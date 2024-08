Remue-méninges sur le contenu : Techniques d'idéation et de hiérarchisation des idées

Un bon contenu est la clé de la connexion avec votre cible ; si vous voulez attirer et garder leur attention, votre stratégie de contenu doit être au point.

Cependant, malgré votre créativité ou les capacités de votre équipe marketing, vous vous retrouvez parfois à la recherche d'idées géniales. Il est difficile de maintenir un flux constant d'idées créatives, mais il y a toujours un besoin de contenu frais et attrayant - la lutte est réelle.

Le brainstorming sur le contenu permet de relever ce défi en rassemblant des perspectives et des idées diverses pour créer du contenu. Il s'agit d'un effort d'équipe où chacun partage ses idées, stimule la créativité et crée un contenu innovant.

Nous vous montrerons comment améliorer votre stratégie de contenu et surmonter ce bloc de créativité plus rapidement que vous ne le pensez. Nous vous présenterons également un outil pratique qui vous aidera lors de vos sessions de brainstorming sur le contenu.

Les avantages du brainstorming sur le contenu

Le brainstorming est un processus créatif au cours duquel des personnes se réunissent et partagent autant d'idées que possible pour résoudre un problème particulier. Dans le cadre du brainstorming de contenu, cet exercice de collaboration est terminé pour générer des idées de contenu. L'objectif est de générer de nombreuses idées sans les affiner à cette étape.

Une session de brainstorming vous permet, à vous et à votre équipe, de partager librement des idées créatives dans un délai défini, favorisant ainsi un flux gratuit de pensées. Elle encourage la pensée créative et la résolution innovante de problèmes. Bien que cette activité doive idéalement être Terminée en équipe pour avoir le plus d'impact possible, le brainstorming de contenu peut également être fait individuellement.

Les sessions de brainstorming pour les idées de contenu peuvent avoir de nombreux avantages :

1. Générer des idées

Trouver des idées fraîches est au cœur de tous les projets de activités de brainstorming . Il permet de rassembler des idées uniques provenant de personnes ayant des processus de pensée différents. Ces sessions peuvent contribuer à la génération d'idées, car aucune idée n'est rejetée à cette étape et tout est possible. Le fait de disposer d'une longue liste d'idées en peu de temps permet de sélectionner celles qui seront développées ultérieurement.

2. Mieux collaborer avec votre équipe

Le brainstorming avec des collègues ou des parties prenantes vous permet d'obtenir une liste d'idées exploitables sur lesquelles travailler. Lorsque des personnes aux compétences diverses, comme le contenu, la conception ou le marketing, collaborent, elles peuvent faire émerger des idées passionnantes auxquelles une personne seule n'aurait pas pu penser.

3. Afficher des points de vue différents

Il n'y a pas deux personnes qui pensent de la même manière à propos d'une même chose. Faire de la place à différents points de vue (POV) vous permet d'extraire les meilleures idées de tous les esprits, ce qui se traduit par un contenu plus perspicace et plus diversifié.

4. Suivre l'évolution du marché

L'un des résultats directs des sessions de brainstorming en groupe est que vous pouvez évaluer le marché actuel pour toutes les idées tendances et les incorporer dans votre stratégie de contenu.

Vous restez ainsi au fait des tendances du marché et des derniers développements stratégiques.

5. Prendre de meilleures décisions

Une décision prise après une consultation approfondie est meilleure qu'une décision prise isolément.

Le brainstorming nous permet d'envisager les choses sous tous les angles et de recueillir des informations de différentes perspectives. C'est comme si l'on puisait dans un réservoir de connaissances, ce qui pose les paramètres d'une prise de décision plus intelligente.

Le brainstorming devient un outil puissant pour façonner des décisions bien équilibrées, nuancées et, en fin de compte, plus efficaces, en prenant en compte toutes les facettes possibles.

6. Être plus créatif

Le brainstorming, seul ou en groupe, peut débloquer votre processus créatif en encourageant le flux gratuit de toutes les idées possibles. En ne vous limitant pas aux "bonnes idées" et en vous donnant la permission (ainsi qu'aux autres participants) de sortir des sentiers battus, vous générez davantage de percées innovantes.

Vous savez maintenant à quel point le brainstorming sur le contenu est bénéfique pour les entreprises et pour chaque membre impliqué. L'exercice de remue-méninges peut faire émerger des idées uniques et diagrammer le cours de votre contenu.

N'oubliez pas que l'élaboration d'une stratégie est aussi importante que la création de contenu, si ce n'est plus. L'élaboration d'une feuille de route en matière de contenu vous permettra d'aborder la création de contenu de manière systématique.

Méthodes de remue-méninges sur le contenu

À faire pour mettre en œuvre une méthode de brainstorming sur le contenu sur votre lieu de travail ? Examinons quelques-unes des différentes idées et méthodes de remue-méninges sur le contenu que vous pouvez essayer :

1. Utiliser l'IA (Intelligence Artificielle)

L'intelligence artificielle peut lire et analyser des modèles plus rapidement que les humains.

Si vous êtes bloqué dans une ornière créative, les outils d'IA peuvent vous aider en en générant des ébauches de contenu l'IA peut également être utilisée pour susciter des idées créatives ou suggérer des sujets. Si l'IA n'est pas à la hauteur, essayez différentes invitations, jusqu'à ce que vous retrouviez le flux créatif. Pour obtenir les meilleurs résultats, ajoutez votre propre touche créative aux idées générées par l'IA. ClickUp IA est un outil IA extraordinaire qui fournit des résultats créatifs de haute qualité pour différents cas d'utilisation. Il peut idéaliser des stratégies de contenu prêtes à l'emploi et vous aider à améliorer votre copie actuelle en la rendant plus concise, plus claire et plus attrayante.

utiliser ClickUp AI

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'assistant d'écriture de ClickUp AI https://clickup.com/fr-FR/blog/66234/logiciel-d'aide-a-la-redaction/ l'assistant d'écriture /%href/

pour élever votre niveau d'écriture

ClickUp AI est le meilleur partenaire de brainstorming qui aide à :

Stratégie de campagne : Construire des stratégies de campagne en quelques minutes pour votre prochain grand coup de marketing

: Construire des stratégies de campagne en quelques minutes pour votre prochain grand coup de marketing Rédaction de sondages : La rédaction de questions intuitives en quelques instants afin que vous puissiez atteindre vos objectifs plus rapidement

: La rédaction de questions intuitives en quelques instants afin que vous puissiez atteindre vos objectifs plus rapidement Les slogans marketing : Amplifier votre pensée créative avec l'assistance d'un outil de création d'accroches marketing hautement créatif

: Amplifier votre pensée créative avec l'assistance d'un outil de création d'accroches marketing hautement créatif Thèmes de contenu : Générer des idées pour les blogs et les vidéos afin que vous puissiez rapidement atteindre vos objectifsdévelopper la production de contenu* **En plus de générer des idées, il peut même vous aider à structurer le premier plan de votre blog, ce qui vous permet de gagner un temps précieux et d'améliorer la qualité de votre contenu développer une grande base de données de contenu en une courte période

Avec ce partenaire de confiance, vous pouvez obtenir beaucoup plus de votre forfaits de contenu .

2. Dessiner des cartes mentales

les cartes mentales basées sur les tâches sur ClickUp_

Les images parlent là où les mots échouent. Utilisez des visuels pour aider à développer de nouvelles idées de contenu et mieux relier les points.

Vous pouvez utiliser les cartes mentales pour établir des connexions entre des idées existantes à moitié développées et les achever. Une façon de le faire consiste à utiliser une simple feuille de papier et à dessiner une carte mentale.

Cependant, vous pouvez le faire plus efficacement à l'aide de les outils de cartes mentales comme les cartes mentales ClickUp, qui offrent des fonctionnalités telles que le glisser-déposer de nœuds pour cartographier votre flux de travail ou connecter des idées. Ces outils vous aideront à relier les points et à élaborer des stratégies infaillibles.

Vous pouvez utiliser les modes vierge ou tâche en fonction de vos besoins et faire travailler votre cerveau.

Essayez aussi Tableaux blancs ClickUp qui offrent un excellent moyen de réaliser la même activité tout en collaborant avec votre équipe. Choisissez un modèle de Tableau blanc préexistant ou créez-en un vous-même. Vous pouvez ajouter des images, des fichiers, etc. au Tableau blanc à l'aide de ClickUp Docs. Voici un exemple d'un Modèle ClickUp que vous pouvez utiliser pour planifier toutes vos idées et les présenter visuellement :

Visualisez les relations entre chaque phase de votre projet avec le modèle de carte mentale blanche ClickUp

3. Recherchez vos concurrents

Le modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp est conçu pour vous aider à mieux comprendre la concurrence sur le marché.

5. Créer un dossier d'idées pratique

Générer des idées créatives de façon constante peut être un défi pour tout le monde. Il y a des jours où nous ne nous sentons pas créatifs ou sommes tout simplement fatigués et incapables de trouver quelque chose de nouveau. Il n'est donc pas toujours utile de compter uniquement sur les idées spontanées.

Au lieu de cela, organisez régulièrement des sessions de brainstorming avec votre équipe de marketing de contenu. Conservez un dossier pratique dans lequel vous et votre équipe collectez des articles de blog et des campagnes percutantes ou notez des idées pour les utiliser plus tard. Stockez tout ce qui vous frappe dans ce dossier swipe, quelle que soit sa pertinence immédiate.

Vous pouvez utiliser ce dossier comme point de référence chaque fois que vous souhaitez créer quelque chose de nouveau et que vous avez besoin d'un peu d'inspiration. Envisagez également d'ajouter à ce dossier les commentaires et l'engagement des clients.

6. Rechercher l'opinion des clients

Lors de la création de contenu, l'objectif est d'établir une connexion avec les clients et de stimuler les entreprises. Et puisque le point de vue des clients fait partie intégrante de l'idéation et de la hiérarchisation du contenu, pourquoi ne pas mettre en boucle ce qu'ils ont à dire aussi ?

Avant de lancer de nouvelles idées, un bon point de départ consiste à découvrir ce que vos clients ont à dire sur votre marque. Parcourez les sections de commentaires des articles les mieux classés, parcourez les avis en ligne, passez au peigne fin les tickets d'assistance client et réalisez des sondages auprès de vos clients.

Au terme de ces recherches, vous comprendrez mieux les besoins de vos clients et serez en mesure d'y répondre dans le cadre de votre stratégie de contenu. En outre, n'oubliez pas d'explorer des plateformes telles que Quora et Reddit pour faire des recherches sur les mots clés et découvrir ce dont parle votre cible.

7. S'adonner à l'idéation rapide

Parfois, la spontanéité peut vous faire défaut. C'est la raison pour laquelle une rapide technique d'idéation rapide peut s'avérer efficace dans de nombreuses instances.

Tout ce que vous avez à faire, c'est de déclencher un chronomètre et de vous accorder (ou d'accorder à votre équipe) un court laps de temps, par exemple cinq minutes. Pendant ce laps de temps, pensez à autant d'idées que possible et continuez à les noter sans vous soucier de les étoffer. Vous serez surpris de ce que vous accomplirez grâce à cet exercice.

En tant que tâche de groupe, la même activité peut fonctionner sous forme de tours où chacun se relaie pour trouver rapidement des idées, l'un après l'autre. Suivez un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, chaque personne apportant spontanément quelque chose, et vous obtiendrez en quelques minutes de longues listes d'idées passionnantes.

8. S'inspirer des idées des autres

Parfois, il suffit d'un peu de perspicacité de la part de quelqu'un d'autre pour achever cette idée brillante sur laquelle vous travaillez. Vous avez tout, sauf la petite chose qui manque, et quelqu'un d'autre vient vous aider à la terminer.

Avec cette technique, vous devez demander à tout le monde d'écrire ses idées sur du papier ou sur un Google Doc partagé. Ces idées sont transmises à une personne après l'autre, chacune ajoutant quelque chose à l'idée originale.

Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les membres de l'équipe aient ajouté quelque chose au document. Le résultat ? Un réseau d'idées et de contributions qu'il serait difficile de créer individuellement.

9. Recherchez vos performances passées

Quelle est la meilleure façon d'améliorer les performances ? En tirant les leçons du passé.

Avant de lancer un nouveau contenu, prenez le temps de revoir ce qui a trouvé un écho auprès de votre public et ce qui n'a pas vraiment fait mouche.

Cherchez à savoir pourquoi. Est-ce un sujet spécifique, un style d'écriture ou autre chose qui a suscité leur intérêt ? Cette réflexion guidera votre approche de ce nouveau projet.

10. Demandez à votre public

Puisque vous créez pour votre public, quoi de mieux que d'obtenir des idées de contenu directement de leur part ?

Bien qu'étudier les commentaires et les avis des clients soit une bonne chose, rien ne vaut l'interaction directe avec vos clients pour obtenir des idées. Il n'est pas toujours possible de parler avec les clients, mais vous pouvez leur tendre la main et leur demander ce qu'ils veulent voir ensuite. Une bonne façon de le faire est de demander des suggestions de contenu à la fin d'un article de blog, d'une vidéo ou d'un message sur les médias sociaux.

Une autre façon consiste à rechercher dans votre contenu publié les commentaires et les questions du public. Cette méthode garantit de bons résultats puisque vous découvrirez les contributions réelles du public.

Vous avez fait le plus gros du travail et votre brainstorming a été couronné de succès. Maintenant que vous avez toutes les idées, il est temps de les classer par ordre de priorité et de les évaluer.

N'oubliez pas que, même si toutes les idées semblent attrayantes, vous ne devez sélectionner que celles qui conviennent parfaitement. Faites de la place pour de meilleures idées et éliminez celles qui ne correspondent pas bien à votre marque.

Classez vos idées par ordre de priorité en suivant ces étapes proactives faciles :

1. Définissez vos objectifs

Commencez par définir des objectifs clairs pour votre brainstorming sur le contenu. Déterminez ce que vous voulez atteindre et comment votre stratégie de marketing de contenu peut vous aider.

À faire, établissez des critères de réussite pour savoir si vous avez atteint vos objectifs. Cela vous permettra d'éliminer les mauvaises idées qui ne vous serviront pas immédiatement.

2. Noter les idées

Il s'agit d'un moyen objectif de choisir l'idée parfaite. Établissez des critères pour noter chaque idée présélectionnée en fonction de la pertinence, de la rentabilité, de la faisabilité, du potentiel, de l'effort, de l'originalité, de l'urgence, etc.

Cet exercice vous éloigne des interprétations subjectives délicates et vous donne une base solide pour analyser si une idée vaut la peine d'être poursuivie.

3. Analyser la demande et la concurrence

Une fois que vous avez votre liste d'idées de contenu préférées, classez-les par ordre de priorité en fonction de l'impact attendu.

Pour bien faire, vous devez analyser :

Le volume de recherche pour les sujets identifiés et quel type de contenu se classe pour eux

Ce que font les concurrents pour ces sujets, et quelle est la performance de leur contenu

Les formes de contenu qui trouvent le plus d'écho auprès de votre public

Les sujets qui génèrent déjà du trafic de recherche organique pour vous

La pertinence de chaque contenu pour votre cible

Les autres tendances ou idées du marché qui peuvent jouer un rôle

Le résultat final liste de priorités dépendrait également de vos indicateurs clés de performance - votre contenu doit-il générer des prospects, susciter l'engagement ou inciter à l'achat ? Visez-vous le trafic ou les discussions ?

4. Tester et valider

Maintenant que vous avez mis en place votre priorité en matière de contenu, il est temps de la mettre à l'épreuve. Vous pouvez valider vos idées par le biais de sondages, de campagnes, de prototypes, d'éléments de contenu, d'entretiens et d'expérimentations. Vous pourrez ainsi vous faire une idée rapide du potentiel de l'idée avant d'investir des ressources précieuses pour lui donner vie, en particulier s'il s'agit d'un élément gourmand en ressources comme une série vidéo.

En ce qui concerne les contenus à moindre effort tels que les blogs, les messages sur les réseaux sociaux, les e-mails, etc., validez en analysant régulièrement leurs performances pour continuer à apprendre ce qui fonctionne bien, afin de pouvoir en faire plus.

Utilisez ClickUp pour votre prochaine session de brainstorming

Le brainstorming de contenu demande du temps et de la patience,. Il peut être mentalement épuisant, mais c'est l'une des activités les plus excitantes pour une équipe, débloquant des possibilités créatives inattendues pour votre entreprise.

Avec le bon techniques de brainstorming et des outils, l'élaboration d'un forfait de contenu ne doit plus être une tâche décourageante. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et débloquez les outils pour susciter l'inspiration, générer des idées et bien démarrer votre stratégie de contenu.