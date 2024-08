8 bonnes pratiques pour créer un flux de travail efficace dans les médias sociaux

Le paysage des médias sociaux est en constante évolution. Ce qui a fonctionné hier peut ne pas fonctionner aujourd'hui, et ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain. C'est pourquoi il est important de disposer d'une flux de travail pour les médias sociaux sur lesquels vous pouvez compter pour que votre stratégie de contenu reste organisée et efficace.

Il n'existe pas de solution unique pour toutes les entreprises, mais certaines bonnes pratiques peuvent vous aider à créer un flux de travail pour les médias sociaux qui fonctionne pour vous. En voici huit que vous pouvez mettre en œuvre pour créer un flux de travail rationalisé et réussi sur les médias sociaux.

Qu'est-ce qu'un flux de travail pour les médias sociaux ?

Un flux de travail pour les médias sociaux est un système de gestion de la création, de la publication et de la promotion de vos messages sur les médias sociaux. Géré par différents membres de l'équipe des médias sociaux, il comprend toutes les étapes de la création, de la préparation, de la publication et de la promotion de votre contenu, de l'idéation à l'analyse.

via Portail de la recherche Les meilleurs flux de travail pour les médias sociaux sont flexibles et adaptables ; ils peuvent être modifiés au besoin pour s'adapter à l'évolution du paysage. Ils doivent également être faciles à utiliser et à comprendre pour aider votre équipe à gérer ses tâches liées aux médias sociaux le plus efficacement possible.

Les avantages d'un flux de travail rationalisé pour les médias sociaux

Il y a de nombreux avantages à disposer d'un flux de travail pour les médias sociaux gestion du flux de travail y compris :

Rationalise le processus de création de contenu ce qui vous permet de gagner un temps précieux

Garantit la qualité, l'absence d'erreurs et l'impact de votre contenu

Vous aide à mieux mesurer les résultats de vos campagnes (sociales)campagnes médiatiques* L'allocation des ressources devient beaucoup plus facile

Evite la redondance et la duplication des efforts Avant de nous pencher sur les pratiques de flux de travail spécifiques aux médias sociaux, passons en revue quelques aspects généraux à garder à l'esprit pour vous aider à démarrer :

**La dernière chose que vous souhaitez est un système alambiqué et byzantin que personne ne comprend ou ne sait utiliser. Gardez votre flux de travail pour les médias sociaux aussi simple que possible afin qu'il soit facile à utiliser pour tous les membres de votre équipe

Faites en sorte qu'il soit flexible et adaptable . Votre flux de travail pour les médias sociaux doit être suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution constante du paysage des médias sociaux et de votre équipe. Il doit être facile d'ajouter de nouvelles étapes ou de supprimer celles qui sont inutiles, selon les besoins

Utiliser des modèles de médias sociaux . Modèles de flux de travail peuvent vous aidergagner du temps en rationalisant le processus de création de contenu. La création de modèles pour les types de contenu populaires, tels que les articles de blog ou les infographies, peut vous aider à créer votre contenu plus rapidement. Une bonne façon de créer des modèles consiste à prendre votre contenu, à changer l'arrière-plan la photo, et à le stocker pour une utilisation ultérieure. Vous disposerez alors d'une banque d'éléments que vous pourrez expérimenter ou créer avec

Maintenant que vous avez une compréhension générale des flux de travail des médias sociaux, nous allons nous plonger dans les bonnes pratiques spécifiques pour en créer un qui fonctionne pour vous et votre équipe.

8 bonnes pratiques pour créer un flux de travail efficace dans les médias sociaux

1. Définir les rôles et les responsabilités

La première étape de la création d'un flux de travail pour les médias sociaux consiste à déterminer qui sera impliqué et quels seront ses rôles et responsabilités. Cela vous aidera à vous assurer que tout le monde est sur la même page et connaît son rôle et ses contributions dans le processus.

Voici quelques rôles qui peuvent travailler ensemble dans le cadre du gestion des médias sociaux :

Manager des médias sociaux: Les managers des médias sociaux sont chargés de gérer les activités quotidiennes des canaux de médias sociaux, de créer des stratégies de médias sociaux efficaces et d'assurer un flux de travail fluide sur les médias sociaux pour l'équipe. Cela peut inclure des tâches telles que la publication de contenu, la réponse aux commentaires et le suivi des analyses (bien que, là encore, cela dépende beaucoup de l'organisation).

Ce rôle s'adresse à ceux qui aident à donner vie aux idées de contenu et à les mettre en œuvrecréer du contenu pour les équipes de marketing. Cela ne doit pas être limité au contenu des médias sociaux spécifiquement, car ils peuvent également réutiliser d'autres contenus, tels que des articles de blog pour les médias sociaux. Un exemple serait de diviser un article de blog en morceaux de la taille d'une bouchée pour les histoires Instagram. Community manager : Un gestionnaire de communauté est chargé de la construction de la communauté. Ils le font en modérant les comptes de médias sociaux, en aidant à créer une forte présence sur les médias sociaux et en s'engageant avec la communauté. Ils sont chargés d'établir des relations avec le public sur plusieurs plateformes, de répondre aux commentaires et aux messages, de surveiller les sentiments négatifs et de répondre aux questions, tout en utilisant la voix de la marque

Les designers créent du contenu visuel pour les posts sociaux et peuvent également être impliqués dans le tournage et la modification en cours des vidéos. Pour plus d'efficacité, le concepteur doit être synchronisé avec lesrédacteur et créateur de contenuet dans la plupart des organisations, ces deux rôles sont en symbiose Analyseur: L'analyste est chargé d'analyser les performances de chaque campagne de médias sociaux et des efforts de marketing. Cela inclut des tâches telles que le suivi des indicateurs, la réalisation de recherches, le prestataire de votre équipe avec des données clés et la rédaction de rapports.

Tous ces rôles ne seront pas pertinents pour toutes les entreprises, vous devrez donc adapter votre équipe à vos besoins spécifiques. Une fois que vous avez déterminé qui sera impliqué, il est temps de commencer à créer votre stratégie de communication sur les médias sociaux flux de travail du contenu .

Optimisez votre flux de travail avec CLICKUP AI !

Qu'en est-il des situations spécifiques ?

Il existe quelques situations spécifiques que vous devrez peut-être prendre en compte lors de la création de votre flux de travail sur les médias sociaux. En voici quelques exemples :

Si vous travaillez avec plusieurs membres de l'équipe, vous devrez déterminer qui est responsable de chaque tâche. Ce point méritait d'être répété car de nombreuses équipes de médias sociaux négligent cet aspect et n'investissent pas autant d'attention que nécessaire dans la répartition des responsabilités

Lorsque vous collaborez avec des prestataires extérieurs, vous devez établir des directives claires pour leur travail (délais, produits à livrer, attentes, etc.). Ces lignes directrices doivent également inclure des éléments tels que le style et le ton de la marque. Peu de choses prennent plus de temps et nuisent davantage à la productivité que le fait de devoir constamment modifier et superviser le contenu pour assurer la cohérence de la marque

Il y a de fortes chances que vous travailliez avec plusieurs comptes de médias sociaux, vous devrez donc établir des flux de travail distincts pour chacun d'entre eux. Il ne s'agit pas de créer un flux de travail complet pour chaque compte, mais plutôt de prendre en compte (jeu de mots) les spécificités de chaque page. Une page d'assistance client n'aura pas les mêmes exigences que, par exemple, une page de marque

Qu'en est-il des services juridiques, des ressources humaines et des autres parties prenantes ? Quand doivent-ils être impliqués ?

Cette section portera davantage sur les processus d'approbation que sur le flux de travail des médias sociaux en tant que tel, mais elle mérite tout de même ses propres clarifications.

cela dépend de la taille de l'organisation, des objectifs partagés par l'ensemble de l'organisation et de la portée du contenu. Si l'objectif du contenu est l'image de marque de l'employeur, les RH doivent absolument être impliquées dès le départ en raison de leur expertise et de leur connaissance de l'organisation. Le service juridique doit intervenir pour s'assurer que le contenu est protégé par des droits d'auteur et qu'il est conforme à la législation en vigueur.

2. Forfait : Sachez ce que vous voulez publier et quand

La prochaine bonne pratique concerne le forfait. Vous devriez avoir des idées initiales sur le type de contenu que vous souhaitez publier et savoir quand les publier en temps voulu. Cela vous aidera à rester organisé, sur la bonne voie et préparé.

Regardez notre vidéo d'explication du modèle de gestion de contenu ClickUp pour apprendre à afficher des calendriers personnalisés sur plusieurs canaux

Pour ce faire, vous devez créer un fichier calendrier de contenu . Un calendrier des médias sociaux est un outil qui vous aide à planifier et à programmer votre contenu. Il peut être aussi simple qu'une feuille de calcul ou un outil en ligne comme Google Agenda ou un Afficher le Calendrier dans ClickUp.

Utiliser le Modèle de gestion de contenu ClickUp pour afficher le calendrier de contenu dans l'ensemble de votre équipe marketing. Affichez des vues spécifiques pour les équipes chargées des e-mails, des réseaux sociaux et du blog, afin qu'elles puissent toutes les utiliser séparément, mais aussi avoir un aperçu de l'ensemble achevé calendrier de contenu .

Essayez le modèle de gestion de contenu de ClickUp

Nous y reviendrons plus loin dans l'article, mais pour l'instant, voici quelques conseils pour créer un modèle de gestion de contenu calendrier de contenu :

Commencez par faire un brainstorming sur des idées de contenu pour les médias sociaux. Il peut s'agir d'articles de blog, d'images, d'infographies ou de vidéos

Une fois que vous avez quelques idées, commencez à déterminer l'échéancier et à planifier le moment où vous souhaitez les publier. Prenez en compte des éléments tels que le cycle de l'actualité, les vacances et d'autres évènements qui pourraient avoir un impact sur votre contenu

Une fois que vous avez un forfait, vous pouvez commencer à assigner des tâches à descréer du contenu et programmer des publications sur les médias sociaux dans votre calendrier des médias sociaux et d'autres contenus visuels. Il peut s'agir de la rédaction d'articles de blog, de la conception de visuelspour différentes plateformes socialesou de filmer des vidéos

Veillez à laisser une certaine marge de manœuvre dans votre Calendrier. Les choses changent, et il se peut que vous deviez ajuster vos forfaits. C'est toujours une bonne idée de laisser une marge de manœuvre pour certains évènements dont vous n'étiez pas au courant. Disons que nous sommes le 7 août et que vous découvrez que le 8 août est la Journée internationale du chat, mais que le calendrier est rempli de posts de marque. Vous ne voulez vraiment pas être cette personne qui doit faire des pieds et des mains pour glisser quelques photos de chats mignons entre les posts de marque, n'est-ce pas ?

3. Créez votre stratégie de médias sociaux autour de votre flux de travail Stratégies de médias sociaux sont créées en fonction du flux de travail d'une équipe et non l'inverse. En principe, vous devez prendre en compte les aspects logistiques tels que la création de contenu, la distribution et le suivi avant d'esquisser une stratégie. La raison en est très simple : en faisant cela, vous serez en mesure de créer une stratégie adaptée aux besoins, aux forces et aux limites de votre équipe.

L'exemple le plus basique en ce sens serait de forfaiter une initiative de contenu à forte composante visuelle sans disposer de la bande passante nécessaire pour l'assister. "Bande passante" ne signifie pas nécessairement un nombre X de concepteurs pour un nombre Y d'actifs visuels. Malheureusement, il n'y a pas de formule pour cela. Mon travail consiste également à travailler avec des rédacteurs, des éditeurs, des personnes chargées de l'approbation, etc. Vous vous souvenez de la symbiose entre le concepteur et le rédacteur que j'ai mentionnée plus haut ? Elle joue un rôle ici aussi.

Maintenant, en ce qui concerne les conseils généraux pour créer une stratégie de médias sociaux autour de votre flux de travail, voici ce que vous devez garder à l'esprit :

Définissez vos objectifs : À quoi voulez-vous arriver avec votre stratégie de médias sociaux ?

: À quoi voulez-vous arriver avec votre stratégie de médias sociaux ? Recherchez votre public : Qui voulez-vous atteindre avec votre stratégie ?

: Qui voulez-vous atteindre avec votre stratégie ? Choisissez les bonnes plateformes: Quels canaux de médias sociaux devez-vous privilégier et comment utiliserez-vous chacun d'entre eux pour vos campagnes sociales ?

Quels canaux de médias sociaux devez-vous privilégier et comment utiliserez-vous chacun d'entre eux pour vos campagnes sociales ? Créez un contenu attrayant : quel type de contenu trouvera un écho auprès de votre public et comment allez-vous créer des posts ?

: quel type de contenu trouvera un écho auprès de votre public et comment allez-vous créer des posts ? Préparez votre distribution: Comment allez-vous diffuser votre contenu sur les médias sociaux auprès de votre public ?

Comment allez-vous diffuser votre contenu sur les médias sociaux auprès de votre public ? Surveillez et ajustez : Comment allez-vous suivre et mesurer la réussite de vos médias sociaux ?campagnes de marketing?

Pour un bon point de départ, l'image ci-dessous présente quelques-unes des questions que vous pourriez vous poser lors de l'élaboration de votre stratégie en matière de médias sociaux :

via École de marketing numérique

4. Connaître ses plateformes de médias sociaux

Lorsqu'il s'agit de médias sociaux, il existe un grand nombre de plateformes différentes parmi lesquelles choisir. Chaque plateforme a ses propres forces et faiblesses, donc avant de commencer à créer votre contenu de médias sociaux, vous devez choisir la bonne plateforme pour votre stratégie.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'une plateforme de médias sociaux :

Objectifs: Que faites-vous avec votre stratégie de médias sociaux ? Des discussions ? La notoriété de la marque ? Génération de leads ? Par exemple, si votre objectif est d'augmenter les discussions, Twitter n'est peut-être pas la bonne plateforme. Ou bien si, selon la personne à qui vous posez la question.

Que faites-vous avec votre stratégie de médias sociaux ? Des discussions ? La notoriété de la marque ? Génération de leads ? Par exemple, si votre objectif est d'augmenter les discussions, Twitter n'est peut-être pas la bonne plateforme. Ou bien si, selon la personne à qui vous posez la question. Audience: Qui essayez-vous d'atteindre avec votre stratégie de médias sociaux ? Votre cible fait-elle partie de Twitter ou de LinkedIn ? Ou peut-être sur Reddit ?

Qui essayez-vous d'atteindre avec votre stratégie de médias sociaux ? Votre cible fait-elle partie de Twitter ou de LinkedIn ? Ou peut-être sur Reddit ? Contenu: Quel type de contenu est susceptible d'intéresser votre public ? Des infographies ? Des livres blancs ? Des articles de blog ? Les infographies, les livres blancs et les articles de blog sont partagés sous forme de Stories Instagram

Ce processus de réflexion vous évitera bien des maux de tête à long terme. Aussi tentant que cela puisse être d'être tous, il n'y a qu'une quantité limitée de contenu de haute qualité qu'une équipe peut produire. Ne vous éparpillez pas - concentrez-vous sur les points forts de votre équipe et sur les endroits où vous savez que votre cible traîne.

5. Utilisez un outil de gestion des médias sociaux pour programmer les posts

Et maintenant, nous arrivons à l'une des meilleures parties de notre blog : la logistique de la publication sur les médias sociaux !

On pourrait dire que la programmation des posts est l'un des piliers d'un flux de travail solide sur les médias sociaux, et ce pour de bonnes raisons. La plus évidente est qu'en faisant cela, vous serez en mesure de vous assurer que votre contenu est cohérent et publié régulièrement. C'est tout à fait logique, n'est-ce pas ?

Planable pour la gestion des médias sociaux

Via Planable

Bien que certaines plateformes assistent la planification du contenu de manière native, il est préférable d'utiliser un outil de gestion des médias sociaux dédié tel que Planable . C'est parce qu'un outil de planification vous permet de programmer des posts pour toutes vos pages en un seul endroit au lieu de vous connecter à chaque plateforme et de le faire manuellement.

En outre, programmer vos publications à l'avance est un excellent moyen de vous assurer que votre contenu est cohérent et publié régulièrement. Cependant, il est important de se rappeler que vous devez également être prêt à publier des messages en temps réel \Ninsérer l'anecdote de la Journée internationale du chat\N.

comment Planable peut-il vous aider à créer un flux de travail parfait ? De nombreuses façons, mais concentrons-nous sur deux d'entre elles pour l'instant : Le système d'approbation et les fonctionnalités de collaboration de Planable.

Planable est livré avec 4 flux de travail d'approbation (Aucun, Facultatif, Requis et Multi-niveaux) conçus pour s'adapter aux équipes de toutes tailles. Ce système d'approbation permet de s'assurer qu'aucun contenu n'est mis en ligne avant d'être prêt à 100 % et qu'il parvient aux décideurs concernés avant d'être diffusé dans la nature. Il peut faire la différence entre un article bloqué dans les limbes de l'approbation et une publication à temps.

Il y a ensuite les fonctionnalités de collaboration. Parce que Planable imite la sensation et le flux des médias sociaux, les commentaires sont affichés juste à côté des messages qui nécessitent une attention particulière sous la forme de commentaires et de réponses. Vous pouvez y étiqueter les membres de l'équipe et les clients pour qu'ils partagent leurs réflexions et déposent des actifs (visuels, copie, etc.).

ClickUp pour rationaliser vos opérations de contenu et suivre vos campagnes

Utilisez les plus de 15 affichages de ClickUp pour visualiser et forfaiter des campagnes médiatiques

Un autre outil tout aussi formidable pour élaborer un plan de campagne médiatique rationalisé flux de travail rationalisé de l'équipe des médias sociaux est ClickUp . ClickUp est une solution de outil de gestion de projet qui aide les équipes à rester organisées et efficaces. Il permet aux membres de l'équipe de suivre leur travail, de communiquer entre eux et de collaborer sur des projets.

ClickUp fournit également des outils de gestion des délais, d'attribution des tâches et de suivi de la progression. Grâce à ses fonctionnalités flexibles et à son interface intuitive, ClickUp facilite la gestion de n'importe quel projet, petit ou grand. Vous pouvez également utiliser leur modèles prêts à l'emploi et personnalisables pour améliorer votre flux de travail actuel sur les médias sociaux. Dans l'ensemble, c'est un excellent outil à utiliser en tandem avec Planable pour créer un flux de travail infaillible pour votre équipe.

6. Ne passez pas à côté du processus d'approbation

Il est important de mettre en place un processus d'approbation dans le cadre de votre flux de travail sur les médias sociaux. C'est particulièrement vrai si vous travaillez avec une équipe. En ayant un flux de travail d'approbation cohérent, vous serez en mesure de vous assurer que tout votre contenu est de haute qualité et conforme à la marque.

Il y a quelques éléments à prendre en compte lors de la création d'un processus d'approbation :

Qui doit être impliqué ?

À quel moment le processus d'approbation doit-il avoir lieu ?

Comment le processus d'approbation vous aidera-t-il à atteindre vos objectifs ?

Qui doit être impliqué dans le processus d'approbation ?

La réponse à cette question variera en fonction de votre équipe et de vos objectifs. Toutefois, quelques personnes clés devraient toujours être impliquées :

Le créateur du contenu/le rédacteur : C'est évident, n'est-ce pas ? Cette personne devrait être impliquée dans le processus d'approbation pour s'assurer que son contenu répond à toutes les exigences.

C'est évident, n'est-ce pas ? Cette personne devrait être impliquée dans le processus d'approbation pour s'assurer que son contenu répond à toutes les exigences. Un expert en la matière : Pour donner son avis sur l'exactitude du contenu. Particulièrement utile dans les campagnes sensibles et à fort enjeu ou lorsqu'il y a beaucoup de contenu qui doit être poussé et nécessite une relecture approfondie

: Pour donner son avis sur l'exactitude du contenu. Particulièrement utile dans les campagnes sensibles et à fort enjeu ou lorsqu'il y a beaucoup de contenu qui doit être poussé et nécessite une relecture approfondie Un éditeur de texte : veille à ce que le contenu ne contienne pas d'erreurs et, dans certains cas, soit conforme à la marque

: veille à ce que le contenu ne contienne pas d'erreurs et, dans certains cas, soit conforme à la marque Le décideur final (approbateur) : La personne qui s'assure que le contenu est conforme à la politique de l'entreprise et qui donne son aval au contenu

7. Disposer de lignes directrices claires en matière de publication

En ce qui concerne les médias sociaux, il est important d'avoir des directives claires en matière de publication. C'est particulièrement vrai si vous travaillez avec une équipe. Ces directives vous permettront de vous assurer que votre contenu est de haute qualité, qu'il respecte la politique de l'entreprise et qu'il est conforme au ton de la marque.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de l'élaboration de directives de publication :

Quel style/ton doit être utilisé ?

Quels sujets doivent être abordés ?

Quels types de contenu doivent être publiés ?

À quelle fréquence le contenu doit-il être publié ?

8. Envisager des diagrammes de flux de travail

Vous pouvez également envisager un diagramme des médias sociaux diagramme de flux de travail . La beauté des diagrammes de processus est qu'ils décrivent non seulement les tâches qui composent un processus (comme une liste de choses à faire avec un début et une fin), mais ils peuvent également vous aider à visualiser les données et les messages sur les médias sociaux, les parcours de prise de décision, et même... les jalons clés dans un processus donné.

Génial, non ?

Et la visualisation n'est qu'un des nombreux avantages. Cette documentation peut aider toutes les personnes concernées à comprendre le processus et à s'y référer chaque fois que cela est nécessaire pour accélérer les choses.

Êtes-vous prêt à faire travailler votre flux de travail pour vous ?

Un flux de travail pour les médias sociaux est (et devrait toujours être) un élément essentiel de toute stratégie de médias sociaux.

N'oubliez pas d'établir des rôles clairs, d'avoir des lignes directrices précises et de toujours créer votre stratégie de médias sociaux autour de votre flux de travail, au mieux de vos capacités. En suivant ces pratiques couplées à des outils de flux de travail pour les médias sociaux, vous pouvez vous assurer que votre équipe fournit du contenu rapidement sans sacrifier la qualité.

Plus précisément, l'entreprise Planable se concentre sur la gestion des médias sociaux et la rationalisation des processus de collaboration, de même que ClickUp la gestion de projet des médias sociaux de ClickUp des fonctionnalités et des modèles.

Bon travail et bon flux !

Marco Guiliani est un spécialiste du marketing de contenu chez Planable, avec une expertise dans la rédaction de contenu, le référencement et le copywriting.