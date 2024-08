KPIs vs Metrics : Ce qu'ils sont et comment les suivre

vous êtes prêt à vous familiariser avec les indicateurs de performance clés de l'entreprise (KPI) ?

Vous êtes au bon endroit !

mais mettons une chose au clair dès le départ :-)

Si les indicateurs de performance et les indicateurs clés de performance vous aident à mesurer les performances de votre entreprise, ils ne sont pas la même chose

pensez-y de cette façon:

Si les indicateurs étaient des émissions de télévision, les indicateurs clés de performance seraient des sitcoms.

Les indicateurs de performance clés sont essentiellement des types d'indicateurs qui vous aideront à suivre les performances de votre entreprise au fil du temps clés objectifs .

Mais ne vous inquiétez pas.

Nous n'allons pas vous laisser avec juste cela !

Cet article va être une plongée en profondeur dans ce que sont les indicateurs clés de performance et les métriques, et en quoi ils diffèrent. Nous verrons également comment vous pouvez mettre en place des indicateurs de performance efficaces KPIs efficaces pour votre entreprise pour mesurer vos performances.

Et qui de mieux pour nous aider que la famille de sitcom préférée de tous - les Simpson !

#

C'est parti !

#

Qu'est-ce qu'un indicateur clé de performance (ICP) ?

Un indicateur clé de performance est une mesure quantifiable qui permet à votre entreprise de savoir dans quelle mesure elle atteint ses objectifs clés. Le mot clé est ici "clé", car ces indicateurs ne visent que les objectifs et cibles essentiels de l'entreprise.

En outre, la plupart des ICP sont spécifiques et mesurables afin que vous puissiez facilement évaluer les performances de votre entreprise.

Par exemple, si Bart cherchait à devenir un meilleur élève, un bon ICP serait quelque chose comme "nombre de retenues" au lieu de quelque chose de vague comme "quantité d'ennuis."

pourquoi ?

le "nombre de retenues" est plus spécifique et plus facile à mesurer que la "quantité de problèmes"

Vous voulez des exemples plus concrets et moins "Barty" ? Ne vous inquiétez pas, nous vous donnerons de nombreux exemples d'indicateurs de performance clés dans une minute !

Pourquoi les indicateurs de performance clés sont-ils importants ?

Les indicateurs clés de performance vous aident à évaluer les performances de votre entreprise en mettant en évidence la manière dont vous atteignez vos principaux objectifs commerciaux.

Comme ces indicateurs de performance mettent en évidence la manière dont vous atteignez vos objectifs core, vous pouvez facilement contrôler les performances de votre organisation et de votre équipe dans la réalisation de ces objectifs _key.

Suivez les indicateurs de performance clés avec les outils suivants *KPI software* !

Quels sont les exemples les plus courants d'indicateurs de performance clés ?

Comme OKRs les indicateurs de performance clés aident les organisations à suivre leurs progrès dans la poursuite de leurs propres cibles et objectifs, mais ils peuvent varier d'une entreprise à l'autre.

N'oubliez pas que des entreprises différentes peuvent utiliser des indicateurs de performance différents pour suivre leurs progrès dans la réalisation de leurs objectifs KPI.

Par exemple, disons que Smithers est chargé de veiller à ce que l'entreprise de M. Burns gagne plus d'argent.

Cependant, Smithers est confronté à un problème :

qu'est-ce qu'il utilise pour faire ce suivi ?

qu'utilise-t-il comme indicateur de performance ?

Devrait-il utiliser des indicateurs tels que la marge bénéficiaire nette ?

Ou le chiffre d'affaires total est-il un meilleur indicateur ?

De même, différentes entreprises choisiront différents indicateurs de performance clés, même si elles se concentrent sur la performance par rapport aux mêmes_ objectifs KPI comme gagner plus d'argent!

En voici quelques-uns exemples courants d'ICP pour différents types d'objectifs KPI :

A. Indicateur de performance des ventes Exemples de KPI

Sales growth : pourcentage de croissance des ventes sur une période donnée Durée du cycle de vente durée moyenne entre le premier contact et la conclusion d'une affaire par les représentants des ventes

Taux de conversion des prospects en clients : pourcentage de prospects convertis

Indicateurs de commerce électronique : indicateurs liés à votre activité de commerce électronique activités de commerce électronique

B. ICP marketing Exemples de KPI

Web organique trafic : quantité de trafic que votre site web attire

Coût d'acquisition des clients : coût total de l'acquisition d'un client

Taux d'ouverture des courriels : pourcentage de courriels ouverts par rapport au nombre total de courriels envoyés dans votre entreprise marketing par courriel campagnes

KPIs des médias sociaux : divers indicateurs sur vos campagnes de marketing social médias sociaux interactions

C. ICP financier Exemples de KPI

Flux de trésorerie libre : montant restant après les dépenses d'investissement

Ratio dettes/fonds propres : rapport entre le total des dettes de l'entreprise et les fonds propres

Coût du bien vendu : coût de fabrication des produits vendus par une entreprise

D. ICP RH Exemples de KPI

Taux de rotation des employés : pourcentage d'employés ayant quitté l'entreprise par rapport au nombre total d'employés

Revenu par employé : revenu moyen généré par chaque employé

Coût par embauche : coût total de l'embauche de chaque employé

E. Exemples de KPI SEO Taux de rebond : Pourcentage de visiteurs qui quittent le site web sans rien faire Note : Chaque Rapports sur les indicateurs clés de performance en matière de référencement mesure le taux de rebond.

Taux d'engagement: le rapport entre les sessions engagées d'un site web et le nombre total de sessions

Pages par session : le nombre moyen de pages visitées par les utilisateurs au cours d'une session

Nous pourrions continuer... mais vous avez compris l'idée !

Si vous souhaitez obtenir une liste complète d'indicateurs de performance clés pour votre entreprise, consultez notre article sur les indicateurs de performance importants pour les entreprises !

Quelle est la différence entre les indicateurs de performance clés et les objectifs de l'entreprise ?

Les indicateurs de performance clés et les objectifs peuvent paraître similaires, mais ce n'est pas le cas.

Un objectif est un moyen d'atteindre un but, tandis qu'un ICP est utilisé pour mesurer comment vous atteignez votre objectif buts et objectifs .

Pensez-y de cette manière :

Si l'objectif de Bart est de devenir un meilleur élève, "réduire le nombre de retenues de 50 %" est un objectif qu'il doit atteindre pour y parvenir

L'ICP est ici le "nombre de retenues" car c'est la mesure que vous utilisez pour mesurer ses progrès dans la réalisation de cet objectif

#

Qu'est-ce qu'une mesure ?

| Les indicateurs sont des mesures quantifiables qui vous aident à identifier les performances de votre entreprise. Ils sont toutefois utilisés pour tous les aspects des performances de l'entreprise et, contrairement aux indicateurs clés de performance, ils ne concernent pas uniquement les objectifs de l'entreprise. |

Vous disposez d'indicateurs couvrant tous les aspects de la performance de votre entreprise !

Et puisque les mesures couvrent tout, lorsque vous évaluez les mesures et les indicateurs clés de performance, considérez les indicateurs clés de performance comme un sous-ensemble hyperconcentré de les indicateurs de performance de l'entreprise .

Quels sont les exemples de mesures ?

Tous les KPI que nous avons énumérés précédemment peuvent être utilisés comme indicateurs par votre entreprise !

N'oubliez pas que la seule vraie différence entre les indicateurs de performance et les indicateurs clés de performance est la suivante :

Si l'indicateur cible un but ou un objectif essentiel de l'entreprise, il s'agit d'un ICP

de l'entreprise, il s'agit d'un ICP Si la mesure ne cible pas un objectif central, il s'agit simplement d'une mesure

Les indicateurs valent-ils toujours la peine d'être suivis puisqu'ils ne suivent pas les objectifs clés ?

C'est comme demander à Homer si un beignet vieux de trois jours vaut toujours la peine d'être mangé - même s'il n'est plus aussi frais

Bien sûr, les mesures sont toujours précieuses !

Bien que les indicateurs commerciaux ne ciblent peut-être pas vos principaux objectifs commerciaux, ils n'en restent pas moins très importants pour votre entreprise.

Par exemple, supposons que Krusty le clown veuille développer son activité en ligne et que l'un de ses indicateurs clés de performance soit le "nombre de prospects entrants"

Mais au fil du temps et du suivi de ses ICP, il s'aperçoit que ses leads entrants diminuent, ce qui lui indique qu'il y a un problème.

Mais c'est tout. C'est tout ce que ses indicateurs de performance peuvent lui dire.

Ils peuvent mettre en évidence comment il est confronté à un problème clé - mais pas pourquoi cela s'est produit.

C'est là qu'interviennent les autres mesures commerciales.

N'oubliez pas que cette baisse peut être due à un certain nombre de raisons :

Des pages d'atterrissage défectueuses

Liens cassés

Temps de chargement des pages trop lents

Et bien d'autres encore !

Pour trouver la cause profonde de ce problème, Krusty devra probablement se connecter à Google Analytics et passer en revue les mesures commerciales telles que :

Les conversions par clic

Taux de rebond

Le temps passé sur la page

Nombre de sessions

De cette façon, les indicateurs et KPI se combinent pour donner à votre entreprise une impression exacte de la façon dont les choses se passent et de ce que vous pouvez faire pour qu'elles continuent à bien se dérouler !

#

3 étapes pour définir et suivre des indicateurs de performance clés efficaces

Il est clair que les indicateurs de performance clés sont aussi importants pour les entreprises que les beignets pour Homer.

mais comment s'y prendre pour les créer et les suivre ?

Après tout, il doit s'agir de mesures détaillées et quantifiables, n'est-ce pas ?

vous aurez probablement besoin d'un expert pour les gérer !

Non.

Définir des indicateurs de performance clés pour votre entreprise n'est pas sorcier !

Il vous suffit de suivre les étapes suivantes :

Étape 1. Définir le bon genre d'indicateurs de performance clés

Tous les indicateurs de performance clés efficaces contiennent trois éléments communs.

Il s'agit des éléments suivants

Spécifiques

Mesurables

Pertinents

est-ce que cela semble familier à l'équipe d'évaluation ?

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière https://clickup.com/fr-FR/blog/23743/objectifs-intelligents/ le processus de définition d'objectifs SMART /%href/

?

C'est parce que c'est le cas !

Cependant, la définition des indicateurs de performance clés est un processus légèrement différent.

Mais ne vous inquiétez pas.

La création d'indicateurs de performance clés comportant ces trois éléments est un jeu d'enfant !

Voici un examen plus approfondi de chaque composante et de son importance :

A. Vos ICP doivent être spécifiques

Les ICP sont censés être des indicateurs précis de votre performance dans la poursuite de certains buts et objectifs. Et comme ils sont censés vous aider à déterminer facilement comment vous vous en sortez, ils doivent être bien définis

Revenons à l'exemple de Bart, qui souhaite devenir un meilleur élève, et qui dispose de deux options pour définir un indicateur de performance clé :

Nombre de retenues Nombre d'ennuis

**L'option 1 est excellente car elle est très ciblée

Elle donne à Bart une idée claire de ce qu'il doit suivre pour déterminer s'il est devenu un meilleur élève ou non.

Le problème de la deuxième option est qu'elle est très vague:

qu'est-ce qui constitue un problème ?

quelles sont les activités qui en font partie ?

Comme il n'y a pas de moyens simples pour Bart de répondre à ces questions, il aura du mal à l'utiliser pour déterminer s'il devient réellement un meilleur élève !

B. Vos indicateurs clés de performance doivent être mesurables

N'oubliez pas que les indicateurs clés de performance vous aident à suivre vos performances.

Et pour suivre quoi que ce soit, il faut y associer une mesure quantifiable.

pensez-y

Est-il facile de mesurer le nombre de retenues auxquelles vous assistez ? Oui.

Peut-on facilement mesurer "la quantité d'ennuis que vous avez" ? Pas vraiment.

Chaque ICP que vous définissez doit être mesurable pour vous permettre de suivre facilement l'évolution des choses et de vérifier si elles sont sur la bonne voie.

C. Vos ICP doivent être pertinents

Il s'agit probablement de l'élément le plus important de tout bon ICP.

Étant donné que vous utilisez les ICP pour évaluer vos performances, la mesure de l'ICP doit être pertinente par rapport à ce que vous faites.

Par exemple, "nombre de retenues" est un indicateur de performance pertinent pour quelqu'un qui cherche à être meilleur à l'école.

En revanche, "nombre de bonbons consommés" ne l'est pas !

De même, les indicateurs clés de performance de votre entreprise doivent être pertinents par rapport aux objectifs de l'entreprise que vous suivez. Vous ne pouvez pas vous attendre à utiliser des indicateurs de marketing pour évaluer vos processus de ressources humaines, n'est-ce pas ?

Étape 2 : Utiliser le bon tableau de bord des ICP

vous savez maintenant comment définir le bon type d'indicateurs

Mais ce n'est que la moitié du travail !

Vous devez maintenant les suivre pour voir comment vous vous en sortez.

Et bien que l'utilisation d'un stylo et d'un papier pour noter les indicateurs de performance soit toujours possible, ce n'est pas la bonne option

pourquoi ?

Parce que c'est inefficace, risqué et que cela peut vous obliger à travailler plus que nécessaire !

c'est un peu comme si on employait Homer dans une centrale nucléaire !

Si vous voulez vraiment suivre vos indicateurs de performance clés de manière efficace, vous aurez besoin d'un outil spécialisé Tableau de bord KPI .

Heureusement, ClickUp a les tableaux de bord KPI parfaits pour vous !

**Qu'est-ce que ClickUp ?

ClickUp est le numéro 1 mondial des outil de gestion de projet .

Entreprises et étudiants aiment également utiliser Cliquer comme leur tableau de bord KPI et leur centre de responsabilité pour le suivi des objectifs !

Voici un aperçu de la façon dont ClickUp peut vous aider à suivre vos indicateurs clés de performance :

A. Objectifs Les objectifs de ClickUp sont l'un des moyens les plus simples de suivre vos KPIs et vos progrès.

En fait, c'est tellement facile que nous sommes sûrs que même Barney pourrait s'en charger !

Dans ClickUp, les objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui sont divisés en cibles plus petites. Ces cibles fonctionnent essentiellement comme des objectifs commerciaux et vous les complétez pour atteindre votre objectif global.

Au fur et à mesure que vous atteignez vos cibles, la progression de votre objectif global est mise à jour en temps réel !

La meilleure chose à propos de ClickUp est que vous pouvez personnaliser les métriques que vous choisissez pour mesurer ces cibles, comme par exemple :

Chiffres : chiffres numériques tels que les pourcentages et les scores

Monnaie : pour des mesures telles que les bénéfices et le taux de désabonnement

Tâches : pour suivre les performances basées sur l'achèvement des tâches

Voici comment l'ensemble du processus s'articule:

Créer un objectif

(tel que "augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise de 500 000 $")

Attribuez une série d'objectifs (cibles) qui vous aideront à atteindre ce but

(par exemple, "réaliser 250 000 $ de ventes de gadgets brillants")

Définissez un ensemble de mesures clés que vous utiliserez pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs

(en utilisant la mesure de la devise dans les objectifs de ClickUp)

Commencez à suivre vos progrès jusqu'à ce que vous atteigniez le succès !

L'utilisation de ce flux de travail est particulièrement utile si vous dirigez une équipe à distance et que vous avez besoin de communiquer plus efficacement avec les membres de l'équipe qui travaillent à domicile.

B. Tableaux de bord

Les tableaux de bord de ClickUp Tableaux de bord sont le centre de commande parfait pour gérer tous vos KPI. Ils vous donnent des aperçus de haut niveau de tous les types de KPI de la manière dont vous voulez les suivre !

Chaque tableau de bord peut contenir une variété de Widgets personnalisés

chacun surveillant une mesure choisie dans le style que vous souhaitez.

Voici une liste de tous les widgets auxquels vous pouvez accéder dans ClickUp :

Graphique linéaire

Diagramme à barres

Diagramme circulaire

Graphique en batterie

Calcul (pour calculer des sommes, des moyennes et d'autres données numériques)

Source : https://docs.clickup.com/en/articles/3625951-custom-widgets De cette façon, vous pouvez visuellement suivre tous vos indicateurs clés de la façon dont vous le souhaitez !

Peu importe qu'il s'agisse d'indicateurs de ventes, d'indicateurs financiers, d'indicateurs de beignets - vous pouvez suivre tous les types d'indicateurs clés de performance dans ClickUp !

En outre, vous pouvez personnaliser les droits d'accès à ces tableaux de bord. De cette façon, vous pouvez partager vos indicateurs de performance KPI avec différents membres de l'équipe et avec d'autres personnes parties prenantes du projet !

C. Rapport d'équipe Les indicateurs clés de performance ne se limitent pas aux processus opérationnels.

Vous pouvez évaluer les performances de votre équipe au moyen d'un Rapport KPI aussi !

Heureusement, ClickUp propose des tonnes de rapports détaillés pour mesurer les performances de votre équipe :

Completed : utilisez le nombre de tâches accomplies pour mesurer la performance de chaque membre de votre équipe dans votre rapport KPI

: utilisez le nombre de tâches accomplies pour mesurer la performance de chaque membre de votre équipe dans votre rapport KPI Travaillé sur : utilisez les données sur les personnes qui ont travaillé sur le plus grand nombre de tâches comme indicateur de performance clé

: utilisez les données sur les personnes qui ont travaillé sur le plus grand nombre de tâches comme indicateur de performance clé Temps suivi : utilisez le temps comme ICP pour déterminer qui s'est le plus investi

: utilisez le temps comme ICP pour déterminer qui s'est le plus investi Points de l'espace de travail : attribuez des points aux activités du projet et utilisez-les comme indicateurs de performance pour évaluer les performances de votre équipe

: attribuez des points aux activités du projet et utilisez-les comme indicateurs de performance pour évaluer les performances de votre équipe Et des tonnes d'autres rapports pour différents types d'indicateurs de performance clés !

Tous ces outils sont très utiles pour gérer les membres d'une équipe travaillant à distance.

Mais ClickUp ne se contente pas de vous aider à suivre un indicateur de performance clé (KPI) !

Vous bénéficiez également de fonctions pratiques telles que :

Étape 3 : Évaluez et réajustez toujours vos ICP en conséquence

vous avez trouvé un ensemble d'indicateurs de performance et vous savez maintenant comment les suivre

Le travail est fait, n'est-ce pas ?

pas tout à fait

Il est important d'examiner régulièrement votre rapport d'indicateurs de performance clés et de réajuster vos indicateurs en conséquence.

pourquoi ?

Tous vos indicateurs de performance ne sont pas performants.

Il arrive que vous choisissiez un ICP qui semble pertinent par rapport à votre objectif, mais qui ne reflète pas exactement vos progrès.

il n'est pas rare que vous choisissiez un ICP qui semble pertinent par rapport à votre objectif, mais qui ne reflète pas fidèlement vos progrès

Krusty cherchait à développer son activité en ligne et a utilisé "nombre de leads entrants" comme ICP. Bien qu'il s'agisse d'un ICP spécifique, mesurable et pertinent, il peut néanmoins être trompeur.

Par exemple, il pourrait obtenir plus de prospects entrants, mais son taux de conversion pourrait diminuer et son coût d'acquisition de clients pourrait augmenter.

Cela se traduira probablement par une baisse des recettes, même s'il a plus de leads entrants !

C'est pourquoi il est important d'examiner régulièrement les données relatives à vos indicateurs clés de performance et de vérifier qu'elles reflètent fidèlement vos progrès.

En outre, si les objectifs et les processus de votre entreprise changent, il est nécessaire de modifier également vos indicateurs de performance.

N'oubliez pas que le but d'un indicateur clé de performance est de suivre vos performances par rapport à des buts et objectifs spécifiques. Si vos indicateurs clés ne sont pas alignés sur ces objectifs, ils ne vous seront d'aucune utilité !

#

Conclusion

**Les indicateurs de performance et les indicateurs clés de performance jouent tous deux un rôle important dans l'évaluation des performances de votre entreprise. Ils vont vous aider à contrôler facilement les choses pour vous assurer que tout est sur la bonne voie.

Cependant, vous ne pouvez pas définir et surveiller ces mesures sans le bon tableau de bord KPI ou le centre de responsabilité pour le suivi des objectifs

Heureusement, ClickUp a tout ce qu'il vous faut pour suivre vos KPI et faire en sorte que tout se passe bien. Qu'il s'agisse de personnaliser le type de mesures que vous utilisez ou les graphiques visuels avec lesquels vous pouvez les suivre, ClickUp vous aidera à chaque étape du processus ! Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et laissez-le devenir votre compagnon KPI inséparable - un peu comme Lisa et son saxophone !