10 modèles gratuits de persona utilisateur pour comprendre vos clients

Développer un nouveau produit ou service, c'est comme préparer un plat élaboré pour des personnes aux goûts particuliers. 🧑‍🍳

Une grande partie de votre succès dépend de la compréhension de ce que les clients cibles recherchent et sont prêts à dépenser. Fort de ces connaissances, vous pouvez créer une solution axée sur l'utilisateur qui a toutes les chances de se vendre.

L'une des meilleures techniques pour adapter les produits aux acheteurs consiste à travailler avec un user persona, un profil généralisé de votre client idéal. Elle permet aux développeurs d'ajouter des fonctionnalités qui trouvent un écho auprès des utilisateurs finaux .

Si vous cherchez un moyen facile de partager les profils d'acheteurs avec votre équipe, appuyez-vous sur les modèles de persona utilisateur. Ils vous aident à construire des profils de clients concis et pertinents pour orienter le processus de développement dans la bonne direction. 🧭

Cet article présentera 10 superbes modèles de persona utilisateur pour vous aider à créer des profils d'acheteurs nuancés et pertinents pour n'importe quelle intention.

Qu'est-ce qu'un modèle de persona utilisateur ?

Un modèle de persona utilisateur vous offre un cadre efficace pour décrire de manière cohérente l'état d'esprit, le style de vie, les points de douleur et le comportement de vos clients idéaux. Le document vous permet de créer un individu imaginaire (ou semi-fictif) avec des objectifs, des actions et des habitudes de consommation prévisibles.

Les équipes produit ont souvent du mal à créer des profils d'utilisateurs précis, car elles doivent les dériver à partir de diverses données démographiques et d'études de marché. C'est comme faire une mosaïque avec des centaines de pièces de formes, de couleurs et de tailles différentes.

Mais une fois que vous avez votre profil d'utilisateur, il ne vous reste plus qu'à le communiquer aux membres concernés de votre équipe. Le document aidera à façonner votre produit ou service pour cibler avec précision les profils d'acheteurs. 🎯

Les applications des modèles de persona utilisateur vont au-delà du développement de produits. La conception, la vente et les équipes de marketing s'appuient fréquemment sur ces cadres pour atteindre et engager leur public avec une plus grande confiance.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Persona utilisateur ?

Un modèle de persona utilisateur idéal répond à votre intention et à la nature du produit ou du service que vous développez. En général, il doit être :

Personnalisable : Le modèle de persona utilisateur doitéviter les stéréotypes trompeurs et se conformer aux principales catégories de persona utilisateur, telles que les personas basés sur les objectifs, les personas fictifs et les personas basés sur les rôles Défini et organisé : Veillez à ce que le modèle permette d'aborder des catégories clés telles que l'âge, le sexe, les antécédents éducatifs et professionnels, et les points douloureux de l'utilisateur. Les sections doivent être faciles à suivre Esthétiquement attrayant : Il doit vous permettre d'ajouter des graphiques, des tableaux, des croquis de personnages et des illustrations pour que le persona semble réaliste, ce qui aide votre équipe à comprendre les besoins de l'utilisateur 🧚 Collaboratif : Le modèle de persona utilisateur doit être accessible aux différents services impliqués dans le développement du produit ou la campagne marketing, ce qui leur permet d'ajouter des données en temps réel Observable : Il doit comporter plusieurs vues ou présentations afin d'ajouter de nouvelles perspectives au persona et de promouvoir la génération de nouvelles idées

10 modèles de persona utilisateur à utiliser en 2024

Notre sélection des 10 meilleurs modèles de persona utilisateur ou client de

ClickUp

fonctionnent dans tous les cas de figure, que ce soit

le lancement d'un nouveau produit

ajouter des mises à jour de fonctionnalités, ou planifier un

campagne de marketing

. Passez-les en revue et choisissez vos préférés ! 😎

1. Modèle de Persona de l'utilisateur ClickUp

Visualisez des informations clés sur votre public cible, y compris ses motivations, ses données démographiques et son historique professionnel en utilisant le User Persona Template de ClickUp

Que vous cherchiez à étendre ou à

conserver votre clientèle

, le

Modèle de Persona de l'utilisateur ClickUp

est idéal pour établir le profil de n'importe quel groupe à la manière d'un détective chevronné. 🕵️

En fonction des besoins de votre équipe de recherche, le modèle peut extraire les bonnes données de différents groupes d'audience. Par défaut, il trie les personas par secteur d'activité, profession ou domaine de service. Créez plusieurs types de personas pour chacune de ces catégories !

L'utilisation du modèle n'a rien de sorcier. Cliquez sur un persona vierge et le système lancera un formulaire de persona d'utilisateur pour vous. Personnalisez le profil en ajoutant les détails souhaités, tels que le nom, le sexe, l'origine ethnique, l'âge, l'état civil, le salaire, la profession et l'utilisation d'Internet.

Ajoutez ou supprimez des éléments pour vous assurer que le profil final contient des données essentielles pour vos coéquipiers. Vous pouvez ajouter n'importe quel fichier image en guise de photo, principalement pour distinguer le profil des autres personas que vous avez ajoutés.

Supposons que vous créiez des personas d'utilisateur pour une application de diffusion multimédia en continu. Dans ce cas, les personas d'utilisateurs doivent avoir des attributs tels que l'âge, les motivations pour regarder du contenu vidéo et les frustrations (comme les limites au partage de mot de passe). Si vous souhaitez optimiser le contenu multimédia de l'application, vous pouvez également ajouter des données sur l'état civil, le sexe, le genre préféré et la personnalité.

Une fois les personas d'utilisateurs ajoutés, créez des tâches dans le modèle et assignez-les à un ou plusieurs coéquipiers.

2. Modèle de tableau blanc ClickUp User Persona

Utilisez le modèle de tableau blanc ClickUp User Persona pour visualiser tout ce que vous savez sur votre public

Travailler avec des profils d'acheteurs n'est pas aussi simple que vous l'imaginez. Vos coéquipiers et vous-même risquez d'avoir du mal à faire la distinction entre les différents profils d'utilisateurs et à créer des plans d'action judicieux pour atteindre votre public cible.

Pour optimiser le temps et les ressources consacrés au travail basé sur les personas, utilisez la fonction

Modèle de tableau blanc des personas d'utilisateurs ClickUp

. Il s'agit d'un outil visuel qui favorise la pensée innovante dans les domaines de prise de décision complexes.

Tout d'abord, il s'agit d'un

Modèle de tableau blanc

spécialement conçu pour faire passer la collaboration visuelle au niveau supérieur. Vous disposez d'une toile vierge avec des sections codées par couleur décrivant le personnage, un peu comme un tableau blanc

Matrice d'Eisenhower

. 🚦

La meilleure partie de l'utilisation d'un tableau blanc est son potentiel illimité ! Ajoutez l'image user persona, les informations de base, l'histoire personnelle, les points de douleur, les motivations, les besoins et les attentes, et réunissez votre équipe pour un live

session de brainstorming

. 💡

Vos coéquipiers peuvent ajouter leurs idées au persona, en utilisant des flèches et des symboles pour relier les éléments entre eux et générer des tâches. La barre d'outils d'édition est très intuitive et facile à naviguer !

Imaginons que vous utilisiez le tableau blanc pour travailler sur une application de lecture destinée aux personnes âgées. Sur la base du persona, votre équipe peut constater que la plupart des utilisateurs cibles ont une mauvaise vue.

Cette révélation pourrait dicter des changements dans la police ou le design de l'interface de l'application. La session peut se terminer par l'attribution à l'équipe de conception d'une liste de tâches à accomplir pour la prochaine session de travail

cycle de développement

.

3. Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

Le modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp facilite la définition des objectifs et l'alignement des parties prenantes

La recherche d'un persona utilisateur précède la création d'un persona utilisateur, mais le processus peut être tout aussi accablant. Le modèle de plan de recherche utilisateur de ClickUp

Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp

est exactement ce dont vous avez besoin pour soutenir la conception et la cartographie de personas d'utilisateurs riches et étayés par des données ! 💪

Le modèle vous guide de A à Z dans l'exercice de construction des personas. Vous bénéficiez d'une structure claire et d'éléments prédéfinis - vous ne partez pas de zéro, mais vous remplissez des champs basés sur un processus de recherche éprouvé. 🧪

Que vous souhaitiez améliorer votre produit en raison

commentaires négatifs

ou si vous envisagez de lancer une nouvelle fonctionnalité, le modèle vous aidera à définir des objectifs cohérents, à poser des questions d'hypothèse et à cerner les besoins et les motivations de votre persona.

Vous disposez d'un document vivant, conçu pour maintenir l'alignement des parties prenantes du produit tout au long du cycle de développement. Pour les équipes plus importantes, vous pouvez résumer les étapes de construction du persona sous Recherche pour réduire l'imprévisibilité.

La section Énoncé du problème décrit les éléments déclencheurs de la recherche sur les utilisateurs, tels que l'insatisfaction des clients ou la baisse du chiffre d'affaires. Une fois la recherche terminée, vous pouvez ajouter les principaux résultats et les comptes rendus pour communiquer les conclusions au reste de l'équipe. Revenez sur le modèle à tout moment pour mettre à jour les recherches capturées. 🔎

4. Modèle de cartographie des histoires d'utilisateurs ClickUp

Construisez et personnalisez votre carte d'histoire de l'utilisateur avec un modèle de tableau blanc flexible et préformaté dans ClickUp

Si vous cherchez un outil unique pour gérer la recherche et la création de personas, essayez le logiciel

Modèle de cartographie de l'histoire de l'utilisateur ClickUp

! Ce modèle Whiteboard convivial pour les débutants vous permet d'identifier des personas d'utilisateurs et de visualiser les perspectives et les valeurs de vos clients pour pratiquement n'importe quel cas d'utilisation. 💃

La cartographie des histoires d'utilisateurs peut sembler écrasante parce qu'il y a des notes autocollantes PARTOUT, mais ce modèle met de l'ordre dans la procédure.

Visuellement, vous pouvez transformer le modèle en un réseau complexe connectant les personas utilisateurs avec

les exigences du produit

. Étant donné qu'il s'agit d'un effort élaboré, nous recommandons de créer des étapes sur le document pour ajouter une structure au processus de cartographie, en particulier pour les équipes distribuées.

Une fois que vous avez préparé le tableau blanc, invitez votre équipe et commencez à décrire les activités du persona utilisateur en rapport avec votre produit. Par exemple, si vous prévoyez de créer un site de commerce électronique, vous pouvez retracer le processus depuis l'inscription jusqu'au paiement.

Le modèle vous aide à répondre à des questions telles que :

Qu'est-ce qui ne convient pas à l'utilisateur cible ?

Quelles sont les fonctionnalités qui doivent être ajoutées/mises à jour ?

Comment un membre de l'équipe ou un service particulier peut-il apporter sa contribution ?

Vous pouvez faire confiance à ce modèle pour sauver les équipes Agile de

des backlogs dysfonctionnels

qui se perdent dans les activités quotidiennes. De cette façon, vous pouvez accélérer le travail pour les différentes phases de lancement du produit.

5. Modèle de flux d'utilisateurs ClickUp

Ce modèle de cartographie des utilisateurs vous permet de visualiser des idées complexes comme les flux d'utilisateurs, les wireframes et les diagrammes d'ingénierie

La micro-analyse de l'expérience utilisateur est un élément important de l'adaptation des produits et services du point de vue de l'acheteur. Si vous souhaitez vous mettre à la place de votre client moyen, tirez parti du modèle de cartographie des utilisateurs

Modèle de flux d'utilisateurs ClickUp

. 👟

Le modèle vous aide

construire des diagrammes de flux

en décrivant les flux d'utilisateurs, vous obtenez une représentation visuelle du nombre d'étapes que les clients doivent franchir pour réaliser une activité spécifique. Cela vous permet, à vous et à votre équipe, de comprendre l'utilisateur, de prospecter les domaines à améliorer et d'élaborer un plan d'action

stratégie fonctionnelle du produit

.

Il s'agit d'un autre modèle de tableau blanc sur notre liste, alors attendez-vous à toute la gamme de fonctionnalités d'édition et de diagramme pour organiser même les flux d'utilisateurs les plus flexibles. 🪢

Construire un diagramme est un jeu d'enfant - insérez et connectez des formes des points Départ aux points Décision, et vous obtiendrez un diagramme d'aspect professionnel en un rien de temps !

Vous êtes novice en matière d'organigrammes ? Utilisez ces trois formes uniques pour visualiser les flux d'utilisateurs :

Cercle orange : Début/fin d'un processus 🟠

: Début/fin d'un processus 🟠 Rectangle vert : Étape/activité du processus 🟩 Diamant rouge : étape/activité du processus

: Étape/activité du processus 🟩 : étape/activité du processus Diamant rouge : Points de décision (oui/non) 🔶

Pour aider votre équipe d'exécution à mieux suivre le processus, ajoutez des captures d'écran de ce que vit l'utilisateur à différents moments du flux.

6. Modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp

Utilisez le modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp pour décrire les attentes et les exigences de vos utilisateurs et trouver un moyen d'y répondre

Le modèle

Modèle d'histoire d'utilisateur ClickUp

est un outil puissant qui permet de connecter directement les activités des utilisateurs avec des tâches concrètes liées à des fonctionnalités spécifiques. C'est un partenaire fiable à tous les stades de développement, qui vous aide à esquisser des personas d'utilisateurs évolutifs à travers les phases interdépendantes de la sortie du produit. 🔗

Ce modèle de tableau blanc permet de développer, de mettre à jour et de suivre les récits d'utilisateurs pour

Les équipes Agile et Scrum

. Il vous permet de :

Capturer plusieurs histoires d'utilisateurs dans une présentation cohérente, comme par exemple : en tant qu'utilisateur, je veux que l'objectif soit atteint pour que l'objectif soit atteint pour que l'objectif soit atteint pour que l'objectif soit atteint pour que l'objectif soit atteint De hiérarchiser les histoires à traiter Créer des tâches et des sous-tâches imbriquées et suivre leur progression Vérifier si les changements et les ajouts résolvent les frustrations identifiées

Le modèle est équipé pour gérer plusieurs profils d'utilisateurs simultanément, et la gestion de tous ces profils est très simple. Comme pour les autres modèles ClickUp, vous pouvez ajouter des champs personnalisés pour contextualiser les demandes de fonctionnalités individuelles. Utilisez les statuts personnalisés pour garder un œil sur les travaux en cours.

Vous disposez de 15+ vues pour surveiller le modèle. Par exemple, essayez la vue Charge de travail pour vous assurer que les histoires d'utilisateurs sont réparties équitablement entre les coéquipiers. Utilisez la vue Calendrier pour préparer les mises à jour avant la prochaine phase de publication.

7. Modèle d'études utilisateur ClickUp

Le modèle d'études utilisateurs ClickUp vous permet de recueillir les commentaires de vos utilisateurs et d'identifier les caractéristiques de votre produit/application/site web qui requièrent une attention particulière

Vous avez lancé un nouveau produit, une nouvelle application ou un nouveau site web ? C'est un véritable exploit, mais aussi cliché que cela puisse paraître, votre travail ne s'arrête pas là.

Les personnalités des utilisateurs sont fluides, alors préparez-vous à être inondé de

les exigences changeantes des utilisateurs

les routines, les souhaits et les objectifs des utilisateurs. Heureusement, Modèle d'études d'utilisateurs de ClickUp vous aide à répondre rapidement à ces changements ! 🦋

Considérez ce modèle comme un portail pour passer d'un persona à un autre. Vous disposez de plus de 10 champs personnalisés pour définir les profils cibles mis à jour. Recueillez des données sur des aspects spécifiques des caractéristiques et déterminez les domaines qui nécessitent des recherches plus approfondies.

Mais comment collecter ces données ? Détendez-vous ! Le modèle est fourni avec des formulaires de retour d'information que vous pouvez envoyer aux clients existants. Les informations recueillies seront au cœur de vos efforts pour quantifier les impressions des utilisateurs. Accédez-y via les vues Insights, Research Process et Needs Action.

Le modèle est suffisamment complet pour analyser la validité des changements proposés. Utilisez des statuts tels que Rejeté, Recommandation et Analyse pour faciliter les tâches du prochain Sprint. 🏃

8. Modèle ClickUp Voix du client

Utilisez le modèle ClickUp Voice of the Customer pour décrire les besoins de vos clients, identifier les points à améliorer et définir les prochaines étapes

Le modèle Modèle de voix du client ClickUp est un modèle de persona utilisateur sans fioritures qui centralise les données clients collectées à partir de trois sources :

Les pages de médias sociaux Enquêtes et entretiens Appels directs au service clientèle

Le modèle présente les informations collectées dans des sections navigables et codées par couleur. Chaque section comporte des cartes spécifiant des aspects particuliers de la "voix du client" 🗣️

Une fois que vous avez une image complète du persona de l'utilisateur, passez à la section suivante du modèle, qui traite des points suivants :

Commentaires: Saisit les points clés ou communs des commentaires. Par exemple, un groupe de clients a publié sur les médias sociaux qu'ils n'étaient pas satisfaits des plans de tarification du produit. Pour en tenir compte, vous ajouterez une entrée intitulée "Mécontentement en matière de tarification" Besoins: Décrit les besoins de l'utilisateur, raisonnablement dérivés des commentaires. Dans l'exemple précédent, vous pouvez ajouter ici "Reconsidérer les formules d'abonnement" Exigences: Convertit les besoins en tâches réalisables. Dans le même ordre d'idées, vous pouvez ajouter ici "Créer plus de plans tarifaires" et donner à votre équipe des tâches concrètes sur lesquelles se concentrer

L'aspect épuré du modèle est idéal pour les personnes qui ont tendance à paniquer à la vue de diagrammes de réseau complexes. 😜

9. Modèle de parcours de la voix du client ClickUp

Recueillir et classer les attentes et les réactions des clients à l'égard de votre produit/service afin de comprendre ce que vous pouvez faire pour l'améliorer

Le modèle de parcours de la voix du client Modèle de parcours de la voix du client ClickUp ressemble beaucoup à l'option précédente de notre liste, mais dans un format pratique, plus en phase avec l'approche opérationnelle de l'entreprise gestion des produits . Ce modèle a pour but de faire avancer les choses. ✔️

Il vous permet d'assembler des commentaires provenant de différentes catégories VoC (Voice of Customer), notamment des enquêtes, des appels enregistrés, des comportements en ligne et des médias sociaux. 📢

Sa principale force réside dans la création de solutions spécifiques aux processus. Utilisez une carte pour ajouter des résumés des problèmes qui gênent vos utilisateurs, interprétez-les avec votre équipe et notez les résolutions juste en dessous des problèmes. Attribuez des tâches et des sous-tâches pour mettre en œuvre la solution.

Vous décrivez essentiellement une source de VoC, le problème et la solution - c'est tout. Ce modèle est donc idéal pour traiter les défauts et les inconvénients d'un produit dans des délais stricts, tout en conservant votre relations avec les clients sur la bonne voie. 🛤️

S'agissant d'un modèle de niveau opérationnel, il offre une vue de liste et une vue de conseil axées sur la clarté pour interpréter les données collectées.

10. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Utilisez le modèle de parcours client ClickUp pour représenter les habitudes et les préférences de vos clients et les utiliser pour améliorer votre produit/service

Besoin de visualiser les parcours des clients et obtenir plus de conversions ? Vous serez impressionné par ce que le Modèle de carte d'itinéraire client ClickUp peut faire ! 😼

Le modèle vous aide à étaler un parcours client complet, en marquant les interactions directes et indirectes que les prospects ont avec votre produit ou votre entreprise. Enregistrez et analysez les points de contact, les expériences et les points de friction des clients.

Une fois que vous avez tracé le parcours, élaborez des solutions pour les trois étapes suivantes :

Sensibilisation: Précisez les actions à mener pour accroître la visibilité de votre produit. Par exemple, l'utilisation d'un service de publicité ou d'un influenceur dans les médias sociaux Réflexion: Élaborer des stratégies pour accroître l'engagement des utilisateurs et repérer les opportunités de croissance en vue d'une conversion Conversion: Identifier la force motrice derrière la loyauté d'un utilisateur (ou son manque de loyauté) et l'amener à acheter ce que vous offrez

Vous pouvez désigner des membres de l'équipe pour superviser chaque étape et établir une responsabilité tout au long du parcours du client. Utilisez l'outil Vue du diagramme de Gantt pour suivre la progression d'un projet sous forme de tableau chronologique.

Il s'agit d'un autre modèle de tableau blanc, qui vous donne accès aux fonctionnalités de ClickUp telles que l'enregistrement d'écran, les automatisations, Assistant d'écriture AI et l'édition collaborative tout en établissant des personas d'utilisateurs en déplacement !

Les humains sont complexes, et les User Personas aussi !

De nombreux produits ne décollent pas parce qu'ils sont basés sur des des conceptions autoréférentielles sans se soucier de l'utilisateur visé. S'appuyer sur des profils d'utilisateurs bien documentés est le seul moyen éprouvé de créer des produits pour le bien des acheteurs. 💑

Si le décryptage des personas clients est une tâche délicate, nos modèles servent de solides rampes de lancement pour vous propulser vers l'avant. Essayez-en un dès aujourd'hui et commencez à vous connecter avec votre marché cible dès maintenant ! 🤝