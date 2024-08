La gestion de projet des médias sociaux en 2024 : Le guide ultime

Vous êtes à la recherche d'un processus bien défini pour gérer vos projets de médias sociaux ? Nous comprenons que cela peut parfois être assez difficile, c'est pourquoi nous avons créé un guide pour vous !

Dans ce guide complet, nous allons nous plonger dans les détails complexes de la gestion de projet des médias sociaux. Nous explorerons ce que ce processus implique, mettrons en évidence ses avantages et vous fournirons de précieux conseils pour assurer votre réussite.

Alors sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet ! 👩‍💻✨

Qu'est-ce que la gestion de projet en matière de médias sociaux ?

La gestion de projet des médias sociaux est le processus de planification, de déploiement et de suivi des médias sociaux campagnes de marketing sur plusieurs plateformes pour atteindre des objets spécifiques tels que l'augmentation des revenus, l'amélioration de l'engagement des abonnés ou le positionnement en tant que leader d'opinion au sein d'un secteur spécifique.

La gestion de projet sur les médias sociaux implique de multiples activités, notamment :

La création de contenu

La planification du contenu et la programmation

L'établissementflux de travail pour les médias sociaux* Mesurer les performances de la campagne

Et plus encore

Les responsables des médias sociaux comptent souvent sur les logiciels de gestion de projet et outils de gestion des médias sociaux pour faciliter ces activités.

Utilisation de ClickUp AI pour générer des idées de campagne en tenant compte de la cible et des objectifs de la campagne

Un autre outil avec Capacités de l'IA en matière de médias sociaux est Planable. Il dispose d'une Outil de création de contenu IA intégré directement dans le post-composeur. Il est livré avec un ensemble prédéfini d'invites de réécriture qui vous aident à améliorer votre copie, et il vous permet également de donner des paramètres personnalisés et détaillés.

Générer de la copie générée par l'IA pour les posts sociaux (via Planable)

Ne vous fiez pas uniquement à l'IA. Le contenu est le principal moyen de connexion et de communication avec votre cible, c'est pourquoi l'ajout d'une touche humaine est indispensable, en particulier sur les médias sociaux. ✨

Bien que vous puissiez mettre en place des calendriers de contenu à partir de zéro avec Google Sheets ou des fichiers Excel, modèles de calendrier de contenu peuvent vous faire gagner du temps. Ils sont moins longs à remplir et vous donnent un chemin clair à suivre pour le prochain calendrier de médias sociaux que vous devrez créer.

Affiche du Calendrier ClickUp et Modèle de Calendrier des médias sociaux

4. Développement et stockage de ressources créatives

La création de contenu pour les médias sociaux peut être un processus complexe. Les posts ont besoin de contenu écrit, de graphiques, de vidéos, d'images, etc. Il est important de disposer d'un système pour développer ces actifs créatifs afin de distribuer efficacement le travail entre les rédacteurs, les graphistes, les vidéastes et les éditeurs.

La médiathèque est un autre élément essentiel. Elle sert d'espace de stockage pour les actifs autorisés et de marque d'une entreprise, tels que les logos, les vidéos et les images. Cela permet aux spécialistes du marketing d'organiser et de trouver facilement les éléments de conception créative nécessaires à la création d'un post.

PRO TIP Google Drive constitue une excellente base de données d'actifs numériques. Vous pouvez intégrer Google Drive à des outils de gestion de projet pour que vos ressources créatives restent accessibles.

5. Planification des publications

Une fois que vos actifs créatifs sont prêts, il est temps de programmer votre contenu de médias sociaux sur votre calendrier de publication. Planification des publications sur les médias sociaux consiste effectivement à identifier les meilleurs jours et heures pour publier du contenu sur chaque réseau de médias sociaux. Planifiez vos publications en tenant compte de votre public. Identifiez les plateformes sur lesquelles votre public cible est le plus actif, ainsi que les jours et les heures où il est le plus susceptible de les utiliser.

Ensuite, déterminez la fréquence idéale de publication - vous ne devez pas publier trop rarement, mais pas trop souvent non plus. Il est important de noter que la fréquence de publication idéale peut également varier d'une plateforme à l'autre.

PRO TIP Les outils de planification des médias sociaux sont populaires parmi les gestionnaires de projet. ClickUp peut vous aider à gérer le contenu la gestion de projet marketing tandis que Planable peut aider à la création et à la mise en œuvre de projets de marketing la publication de messages dans les médias sociaux sur plusieurs plateformes sociales simultanément. Ils permettent également de planifier le contenu à l'avance, ce qui garantit une fréquence de publication cohérente.

6. Écoute et suivi des médias sociaux

L'écoute des médias sociaux rassemble des données provenant de diverses plateformes afin de comprendre comment votre cible s'engage avec votre secteur, votre entreprise, vos concurrents ou vos produits.

D'autre part, la surveillance des médias sociaux va plus loin, encourageant les entreprises à participer activement à des discussions en ligne spécifiques et à répondre aux mentions de la marque.

S'équiper des outils appropriés pour la surveillance et l'écoute des médias sociaux permet aux spécialistes du marketing des médias sociaux d'interagir avec leur public et de traiter les plaintes potentielles des clients avant qu'elles ne deviennent des problèmes plus importants.

PRO TIP L'écoute et le suivi des médias sociaux sont des outils d'étude de marché. Comprenez les points de douleur, les besoins et les motivations de vos clients en réalisant activement des études de marché - les Modèle d'étude de marché par ClickUp peut vous aider à suivre vos processus, vos tâches et vos résultats.

7. Flux de travail et approbations

Chaque publication sur les médias sociaux doit passer par un processus d'approbation processus de révision du contenu avant d'être publié. Ce processus sert de checklist pour s'assurer que le message répond à toutes les exigences nécessaires.

Par exemple, considérons les posts d'infographies. Voici une suggestion de flux de travail :

Trouvez des sujets pertinents qui trouveront un écho auprès de votre public

Effectuez des recherches et rassemblez les statistiques appropriées pour l'article

Confiez à un rédacteur le soin de présenter les statistiques de manière attrayante

Confiez à un graphiste le soin de créer des visuels attrayants pour l'article

Combinez le texte et les éléments visuels pour créer le message final

Passez par le processus d'approbation pour vous assurer que tout est en ordre

Ajoutez le contenu approuvé à votre Calendrier pour le programmer

En établissant des flux de travail pour différents types de contenu, vous pouvez rationaliser le processus et d'améliorer la productivité. De plus, la mise en place de processus d'approbation clairs garantit que rien n'est négligé et que vos projets et posts sur les médias sociaux sont exempts d'erreurs au moment de leur publication.

PRO TIP Accélérez et rationalisez le processus de retour d'information en utilisant la fonction Fonctionnalité de Révision de ClickUp . Cette fonctionnalité pratique vous permet d'annoter des images, des vidéos et des PDF. Il vous suffit de cliquer sur l'image ou la section où vous souhaitez ajouter un commentaire et d'utiliser la fonctionnalité @mention pour l'attribuer à une personne spécifique.

Centraliser les commentaires et accélérer les processus d'approbation avec Révision en attribuant des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches

8. Rapports et analyses

Le processus de gestion des médias sociaux nécessite une analyse et une amélioration continues . Cela permet aux entreprises de savoir où leurs campagnes réussissent et où elles échouent.

La production de rapports périodiques doit donc faire partie de votre charge de travail. Sinon, vous risquez de repérer les problèmes lorsqu'il est trop tard. Surveillez les indicateurs tels que la portée, l'engagement, les impressions et plus encore.

PRO TIP Le suivi de vos campagnes sur les médias sociaux et le suivi de leurs performances sont clés dans la gestion de projet sur les médias sociaux. Élaborez des stratégies en conséquence et lancez vos prochaines campagnes sur les médias sociaux en toute confiance en utilisant des modèles tels que le Modèle de suivi de campagne et d'analyse par ClickUp pour gérer les campagnes de marketing, les dépenses, les performances, les créations, etc.

Avantages des outils de gestion de projet pour les médias sociaux

Un forfait Business bien défini, un flux de travail rationalisé et des outils de médias sociaux appropriés sont essentiels pour les entreprises qui cherchent à exploiter efficacement la puissance des médias sociaux.

Que votre forfait implique la création de contenu, la programmation de posts, l'exécution d'une Campagne de référencement ou la gestion d'équipes et de projets marketing, les outils de gestion des médias sociaux tels que ClickUp et Planable peuvent vous apporter la structure, les solutions et l'assistance dont vous avez besoin pour mettre en œuvre des projets réussis.

Maintenant, discutons des raisons pour lesquelles la gestion de projets de médias sociaux est essentielle dans l'ère numérique d'aujourd'hui.

1. Assurer la clarté et l'alignement sur la stratégie

Plutôt que de tout faire à la volée, la gestion des médias sociaux vous incite à planifier les activités à l'avance, ce qui vous permet d'afficher une vision claire de vos objectifs.

Les plateformes de gestion de projet dédiées comme ClickUp couvrent les outils nécessaires pour suivre facilement les projets et surveiller la progression de vos médias sociaux. De cette façon, les équipes de médias sociaux sont toujours informées de leurs jalons et de leurs performances, ce qui garantit l'alignement entre les flux de travail actuels et les forfaits initiaux.

2. Gain de temps et de ressources

En planifiant autant que possible à l'avance, vous gagnerez le temps que vous passeriez autrement à faire des ajustements constants à la volée.

Ici aussi, les outils de gestion de projet et de gestion sociale sont très utiles, car ils vous aident à créer et à déléguer automatiquement des tâches récurrentes à des membres spécifiques de l'équipe, à établir des dépendances, à automatiser les approbations et à effectuer d'autres tâches fastidieuses qui occuperaient une grande partie de votre temps si elles étaient faites manuellement.

En ce qui concerne le gain de temps, vous pouvez également trouver plusieurs modèles de médias sociaux adaptés à diverses activités pour que vous puissiez vous mettre directement au travail !

3. Améliore la collaboration et la productivité des équipes

En donnant à votre équipe une vue d'ensemble de ses tâches et de ses objets, vous aidez les membres à rester sur la bonne voie et vous stimulez la productivité.

Avec un projet et des gestion des tâches comme ClickUp, vous pouvez afficher la charge de travail des membres de votre équipe, ce qui vous permet de répartir le travail de manière équilibrée au sein de votre équipe et d'éviter les goulets d'étranglement ou la surcharge de travail de vos membres.

D'autres solutions, comme Planable, se concentrent sur la collaboration en matière de contenu. Avec Planable, vous pouvez gérer les commentaires à côté de chaque billet, partager des fichiers, tenir des discussions internes à l'abri des regards du client, forfaiter des campagnes dans le calendrier de contenu et publier directement sur les principales plateformes de médias sociaux. En quelques mots : une collaboration transparente qui fait gagner beaucoup de temps !

4. Permet de gérer plusieurs campagnes à la fois

Les outils de gestion de projet offrent une d'afficher vos projets de manière centralisée et de vos campagnes de marketing. À partir de là, vous pouvez aller plus loin dans la granularité, voir qui travaille sur quoi, fixer des objectifs spécifiques à chaque projet, etc.

La possibilité d'obtenir un aperçu général de plusieurs projets simultanément ou de zoomer sur une campagne spécifique est excellente pour mesurer la progression d'un projet et procéder à des ajustements rapides.

5. Simplifie le suivi et les rapports

Sur la même note, vous pouvez facilement suivre la progression de vos projets.

Par exemple, ClickUp vous permet de de fixer des paramètres pour chaque projet . Vous aurez alors un aperçu visuel du degré de réalisation de cet objectif, ce qui est parfait pour savoir si vous êtes sur la bonne voie ou si vous devez accélérer le rythme.

Vous avez également accès à la charge de travail en temps réel, à l'activité de l'équipe, à la méthode agile, aux rapports d'estimation de durée et à bien d'autres choses encore, le tout au sein d'un même tableau de bord. Vous pouvez ainsi centraliser des informations cruciales et prendre rapidement des décisions fondées sur des données.

Comme nous l'avons vu plus haut, la gestion de projet sur les médias sociaux peut apporter de nombreux avantages - à condition d'être bien terminée. Passons en revue quelques conseils qui vous aideront à mettre en œuvre ce processus avec succès au sein de votre stratégie.

1. Fixez des objectifs clairs pour les médias sociaux avec ClickUp Objectifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Suivi des objectifs ClickUp /$$img/

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Tout d'abord, déterminez les objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à vos campagnes sur les médias sociaux. Vos objectifs doivent être à la fois réalisables et spécifiques.

Par exemple, "Augmenter le nombre d'abonnés à TikTok" ne fonctionnerait pas - l'objectif est trop large et ne définit pas un chemin clair vers la réalisation de votre principal objet. En revanche, "Augmenter le nombre d'abonnés TikTok de X en X mois" est plus précis. Envisagez de mettre en œuvre le Objectifs SMART lors de la définition de vos objectifs en matière de médias sociaux.

Identifiez vos indicateurs clés de performance (portée, engagement, croissance de l'audience, etc.) et mesurez les performances des campagnes existantes. Indicateurs clés de performance permettent de quantifier la progression vers la réalisation d'un objectif spécifique, tandis que la mesure des performances existantes vous donnera une idée de votre situation actuelle.

2. Forfaitisez vos campagnes et créez un calendrier des médias sociaux

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/09/content-calendar-clickup-1-1400x951.png modèle de calendrier de contenu de ClickUp /$$$img/

Organisez votre contenu sur un calendrier pour vous aider à forfaiter, visualiser et suivre les posts, les campagnes et les projets sur les médias sociaux

Ensuite, établissez le forfait de vos campagnes et déterminez qui travaille sur quoi et quand. Vos campagnes sur les médias sociaux doivent s'aligner sur l'objectif principal dont nous avons parlé plus haut. Définissez des buyer personas clairs pour vous donner une idée de votre cible et du type de contenu qui lui plaît, ainsi que des canaux de médias sociaux sur lesquels elle est la plus active afin de maximiser vos efforts marketing.

Ensuite, planifiez votre campagne marketing à l'aide d'outils tels que les Tableaux blancs numériques les calendriers de contenu de Planable et de ClickUp sont excellents à cet égard. Ils vous permettent de planifier facilement le contenu à venir, de paramétrer des libellés avec un code couleur pour garder les choses organisées, et bien plus encore.

3. Créez votre contenu

/$$$imgg/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image4-5-1400x876.png Fonctionnalité de contenu universel dans Planable /$$img/

Fonctionnalité de contenu universel dans Planable

Le contenu de vos médias sociaux doit s'aligner sur votre objectif et votre cible. Créez du contenu spécifique au réseau social principal de votre base d'abonnés (les photos de produits et le contenu généré par les utilisateurs fonctionnent mieux pour Instagram, les actualités sont adaptées à Twitter, les infographies pour Pinterest, etc.

Planable vous aide à faire cela. Vous pouvez créer, planifier et collaborer sur des posts directement au sein de la plateforme. De plus, cette solution logicielle de gestion de projet propose des tableaux de bord dédiés à chaque grand réseau social, ainsi que des blogs, des newsletters et tout autre type de contenu au sein de sa fonctionnalité Universal Content.

Chaque tableau de bord pour les médias sociaux donne un aperçu au pixel près de la disposition du réseau correspondant, ce qui vous permet de concevoir facilement un contenu optimisé. La plateforme comprend également une bibliothèque de médias pour le stockage des ressources de conception

4. Mettez en place une boucle de rétroaction et des processus d'approbation clairs

Un processus de retour d'information approfondi donnera à votre équipe un haut niveau de précision et d'adaptabilité. Les managers et les clients peuvent facilement laisser des commentaires à côté d'un projet de média social, ce qui donne aux membres de l'équipe un accès rapide aux suggestions et leur permet d'apporter immédiatement les changements nécessaires.

Les processus d'approbation peuvent vous empêcher de publier accidentellement des projets de médias sociaux non peaufinés. À ce titre, veillez à constituer une équipe d'approbation du contenu, à établir un guide de style clair pour les médias sociaux et à organiser vos actifs de conception.

ClickUp et Planable vous aideront à faire cela. Les deux plateformes vous permettent de télécharger et de collaborer directement sur des fichiers, de laisser des commentaires en temps réel, d'inviter des invités et des clients, et bien plus encore.

5. Planifiez votre contenu sur plusieurs plateformes

L'étape suivante est la planification ! Planifiez vos paramètres par simple glisser-déposer dans Planable, définissez des libellés avec un code couleur pour une meilleure organisation, et planifiez vos posts LinkedIn , TikToks, et bobines depuis le même endroit sans aller sur la plateforme de médias sociaux pour des étapes supplémentaires.

6. Surveiller les résultats et réviser le forfait si nécessaire

Garder un œil attentif sur vos campagnes de médias sociaux est la clé de la réussite. Suivre le projet la progression du projet et établissez des rapports périodiques sur vos indicateurs clés de performance afin de vérifier si votre projet est sur la bonne voie.

Les Modèle d'analyse des médias sociaux par ClickUp peut vous aider à suivre et à surveiller les indicateurs clés de performance de votre campagne afin d'améliorer votre stratégie sur les médias sociaux.

andreea Coroian, spécialiste du marketing des médias sociaux chez Planable