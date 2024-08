Alignez vos parties prenantes avec les 10 meilleurs outils logiciels de planification de l'IP

Sans effort communication au sein de l'équipe la communication, la vision partagée et la coordination de l'équipe sont des pratiques agiles largement acceptées, mais elles ne sont pas faciles à adopter. Naviguer dans les eaux agitées d'un projet peut devenir de plus en plus difficile, en particulier lorsque vous gérez des projets à grande échelle forfaits de publication et ne parviennent pas à obtenir des équipes interfonctionnelles de se réunir et de discuter de la progression et des arriérés.

Heureusement, les équipes qui suivent l'approche contemporaine de la Scaled Agile Framework (SAFe) peut s'appuyer sur la planification des incréments de programme (PI) pour avancer stratégiquement. La planification PI s'apparente à un évènement de sprint à long terme pour supprimer les silos départementaux et aligner les équipes au sein d'un Agile Release Train (ART). 🚂 L'évènement de planification de l'IP sont plus faciles à mener avec le bon logiciel. Dans ce guide complet, nous allons nous pencher sur les subtilités de la planification de l'IP les forfaits et en suivant les 10 meilleures options de produits pour accélérer la mise en œuvre de votre projet processus de décision . Lisez la suite !

Qu'est-ce qu'un logiciel de planification PI ?

La planification PI est un évènement collaboratif timebox se produisant toutes les 8-12 semaines qui rassemble chaque membre d'une équipe agile pour planifier et prioriser le travail concernant l'incrément de programme imminent pour le train de libération agile. Elle est menée par l'équipe Scrum master et consiste généralement en deux journées entières de formation en face à face réunions de l'équipe .

Le logiciel de planification PI est un outil agile qui facilite l'organisation et la rationalisation des IP. Il peut vous aider à préparer des réunions virtuelles ou physiques, en proposant des fonctionnalités permettant d'améliorer la qualité de l'information les stratégies de communication entre les parties prenantes et votre entreprise et de paramétrer les objectifs de l'IP, convenus d'un commun accord indicateurs de réussite pour chaque département ou selon les besoins de vos équipes.

L'objectif principal de l'outil est de centraliser le processus de révision des anciens objectifs, de création de nouveaux objectifs, de définition des comptes et des contributions, et de définition des paramètres pour aider l'entreprise à monter en gamme. 🌻

Que faut-il rechercher dans les outils de planification de l'IP ?

Voici quelques fonctionnalités et capacités à prendre en compte avant d'investir dans un outil de planification de l'IP :

Convivialité : Interface conviviale destinée aux utilisateurs de tous les services, quelles que soient leurs connaissances techniques Options de collaboration: Assistance à la mise en place d'un système de gestion de l'informationla collaboration en temps réel avec des fonctionnalités telles queles tableaux blancs numériquesla modification en cours, les fils de discussion et les mentions Planification des dépendances: Garantit l'efficacité des équipes interfonctionnelles en aidant à..le mappage des dépendances et permetun flux de travail sans heurts dans un environnement agile lors d'un évènement de planification de l'IP Reporting: Capable de générer des rapports et des analyses qui aident les équipes à suivre la progression à traversdes indicateurs de performance clés (KPI) et à identifier les domaines d'amélioration lors des cérémonies de planification de l'IP Intégrations: Intégration transparente avec d'autres outils déjà utilisés par l'équipe, comme par exJiraazure DevOps,Confluenceet Slack , rationalise les discussions Transparence: Favorise la visibilité de bout en bout sans perturber les processus établis, ce qui permet aux équipes de fonctionner avec la même vision, les mêmes objets, les mêmes échéanciers et les mêmes méthodes de travaillivrables de connaître les objectifs de l'IP

10 meilleurs outils de planification de l'IP pour assister votre prochaine phase de projet !

Nous avons exploré les outils de planification PI de niveau débutant et avancé et sélectionné 10 options robustes. Notre liste, établie par des experts, est accompagnée d'évaluations et d'analyses précises pour vous aider à faire un choix éclairé ! 😇

À ClickUp, la planification de l'IP permet aux équipes de rester alignées sur les feuilles de route des produits et de bénéficier d'une visibilité totale sur qui fait quoi

ClickUp est un outil polyvalent de planification de l'information outil de gestion de projet polyvalent qui assiste la méthodologie de développement Agile et héberge un ensemble de fonctionnalités complètes qui assurent la réussite des évènements de planification de l'IP. La suite Agile de ClickUp est une solution holistique de bout en bout pour les équipes agiles de toute taille, grâce à des fonctionnalités intégrées telles que les rapports de sprint, des tableaux de bord en temps réel , Tableaux Kanban pour suivre les cycles d'incrémentation et la gestion de la capacité des équipes.

ClickUp vous paramètre avec plus de 15 affichages pour assister les initiatives de planification de l'IP pour l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'idée à la mise sur le marché. Pour vous donner un avant-goût, vous pouvez utiliser la fonction Afficher le Calendrier pour planifier les réunions de l'IP en fonction de la disponibilité de l'équipe ou passer à l'interface de l'IP Vue Charge de travail à dépendances du forfait et les flux de travail pour la prochaine phase de développement.

Rendez vos sessions d'IP productives grâce à la richesse des fonctionnalités de collaboration de ClickUp, qui assistent la communication en temps réel et asynchrone. Étiquettez les membres d'autres départements et utilisez des outils de collaboration transparents fils de commentaires transparents de construire des forfaits cumulatifs et bien coordonnés pour chaque sprint. 🏃

Besoin d'un outil centralisé pour faire du brainstorming lors des évènements d'IP ? Tirez parti de Tableaux blancs ClickUp ! Grâce à une interface intuitive de type glisser-déposer, le canevas assiste les flux d'idées de plusieurs membres de l'équipe en temps réel, qu'il s'agisse de décomposer des projets complexes ou d'élaborer des plans d'action la cartographie des processus .

Pour gagner du temps lors d'évènements PI de longue durée, utilisez la fonction Le modèle ClickUp de planification de l'IP ! Il aide les utilisateurs à visualiser leur déclarations de vision instantanément, ce qui permet d'aligner les efforts. Sur son Tableau blanc principal, vous disposez de tableaux de discussion définis, à savoir Teams, Programme, Agenda et ROAM (pour risques résolus, maîtrisés, acceptés ou atténués), pour une planification forfaitaire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Pi-Planning-Risk-Template-Updated-1400x629.png Modèle de planification de l'IP ClickUp /$$img/

Pendant que votre équipe planifie et atténue les risques au cours de l'évènement PI, utilisez ce modèle pour favoriser la pensée créative et la résolution de problèmes et observez l'évolution de votre carnet de commandes en temps réel

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

La richesse des options de personnalisation peut représenter une courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

L'application mobile peut manquer de fluidité par rapport à la version bureau

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/mois/membre de l'environnement de travail

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (9,100+ reviews)

4.7/5 (9,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. Rallye par Broadcom

Via : Broadcom Le logiciel Rally de Broadcom, anciennement connu sous le nom de CA Agile Central, est un logiciel basé sur le cloud gestion de projet agile pour faciliter les flux de travail sans entrave. La plateforme offre une solution cohérente pour la synchronisation en temps réel de votre exercice de planification de l'IP entre plusieurs équipes.

Grâce à sa page de planification des capacités, vous pouvez facilement créer des scénarios de simulation et même gérer les obstacles associés via une surveillance des risques en temps réel. Une fois votre IP achevé, Rally vous affiche une vue claire et holistique de tous les retards restants.

Dans l'ensemble, vous pouvez utiliser ses diverses fonctionnalités de manière transparente pour établir un environnement de travail qui présente les avantages des réunions en personne, favorisant un sentiment de cohésion même dans des paramètres distribués. 💛

Rallye meilleures fonctionnalités

Assistance à la planification de l'IP de l'entreprise

Analyse des scénarios de simulation

Affichage complet de votre carnet de commandes

Aperçu en temps réel des risques du programme

Jalons au sein de Rally pour suivre l'ensemble du travail ou ce dont les équipes ont besoin pour réussir dans le cadre d'une approche agile à grande échelle

Les limites de Rally

Les fonctionnalités étendues et les options personnalisables peuvent submerger un évènement de planification de l'IP

Son prix peut être un facteur limitant pour les petites entreprises ayant des contraintes budgétaires

Prix de Rallye

Non divulgué publiquement - contactez Broadcom pour obtenir des prix précis

G2: 3.9/5 (160+ commentaires)

3.9/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (30+ commentaires)

3. PIPlanning

Via : PIPlanning PIPlanning.io, ou PIPlanning, offre un service simplifié pour la réalisation de forfaits de PI à distance . Cet outil est adapté à la collaboration SAFe et est particulièrement bénéfique pour les ingénieurs de l'équipe système (STE) et les ingénieurs du train de lancement (RTE), leur permettant de mener à bien leurs activités sans distractions logistiques.

Le RTE Cockpit de la plateforme simplifie la préparation de tout évènement de planification PI grâce à une interface utilisateur intuitive. Cette approche conviviale permet aux équipes de gérer efficacement leurs tâches pendant les pauses et garantit que tous les participants sont bien préparés.

Grâce à la fonctionnalité Pointer, vous pouvez facilement mettre en évidence des éléments particuliers pendant.. réunions en ligne et aider vos collègues à trouver le contexte. Vous pouvez également intégrer la plateforme à plusieurs outils ALM (gestion du cycle de vie des applications) tels que Jira et Microsoft Azure.

PIPlanning meilleures fonctionnalités

Outil axé sur la sécurité

Interface utilisateur intuitive pour un évènement de planification PI réussi

Cockpit RTE pour un forfait structuré

Offre des intégrations transparentes

Allocation de capacité pour maintenir un ratio équilibré entre les nouvelles fonctionnalités et la dette technique

Limites de la planification PI

Pas de forfait ou d'essai gratuit

Disponible uniquement en tant que solution basée sur le cloud, ce qui peut ne pas être idéal pour les équipes qui ont besoin d'une version sur site

Prix de PIPlanning

Standard: $875/utilisateur par an

$875/utilisateur par an Premium: 1 050 $/utilisateur par an

1 050 $/utilisateur par an Enterprise: 1,400$/utilisateur par an

PIPlanning évaluations et critiques

Aucune évaluation n'est encore disponible

4. Kendis

Via : Kendis Kendis propose une solution globale pour répondre à vos besoins en matière de planification et de suivi, en offrant un espace virtuel où les équipes interfonctionnelles peuvent collaborer de manière transparente à leurs initiatives de planification de l'IP.

En tirant parti de son système d'automatisation, Kendis offre une solution globale pour répondre à vos besoins en matière de planification et de suivi IA grâce à l'IA, vous pouvez suivre et gérer les dépendances, surveiller les changements dans les les objets du projet et de capturer les risques potentiels. Avec Scrum OF Scrums, vous pouvez facilement enregistrer toutes les discussions précédentes et également ajouter des points saillants et des points d'action à revoir pour les prochaines réunions.

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de Kendis est son service client dédié. D'après l'Assistance, l'équipe d'assistance est capable de comprendre instantanément vos problèmes et de vous guider tout au long du processus jusqu'à ce que vos problèmes soient résolus de manière satisfaisante.

Les meilleures fonctionnalités de Kendis

Rationalise la visualisation des dépendances entre équipes via des notifications basées sur l'IA

La fonctionnalité Scrum OF Scrums organise stratégiquement les sessions passées et à venir

Suivi de l'échéancier personnalisable en fonction des données de jalon

Suivi efficace de plusieurs trains de versions simultanément

Intégration instantanée avec Atlassian Jira et Microsoft Azure DevOps

Limites de Kendis

Pourrait utiliser plus d'intégrations pour le processus de forfait et pour correspondre aux besoins à travers les équipes

L'interface doit être modernisée pour faciliter la navigation

Prix de Kendis

Basic Cloud (Amazon AWS): $8/utilisateur par mois

$8/utilisateur par mois Cloud Premium (Amazon AWS): $14/utilisateur par mois

$14/utilisateur par mois Enterprise PRO (Self-Hosted): $15/utilisateur par mois

$15/utilisateur par mois Enterprise Platform (Cloud et auto-hébergé): $23/utilisateur par mois

*Tous les prix se réfèrent au modèle de facturation annuel

G2: 4.2/5 (Moins de 10 avis)

4.2/5 (Moins de 10 avis) Capterra: 4.8/5 (Moins de 10 avis)

5. Planview

Via : Planview La suite AgilePlace de Planview permet d'améliorer Méthodologies Agile et Lean en offrant un tableau de fonctionnalités qui vous permettent de planifier, d'exécuter, de contrôler et de budgétiser des projets de manière efficace. Il vous permet de passer rapidement à l'échelle supérieure tout en maintenant de solides une forte collaboration interfonctionnelle .

Planview relie les différents éléments de la prestation de manière transparente, en intégrant l'ensemble du spectre, de la planification à l'amélioration, afin d'afficher une vue d'ensemble de votre paysage technologique.

Avec plus de 60 intégrations préconstruites et sans code, vous pouvez facilement vous connecter avec les outils agiles, DevOps et gestion du travail collaboratif outils. Comme ClickUp, il s'agit d'une autre plateforme de notre liste qui fait appel à des toiles et à des tableaux blancs virtuels pour aider les équipes à réfléchir à un forfait progressif.

Planview meilleures fonctionnalités

Affiche une vue unifiée et exploitable du processus de planification de l'IP

Agrégation transparente deobjectifs et résultats clés (OKR) pour les phases

Des indicateurs partagés pour une livraison optimisée

Outils de collaboration intégrés comme les tableaux blancs

plus de 60 intégrations

Limites de Planview

Les configurations de gestion budgétaire peuvent être difficiles

Les tableaux de bord des rapports peuvent faire mieux avec des informations plus riches

Prix de Planview

Non divulgué publiquement - contactez Planview pour connaître les tarifs exacts

G2: 4.1/5 (plus de 350 commentaires)

4.1/5 (plus de 350 commentaires) Capterra: 4.4/5 (40+ commentaires)

6. Miro

Via : Miro Miro offre aux équipes sur place et à distance un cadre efficace et performant pour la planification des projets. Le forfait prétend économiser jusqu'à sept heures pour chaque session de planification ! ⏲️

Miro offre un espace centralisé pour partager votre vision et garder les parties prenantes alignées. Vous pouvez visualiser toutes les dépendances pour le prochain cycle de développement et.. demander un retour d'information sur les échéanciers estimés. Il est possible d'activer un mode privé pour recueillir les avis avec plus de discrétion.

Le modèle de planification de l'IP de Miro fournit aux équipes un moyen structuré de suivre les jalons et les itérations, en offrant un aperçu complet des fonctionnalités, des dépendances et des indicateurs clés. Son ROAM Tableau permet aux équipes d'identifier de manière proactive les risques potentiels susceptibles d'avoir un impact sur leurs forfaits. Le Tableau Teams, quant à lui, garantit que chaque équipe dispose d'une feuille de route bien définie pour les itérations, les tâches et les objets à venir.

Miro meilleures fonctionnalités

Solution agile complète pour la planification de l'IP

Fournit une collaboration asynchrone transparente

Saisie discrétionnaire du retour d'information

Des organigrammes et des plans de cheminement prêts à l'emploi pour planifier les incréments

Tableau Kanban flexible et dynamique, achevé avec des cartes et des tableaux Jira intégrés

Limites de Miro

Baisse des performances signalée en cas d'utilisation par plusieurs membres

Peut ne pas être adapté aux débutants

Prix du Miro

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Démarrage: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Business: 16$/mois par utilisateur

16$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.8/5 (5 000+ commentaires)

4.8/5 (5 000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1 300+ commentaires)

7. Figma

Via : Figma Figma est un guichet unique plate-forme de conception à la base, mais elle propose FigJam comme une solution complète de Tableau blanc pour les réunions d'équipe et les discussions alignées. Dans FigJam, vous trouverez un modèle PI Planning dédié à l'élaboration d'agendas, de feuilles de route agiles et de plans d'action.

Vous pouvez utiliser le modèle pour une synchronisation rationalisée des tâches entre plusieurs équipes, facilitant ainsi une connexion transparente tout au long de la phase de planification.

Il sert de Tableau de planification où divers départements se réunissent pour prendre en charge des projets avec une approche unifiée. Les équipes peuvent communiquer et fournir des commentaires avec des tampons, des emotes, des réactions et des high-fives. ✋

Le système de notification efficace de Figma permet à tous les membres de l'équipe de rester au courant les acteurs du projet bien informées de la progression et de l'évolution de la planification de l'IP. Les utilisateurs peuvent facilement fixer des échéanciers de livraison réalistes pour lancer les projets sur des paramètres solides et maintenir le tout sur la bonne trajectoire.

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Tableau blanc avec FigJam

Modèle dédié à la planification de l'IP

Assistance à diverses interactions en ligne, telles queles réunions de lancement et les résumés rapides

Possibilité d'assigner des tâches, d'établir des priorités et de suivre les statuts

Limites de Figma

La tarification peut s'avérer coûteuse pour les entreprises en phase de démarrage

L'interface utilisateur de Figma peut être difficile à apprendre au début

Prix de Figma (FigJam)

Free Forever

Professionnel: 3$/mois par éditeur

3$/mois par éditeur Organisation: 5$/mois par éditeur

5$/mois par éditeur Enterprise: 5$/mois par éditeur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.7/5 (900+ avis)

4.7/5 (900+ avis) Capterra: 4.8/5 (650+ avis)

8. Mural

Via : Murale Mural propose un tableau de planification PI en ligne comme point central pour la stratégie collaborative et l'alignement des équipes, quel que soit leur emplacement. En effet, cet outil assure la sécurité des données des employés téléchargées avec les réglementations GDPR et CCPA.

La plateforme est également équipée d'un modèle pré-conçu Modèle de planification de l'IP qui est facilement disponible et peut être personnalisé en quelques minutes, aidant ainsi les organisations à gérer, évaluer et prioriser efficacement le retour d'information et l'évaluation des risques éléments d'action en utilisant un code couleur et des étiquettes.

En outre, les Superpouvoirs de l'animation de Mural offrent des fonctionnalités telles que les chronomètres, le vote anonyme et le mode privé, qui permettent aux équipes de rester concentrées et productives pendant les sessions de planification.

Les meilleures fonctionnalités de Mural

Conforme aux réglementations GDPR et CCPA

Tableau de planification de l'IP et modèle pratiques

Outils d'animation pour les ateliers et les réunions

Améliore la collaboration et la créativité avec Microsoft IA et Microsoft 365 Copilot

Limites de Mural

La fonctionnalité de vote peut parfois être dysfonctionnelle

L'absence d'options de diagramme peut restreindre certaines équipes

Prix de Mural

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Teams+: 9,99 $/mois par utilisateur

9,99 $/mois par utilisateur Business: $17.99/mois par utilisateur

$17.99/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.6/5 (1,350+ reviews)

4.6/5 (1,350+ reviews) Capterra: 4.5/5 (115+ commentaires)

9. Digital.ai Agility (Anciennement VersionOne)

Via : IA.numérique Anciennement connu sous le nom de VersionOne, Digital.ai Agility est un outil de gestion de projet basé sur le web qui aide les développeurs, les testeurs et les autres parties prenantes à gérer, suivre et organiser les efforts de test de logiciels.

La plateforme dispose de salles de planification numériques dédiées à l'IP qui rassemblent la vision, les priorités de l'équipe, les objectifs et les éléments de travail dans un espace unifié pour des discussions rationalisées sur l'incrémentation. Les utilisateurs peuvent accéder à ces fonctionnalités directement depuis leur navigateur.

Digital.ai Agility comble le fossé entre la stratégie de l'entreprise et l'exécution des équipes, en unifiant tous les niveaux organisationnels, du portfolio jusqu'aux équipes individuelles. Cela favorise la communication, la collaboration et la visibilité. L'outil aide également les équipes à gérer les risques et à obtenir des données grâce à des analyses personnalisées.

Meilleures fonctionnalités de Digital.ai Agility

Compatible avec différents navigateurs tels que Firefox et Chrome

Assistance à la gestion de projet dans son ensemble

S'aligne sur des méthodologies telles queScrum et Kanban* Offre des salles de planification de l'IP, une gestion des risques et des analyses personnalisées

S'intègre aux outils de développement

Limites de l'agilité de l'IA

Processus d'installation initiale difficile par rapport à des outils plus conviviaux

Peut être difficile à utiliser pour la création de cas de test

Prix de Digital.ai Agility

**Forfait Free : 0 $

Enterprise: 29$/mois par utilisateur

29$/mois par utilisateur Ultimate: 39$/mois par utilisateur

G2: 3.7/5 (60+ reviews)

10. Stormboard

Via : Panneau de tempête Stormboard propose des backlogs bidirectionnels qui réduisent remarquablement la durée des sessions de planification PI. Avec les intégrations Agile PI Planning de Stormboard, votre session entière peut être unifiée dans un seul espace, ce qui élimine le besoin de passer constamment d'une application ou d'un Tableau physique à l'autre.

De plus, il n'est pas nécessaire de partir de zéro lorsqu'il s'agit de développer des sessions de planification haut de gamme, car Stormboard offre un tableau de modèles intégrés pour maintenir une L'état d'esprit agile .

Ces modèles couvrent des aspects tels que la carte mentale, les rétrospectives, la planification du sprint, la taille des problèmes, le tableau des risques/ROAM, le tableau des programmes/dépendances, et bien plus encore. Son Tableau blanc numérique affiche également des aperçus pour aider à prendre rapidement de meilleures décisions.

Stormboard meilleures fonctionnalités

Solution de tableau blanc numérique axée sur les données

Offre de nombreuses options d'intégration

Fournit des intégrations bidirectionnelles en direct sans tracas

Synchronisation automatique avec des outils tels que Azure DevOps

Limites de Stormboard

Peut potentiellement ralentir votre appareil

Les modèles peuvent être améliorés d'un point de vue stylistique

Prix de Stormboard

Personnel: Gratuit

Gratuit Business: $8.33/mois par utilisateur

$8.33/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2: 4.4/5 (plus de 60 commentaires)

4.4/5 (plus de 60 commentaires) Capterra: 4.5/5 (35+ commentaires)

Avantages de l'utilisation des outils de planification de l'IP

Les outils de planification PI dont nous avons parlé sont principalement destinés aux équipes agiles qui ont beaucoup à faire tout au long des cycles de développement. Les avantages de ces solutions sont à la fois tangibles et intangibles.

Parmi les avantages les plus tangibles, les plus remarquables sont les suivants :

La communication en face à face entre tous les membres de l'équipe et les parties prenantes

Le forfait etmodèles d'évaluation des risques pour éviter les interruptions de projet

Un réseau social bien cultivé pour communiquer les besoins en matière de formation à la mise en production Agile

Des backlogs organisés et bien entretenus

Effacées, les outils de planification de l'IP jouent un rôle énorme dans l'amélioration de la transparence au sein des équipes, en gardant le raisonnement derrière les décisions clair comme de l'eau de roche et en offrant une visibilité en temps réel des objectifs qui favorisent la motivation. 🕺

La planification de l'IP est l'affaire de ClickUp !

Si vous investissez dans un outil de planification PI, il est préférable d'opter pour des solutions agiles tout-en-un comme ClickUp qui peuvent aider au-delà des réunions et des sessions de planification. De la centralisation de la documentation à la microgestion des cycles d'incrémentation, la plateforme vous soutient !

Nous dirions d'essayer la version gratuite de ClickUp et voyez comment elle peut transformer vos flux de travail à travers les calendriers de livraison ! 🌈