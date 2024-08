7 modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

La rédaction de contenu est attrayante, mais elle s'accompagne de défis comme tout autre emploi. Le blocus du rédacteur, les distractions, le manque d'inspiration, les délais serrés, la concurrence acharnée et les retards de paiement ne sont que quelques-unes des situations propres à cette profession.

Heureusement, vous pouvez surmonter certains de ces défis grâce aux modèles de rédaction de contenu. Ils fournissent une structure et vous guident vers votre objectif - fournir un contenu de qualité en moins de temps !

Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleurs modèles pour vous aider à rationaliser votre processus de rédaction et à créer un contenu de premier ordre adapté au référencement. ✍️

Qu'est-ce qu'un modèle de rédaction de contenu ?

Pour créer un contenu de qualité, les rédacteurs doivent avoir d'excellentes compétences de recherche, le souci du détail et une compréhension impeccable de la grammaire et de l'orthographe. Mais, même avec tout cela, les rédacteurs de contenu luttent souvent contre le bloc de l'écrivain, la procrastination, l'incohérence et le manque d'inspiration.

Les modèles de rédaction de contenu constituent le cadre permettant d'atténuer ces difficultés. Considérez-les comme des ponts qui vous aident à traverser la Challenges River et à vous rendre au pays des processus de rédaction rationalisés, de la créativité, de la structure et de la qualité.

Les modèles proposent des sections préfabriquées qui vous guident et vous aident à créer un contenu qui met en forme de manière cohérente et qui respecte les principes de référencement.

Il existe différents types de modèles de rédaction de contenu - certains proposent des checklists pour éviter les oublis et vous aider à rester concentré, tandis que d'autres offrent des lignes directrices pour réduire le besoin de modification en cours. De nos jours, les modèles de ChatGPT invite, instructions sont également populaires - ils vous aident à extraire les informations souhaitées des outils d'IA en un rien de temps.

Pourquoi suivre des modèles de contenu lors de la rédaction de contenu ?

Les rédacteurs ont souvent l'impression d'avoir été lâchés dans une jungle sans boussole ni outils de survie - ils explorent des sujets dont ils ne savent rien, mais on attend d'eux qu'ils produisent un contenu exceptionnel. Un modèle de rédaction de contenu peut être la carte dont vous avez besoin pour vous échapper de la jungle en toute sécurité et atteindre votre destination.

Voici pourquoi vous devriez envisager d'utiliser un modèle :

Organisation : Un modèle vous aide à organiser vos pensées et à développer des idées sur la façon de rendre votre contenu rationalisé et facile à suivre Cohérence : Avec un modèle, vous pouvez vous assurer que votre contenu respecte toujours les préférences du client en matière de mise en forme, de style et de grammaire et éviter des modifications en cours et des réécritures importantes RÉFÉRENCEMENT : Les modèles de rédaction de contenu comportent souvent des fonctionnalités de référencement pour vous aider à mieux classer votre contenu et à donner à vos clients des résultats mesurables et de qualité Collaboration : Si vous travaillez dans une agence de référencement, vous travaillerez probablement sur des projets avec vos collègues. Avec des modèles comprenant les éléments suivantsdes tableaux blancs numériques,modification en coursetcommentaire et les options d'effacement de notes, vous pouvezrationaliser le travail d'équipe et maintenir un front uni La santé mentale : L'adaptation du contenu peut être stressante et peut affecter votre créativité. Les modèles de rédaction de contenu avec des sections et des lignes directrices claires vous aident à réduire le bloc de l'écrivain et à minimiser le stress

7 modèles de rédaction de contenu gratuits pour une écriture plus rapide

Après une recherche approfondie, nous avons présélectionné les sept meilleurs modèles de rédaction de contenu à partir de ClickUp . Ils vous aideront à générer du contenu de valeur qui fait mouche ! 🔨

Explorez notre liste et trouvez le modèle qui s'aligne sur votre intention et vous aide à atteindre vos objectifs.

1. Modèle de rédaction de contenu ClickUp

Guidez votre équipe avec le modèle de rédaction de contenu de ClickUp pour tout type de contenu

Les rédacteurs de contenu et les copywriters ont souvent du mal à garder le cap sur les délais et la cohérence du contenu, et cela s'applique particulièrement à ceux qui travaillent dans des agences. Les Modèle de rédaction de contenu ClickUp vous aide à surmonter ces problèmes et à accélérer votre productivité grâce à de précieuses consignes de rédaction.

Ce modèle peut constituer la base parfaite pour adapter les contenus de l'agence à la réalité du terrain stratégies de marketing de contenu pour différents types de contenu. Il se compose de plusieurs pages sous Documents ClickUp -la fonctionnalité unique de la plateforme qui vous permet de créer, modifier, partager et stocker des documents et de les connecter à des tâches.

Chaque page Doc du modèle vous permet de créer une structure pour différents formats de contenu. Par défaut, vous disposez de cinq options :

Contenu du site web Article de blog Communiqué de presse4. Etude de cas5. Appel à l'action

Imaginons que vous souhaitiez créer un article de blog. Rendez-vous dans le document ClickUp sur les articles de blog, où vous trouverez plusieurs sections (Titre, Introduction, Corps, Conclusion et Conseils rapides). Chaque section est accompagnée de brèves instructions sur la manière de la rédiger, vous guidant ainsi vers la création d'un article de blog de qualité.

Si vous collaborez à la rédaction de l'article de blog avec d'autres personnes, ajoutez-les au document et assignez-leur une tâche. Fixez des délais et des priorités pour que tout se passe bien.

Comme les autres modèles ClickUp, il est 100 % personnalisable : il vous suffit d'ajuster les sections pour rédiger un contenu de premier ordre.

Si vous possédez une agence de rédaction de contenu ou si vous gérez une équipe de rédaction de contenu, vous pouvez utiliser ce modèle comme un manuel. Tout ce que vous avez à faire est d'exposer la structure et la forme des différents types de textes pour que tout le monde soit sur la même page et que la cohérence soit assurée. 😎

2. Modèle de directives d'écriture ClickUp

Assurez la cohérence et l'exactitude de vos documents écrits grâce au modèle de directives de rédaction ClickUp

Des articles qui diffèrent largement dans leur mise en forme, leur style d'écriture, leur ton et leur grammaire ne transmettent pas de cohérence à vos clients. Si vous souhaitez minimiser les révisions et vous assurer que votre équipe de rédaction de contenu sait exactement comment rédiger un contenu particulier, utilisez le modèle de directives de rédaction ClickUp Modèle de directives de rédaction ClickUp . 💪

Ce modèle est le Saint-Graal de votre équipe - il contient des instructions précieuses qui aident les rédacteurs à créer un contenu qui coche toutes les cases. Si vous utilisez ce modèle de manière appropriée, vous serez en mesure de standardiser le processus de rédaction dans votre entreprise, de garantir la précision et d'aider vos employés à comprendre vos attentes.

Ce modèle de document comporte plusieurs sections qui vous permettent de définir la voix et la personnalité de votre entreprise.

Après avoir expliqué l'importance des consignes de rédaction dans la section Introduction, vous pouvez passer à des éléments plus spécifiques, comme la voix, le ton, la personnalité de la marque, la grammaire et le style. Le modèle offre de brèves instructions sur la manière de rédiger chaque section, mais vous êtes plus que gratuit pour tout personnaliser.

Lorsqu'il s'agit de directives de rédaction, tous les rédacteurs de contenu seront probablement d'accord pour dire que plus ils ont de détails, mieux c'est. N'ayez pas peur d'inclure tout ce que vos rédacteurs pourraient trouver utile, de la façon d'utiliser les abréviations aux emojis acceptables. Répondez aux incertitudes les plus courantes et réduisez le risque de malentendus.

À Terminé, ajoutez votre équipe de rédaction de contenu et d'autres parties prenantes au modèle, pour leur permettre d'accéder aux informations à tout moment. Vous pouvez leur demander de donner leur avis sur les lignes directrices et vérifier s'ils souhaitent inclure autre chose dans le document.

Check out these Modèles de lettres d'information !

3. ClickUp Modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu

Utilisez le modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp afin de fournir à votre équipe des modèles de rédaction de contenu clairs et cohérents

Des directives détaillées et claires sont la base de processus de création de contenu réussis. Avec le modèle Modèle de procédures opératoires normalisées pour la création de contenu ClickUp vous pouvez offrir à votre équipe des instructions complètes sur les procédures de rédaction de votre entreprise.

La beauté de ce modèle de document réside dans sa versatilité. Vous pouvez utiliser ses sections pour définir des directives de rédaction à l'échelle de l'entreprise ou des instructions spécifiques à un projet.

Supposons que vous ayez décroché un contrat de nouveau client et doit rédiger un lot d'articles sur le marketing numérique. Utilisez ce modèle pour définir le projet en quelques étapes :

Commencez par la section Objectif: C'est ici que vous exposerez l'importance de suivre les procédures opératoires normalisées Passez à la section Champ d'application : Ici, vous pouvez ajouter des sujets au modèle et les attribuer aux membres de votre équipe. Vous pouvez également déterminer qui s'occupe du référencement et qui télécharge les articles Passez à la section Procédure: Décrivez la procédure de référencement et de téléchargement des articlesétapes de la production de contenu. Fournissez des informations sur les articles prioritaires, la manière de les rédiger et les éléments auxquels il faut prêter attention. C'est dans cette section que vous pouvez inclure des instructions de style, de grammaire et de mise en forme ou résumer le contenu de l'articlecalendrier du contenu pour ce client particulier

La section Ressources connexes est réservée aux FAQ - il s'agit de répondre aux incertitudes afin d'éviter toute mauvaise communication et toute erreur.

Une section dédiée vous permet de joindre des liens utiles tels que le blog de votre client ou des articles performants.

4. Modèle de résumé de contenu ClickUp SEO

Gérez facilement vos contenus de référencement et partagez-les en interne ou en externe avec le modèle de briefing de contenu SEO de ClickUp

Oui, vos articles doivent être pertinents et pertinents, mais vous ne devez pas oublier que vous écrivez également pour les moteurs de recherche. Si les moteurs n'aiment pas vos articles, ils ne seront pas bien classés, ce qui affectera leur portée. Avec le Modèle de sommaire de contenu ClickUp SEO avec ce modèle, vous pouvez vous assurer que vos articles attirent les bons algorithmes et qu'ils occupent les meilleures positions dans les résultats de recherche.

Ce modèle de document comporte des sections soigneusement conçues qui vous permettent de construire des briefs complets qui aident les rédacteurs à mettre en œuvre les bonnes pratiques de référencement.

La première section, Overview, se concentre sur les directives générales concernant votre article. C'est ici que vous inclurez le titre, le nombre de mots, les objectifs et la forme du contenu. Ajoutez les personnes concernées par le projet pour leur donner accès au brief et leur permettre de suivre la progression.

La section Public cible concerne le profilage de vos téléspectateurs clés. Pour vous assurer que l'article est bien ciblé, fournissez des informations sur leur âge, leur niveau d'éducation, leur statut matrimonial, leur profession et leurs comportements.

Dans la section Message, décrivez l'objectif du contenu que vous créez. Soulignez en quoi votre produit se distingue de la concurrence et pourquoi il vaut la peine d'être pris en considération. Cette section est également un excellent endroit pour introduire le ton que vous souhaitez voir reconnaître.

Après avoir déterminé ces aspects généraux de votre projet, donnez des lignes directrices spécifiques à l'article dans les sections suivantes :

Mots clés : Résumez les mots-clés principaux et secondaires que vous devez inclure dans votre article pour qu'il soit mieux classé

: Résumez les mots-clés principaux et secondaires que vous devez inclure dans votre article pour qu'il soit mieux classé Plan et sous-sujets : Fournissez une structure pour votre article et utilisez le tableau pour résumer les sous-thèmes que vous devriez aborder sur la base des éléments suivantsAnalyse SEO Les deux dernières sections laissent de la place pour des ressources supplémentaires et des articles sur les concurrents afin d'aider vos rédacteurs à faire un excellent travail.

5. ClickUp ChatGPT Modèle d'invites, instructions pour l'écriture

Améliorez vos compétences en écriture avec le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Writing Template

Rédiger du contenu lorsque vous manquez d'inspiration peut être la tâche la plus fastidieuse qui soit. Heureusement, il existe un outil qui peut réveiller le magicien de l'écriture qui sommeille en vous - le ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de rédaction . 🧙

Ce modèle de document est une collection de 200+ invites qui vous aident à "parler" à ChatGPT, le chatbot super populaire basé sur l'IA. Avec l'aide des bonnes invites, vous pouvez transformer ChatGPT en un chatbot de l'intelligence artificielle Générateur de contenu IA et puissant outil de copywriting pour les projets de marketing de contenu.

Les invitations sont divisées en multiples catégories, y compris des invitations pour la rédaction de blogs, de livres, de fanfictions et de récits. La seule chose qu'il vous reste à faire est de trouver la bonne invite, de la copier sur ChatGPT et de la laisser faire sa magie.

Disons que vous écrivez un article de blog sur le thème suivant les logiciels de gestion de projet et vous avez besoin d'une introduction accrocheuse. Ouvrez ChatGPT Prompts for Blog Writing et copiez cette invite, instructions :

"_Rédigez une introduction accrocheuse pour un article de blog traitant de '{sujet spécifique}' Soulignez sa pertinence dans le contexte de '{industrie/champ spécifique}', en tenant compte de facteurs tels que '{facteur 1}', '{facteur 2}' et '{facteur 3}'."

N'oubliez pas de remplacer les mots entre parenthèses par des expressions appropriées ! 😁

Il convient de noter que vous n'êtes pas obligé de suivre les invites à la lettre. N'hésitez pas à expérimenter et à jouer avec les formulations pour obtenir les réponses souhaitées de la part de ChatGPT. Le chatbot peut être un excellent générateur d'esquisses si vous êtes trouver des idées pour vos posts sur les médias sociaux et autres contenus.

6. Modèle de cahier des charges de ClickUp Copywriting

Le modèle ClickUp Copywriting Scope of Work vous aide, vous et votre client, à établir les éléments suivants les exigences du projet et rationaliser la collaboration

Le travail avec les clients peut s'avérer délicat et désagréable si vous ne définissez pas les exigences du projet. Si vous voulez éviter les malentendus et les longues révisions et vous assurer que vos clients obtiennent ce qu'ils veulent, utilisez la fonction Modèle de cahier des charges de ClickUp Copywriting .

Ce Modèle de document définit le travail que vous réaliserez pour votre client et aborde les détails les plus mineurs.

Tout d'abord, vous avez la section Aperçu, dans laquelle vous pouvez fournir des détails clés pour établir la résumé du projet . Ensuite, vous entrez dans le vif du sujet et discutez de la les objectifs du projet pour définir son objectif.

L'étape suivante, et la plus importante, consiste à remplir la section Livrables. Ici, vous pouvez :

Décrire vos responsabilités et celles du client

Définir des jalons et les échéanciers

Adapter uneforfait de communication* Discuter du budget

Laisser de la place pour les approbations et les signatures

Le modèle est incroyablement détaillé et couvre toutes les questions liées au projet, ne laissant aucune place à une mauvaise communication. Si vous travaillez avec d'autres personnes sur le projet, ajoutez-les au modèle. Le fait d'avoir toutes les informations en un seul endroit facilite le processus.

Une fois le modèle achevé, attachez le document à des tâches spécifiques et jonglez avec vos projets en toute confiance ! 🤹

Conseil : Vous ne savez pas comment remplir le modèle ? Profitez de ClickUp AI, un outil unique d'aide à la création de documents Rédaction basée sur l'IA et outil de création de contenu . Ce puissant assistant dispose d'invites spécifiques à chaque rôle pour vous aider à générer des idées, à résumer, à créer des tâches et à rédiger un contenu clair.

7. Modèle de plan de contenu ClickUp

Gérez votre travail comme un pro avec le modèle de plan de contenu ClickUp

Une bonne gestion de votre charge de travail vous permet de ne pas manquer les échéances ou de ne pas faire la course contre la montre pour achever vos articles alors que votre niveau de stress monte en flèche. Si vous avez besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour organiser vos journées de travail et visualiser les horaires, le modèle de plan de contenu ClickUp est fait pour vous Modèle de forfait de contenu ClickUp est fait pour cela.

Ce modèle présente les fonctionnalités suivantes plusieurs affichages qui vous permettent d'examiner votre charge de travail sous différents angles.

Commencez par la vue Liste du plan de contenu, où vous pouvez créer des tâches pour chaque article et définir leur priorité, leur statut, leur objectif, leur type de contenu, leur public, leurs mots-clés et leur(s) rédacteur(s). Vous pouvez modifier la liste des tâches Champs personnalisés pour afficher la progression, des listes déroulantes ou tout autre élément correspondant à vos objectifs.

L'affichage Tableau d'approbation est une Tableau Kanban affichant les tâches sous forme de cartes triées en fonction de leur statut de progression (Non commencé, En attente, En cours, etc.). Grâce à la conception "glisser-déposer" de ClickUp, vous pouvez facilement déplacer les cartes et rester maître de votre charge de travail.

La vue Calendrier du contenu affiche vos tâches dans un calendrier en fonction de leur date d'échéance. Par défaut, la vue affiche les mois, mais vous pouvez modifier l'affichage en chaque jour, quatre jours ou une semaine, en fonction de la charge de travail de votre entreprise. Outre le nom de la tâche, le calendrier indique des informations telles que le statut d'approbation, les ressources nécessaires et le type de contenu.

Invitez les membres de votre équipe à consulter le modèle et assurez une transparence maximale à tous les niveaux.

Remplacez la peur par l'inspiration : Essayez ces modèles de rédaction de contenu sympas

La rédaction de contenu offre d'incroyables possibilités d'apprentissage et peut être gratifiante si vous êtes prêt à investir votre temps et vos efforts pour améliorer constamment vos compétences.

Les modèles de rédaction de contenu listés facilitent votre travail en fournissant une base solide pour rationaliser les processus, stimuler la collaboration et créer des textes de qualité à des fins diverses.

Plongez dans l'impressionnante bibliothèque de modèles de ClickUp, explorez plus de 1 000 modèles , et trouvez ceux qui vous aideront à faire passer votre rédaction de contenu au niveau supérieur ! 🧚