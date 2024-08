Comment créer un plan de gestion du marketing de contenu

Contenu en ligne mondial la consommation a doublé pendant la pandémie et n'a cessé de croître depuis. C'est particulièrement vrai pour les médias sociaux étant donné que 98 % des utilisateurs ont dit qu'ils prévoyaient d'utiliser ce canal pour effectuer un achat à l'avenir.

Pour les spécialistes du marketing, le marketing de contenu coûts 62% de moins que les efforts de marketing traditionnels tout en générant presque 3X plus de prospects.

La base de tout marketing en ligne est le contenu : Le contenu

Ainsi, un bon plan de gestion du marketing de contenu s'apparente à un capitaine chevronné qui prend la mer avec une carte bien définie, une destination claire et une connaissance approfondie des étoiles sous lesquelles il navigue.

Commençons le voyage. 🚢

Qu'est-ce que la gestion du marketing de contenu ?

La gestion du marketing de contenu est la pratique stratégique de la planification, de la création, de la distribution et de l'analyse du contenu pour atteindre et engager efficacement un public cible.

C'est l'épine dorsale d'une stratégie de marketing numérique réussie, qui garantit que les bons messages atteignent les bonnes personnes au bon moment par le biais des bons canaux.

Cela implique :

Créer du contenu : Articles, vidéos, podcasts, infographies et rapports qui trouvent un écho auprès du public, sur la base d'une compréhension approfondie de ses besoins, de ses défis, de ses préférences et de ses comportements.

Distribuer le contenu : Veiller à ce que le contenu atteigne son public cible par le biais de canaux optimaux, tels que le site web, le blog, la newsletter, YouTube, Spotify, Instagram, TikTok, etc.

Repurposing : Augmenter l'efficacité du marketing de contenu en réutilisant et en redistribuant le contenu sur différents canaux. Par exemple, rédiger un article de blog à partir d'un podcast ou créer des vidéos animées à partir d'événements d'entreprise.

Analyse de l'impact : Mesurer l'efficacité des efforts de marketing de contenu par rapport à indicateurs clés de performance du marketing de contenu avec des points de données, tels que le nombre de visiteurs, l'engagement, les prospects, les conversions, etc.

Exploiter les outils : Utiliser Logiciel de marketing de contenu pour créer, automatiser et analyser les performances des campagnes.

Cela dit, l'exécution efficace de la stratégie de marketing de contenu repose sur le capitaine du navire : le responsable du marketing de contenu. Examinons de plus près le rôle, les responsabilités et les compétences du gestionnaire de marketing de contenu.

Le rôle d'un gestionnaire de marketing de contenu

Tout comme un capitaine doit tracer un cap, gérer l'équipage et réagir aux changements de marée, le responsable du marketing de contenu doit guider son contenu dans les eaux agitées d'Internet, en veillant à ce qu'il atteigne la destination prévue : l'audience.

Les principales responsabilités d'un gestionnaire de marketing de contenu

Les responsables du marketing de contenu assument plusieurs responsabilités, notamment

Développer une stratégie de contenu : Élaborer une stratégie de marketing de contenu efficace en alignant les efforts sur les objectifs de l'entreprise, les besoins des clients et les objectifs de marketing. Il s'agit notamment de :

Messages clés

Les piliers du contenu

Les formats de contenu

Canaux de distribution

Mesures et indicateurs clés de performance

Construire sur les bases de modèles de stratégie de marketing de contenu . Personnalisez-les, ajoutez/supprimez des champs et utilisez-les selon vos besoins.

Création de contenu : Superviser la création et la curation de contenu attrayant et pertinent dans différents formats (articles, vidéos, infographies, etc.) et sur différentes plateformes (blogs, médias sociaux, sites web).

Coordination et gestion de l'équipe : Diriger l'équipe de contenu et collaborer avec elle pour créer des résultats de haute qualité. Cela implique :

La fixation d'objectifs et la délégation

Le brainstorming sur le contenu pour trouver des idées de campagne créatives

Travailler en étroite collaboration avec les rédacteurs, les concepteurs, les vidéastes et les autres créateurs de contenu, en leur fournissant des orientations et un retour d'information

Définir des normes de qualité

Gestion du calendrier éditorial : Planifier et maintenir un calendrier pour la production et la publication de contenu sur tous les canaux. Mettre en place modèles de calendrier de contenu pour garantir la cohérence et la reproductibilité au sein des équipes.

SEO : Favoriser le classement grâce à des tactiques d'optimisation des moteurs de recherche telles que la recherche de mots clés, l'optimisation sur la page (comme les balises méta et les en-têtes), et le renforcement de la crédibilité hors page.

Gestion du budget : Superviser le budget de marketing de contenu en allouant les ressources de manière efficace, en négociant avec les fournisseurs et les contributeurs et en maximisant le marketing mix.

Analyse et amélioration continue : Contrôler les performances sur les indicateurs clés afin que l'équipe puisse continuellement améliorer ses résultats.

Compétences requises d'un gestionnaire de marketing de contenu

Toute personne ayant un intérêt pour le marketing et le contenu peut évoluer vers le poste de responsable du marketing de contenu, mais voici quelques compétences utiles.

SEO : Rédaction, optimisation et gestion du classement dans les moteurs de recherche

Rédaction : Compétences linguistiques et narratives

Gestion du temps : Affectation des ressources, planification et organisation

Retour d'information : Révision et orientation des créateurs de contenu

Recherche : Techniques d'études de marché, de clientèle et d'études internes

Collaboration : Travailler avec des équipes interfonctionnelles dans les domaines de la vente, de l'ingénierie, des ressources humaines (pour le contenu de la marque employeur), de la finance, etc.

Leadership : Recrutement, gestion et habilitation de l'équipe de marketing

Avec ces compétences, voici comment maximiser les résultats de votre marketing de contenu.

Stratégies et tactiques de marketing de contenu

Pour réussir, le marketing de contenu a besoin d'un bon mélange de réflexion stratégique et d'exécution efficace. Voyons comment ces deux éléments se combinent.

Définir vos buts et objectifs

Fixez des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps). Voici quelques exemples courants :

Augmenter le trafic sur le site web de 15 % au cours du prochain trimestre

Générer 50 nouveaux prospects par trimestre grâce au marketing par moteur de recherche

Améliorer les ventes sur les médias sociaux de 30 %

Comprendre son public

Pour créer une campagne de marketing de contenu réussie, vous devez la rendre significative, utile et utilisable par votre public cible. Pour ce faire, vous devez les connaître.

Réalisez des enquêtes pour collecter des données quantitatives primaires

Mener des entretiens pour poser des questions plus approfondies et recueillir des données qualitatives

Utiliser des outils d'analyse pour comprendre les comportements (conscients et inconscients)

Par exemple, si vous lancez un nouvel outil de productivité, vous pouvez sonder des professionnels pour recueillir des données primaires, interroger votre groupe cible spécifique, puis lancer des observations d'utilisateurs pour suivre la façon dont ils interagissent avec votre MVP. Créez ensuite un persona de clients potentiels.

Personnage de l'utilisateur (Source de l'image : Wikimedia Commons )

Comprendre le marché

L'analyse du marché et des concurrents est fondamentale pour créer un contenu différencié. Voici quelques moyens d'y parvenir.

Recherche de base : Recherchez sur Google des questions de base sur les offres de votre entreprise. Voyez ce qui est déjà disponible pour réfléchir ensuite à ce que vous pourriez apporter.

Étude détaillée : Visitez les sites web ou les canaux de médias sociaux de vos concurrents et observez-les. Notez ce qui vous impressionne et ce que vous feriez différemment.

Ne vous arrêtez pas là. Examinez d'autres marques qui s'adressent à vos clients, même si elles ne sont pas en concurrence avec vous. Par exemple, si vous proposez une application de gestion de projet, vous souhaiterez peut-être consulter le contenu des influenceurs en matière de productivité ou des marques de fournitures de bureau, qui pourraient vous donner un aperçu de la psyché des utilisateurs.

Recherche basée sur des outils : Utilisez des outils comme SEMrush ou Ahrefs pour analyser le contenu de vos concurrents. Examinez leurs contenus les plus partagés et les mieux classés pour identifier les sujets manquants. Cela peut révéler des opportunités de couvrir ces sujets de manière plus approfondie ou différente.

Renforcer les capacités de référencement

Utilisez vos recherches pour créer une stratégie de référencement et mettre en place les meilleures pratiques.

Référencement sur la page : Créez du contenu sur des sujets directement ou indirectement liés à votre public. Incluez des mots-clés, des métabalises, des méta-descriptions, des balises H1/2/3, du texte alternatif pour les images, du slug et des liens internes.

Référencement hors page : Créez des backlinks en vous engageant de manière cohérente

Référencement technique : Veillez à disposer de tous les éléments nécessaires, tels qu'un sitemap XML, la bonne architecture, robots.txt, menus, pagination, etc.

Plus important encore, concentrez-vous sur la création d'un contenu complet qui répond à l'intention de l'utilisateur afin d'améliorer le classement.

Ne vous arrêtez pas à la publication

L'impact réel de votre stratégie de médias sociaux réside dans l'engagement après la publication. Encouragez les commentaires et les réactions pour créer une conversation à double sens.

Invitez les lecteurs à faire part de leurs commentaires en posant une question. "Quel est votre article préféré ? Répondez dans les commentaires" est la façon la plus simple de commencer

Organisez des sondages

Organisez des concours, des quiz, etc.

Accueillez des invités ou des clients vedettes sur votre plateforme

Ne laissez jamais un commentaire sans réponse (d'accord, dans des limites raisonnables !)

Mesurez et analysez vos résultats

Utiliser applications de marketing numérique comme Google Analytics pour suivre les performances de votre contenu par rapport à vos objectifs. Examinez des indicateurs tels que les pages vues, le taux de rebond et le taux de conversion pour comprendre ce qui fonctionne et affiner votre stratégie au fil du temps.

Restez à jour

Tenez-vous informé des dernières nouveautés en matière de marketing de contenu et de votre secteur d'activité. Assistez à des webinaires, suivez les leaders d'opinion sur les médias sociaux et abonnez-vous aux bulletins d'information du secteur. Être adaptable et informé vous permet d'ajuster votre stratégie pour garder une longueur d'avance.

Si cela vous semble décourageant, ne vous inquiétez pas. Nous avons trouvé un cadre simple et unique pour vous permettre d'intégrer toutes les meilleures pratiques dans un plan clair. Nous nous y attelons.

Étapes de la création d'un plan de gestion du marketing de contenu de haute qualité

Dans le monde en constante évolution d'Internet, le marketing de contenu peut donner l'impression de naviguer contre des vents contraires. Vous pouvez éviter cela grâce à un solide plan de gestion du marketing de contenu. Voici comment procéder.

1. Réaliser un audit de contenu à trois niveaux

Avant de faire vos courses (c'est-à-dire de créer un plan de gestion du marketing de contenu), vous avez besoin d'une liste de courses (c'est-à-dire d'un audit de contenu). Il convient donc de procéder à un examen approfondi des éléments suivants.

Le contenu existant pour :

Les sujets que vous traitez et ceux qui vous échappent

L'architecture du site et l'organisation de votre contenu

Langue, ton, style et autres éléments de la marque

Canaux de médias sociaux et audience

Capacités de l'équipe en fonction de la taille, des compétences en matière de création/diffusion de contenu, des budgets et de l'expertise dont vous avez besoin.

Paysage concurrentiel pour les sujets traités, les idées qui fonctionnent, les collaborations avec les influenceurs, les offres, etc.

2. Réfléchir à des idées de contenu

L'audit de contenu devrait vous donner une idée de ce que vous devez faire pour que votre plan de contenu soit efficace. Réunissez maintenant votre équipe pour des séances de remue-méninges afin de trouver des idées de contenu.

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour discuter d'idées en équipe. Déplacez les sujets, organisez, planifiez et programmez, le tout en un seul endroit !

Pendant que vous faites cela, les sujets que vous listez peuvent parfois sembler aléatoires. Créez donc une carte des sujets. Les équipes de référencement utilisent l'approche des piliers de contenu ou le modèle en étoile pour s'organiser.

Utiliser Cartes mentales ClickUp pour créer une architecture/hiérarchie d'idées. Les cartes heuristiques basées sur des nœuds vous permettent également de relier des idées, en créant un réseau neuronal du contenu que vous êtes en train de créer.

Partagez avec l'équipe et recueillez les commentaires.

Cartographiez vos idées avec ClickUp Mind Maps

3. Élaborer le plan de contenu

Maintenant que le brainstorming énergique est terminé, organisez les idées pour les mettre en œuvre.

Identifiez les sujets : Dressez la liste de tous les sujets sur lesquels vous pouvez créer du contenu pour aider le public cible que vous avez choisi. Pensez tangentiellement. Vous pouvez également utiliser Outils de marketing de l'IA pour l'idéation.

Par exemple, si vous vendez des stylos à plume, vous pouvez évidemment créer du contenu sur vos produits. Vous pouvez également créer un contenu attrayant sur l'histoire des instruments d'écriture, les dernières technologies et les produits complémentaires tels que les encres, les rangements, etc.

Pensez à l'ensemble du paysage et dressez une liste d'idées en conséquence. Passez de l'idée à l'action en convertissant les nœuds en tâches ClickUp pouvant faire l'objet d'un suivi.

Tâches ClickUp pour gérer la création de contenu

Rédiger des mémoires : Une fois que vous aurez quitté la table de brainstorming, votre équipe oubliera tout ce dont vous avez discuté. Il faut donc les noter. ClickUp Docs est un excellent outil de prise de notes pendant le brainstorming.

À partir de là, créez un dossier détaillé pour chaque élément de contenu, en décrivant le sujet, le public cible, les mots clés et les objectifs. Indiquez également le format du contenu dont vous avez besoin (vidéo, audio, infographie, images, etc.). ClickUp Docs peut vous aider à gérer ces dossiers. Vous pouvez également utiliser la partie description de la vue des tâches. Vous n'avez pas le temps ? Utilisez Cerveau ClickUp pour rédiger des mémoires en un rien de temps !

Définir des critères d'acceptabilité : Mettez les créateurs de contenu sur la voie de la réussite en énonçant clairement ce qu'ils doivent accomplir. Il peut s'agir, par exemple, du nombre de mots, de l'inclusion de mots-clés, de sources crédibles, d'une vérification Grammarly, etc.

Les listes de contrôle des tâches ClickUp sont un excellent moyen de s'en assurer. Il suffit de créer un modèle et de l'appliquer automatiquement à toutes les tâches à l'avenir. Et voilà !

Liste de contrôle des tâches ClickUp

Élaborer un ensemble complet de directives d'édition qui couvrent le style, le ton, la grammaire et l'exactitude factuelle de votre contenu. Attribuez ensuite des tâches spécifiques aux rédacteurs de contenu, aux réviseurs, aux correcteurs ou aux vérificateurs de faits en fonction de leur expertise.

4. Créer un calendrier de contenu

Fixez des échéances : Planifiez les éléments de contenu sur un calendrier afin de garantir une distribution cohérente et diversifiée du contenu sur les différents canaux. Généralement, les équipes répartissent ce calendrier en x blog par article de blog, lettres d'information par courrier électronique le mercredi, etc. Vous pouvez également définir des tâches récurrentes sur ClickUp et mettre à jour les descriptions en cours de route.

Ne réinventez pas la voile. Utilisez Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp pour commencer.

le modèle de calendrier de contenu de ClickUp_e

Assignez des utilisateurs : Attribuez un membre de l'équipe à chaque tâche. Voyez qui est disponible et attribuez-lui du travail en fonction de sa charge de travail. Si une ressource travaille sur plusieurs tâches, assurez-vous que sa charge de travail est raisonnable. De plus, mettez en évidence les dépendances, s'il y en a.

Planifiez en cas de forte activité : Identifiez les contenus saisonniers, les campagnes, les lancements de produits ou d'autres événements susceptibles de se produire ; planifiez le contenu de ces événements longtemps à l'avance pour éviter la ruée de dernière minute.

5. Distribuez. Distribuez. Distribuez.

Vous êtes peut-être en train d'écrire le prochain article qui vaudra un Pulitzer. Cependant, s'il n'est pas distribué, personne ne le lira.

Alors, partagez votre contenu sur les médias sociaux, bien sûr. Mais faites mieux. Pensez-y :

Le marketing par courriel

Publicité payante visant à générer des leads

Réutilisation dans d'autres formats/canaux

Renouveler les messages sur les médias sociaux après une courte période

Mise à jour périodique du contenu

6. Opérationnaliser la création et la gestion de contenu

Une fois les bases jetées, commencez à normaliser votre processus de gestion du marketing de contenu. Par exemple,

Modèles de rédaction de contenu sont un excellent moyen d'assurer la cohérence de votre rédaction

Utilisez des pages d'atterrissage reproductibles pour des éléments de contenu ou des campagnes spécifiques

Utiliser des pages de renvoiAutomations ClickUp pour modifier le statut ou envoyer des rappels pour chaque tâche automatiquement

7. Suivre et analyser les performances

Pour qu'une équipe de contenu allégée puisse produire des résultats commerciaux cohérents, vous devez mesurer les performances de vos indicateurs clés de performance (KPI) marketing. Le tableau de bord de ClickUp est conçu pour vous permettre de le faire.

Intégrez vos outils marketing dans ClickUp pour obtenir une vue consolidée. Suivez et analysez les progrès accomplis dans la réalisation de vos objectifs marketing, en détail et d'un seul coup d'œil. Contextualisez les tâches liées à votre feuille de route et à vos plans de mise sur le marché.

tableau de bord marketing unifié avec ClickUp

Naviguer sans effort sur les mers agitées du marketing de contenu avec ClickUp

À l'issue de notre voyage sur la création d'un plan de gestion du marketing de contenu, il est clair que le voyage est vraiment complexe. Un bon plan de gestion du marketing de contenu nécessite l'imagination d'un créateur de contenu, l'attention portée au marché par un spécialiste du marketing et les compétences organisationnelles d'un gestionnaire de projet.

Ce mélange unique peut être encore amélioré avec les bons outils. L'outil de gestion de projets marketing de ClickUp est conçu pour répondre aux besoins d'un large éventail d'utilisateurs, qu'il s'agisse de créateurs, de réviseurs ou de gestionnaires.

Arrivez à bon port en toute sécurité et satisfaits avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement .

FAQ sur le plan de gestion du marketing de contenu

1. Quel est le rôle d'un spécialiste du marketing de contenu ?

Le rôle d'un spécialiste du marketing de contenu est multiple. Il allie des responsabilités créatives, stratégiques et analytiques afin de faire connaître la marque, d'intéresser le public et, en fin de compte, de contribuer à la croissance de l'entreprise.

Au fond, le rôle d'un spécialiste du marketing de contenu est de créer un contenu de valeur et de le distribuer de manière cohérente pour attirer et fidéliser les clients potentiels, ce qui entraînera des actions rentables de la part des clients.

2. Quels sont les 4 principes fondamentaux du marketing de contenu ?

Les 4 principes fondamentaux du marketing de contenu sont les suivants :

Compréhension de l'audience

Création de contenu

Distribution du contenu

Mesure et analyse

3. La gestion du contenu fait-elle partie du marketing ?

Oui, la gestion de contenu est un élément fondamental du marketing. Elle permet aux spécialistes du marketing d'utiliser efficacement le contenu pour atteindre les objectifs commerciaux et marketing, ce qui la rend indispensable dans le monde numérique actuel axé sur le contenu.