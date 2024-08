10 meilleurs générateurs de plans pour les créateurs de contenu en 2024

Vous réfléchissez à la prochaine série d'articles de blog pour le site web de votre entreprise ? Ou peut-être vous efforcez-vous de structurer une dissertation à venir ?

Quel que soit votre forfait, il est probable que vous ayez d'abord besoin d'un plan.

Les plans structurent n'importe quel contenu et transforment les fils de mots improvisés en messages efficaces et attrayants. ✍️

L'inconvénient de la rédaction d'un plan est qu'elle prend beaucoup de temps. Et si vous avez le syndrome de la page blanche, l'élaboration d'un plan est tout aussi difficile que la rédaction du contenu lui-même.

Mais nous allons vous révéler un petit secret : vous n'êtes pas obligé de rédiger vos propres plans.

À la place, un générateur de plan peut faire le gros du travail à votre place. Il vous suffit de saisir quelques invitations et paramètres et le générateur se charge du reste.

Nous vous montrerons comment repérer un générateur de plans de qualité, et nous vous ferons part de 10 générateurs de plans qui vous permettront d'améliorer votre travail d'écriture. 🤩

Que faut-il rechercher dans les générateurs de plans ?

Il existe de nombreuses options de générateurs de plans gratuits sur Internet pour l'IA, mais elles ne sont pas toutes de grande qualité. Lorsque vous recherchez des options, cherchez un générateur de contours qui coche les cases suivantes :

Multiples formes de contenu: Il existe des générateurs de plans d'articles et de dissertations, mais si vous investissez dans un projet d'IA, vous devez vous assurer qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils peuvent être utilisés de manière efficaceGénérateur de contenu IAvous en aurez pour votre argent. Optez pour un outil de génération de plan qui peut gérer tout, des sujets de dissertation, des ébauches d'articles et de la génération de sujets de blog aux descriptions de produits, aux FAQ, aux posts sur les médias sociaux et aux communiqués de presse

Il existe des générateurs de plans d'articles et de dissertations, mais si vous investissez dans un projet d'IA, vous devez vous assurer qu'ils sont de bonne qualité et qu'ils peuvent être utilisés de manière efficaceGénérateur de contenu IAvous en aurez pour votre argent. Optez pour un outil de génération de plan qui peut gérer tout, des sujets de dissertation, des ébauches d'articles et de la génération de sujets de blog aux descriptions de produits, aux FAQ, aux posts sur les médias sociaux et aux communiqués de presse **Si vous êtes un créateur de contenu, vous savez à quel point il est important d'avoir un outil de référencement dans votre coin qui simplifie le marketing de contenu. Optez pour un générateur de contenu ou d'ébauche d'article de blog qui construit des ébauches adaptées au référencement

**Nous adorons les outils d'écriture IA, mais certains d'entre eux ne sont pas très efficaces pour générer des textes originaux. Cela peut vous mettre dans l'eau chaude, alors qu'il s'agisse d'un document de recherche ou d'un blog, assurez-vous qu'il n'y a pas de plagiat

Modèles : Pressé ? Un outil de rédaction d'essais IA devrait être livré avec différents types d'essais et de contenus dès la Box. Il vous suffit de sélectionner un modèle, d'indiquer quelques détails, et l'outil de génération de plans se chargera du reste

Les 10 meilleurs générateurs de plans à utiliser en 2024

Les algorithmes d'intelligence artificielle rationalisent le processus de rédaction en rassemblant rapidement un grand nombre d'informations. Résultat : vous obtenez une feuille de route de contenu solide en quelques secondes.

Des outils comme ChatGPT sont populaires, mais ils manquent de la finesse dont vous avez besoin chez un véritable rédacteur IA. Essayez ces 10 meilleurs générateurs de plans pour élaborer des plans plus efficaces.

Créez rapidement des forfaits de test de produits et réduisez les heures interminables de travail manuel grâce aux invites générées par l'IA de ClickUp

ClickUp est le couteau suisse des générateurs de plans. Vous voulez des modèles ? Nous les avons.

Gestion des tâches ? Oui. Des outils de collaboration ? Oui. ✅

Nous avons même un outil d'écriture IA qui génère des ébauches de haute qualité en moins de temps. ClickUp IA est un générateur de contenu et un assistant de travail intelligent. Il vous aide à chaque étape du processus de création de contenu, de l'esquisse à la création d'un blog.

La fonctionnalité ClickUp AI Reprompting vous permet de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde au ton spécifique de votre voix

Elle est spéciale parce qu'il s'agit du seul rédacteur IA adapté à des rôles spécifiques. Que vous soyez ingénieur, pro de l'assistance client, spécialiste du marketing ou.. gestion de projet par l'IA , notre assistant d'écriture IA vous propose son aide en fonction de vos besoins.

Mieux encore, il s'intègre à votre Documents ClickUp pour réunir en un seul endroit votre rédaction IA et votre traitement de texte. Modifiez vos textes et mettez-les en forme grâce aux titres et tableaux structurés de ClickUp en un rien de temps.

ClickUp meilleures fonctionnalités

La fonctionla bibliothèque de modèles étendue vous permettra d'accélérer votre processus de rédaction et de mise en forme

Le générateur d'articles et de billets de blog de ClickUp IA, le créateur d'accroches et les outils de dénomination des fonctionnalités vous aident à créerdes textes plus percutants en moins de temps

Si vous avez besoin de quelque chose de plus visuel,Tableaux blancs ClickUp planifiez tout pour vaincre les démons du blocus de l'écrivain

Tâches ClickUp gère vos délais d'écriture pour que vous puissiez terminer votre article de blog à temps, à chaque fois

Les modèles incluent des calendriers de contenu des invitations IA, des instructions, des brèves, etc

Limites de ClickUp

ClickUp IA n'est disponible que pour les forfaits payants

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, facturé mensuellement

7$/mois par utilisateur, facturé annuellement ; 10$/mois par utilisateur, facturé mensuellement Business: 12$/mois par utilisateur, facturé annuellement

12$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre de l'environnement de travail et par mois

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Copie.IA

Via Copie.IACopy.ai est une société d'écriture d'IA conforme à la norme SOC II et un outil de génération d'ébauches. Étant donné que la plupart des rédacteurs IA sont assez écarlates sur la façon dont ils utilisent réellement vos données, l'approche de Copy.ai axée sur la sécurité et la conformité est rafraîchissante.

Il comprend également une version 100% gratuite de son rédacteur IA et il n'y a pas besoin de carte de crédit pour commencer à créer un contour bien structuré pour le brainstorming d'idées ou pour atteindre un public cible plus efficacement. Copy.IA$a permet d'éviter de partir d'une page blanche.

Voici comment cela fonctionne :

Dites à Copy.ai ce que vous voulez faire avec une invite, comme "Faites-moi un plan d'article pour un blog"

Fournissez un contexte supplémentaire sur les points que vous voulez qu'il couvre

Sélectionnez un ton pour le contenu, comme amical ou sérieux

À partir de là, Copy.ai génère plusieurs options parmi lesquelles vous pouvez choisir

De l'ébauche d'un texte publicitaire numérique à l'ébauche d'une campagne d'e-mail marketing, Copy.ai a de nombreux cas d'utilisation.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Comprend plus de 90 outils et modèles pouraccélérer la production de contenu* La plateforme est conforme à la norme SOC II

Copy.IA Chat est une plateforme de discussion en ligneChatGPT alternative entraînée sur des données en temps réel

Il résume les vidéos YouTube en bullet points pour en donner un aperçu détaillé

Limites de Copy.ai

Certains utilisateurs ont trouvé les outils Motto Generator et Audience Refiner un peu gadget

L'outil de réécriture brouille les phrases d'une manière qui n'a pas de sens

Prix de Copy.IA

Free

Pro: 36 $/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement

36 $/mois pour cinq utilisateurs, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

Copy.ai évaluations et critiques

G2: 4.8/5 (170+ commentaires)

4.8/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

3. Jasper

Via JasperJasper est un générateur d'ébauche qui a pour but de vous aider à trouver le ton de votre style. L'un des principaux reproches que l'on fait aux auteurs de l'IA est qu'ils n'ont pas le bon ton.

Il faut un peu d'entraînement et de perfectionnement, mais Jasper apprend votre style au fil du temps pour rédiger un contenu incroyablement précis à votre place.

Choisissez parmi différentes options de style lorsque vous démarrez : impertinent, formel, audacieux et... pirate. Nous aimons les marques qui ont le sens de l'humour. 🏴‍☠️

Jasper décrit bien plus que des blogs. Vous pouvez utiliser ce mauvais garçon pour créer les grandes lignes d'une campagne de marketing complète si vous le souhaitez.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Génération d'art et d'images à l'aide d'invitations, d'instructions de texte

Éliminez le bloc de l'écrivain grâce à la bibliothèque de modèles de contenus pré-structurés

Invitez des collaborateurs à modifier le contenu généré par Jasper en temps réel

Limites de Jasper

Certains utilisateurs affirment que Jasper a du mal à créer des contenus spécialisés ou complexes

Le style "pirate" est amusant, mais allez-vous vraiment l'utiliser ?

Prix de Jasper

Créateur: 39 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

39 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Teams: 99 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle

99 $/mois pour trois utilisateurs, facturation annuelle Business: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (1,220+ reviews)

4.7/5 (1,220+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4. Ecriture

Via Écran d'écriture Writecream est un générateur d'ébauches simplifié qui produit des ébauches solides à l'aide d'une seule invite, en mode commande. Cet outil permet de rédiger des articles, de générer des publicités Facebook et Google et de résumer des textes en appuyant simplement sur un bouton.

Nous apprécions également le produit ChatGenie de Whitecream, qui combine ChatGPT avec des résultats de recherche Google en direct. Discutez avec l'outil IA et invitez-le à générer des ébauches de blogs, de publicités, d'essais, etc.

Meilleures fonctionnalités de Writecream

Writecream dispose d'applications pour Android et iOS

La plateforme vous permet également de créer de l'art IA et des voix off vidéo

Le ChatGenie de Writecream offre une assistance dans 75 langues

Les limites de Writecream

Writecream ne dispose pas des fonctionnalités avancées offertes par d'autres outils de génération de plans cohérents

Certains utilisateurs affirment qu'il ne représente pas une bonne valeur pour votre processus d'écriture

Prix de Writecream

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited (Offre Limitée): 29$/mois pour des crédits illimités

29$/mois pour des crédits illimités Standard: 49$/mois pour 200 crédits

49$/mois pour 200 crédits Extension: 69$/mois pour 750 crédits

G2: 4.8/5 (350+ critiques)

4.8/5 (350+ critiques) Capterra: 4.8/5 (290+ avis)

5. Hypoténuse IA

Via Hypoténuse IA Pourquoi générer un plan quand vous pouvez demander à Hypotenuse IA de rédiger une dissertation à votre place ? Il suffit de brancher quelques mots-clés pour rédiger un contenu de qualité en quelques secondes.

Si vous êtes dans l'espace e-commerce, Hypotenuse IA est particulièrement douée pour générer des descriptions de produits. Donnez-lui quelques détails sur votre catégorie de produits, vos mots-clés, votre cible et votre entreprise ; l'outil se charge du reste.

L'IA d'Hypotenuse peut également générer un grand nombre de descriptions lorsque vous en avez besoin. Utilisez l'outil de génération par lots pour générer instantanément un grand nombre de contenus. Téléchargez ensuite une feuille de calcul contenant les détails.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse IA

Hypotenuse IA génère des images ou des illustrations

La fonctionnalité Content Detective garantit que vous ne tirez que du contenu factuel

L'outil de résumage vous aide à rédiger de meilleurs résumés et énoncés de thèse en un rien de temps - ce qui peut être utilisé pour générer un meilleur plan d'article de blog

Limites d'Hypotenuse IA

Hypotenuse IA ne propose pas de modèles

Il ne peut gérer qu'un seul utilisateur à la fois, vous ne pouvez donc pas modifier en cours avec des collègues

Il ne s'agit pas d'un générateur de plans gratuit

Prix d'Hypotenuse IA

Démarrage: 24$/mois pour 100 crédits, facturés annuellement

24$/mois pour 100 crédits, facturés annuellement Croissance: 49$/mois pour 350 crédits, facturés annuellement

49$/mois pour 350 crédits, facturés annuellement Enterprise: Contact pour la tarification

G2: 4.4/5 (4 commentaires)

4.4/5 (4 commentaires) Capterra: 5/5 (1 avis)

6. SurferSEO

Via SurferSEO Surfer SEO se présente comme étant bien plus qu'une Outil de création de contenu IA -Il s'agit d'un outil de référencement permettant d'augmenter le trafic sur votre site web. Surfer SEO est avant tout un éditeur de contenu SEO qui aide les marques à rédiger des blogs optimisés pour le référencement.

Le produit Surfer IA est tout juste sorti de presse (ils l'ont annoncé en mai 2024), mais il fait déjà sensation auprès des créateurs de contenu en tant que générateur de grandes lignes complet. 🌊

Si vous pouvez supporter l'étiquette de 29 $ par article, Surfer IA s'occupera d'à peu près tout pour vous. Oubliez les grandes lignes : ce générateur de contenu rédige le contenu et l'optimise pour le référencement. Il peut même insérer des liens et des images pour vous.

Les meilleures fonctionnalités de SurferSEO

Il comprend de nombreux outils pour l'optimisation du référencement

L'outil peut insérer des liens et des images dans votre copie pour gagner du temps

La fonctionnalité de détection anti-IA garantit que votre contenu a une apparence humaine

Limites de SurferSEO

L'outil Outils d'IA est de 29$/article, ce qui est assez cher

Certains utilisateurs rapportent avoir rencontré des bugs et des retards

Prix de SurferSEO

Essentiel: 69$/mois pour deux places, facturé annuellement

69$/mois pour deux places, facturé annuellement Avancé: 149$/mois pour cinq places, facturé annuellement

149$/mois pour cinq places, facturé annuellement Max: $249/mois pour dix places, facturé annuellement

$249/mois pour dix places, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (460+ avis)

4.8/5 (460+ avis) Capterra: 4.9/5 (370+ avis)

7. Rytr

Via Rytr Rytr est un Outil d'écriture IA spécialisé dans le copywriting. Pour l'utiliser, sélectionnez parmi 40 cas d'utilisation, ajoutez un peu de contexte, et Rytr s'occupe du reste. Si vous êtes marketeur ou vendeur, c'est l'outil de contenu qu'il vous faut.

Utilisez le cas d'utilisation Blog Idea & Outline pour accéder à un cadre prêt à l'emploi pour votre contenu en quelques clics. Sélectionnez votre langue, votre style, votre cas d'utilisation et vos mots-clés pour générer instantanément un plan.

Ryter propose également une extension pour navigateur. Ne naviguez plus entre différentes plateformes : utilisez Ryter dans votre boîte de réception e-mail, Facebook Messenger, Google Docs, WordPress et vos comptes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Rytr

Rytr utilise des formules de copywriting telles que AIDA pour générer des textes impeccables

Mettez en forme votre texte pour qu'il soit prêt à être présenté

Ajoutez des collaborateurs à votre compte pour gérer vos textes en un seul endroit

Limites de Rytr

Rytr n'est pas capable de générer du contenu long formulaire (par exemple, un article de blog)

Ses outils d'IA$$ ne sont pas aussi performants que ceux d'autres rédacteurs d'IA$$$$

Certains utilisateurs n'aiment pas la simplicité de l'interface Ryter

Prix de Rytr

Free

Économique: 9 $/mois, facturé annuellement

9 $/mois, facturé annuellement Unlimited: 29 $/mois, facturation annuelle

Rytr évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (760+ commentaires)

4.7/5 (760+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (16 commentaires)

8. Clearscope

Via Clearscope Clearscope est l'outil le plus cher de cette liste, mais vous en avez pour votre argent. Comme Surfer, Clearscope est principalement un outil d'optimisation du contenu pour le référencement.

Pour utiliser Clearscope, entrez un mot-clé et attendez que la plateforme génère un rapport. Allez dans l'onglet Outline pour voir plusieurs options de contour de contenu en une seule fois.

Vous devrez toujours structurer le blog vous-même, mais Clearscope fait une grande partie du travail pour vous. L'onglet Recherche répertorie également les thèmes et les questions courantes qui se rapportent à votre mot-clé cible afin que vous puissiez ajouter plus de pizzazz à la copie lorsqu'il est temps de rédiger. ✨

Les meilleures fonctionnalités de Clearscope

Optimisez votre contenu pour le référencement avec les bons en-têtes, mots-clés et nombre de mots

Générer rapidement des notes de contenu et des documents de présentation d'articles de blog

Affichez le contenu des articles de blog de vos concurrents

Limites de Clearscope

L'étiquette de 170 $/mois de Clearscope est chère, surtout pour les créateurs amateurs ou les étudiants

Clearscope peut prendre quelques minutes pour générer un rapport

Prix de Clearscope

Essentiels: 170$/mois pour une place

170$/mois pour une place Business: Cinq places, contacter pour les tarifs

Cinq places, contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.9/5 (80+ reviews)

4.9/5 (80+ reviews) Capterra: 4.9/5 (60 commentaires)

9. StoryLab.IA

Via StoryLab.IA StoryLab.IA est le cheval noir de notre liste des meilleurs outils générateurs de contours, mais ne laissez pas son design humble vous tromper. Ce rédacteur IA gère les grandes lignes, les articles de blog, les e-mails et les annonces payantes avec facilité.🍃

Pour un aperçu de blog, allez dans le générateur d'articles de blog et sélectionnez Outline en tant qu'option. En 30 secondes, l'IA générera un plan efficace pour le sujet que vous avez sélectionné.

De plus, vous pouvez commencer à utiliser StoryLab.IA dès maintenant et gratuitement. Vous obtenez trois courses d'IA gratuites par mois, ce qui est idéal si vous avez besoin d'un générateur de plan d'essai occasionnel.

Les meilleures fonctionnalités de StoryLab.ai

Générez des textes publicitaires, des e-mails et des blogs en quelques clics

Convertissez les blogs en posts sociaux engageants avec la fonctionnalité Blog to Social Posts (payante)

Utilisez le Campaign Builder payant pour générer des idées de contenu, raccourcir ou développer le texte, ou changer le ton de votre texte

Limites de StoryLab.IA

Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que pour les membres premium

StoryLab.IA n'a pas la sophistication et la complexité des autres solutions de gestion de contenuOutils d'IA et d'options de génération d'ébauches

Prix de StoryLab.IA

Free

Pro: 15$/mois pour 100 séries d'IA

15$/mois pour 100 séries d'IA Unlimited: $19/mois pour un nombre illimité d'essais d'IA

Évaluations et critiques de StoryLab.IA

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Écriture

Via WritesonicWritesonic est l'un des outils d'écriture IA et de génération de plans les plus prolifiques au monde. Il dispose d'un nombre incroyable de fonctionnalités, allant de l'ébauche de blog IA à la copie de site Web en passant par les listes numérotées de biens immobiliers. Il suit même des cadres de copywriting tels que AIDA et PAS.

Si vous avez besoin d'images pour votre texte, Writesonic s'en charge également. Il suffit d'inviter l'IA avec un peu de texte pour qu'elle génère des graphiques en quelques secondes.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Rédigez des blogs longs de 1500 mots avec Writesonic

Utilisez la fonctionnalité Growth Ideas pour trouver des idées innovantes pour votre entreprise

Essayez la fonctionnalité Idées d'articles pour trouver des idées pour vos futurs blogs et essais

Les limites de Writesonic

Certains utilisateurs signalent des fautes de grammaire dans les textes générés par l'IA

Prix de Writesonic

Essai gratuit

Unlimited: $16/mois pour un utilisateur, facturé annuellement

$16/mois pour un utilisateur, facturé annuellement Business: 12,67$/mois par utilisateur, facturé annuellement

12,67$/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contact pour les prix

G2: 4.8/5 (1,800+ reviews)

4.8/5 (1,800+ reviews) Capterra : 4.8/5 (1,700+ avis)

Créer un plan parfait avec ClickUp

Il existe de nombreux outils en ligne qui génèrent des plans de rédaction pour les projets d'écriture. Mais même dans ce cas, vous devez alterner entre votre générateur de plan et votre travail réel.

Où est le plaisir dans tout cela ?

Gagnez du temps et rationalisez votre flux de travail en optant pour ClickUp. Nous combinons l'IA des outils d'écriture avec tous les autres outils dont vous avez besoin pour donner le meilleur de vous-même. 🏆

Mais ne nous croyez pas sur parole - constatez la différence par vous-même. Inscrivez-vous à ClickUp dès maintenant . C'est gratuit !