Comment créer un flux de création de contenu pour le marketing de contenu ?

Le succès du marketing de contenu dépend de plusieurs facteurs, mais l'élément clé est la cohérence.

La cohérence a un impact sur de nombreux aspects de vos efforts de marketing. C'est pourquoi il est impératif de mettre en place un flux de travail pour la création de contenu afin d'obtenir un résultat satisfaisant stratégie de marketing de contenu .

Les équipes marketing sont souvent accaparées par la création de contenu, c'est pourquoi l'établissement d'une bonne stratégie de marketing de contenu est essentiel processus de production de contenu peut être relégué au second plan. Sans un processus de production de contenu bien planifié processus de création de contenu votre équipe gaspille des efforts, du temps et des ressources, ce qui a un impact négatif sur votre entreprise.

Un contenu bien défini flux de travail marketing donne une direction à votre équipe de contenu et normalise vos opérations de contenu. Le résultat final est un contenu de qualité, une fréquence de publication uniforme et une équipe de contenu plus productive.

Cet article vous aidera à comprendre ce qu'est une stratégie de contenu solide et un plan de contenu gestion du flux de travail ressemble. Mais avant de nous y plonger, voici pourquoi vous devriez envisager d'en créer un en premier lieu. 🏗️

Qu'est-ce qu'un flux de travail de contenu et pourquoi en avez-vous besoin ?

Un flux de travail de création de contenu est un ensemble de tâches ou d'étapes qui doivent être accomplies avant que votre contenu ne soit prêt à être publié. Il définit également les rôles et les responsabilités des personnes impliquées, les documents et les ressources à utiliser à chaque étape, ainsi que les délais pour chacune de ces tâches.

Que vous créiez un article de blog, la copie d'une page web, ou un message sur les médias sociaux, tout le contenu devrait idéalement passer par un flux de travail défini. Il est toutefois possible d'avoir différents flux de travail pour différents formats de contenu.

La plupart des équipes de marketing de contenu ont leur propre processus, même s'ils ne sont pas formellement établis ou documentés. Il s'agit simplement de la façon dont vous travaillez. Alors pourquoi devez-vous définir votre flux de travail en matière de contenu ? 🤔

Le fait d'avoir un flux de travail bien défini garantit :

Votre processus est divisé en étapes plus petites pour le rendre plus facile à gérer et à suivre

Rôles, responsabilités, etlivrables sont clairs pour tous les membres de l'équipe

Un calendrier cohérent de publication du contenu peut être établi

Les goulots d'étranglement au niveau du contenu sont éliminés

Chaque élément de contenu est soumis à un processus standard de contrôle de la qualité

Les ressources et le temps sont utilisés de manière optimale

Vous avez une visibilité sur vos projets de contenu et sur leur état d'avancement

Le contenu est bien distribué et promu

Sans flux de travail documenté pour la gestion du contenu:

Votre équipe ne respecte pas les délais et le contenu reste bloqué en production pendant des jours

Les rôles ne sont pas clairs et le processus est dispersé sans que l'on sache exactement qui doit faire quoi

Les équipes éditoriales ont du mal à corriger les erreurs et les inefficacités du contenu, ce qui ralentit encore le processus

Le contenu devient incohérent en termes de qualité, d'expression et, en fin de compte, de performance

Les étapes sont répétées et les ressources sont sous-utilisées ou surutilisées sans aucun effet positif

Les chefs de projet ont du mal à suivre l'avancement du projet en l'absence de statuts de flux de travail définis

Les objectifs de marketing de contenu ne sont pas atteints à temps et le retour sur investissement s'en ressent

À quoi ressemble un bon flux de travail de contenu ?

Un bon flux de travail de contenu doit définir

Les étapes par lesquelles passe votre contenu avant d'être publié

Les rôles et responsabilités de chaque membre de l'équipe dans le processus de production du contenu

Les tâches à accomplir à chaque étape du processus

Les outils et les ressources nécessaires à l'accomplissement de ces tâches

Des délais et des calendriers réalistes pour chaque tâche/étape du flux de travail

Construire une solide workflow de gestion de contenu nécessite une planification minutieuse, un remue-méninges en équipe et un suivi afin de garantir la réussite de votre projet processus de travail donne les meilleurs résultats. Selon le volume et le type de contenu que vous créez, vous pouvez avoir besoin de plus d'un flux de travail.

Un bon flux de travail de marketing de contenu pour une personne peut ne pas être idéal pour l'ensemble de votre équipe. Tout dépend de la façon dont vous travaillez et de vos objectifs finaux spécifiques. 🏆

Flux de travail basés sur les tâches et flux de travail basés sur le statut

Il est également important de savoir si votre équipe fonctionnerait mieux avec un flux de travail basé sur les tâches ou sur l'état.

Dans les flux de travail basés sur les tâches, les étapes du flux de travail correspondent à la tâche qui doit être exécutée à cette étape. Dans ce cas, chaque étape est définie de manière beaucoup plus détaillée et toute personne travaillant sur le projet sait ce que l'on attend d'elle.

Voici un exemple de flux de travail basé sur les tâches pour la création de un contenu efficace :

via Narrato

Les flux de travail basés sur les tâches sont intéressants pour tout le monde, mais encore plus pour les équipes de contenu relativement nouvelles. Quiconque se voit confier une tâche a une idée claire de son travail, de ce qui a été fait et de ce qui se passera ensuite. Cela rend le processus de création de contenu beaucoup plus transparent.

Les équipes plus expérimentées, en revanche, utilisent souvent un flux de travail basé sur le statut, où chaque étape est définie par le statut, comme le nom l'indique. Les étapes ne décrivent pas en détail ce qui doit être fait comme dans le cas des flux de travail basés sur les tâches.

Les flux de travail basés sur le statut sont plus faciles à suivre, mais pour tirer le meilleur parti de ce flux de travail de contenu, votre équipe doit avoir une compréhension claire de votre processus de création de contenu. L'aspect positif est que les flux de travail basés sur l'état peuvent avoir une application plus large et être utilisés pour différents types de contenu que vous créez.

Voici un exemple de processus basé sur le statut :

via Narrato

Tout bon processus de création de contenu doit être élaboré en gardant à l'esprit les points suivants.

1. Déterminer les objectifs du contenu et le public cible

Le contenu marketing peut avoir différents objectifs selon qu'il s'agit d'un contenu de haut de l'entonnoir (TOFU), de milieu de l'entonnoir (MOFU) ou de bas de l'entonnoir (BOFU).

Pour le contenu TOFU, l'objectif est de faire connaître la marque, ce qui nécessite plus de temps et de ressources un contenu axé sur le produit pour des articles de blog, des messages attrayants sur les médias sociaux, etc. En termes de contenu MOFU, vous souhaiteriez des études de cas, des critiques de produits ou des rapports de recherche qui pourraient guider le lecteur plus loin dans l'entonnoir.

Ces objectifs vous aideront à définir votre processus de création de contenu personnalisé pour tous les différents types de contenu. Un autre élément important à garder à l'esprit est votre public cible.

Savoir pour qui vous créez du contenu et ce qu'ils veulent voir vous aidera également à décider du contenu à créer. Cela influencera à son tour votre processus.

2. Définir les rôles et les responsabilités de votre équipe

L'étape suivante consiste à déterminer qui, au sein de votre équipe marketing, sera impliqué dans le processus. Pour les flux de création de contenu, vous devrez inclure les créateurs de contenu, les rédacteurs, les rédacteurs principaux, les chefs de projet et toute autre partie prenante ayant un rôle à jouer dans la création de contenu.

Pulse in ClickUp vous permet de voir toute votre équipe d'un seul coup d'œil, afin de savoir qui est en ligne et sur quoi il travaille

Le rôle de tous les membres de l'équipe doit être clairement défini afin de savoir qui est responsable de la tâche à chaque étape du flux de travail. Par exemple, lorsque le contenu est en phase de rédaction, ce sont les créateurs de contenu qui sont responsables. Lorsque le contenu est en cours de révision, les rédacteurs doivent être affectés à cette phase.

Enfin, l'approbation finale relève de la responsabilité des rédacteurs en chef. Ce flux de travail ajoute de la responsabilité et de la structure.

3. Décider des types de contenu et de la fréquence de production

Vous devrez également décider des types de contenu que vous prévoyez de créer et de leur fréquence. Il est conseillé d'avoir un plan de contenu calendrier marketing où vous pouvez suivre l'état d'avancement de tous vos projets de contenu. Le calendrier calendrier de contenu vous aidera à vous assurer que les projets sont planifiés bien à l'avance et terminés à temps.

Pour créer du contenu et des calendriers marketing vous pouvez utiliser un contenu modèle de flux de travail comme Modèle de calendrier de contenu de ClickUp . Il offre différentes vues pour le suivi de vos projets.

Vous pouvez également ajouter des champs et des statuts personnalisés pour aider votre équipe à comprendre où en est la tâche à un moment donné.

Utilisez cette vidéo de démonstration utile pour apprendre à utiliser au mieux le modèle de gestion de contenu Télécharger le modèle de gestion de contenu ClickUp Le fait de disposer d'un calendrier de contenu et d'un calendrier fixe de production ou de publication de contenu vous aide à déterminer le temps à allouer à chaque étape du flux de travail du contenu. Essayez de fixer des délais précis et de gérer les attentes une fois que le flux de travail du marketing de contenu est mis en œuvre.

4. Développer le processus de création de contenu

Une fois les recherches préliminaires et la planification effectuées, il est temps de définir votre processus. Organisez une séance de remue-méninges avec votre équipe afin de déterminer les étapes que votre contenu doit franchir pour obtenir le meilleur résultat possible.

Selon le format du contenu, les étapes peuvent être différentes. Par exemple, les messages sociaux peuvent nécessiter une seule étape de révision et d'édition avant d'être publiés, tandis que les articles de blog ou autres contenus longs peuvent nécessiter deux étapes de révision pour un contrôle qualité plus rigoureux.

Placez facilement des tâches dans la vue en liste pour voir le contenu des médias sociaux passer par chaque étape

Fixez également des délais et des échéances réalistes pour chaque étape, en fonction du temps qu'il faudrait logiquement pour la mener à bien. Cela permet à votre équipe de mieux planifier et de s'assurer que les calendriers de publication sont respectés.

5. Automatisez et organisez votre flux de travail

La création de votre flux de travail n'est que la première étape. Pour l'exécuter avec succès et vous y tenir à long terme, vous aurez besoin de l'aide des bons outils technologiques.. logiciel de workflow de contenu et d'un robuste plateforme de gestion de projet robuste comme ClickUp sont nécessaires à la mise en œuvre réussie de votre workflow de contenu. 🤝

Pourquoi avez-vous besoin d'outils de gestion du flux de travail ?

En utilisant un logiciel de workflow, vous pouvez non seulement créer des workflows personnalisés pour vos efforts de marketing de contenu, mais aussi les automatiser. Avec l'automatisation du flux de travail avec l'automatisation du flux de travail, vous pouvez déclencher certaines actions à chaque étape du flux de travail, ce qui permet à votre équipe de gagner beaucoup de temps sur les activités répétitives basées sur des règles.

Un logiciel de workflow de contenu comme Narrato est très pratique pour ce genre de choses. Narrato vous permet de créer vos propres étapes de workflow de contenu et de les automatiser. Il vous permet également de créer le contenu sur la plateforme elle-même et offre des outils tels qu'un correcteur grammatical, Rédacteur d'IA l'IA rédacteur, l'optimiseur SEO et le générateur de brèves vous permettent de consolider votre processus de production de contenu en un seul et même endroit.

Bonus: Créer du contenu avec des générateurs de contenu AI

Via Narrato

Avec ClickUp, en revanche, vous trouverez de nombreux modèles de flux de travail de contenu pré-créés qui vous donneront une longueur d'avance. L'utilisation d'un modèle de flux de travail de contenu permet de gagner du temps et fournit aux équipes chargées du contenu une structure initiale. La plus grande partie du travail est déjà faite - il vous suffit d'ajouter les détails qui sont pertinents pour votre processus. Modèle d'équipe marketing de ClickUp est un bon exemple. Il vous permet de de constituer une équipe ou un flux de travail dans la fonction Tableau blanc, ou gérer les ressources marketing des différentes équipes dans les vues Tableau et Liste.

Organisez tous les membres de votre équipe marketing grâce à des flux de travail collaboratifs et au partage de documents Télécharger le modèle ClickUp Marketing Teams Les logiciels et les modèles de flux de travail de contenu peuvent réduire de manière significative la quantité d'efforts nécessaires à l'élaboration d'un flux de travail de contenu efficace. Veillez donc à investir dans ces outils dès le départ.

6. Effectuer des audits de contenu réguliers

Enfin, il est important de se rappeler que l'élaboration d'un flux de travail pour la création de contenu n'est pas un événement ponctuel. Le monde du marketing de contenu ne cesse d'évoluer, tout comme les formules de réussite.

C'est pourquoi il est essentiel de surveiller régulièrement les performances de votre contenu et de déterminer si votre flux de travail actuel est utile. Si vous ne constatez aucun impact positif sur les performances de votre contenu, ou si vous constatez une baisse des performances, vous devrez peut-être repenser votre stratégie et redéfinir le processus.

Le flux de travail relatif au contenu, comme tous les autres processus, doit être amélioré en permanence si vous souhaitez obtenir des résultats à long terme.

Utilisez le Burndown Chart de ClickUp pour mesurer les taux d'achèvement du contenu

Utiliser des outils et des modèles pour configurer votre flux de travail de contenu

ClickUp pour la gestion du flux de travail du contenu et les modèles prêts à l'emploi

Si vous êtes à la recherche des modèles parfaits pour gérer vos projets de marketing de contenu pour vous permettre de gérer vos projets de marketing de contenu avec plus de souplesse, ClickUp dispose d'une vaste bibliothèque de modèles de production de contenu et de marketing. Les modèles de ClickUp peuvent vous aider à gagner du temps et vous donner un cadre solide pour commencer et structurer la gestion de votre projet de contenu.

Les modèles de ClickUp Modèle de test de gestion de contenu A/B sur ClickUp, par exemple, vous permet de suivre visuellement vos tests de campagnes de contenu tester différentes variantes de vos campagnes, et bien d'autres choses encore. Le modèle comprend 5 statuts de flux de travail différents pour votre campagne de contenu et 8 champs personnalisés que vous pouvez remplir en fonction de ce que vous souhaitez tester.

Il y a 7 vues différentes, y compris le calendrier, les priorités, la chronologie, les conversions et plus encore. Chacune de ces vues vous donne une perspective différente sur vos campagnes de contenu. Modèles de marketing de contenu comme ceux-ci peuvent être un excellent moyen de gérer efficacement votre flux de travail en matière de contenu.

Les modèles Modèle de création et de conception ClickUp est une autre option intéressante pour gérer vos projets de contenu. Ce modèle vous permet de suivre tous vos projets de marketing et de conception dans un seul espace. Vous pouvez voir qui est affecté à quoi, quels actifs doivent être mis à jour, ce qui est en cours, etc.

Créez un flux de travail complet pour vos équipes de création et de conception grâce à ce modèle ClickUp très utile Télécharger le modèle ClickUp Creative & Design Si vous vous plongez plus profondément dans La bibliothèque de modèles de ClickUp votre équipe de contenu trouvera certainement quelque chose qui correspond à vos besoins en matière de flux de travail.

Narrato pour l'optimisation du flux de travail du contenu Narrato est un outil de flux de travail pour la création de contenu qui regroupe l'ensemble de votre processus de contenu en un seul endroit grâce à ses puissants outils de planification, de création et d'optimisation de contenu, ainsi qu'à ses fonctions de collaboration.

Cet outil est conçu pour les équipes de création de contenu, il est donc pré-intégré avec des modèles de tâches et de flux de travail, des vues et des outils dont les équipes de contenu ont besoin. La création et l'optimisation du contenu peuvent être effectuées dans l'application.

Des outils tels que le référencement automatique générateur de brèves de contenu (mots-clés SEO, questions/sujets à inclure et autres recommandations), vérificateur de grammaire/lisibilité, assistant de rédaction AI, générateur d'idées de contenu, recherche d'images gratuite, etc. font de la création d'un contenu gagnant un jeu d'enfant. Vous pouvez également utiliser leur API pour publier du contenu dans n'importe quel CMS.

Narrato est un logiciel de workflow de contenu personnalisable qui vous permet de définir vos propres étapes de workflow.

via Espace de travail Narrato Vous pouvez également ajouter une automatisation basée sur les étapes en tant que déclencheurs. Par exemple, vous pouvez configurer des notifications personnalisées et attribuer automatiquement des tâches en les faisant passer à l'étape suivante du flux de travail.

via Espace de travail Narrato Cette personnalisation est très utile, car chaque équipe et son processus sont uniques.

📌 TL;DR : Alors que ClickUp est un excellent endroit pour suivre et gérer de manière holistique toutes vos activités de marketing de contenu, Narrato est parfait pour gérer la création de contenu à l'échelle.

Préparer vos équipes de contenu à la réussite

La mise en place d'un bon flux de travail pour le marketing de contenu est essentielle pour rationaliser vos efforts en matière de contenu. Votre workflow de contenu sert de liste de contrôle pour tout ce que vous devez faire pour créer un contenu de haute qualité qui génère des résultats.

Il vous aide également à suivre vos projets de contenu et à faire en sorte que tous les membres de votre équipe soient sur la même longueur d'onde. Si vous ne disposez pas encore d'un processus de marketing de contenu solide, il est grand temps d'envisager d'en mettre un en place.

Il est tout aussi important de choisir et de mettre en œuvre les bons outils logiciels pour gérer votre flux de travail de contenu, faute de quoi l'intensification de vos efforts s'avérera une tâche gargantuesque.

ClickUp est un outil de gestion de projet pour organiser tous vos efforts de marketing de contenu avec des fonctionnalités impressionnantes comme la vue Tableau, la vue Calendrier, et des modèles prêts à l'emploi pour chaque cas d'utilisation.

Et Narrato peuvent travailler conjointement pour vous aider à consolider votre production de contenu et à planifier et optimiser le contenu pour la performance.

Il est temps de mettre en œuvre ces conseils et outils ! 🙌

**Guest Writer:_

Neelam Goswami est un spécialiste du contenu chez Narrato