10 indicateurs clés de performance exceptionnels pour l'email marketing que vous devez suivre

a : Vous_

de : ClickUp_

objet : Définissez des indicateurs de performance avant de laisser vos courriels s'envoler

"Hey, email _marketer , 👋

tu as décidé de lancer une campagne d'emailing

tu as décidé de lancer une campagne d'emailing

vous avez déjà un calendrier de contenu

vous avez déjà un calendrier de contenu

c'est génial !

mais quels sont vos objectifs en matière d'emailing ?

vous souhaitez améliorer la notoriété de votre marque sur vos médias sociaux, faire grimper vos ventes en flèche ou travailler sur la croissance de votre liste d'abonnés ?

une fois que vous avez décidé d'un objectif spécifique, vous devez aussi sélectionner quelques _email kPIs de marketing les KPI de marketing sont des indicateurs qui permettent de voir comment vous progressez vous rapprochez de cet objectif

il ne faut pas s'inquiéter, c'est là que nous intervenons !"

Dans cet article, nous allons passer en revue tout ce que vous devez savoir sur les indicateurs clés de performance de l'email marketing et mettre en évidence les éléments suivants

dix meilleurs KPI et métriques

que vous devez suivre aujourd'hui. Nous aborderons également la manière la plus simple de suivre les KPIs pour l'email marketing.

puisque vous avez déjà ouvert cet "email", voyons ce qu'il a à offrir !📬

Quels sont les indicateurs clés de performance du marketing par e-mail ?

Commençons par l'essentiel.

KPI signifie Key Performance Indicator.

Les ICP sont des objectifs mesurables qui aident les entreprises à visualiser leurs performances.

Les KPI de l'email marketing mesurent la performance des différents éléments d'une campagne d'emailing

marketing par courriel

campagne :

Les gens lisent-ils vos emails ? _

est-ce qu'ils les transfèrent ?

ou les évitent-ils simplement ?

Des indicateurs de marketing par courriel utiles vous permettent de suivre ces tendances et de vérifier si votre campagne est efficace.

10 KPI de l'email marketing que vous devez suivre

Voici dix indicateurs clés de performance de l'email marketing qui valent vraiment la peine d'être lus. Superbe

services d'email marketing

doivent absolument inclure ces mesures dans leurs fonctions de reporting.

1. Taux de rebond

Cet indicateur mesure le nombre de personnes qui n'ont pas reçu votre e-mail par rapport au nombre total d'e-mails envoyés. 🙅

Il existe deux types de rebonds :

Les rebonds légers (soft bounces), qui permettent de détecter les problèmes temporaires liés aux adresses électroniques

Les hard bounces traquent les problèmes permanents avec les adresses e-mail

Un nombre élevé d'emails rebondis peut indiquer que votre liste contient des tonnes de fausses adresses email, d'anciennes adresses email, ou..

L'intérêt du taux de rebond est de vous aider à déterminer la qualité de votre liste d'abonnés.

Voici comment le calculer :

2. Taux de livraison des e-mails

Le taux de délivrabilité des e-mails indique le nombre d'e-mails envoyés avec succès dans la boîte de réception d'un destinataire.

La différence entre le taux de rebond et le taux de délivrabilité est que le premier se concentre sur les emails rejetés, alors que le taux de délivrabilité se concentre sur les emails acceptés.

Voici comment le calculer :

3. Taux d'ouverture

Cette mesure permet de savoir combien de destinataires ont ouvert l'e-mail que vous avez envoyé.

Depuis le

dépendent de leur objet

le taux d'ouverture vous indique le succès de votre objet.

Vous pouvez

augmenter les taux d'ouverture

en :

Incluant les prénoms de vos abonnés

Gardez vos lignes d'objet courtes et douces 🍬

Ajouter des emojis à vos lignes d'objet 😁

Mais il ne suffit pas de connaître quelques-unes des façons d'améliorer vos taux d'ouverture ; vous devez également comprendre comment calculer ce chiffre.

Voici une formule simple pour vous aider :

4. Taux d'ouverture unique

Votre taux d'ouverture unique mesure le nombre d'utilisateurs individuels qui ouvrent votre e-mail.

mais en quoi un taux d'ouverture unique diffère-t-il d'un taux d'ouverture normal ?

Si l'un de vos clients ouvre trois fois le même courriel, il ne compte que pour une ouverture unique, mais pour trois ouvertures totales.

Voici comment vous pouvez le calculer :

mais le simple fait d'ouvrir un email ne suffit pas, n'est-ce pas ?

il faut des clics sur les liens !

5. Taux de clics Taux

Cette mesure indique le nombre de destinataires qui ont cliqué sur un ou plusieurs liens dans vos courriels.

Note: Il ne prend en compte que les e-mails ouverts.

Le taux de clics vous indique si vos abonnés s'intéressent à votre contenu et s'ils sont intéressés par les éléments suivants

en savoir plus sur votre marque

.🤓

Si vos courriels ne comportent pas de liens, vous pouvez utiliser votre taux d'ouverture ou les réponses aux courriels pour mesurer l'engagement.

Voici comment vous pouvez le calculer :

6. Taux de clic

Le taux de clics est le nombre de personnes qui ont cliqué sur un lien dans votre e-mail parmi les personnes qui ont été délivrées.

Un taux de clic élevé indique que votre stratégie de marketing par courriel fonctionne.

Voici comment le calculer :

Bien que le taux de clics semble similaire au taux de clics, il existe en fait une différence significative entre les deux.

Le taux de clics se concentre sur les personnes qui ont ouvert votre e-mail, tandis que le taux de clics se concentre sur les personnes qui viennent de recevoir votre e-mail.

vous n'avez toujours pas compris ?

Supposons que vous ayez reçu ces données :

Nombre total d'e-mails délivrés = 1000

Nombre total d'e-mails ouverts = 600

Nombre total de clics sur les liens = 300

Le taux de clic serait alors le suivant :

Et le taux de clic serait le suivant :

Si votre taux de clic est faible, mais que votre taux de clics est élevé, vous pouvez dire que peu de personnes ont ouvert votre e-mail.

Cependant, ceux qui l'ont lu ont cliqué sur le lien. Cela signifie que votre ligne d'objet a besoin d'être retravaillée, mais que votre CTA (

Appel à l'action

) est tout à fait pertinent.

7. Taux de conversion

Cet indicateur mesure le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien et qui ont effectué une action spécifique.

L'action réalisée dépend de votre email

campagne de marketing

objectifs

.

Une "conversion" peut être une vente, un abonnement, un téléchargement ou même une inscription sur une page de renvoi.

Pour mesurer le taux de conversion de vos courriels, vous devez intégrer les éléments suivants

votre plateforme d'emailing

avec votre

système d'analyse web

Ainsi, si vous envoyez un courriel à vos abonnés pour leur proposer une réduction de 60 % sur tous vos produits en ligne, le taux de conversion vous indiquera le pourcentage de personnes qui ont cliqué sur le lien et effectué un achat. Augmentez vos taux de conversion en utilisant certains des outils suivants

modèles d'e-mails de suivi

.

Si vous savez combien vous avez dépensé pour la campagne et combien d'abonnés vous avez convertis, il est facile de voir si l'argent que vous avez investi dans la campagne porte ses fruits !

Voici comment le calculer :

8. Taux de croissance de la liste

Cette mesure ne tient pas compte de l'ancienneté de votre entreprise.

Même une entreprise bien connue doit grandir pour rester pertinente.

comme dans la vie, il faut évoluer et s'adapter pour rester en tête

Le taux de croissance de la liste permet de suivre la vitesse à laquelle votre liste d'adresses électroniques s'allonge.

Le taux de croissance de la liste permet de suivre la vitesse à laquelle votre liste d'adresses électroniques s'allonge.

La croissance de la liste est essentielle à l'email marketing car elle vous permet d'atteindre un public plus large et de rester pertinent dans votre secteur d'activité.

Voici comment le calculer :

Augmentez votre productivité avec Les outils de productivité du courrier électronique .

9. ROI global

Le retour sur investissement global est le revenu total que votre campagne d'emailing a généré pour vous.🤑

Cette mesure vous indique si vos efforts de marketing apportent une valeur ajoutée à l'entreprise.

Voici comment le calculer :

10. Taux de plaintes pour spam

en tant que spécialiste du marketing par e-mail, il y a deux boutons sur lesquels vous ne voulez vraiment pas que vos abonnés appuient

il s'agit des boutons "Junk" et "Spam _"

Cet indicateur mesure le nombre de personnes qui cliquent sur ces boutons lorsqu'elles reçoivent votre courrier électronique.

Un taux de spam élevé peut indiquer que.. :

Quelque chose ne va pas dans le texte de votre courriel

Il est difficile de se désabonner de vos courriels

Vous avez modifié la fréquence de vos courriels

Envisagez d'en identifier la raison pour laquelle vos courriels atterrissent dans le dossier des courriels indésirables (spam) et y remédier. Gardez une trace des le taux de spam pour vérifier l'efficacité de chaque solution.

En outre, un taux de spam élevé nuit également à votre courrier électronique réputation de l'expéditeur .

Vous pouvez obtenir ce chiffre auprès de votre fournisseur d'accès à Internet (FAI) ou choisir de calculer vous-même votre taux de réclamation.

Voici comment vous pouvez le calculer :

Vous cherchez d'autres exemples ? Jetez un coup d'œil à ces exemples_

exemples et modèles d'indicateurs de performance clés

!

La meilleure façon de suivre vos indicateurs clés de performance

vous envoyez manuellement des e-mails à chaque personne de votre liste ?

C'est vrai, vous avez un système en place qui rationalise et automatise les processus pour vous.

De même, vous avez besoin d'un outil, comme ClickUp, pour vous aider à suivre et à mesurer vos performances en matière d'email marketing !

Voici comment ClickUp peut vous aider :

1. Définir des objectifs

vous vous souvenez de ces objectifs de marketing par e-mail dont nous avons parlé au début ?

Objectifs

sont l'endroit idéal pour définir et suivre vos progrès vers ces objectifs.

pourquoi ?

Les objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui peuvent être divisés en objectifs plus petits et mesurables

Cibles

Les cibles que vous définissez sont les objectifs plus petits que vous devez atteindre pour réaliser votre mesure marketing globale.

Vous ne perdrez jamais de vue vos progrès puisque ClickUp affiche en permanence les progrès que vous avez accomplis vers votre KPI.

Cela signifie que chaque fois que vous atteignez une cible, votre progression est mise à jour.

Vous pouvez également personnaliser les mesures que vous choisissez pour suivre vos KPIs d'email, comme par exemple :

Numbers : des chiffres tels que le nombre d'emails délivrés 📧

: des chiffres tels que le nombre d'emails délivrés 📧 Devise : gérer vos revenus

: gérer vos revenus Tâches : voir si votre équipe d'email marketing accomplit les tâches correctement...ou pas

**Vous ne savez pas en quoi les KPI diffèrent des métriques ? Voici un article sur les KPI

différences entre les indicateurs de performance clés et les mesures

.

2. Tableaux de bord

ClickUp's

Tableaux de bord

vous donnent une vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans votre

campagne d'emailing au goutte-à-goutte

.

Les tableaux de bord vous fournissent toutes les analyses d'email dont vous avez besoin pour voir si votre campagne est sur la bonne voie.

Vous pouvez également ajouter

Widgets personnalisés

vous pouvez ajouter des widgets personnalisés à votre tableau de bord afin de visualiser vos progrès comme vous l'entendez :

Line Chart: Créez un graphique linéaire personnalisé pour identifier les tendances dans la croissance de votre liste 📈

Créez un graphique linéaire personnalisé pour identifier les tendances dans la croissance de votre liste 📈 Graphique à barres: Créez des graphiques à barres de revenus personnalisés pour voir les changements de revenus sur une période donnée 📊

Créez des graphiques à barres de revenus personnalisés pour voir les changements de revenus sur une période donnée 📊 Pie Chart: Utilisez un camembert personnalisé pour voir quel type de contenu vos abonnés souhaitent voir

Utilisez un camembert personnalisé pour voir quel type de contenu vos abonnés souhaitent voir Calculs : Calculez des données numériques telles que le revenu par abonné

Calculez des données numériques telles que le revenu par abonné Bloc de texte: Ajouter des images, du texte enrichi, et même utiliser le bloc de texte commandes /Slash pour ajouter plus de détails à votre tableau de bord

3. Rapports

Les rapports sont un excellent moyen de voir si votre email

équipe marketing

travaille d'arrache-pied ou reste inactive.

En ajoutant

Widgets de table

dans votre tableau de bord d'indicateurs clés de performance de l'email marketing, vous verrez des données telles que :

Completed Report: Voir le nombre de tâches accomplies par chaque membre de l'équipe

Voir le nombre de tâches accomplies par chaque membre de l'équipe Worked On: Voir combien de tâches chaque membre de l'équipe a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné

Voir combien de tâches chaque membre de l'équipe a travaillé un jour, une semaine ou un mois donné Workspace Points: Gamifier votre processus d'email marketing

Gamifier votre processus d'email marketing **Voir quels membres de l'équipe ont des notifications non traitées et des tâches en retard

Vous voulez plus d'informations sur les rapports KPI ? Consultez notre_

guide ultime sur les rapports KPI

4. Email ClickApp

si vous pensez que l'email est mort, nous avons le meilleur moyen de le faire revivre pour vous

Le

Email ClickApp

vous permet d'envoyer et de recevoir des courriels directement dans vos tâches ClickUp ! De cette façon, vous pouvez suivre vos KPI et gérer vos emails liés au projet, le tout en un seul endroit.

Voici comment procéder :

Envoyer et recevoir des messages électroniques directement à partir des tâches ClickUp

Ajouter des pièces jointes, des formulaires, des réponses types, etc

Organiser vos conversations par email sous forme de commentaires ou de fils de discussion

Mettre en place des automatisations d'emails basées sur des événements au sein de ClickUp

Par exemple, vous pouvez assigner des emails aux membres de l'équipe, collaborer sur les envois et les réponses, et déclencher des automatisations basées sur des champs personnalisés, des événements clients, et même le suivi des bogues. Les possibilités sont presque illimitées !

L'intégration de vos emails avec ClickUp vous aide à :

Gagner du temps (plus de tabulation)

Organiser les communications

Maintenir la visibilité des conversations par e-mail

ClickUp prend actuellement en charge Outlook, IMAP, Office 365 et Gmail. Tous les emails que vous envoyez depuis ClickUp auront l'air d'avoir été envoyés directement depuis votre email - pas d'adresses de transfert bizarres !

Voici d'autres façons d'utiliser la ClickApp Email :

Créer de nouvelles tâches en envoyant ou en transférant un email à ClickUp

Ajouter des commentaires en envoyant des courriels aux tâches ClickUp

Ajouter des détails de tâches aux courriels

Répondre aux courriels de notification

Vous pouvez également lier votre

Compte Google

à ClickUp.

Le

Intégration de Gmail

vous permet de

De créer des tâches à partir d'e-mails

Joindre les réponses aux courriels aux tâches

Synchroniser les actions de manière transparente entre les deux plateformes

Email Marketing KPI FAQs

Voici les réponses à quelques questions sur les indicateurs clés de performance de l'email marketing :

1. Quelles sont les étapes de l'email marketing ?

Voici six étapes qui vous aideront à lancer votre campagne de marketing par courriel :

Étape 1: Définir des objectifs mesurables avec un calendrier

Définir des objectifs mesurables avec un calendrier Étape 2: Choisir un courriel modèle ou créez la vôtre

Choisir un courriel modèle ou créez la vôtre Étape 3: Recherche et créer du contenu que vos abonnés veulent voir

Recherche et créer du contenu que vos abonnés veulent voir Étape 4: Respectez les règles de votre fournisseur d'accès à Internet pour éviter d'atterrir dans le dossier des spams

Respectez les règles de votre fournisseur d'accès à Internet pour éviter d'atterrir dans le dossier des spams Étape 5 : Révisez, rédigez et envoyez votre campagne d'e-mailing

: Révisez, rédigez et envoyez votre campagne d'e-mailing Étape 6: Mesurez vos performances et vos résultats

2. Quels sont les 4 types d'e-mails marketing ?

Voici les quatre types d'e-mails marketing que vous pouvez envoyer :

E-mails d'information: Ils portent sur un produit spécifique ou un événement à venir. Ils doivent comporter un CTA en gras

Ils portent sur un produit spécifique ou un événement à venir. Ils doivent comporter un CTA en gras **Lettre d'information numérique : un courriel hebdomadaire ou mensuel qui met l'accent sur votre produit ou service

Mise à jour du produit: Emails contenant des mises à jour sur les nouveaux produits ou les changements apportés à un produit existant

Emails contenant des mises à jour sur les nouveaux produits ou les changements apportés à un produit existant Courriels transactionnels : Confirmations de commande, courriels de bienvenue et de remerciement

L'envoi d'une variété d'e-mails marketing montrera à vos abonnés que vous avez beaucoup de choses différentes à leur offrir !

Signing Off 💻

Les indicateurs clés de performance pour le marketing par courriel aident les équipes à savoir si elles progressent vers leurs objectifs de marketing par courriel.

Mais la mise en place d'indicateurs de performance n'est que la première étape.

Pour gravir l'échelle du succès, vous devez

suivre vos indicateurs clés de performance

avec

outils de gestion du marketing

!

et quel meilleur outil que ClickUp ?

De la mise à disposition de

Docs

pour la collaboration à la campagne à la mise en place

Modèles de marketing

clickUp a tout ce qu'il vous faut pour écraser votre

objectifs de marketing numérique

.

Obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui

et regardez votre liste d'abonnés grandir à un point que vous n'auriez jamais pu imaginer !