Que sont les valeurs agiles ? (Guide ultime)

vous voulez en savoir plus sur les valeurs d'Agile ?

L'approche Agile est l'une des façons les plus efficaces de construire des produits.

Mais Agile n'est pas juste une question d'organisation sprints et la mise à jour des Tableaux Agile.

Pour mettre en œuvre la méthodologie Agile, votre équipe doit également respecter certaines valeurs fondamentales de l'Agile.

Ces valeurs lient votre équipe, tout comme notre groupe d'étude favori dans la série Community !

Dans cet article, nous utiliserons des exemples tirés de Community pour vous présenter la fonction 4 valeurs fondamentales de l'approche Agile. Nous mettrons également en lumière les meilleures Logiciels de gestion de projet Agile pour vous aider à vous adapter rapidement à la méthode Agile.

Amenez donc votre groupe d'étude, car tout le monde est le bienvenu dans cette communauté !

Que sont les valeurs agiles ?

Les valeurs agiles sont les quatre traits directeurs décrits dans le Manifeste Agile, le document de référence pour les projets Agile.

Elles sont les suivantes :

Note: Si vous voulez en savoir plus sur la méthode agile , passez à cette section .

Cependant, les valeurs agiles ne sont pas seulement des règles à suivre pour achever votre projet.

Après tout, le mouvement Agile n'est pas comme le cours d'espagnol de Senor Chang dans la Communauté, où l'on est exclu de la classe si l'on donne une mauvaise réponse !

Au lieu de cela, ces valeurs développeront un Un état d'esprit agile qui aideront un développeur de logiciels à obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement. Ainsi, bien qu'elles ne soient pas obligatoires, ces valeurs sont des rappels forts de ce que représente la méthodologie Agile.

et qu'est-ce que c'est, me direz-vous ?

Découvrons-le...

Note: Si vous connaissez déjà les tenants et les aboutissants de la méthode Agile, et que vous souhaitez seulement apprendre les valeurs Agile, cliquez sur ici pour accéder à la section qui les concerne.

Qu'est-ce que la gestion de projet agile ?

La gestion de projet Agile est une méthode moderne de développement de logiciels et d'apprentissage gestion de projet qui met l'accent sur l'adaptabilité et l'efficacité.

En fait, la pratique Agile est personnalisée pour stimuler l'efficacité et la collaboration des équipes de logiciels, les aidant à livrer rapidement des produits centrés sur le client.

en bref, c'est quelque chose que Senor Chang doit prendre en compte dans le cadre de son travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image25-4.gif je devais réfléchir rapidement /$$$img/

mais que fait le processus de développement agile ?

♪ Let's find out... ♪

La méthode Agile permet aux équipes de mieux se coordonner et d'obtenir des résultats plus rapidement que si elles utilisaient une méthodologie de gestion de projet traditionnelle telle que La chute d'eau. Voici un exemple pour vous aider à comprendre le concept de différence entre Agile et Waterfall :

Imaginons que vous fassiez partie d'une équipe de développeurs de logiciels avec un état d'esprit Agile.

Votre équipe est en train de construire une application pour les groupes d'étude de Teams. Le produit final doit aider le groupe à gérer ses sessions d'étude.

Au lieu d'achever l'application complète en une seule version (comme dans les méthodes traditionnelles), vous la diviserez en plusieurs petites versions, chacune ayant un cycle de développement court (appelé sprint) de deux à quatre semaines.

Après chaque sprint, votre équipe soumettra une version de l'application au groupe d'étude pour recueillir ses commentaires.

il faut s'attendre à des commentaires acerbes de la part de l'ancien athlète, Troy

Lorsque votre équipe de développeurs travaille en tandem avec le client, vous aurez bientôt un produit génial qui répondra à tous ses besoins !

Mais pour y parvenir, vous devez vous conformer aux 4 valeurs Agile et 12 principes énoncés dans le Manifeste Agile.

Les 4 valeurs fondamentales d'Agile

Le manifeste Agile est un document minimaliste qui ne livre que l'essence du cadre Agile. Mais sa signification réelle (et son application quotidienne) peut être un peu trop difficile à repérer pour les gens comme Chang.

C'est précisément la raison pour laquelle nous couvrons chaque valeur en détail !

Voici comment les valeurs du manifeste Agile s'appliquent à votre organisation Agile :

Valeur Agile #1 : Les individus et les interactions avant les processus et les outils

Qu'il s'agisse de remplir des formulaires pour l'approbation d'un projet ou de demander la permission d'utiliser la salle de conférence, chaque entreprise a une façon de faire les choses terminées.

Bien sûr, il s'agit là de tactiques de gestion efficaces à leur manière.

Mais parfois, ces processus empêchent l'agilité dans l'équipe.

Et lorsque cela se produit, seules les directes discussions peuvent résoudre le problème.

surtout si l'ex-avocat Jeff est celui qui parle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image28-4.gif un homme qui dit que c'est de la chimie /$$$img/

Les créateurs du cadre Agile ont reconnu le pouvoir des gens et des interactions pour accélérer les choses. Et en conséquence, l'essence de tout processus Agile aura un certain élément humain.

Prenons par exemple la tâche qui consiste à comprendre les besoins du client.

Bien sûr, vous pouvez lui demander de remplir un formulaire standard. Mais ce formulaire ne permettra pas à lui seul de saisir correctement toutes ses exigences.

pourquoi ne pas interagir directement avec eux ?

Vous serez en mesure de comprendre clairement ce dont ils ont besoin dans le produit final et de clarifier facilement tout problème ou préoccupation !

En outre, pour exploiter pleinement le potentiel de l'équipe, une organisation Agile doit donner la priorité aux capacités de son équipe. En fin de compte, ce sont eux qui sont responsables du processus de développement !

C'est pourquoi on déconseille aux praticiens Agile de trop dépendre des processus et des outils. Il faut plutôt miser sur les individus et les interactions !

Valeur Agile #2 : Un logiciel de travail plutôt qu'une documentation complète

Avec l'amour de Dean pour la paperasse, il s'intégrerait parfaitement dans une installation de gestion de projet traditionnelle.

Toutefois, dans une telle installation, les rames de paperasse peuvent ou non déboucher sur quelque chose de concret.

En outre, cela prend un temps crucial qui aurait pu être investi dans la création de logiciels utiles.

C'est pourquoi la méthodologie Agile recommande quelque chose de mieux pour remplacer la paperasse inutile : le produit lui-même!

Les adeptes de la méthode Agile présentent une version du logiciel de travail à leurs clients presque toutes les deux semaines. Si cela vous permet d'obtenir leurs réactions, vous serez également en mesure de respecter vos délais.

À cela ne veut pas dire que le processus Agile ne fait pas de place à la documentation. Mais face à une échéance écrasante, un logiciel de travail l'emportera toujours sur une documentation détaillée.

après tout, on peut toujours documenter les choses plus tard, n'est-ce pas ?

Valeur Agile #3 : La collaboration avec le client plutôt que la négociation d'un contrat

Si une organisation Agile et ses clients se contentent de décrire à l'avance tout ce qui doit être fait, cela laisse peu de place à l'improvisation pour le développeur de logiciels.

Cela va à l'encontre du principe même du développement agile.

Sans une étroite collaboration avec le client, un développeur peut perdre de vue sa vision.

Et lorsque le produit final est prêt, les clients peuvent ne pas réagir aussi favorablement que prévu.

ils seront comme Troy ici :-)

Au lieu de négocier de tels contrats, il est conseillé aux praticiens Agile de collaborer avec les clients à chaque niveau du processus de développement.

Par exemple, si vous suivez Scrum, le Scrum master devrait régulièrement inclure le client dans les réunions de revue de sprint, les sessions de tests utilisateurs et les discussions de groupe.

Il est certain que cela accélère le processus de développement de logiciels grâce aux multiples contributions des clients que l'équipe de développeurs de logiciels reçoit.

Mais plus important encore, la pratique Agile donne aux équipes les moyens d'améliorer la qualité de leur travail temps et de l'espace pour mieux s'adapter aux besoins des clients et développer des logiciels utiles pour eux.

Valeur Agile #4 : Embrasser le changement plutôt que de suivre un forfait

La plupart des gens pensent que le changement est coûteux, encombrant et qu'il doit être évité à tout prix.

mais comme le dit Senor Chang : "Le changement est une chose qui ne se fait pas"

C'est bien cela ! Le changement, tout comme Chang, est inévitable.

Et la méthode Agile nous apprend à l'accepter (et à l'accepter lui aussi !).

Parce que la vie est imprévisible et que des choses folles peuvent faire dérailler votre projet.

comme la prise de contrôle de votre école par un gardien de sécurité de type dictateur maléfique

De même, vos hypothèses initiales concernant le projet ou les besoins des clients peuvent changer à tout moment.

Il serait impossible d'y faire face dans le cadre des contraintes traditionnelles de la gestion de projet.

Par exemple, vous avez commencé par supposer que vous créez une application pour un groupe d'étude de six membres. Mais avec la prise de contrôle de Chang, il se peut qu'il n'y ait plus aucun groupe d'étude au Greendale Community College !

Cependant, avec la pratique Agile, vous avez des réunions de révision et d'autres occasions de vous adapter à de tels changements sans mettre en péril votre projet.

cependant, avec Chang dans les parages, vous voudrez peut-être revoir complètement vos priorités d'entreprise !

Les 12 principes agiles

Les concepteurs de la méthode de développement Agile ne se sont pas contentés de développer des valeurs.

Ils nous ont aussi donné 12 principes de gestion de projet Agile qui clarifient quelles doivent être les priorités d'un projet Équipe Agile .

J'espère que cela vous aidera à éviter ce genre de confusion dans votre organisation Agile :

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image15-3.gif les gens paniquent /$$$img/

Voici un aperçu rapide de chaque principe du manifeste Agile pour vous aider à affiner un état d'esprit Agile.

(Nous avons classé chaque principe en 4 groupes distincts pour vous aider à mieux comprendre leur essence)

Groupe A. Principes de gestion de projet Agile concernant la satisfaction du client

donnez la priorité à la satisfaction du client, avant toute chose._Tenez la promesse que vous leur avez faite en leur fournissant un logiciel de haute qualité dans les délais impartis. les processus agiles maîtrisent le changement et vous aident à créer des logiciels de valeur pour vos clients. livrez souvent, de préférence toutes les deux semaines ou tous les mois. Cela vous permet d'obtenir régulièrement des commentaires de vos clients et d'adapter le produit ou le logiciel en conséquence.

Groupe B. Principes de gestion de projet agile concernant la qualité

Pour déterminer la réussite de vos processus de développement, concentrez-vous sur la façon dont votre logiciel fonctionnel satisfait les clients. le _processus Agile est basé sur un processus de développement dirigé par les tests _.Pour le mettre en œuvre, assurez-vous que votre équipe dispose des ressources nécessaires pour maintenir un rythme soutenu. Une attention continue à l'excellence technique _et au bon design renforce l'agilité pour vous aider à répondre parfaitement aux besoins des clients.

Groupe C. Principes de gestion de projet agile sur la collaboration

les parties prenantes du projet et vos développeurs doivent travailler ensemble régulièrement. Cela permet à votre équipe de collaborer activement en vue d'une amélioration continue. construisez des projets autour de membres d'équipe motivés et donnez-leur l'assistance dont ils ont besoin. Faites-leur toujours confiance pour faire ce qu'il faut. encouragez les membres à avoir davantage de conversations en face à face_ car c'est le moyen le plus fiable et le plus efficace de transmettre des informations. encouragez votre équipe à s'organiser elle-même et à travailler sans supervision. Le meilleur travail émerge de telles équipes.

Groupe D. Principes de gestion de projet agile concernant la gestion d'équipe

gardez vos processus simples et débarrassez-vous du travail non essentiel : c'est le cœur même d'un projet Agile. Évaluez constamment les performances de votre équipe pour l'améliorer et la rendre plus efficace

Chaque principe Agile (lorsqu'il est abonné, bien sûr) vous aidera sûrement à développer un produit qui répond parfaitement aux besoins de vos clients.

En tout état de cause, un principe Agile sera bien plus efficace que l'expérience visant à prouver le tristement célèbre "principe de Duncan" !

Un projet de développement Agile est comme une partie de paintball.

Pour réussir, il faut de l'agilité et de la collaboration.

Chaque valeur et principe du cadre Agile posera les bases de la réussite de votre projet.

Mais c'est à peu près tout.

comment pouvez-vous gérer votre projet Agile dès maintenant ?

Heureusement, vous disposez d'un puissant logiciel de gestion de projet pour vous aider !

Les logiciels de gestion de projet traditionnels et obsolètes sont peut-être suffisants pour le bureau du doyen, mais ils ne répondront pas aux besoins de votre projet Agile.

Après tout, l'Agile est une question de changement et d'agilité !

C'est pourquoi vous avez besoin d'un excellent outil de projet de développement logiciel Agile comme ClickUp à vos côtés !

Mais qu'est-ce que ClickUp?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image4-1-1400x666.png dispositifs ClickUp /$$$img/ ClickUp est l'un des plus grands des outils de gestion de projet les plus performants au monde qui est utilisé par des équipes allant des startups aux géants de la technologie dans le monde entier.

Avec une grande variété de fonctionnalités de développement de logiciels Agile et de collaboration, il a tout ce dont votre équipe Agile a besoin !

la meilleure partie ?

Il est très facile de démarrer avec ClickUp.

Vous n'aurez pas besoin d'un livre pour cela !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image6-4.gif un homme dit : "Pourriez-vous m'apporter un livre sur la façon de faire les choses ? /$$img/

Voici comment les fonctionnalités de ClickUp apportent une assistance à la réussite Gestion agile des produits .

A. Gérer les sprints avec des Listes de sprints Sprints serait une compétence utile pour jouer au paintball au Greendale Community College.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image27-3.gif homme sprintant /$$$img/

Mais un projet Agile nécessite des sprints d'un tout autre type.

Les sprints sont des phases de développement courtes (d'une durée de 2 à 4 semaines chacune) qui se terminent par la présentation d'un produit fonctionnel au client.

Comme chaque sprint contient autant d'action et d'excitation qu'une partie de paintball typique, il peut être difficile de suivre leur progression.

Mais pas avec ClickUp !

La Sprint List de ClickUp est une simple checklist qui divise chaque sprint en petites tâches. Chaque fois que vous terminez une tâche, vous pouvez rapidement la cocher sur la liste !

Vous pouvez créer une checklist pour tous vos projets Agile, tâches, sous-tâches et même vos histoires d'utilisateurs. Vous pouvez également ajouter des points Scrum à une liste pour évaluer le temps qu'il vous faudra pour terminer les éléments du backlog.

la meilleure partie ?

Vous pouvez utiliser la liste de sprint lors de divers Réunions Agile en cours, comme la revue de sprint, pour discuter facilement de la progression du sprint !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image7-2-1400x713.png liste de sprint ClickUp /$$$img/

B. Obtenir des aperçus de haut niveau sur les projets personnalisables de Tableaux de bord _Le groupe d'étude de Greendale a un tableau super solide qui leur permet de rester ensemble

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/08/image18-3.gif des gens qui font la fête à l'école /$$img/

Une équipe Agile, en particulier une équipe travaillant télétravail a besoin de quelque chose d'aussi fiable et accessible pour gérer les choses et accroître l'agilité de son équipe.

Et c'est exactement ce que vous obtenez avec la fonctionnalité Tableau de bord de ClickUp !

Il vous donnera des résumés visuels rapides de l'ensemble du projet pour s'assurer que les choses se déroulent comme prévu.

Vous pouvez même personnaliser votre tableau de bord à l'aide des éléments suivants les widgets de Sprints comme par exemple :

Diagrammes de vitesse : met en évidence votre taux d'achèvement des tâches

Diagrammes d'avancement : indique la quantité de travail restant à accomplir dans le cadre d'un projet

Diagrammes de combustion : indique la quantité de travail déjà achevé dans un projet

Diagrammes de flux cumulés : montre la progression de la tâche dans le temps

abed, l'intello du cinéma, a déjà eu des problèmes de communication par le passé

Mais un projet Agile exige que tous les membres de l'équipe communiquent constamment entre eux, même s'ils travaillent télétravail.

Heureusement, ClickUp facilite les discussions d'équipe grâce à sa section Commentaires.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Les discussions détaillées : concernant une tâche, une activité ou une affectation spécifique

concernant une tâche, une activité ou une affectation spécifique Étiquettes pour les membres de l'équipe: pour les alerter des commentaires importants

pour les alerter des commentaires importants Partager des documents et des fichiers: pour donner à votre équipe ce dont elle a besoin pour progresser dans son travail

Nous savons ce que vous pensez.

abed ne va-t-il pas devoir parcourir _tous ces commentaires _juste pour voir dans quoi il a été étiqueté ?

Avec ClickUp's Commentaires assignés il n'aura pas à le faire !

Vous pouvez convertir n'importe quel commentaire en tâche et l'assigner à vous-même ou à un autre membre de l'équipe ! ClickUp avertit le membre de l'équipe assigné et affiche même le commentaire dans sa barre des tâches, s'assurant ainsi qu'il reste en tête de ses préoccupations.

Une fois la tâche terminée, il leur suffit de résoudre le commentaire pour éviter les suivis inutiles.

D. Droits d'accès personnalisés pour faire entrer les parties prenantes dans l'espace de votre projet

l'Abed sait que la véritable action se déroule _en coulisses_

il nous donne même un aperçu de ce qui se passe derrière le film du doyen avec quelques séquences intéressantes comme celle-ci:

De même, la "fabrication " d'un projet Agile peut être plus intéressante que le seul résultat final. Et une équipe Agile est encouragée à inclure ses clients à différentes étapes du développement ( valeur #3 ).

Pour ce faire, ClickUp vous permet de partager avec eux des droits d'accès personnalisés.

Vous pouvez ainsi partager les fichiers, dossiers et listes de tâches de votre projet avec n'importe qui, à l'intérieur ou à l'extérieur de votre réseau.

Mais vous conservez un contrôle achevé sur tout ce qu'ils peuvent faire une fois à l'intérieur. Vous n'avez qu'à paramétrer leurs droits d'accès personnalisés permissions '.

Voici quelques paramètres de permissions que vous pouvez paramétrer pour les personnes extérieures à votre équipe :

Peut afficher : peut afficher les détails du projet mais ne peut pas interagir avec les autres membres de l'équipe

: peut afficher les détails du projet mais ne peut pas interagir avec les autres membres de l'équipe Peut commenter : ne peut commenter que les tâches et les listes de tâches

: ne peut commenter que les tâches et les listes de tâches Peut modifier : ne peut pas créer de tâches mais peut les modifier

: ne peut pas créer de tâches mais peut les modifier Créer et modifier : peut créer ses propres tâches et sous-tâches

: peut créer ses propres tâches et sous-tâches Peut supprimer : peut supprimer des tâches qu'il n'a pas créées

Nous espérons que cela vous permettra de réaliser un documentaire à la Abed sur votre projet !

E. Suivre la progression du projet avec Diagramme de Gantt _L'esprit d'Ébed est un superordinateur capable de se souvenir de milliers de références cinématographiques et de suivre des échéanciers parallèles

Mais nous autres, mortels, avons des capacités limitées.

Vous n'avez aucun moyen de suivre manuellement les centaines de tâches, sous-tâches et échéances d'un projet Agile !

Heureusement, les Diagrammes de Gantt de ClickUp le feront pour vous.

Il vous donne un aperçu complet de votre processus de développement de logiciel dans une interface facile à utiliser avec un code couleur !

Il peut également automatiser divers processus de projet en temps réel.

Réajustement automatiqueDépendances des tâches après la reprogrammation d'une tâche

Calculez instantanément le pourcentage d'achèvement de votre projet en fonction des tâches achevées par rapport au nombre total de tâches

Comparez la progression actuelle par rapport à la progression prévue dans le calendrier de votre projet

Calculez instantanément le pourcentage de réalisation de votre projet en fonction des tâches achevées par rapport aux tâches totalesChemin critique pour savoir quelles tâches vous devez achever pour respecter les délais dans les temps

Mais ce ne sont pas là toutes les fonctionnalités de ClickUp.

Il y en a bien plus encore !

ClickUp offre également d'autres fonctionnalités géniales de gestion de projet Agile telles que :

Conclusion

La méthode de gestion de projet Agile peut améliorer considérablement les résultats du développement de logiciels et d'autres projets.

Si vous passez à la méthode Agile, vous devez donc en respecter les valeurs et les principes pour atteindre de nouveaux sommets dans la réussite de vos projets.

à l'instar de ce qu'ont fait Troy et Abed lorsqu'ils ont révolutionné la fabrication de couvertures de fort !

Mais vous ne pouvez pas livrer des produits qui répondent aux besoins de vos clients en utilisant de vieux outils de gestion de projet encombrants.

Ce qu'il vous faut, c'est un outil de projet de développement logiciel moderne et agile comme ClickUp !

Il possède toutes les fonctionnalités pour améliorer la rapidité et la transparence, ce qui en fait le logiciel parfait pour la gestion de projet Agile. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour aider votre équipe à assurer la réussite de vos projets avec style, où qu'elle se trouve !