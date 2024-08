Comment rédiger un cahier des charges en 8 étapes avec des modèles et des exemples

Quel que soit le nombre d'heures que nous passons à fixer les yeux de notre chien, aucun d'entre nous n'est devin. 🔮 🐶

Heureusement, il existe des titres pour combattre notre manque de télépathie sur le lieu de travail - en particulier lorsqu'il s'agit de concepts de design que nous imaginons si vivement dans nos têtes, mais que nous n'avons aucune idée de la façon de recréer IRL.

Quelle est la solution ? La rédaction d'un cahier des charges détaillé et pratique, bien sûr !

Tout comme une commande au restaurant, le cahier des charges indique au concepteur ce que vous attendez de lui. C'est ainsi qu'il comprend en quoi consiste le projet, quelles sont les tâches à accomplir et par où commencer.

La clé d'un cahier des charges très efficace est d'être à la fois clair et concis, ce qui n'est pas évident lorsqu'il s'agit de tâches complexes ou de plusieurs éléments non négociables exigences du projet . Mais nous sommes là pour vous aider avec des conseils et des exemples qui vous permettront de faire passer vos dossiers de conception au niveau supérieur. 💜

Que votre équipe de conception cherche à normaliser ses briefings et ses demandes, ou que vous fassiez partie d'une agence de conception chargée d'un projet d'entreprise, cet article est fait pour vous. Lisez-le pour découvrir une nouvelle façon de rédiger des mémoires de conception efficaces, y compris les éléments essentiels, des explications sur la façon de procéder, un modèle personnalisable, et bien plus encore !

Qu'est-ce qu'un dossier de conception ?

Un cahier des charges est un document de gestion de projet écrit qui définit les éléments essentiels de la conception d'un projet réflexion sur la conception pour un projet de conception avec les objectifs, la portée du projet et l'approche de la demande. Semblable à votre feuille de route du projet le cahier des charges est le guide du concepteur lorsqu'il s'agit de déterminer où, quoi, quand et pourquoi d'une demande spécifique.

Un cahier des charges bien rédigé passe généralement par de nombreuses mains avant d'arriver sur la liste des choses à faire du concepteur. Avec les approbations de tous les les gestionnaires de projet et les parties prenantes le briefing doit être complet mais précis, et identifier l'échéancier approuvé, le produit final et les objectifs du projet budget (le cas échéant).

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screen-Shot-2022-10-19-at-7.15.09-PM-768x547.png Exemple de briefing créatif réalisé dans ClickUp Docs /$$img/

Mettez en forme des wikis, des mémoires et des ressources pour toutes sortes de projets de conception dans ClickUp Docs

À un niveau plus profond, les briefs sont également un moyen pour le concepteur de se connecter et de s'aligner sur la personne qui fait la demande. En ce sens, essayez d'utiliser votre dossier de projet comme un outil de collaboration pour éliminer la confusion générale qui découle des appels téléphoniques, des messages et des e-mails supplémentaires.

Bien qu'il soit important d'inclure des détails essentiels et le contexte de vos demandes, votre dossier de conception doit rester, eh bien, brief. Il doit être suffisamment long pour décrire le projet et communiquer votre demande sans submerger le concepteur avec une brochure de plusieurs pages qui s'étend d'une marge à l'autre. 🥵

Comment ces idées se concrétisent-elles dans un cahier des charges ? Nous allons vous le montrer !

Briefing de conception vs Briefing de création

La principale différence entre un dossier de conception et un dossier de création est la suivante briefing créatif est le public cible. Un briefing de conception s'adresse aux concepteurs, tandis qu'un briefing créatif se concentre sur les équipes de marketing ou d'autres personnes impliquées dans le processus créatif.

Un briefing de conception comprend des détails plus techniques tels que les échéanciers, les contraintes budgétaires et les exigences spécifiques du projet. D'autre part, un briefing créatif peut se concentrer davantage sur le message de la marque, le style et la cible du projet.

Les deux types d'instructions ont leur utilité dans le processus de création de la processus de conception et doivent travailler ensemble pour parvenir à une compréhension achevée des objectifs du projet.

Un événement passionnant s'est produit : il n'y a pas de paramètre à respecter pour rédiger un cahier des charges efficace. 🤩

Votre équipe trouvera le type de cahier des charges qui vous convient le mieux gestion de projet de design le briefing est le plus approprié en termes de longueur, de détails et de style de travail. Les petites demandes ou les projets de moindre envergure peuvent ne pas nécessiter un cahier des charges aussi lourd, mais tous les cahiers des charges ont des éléments clés en commun.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/Screen-Shot-2022-10-19-at-7.19.22-PM.png Exemple de briefing de produit réalisé avec ClickUp Docs /$$img/

Ajoutez des options de mise en forme et de style pour rendre vos briefs aussi détaillés ou visuels que votre projet le nécessite dans ClickUp Docs

L'utilisation d'un modèle, d'un sondage ou d'une structure de document normalisée est un excellent moyen de recueillir les informations nécessaires à l'élaboration d'un cahier des charges. La clé est de rester cohérent ! Voici notre guide étape par étape pour rédiger des dossiers de conception efficaces avec des exemples concrets. ✏️

Suivez ces huit étapes de haut en bas - ou passez à la section suivante pour obtenir un modèle personnalisable gratuit afin de rendre le processus de conception encore plus facile ! 🤓

Étape 1 : Choisissez votre logiciel de gestion de projet pour le dossier de conception Projets de conception sont collaboratifs par nature et votre

logiciel de gestion de projet de design possède les fonctionnalités nécessaires à l'assistance ! Puissant outils de conception vous permettront d'alléger le stress et de rationaliser les processus quotidiens liés à vos activités de conception flux de travail de la conception avec la possibilité d'organiser, de modifier, de partager et de gérer des projets de toute taille.

Et comme les dossiers de conception sont généralement mis en forme dans un document, votre choix de l'outil de gestion de projet que vous avez choisi comprendra vraisemblablement un outil de éditeur de documents intégré ou intégrations pour rassembler toutes les bonnes informations dans les différentes applications.

Exemple :

Considérez votre dossier de conception comme une source fiable de vérité - un document auquel vous pouvez vous référer à tout moment pour obtenir les informations les plus précises et des mises à jour sur la progression. Le meilleur exemple ? Documents ClickUp . 📃

/$$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formatage riche et commandes slash dans les documents ClickUp /$$$img/

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes de barre oblique dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Les documents ClickUp sont votre destination pour tout ce qui concerne le texte dans votre environnement de travail. En véritable mode ClickUp, les documents offrent une tonne de fonctionnalités telles que l'IA, les pages imbriquées, Commandes slash le site Web de la Commission européenne propose des options de style, d'intégration et des paramètres avancés pour personnaliser l'aspect et la fonction de votre document. ClickUp AI est un outil puissant pour les dossiers de conception. Vous pouvez utiliser l'IA pour générer rapidement des idées, ce qui vous permet de faire un brainstorming et d'affiner les concepts avec peu d'efforts. En quelques clics, ClickUp AI peut générer des centaines d'idées en un rien de temps. À partir de là, vous pouvez filtrer le contenu non pertinent, trouver celui qui correspond le mieux à votre brief de conception, ou réduire la sélection pour créer un brief cohérent.

Vous apprécierez également l'ampleur que vous pouvez donner à vos projets de conception grâce à la modification en cours, @mentions dans les commentaires ainsi qu'un partage et des permissions sécurisés via un simple lien. De plus, les documents peuvent être connectés à vos flux de travail, de sorte que toute mise à jour effectuée dans un document est automatiquement répercutée dans les tâches connexes et dans d'autres zones de votre espace de travail.

Étape 2 : Description du projet de design brief

Le contexte est tout ce qui compte et cette section de votre dossier de conception doit fournir exactement ce contexte !

Donnez un aperçu bref mais descriptif de votre projet et de son utilisation. Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin, mais une phrase ou deux qui énoncent clairement votre demande et l'usage que vous en ferez constituent un excellent point de départ pour le concepteur.

Cette section peut également inclure quelques informations sur l'entreprise ou le client qui commande la conception. Ce que fait l'entreprise, ses principaux services, ses valeurs, et l'identité de la marque sont des détails courants que l'on trouve dans cette section.

Exemple :

Notre médias sociaux notre agence de marketing est en train de revoir la conception de son site web afin d'y intégrer une nouvelle page d'Accueil, une section blog et un portfolio. Nous sommes une petite équipe de huit membres qui travaillent avec 50 Business dans notre région, et tout notre travail est actuellement regroupé sur notre page web obsolète. Nous avons mûri en tant que marque depuis la création de notre premier site web et nous nous sommes développés en tant qu'entreprise, et nous voulons que notre nouveau site web le reflète.

Étape 3 : L'objectif du cahier des charges et les objectifs SMART

Décrivez le problème auquel ce projet répondra et l'idée générale que vous espérez atteindre grâce à lui. Soyez direct avec l'objectif que vous voulez donner au projet et utilisez cette section pour aligner l'équipe de conception sur la vision et l'objet globaux du client par le biais de Objectifs SMART .

P.S., SMART signifie Spécifique, Mesurable, Atteignable, Pertinent et Délimité dans le temps.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/goals-in-clickup-1400x930.png Objectifs dans ClickUp /$$img/

Créez des Objectifs SMART dans ClickUp avec de multiples façons de suivre la progression et d'atteindre vos cibles

En savoir plus sur les objectifs SMART et pourquoi ils sont si importants ? Consultez notre ressources sur les objectifs pour rédiger et mettre en œuvre des objectifs dans tous les services !

Exemple :

Nous voulons que notre site web remanié reflète mieux l'identité de notre marque, qu'il génère plus de trafic vers nos services et qu'il soit plus efficace augmenter le nombre d'inscriptions à la lettre d'information par e-mail de 25 % d'ici la fin de notre prochain trimestre fiscal.

Étape 4 : La cible du dossier de conception

La section suivante de votre dossier couvre le qui de tout cela. Il ne s'agit pas tant de savoir qui vous êtes en tant qu'entreprise demandant une conception que de savoir à qui le projet s'adresse.

C'est ici que le client qui commande le projet décrira son client idéal, son public, les profils d'utilisateurs et cas d'utilisation . Cette conception est comme votre première impression - une façon de montrer aux clients que vous avez une solution à un problème spécifique auquel ils sont confrontés et que votre projet répond à leurs besoins.

Il est essentiel pour le concepteur de comprendre la cible de son client à travers cette demande afin d'établir une connexion significative avec les besoins de ces clients.

Exemple :

Notre public cible est constitué de femmes entrepreneurs de la région de San Diego dans les intervalles de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans. Ces clientes souhaitent développer leur entreprise en investissant dans des publicités payantes sur les plateformes de médias sociaux et veulent des ressources pour améliorer et accroître leur présence en ligne.

Étape 5 : Votre budget et votre échéancier

Nous commençons maintenant à entrer dans les sections de détails et de logistique de votre briefing de conception. ⏰💸

Assurez-vous que l'échéancier fourni est réaliste et réalisable pour ce qui est demandé dans le mémoire. S'il existe des contraintes en matière de budget ou de ressources, c'est le moment de les préciser.

Les concepteurs doivent savoir quand le projet doit faire l'objet d'une première série de modifications en cours, quand ils peuvent s'attendre à recevoir des commentaires du client, et tout ce qui est nécessaire à la réalisation du projet les jalons clés , dépendances des tâches ou les délais liés à la demande. Cela aidera les d'établir une communication claire entre le concepteur et le client afin de répondre à toutes leurs attentes et d'éviter d'éventuels goulets d'étranglement pendant la progression du projet.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/Copy-of-gantt-dependencies-1.gif Dessiner une relation entre deux tâches dans la vue Gantt /$$img/

Afficher les relations entre les tâches et les tâches Jalon dans la vue Gantt dans ClickUp

Conseil de pro : notez également si le budget et l'échéancier prévus sont flexibles.

Exemple :

Notre échéancier idéal du début à la fin est de six mois. Nous annonçons notre nouveau site web lors d'un évènement en mars, mais nous souhaitons le lancer discrètement un mois avant. Ce mois supplémentaire nous donnera une certaine marge de manœuvre en cas de contretemps. Nous aimerions approuver les maquettes et les wireframes, et procéder à deux séries de modifications en cours avant le lancement.

Étape 6 : Les résultats attendus du projet

Cette section concerne les détails du fichier et la mise en forme dans laquelle vous souhaitez recevoir le projet. Si nécessaire ou applicable, spécifiez la taille, le type de fichier, le processus de nommage et les livrables du projet que vous attendez. AKA, quel est le type de vidéo, d'image ou de logiciel que vous préférez pour le travail et comment doit-il le partager avec vous ?

Exemple :

Nous approuverons les idées et conceptions initiales de notre logiciel de Tableau blanc numérique et réviser tous les wireframes dans Figma.

Étape 7 : Tout ce que vous jugez important !

Pour vous assurer que tous les points ont été mis sur la table, ajoutez toute autre information pertinente à la fin du document. Il peut s'agir de contacts clés à contacter si le concepteur a des questions urgentes, de détails sur le processus d'approbation de la conception, de dates clés, de maquettes du client, et bien d'autres choses encore !

C'est le moment idéal pour préciser tout ce que vous ne voulez pas voir dans ce projet, ainsi que des images d'inspiration pour donner au concepteur une idée claire de ce sur quoi il doit travailler.

Exemple :

Consultez notre tableau blanc virtuel pour le travail terminé avec nos clients, des esquisses de ce que nous imaginons pour notre nouveau site web, des recherches, des médias, et plus encore !

Notre suggestion ? Tableaux blancs ClickUp ! 🎨

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Whitebaord-mockup-drawing-2-2-1400x928.png Dessins de maquettes et brainstorming sur les Tableaux blancs ClickUp /$$img/

Esquissez facilement des dessins de maquettes et des idées de wireframes sur les Tableaux blancs ClickUp

Les Tableaux blancs ClickUp sont très visuels, collaboratifs et productifs ! De plus, ils sont également les seuls logiciel de Tableau blanc sur le marché qui peut convertir n'importe quel objet sur votre Tableau en une tâche personnalisable et la connecter à vos flux de travail.

Avec des outils pour dessiner, télécharger des médias, intégrer, styliser et modifier en cours, les Tableaux blancs ClickUp sont conçus pour capturer vos idées au moment où elles se produisent afin que vous puissiez les mettre en œuvre instantanément. Sérieusement, les Tableaux blancs sont le rêve de tout concepteur. ✨

De plus, votre Tableau blanc reste actualisé à tout moment, ce qui vous évite d'avoir à ouvrir plusieurs onglets, à actualiser en permanence et à vous embrouiller dans de longues descriptions textuelles.

Étape 8 : Partage avec l'équipe

RE : Étape 1 - Les notes de conception sont le fruit d'une collaboration !

Vous devez pouvoir partager, modifier et mettre à jour rapidement vos dossiers de conception par le biais de des permissions personnalisées et des options de partage pratiques comme un simple lien. Ainsi, toute l'équipe sera rapidement sur la même page (littéralement) et restera sur la cible. 🎯

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/09/doc-public-sharing.gif Partager les documents ClickUp avec un lien public ou privé /$$$img/

Partagez votre dossier de conception en public ou en privé grâce à un simple lien dans ClickUp Docs

Exemples de dossiers de conception

Exemple de dossier de conception 1 : Rebranding d'un café local

Contexte :

Un café local cherche à se refaire une image pour attirer une clientèle plus large tout en maintenant sa clientèle fidèle. Le café souhaite mettre l'accent sur sa validation de la durabilité, son implication dans la communauté et ses produits de haute qualité provenant de sources locales.

Objectif et Objectifs SMART :

Notre objectif est de rafraîchir l'identité de marque des cafés pour refléter ses valeurs de durabilité et d'engagement communautaire. Nous souhaitons augmenter la fréquentation de 30 % et accroître l'engagement sur les médias sociaux de 50 % dans les six mois suivant le lancement de la nouvelle image de marque.

Public cible :

Notre public principal est constitué de personnes âgées de 20 à 35 ans, soucieuses de l'environnement et vivant dans la zone urbaine proche du café. Ces clients valorisent la durabilité, la communauté et la qualité dans leur expérience du café et de la cafétéria.

Budget et échéancier :

Nous avons alloué 10 000 dollars au projet de changement de marque, en espérant l'achever au cours des quatre prochains mois. L'échéancier comprend le développement du concept initial, les itérations de conception et la mise en œuvre finale sur toutes les plateformes.

Résultats attendus :

Un nouveau logo reflétant l'engagement du café en faveur de la durabilité et de la communauté

Des emballages actualisés pour nos produits à emporter, privilégiant les matériaux respectueux de l'environnement

Un menu remanié mettant en valeur nos ingrédients d'origine locale

Des graphiques numériques pour les campagnes de médias sociaux faisant la promotion de la nouvelle image de marque

Veuillez vous référer à notre Tableau blanc virtuel pour l'inspiration, les actifs de la marque et les coordonnées du responsable du projet. Nous faisons en sorte que le rebranding ne s'éloigne pas trop de notre palette de couleurs d'origine afin d'assurer la reconnaissance de la marque auprès de notre clientèle actuelle.

Design Brief Exemple 2 : Conception d'une application mobile pour la gestion des tâches

Contexte :

Une startup axée sur les outils de productivité, recherche un design d'application mobile innovant et convivial. L'application vise à aider les professionnels à gérer efficacement leurs tâches et leurs projets, avec des fonctionnalités uniques permettant la collaboration et la priorisation.

Objectif et objectifs SMART :

L'objet est de concevoir une application mobile qui se démarque sur le marché encombré de la productivité en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, la collaboration et la personnalisation. Nous visons à acquérir 10 000 utilisateurs actifs dans les trois premiers mois suivant le lancement.

Public cible :

Nos utilisateurs cibles sont des professionnels âgés de 25 à 45 ans qui jonglent avec de multiples tâches et projets. Ils sont à la recherche d'une solution complète mais simple pour améliorer leur productivité quotidienne et leur collaboration au travail.

Budget et échéancier :

Notre budget pour le projet de conception de l'application est de $$$a, avec un échéancier de cinq mois entre la conception et la remise du design final. Cela comprend les phases de conception de l'interface utilisateur et de l'expérience, avec des cycles de retour d'information après chaque jalon majeur.

Produits livrables attendus :

Des conceptions UI/UX achevées pour l'application mobile, y compris tous les écrans et les éléments interactifs

Un guide de style spécifiant la typographie, les combinaisons de couleurs et les composants de l'interface utilisateur

Prototype démontrant les fonctions clés et le flux utilisateur

Un ensemble de ressources prêtes à être développées

Pour plus de détails sur les fonctionnalités de l'application, consultez notre section Tableau blanc numérique. Nous sommes ouverts aux idées innovantes mais devons veiller à ce que l'application reste intuitive pour les nouveaux utilisateurs.

Modèle de dossier de conception

Comme dans une mauvaise partie de téléphone, une conception incohérente.. les mémoires de projet les modèles personnalisables sont un moyen sûr de garantir que tous les détails sont clairement énoncés. Mais les modèles personnalisables sont un moyen sûr de garantir que chaque détail est clairement énoncé.

Les modèles préétablis sont un tremplin pour normaliser la façon dont vous rédigez vos mémoires de conception. Ils ont été créés pour simplifier et rationaliser le processus de rédaction des dossiers de conception afin que toutes les personnes concernées puissent se concentrer sur l'essentiel, à savoir le projet lui-même.

Les modèles Modèle de dossier de conception par ClickUp est votre solution tout-en-un pour rédiger des de création . Ce modèle applique à un projet de création désigné un À votre environnement de travail avec des affichages distincts pour la gestion des tâches, des échéanciers et de votre orientation générale.

Le modèle de cahier des charges de ClickUp est la solution pour rédiger des cahiers des charges complets

Dans votre cahier des charges Vue Liste vous y trouverez des tâches personnalisées pour tout, des sessions clients à la récolte d'actifs, ainsi que sept statuts personnalisés pour une transparence totale. Mais la fonctionnalité la plus intéressante de ce modèle est sans aucun doute la suivante le briefing créatif Tableau blanc avec des sections de couleur, des notes autocollantes et des diagrammes pour solidifier la vision de votre projet, votre marque, vos ressources, vos notes, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/image2-5-1400x656.png Le modèle de dossier de conception dans Tableaux blancs de ClickUp /$$img/

Personnalisez votre Tableau blanc pré-construit avec le Design Brief Template de ClickUp

Ce modèle est également accompagné d'un document ClickUp détaillé qui vous guidera à travers chaque fonctionnalité afin de vous assurer que vous l'utilisez de manière optimale.

Télécharger le modèle Design Brief

Astuce : Le document d'aide du modèle de dossier de conception présente un grand nombre de fonctionnalités de style et de formatage dont vous pouvez vous inspirer lorsque vous rédigez vos documents de dossier de conception dans ClickUp. Placez des bannières en haut de votre document et tout au long de la page pour une présentation claire des informations, intégrez des vidéos, ajoutez une table des matières et bien plus encore. Ou encore, superposez un autre des Les modèles prédéfinis de ClickUp en plus de votre document pour que le processus se poursuive.

Gérer votre projet de design à venir

Et voilà ! Non seulement vous êtes prêt pour la réussite grâce aux huit étapes essentielles de la rédaction d'un cahier des charges, mais vous disposez également d'un modèle flexible, gratuit et personnalisable pour alléger la tâche.

L'idée d'Accueil n'est pas seulement de savoir comment rédiger un brief fonctionnel, mais aussi d'en tirer le meilleur parti. Et c'est là que ClickUp peut vous aider à porter vos processus vers de nouveaux sommets. ✅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /$$$img/

Suivez les mises à jour du projet, créez des notes de conception et travaillez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp ClickUp est la plateforme de productivité ultime permettant aux équipes de rassembler tout leur travail dans un seul espace collaboratif, quel que soit votre cas d'utilisation ou votre style de travail. Son liste de fonctionnalités est doté de centaines d'outils permettant de gagner du temps et de rendre la gestion du travail plus facile et plus pratique que jamais - avec 15 méthodes de visualisation de vos projets, plus d'un million d'euros d'économies d'énergie et d'argent 1 000 intégrations , discuter dans l'application, et plus encore !

Accédez à tout ce dont vous avez besoin pour rédiger des mémoires de conception efficaces, y compris ClickUp Docs, des Tableaux blancs, 100 Mo de stockage, des tâches illimitées, et plus encore, absolument sans frais lorsque vous.. souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp .

Et lorsque vous serez prêt à booster encore plus votre productivité, débloquez encore plus d'avantages fonctionnalités avancées pour seulement $$$a$ .