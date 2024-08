Comment gérer vos projets de marketing de contenu avec ClickUp

Chez ClickUp, nous mangeons notre propre nourriture pour chiens.

Ou, comme quelqu'un me l'a dit récemment, nous buvons notre propre champagne (Amen !).

Dans la mesure du possible, nous utilisons ClickUp pour notre projets de marketing et des tâches. Et si nous utilisons d'autres outils de marketing de contenu qui sont étroitement liés, nous pouvons même les fabriquer nous-mêmes.

En tant que responsable du marketing de contenu de ClickUp, j'utilise très certainement ClickUp pour gérer des sites web , des calendriers éditoriaux, des idées de blog, des pages d'atterrissage, des scripts vidéo et bien plus encore.

Explorer et utiliser notre propre outil ne nous donne pas seulement des idées pour améliorer le produit, cela me donne aussi des idées sur quoi écrire 🙂

Dans ce post, je vais vous montrer exactement comment nous utilisons ClickUp pour gérer notre calendrier de publication et le développement de nos landing pages avec des fonctionnalités dans ClickUp que vous ne trouverez pas forcément ailleurs.

Si vous cherchez à optimiser votre stratégie de marketing de contenu avec un puissant outil de gestion de projet, continuez à lire.

Étape 1 : Organisez votre Calendrier éditorial.

Fonctionnalités ClickUp utilisées : Tâches sur le Calendrier du projet ,

Champs personnalisés , Modèles de tâchesModèles de tâches sont une fonctionnalité qui permet de gagner du temps et de paramétrer la réussite avant même que le travail ne commence. (Cela m'évite également d'oublier des détails importants !) Pour créer une tâche, j'applique l'un des modèles personnalisés que j'ai construits à partir de mon environnement de travail.

Etape 2 : Créer un statut pour chaque étape de la productivité

et non une publication je ne suis pas très regardant sur la date de parution d'un article.

À partir du moment où j'ai une date butoir pour un article, j'établis des sous-tâches plus formelles plutôt que d'utiliser notre processus de checklist (plus d'informations à ce sujet dans une minute).

Pour chaque étape du processus, nous suivons sa progression en paramétrant des statuts personnalisés.

Voici les statuts personnalisés que nous utilisons dans ClickUp:

Open: Je l'utilise pour les idées que nous recherchons. Si je trouve de bonnes idées, je les place dans une tâche avec les informations et les mots-clés pertinents, même si je ne les attribue pas tout de suite. Je peux également étiqueter la tâche avec le contenu approprié. En cours: Articles de blog actifs en cours de rédaction Review: Il est temps pour les autres de jeter un coup d'œil et de s'assurer que le contenu est conforme à la cible Modification en cours: Différente de la révision ! Il s'agit dules détails de la grammaire et le déplacement des paragraphes Design: Les illustrations sont en cours de création et/ou l'article est mis en forme dans WordPress. Souvent, j'ajoute un autre assigné ou je supprime des assignés en fonction du statut Prêt: Tous les éléments sont en place et l'article est prêt à être publié. En général, c'est l'indication qu'il faut l'ajouter au calendrier. **Après la publication de l'article, nous commençons à faire de la sensibilisation et de la promotion.

Bonus: Gestion des campagnes de marketing

Etape 3 : Avoir des processus cohérents

Il est important de réfléchir de manière critique à votre processus et de l'affiner au fil du temps pour améliorer vos flux de travail marketing et peut vous aider à obtenir des résultats multipliés par 10 .

Au lieu d'essayer de nous souvenir à chaque fois de chaque étape du processus, nous utilisons des checklists ClickUp pour nous rappeler chaque étape. Les checklists sont un peu différentes des sous-tâches.

Chaque personne se voit attribuer un élément particulier qu'elle est censée faire terminé. Par exemple, nous avons une checklist de promotion que nous utilisons pour chaque article.

Voici une partie de la checklist :

Ou... vous pouvez simplement cliquer sur l'étiquette et voir tous les messages étiquetés avec cette étiquette et leur étape.

C'est beaucoup plus facile pour moi de suivre les articles de blog et les sujets de cette façon, et avec un accès rapide.

En utilisant les étiquettes dans ClickUp, je peux facilement voir combien de contenu nous avons pour un certain sujet.

Vous pouvez également étiqueter votre contenu par étape du processus d'achat, comme la sensibilisation, le milieu de l'entonnoir et le fond de l'entonnoir. Si vous apposez l'une de ces étiquettes sur vos messages, ceux-ci se retrouveront dans toutes les listes ou tâches que vous avez, quel que soit leur sujet ou leur statut dans le processus de publication.

Bonus: How to Build a Content Database_* (Comment construire une base de données de contenu) !

Fonctionnalités ClickUp: Champs personnalisés et

Sous-tâches Paramètres jalon du projet par rapport à une date de publication finale est également un défi, en particulier lorsque l'on utilise la plupart des outils de gestion de projet marketing . La meilleure façon de faire cela dans ClickUp est d'utiliser des champs personnalisés.

À quoi servent les champs personnalisés dans ClickUp ?

Les champs personnalisés vous permettent de créer de nouveaux champs pour des éléments tels que les dates, les statuts de révision et les dates de publication.

L'une des options des champs personnalisés est un champ de date individuel. J'ai créé un champ "publié" qui m'indique quand un article sera ou a été publié. L'équipe de ClickUp travaille souvent des semaines à l'avance sur le calendrier de publication des articles. Il se peut que je rédige, modifie, révise et mette en forme un article et qu'il ne soit pas publié sur le site avant plusieurs semaines. L'utilisation de champs personnalisés en conjonction avec la fonction de planification de WordPress m'aide à planifier le calendrier du contenu semaines à l'avance.

J'ai également un champ personnalisé pour l'URL finale.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/Blog-Post-custom-fields-publish-date.png filtre sauvegardé dans ClickUp /$$$img/

Cela m'aide à garder les articles de notre blog dans la commande sans avoir à toujours retourner dans WordPress.

Une autre façon de faire est d'utiliser des sous-tâches. Vous pouvez créer une tâche pour un article de blog, puis inclure toutes vos sous-tâches à examiner en dessous. C'est une façon très légitime de le faire dans ClickUp et cela peut fonctionner pour votre équipe.

Check out these Modèles de calendriers de contenu !

Conclusion : ClickUp vous permet d'organiser votre Calendrier éditorial

2018 a été une grande année pour le contenu chez ClickUp.

En plus de publier près de 100 posts rien qu'en 2018, nous avons également construit plusieurs pages d'atterrissage et créé des vidéos. Nous avons seulement l'impression de commencer, et nous ne serions certainement pas aussi productifs sans ClickUp qui nous aide à gérer nos propres projets et notre travail.

Marketeurs de contenu : comment faites-vous pour organiser votre calendrier de publication ?