A

Capterra : N/A

7. Spinnaker

via Spinnaker

Spinnaker est une solution open source, multi-cloud, de gestion des versions plateforme de livraison continue pour la publication de logiciels changements. Une application Spinnaker modélise le concept d'exploitation d'un ensemble de services (applications ou microservices). Elle est conçue pour alléger le fardeau manuel des équipes de développement grâce à deux ensembles de fonctionnalités de base : la gestion des applications et le déploiement des applications.

✅ Spinnaker pros

Offre un déploiement sur plusieurs fournisseurs de cloud, y compris Google Apple Engine, Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, etc

Possibilité de restreindre l'exécution des étapes à des fenêtres de temps spécifiques

❌ Les inconvénients de Spinnaker

Bien que l'outil Spinnaker soit gratuit pour les projets open source, les développeurs doivent consacrer du temps à l'apprentissage et à l'installation

Nécessite des mises à jour, davantage d'ingénieurs et de la maintenance pour être mis à l'échelle

💸 Prix de Spinnaker

Spinnaker est gratuit.

💬 Évaluation des clients de Spinnaker

G2 : 3.9/5 (10+ reviews)

Capterra : N/A

8. Octopus Deploy

via Octopus Deploy

Octopus Deploy, un fournisseur indépendant, est une plateforme unique permettant aux équipes de gérer les pipelines de mise en production, de contrôler le développement de logiciels et d'automatiser les runbooks afin de maintenir le cycle de mise en production. En outre, les développeurs peuvent créer un tutoriel personnalisé pour leur pile d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD).

✅ Octopus Deploy pros

Prise en charge de modèles de déploiement avancés

Promotion cohérente des versions à travers les environnements, les approbations manuelles, et les processus d'intégration et de livraison continuenotes de version ❌ Octopus Deploy cons

Le suivi des bogues, le contrôle de source et l'automatisation des versions build/CI ne sont pas des solutions disponibles via Octopus Deploy

Plans payants coûteux

💸 Prix d'Octopus Deploy

Octopus Deploy offre un essai gratuit de 30 jours et des plans payants à partir de 50 $/mois.

💬 Notes des clients d'Octopus Deploy

G2 : 4.4/5 (40+ avis)

Capterra : 4.8/5 (10+ avis)

9. Digital.ai Release

via Digital.ai Release

Digital.ai Release est une solution de gestion et d'orchestration des versions qui utilise l'automatisation des versions pour accélérer la livraison et réduire les risques. Elle est conçue pour soutenir les équipes à tous les niveaux de maturité de la livraison continue (Continuous Delivery) afin d'obtenir une vision des processus de livraison de logiciels de bout en bout.

✅ Digital.ai Release pros

Rapports automatisés et preuves de conformité pour les auditeurs informatiques

Tableaux de bord entièrement personnalisables pour visualiser les données de tous les outils DevOps

❌ Digital.ai Release contre

Pas de plan gratuit ou de version freemium

L'interface n'est pas conviviale par rapport à d'autres outils de gestion des versions et des déploiements de cette liste

💸 Prix de Digital.ai Release

Pour un devis personnalisé, renseignez-vous auprès de Digital.ai Release.

💬 Évaluation des clients de Digital.ai Release

G2 : 4/5 (2 commentaires)

Capterra : N/A

10. Jenkins

via Jenkins

Jenkins est un serveur d'automatisation open source permettant aux développeurs du monde entier de construire, tester et déployer leurs logiciels de manière fiable. Avec des centaines de plugins dans le centre de mise à jour, Jenkins s'intègre à d'autres logiciels dans la chaîne d'outils de l'intégration continue (CI) et de la livraison continue (CD).

✅ Les avantages de Jenkins

Jenkins Pipeline : une suite de plugins qui prend en charge la mise en œuvre et l'intégration des pipelines de publication de livraison continue dans Jenkins

Bibliothèque de plugins pour travailler à la construction d'un outil dynamique de déploiement d'applications

❌ Jenkins contre

L'interface n'est pas conviviale par rapport à d'autres outils de gestion des versions et des déploiements de cette liste

En tant qu'outil communautaire, l'assistance au dépannage peut être compliquée

💸 Prix de Jenkins

Jenkins est gratuit.

💬 Jenkins évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (370+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (380+ avis)

Voilà les dix meilleurs outils de gestion des versions !

Considérations pour le choix des outils de gestion des versions

Tous les outils de gestion des versions ne sont pas identiques. Voici les fonctionnalités agiles indispensables à la réussite de la livraison continue :

Tableaux blancs pour le brainstorming et l'idéation

Documents collaboratifs pour les SOP,les notes de projetet les communications internes/externes

Les vues de la charge de travail de l'équipe et de l'individu pour s'aligner sur le plan de développement

Dépendances et estimations de temps pour l'attribution des tâches

Espaces permettant de séparer les flux de travail de l'équipe tout en maintenant une collaboration croisée en cas de besoin

Automatisations pour réduire ou éliminer l'effort manuel nécessaire à l'exécution de tâches simples

Sprints, tableaux Kaban et tableaux de bord pour visualiser les mesures agiles en un seul endroit

Support continu du produit

Vous avez maintenant deux ou trois outils de gestion des versions en tête. Mais quelle est la solution solide comme le roc qui non seulement s'alignera sur les flux de travail existants, mais fonctionnera aussi bien pour les utilisateurs techniques que non techniques de votre organisation ? 🤔

Passons brièvement en revue les avantages que l'on peut attendre d'un outil de gestion des versions approprié :

Adoption rapide par les équipes internes et les partenaires externes

Communication accrue et rationalisée entre les équipes internes et les partenaires externeséquipes interfonctionnelles* Mises à jour automatiques de l'état d'avancement du suivi des tâches

Meilleure gestion des ressources et desgestion des compétences pour conserver les talents

Données détaillées sur les versions et les déploiements

Analyse de la chaîne de valeur pour identifier les opportunités d'amélioration

Visibilité des flux de travail et des goulets d'étranglement grâce à des rapports en temps réel et à la gestion des enregistrements

Expédition rapide et efficace des logiciels

Des ambassadeurs du changement émergents pour gérer la croissance au fil du temps

Guide de démarrage rapide pour le choix d'un outil de gestion des versions

En tant que responsable de la gestion des versions, la décision n'est pas simple à prendre. En plus de devoir jongler avec plusieurs systèmes, groupes de projets et opérations, vous avez sur votre liste une " recherche d'un outil de gestion des versions ". 😮‍💨

Ce qui déterminera finalement le succès, c'est la transformation que l'outil de gestion des versions apportera à votre équipe et à vos projets. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne s'agit pas d'une tâche individuelle ! Voici donc un guide de démarrage rapide qui vous permettra de partir du bon pied et de vous épargner des heures de recherche :

1️⃣ Commencez votre recherche en identifiant les problèmes que cet outil de gestion des versions permettra de résoudre. Les personnes qui s'appuieront sur l'outil pour accomplir leur travail au quotidien et les autres personnes qui seront régulièrement en contact avec lui sont les personnes les plus importantes à contacter !

Envoyez un formulaire ClickUp pour recueillir les critères de l'outil de gestion des versions de votre destinataire

2️⃣ Évaluez les réponses au formulaire et rassemblez les éléments clés pour sélectionner les options appropriées. Par exemple, si la majorité des répondants indiquent qu'ils ont besoin de sous-tâches, vous pouvez ignorer les outils qui ne disposent pas de cette fonctionnalité. N'oubliez pas d'ajouter vos commentaires ! Vous êtes au cœur de la technologie et des équipes, votre point de vue est donc précieux. Pensez aux projets antérieurs qui ont mis en évidence des domaines d'opportunité et aux conversations ad hoc avec les membres de l'équipe sur les améliorations à apporter au processus de publication.

Rassembler les réponses dans un tableau ClickUp Docs et prioriser tous les besoins immédiats

3️⃣ Créez un tableau comparatif des meilleurs outils de gestion des versions et partagez ces informations avec les chefs d'équipe et les décideurs.

Conseil: Recherchez un petit groupe d'ambassadeurs enthousiastes capables de former et de motiver les autres après l'introduction du nouveau logiciel. Ils seront en mesure de fournir un soutien individuel qui ne serait pas possible pour tout le monde.

Tenez tout le monde au courant de l'avancement de la recherche à partir d'un seul tableau de bord ClickUp

ClickUp pour la gestion des versions

Ce n'est pas pour rien que les utilisateurs qui ont précédemment utilisé Jira et d'autres outils ont opté pour ClickUp : ils peuvent atteindre tous leurs objectifs sur une seule plateforme. En automatisant les processus et en minimisant la complexité des versions, ils évoluent plus rapidement et de manière plus sûre. Entreprises dans le monde entier apprécient le temps gagné, les dépenses économisées et l'avantage concurrentiel que leur procure l'utilisation de ClickUp.

Votre recherche de logiciels se termine aujourd'hui sur une bonne note.