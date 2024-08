10 modèles gratuits de storyboard en Word, PDF, & ; ClickUp

Bien que vous puissiez improviser et espérer que tout se passe bien, les projets vidéo et créatifs les plus réussis sont souvent le résultat d'une planification minutieuse. Derrière chaque scène de film ou TikTok en vogue, il y a un créatif en préproduction qui a soigneusement forfaité l'action, les dialogues et les effets visuels, généralement à l'aide de modèles de storyboard.

Dans ce guide, nous allons partager ce qui fait un bon modèle de storyboard et ce qu'il faut rechercher lorsque l'on étudie les options. Nous vous présenterons ensuite une liste de modèles de story-board gratuits à essayer en 2023. 📽️

Qu'est-ce qu'un modèle de storyboard ?

Un modèle de scénarimage est un organisateur graphique qui vous aide à visualiser l'ensemble du projet dans ses moindres détails, scène par scène. Pour tout processus de scénarimage, qu'il s'agisse d'exposer des idées complexes ou de créer un scénarimage vidéo, c'est un outil indispensable pour cartographier votre film ou votre projet.

Il n'est pas compliqué de savoir comment créer des panneaux de story-board, mais il arrive que l'on veuille raccourcir le processus et entrer directement dans les détails. Un modèle de storyboard vierge s'occupe de la structure, ce qui vous permet de concentrer votre attention sur l'histoire. 📚

10 modèles gratuits de storyboard conçus par des professionnels

Le bon modèle de storyboard peut faciliter la visualisation de vos forfaits et la réalisation de vos objectifs, qu'il s'agisse d'un plan ou d'une scène souhaités, d'une amélioration d'un produit ou d'une campagne, ou simplement de la décomposition de votre processus de conception. Découvrez quelques-uns de nos modèles de storyboard gratuits favoris et trouvez le canevas idéal pour votre prochain projet.

1. Modèle de storyboard ClickUp

Commençons par une version moderne du modèle traditionnel de storyboard de film. Ce modèle Modèle de storyboard par ClickUp vous aide à forfaiter votre court métrage ou votre vidéo plan par plan, afin que vous puissiez voir la progression de l'action d'un moment à l'autre.

Aucune connaissance d'Adobe Photoshop n'est nécessaire : il suffit de partager un dessin ou une maquette de la scène, puis d'achever les détails ci-dessous pour guider votre équipe sur ce qui doit se passer exactement. Il y a de l'espace pour ajouter des actions, des dialogues, des médias interactifs et des invites audio/FX, et vous pouvez même personnaliser le modèle pour ajouter des cases supplémentaires si nécessaire. 🔊

Utilisez ce modèle de scénarimage vidéo pour forfaiter des vidéos d'entreprise, des projets personnels, des campagnes vidéo sur les médias sociaux, et plus encore, de manière visuelle.

2. Modèle de plan d'histoire ClickUp

Tous les story-boards n'ont pas besoin d'être visuels. Si vous aimez l'organisation et l'affichage sous forme de dossier, cette Modèle de story-board par ClickUp est un excellent choix. Il est conçu pour les écrivains et les auteurs, avec une structure qui vous aide à créer une histoire convaincante. Mais ce modèle de storyboard parfait peut également être utilisé pour créer un storyboard vidéo !

Profitez des statuts et champs personnalisés pour adapter les fonctionnalités de productivité et d'organisation de ClickUp à vos besoins en matière d'écriture de romans. Voyez d'un coup d'œil l'emplacement du chapitre, les caractères impliqués et la partie de l'intrigue à laquelle il se réfère.

Comprenez la progression de votre écriture grâce à un statut d'étape de production codé par couleur, et utilisez-le pour vous aider à décider du prochain travail à effectuer.

L'écriture d'un roman demande un investissement énorme en temps et en énergie. L'utilisation de ClickUp comme créateur de story-board en ligne est un excellent moyen d'accélérer ce processus, afin que vous puissiez consacrer plus d'énergie à la création d'une histoire incroyable.

3. Modèle de mappage des histoires d'utilisateurs ClickUp

Pour la plupart des entreprises, l'expérience utilisateur figure en tête de liste des domaines à améliorer. Pour faire cela, vous devez d'abord planifier le parcours de l'utilisateur et identifier tous les points de contact qui ont lieu. Sans modèle de storyboard écrit ou vidéo, cartographie du processus peut rapidement devenir désordonnée.

Avec cette Modèle de mappage des histoires d'utilisateurs par ClickUp grâce à ce modèle, il est plus facile que jamais de visualiser le parcours de votre utilisateur. 🛣️

Utiliser gestion de projet Tableau blanc pour prendre l'ensemble du parcours client et le décomposer en parties plus petites, avec des sections à code couleur pour vous aider à voir quelles étapes se produisent à quelle étape. Utilisez un tableau numérique note autocollante (ou une carte) pour chaque point de contact, et déplacez-les pour donner un sens à votre parcours utilisateur.

Vous pouvez même convertir ces cartes directement en tâches, ce qui vous donne un moyen plus facile d'attribuer les changements et les améliorations aux membres de l'équipe. Si votre travail consiste à améliorer l'expérience de l'utilisateur, une carte plan conceptuel peut vous aider non seulement à voir quel est le chemin actuel de l'utilisateur, mais aussi à suggérer rapidement des tâches et des actions pour l'améliorer encore.

4. Modèle de Tableau d'humeur ClickUp

Avant de pouvoir forfaiter une vidéo de campagne ou un projet marketing incroyable, vous devez trouver des idées. Les Modèle de Tableau d'humeur par ClickUp vous offre une façon claire et fraîche de transformer ces pensées en un guide de style visuel.

Ce modèle de storyboard est parfait pour être à portée de main la prochaine fois que vous voudrez organiser une promotion ou commander une vidéo. Il travaille également en tant que modèle de tableau d'humeur car il est conçu pour vous encourager à réfléchir à votre identité visuelle de différentes manières.

En tant que modèle de brainstorming il y a de l'espace pour couvrir votre UI/UX, vos icônes, vos illustrations, vos exemples de sites web, votre typographie et votre palette de couleurs. Vous pouvez facilement échanger ces thèmes contre d'autres en quelques clics. Collez vos images, icônes et couleurs pour créer une représentation visuelle de vos idées et de votre inspiration.

Utilisez ce modèle de Tableau d'humeur pour le forfait d'un projet ou d'une campagne qui exige de la créativité ou pour le partage d'une inspiration ou d'une idée dossier de conception avec un collaborateur ou un designer.

Bonus : Check out 10 modèles de Tableau d'humeur gratuits pour organiser vos idées

5. Modèle de storyboard vidéo ClickUp

Le forfait d'un tournage, d'un montage et d'une productivité vidéo peut s'avérer fastidieux. Avec les Modèle de plan de projet de production vidéo par ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez vous organiser et rester au courant de ce qui se passe, sans vous demander si une tâche est à temps, en retard ou si elle n'a pas été entièrement accomplie.

Créez un forfait de projet avec des sections différentes pour chaque partie du processus de production vidéo. Créez des tâches en dessous, puis assignez-les, ajoutez une date d'échéance et évaluez le niveau d'impact et d'effort. Ajoutez un indicateur de statut qui reflète l'état d'avancement de cette tâche, et affichez une vue précise de votre processus de production vidéo. ✨

Pour les spécialistes du marketing et les créateurs qui planifient un projet vidéo, ce modèle est incontournable. Il vous permet de tout voir d'un coup d'œil, puis de cliquer sur les détails les plus fins lorsque vous en avez besoin.

6. ClickUp Modèle de production de vidéos pour YouTube

La planification, la création, la modification en cours et la publication d'une vidéo YouTube exceptionnelle comportent de nombreuses étapes. Simplifiez le processus et assurez-vous de ne rien oublier avec l'aide de ce Modèle de production de vidéo YouTube par ClickUp .

Notre modèle de tâche dédié vous aide à couvrir toutes les bases, de sorte que vous avez les détails prêts à l'emploi quand il est temps d'appuyer sur la publication. Ajoutez la date de sortie proposée pour la vidéo, le titre, les mots clés, les étiquettes, la miniature, la bannière des médias sociaux et la légende.

Vous avez également besoin d'un script bien rédigé pour forfaiter votre texte et même les angles de caméra que vous pensez utiliser. Attribuez une tâche au scénariste et à l'éditeur, afin de savoir clairement qui travaille sur quoi.

La barre de progression de la productivité vous rappelle visuellement où vous en êtes.

Utilisez ce modèle de tâche de production pour vous aider à créer et à publier des vidéos YouTube plus optimisées. Ne vous souciez plus jamais d'utiliser la mauvaise miniature ou d'oublier les étiquettes de votre vidéo grâce à l'aide de ClickUp logiciel de gestion de projet créatif .

7. Modèle de scénarimage d'animation Microsoft PowerPoint par Power Production

via Power Production

Souvent, les modèles les plus simples peuvent vous aider à réaliser de grandes choses. Ce modèle de storyboard d'animation peut sembler dépouillé, mais il contient tout ce dont vous avez besoin pour planifier votre prochain projet d'animation avec succès. 🚶

Laissez-vous inspirer par votre créativité pour remplir l'espace blanc de ce storyboard vierge. Ajoutez une esquisse dessinée à la main de la scène dans la case du haut, et utilisez les cases en dessous pour partager l'action, les dialogues et les notes sur les mouvements de caméra. Enfin, il y a de l'espace pour ajouter le nombre de séquences ci-dessous.

Ce modèle de scénarimage imprimable est idéal si vous travaillez sur votre propre scénarimage pour un projet personnel, votre entreprise ou un client. Utilisez-le pour vous aider à visualiser les scènes et à les partager avec vos collaborateurs et les parties prenantes.

8. Microsoft Word Modèle de scénarimage commercial par Template.Net

via Template.Net Si vous avez l'habitude de travailler avec Microsoft Word ou Apple Pages, ce modèle de storyboard commercial est une excellente option. Il vous permet d'adopter l'approche du storyboard, mais sans certaines des fonctionnalités supplémentaires que vous obtiendriez en utilisant un outil de storyboard professionnel.

Vous disposez d'un espace pour noter le titre et le thème de votre histoire, puis la partie de l'histoire à laquelle vous vous référez. Planifiez les scènes en laissant de l'espace pour un croquis ou une maquette. Partagez également une description de la scène et des notes à l'intention de l'équipe de production.

Essayez ce modèle si vous cherchez un canevas vierge que vous pouvez utiliser dans Microsoft Word ou Apple Pages.

9. Modèle de scénarimage simple pour Microsoft Word par SampleTemplates

via SampleTemplates

Tout le monde ne travaille pas de manière plus visuelle, et parfois un format plus traditionnel peut aider à impliquer les parties prenantes. Essayez une approche plus textuelle du story-board avec un modèle de story-board simple.

Ce modèle Microsoft Word vous donne de l'espace pour parler de chaque scène, y compris les participants, les dialogues et les éventuelles notes de synthèse. C'est un moyen simple et sans chichis de décrire la séquence des évènements, et une option utile si vous êtes lié à l'utilisation de produits logiciels Microsoft pour votre travail. 💻

Si vous n'êtes pas un planificateur visuel, cette approche du story-board vous sera utile. Vous pouvez noter des détails similaires, mais vous n'avez pas besoin de fournir d'images pour les accompagner.

10. Modèle de scénarimage Microsoft Word par GetForms

via GetForms

Parfois, il est préférable de garder les choses simples et claires. Forfaitisez le storyboard de votre prochain film ou projet créatif à l'aide de ce modèle de storyboard pour Microsoft Word. Même si vous utilisez des figures en bâton, vous arriverez à quelque chose avec des modèles de scénarimage comme celui-ci.

Sur chaque page, vous avez la possibilité de décrire six scènes, avec une grande Box pour l'esquisse du moment proposé et une autre pour la description de la narration. Ce modèle ne contient pas certaines des invitations techniques pour le son, les effets spéciaux et l'action, mais c'est un bon point de départ.

Pour la vidéo ou la création projets d'écriture qui font la part belle à la narration et au récit visuel, cette approche du story-board pourrait s'avérer gagnante. Avec un grand espace pour la narration, il y a de la place pour plonger dans plus de détails.

Bonus: Outils de création de contenu IA !

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de scénarimage ?

Les modèles de storyboard conçus par des professionnels ne doivent pas nécessairement être compliqués. En fait, il est préférable qu'ils soient simples. Un storyboard de conception ou de vidéo simple vous donne plus d'espace pour faire preuve de créativité et vous concentrer sur les détails.

Votre modèle de storyboard est un canevas sur lequel vous pouvez travailler, c'est pourquoi les meilleurs modèles sont minimalistes, sans fioritures et conçus dans un but précis. Lorsque vous vous demandez quel modèle de storyboard utiliser, pensez à :

Logiciel de scénarimage: Pouvez-vous utiliser le modèle de scénarimage avec un outil que vous utilisez déjà, comme ClickUp ?

Pouvez-vous utiliser le modèle de scénarimage avec un outil que vous utilisez déjà, comme ClickUp ? Facilité d'utilisation: Le modèle de scénarimage est-il facile à utiliser ? Pouvez-vous y apporter des modifications facilement ?

Le modèle de scénarimage est-il facile à utiliser ? Pouvez-vous y apporter des modifications facilement ? À votre intention: Le modèle de scénarimage fait-il l'objet d'une utilisation appropriée ?

Le modèle de scénarimage fait-il l'objet d'une utilisation appropriée ? Collaboration: Est-il facile pour d'autres personnes de collaborer avec vous sur le storyboard word ou vidéo ?

Est-il facile pour d'autres personnes de collaborer avec vous sur le storyboard word ou vidéo ? Partage:Pouvez-vous facilement partager votre modèle de storyboard avec les parties prenantes ?

Vos besoins en matière de modèle de storyboard sont probablement uniques. Il n'existe donc pas de modèle parfait pour tous les créateurs ou collaborateurs. Utilisez ces questions pour vous aider à trouver le meilleur storyboard le meilleur modèle de scénarimage pour vos Objectifs .

Visualisez votre travail à l'aide d'un modèle de storyboard

Si vous travaillez sur un projet créatif de vidéo ou de marketing, les modèles de storyboard sont indispensables. Il est pratiquement impossible de forfaiter une campagne créative réussie sans en avoir un, surtout si vous dirigez l'ensemble du processus du début à la fin.

Utilisez nos conseils et ces modèles de storyboard pour vous aider à trouver la meilleure façon de rendre vos projets créatifs encore plus réussis. Mon travail consiste à déterminer le type de modèle gratuit dont vous avez besoin et la méthode de travail qui vous convient le mieux.

Que vous soyez un créateur visuel ou que vous préfériez une approche plus axée sur les tâches et les dossiers, ClickUp a tout ce dont vous avez besoin pour planifier vos projets avec succès. Des plans d'histoires d'utilisateurs aux forfaits de projets de productivité vidéo, vous trouverez les modèles dont vous avez besoin dans ClickUp.

Si vous êtes prêt à faire passer votre production au niveau supérieur, inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui et utilisez nos modèles de storyboard pour lancer votre processus créatif. ✨