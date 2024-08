18 meilleurs modèles de médias sociaux gratuits pour les messages, les campagnes et le contenu

À saviez-vous que 69 % des spécialistes du marketing utilisent les médias sociaux pour accroître la notoriété de leur marque ? Aujourd'hui, plus que jamais, les entreprises commencent à trouver des moyens astucieux de rationaliser leurs flux de travail des médias sociaux .

Pour cette raison, de nombreuses petites entreprises aux grandes entreprises s'appuient davantage sur les modèles conçus par des professionnels que jamais auparavant pour achever diverses tâches correctement et dans les délais impartis. En utilisant des modèles, les marques peuvent enfin libérer une partie de leur temps et se concentrer sur d'autres tâches de marketing numérique qui requièrent toute leur attention.

Examinons 18 des meilleurs modèles de médias sociaux que vous pouvez utiliser pour maximiser votre productivité, accomplir plus en moins de temps, et créer une cohérence entre les équipes, les projets, et plus encore !

Que rechercher dans un modèle de médias sociaux ?

Avoir une bibliothèque de modèles à portée de main pourrait faire passer vos projets au niveau supérieur. Pour commencer, explorons les éléments les plus importants à rechercher dans les modèles de médias sociaux :

Clean design: Recherchez un modèle dont le design est intuitif et facile à naviguer. Il doit être très visuel, correctement organisé et comporter une légende détaillée si nécessaire

Recherchez un modèle dont le design est intuitif et facile à naviguer. Il doit être très visuel, correctement organisé et comporter une légende détaillée si nécessaire Personnalisation facile: Un autre détail important lors de la recherche de modèles de médias sociaux est de s'assurer qu'ils sont entièrement personnalisables. De cette façon, vous pouvez facilement ajouter les couleurs, les polices de caractères et le logo de votre marque. Vous devriez également être en mesure de modifier et de repositionner ses éléments et de remplir les blancs si nécessaire

Un autre détail important lors de la recherche de modèles de médias sociaux est de s'assurer qu'ils sont entièrement personnalisables. De cette façon, vous pouvez facilement ajouter les couleurs, les polices de caractères et le logo de votre marque. Vous devriez également être en mesure de modifier et de repositionner ses éléments et de remplir les blancs si nécessaire **Un modèle ne peut devenir un véritable outil de marketing que s'il propose un contenu solide. Essayez toujours de suivre un modèle étape par étape avec des directives complètes qui s'alignent sur votre stratégie

18 modèles de médias sociaux pour la gestion des médias sociaux

Découvrez quelques-uns des meilleurs modèles disponibles aujourd'hui, et utilisez-les pour rationaliser vos processus de médias sociaux et en récolter les fruits !

1. Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux par ClickUp

Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux par ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'un des meilleurs logiciels de productivité sur le marché, ClickUp est l'un des principaux outils de gestion de projet et de productivité pour les équipes à travers les industries et les entreprises de toutes tailles. Cette plateforme de gestion de projet tout-en-un est entièrement personnalisable, ce qui signifie que vous pouvez configurer l'ensemble de la plateforme pour l'adapter à n'importe quel cas d'utilisation, aux besoins du projet, aux préférences en matière de flux de travail, et plus encore.

ClickUp offre des centaines de fonctionnalités flexibles, y compris une bibliothèque de de modèles pour chaque équipe y compris les équipes de marketing. Par exemple, les spécialistes du marketing des médias sociaux peuvent utiliser le modèle Modèle de flux de travail pour la stratégie des médias sociaux par ClickUp le modèle de flux de travail de la stratégie des médias sociaux de ClickUp, qui permet d'élaborer une stratégie de médias sociaux à partir de la base, sans se poser de questions.

Ce modèle comprend :

Cinq types de vues personnalisées, y compris les étapes de la stratégie de médias sociaux dans la vue Liste, l'étape de création dans la vue Tableau, le document sur les lignes directrices de la marque,Tableau d'humeuret bien d'autres encore

Champs personnalisés et statuts de tâches personnalisés pour simplifier et rationaliser votre flux de travail

Guide de démarrage pour vous aider à démarrer

L'utilisation de ce modèle de flux de travail permet de s'assurer qu'aucune tâche n'est laissée de côté, et de suivre votre progression grâce à ce modèle étape par étape axé sur vos médias sociaux et en assignant chaque tâche à une équipe spécifique membres de l'équipe.

2. Modèle de stratégie de médias sociaux par SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image1-1-1400x652.png Modèle de stratégie pour les médias sociaux par SocialBee /$$$img/

via SocialBee

Il est temps de rassembler toutes vos activités de marketing en un seul endroit. Avec la bonne stratégie de médias sociaux, vous pouvez surveiller de près vos concurrents, votre public cible, vos objectifs et votre stratégie de contenu à partir d'un seul endroit. Pour le faire avec réussite, vous devriez commencer à vous appuyer sur un modèle pour vous mettre sur la bonne voie.

Voici les composantes du modèle de stratégie pour les médias sociaux:

Audit des médias sociaux: Gardez le suivi de votre portée, de votre engagement et des informations relatives à votre compte afin d'élaborer une stratégie solide. De plus, notez votre ROAS et Google Analytics pour une meilleure vue d'ensemble

Gardez le suivi de votre portée, de votre engagement et des informations relatives à votre compte afin d'élaborer une stratégie solide. De plus, notez votre ROAS et Google Analytics pour une meilleure vue d'ensemble Analyse SWOT: Prenez conscience de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces en répondant à une série de questions éclairantes sur votre entreprise

Prenez conscience de vos forces, faiblesses, opportunités et menaces en répondant à une série de questions éclairantes sur votre entreprise **Logiciel d'analyse concurrentielle : Étudiez de près vos concurrents en notant leur sentiment, la fréquence de leurs publications, les contenus les plus populaires, etc. Cela vous aidera à prendre l'avantage

Étudiez de près vos concurrents en notant leur sentiment, la fréquence de leurs publications, les contenus les plus populaires, etc. Cela vous aidera à prendre l'avantage modèle de persona d'acheteur : Définissez votre client idéal à l'aide du modèle de persona d'acheteurmodèle de persona de l'utilisateur. Notez leurs désirs, besoins, objectifs et préférences pour mieux comprendre votre public cible

Définissez votre client idéal à l'aide du modèle de persona d'acheteurmodèle de persona de l'utilisateur. Notez leurs désirs, besoins, objectifs et préférences pour mieux comprendre votre public cible Objectifs des médias sociaux : Décidez de vos objectifs en matière d'entreprise et de médias sociaux et dressez la liste de vos indicateurs et KPI. De cette façon, vous pouvez facilement rester concentré sur ce qui compte le plus pour votre entreprise

Décidez de vos objectifs en matière d'entreprise et de médias sociaux et dressez la liste de vos indicateurs et KPI. De cette façon, vous pouvez facilement rester concentré sur ce qui compte le plus pour votre entreprise Mensuelplanificateur de contenu pour les médias sociaux: Créez un forfait mensuel pour chaque canal social que vous utilisez. Cela vous aidera à garder une trace de ce qui a été posté et de son rendement

Vous pouvez facilement modifier ce modèle en tapant les informations dans chacune des cellules disponibles. Il vous suffit d'en faire une copie et de la déplacer dans un dossier personnel où vous pourrez la personnaliser à votre guise.

3. Modèle d'audit des médias sociaux par SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image12-1-1400x653.png Modèle d'audit des médias sociaux /$$$img/

via SocialBee

Un audit des médias sociaux vise à vous aider à mettre votre stratégie en perspective. En évaluant chaque canal social que vous utilisez, vous pouvez obtenir une image plus claire de la façon dont vous pouvez améliorer vos efforts actuels sur les médias sociaux et mettre le doigt sur davantage d'opportunités de croissance pour votre entreprise.

Avec Modèle d'audit des médias sociaux de SocialBee avec le modèle d'audit des médias sociaux de SocialBee, vous pouvez auditer vos comptes de médias sociaux et mieux comprendre vos performances globales. En prime, vous pouvez également accéder à un exemple pratique d'analyse des concurrents. Utilisez-le pour comparer vos propres performances à celles de vos concurrents.

4. Modèle d'analyse concurrentielle par ClickUp

Modèle d'analyse concurrentielle par ClickUp

À quand remonte la dernière fois où vous avez examiné attentivement vos concurrents et décidé d'étudier leurs forces et leurs faiblesses ? Le modèle d'analyse concurrentielle du Tableau blanc de ClickUp vous permet de mesurer facilement la présence de vos concurrents sur le marché et le niveau de satisfaction de vos produits.

Ce modèle comprend :

Une matrice d'analyse concurrentielle préconstruite en Tableaux blancs ClickUp* Guide de démarrage pour vous aider à démarrer

Il affiche une vue interactive et propose une légende complète pour chaque quadrant. Les quatre catégories disponibles (Contenders, Leaders, Niche et High Performers) vous aideront à établir des forfaits plus stratégiques.

Utilisez cet affichage interactif pour créer une analyse concurrentielle détaillée et facile à suivre, dans laquelle vous pouvez librement ajouter, modifier et positionner vos éléments en fonction de vos besoins.

5. Modèle de calendrier de publication sur les médias sociaux par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image15.png Modèle de calendrier de publication sur les médias sociaux par ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-advanced-t-102457923 Télécharger ce modèle /$$cta/

Besoin de frapper votre contenu oKR marketing ?

Les OKRs personnalisables Modèle avancé pour les médias sociaux par ClickUp fournit une base solide pour la gestion de votre contenu.

Ce modèle comprend :

Des vues préconstruites, y compris les posts de médias sociaux en vue Liste et Calendrier, la vue Tableau, et plus encore

Des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés pour organiser vos tâches et créer un flux de travail transparent

Le document Comment utiliser ce modèle pour vous aider à optimiser le modèle

Et d'autres outils flexibles qui vous permettent d'optimiser et d'élaborer des stratégies pour votre contenu en toute simplicité

Ce modèle vous permet également d'ajouter des détails organisationnels importants, tels que des catégories de contenu et des liens de brouillon. En outre, la fonctionnalité Statuts personnalisés aidera tous les membres de l'équipe à suivre la progression de chaque publication à venir sur les médias sociaux.

6. Modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux par SocialBee

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/image11-1-1400x651.png Modèle de calendrier de contenu pour les médias sociaux par SocialBee /$$$img/

via SocialBee

Une autre excellente ressource est Le modèle de calendrier de contenu des médias sociaux de SocialBee . Il est facile à personnaliser et comporte des fonctionnalités organisationnelles importantes, telles que le spécialiste des médias sociaux désigné, le texte et les visuels du post, ainsi que les hashtags. Enfin, les équipes peuvent suivre les dates de publication, les URL et les analyses de chaque message en les ajoutant à ce modèle.

7. Modèle de calendrier d'affichage sur les médias sociaux par ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-22-at-11.03.27-AM.png Modèle de calendrier d'affichage dans les médias sociaux par ClickUp https://clickup.com/templates/social-media-posting-schedule-t-182171560 Télécharger ce modèle /$$cta/

Organisez, gérez, modifiez et surveillez facilement votre calendrier d'affichage sur les médias sociaux avec le modèle Modèle de calendrier d'affichage dans les médias sociaux par ClickUp .

Ce modèle comprend :

Des vues préconstruites avec une vue Calendrier des activités, une vue Liste des tâches hebdomadaires, une vue Tableau pour voir tous vos posts programmés par plateformes, et plus encore

Des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés pour que votre travail soit organisé et que le flux de travail soit le plus fluide possible

Guide de démarrage pour vous aider à naviguer dans le modèle

Essayez et fixez vos objectifs en matière de médias sociaux avec ce modèle ClickUp équipé de fonctionnalités telles que les tâches récurrentes, les champs personnalisés, et plus encore, pour garder votre équipe sur la bonne voie, et pour.. travailler plus rapidement et mieux organisé que jamais.

8 . Modèle de suivi des performances des médias sociaux par ClickUp

Modèle de suivi des performances des médias sociaux par ClickUp

Vous savez peut-être déjà que la collecte et l'analyse des données de vos principaux comptes de médias sociaux peuvent vous aider à prendre des décisions plus intelligentes, en termes d'entreprise.

Suivez les indicateurs pertinents, tels que votre portée sur Facebook et vos pages aimées ou vos commentaires et impressions sur Instagram, grâce à l'outil de gestion de l'audience Modèle d'analyse des médias sociaux par ClickUp . Avec son design intuitif et coloré, vous aurez beaucoup plus de facilité à suivre vos indicateurs de performance clés.

Ce modèle comprend :

Des vues préconstruites telles qu'un Résumé en vue Tableau, des Analyses en vue Liste et des Performances en vue Tableur

Des champs personnalisés et des statuts personnalisés pour une gestion efficace des tâches

Un document de démarrage pour vous aider à tirer le meilleur parti de ce modèle personnalisable

Save time on posts with (Gagnez du temps sur les messages avec) AI social media tools & **Outils de création de contenu pour l'IA !

9. Calendrier de campagne de médias sociaux par ClickUp

Calendrier de campagne pour les médias sociaux par ClickUp

Le secret d'une campagne de médias sociaux réussie gestion des campagnes de marketing c'est être multitâche, mais de manière intelligente et pas trop encombrée ou chaotique.

C'est pourquoi la Calendrier de campagne pour les médias sociaux par ClickUp peut s'avérer très utile pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes. Grâce à ce modèle très visuel, vous pouvez rester informé de la progression de chaque membre de l'équipe.

Ce modèle comprend :

Des vues préconstruites telles que Événements dans la vue Calendrier, Campagne dans la vue Liste, Processus de campagne dans la vue Tableau

Des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés pour organiser votre flux de travail et établir un processus cohérent entre les équipes et les projets

Ce modèle définira vos tâches en insérant vos objectifs principaux, vos budgets de campagne et les phases de la campagne.

10. Modèle de planificateur de publicités pour les médias sociaux par ClickUp

Modèle de planificateur de publicités pour les médias sociaux par ClickUp

C'est l'heure d'un fait amusant. À saviez-vous que les budgets consacrés à la publicité sur les médias sociaux devraient augmenter.. 11.76 % par an d'ici 2026 ?

Si vous avez le forfait de lancer une poignée de publicités sur les médias sociaux, il y a de fortes chances que vous ne sachiez pas comment assurer le suivi de chacun de vos objets marketing. Ne vous inquiétez pas, car avec le Modèle de calendrier publicitaire de ClickUp vous pouvez désormais noter des données pertinentes, telles que les dates de début et d'échéance de chaque publicité que vous vous apprêtez à diffuser.

Ce modèle comprend :

Des vues préconstruites, notamment Pipeline des publicités en vue Tableau et une vue Calendrier

Des champs personnalisés et des statuts de tâches personnalisés pour que vos tâches et votre calendrier publicitaire soient organisés et visibles

Hiérarchisez vos publicités en conséquence et gardez un œil sur leur statut actuel. Désormais, il est plus facile que jamais de lancer des publicités et de s'assurer que l'investissement est rentable.

11. Modèle de directives de marque pour les médias sociaux par ClickUp

Modèle de lignes directrices pour les médias sociaux par ClickUp

Qu'est-ce qui définit une identité de marque solide ? Le logo de la marque, les polices de caractères, les couleurs et les autres actifs, bien sûr. Ils doivent être immédiatement accrocheurs et reconnaissables. En fait, les entreprises devraient toujours être en mesure de partager leur identité de marque lignes directrices de la marque avec les collaborateurs et les membres de l'équipe.

Quelques détails méritent d'être soulignés lorsque vous essayez d'élaborer vos lignes directrices de marque. Jetons un coup d'œil à ceux que l'on peut trouver dans les Modèle de lignes directrices de la marque par ClickUp :

Votre entreprise: Décrivez en détail l'histoire et l'éthique de votre marque. Fournissez également des informations utiles que les membres de votre équipe et vos collaborateurs devraient connaître

Décrivez en détail l'histoire et l'éthique de votre marque. Fournissez également des informations utiles que les membres de votre équipe et vos collaborateurs devraient connaître Votre mission: Quel est l'objectif de votre marque ? À quoi fait-elle référence et comment rendra-t-elle le monde meilleur ? Fixez des objectifs clairs et définissez votre vision en détail

Quel est l'objectif de votre marque ? À quoi fait-elle référence et comment rendra-t-elle le monde meilleur ? Fixez des objectifs clairs et définissez votre vision en détail Logo de la marque: Idéalement, le logo de votre marque devrait comporter une version en mode clair et une version en mode sombre. Leur forme peut être PNG ou SVG, selon le projet

Idéalement, le logo de votre marque devrait comporter une version en mode clair et une version en mode sombre. Leur forme peut être PNG ou SVG, selon le projet Pratiques du logo: Il se peut que vous soyez très précis sur la manière dont votre logo peut être utilisé en matière de conception. Si c'est le cas, veillez à noter ces spécifications dans le modèle

Il se peut que vous soyez très précis sur la manière dont votre logo peut être utilisé en matière de conception. Si c'est le cas, veillez à noter ces spécifications dans le modèle À faire et à ne pas faire : Les règles de l'artLes actifs de votre marque doivent être utilisés conformément à vos directives spécifiques. Fixez des limites et donnez des paramètres détaillés. Votre marque, vos règles. Le modèle de directives de marque de ClickUp garantit que votre livre de marque est prêt à l'emploi

Les règles de l'artLes actifs de votre marque doivent être utilisés conformément à vos directives spécifiques. Fixez des limites et donnez des paramètres détaillés. Votre marque, vos règles. Le modèle de directives de marque de ClickUp garantit que votre livre de marque est prêt à l'emploi Palette de couleurs: Utilisez des combinaisons de couleurs frappantes et uniques qui reflètent l'identité de votre marque. Ainsi, votre public n'aura pas à vérifier si c'est bien vous. Il le saura. Ajoutez vos couleurs préférées au modèle et notez leurs codes hexagonaux

Utilisez des combinaisons de couleurs frappantes et uniques qui reflètent l'identité de votre marque. Ainsi, votre public n'aura pas à vérifier si c'est bien vous. Il le saura. Ajoutez vos couleurs préférées au modèle et notez leurs codes hexagonaux Typographie: Les couleurs et les polices de caractères vont de pair, n'est-ce pas ? D'ailleurs, qu'est-ce qu'un Brand Book sans au moins un nom de police de caractère ? Il vous suffit d'ajouter vos polices de caractères préférées au modèle des lignes directrices de la marque

12. Modèles de posts Facebook par Canva

via Canva

Facebook est-il l'un de vos canaux de médias sociaux préférés ?

Si c'est le cas, vous serez heureux de découvrir Les modèles de posts gratuits de Canva sur Facebook . Ils sont faciles à personnaliser et se déclinent en plusieurs thèmes, notamment pour les occasions spéciales.

les thèmes sont très variés, notamment pour les occasions spéciales

les cartes de vœux de l'Union européenne sont des cartes de vœux de l'Union européenne qui sont des cartes de vœuxles alternatives à Canva !

13. Modèles de posts Instagram par SocialBee

via SocialBee

Les statistiques montrent qu'Instagram a environ 1.318 milliards d'utilisateurs dans le monde entier. Cool, non ? Vous savez peut-être que publier des Stories Instagram est un moyen rapide d'établir une connexion avec vos abonnés. Mais que faire si vous n'avez pas d'idées avec lesquelles travailler ? Les modèles de stories Instagram gratuits de SocialBee vous fourniront l'inspiration nécessaire pour les jours où vous n'arrivez pas à créer un design visuellement attrayant.

14. Modèles de messages Twitter par Piktochart

via Piktochart

Avec Piktochart, vous pouvez désormais parcourir une large collection de modèles Twitter préfabriqués et prêts à l'emploi. Ils se déclinent dans une variété de couleurs et de designs qui valent le coup d'œil. N'oubliez pas d'y ajouter votre logo et de les personnaliser pour qu'ils reflètent l'identité de votre marque.

15. Modèles de posts LinkedIn par Freepik

via Freepik

Sur LinkedIn, il s'agit de faire une impression impeccable parmi vos pairs, vos concurrents et les leaders de votre secteur d'activité. Rejoignez leurs rangs en actualisant constamment votre compte avec du contenu informatif et visuellement époustouflant.

Les modèles gratuits de posts LinkedIn de Freepik constituent une excellente option. Il suffit de sélectionner votre modèle gratuit favori et d'appuyer sur le bouton de téléchargement. Ensuite, n'oubliez pas de le personnaliser en conséquence.

16. Modèles de posts Pinterest par Freepik

via Freepik

Pinterest repose sur des visuels attrayants et des descriptions de photos astucieuses. Pour mettre les choses en perspective, environ 445 millions de personnes utilisent cette plateforme sociale chaque mois.

Mettez en valeur vos produits et services d'une manière unique grâce aux modèles Pinterest gratuits de Freepik. Ils existent dans toutes les formes et tailles et peuvent être facilement personnalisés.

17. Modèles de posts TikTok par Canva

via Canva

TikTok est placé dans les favoris depuis quelques années, et à juste titre. La plateforme axée sur la vidéo est fréquentée par une multitude d'entreprises qui commercialisent leurs derniers produits et services.

Pour devenir viral sur TikTok, veillez à utiliser un modèle préétabli que vous pourrez facilement personnaliser. Inutile de partir de zéro. Accédez simplement aux modèles de vidéos TikTok gratuits de Canva et préparez-vous, si tout va bien, à devenir une star mondiale.

18. Modèles de posts YouTube par ClickUp

Modèles de posts YouTube par ClickUp

Avoir une chaîne YouTube n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Les entreprises auront besoin d'une stratégie claire, de scripts engageants, de miniatures accrocheuses et de quelques impressionnantes compétences en matière de modification. Si vous avez besoin d'un meilleur moyen de gérer diverses idées pour votre contenu vidéo à venir, utilisez le modèle YouTube de ClickUp pour capturer toutes vos idées créatives et vous organiser. De cette façon, vous pouvez les trier en catégories et en listes de lecture et joindre leurs URL.

Et le plus beau, c'est que vous pouvez partager les fichiers avec les autres utilisateurs Vous pouvez partager les fichiers avec les personnes en charge de votre chaîne YouTube et rendre la collaboration transparente.

Commencez à utiliser des modèles de médias sociaux et boostez votre productivité comme jamais auparavant

Êtes-vous prêt à conquérir le monde des médias sociaux ? Si c'est le cas, assurez-vous d'utiliser les modèles que nous avons partagés avec vous et gardez l'œil ouvert pour une montée en flèche de la productivité. Comme nous l'avons vu, l'utilisation régulière de modèles pour les médias sociaux peut vous faire gagner du temps de manière significative, limiter les efforts quotidiens de vos équipes et faire en sorte que la cohérence soit une priorité absolue.

Avec ClickUp, vous pouvez désormais gérer les tâches, les projets et les flux de travail avec un minimum d'efforts et en moins de temps que jamais. Planifiez, gérez et suivez vos stratégies de médias sociaux grâce à cela. Obtenez le tout-en-un outil de gestion de projet avec des milliers de modèles personnalisables et bénéficiez d'une productivité optimale - c'est gratuit pour commencer .

Et si vous êtes à la recherche d'une solution de gestion des médias sociaux et de logiciel de marketing qui peut vous aider à forfaiter , créer et programmer vos prochaines publications sur les médias sociaux, SocialBee est le bon choix pour vous. Cette plateforme est idéale pour les petites entreprises, les solopreneurs et les agences qui veulent en faire plus avec moins. Démarrez votre essai gratuit de 14 jours maintenant.

Mieux encore, vous pouvez intégrer ces deux puissants outils ensemble. Utilisez ClickUp pour une une gestion de projet efficace dans le domaine des médias sociaux et la collaboration d'équipe et SocialBee pour mettre à niveau votre stratégie de médias sociaux ! 🙌

