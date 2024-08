10 modèles gratuits de stratégie de marketing de contenu pour la planification

Être en charge du marketing de contenu peut rapidement devenir accablant.

Vous gérez des campagnes sur plusieurs canaux avec différents contributeurs, membres d'équipe, ressources et délais. Vous avez besoin d'un endroit pour organiser tous les aspects du processus afin de vous sentir prêt et confiant à chaque étape.

C'est là qu'intervient le modèle de stratégie de marketing de contenu.

Vous trouverez ici le modèle de plan de stratégie de marketing de contenu interentreprises (B2B) idéal pour répondre à vos besoins. Nous verrons ce qui fait un bon modèle, puis nous partagerons avec vous quelques-uns de nos modèles préférés, y compris de nombreux modèles que vous pouvez utiliser dès maintenant.

C'est parti ! 🤩

Qu'est-ce qu'un modèle de stratégie de marketing de contenu ?

Un modèle de stratégie de marketing de contenu vous aide à rationaliser vos processus et à travailler plus efficacement en vous donnant un cadre de départ à chaque fois.

Il existe un modèle pour presque tous les aspects du processus de marketing de contenu, de sorte que vous pouvez trouver une meilleure façon de :

Enregistrer les personas d'acheteurs et les points de douleur

Mesurer la notoriété de la marque

Réaliser un audit de contenu

Gérer la génération de leads

Planifier des campagnes de marketing par courriel

Mesurer le trafic sur le site web (nombre de pages vues, trafic organique et taux de rebond)

Planifier le contenu des médias sociaux

Collaborer avec les influenceurs et les créateurs de contenu

Mesurer les indicateurs de performance clés (KPI) et les mesures

Détection et édition collaborative, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs

Le fait d'avoir toutes vos données de marketing, de campagne et de tâche en un seul endroit est tout à fait logique, en particulier lorsque vous souhaitez travailler de manière plus productive.

Ces modèles sont faciles à créer, à personnaliser et à partager, afin que votre équipe puisse collaborer à vos efforts de marketing de contenu. 🙌

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de stratégie de marketing de contenu ?

Tout modèle que vous utilisez devrait vous aider à arriver à destination plus rapidement ou de manière plus efficace. Les modèles de stratégie de marketing de contenu vous offrent une meilleure façon d'organiser vos pensées, de travailler sur votre contenu et de partager votre travail avec les autres. 📚

Les meilleurs modèles de marketing de contenu :

Vous donnent une façon plus organisée de résoudre un problème ou de structurer vos informations

Vous fournissent un cadre standardisé que tous les membres de votre équipe peuvent suivre

Accélèrent le processus de création de contenu grâce à des champs prédéfinis à remplir et à des algorithmes

Faciliter la collaboration avec les contributeurs et les parties prenantes pour mieux atteindre un public cible

Vous aider à partager les progrès réalisés par rapport aux mesures et aux étapes clés

Chaque modèle de stratégie de contenu étant légèrement différent, choisissez celui qui correspond le mieux à vos besoins.

Si vous travaillez sur un projet vidéo, vous apprécierez peut-être un modèle de modèle de storyboard pour vous aider à visualiser vos scènes. Pour une campagne numérique, l'utilisation de modèles pour les médias sociaux peuvent faire gagner beaucoup de temps.

Quel que soit votre objectif ou votre processus marketing, il existe un modèle adapté.

10 modèles de stratégie de contenu à utiliser en 2024

Il existe un modèle pour chaque scénario et nous sommes là pour vous aider à trouver celui dont vous avez besoin maintenant. Découvrez notre collection de modèles de plans de stratégie de marketing de contenu à essayer en 2024.

1. Modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu ClickUp

Utilisez le modèle de gestion de contenu ClickUp pour afficher des calendriers personnalisés sur plusieurs canaux

Lorsque vous travaillez sur plusieurs projets et différents types de contenu, un calendrier éditorial est indispensable. Un calendrier éditorial vous permet de voir l'ensemble de votre calendrier de publication de contenu d'un seul coup d'œil pour voir ce qui est à venir, ce qui est en cours et où vous avez des lacunes en matière de contenu. 👀

Utilisez le Modèle de calendrier éditorial de marketing de contenu par ClickUp pour vous donner une vision plus stratégique de votre contenu à venir. Vous voyez immédiatement ce qui doit être mis en ligne et à quelle date, ainsi que des détails clés tels que le pilier de contenu, le type de contenu, le type de promotion et le titre du contenu. Ces champs sont tous codés par couleur et par catégorie, ce qui vous permet de vérifier rapidement que votre contenu est bien équilibré.

Le contenu de la page d'accueil calendrier marketing est idéal si vous souhaitez un processus de publication de contenu mieux organisé. Il s'agit d'un modèle de stratégie de contenu utile pour travailler en tant qu'équipe de contenu et pour partager avec les collaborateurs et les parties prenantes.

Il sert également de base de données de contenu de vos travaux antérieurs pour gérer le contenu existant, de sorte qu'un audit de contenu soit beaucoup plus facile à réaliser à l'avenir.

Télécharger ce modèle

2. Modèle de campagne marketing ClickUp

Ce modèle ClickUp offre une approche plus organisée de la gestion des campagnes marketing

Chaque campagne de marketing traditionnelle ou numérique s'accompagne d'une série de petites tâches, dont l'organisation peut s'avérer difficile. A gestion de campagne marketing vous donne une meilleure vue d'ensemble de ces tâches, ce qui vous permet de ne rien oublier par erreur.

Si vous cherchez un moyen très visuel d'organiser votre prochaine campagne, le modèle de gestion de campagne de marketing /%href/ vous permet de mieux visualiser ces tâches afin de ne rien oublier Modèle de campagne de marketing par ClickUp est ce qu'il vous faut. Ce modèle utilise un format de liste de type Kanban pour afficher les tâches de la campagne sous différentes rubriques, notamment la planification, la production, le lancement, l'évaluation et la fidélisation.

Pour chaque tâche, vous pouvez rapidement voir le titre, la date d'échéance, le type de campagne, l'équipe assignée et le type de produit livrable. ⚒️

Utilisez ce modèle de stratégie de contenu lorsque vous avez un projet chargé à organiser et que vous souhaitez un moyen simple de rester productif et de suivre vos progrès. Il est idéal pour la collaboration et la responsabilisation de l'équipe, car vous pouvez facilement voir avec quelle équipe vous devez faire le point.

Télécharger ce modèle

3. Modèle de tableau blanc de la matrice de contenu ClickUp

Imaginez votre contenu planifié afin de trouver le bon équilibre grâce à ce modèle ClickUp

Toute bonne équipe marketing sait qu'il ne faut pas compter sur un seul type de contenu pour atteindre son public cible et avoir un impact. S'appuyer trop fortement sur l'éducation et pas assez sur la persuasion signifie que votre stratégie de marketing de contenu B2B est utile mais pas aussi rentable que possible. 💰

Pour vous aider à trouver le bon équilibre, utilisez le guide de la stratégie de marketing de contenu B2B Modèle de tableau blanc de la matrice de contenu par ClickUp . Utilisez les notes de type Post-it pour placer vos activités de marketing - comme les publications sur les médias sociaux, les infographies et les podcasts - dans le quadrant correspondant.

Cette approche à quatre quadrants vous aide à visualiser l'objectif de chaque type de contenu que vous publiez, afin que vous puissiez comprendre si vous devez vous concentrer davantage sur une autre direction.

Ce tableau blanc de la matrice de contenu est idéal pour planifier le nouveau contenu du prochain trimestre. C'est un moyen très visuel d'évaluer votre stratégie de contenu actuelle ou planifiée pour vous assurer qu'elle est équilibrée et alignée sur les objectifs généraux de votre entreprise.

Télécharger ce modèle

4. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Guidez votre équipe vers la rédaction d'un meilleur contenu avec le modèle de rédaction de contenu de ClickUp

Il se peut qu'il y ait un nombre croissant de Outils de création de contenu par l'IA existent, mais la plupart des équipes de marketing devront toujours rédiger elles-mêmes leur contenu. En disposant d'un modèle pour vous guider, vous n'avez pas besoin de repartir de zéro à chaque fois. Vous pouvez passer outre la page blanche décourageante et vous lancer facilement dans le processus de rédaction.

Le modèle Modèle de rédaction de contenu par ClickUp est une excellente base pour la rédaction de contenu. Il comprend différentes pages pour vous guider dans le processus de rédaction de contenu de site web, des articles de blog des communiqués de presse, des études de cas et des appels à l'action. Chaque page présente une structure utile et des invites utiles pour aider les membres de votre équipe à créer des éléments de contenu pertinents et cohérents. ✍️

Utilisez ce modèle de rédaction de contenu pour accélérer le processus pour votre équipe. Aidez-les à surmonter le syndrome de la page blanche et à créer de grandes choses. Pour plus d'impact, utilisez ClickUp AI pour vous faire passer encore plus rapidement de l'idée initiale à un contenu magnifiquement optimisé.

Télécharger ce modèle

Bonus : Check out 7 modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

5. Modèle de production de contenu Web ClickUp

Le modèle de production de contenu Web de ClickUp vous permet de suivre précisément votre processus d'optimisation à chaque fois

La création et la publication d'un contenu de qualité pour votre site Web comportent de nombreux éléments mobiles. Suivez le même processus à chaque fois et restez responsable avec l'aide d'un modèle conçu à cet effet.

Organisez votre flux de travail avec le Modèle de production de contenu Web par ClickUp . Ce modèle utile vous permet de visualiser chaque tâche et chaque étape du processus afin que vous sachiez clairement où vous en êtes avec chaque élément de contenu. Voyez l'état d'avancement, qui est affecté à la tâche, et si elle a été cochée ou non. ✅

Ce site web production de contenu est un excellent modèle de pour le marketing de contenu et les équipes d'optimisation des moteurs de recherche (SEO) qui travaillent ensemble pour créer, publier et contrôler l'impact du contenu de votre site web. Utilisez-le pour introduire une méthode normalisée, reproductible et plus productive d'enrichissement de votre site web.

Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux ClickUp

Ce modèle ClickUp vous aide à rester organisé dans votre processus de création de contenu pour les médias sociaux

Les médias sociaux sont un domaine très créatif qui évolue rapidement. Il est donc parfois difficile de rester organisé. Utilisez un modèle de plan de contenu pour les médias sociaux pour donner à votre équipe une meilleure façon de planifier et de rester productive - sans compromettre leur créativité. 💡

Utilisez le Modèle de plan de contenu pour les médias sociaux par ClickUp pour responsabiliser les membres de votre équipe chargée des médias sociaux. Ce modèle de type liste est facile à utiliser et vous donne une vue d'ensemble de ce qui est à venir.

Vous y trouverez le titre du message, le responsable, la date d'échéance et un indicateur de priorité. Ouvrez chaque tâche pour voir la plateforme de médias sociaux, la progression du contenu et les personnes assignées à chaque rôle dans le processus de création de contenu.

Ce modèle de plan de contenu pour les médias sociaux permet à votre équipe de transformer ses idées en contenu planifié. Travaillez ensemble pour finaliser les idées de contenu, ajoutez des notes, joignez des fichiers de applications de création de contenu et rationalisez votre processus de création de contenu pour les médias sociaux.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Créez une maison numérique pour votre processus de marketing de contenu avec ce modèle de calendrier de contenu

Voir votre contenu sur un calendrier éditorial est un excellent moyen de comprendre ce qui sera mis en ligne et quand. Mais vous avez également besoin d'une feuille de route en coulisses qui aide votre équipe à comprendre où en est chaque élément du processus. C'est là qu'intervient le calendrier de contenu.

Restez organisé et travaillez de manière plus productive grâce au Modèle de calendrier de contenu par ClickUp . Ce modèle fonctionne magnifiquement comme un hub central pour votre processus de création de contenu. ✨

Un espace est prévu en haut pour fournir une clé visuelle et le format de type liste vous aide à organiser votre flux de travail de création de contenu semaine par semaine. Pour chaque tâche, vous pouvez voir le titre, le statut, le pilier de contenu, le statut d'approbation, la date de publication, la valeur, les fichiers connexes et les notes.

Utilisez cette logiciel de calendrier de contenu le logiciel de calendrier de contenu est un modèle qui sert de maison numérique à l'ensemble de votre site web processus de création de contenu . Encouragez les membres de votre équipe à mettre à jour les statuts au fur et à mesure qu'ils accomplissent les tâches, et vérifiez régulièrement pour identifier les obstacles ou les opportunités potentielles.

Télécharger ce modèle

8. ClickUp SEO Content Brief Template

Optimisez chaque article avec le modèle de briefing de contenu SEO de ClickUp

Nous voulons tous que notre contenu atteigne la première place dans les résultats de recherche, mais cela nécessite un effort stratégique. Donnez à votre contenu les meilleures chances possibles de s'améliorer dans les classements des moteurs de recherche avec un excellent brief de contenu SEO. 📈

Utilisez le Modèle de briefing de contenu SEO par ClickUp pour vous aider à rédiger et à optimiser le contenu pour le trafic de recherche. Ce modèle détaillé contient tout ce dont vous avez besoin pour guider les membres de l'équipe de marketing et de référencement ou les sous-traitants.

La première page présente une vue d'ensemble, suivie du public cible, du message, des mots-clés, des grandes lignes, des liens à inclure et des articles de concurrents. Détaillez des idées de contenu ou créez un lien vers un contenu existant pour le mettre à jour ou créer un nouvel article de blog.

Que vous soyez novice en matière de rédaction de contenu pour les moteurs de recherche ou un professionnel chevronné, ce modèle de stratégie de référencement vous aidera à rester organisé et à créer un processus reproductible pour vous aider à créer un contenu de haute qualité à chaque fois, tout en améliorant votre trafic organique.

Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan de marketing de contenu Word par Template.Net

via Template.Net Lorsqu'il est temps de rassembler toutes vos idées et de planifier la saison suivante, un plan de marketing de contenu est la meilleure solution. Le fait de disposer d'un modèle vous permet de couvrir toutes les sections et de créer un plan complet.

Ce modèle de stratégie de contenu est un bon point de départ si vous utilisez Microsoft Word. Il comporte plusieurs pages avec du texte de remplissage pour vous guider dans la rédaction d'un plan de marketing de contenu ciblé et efficace.

Utilisez un tel modèle de stratégie de contenu lorsque vous souhaitez créer un guide stratégique central que votre équipe marketing pourra suivre dans le cadre de ses projets et de ses campagnes. Il s'agit également d'un document utile à partager avec les parties prenantes pour les informer de votre travail.

Télécharger ce modèle

10. Modèle Excel de marketing de contenu par Vertex42

via Sommet42 Une plateforme riche en fonctionnalités comme ClickUp peut répondre à tous vos besoins en matière de marketing de contenu. Mais nous comprenons que certaines personnes préfèrent (ou doivent) utiliser Excel. Si c'est votre cas, ce modèle de marketing de contenu Excel est une excellente option.

Utilisez ce modèle pour créer un guide visuel de votre processus de création de contenu. Ajoutez vos tâches et projets de contenu, définissez des priorités, ajoutez des notes, attribuez des tâches aux membres de l'équipe et fixez des dates de publication. Vous pourrez ensuite les visualiser sur un calendrier de contenu éditorial, avec des statuts codés par couleur.

Ce modèle de stratégie de contenu ne comporte pas de macros ou de formules compliquées. Il convient donc parfaitement aux débutants ou à ceux qui ne veulent pas entrer dans les détails techniques de leur flux de travail en matière de marketing de contenu.

Télécharger ce modèle

Travailler plus intelligemment avec ces modèles de stratégie de marketing de contenu

Ne prenez pas le chemin long et compliqué qui mène à l'excellence en matière de marketing de contenu. Utilisez ces modèles de plan de stratégie de marketing de contenu B2B pour éliminer les obstacles, augmenter la productivité et faciliter votre travail dans l'ensemble. 🏆

Si vous êtes prêt à améliorer la façon dont vous abordez le marketing de contenu,

essayez ClickUp gratuitement

.

Notre plateforme de productivité tout-en-un est l'endroit idéal pour gérer non seulement votre

projets marketing

mais aussi dans tous les aspects de votre travail. Profitez de l'accès à ces modèles de stratégie de marketing de contenu et à bien d'autres encore.

Vous avez la liberté de les personnaliser pour qu'ils correspondent exactement à vos besoins.