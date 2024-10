Comment réaliser un audit de contenu : Étapes, outils et modèles essentiels

Comme tout spécialiste du marketing le sait, un contenu de haute qualité est la clé de la croissance organique. Cependant, il ne suffit pas de créer du contenu - vous devez également vous assurer que votre contenu contribue à la réunion des objectifs de l'organisation.

Un audit de contenu vous aide à identifier les parties de votre contenu qui fonctionnent bien et celles qui ont besoin d'être améliorées.

Explorons un peu plus ce concept pour comprendre ce qu'est un audit de contenu, pourquoi il est important pour votre entreprise et comment vous pouvez construire un processus détaillé autour de lui.

**Qu'est-ce qu'un audit de contenu ?

Un audit de contenu de site web est un examen complet de tout le contenu d'un site web afin d'évaluer sa pertinence, sa cohérence et son efficacité pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Un audit de contenu implique :

Le catalogage de chaque élément de contenu

Évaluer le contenu sur la base de critères d'audit spécifiques

L'amélioration du contenu afin d'accroître les performances globales

Des audits de contenu réguliers permettent de s'assurer que la création de contenu s'aligne sur les objectifs de vos canaux de marketing et que les équipes maintiennent le contenu à jour.

Les 5 principaux avantages d'un audit du contenu d'un site web

La réalisation d'un audit de contenu améliore stratégiquement l'efficacité de votre présence en ligne. Voici les cinq principaux avantages de la réalisation d'audits de contenu réguliers :

Amélioration de la qualité du contenu : Des audits de contenu réguliers permettent de maintenir des normes élevées en s'assurant que tout le contenu est exact, à jour et pertinent pour votre public

: Des audits de contenu réguliers permettent de maintenir des normes élevées en s'assurant que tout le contenu est exact, à jour et pertinent pour votre public Amélioration des performances SEO : Les audits de contenu améliorent la visibilité sur les moteurs de recherche en identifiant et en mettant à jour les contenus obsolètes

: Les audits de contenu améliorent la visibilité sur les moteurs de recherche en identifiant et en mettant à jour les contenus obsolètes Augmentation de l'engagement de l'audience : Les audits de contenu vous permettent d'affiner le contenu pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins de votre public

: Les audits de contenu vous permettent d'affiner le contenu pour mieux répondre aux intérêts et aux besoins de votre public Une stratégie de contenu rationalisée : Les audits de contenu révèlent les lacunes et les redondances dans votre stratégie de contenu. Cela permet de planifier et d'allouer les ressources de manière plus efficace

: Les audits de contenu révèlent les lacunes et les redondances dans votre stratégie de contenu. Cela permet de planifier et d'allouer les ressources de manière plus efficace Des décisions fondées sur des données : Les audits de contenu fournissent des indications précieuses sur les types de contenu les plus performants. Cela oriente vos futures stratégies de création de contenu et de marketing

Quand effectuer un audit de contenu

La réalisation d'un audit de contenu à des intervalles stratégiques renforce l'efficacité de votre forfait contenu. Voici quelques moments idéaux pour envisager la réalisation d'un audit de contenu :

Annuellement : Un audit de contenu annuel permet de s'assurer que votre contenu reste en phase avec l'évolution de vos objectifs d'entreprise et de la dynamique de votre marché

: Un audit de contenu annuel permet de s'assurer que votre contenu reste en phase avec l'évolution de vos objectifs d'entreprise et de la dynamique de votre marché Après un changement de marque : Après un changement de marque, il est crucial d'aligner tout le contenu sur votre nouvelle identité de marque, votre voix et votre message pour maintenir la maintenance

: Après un changement de marque, il est crucial d'aligner tout le contenu sur votre nouvelle identité de marque, votre voix et votre message pour maintenir la maintenance Avant une grande campagne de marketing : Avant de lancer des campagnes majeures, un audit de contenu optimise le contenu existant pour s'assurer qu'il assiste et amplifie vos initiatives à venir

: Avant de lancer des campagnes majeures, un audit de contenu optimise le contenu existant pour s'assurer qu'il assiste et amplifie vos initiatives à venir Lorsque vous élargissez votre offre : Si votre entreprise lance de nouveaux produits ou services, un audit de contenu permet d'identifier les lacunes de contenu liées à ces nouvelles offres, en veillant à ce que votre contenu assiste les efforts de vente et de marketing

: Si votre entreprise lance de nouveaux produits ou services, un audit de contenu permet d'identifier les lacunes de contenu liées à ces nouvelles offres, en veillant à ce que votre contenu assiste les efforts de vente et de marketing Suite à des mises à jour significatives du référencement ou des algorithmes : Lorsque les moteurs de recherche mettent à jour leurs algorithmes, l'examen de votre contenu pour la conformité SEO permet d'éviter les chutes dans les classements de recherche et le trafic

💡 Pro Tip: Créez un impact plus important grâce à vos audits de contenu en les augmentant d'un plan de gestion du marketing de contenu .

Les étapes de base d'un audit de contenu réussi sont décrites ci-dessous, mais veillez à adapter soigneusement le modèle et le processus d'audit de contenu aux exigences de votre entreprise.

Étape 1 : Définir les objectifs de l'audit de contenu

Réfléchissez aux objectifs que vous souhaitez atteindre grâce à votre inventaire de contenu : cela vous aidera à mieux forfaiter votre audit de contenu.

Si votre objectif est de de faire évoluer vos opérations de contenu l'audit de contenu doit permettre d'identifier les domaines dans lesquels l'automatisation accélère la production de contenu sans en sacrifier la qualité. Vous pourriez également évaluer dans quelle mesure votre contenu actuel utilise le référencement et les médias sociaux pour maximiser sa portée.

Ainsi, l'objectif de votre audit de contenu serait d'évaluer l'efficacité des flux de travail du contenu et l'efficacité de votre contenu à engager des audiences à l'échelle.

Fixation d'objectifs avec ClickUp

Une fois que vous avez décidé des objectifs de votre audit de contenu, organisez-les à l'aide des éléments suivants Objectifs ClickUp .

Cela vous permet de définir facilement vos objectifs d'audit de contenu, de les diviser en objectifs plus petits, de suivre leur progression et d'assigner aux membres de l'équipe diverses tâches liées à chaque cible. ClickUp facilite considérablement la gestion d'objectifs complexes et le suivi des mises à jour des éléments d'action.

travaillez avec des échéanciers clairs et des objets mesurables avec les objectifs ClickUp_

Étape 2 : Inventorier votre contenu

Une fois les objectifs fixés, l'étape suivante de l'audit de contenu consiste à répertorier tout le contenu existant de créer une base de données de contenu complète de tous les contenus hébergés sur votre site web, y compris les articles de blog, les pages du site web, les fichiers multimédias et tout contenu téléchargeable comme les PDF et les livres blancs.

Par instance, vous pourriez compiler une liste comprenant chaque article de blog avec le titre de sa page, classé par thème.

De même, organisez les pages de destination par étape de l'entonnoir, en détaillant leurs éléments de référencement on-page comme les méta-descriptions et les étiquettes d'en-tête.

Pour les fichiers multimédias, classez-les par type et évaluez les indicateurs d'engagement aux côtés de tout facteur SEO on-page associé.

Construire votre catalogue de contenu avec la vue Tableur de ClickUp

Organisez vos données de contenu dans des tableaux réactifs avec plusieurs types de champs dans la vue Tableur Vue Tableur ClickUp . Liez les tâches et les documents, ajoutez des pièces jointes et créez des champs personnalisés pour enregistrer des données telles que la catégorie, l'auteur, le trafic, etc. Grâce à une organisation simple par glisser-déposer et à des options de tri et de filtrage, la consolidation de vos données d'audit devient beaucoup plus facile dans ClickUp.

Voici comment cataloguer efficacement vos contenus de manière gérable dans ClickUp :

Utilisez des outils automatisés pour scanner votre site Web et générer automatiquement une liste d'URL.

Vérifier manuellement les données de l'audit de contenu pour s'assurer de leur exactitude et attraper tout contenu que les outils automatisés pourraient manquer

Transformez ces informations enTâches ClickUp avec un simple téléchargement CSV, et appliquez la vue Tableur. Catégoriser le contenu par type, auteur, date de création et indicateurs de performance tels que les pages affichées ou les taux d'engagement

Identifiez et mettez à jour ou supprimez le contenu dupliqué et obsolète pour améliorer le référencement sur la page et l'expérience utilisateur

Étape 3 : analyser la performance du contenu

L'étape suivante consiste à utiliser l'analyse de site web pour évaluer la performance de votre contenu.

Cette analyse permet de déterminer quel contenu trouve un écho auprès de votre public et lequel n'en trouve pas, ce qui permet de prendre des décisions éclairées sur l'optimisation ou la suppression du contenu.

Chez ClickUp, nous savons ce qu'est la création d'un contenu performant - à l'échelle ! **Jeremy Galante, responsable du référencement chez ClickUp, partage avec nous comment analyser la performance de votre contenu et ce qu'il faut faire ensuite

a. Vérifier le classement SERP

La première étape consiste à vérifier si votre contenu (les articles de blog, dans ce cas) se classe dans les recherches Google pour les mots-clés ciblés. Si c'est le cas, passez à l'amélioration des performances

pour les mots-clés ciblés. Si c'est le cas, passez à l'amélioration des performances À partir du moment où un blog ne se classe pas comme prévu après une certaine période (disons 90 jours) ou n'est pas indexé, marquez-le pour optimisation . Chez ClickUp, un flux de travail automatisé récupère tous les articles de ce type pour les soumettre à l'automatisation

. Chez ClickUp, un flux de travail automatisé récupère tous les articles de ce type pour les soumettre à l'automatisation L'optimisation du contenu peut impliquer d'importantes mises à jour ou réécritures, voire de faire disparaître certains éléments. Cette décision dépend de l'importance du sujet, du potentiel de l'article et de votre évaluation de la possibilité de le gagner

b. Améliorer les performances

Une fois les candidats à l'optimisation identifiés, voici ce qu'il faut faire :

Optimiser le contenu en fonction de l'indicateur que vous souhaitez améliorer. Par exemple, s'il est possible d'augmenter le trafic, il faut travailler à l'amélioration du classement dans les moteurs de recherche (améliorations SEO)

S'il est possible d'augmenter les conversions, investissez du temps dans des activités d'optimisation du taux de conversion (CRO), notamment en améliorant la position de votre produit

Analysez chaque article en fonction de trois indicateurs : trafic, discussions et qualité des discussions

Voici un conseil d'expert de Jeremy sur la façon d'envisager l'optimisation du contenu :

Un article n'a pas besoin d'avoir de mauvaises performances pour être optimisé. Par exemple, un article classé en position 3 ou 4 peut générer du trafic et des conversions, mais l'intérêt de le faire passer en position 1 ou 2 est souvent bien plus grand qu'un article qui se bat encore pour une place en page 1.

Jeremy Galante, Directeur SEO, ClickUp

💡 Pro Tip: Comme l'équipe de ClickUp, vous pouvez également mettre en place des flux de travail automatiques avec Automatisations ClickUp pour créer des tâches d'optimisation pour les contenus peu performants.

Utilisation des tableaux de bord ClickUp pour analyser les données d'audit de contenu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Dashboards-Improvement-Pie-Chart-Breakdowns.gif Tableaux de bord ClickUp Amélioration des diagrammes de bord /$$img/

tirez parti des tableaux de bord ClickUp pour obtenir des informations fondées sur des données afin d'optimiser votre stratégie de contenu_ Tableaux de bord ClickUp offrent un moyen puissant de visualiser et d'analyser les indicateurs de performance du contenu. Ces tableaux de bord vous permettent de créer des affichages personnalisés de vos données et de surveiller les performances de votre contenu en fonction de divers indicateurs.

Adaptez-les pour mettre en évidence les points de données clés pertinents pour votre audit de contenu, tels que les tendances du trafic, les taux d'engagement et les statistiques de conversion.

Il est ainsi plus facile de repérer les tendances, d'identifier ce qui fonctionne et de déterminer les domaines qui ont besoin d'un coup de pouce ou d'une refonte. Avec les tableaux de bord ClickUp :

Visualisez les indicateurs clés du contenu en temps réel

Suivez l'évolution de l'engagement et des performances de référencement

Alignez votre stratégie de contenu sur les comportements de votre audience

Rationaliser les rapports grâce à l'automatisation de l'agrégation et de la visualisation des données

💡Pro Tip: Use L'affiche de ClickUp pour rassembler des données provenant de plusieurs feuilles et outils dans un seul tableau de bord !

Etape 4 : Repérer les lacunes et saisir les opportunités

Intégrer l'identification des tendances techniques pour identifier les sujets émergents et les domaines d'intérêt. Ainsi, votre contenu ne se contente pas de combler les lacunes actuelles, mais anticipe également les tendances futures, ce qui paramètre votre marque en tant que leader d'opinion dans votre secteur d'activité.

Utilisez également outils d'analyse des concurrents pour voir ce qu'ils font de bien et qui pourrait vous échapper.

Par exemple, s'il vous manque des guides pratiques sur des sujets populaires, et que vous savez que tous les sites de vos concurrents en ont, c'est une lacune à combler. Cela pourrait certainement augmenter l'engagement et l'auteur.

Améliorer la stratégie de contenu avec le modèle d'analyse des lacunes de ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle d'analyse des lacunes de ClickUp transforme la tâche ardue d'identification des lacunes du contenu en un processus structuré et gérable. Il vous aide à repérer les domaines dans lesquels votre stratégie a besoin d'être renforcée et met votre équipe sur la voie de l'amélioration. Ce modèle vous aide à :

Visualiser les écarts de performance par rapport à vos objectifs de contenu grâce à un tableur d'audit de contenu complet

Hiérarchiser les mises à jour de contenu et les nouveaux sujets en fonction des besoins identifiés

Aligner stratégiquement vos efforts de développement de contenu sur les demandes du public

Télécharger ce modèle

Etape 5 : Rédiger votre forfait d'action

Une fois que tout est terminé, retroussez vos manches et établissez un diagramme clair pour l'avenir. Commencez par définir des étapes précises pour la mise à jour du contenu obsolète, l'augmentation du nombre de mots, la suppression des redondances ou la création d'un nouveau contenu.

Voici comment aborder chaque domaine :

Mise à jour : Utilisez des outils d'audit de contenu pour identifier les éléments clés du contenu qui fonctionnent bien, mais qui mériteraient une nouvelle couche de peinture. Il y a peut-être de nouvelles données ou de nouveaux liens internes à inclure, ou bien la structure ou une méta-description pourrait être améliorée pour le référencement. Dressez la liste des paramètres à modifier et fixez des échéances pour que les mises à jour se fassent dans les temps

: Utilisez des outils d'audit de contenu pour identifier les éléments clés du contenu qui fonctionnent bien, mais qui mériteraient une nouvelle couche de peinture. Il y a peut-être de nouvelles données ou de nouveaux liens internes à inclure, ou bien la structure ou une méta-description pourrait être améliorée pour le référencement. Dressez la liste des paramètres à modifier et fixez des échéances pour que les mises à jour se fassent dans les temps Déménagements : Effacez le désordre. Si certains contenus n'apportent pas de valeur ou de trafic, il est temps de s'en débarrasser. Cela permettra d'améliorer la qualité générale de votre site et l'expérience des utilisateurs

: Effacez le désordre. Si certains contenus n'apportent pas de valeur ou de trafic, il est temps de s'en débarrasser. Cela permettra d'améliorer la qualité générale de votre site et l'expérience des utilisateurs Nouveau contenu : Faites un remue-méninges pour trouver des idées qui correspondent aux intérêts et aux intentions de recherche de votre public. Utilisez les lacunes que vous avez identifiées pour orienter vos sujets. Forcer le calendrier du contenuassignez des rédacteurs et des concepteurs, et fixez des paramètres

Outils essentiels pour les audits de contenu

La réalisation d'un audit de contenu approfondi nécessite des outils avancés pour analyser les pages Web, collecter des données sur les performances du contenu et découvrir des opportunités de référencement. Voici quelques outils essentiels pour rationaliser votre processus d'audit de contenu :

1. Google Analytics

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Google-Analytics-1400x707.png Google Analytics /$$img/

via Assistance Google C'est un outil indispensable pour tout spécialiste du marketing de contenu. Google Analytics est un outil gratuit qui analyse l'ensemble de votre site Web et fournit des informations sur le trafic de votre site, le comportement des utilisateurs, les pages les mieux classées et les indicateurs d'engagement.

Utilisez-le pour identifier vos pages de destination les plus performantes, comprendre d'où vient votre trafic organique et voir comment les utilisateurs interagissent avec votre contenu.

2. Ahrefs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Ahrefs-1400x860.png Ahrefs montre le classement des mots clés et aide à réaliser un audit de contenu SEO /$$img/

via Ahrefs Outil puissant d'assistance à votre stratégie de marketing de contenu, Ahrefs vous permet d'étudier le trafic des sites web de vos concurrents.

Il permet aux utilisateurs de voir ce qui travaille pour eux, de suivre leurs pages les plus fréquentées et de comprendre combien de backlinks ils ont.

C'est également excellent pour trouver des lacunes de contenu et des opportunités de mots-clés.

3. Screaming Frog SEO Spider

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Screaming-Frog-SEO-Spider.png Screaming Frog SEO Spider /$$$img/

via Grenouille hurlante Cet outil est excellent pour explorer votre site web afin d'imiter la façon dont les moteurs de recherche l'affichent. Il permet d'identifier les problèmes de référencement tels que les liens brisés, le contenu en double et les métadonnées manquantes, qui sont essentiels à la maintenance d'un site web sain.

En outre, l'intégration d'outils IA pour la recherche de mots-clés optimise davantage votre stratégie en découvrant des mots-clés précieux qui génèrent plus de trafic et améliorent la pertinence du contenu.

4. ClickUp ClickUp pour les Teams marketing est une plateforme de gestion de projet polyvalente et un outil puissant pour les équipes de contenu. Elle excelle dans

la création de contenu et aide à rationaliser l'ensemble du cycle de vie du contenu, depuis la recherche d'idées et la rédaction d'articles jusqu'à la publication et l'analyse post-publication.

La plateforme assiste divers types de contenu, permettant une collaboration transparente entre les rédacteurs, les éditeurs et les spécialistes du marketing.

ClickUp propose également de nombreux modèles (par exemple, modèles de rédaction de contenu) ou modèles de stratégie de marketing de contenu ) pour rationaliser le forfait et l'exécution de vos efforts en matière de contenu.

Examinons d'autres fonctionnalités marquantes de ClickUp, en plus de celles que nous avons mises en évidence précédemment.

Créer un contenu complet à l'aide de ClickUp Docs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Content-Editing-in-Docs-1400x788.gif Modification en cours du contenu ClickUp AI dans les documents /$$img/

rationalisez la création de contenu et la collaboration avec ClickUp Docs_ ClickUp Documents rationalise votre processus de création de contenu en facilitant la rédaction, la modification en cours et la collaboration en un seul endroit. Que vous rédigiez des articles de blog, des rapports détaillés ou des wikis internes, ClickUp Docs s'adapte à vos besoins grâce à des options de formatage riches et à des fonctionnalités de collaboration en temps réel.

Intégrez de manière transparente vos documents aux tâches et aux flux de travail, afin de garantir que votre contenu passe en douceur de la conception à la publication.

Avec ClickUp Docs :

Collaborez en temps réel, en étiquetant les membres de l'équipe pour obtenir des commentaires

Convertissez des sections de vos documents en tâches pouvant être suivies

Maintenance du contrôle de version pour suivre les modifications en cours et les mises à jour

Partager en toute sécurité des documents avec différents niveaux d'accès pour les membres de l'équipe ou les partenaires externes

Accélérer la création de contenu et l'analyse d'audit avec ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Blog-Post.gif Utilisation de ClickUp IA pour générer un article de blog dans ClickUp Docs /$$img/

améliorer l'analyse de contenu avec les capacités de ClickUp Brain en matière d'IA [ClickUp Brain](https://clickup.com/ai_ENRICHIRL'ANALYSEDECONTENUAVECLESCAPACITÉSIADECLICKUPBRAIN/HREF/) est votre centrale IA de référence, améliorant la façon dont vous gérez la création de contenu et les audits. Cet outil ne se contente pas de vous aider à écrire ; il connecte toutes les connaissances de votre entreprise - tâches, documents et communications - en un réseau intelligent.

Avec ClickUp Brain :

Effectuez des requêtes dans vos documents et vos tâches pour trouver des informations instantanément avec la gestion des connaissances par IA

Automatisation des tâches de gestion de projet de contenu par IA Project Manager

Rédiger et peaufiner le contenu avec AI Writer for Work

Suivre et analyser les performances du contenu et les mises à jour sur les différentes plateformes

Concevez, planifiez et exécutez votre plan de contenu avec ClickUp Whiteboards

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Whiteboards-1.gif

/$$img/

transformez vos sessions de brainstorming en stratégies exploitables grâce aux tableaux blancs ClickUp_ Tableaux blancs ClickUp transforment les sessions de brainstorming de votre équipe en stratégies exploitables, le tout dans un espace virtuel dynamique et collaboratif. Dessinez, prenez des notes et établissez une connexion visuelle entre vos idées et les tâches et projets en cours, afin qu'aucune idée ne soit oubliée.

Avec ClickUp Tableaux blancs :

Esquisser des thèmes de contenu et les connecter aux campagnes marketing

Organisez les résultats de vos brainstormings dans des documents structurésfeuilles de route structurées pour le marketing de contenu* Améliorer les discussions avec des téléchargements multimédias tels que des images et des liens

Visualisez vos idées avec les Mindmaps de ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Mind-Maps.png Cartes mentales ClickUp /$$$img/

organisez et visualisez des idées complexes avec ClickUp Mind Maps_ ClickUp Cartes Mentales offrent un moyen dynamique d'organiser et de développer visuellement vos idées, en divisant les idées complexes en segments gérables.

Ces cartes mentales vous aident à établir des connexions entre des concepts, à forfaiter des projets détaillés et à transformer des idées abstraites en tâches réalisables.

Avec ClickUp Cartes Mentales :

Convertissez des sections de vos cartes mentales en tâches ClickUp exploitables

Personnalisez vos cartes mentales avec des couleurs et des styles pour une meilleure visualisation

Passez du mode vierge pour un brainstorming libre au mode tâches pour un forfait structuré

Streamlinez le cycle de vie de votre contenu avec le modèle de gestion de contenu ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/content-management.png Gérez et suivez le contenu sur plusieurs canaux avec le modèle de gestion de contenu de ClickUp https://app.clickup.com/signup ?template=t-140176478&department=marketing&_gl=1*1ax29tt*_gcl_aw*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le modèle Modèle de gestion de contenu ClickUp est un outil efficace conçu pour rationaliser chaque phase de votre stratégie de contenu. Il est parfait pour gérer le contenu sur différents canaux tels que les blogs, les médias sociaux, les sites Web et le marketing par e-mail.

Il garantit que toutes les parties prenantes sont sur la même page en fournissant un flux de travail structuré pour les demandes de contenu, la création, la programmation et la livraison.

Avec le modèle de gestion de contenu ClickUp :

Planifiez et suivez chaque élément de contenu, de la conception à la publication

Collaborer de manière transparente avec les membres de l'équipe, en veillant à ce que chacun connaisse ses tâches et ses échéances

Utilisez des vues personnalisées comme les diagrammes Gantt pour la gestion de l'échéancier et les tableaux pour la progression des tâches

Mesurez la performance du contenu directement dans ClickUp pour affiner et optimiser votre stratégie

Télécharger ce modèle

Gérez vos tâches de planification avec le modèle de calendrier éditorial ClickUp

Télécharger ce modèle Modèle de calendrier éditorial pour le marketing de contenu de ClickUp est conçu pour assister votre stratégie de contenu en organisant tous vos efforts de contenu numérique sous un même toit.

Ce modèle est idéal pour les équipes qui cherchent à maintenir un flux de communication cohérent et actif sur plusieurs canaux. Il simplifie les tâches complexes de planification, de programmation et d'exécution du contenu, en veillant à ce que chaque élément soit rédigé, révisé et publié à temps.

Avec le modèle de calendrier éditorial de ClickUp Content Marketing :

Planifiez et suivez toutes les activités de contenu à partir d'une plateforme unifiée

Rationalisez votre processus éditorial grâce à des affichages et des statuts personnalisables

Utilisez les puissantsGestion de projet SEO pour que votre flux de travail sur le contenu reste organisé et efficace

Télécharger ce modèle

Vous pouvez également vous appuyer sur le Modèle de plan de marketing de contenu ClickUp en tant qu'outil stratégique permettant de décrire et d'exécuter systématiquement les initiatives de marketing de contenu.

Simplifier les audits de contenu avec ClickUp

La réalisation d'un audit de contenu est essentielle pour affiner votre stratégie digitale. Il permet de s'assurer que votre contenu s'aligne sur vos objectifs d'entreprise et qu'il engage efficacement votre public.

Il vous aide également à éliminer les actifs non performants de vos canaux en ligne et à ne travailler qu'avec ceux qui sont très performants.

Des audits de contenu réguliers améliorent la qualité et la performance de votre contenu et permettent d'identifier de nouvelles opportunités de croissance. Des audits de contenu opportuns peuvent également contribuer à maintenir votre contenu dynamique et aligné sur les besoins de votre public.

Commencez votre audit de contenu dès aujourd'hui et regardez vos indicateurs d'engagement monter en flèche !

Les outils et modèles conviviaux de ClickUp sont idéaux pour structurer vos flux de travail d'audit de contenu pour un processus d'audit efficace et productif. S'inscrire gratuitement à ClickUp pour en savoir plus.