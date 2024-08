20 meilleurs outils d'IA marketing pour rester productif en 2024

Si les films et les séries télévisées nous ont fait croire une chose, c'est qu'à l'heure actuelle, nous sommes censés disposer d'une société entière de robots pour faire notre travail à notre place.

Les robots sont censés nettoyer nos maisons, préparer notre petit-déjeuner et répondre à nos appels téléphoniques. Et certains de ces robots sont censés être insolents et parler avec un accent britannique. Mais hélas, nous voici au 21e siècle, et nous n'avons pas vu une seule fois aujourd'hui un robot britannique impertinent. 🤖💂‍♀️

Même si ce futur est encore loin, l'intelligence artificielle est là dès maintenant. Certes, elle ne fera pas cuire nos œufs le matin, mais la technologie de l'IA peut faciliter notre travail en automatisant certaines de nos tâches quotidiennes de marketing . Et pour les équipes de marketing , le bon outil de marketing IA peut rendre le travail plus productif, plus créatif et plus amusant.

Voici les 20 meilleurs outils marketing IA que toute votre équipe va adorer.

Que sont les outils d'IA marketing ?

Un outil marketing IA (intelligence artificielle) fait référence à l'application des technologies d'intelligence artificielle dans les stratégies et les efforts de marketing. Ces outils utilisent l'apprentissage automatique, l'analyse marketing et des algorithmes prédictifs afin d'automatiser, d'optimiser et d'augmenter diverses tâches de marketing.

Que faut-il rechercher dans un outil d'IA pour le marketing ?

Différents outils d'IA marketing remplissent différentes fonctions, mais chaque outil que vous utilisez doit vous faciliter la vie et non la compliquer.

Nous savons ce que vous pensez : C'est évident ! Mais parfois, lorsque vous choisissez des outils, cette exigence peut être plus facile à dire qu'à faire. Voici ce qu'il faut rechercher pour s'assurer que vous obtenez un bon outil. 🔧

Expérience utilisateur intuitive: Ce logiciel est destiné à votre équipe marketing, pas à votre équipe informatique, l'interface utilisateur doit donc être simple à apprendre et à utiliser. Comme votre équipe marketing est orientée vers le design, un peu de beauté dans l'interface améliorera l'expérience de tout le monde

Automatisations faciles: L'intérêt de l'intelligence artificielle est de vous soulager d'un certain travail. Ainsi, unOutils d'IA devrait offrir des automatisations marketing qui vous permettent d'effectuer des processus répétitifs en cliquant sur un bouton. Et les membres de votre équipe ne devraient pas avoir besoin de connaissances en matière de code pour mettre en place ces automatisations

Grande quantité d'intégrations: La plupart des équipes ont besoin de plus d'une application pour accomplir leur travail, mais passer d'une application à l'autre peut ajouter plus de travail et de frustration pour votre équipe. Assurez-vous que tout outil d'IA que vous choisissez de s'intégrer avec les logiciels sur lesquels vous comptez déjà

Pas de chevauchement: Vous pouvez rationaliser votre pile technologique marketing en choisissant moins d'applications qui en font plus. Mais assurez-vous de ne pas choisir des applications dont les fonctionnalités se chevauchent, sinon vous pourriez vous retrouver avec une partie de votre équipe qui s'appuie sur une application et les autres sur une autre, ce qui rendra votre flux de travail moins rationalisé au lieu de l'être davantage

Les 20 meilleurs outils IA pour les équipes marketing en 2024

Voici les 20 meilleurs outils d'IA pour le marketing. Bien qu'aucune d'entre elles n'ait d'accent britannique ou de retour impertinent, ces applications vous aideront à atteindre votre cible, rationaliser vos flux de travail marketing , améliorez votre gestion des campagnes de marketing , créer du contenu optimisé pour le référencement et suivre vos résultats.

Et ce n'est que le début.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-162.png Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp pour personnaliser et générer du contenu marketing efficace https://clickup.com/ai Essayez ClickUp Brain /$$cta/

ClickUp est l'application qui remplace toutes vos applications. Elle regroupe tout votre travail, de la gestion des tâches à l'administration, en passant par la gestion de l'information suivi des objectifs aux discussions et aux documents - en un seul endroit. Et il est livré avec le seul assistant IA basé sur les rôles .

Vous pouvez personnaliser Les fonctionnalités IA de ClickUp pour le ton et la créativité, et elle intègre des structures de contenu pour que votre équipe marketing puisse gagner du temps sur la rédaction des grandes lignes et la mise en forme. 📝

ClickUp meilleures fonctionnalités

Copyediting: DansDocuments ClickUpmettez en surbrillance n'importe quelle partie de votre texte et utilisez les fonctionnalités de modification en cours de l'IA pour optimiser le contenu, l'allonger ou le raccourcir, ou simplifier l'écriture

DansDocuments ClickUpmettez en surbrillance n'importe quelle partie de votre texte et utilisez les fonctionnalités de modification en cours de l'IA pour optimiser le contenu, l'allonger ou le raccourcir, ou simplifier l'écriture Rédaction par l'IA: Rédigez votre prochainee-mail au goutte-à-goutte ou votre prochaine campagne de marketing sur les médias sociaux, ou encore les grandes lignes d'un blog pour les moteurs de recherche en quelques secondes. Et avec des modèles de contenu déjà mis en forme qui incluent des en-têtes, des tableaux et plus encore, vous pouvez gagner du temps sur les efforts de marketing de contenu

Rédigez votre prochainee-mail au goutte-à-goutte ou votre prochaine campagne de marketing sur les médias sociaux, ou encore les grandes lignes d'un blog pour les moteurs de recherche en quelques secondes. Et avec des modèles de contenu déjà mis en forme qui incluent des en-têtes, des tableaux et plus encore, vous pouvez gagner du temps sur les efforts de marketing de contenu Résumer: Utilisez des outils alimentés par l'IA pour tirer des informations exploitables de n'importe quel contenudocument ou post-mortem. L'outil IA de ClickUp fournit un récapitulatif instantané et indique les prochaines étapes à ajouter à votre document /%href/ calendrier marketingafin que chacun ait un aperçu clair d'un projet ou de vos campagnes de marketing en moins de temps

Utilisez des outils alimentés par l'IA pour tirer des informations exploitables de n'importe quel contenudocument ou post-mortem. L'outil IA de ClickUp fournit un récapitulatif instantané et indique les prochaines étapes à ajouter à votre document /%href/ calendrier marketingafin que chacun ait un aperçu clair d'un projet ou de vos campagnes de marketing en moins de temps Brainstorming: Trouvez l'inspiration pour votre prochain projet créatif grâce aux noms de fonctionnalités générés par l'IA, aux slogans marketing, aux questions de sondage, aux stratégies pour les campagnes de marketing, et à d'autres élémentsmodèles de marketing produit *Intégrations: Connectez ClickUp à vos autres produits favorisoutils de calendrier marketing-y compris d'autres outils d'IA marketing-avecdes milliers d'intégrations* Gestion de projet par IA: Utilisez ClickUp IA pour automatiser vos processus de gestion de projet et en faire plus.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/ClickUp-Docs.gif ClickUp-Docs /$$$img/

Mon travail en collaboration sur des tâches ClickUp dans ClickUp Docs

Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage: Le nombre de fonctionnalités de ClickUp peut être écrasant pour les utilisateurs débutants, mais l'interface utilisateur intuitive facilite l'apprentissage et la personnalisation complète

Le nombre de fonctionnalités de ClickUp peut être écrasant pour les utilisateurs débutants, mais l'interface utilisateur intuitive facilite l'apprentissage et la personnalisation complète Coût: ClickUp propose un forfait Free Forever, mais ce forfait n'inclut pas l'accès aux fonctionnalités d'intelligence artificielle

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7$/mois

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 7$ par environnement de travail

Revues G2: 4.7/5 (6,700+ revues)

4.7/5 (6,700+ revues) Commentaires de Capterra: 4.7/5 (3,600+ commentaires)

2. Zapier

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/zapier-1-1400x1021.png Exemple d'action Zapier /$$$img/

via ZapierZapier est un élément de l'application de Zapier l'automatisation sans code qui se distingue des autres outils de marketing IA de cette liste. Il vous permet de concevoir toute automatisation dont vous avez besoin, en utilisant la logique si-alors de l'apprentissage automatique.

Par exemple, vous pouvez automatiser vos stratégies de marketing par e-mail en créant un if-then qui envoie automatiquement un e-mail de bienvenue aux clients potentiels s'ils s'inscrivent à votre liste e-mail. Ou vous pouvez augmenter l'engagement des clients en faisant en sorte que tous les messages que vous recevez via Facebook Messenger soient envoyés à votre Slack afin que vous les voyiez plus tôt et que vous vous adressiez plus rapidement à votre cible.

Avec Zapier, vous pouvez automatiser l'ensemble de votre parcours client afin que chaque fois qu'un client avance dans votre entonnoir, il reçoive la communication exacte dont il a besoin.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier

Flexibilité automatisations : Parce que vous créez vos propres automatisations basées sur n'importe quelle situation if-then dont vous pouvez rêver, Zapier s'adapte instantanément à votre flux de travail

Parce que vous créez vos propres automatisations basées sur n'importe quelle situation if-then dont vous pouvez rêver, Zapier s'adapte instantanément à votre flux de travail intégrations: Il y a des intégrations avec plus de 5.000logiciels de marketing pour vous aider à envoyer des tâches d'une application à l'autre, de sorte que si quelque chose se passe dans votre CRM, vous pouvez l'envoyer à votre plateforme de gestion de projet, à vos outils d'e-mail marketing IA, etc

Limites de Zapier

Limité automation sur le plan gratuit: Alors que certains plans de tarification de Zapier vous permettent de mettre en place des automatisations à plusieurs étapes (pensez à "si ceci, puis ceci et ensuite cela et ensuite cette autre chose"), le plan gratuit ne permet que des automatisations à une seule étape (seulement un "puis" par flux de travail)

Alors que certains plans de tarification de Zapier vous permettent de mettre en place des automatisations à plusieurs étapes (pensez à "si ceci, puis ceci et ensuite cela et ensuite cette autre chose"), le plan gratuit ne permet que des automatisations à une seule étape (seulement un "puis" par flux de travail) Certaines intégrations sont plus fluides que d'autres: Certains utilisateurs signalent que les applications avec lesquelles vous intégrez Zap peuvent en limiter les fonctionnalités. L'API de certaines applications fonctionne plus facilement et vous offre plus d'options

Prix de Zapier

Free: Gratuit, mais ne permet que des automatisations en une seule étape

Gratuit, mais ne permet que des automatisations en une seule étape **Débutant : à partir de 29,99 $/mois

Professionnel: À partir de 73,50 $/mois

À partir de 73,50 $/mois Teams: À partir de 103,50 $/mois

À partir de 103,50 $/mois Entreprise: Contacter l'équipe commerciale

Revues G2: 4.5/5 (1,000+ revues)

4.5/5 (1,000+ revues) Capterra avis: 4.7/5 (2,000+ avis)

3. Jasper.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/image10-1.png Copie générée par l'IA de Jasper /$$$img/

via Jasper Jasper est un Outil d'IA pour la création de contenu qui rationalise tous vos efforts de marketing de contenu. Grâce à des modèles de contenu, il peut réduire de 80 % le temps que votre équipe consacre aux premières ébauches, et il peut même créer des œuvres d'art pour accompagner vos posts.

Il est simple à utiliser comme outil de marketing numérique pour dynamiser vos posts sur les médias sociaux, vos pages de renvoi, vos campagnes de marketing par e-mail ou votre stratégie globale de marketing de contenu de blog pour améliorer votre classement dans les moteurs de recherche. Jasper devient rapidement un outil de marketing IA incontournable pour les entreprises les plus productives.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Chatbot : Le chatbot de Jasper peut répondre à des questions, aider à accomplir des tâches et faire des recherches

Le chatbot de Jasper peut répondre à des questions, aider à accomplir des tâches et faire des recherches Modèles de rédaction IA : Avec plus de 50 modèles, Jasper peut rédiger des premiers jets de..Blogs optimisés pour le référencementde descriptions de produits Amazon, de titres d'annonces Facebook, de courts messages sur les médias sociaux, etc

Avec plus de 50 modèles, Jasper peut rédiger des premiers jets de..Blogs optimisés pour le référencementde descriptions de produits Amazon, de titres d'annonces Facebook, de courts messages sur les médias sociaux, etc Création d'art: Concevez des illustrations et des images de haute qualité pour les publicités, les articles de blog et les pages d'atterrissage. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer une description de l'image que vous souhaitez, et l'IA de Jasper la créera

Concevez des illustrations et des images de haute qualité pour les publicités, les articles de blog et les pages d'atterrissage. Tout ce que vous avez à faire est d'entrer une description de l'image que vous souhaitez, et l'IA de Jasper la créera Voix de la marque: Jasper utilise l'apprentissage automatique pour comprendre votre voix et s'assurer que tous vos supports marketing sont conformes à votre marque. Vous pouvez lui apprendre votre guide de style, votre catalogue de produits et l'histoire de votre entreprise

Limites de Jasper

Erreurs réelles: Comme la plupart des outils d'écriture IA, tout ce que Jasper écrit pour votre marque doit être traité comme un premier jet. Vous aurez besoin d'une personne pour passer en revue le texte, supprimer les erreurs factuelles et le mettre à jour avec les points clés que l'application a manqués

Comme la plupart des outils d'écriture IA, tout ce que Jasper écrit pour votre marque doit être traité comme un premier jet. Vous aurez besoin d'une personne pour passer en revue le texte, supprimer les erreurs factuelles et le mettre à jour avec les points clés que l'application a manqués Coût: Jasper ne propose pas de forfait gratuit, et certains utilisateurs se plaignent que le prix est beaucoup plus élevé que les produits concurrents

Prix de Jasper

Pro: 69 $/mois pour un maximum de 5 places

69 $/mois pour un maximum de 5 places Teams: 49$/mois pour 1 place

49$/mois pour 1 place Business: Prix personnalisé pour les groupes marketing de 10 personnes ou plus

Revues G2: 4.7/5 (1,000+ revues)

4.7/5 (1,000+ revues) Commentaires Capterra: 4.8/5 (1,000+ commentaires)

4. Grammarly

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Grammarly.jpg Grammarly /$$$img/

via Grammaire Longtemps considérée comme l'application de révision ultime, Grammarly propose également la rédaction IA. Ainsi, si vous êtes bloqué pendant que vous travaillez sur un brouillon, vous pouvez considérer Grammarly comme votre assistant IA, vous aidant à trouver la prochaine idée ou le prochain paragraphe grâce à des capacités d'apprentissage automatique.

Les meilleures fonctionnalités de Grammarly

Améliorations de l'écriture : Grammarly est extrêmement doué pour corriger les fautes de grammaire et d'orthographe et signaler les phrases verbeuses grâce à son éditeur alimenté par l'IA

: Grammarly est extrêmement doué pour corriger les fautes de grammaire et d'orthographe et signaler les phrases verbeuses grâce à son éditeur alimenté par l'IA Écriture IA : Il peut également vous aider à créer des premières ébauches de contenu ou à poursuivre la rédaction de contenu lorsque vous pouvez penser à ce qu'il faut écrire ensuite. Vous fournissez une invite, et Grammarly vous donnera un premier brouillon

Il peut également vous aider à créer des premières ébauches de contenu ou à poursuivre la rédaction de contenu lorsque vous pouvez penser à ce qu'il faut écrire ensuite. Vous fournissez une invite, et Grammarly vous donnera un premier brouillon Sélection du ton: Vous pouvez choisir un ton formel ou décontracté, et vous pouvez sélectionner des adjectifs pour décrire plus en détail le ton que vous souhaitez

Vous pouvez choisir un ton formel ou décontracté, et vous pouvez sélectionner des adjectifs pour décrire plus en détail le ton que vous souhaitez Extension du navigateur: L'extension du navigateur vous permet d'utiliser les fonctionnalités de Grammarly surGoogle Docsles e-mails et les plateformes de médias sociaux comme LinkedIn et Twitter

Les limites de Grammarly

Meilleur sur desktop que sur mobile: Certains utilisateurs rapportent que les fonctionnalités de Grammarly ne s'intègrent pas aussi bien avec les applications mobiles de marketing numérique qu'elles ne le font avec les navigateurs de bureau

Certains utilisateurs rapportent que les fonctionnalités de Grammarly ne s'intègrent pas aussi bien avec les applications mobiles de marketing numérique qu'elles ne le font avec les navigateurs de bureau Peut être trop formel: Malgré les fonctionnalités de sélection du ton, de nombreux utilisateurs rapportent que l'outil IA de Grammarly peut rendre ses corrections de votre contenu trop formelles

Prix de Grammarly

**Free : gratuit

**Premium : à partir de 12 $/mois

Business: À partir de 15 $/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Grammarly

G2 reviews: 4.7/5 (3,000+ reviews)

4.7/5 (3,000+ reviews) Capterra avis: 4.7/5 (6,000+ avis)

5. Manychat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Manychat.jpg Outils d'IA pour le marketing : Manychat /$$img/

via Plusieurschats Nous avons examiné plusieurs outils marketing IA qui peuvent vous aider à créer des articles de blog et des e-mails, mais cet outil IA peut réellement avoir une discussion avec vos clients. Manychat offre une expérience client interactive, en utilisant le traitement du langage naturel pour répondre à vos clients dans Instagram DM, Facebook Messenger, les messages texte SMS et WhatsApp.

Les meilleures fonctionnalités de Manychat

Interactif chatbot : Manychat a été construit pour faire une chose, et il le fait bien. Ce chatbot répondra aux clients qui vous envoient un message sur les plateformes de médias sociaux ou par texte

Limites de Manychat

Analyses limitées: Bien que Manychat offre des analyses avec son forfait payant, de nombreux utilisateurs rapportent que les analyses ne sont pas très utiles et ne fournissent pas un bon aperçu des données des clients

Bien que Manychat offre des analyses avec son forfait payant, de nombreux utilisateurs rapportent que les analyses ne sont pas très utiles et ne fournissent pas un bon aperçu des données des clients **Certains utilisateurs signalent que l'API avec Facebook Messenger a parfois un temps de latence ou ne se charge pas correctement et doit être rechargée

Prix de Manychat

Free: Gratuit, mais n'inclut pas la messagerie SMS

Gratuit, mais n'inclut pas la messagerie SMS Pro: 15$/mois

15$/mois Premium: Contacter l'équipe commerciale

Revues G2: 4.6/5 (100+ revues)

4.6/5 (100+ revues) Capterra avis: 4.7/5 (50+ avis)

6. Evolv.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Evolv.jpg Outils d'IA pour le marketing : Evolv /$$img/

via Evolv.IA Evolv IA utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour améliorer l'expérience client en temps réel. Il s'adapte en permanence au comportement des clients en direct sur une variété de plateformes - de votre site de commerce électronique à vos plateformes de médias sociaux.

Le logiciel IA fait des expérimentations en temps réel pour orienter chaque client de votre groupe démographique vers l'expérience la plus susceptible de le faire avancer dans votre entonnoir marketing et de le rapprocher d'un achat.

Les meilleures fonctionnalités d'Evolv

Parcours client automatisés: Non seulement Evolv peut adapter votre parcours client en temps réel pour chaque utilisateur, mais il peut également apprendre en continu des utilisateurs et de vos données clients pour créer les parcours les plus efficaces au fil du temps

Non seulement Evolv peut adapter votre parcours client en temps réel pour chaque utilisateur, mais il peut également apprendre en continu des utilisateurs et de vos données clients pour créer les parcours les plus efficaces au fil du temps Ciblage manuel et automatique : Vous pouvez faire votre propre segmentation d'audience et mener des expériences CX grâce à Evolv, mais l'outil IA segmentera aussi automatiquement les utilisateurs et pourra identifier et développer de nouveaux segments dont vous ignoriez peut-être l'existence

Vous pouvez faire votre propre segmentation d'audience et mener des expériences CX grâce à Evolv, mais l'outil IA segmentera aussi automatiquement les utilisateurs et pourra identifier et développer de nouveaux segments dont vous ignoriez peut-être l'existence Analytiques: Evolv fournit des informations claires sur les expériences CX qu'il exécute afin que vous puissiez comprendre quels éléments de votre expérience client sont les plus réussis et prendre des décisions plus éclairées à l'avenir. Il pourrait devenir votre interlocuteur privilégiéoutil de conception web pour réfléchir aux mises à jour du site

Limites d'Evolv

Courbe d'apprentissage: Evolv est un élément compliqué de la technologie IA, il peut donc falloir du temps pour comprendre comment l'intégrer dans tous vos canaux de marketing et commencer à l'utiliser avec succès

Prix d'Evolv

Personnalisé: Avant d'obtenir un devis, vous devrez planifier une démonstration et rencontrer un membre de l'équipe d'Evolv

Compte-rendu G2: 3.5/5 (1 compte-rendu)

3.5/5 (1 compte-rendu) Avis de Capterra: Pas encore d'avis

7. Rédacteur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Writer.jpg Outils d'IA pour le marketing : Rédacteur /$$img/

via Rédacteur Un autre outil marketing génératif de l'IA pour la copie est Writer. Cet outil IA peut créer du contenu pour n'importe quelle équipe de votre organisation - des e-mails des RH aux manuels opérationnels.

Les meilleures fonctionnalités de Writer

CoWrite: Les fonctionnalités CoWrite du programme vous permettent d'enseigner à l'outil alimenté par l'IA votre style afin d'obtenir un ton de marque cohérent dans l'ensemble de votre contenu

Les fonctionnalités CoWrite du programme vous permettent d'enseigner à l'outil alimenté par l'IA votre style afin d'obtenir un ton de marque cohérent dans l'ensemble de votre contenu Recaps: Réutiliser le contenu pour plusieurs canaux de marketing avec la fonctionnalité Recaps. Vous pouveztransformer un podcast ou un évènement en un article de blog et un e-mail en cliquant sur un bouton

Réutiliser le contenu pour plusieurs canaux de marketing avec la fonctionnalité Recaps. Vous pouveztransformer un podcast ou un évènement en un article de blog et un e-mail en cliquant sur un bouton Guide de style: Lorsque vous créez le guide de style de votre marque dans Writer, celui-ci appliquera vos règles de style chaque fois qu'un membre de votre équipe utilisera le programme pour écrire

Limites de Writer

Coût: Il n'y a pas de forfait Free, et le forfait le plus basique est plus cher que beaucoup de concurrents

Il n'y a pas de forfait Free, et le forfait le plus basique est plus cher que beaucoup de concurrents Temps d'installation: De nombreux utilisateurs se plaignent que l'apprentissage de votre voix et de votre guide de style par le logiciel peut prendre beaucoup de temps

Prix de Writer

Teams: 18 $/mois par utilisateur pour un maximum de cinq utilisateurs

18 $/mois par utilisateur pour un maximum de cinq utilisateurs Enterprise: Prix personnalisé pour les grandes entreprises

Revues G2: 4.6/5 (10+ revues)

4.6/5 (10+ revues) Capterra avis: 4.7/5 (5+ avis)

8. SurferSEO

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/SurferSEO.jpg Outils d'IA pour le marketing : SurferSEO /$$img/

via SurferSEO Si vous voulez gérer votre stratégie de contenu et la création de contenu à partir d'une seule application, alors c'est l'outil de référencement tout-en-un dont vous avez besoin. Surfer propose des fonctionnalités d'optimisation des moteurs de recherche avec des informations exploitables pour la recherche de mots clés afin que vous puissiez optimiser vos efforts de rédaction et paramétrer votre contenu nouveau ou existant pour obtenir de meilleurs paramètres.

Les meilleures fonctionnalités de SurferSEO

Recherche de mots-clés: Effectuez une recherche de mots-clés et obtenez des suggestions de mots-clés connexes pour guider vos groupes de contenu

Effectuez une recherche de mots-clés et obtenez des suggestions de mots-clés connexes pour guider vos groupes de contenu Éditeur de contenu: Consultez un plan détaillé de l'article et obtenez des suggestions de mots-clés à inclure dans votre rédaction, qu'il s'agisse d'une copie de marketing numérique

Consultez un plan détaillé de l'article et obtenez des suggestions de mots-clés à inclure dans votre rédaction, qu'il s'agisse d'une copie de marketing numérique **Audits de référencement : obtenez des suggestions d'optimisation de référencement pour vos articles de blog et pages Web actuels

Limites de SurferSEO

**Les utilisateurs se plaignent que certains des mots-clés suggérés pour les groupes de contenu ne sont pas aussi étroitement liés au sujet original qu'ils le souhaiteraient

Coût: De nombreux utilisateurs trouvent que le coût est trop élevé, ce qui en fait un outil difficile à utiliseroutil de marketing pour les petites entreprises à s'offrir

De nombreux utilisateurs trouvent que le coût est trop élevé, ce qui en fait un outil difficile à utiliseroutil de marketing pour les petites entreprises à s'offrir Ce n'est pas un outil IA achevé : Probablement pas aussi utile si vous êtes uniquement à la recherche d'un outil de marketing IA de contenu pour lesgénérer du contenu écrit ou la modification en cours - mais c'est l'un des outils de référencement les plus puissants

Prix de SurferSEO

Essentiel: $89/mois pour un maximum de 30 articles

$89/mois pour un maximum de 30 articles Scale: $129/mois pour un maximum de 100 articles

$129/mois pour un maximum de 100 articles Scale IA: $219/mois pour jusqu'à 100 articles et 10 articles IA

$219/mois pour jusqu'à 100 articles et 10 articles IA Enterprise: À partir de 399 $/mois. Contactez l'équipe commerciale pour connaître les forfaits

Revues G2: 4.8/5 (400+ revues)

4.8/5 (400+ revues) Capterra avis: 4.9/5 (300+ avis)

9. Smartly.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Smartly.jpg Outils d'IA pour le marketing : Smartly /$$img/

via Smartly.io Vous pourriez penser que la collaboration ne peut pas être automatisée, mais Smartly.io est là pour prouver que c'est possible. Cet outil de marketing est idéal pour la création de contenu et de copies créatives pour votre prochaine stratégie de marketing numérique.

Les meilleures fonctionnalités de Smartly.io

Planification automatisée: L'outil marketing IA de Smartly.io peut planifier votre stratégie marketing pour vous, puis utiliser des automatisations pour forfaiter le flux de travail dont vous avez besoin pour donner suite à la stratégie

L'outil marketing IA de Smartly.io peut planifier votre stratégie marketing pour vous, puis utiliser des automatisations pour forfaiter le flux de travail dont vous avez besoin pour donner suite à la stratégie **Améliorez votre gestion des médias sociaux. Examinez l'ensemble de votre campagne ensemble pour aligner vos équipes de médias sociaux et décider de l'aspect de votre stratégie sur les différents canaux de marketing grâce aux fonctionnalités alimentées par l'IA

Collaboration plus facile: Examinez, commentez, modifiez et approuvez tous vos actifs créatifs à partir d'un seul endroit

Limites de Smartly.io

Courbe d'apprentissage: De nombreux utilisateurs affirment qu'il faut une formation spécialisée pour que votre équipe apprenne à utiliser efficacement Smartly.io

De nombreux utilisateurs affirment qu'il faut une formation spécialisée pour que votre équipe apprenne à utiliser efficacement Smartly.io Intégrations limitées: Plusieurs utilisateurs disent que, bien que Smartly.io s'intègre bien avec Facebook, il n'est pas aussi utile avec d'autres plateformes de médias sociaux

Prix de Smartly.io

Personnalisé: Vous devrez planifier une démonstration et rencontrer un membre de l'équipe pour obtenir un prix

Revues G2: 4.4/5 (400+ revues)

4.4/5 (400+ revues) Capterra avis: 4.4/5 (10+ avis)

10. Septième sens

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Seventh-Sense.jpg Outils d'IA pour le marketing : Seventh Sense /$$img/

via Septième sens Ce programme de marketing par e-mail s'intègre à HubSpot et Marketo pour rendre vos e-mails plus efficaces, améliorer votre taux d'ouverture et augmenter vos discussions. Il utilise l'IA pour déterminer le meilleur moment et la meilleure fréquence pour contacter chaque client, en fonction de l'endroit où il se trouve dans le parcours client.

Seventh Sense meilleures fonctionnalités

Livraison d'e-mails optimisation : Au lieu d'utiliser des horaires rigides ou une planification basée sur des fuseaux horaires, Seventh Sense utilise l'IA pour déterminer le moment idéal pour envoyer des e-mails à chaque utilisateur, ce qui permet d'augmenter les taux d'ouverture

Au lieu d'utiliser des horaires rigides ou une planification basée sur des fuseaux horaires, Seventh Sense utilise l'IA pour déterminer le moment idéal pour envoyer des e-mails à chaque utilisateur, ce qui permet d'augmenter les taux d'ouverture Test A/B: Les fonctionnalités intégrées de test A/B vous permettent de tester les lignes d'objet et de décider de la plus efficace avant d'envoyer la majorité de vos e-mails avec leurs horaires de livraison optimisés

Les fonctionnalités intégrées de test A/B vous permettent de tester les lignes d'objet et de décider de la plus efficace avant d'envoyer la majorité de vos e-mails avec leurs horaires de livraison optimisés Audit de délivrabilité: Obtenez des informations plus approfondies sur votre délivrabilité grâce aux évaluations de Seventh Sense, non seulement de votre taux de rebond, mais aussi du nombre d'e-mails qui atteignent les boîtes de réception actives

Les limites de Seventh Sense

Uniquement disponible avec HubSpot et Marketo: De nombreuses équipes marketing n'utilisent pas Seventh Sense car cet outil de marketing IA ne travaille pas avec leur logiciel d'e-mail marketing préféré

De nombreuses équipes marketing n'utilisent pas Seventh Sense car cet outil de marketing IA ne travaille pas avec leur logiciel d'e-mail marketing préféré UI complexe: Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur de Seventh Sense n'est pas très intuitive, ce qui les laisse à la recherche des fonctionnalités qu'ils veulent utiliser

Prix de Seventh Sense

Business pour les utilisateurs de HubSpot: A partir de 80$/mois pour un maximum de 5 000 contacts marketing

A partir de 80$/mois pour un maximum de 5 000 contacts marketing Enterprise pour les utilisateurs de HubSpot : Prix personnalisé à partir de 150 000 contacts marketing

HubSpot : Prix personnalisé à partir de 150 000 contacts marketing Business pour les utilisateurs de Marketo: À partir de 450 $/mois pour 50 000 prospects

À partir de 450 $/mois pour 50 000 prospects Entreprise pour Marketo utilisateurs: Tarification personnalisée pour 300 000 prospects ou plus

Seventh Sense évaluations et critiques

Revues G2: 4.8/5 (15+ revues)

4.8/5 (15+ revues) Capterra avis: 5/5 (3 avis)

11. Copie.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Copy-AI-1.jpg Copie.ai /$$$img/

Via Copie.IA Copy.ai s'est initialement taillé une place parmi les précurseurs de la génération de contenu par l'IA, et elle continue d'évoluer au fil des avancées technologiques. Cette entreprise assistée par l'IA [...] d'écriture assisté par l'IA est une ressource inestimable pour les spécialistes du marketing, les blogueurs et les créateurs de contenu, leur permettant de produire un contenu de qualité supérieure pour leurs blogs, leurs publicités Facebook et Google, leurs descriptions de produits et leurs pages d'atterrissage à un rythme accéléré, le tout grâce à l'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.IA :

Interface conviviale

Mots illimités sans système basé sur le crédit

Accès à plus de 25 langues avec un abonnement payant

Limites de Copy.IA :

Certains utilisateurs trouvent que les sorties manquent parfois de créativité

Certains utilisateurs souhaiteraient qu'il y ait une meilleure façon de..documenter les projets et les fichiers Prix de l'IA :

Forfait gratuit

Pro: 49$/mois pour 5 utilisateurs

49$/mois pour 5 utilisateurs Teams: $249/mois pour 20 utilisateurs

$249/mois pour 20 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Copy.IA évaluations et critiques :

G2: 4.8/5 (160+ commentaires)

4.8/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50+ avis)

12. 10Web

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/10web-1400x735.png

/$$$img/

10Web IA Website Builder se distingue comme un outil révolutionnaire dans le domaine du marketing IA, établissant un nouveau paramètre pour la facilité et l'efficacité de la création de sites Web. Il s'appuie sur une technologie IA avancée pour automatiser le processus de conception, permettant aux entreprises et aux spécialistes du marketing de lancer des sites Web d'apparence professionnelle avec un minimum d'efforts. Contrairement aux constructeurs de sites Web traditionnels, 10Web IA simplifie le processus de développement en fournissant des suggestions de conception intelligentes, des modèles personnalisables et des capacités de génération instantanée de sites Web.

Les utilisateurs peuvent ainsi se concentrer davantage sur leurs stratégies marketing et leur contenu, sachant que leur présence en ligne peut être établie et lancée de manière transparente. Pour ceux qui cherchent à accélérer le développement de leur site Web grâce à la puissance de l'IA, 10Web IA Website Builder offre une solution convaincante.

10Web meilleures fonctionnalités:

Automatisation de la création de sites Web grâce à l'IA, permettant aux utilisateurs de lancer rapidement des sites Web entièrement fonctionnels

Offre un large intervalle de modèles de conception et d'options de personnalisation alimentés par l'intelligence artificielle, ce qui en fait un excellent outil pour les spécialistes du marketing qui cherchent à établir une présence en ligne sans connaissances approfondies en matière de développement Web.

10Limites du web :

Bien qu'il rationalise la création de sites Web, les utilisateurs ayant des besoins de personnalisation spécifiques et complexes peuvent avoir besoin d'ajustements manuels supplémentaires.

Prix de 10Web:

Business Annuel IA Starter : 10 $/mois IA Premium : 15$/mois IA Ultimate : 23$/mois

Commerce Annuel IA Ecommerce Starter : $11/mois IA Ecommerce Premium : $23/mois Hébergement dédié : 175 $/mois

**Agence annuelle Agence Starter : 24$/mois IA Premium : 60$/mois Agence Ultime : Tarification personnalisée

10Web évaluations et critiques:

G2: 4.4/5 (90+ reviews)

13. Lexica.Art

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Lexica-AI-Image-Generator-1400x345.png Générateur d'images Lexica IA /$$$img/

via Lexica.art Si vous cherchez un moyen simple de créer et d'ajouter de superbes images à vos campagnes de marketing, à vos bulletins d'information par e-mail ou à vos blogs, Lexica.Art est l'outil de marketing IA qu'il vous faut.

Vous pouvez rechercher des images à l'aide de mots-clés spécifiques ou générer une image entièrement nouvelle en utilisant des invites pour décrire ce à quoi l'image devrait ressembler. Cet outil de génération d'images piloté par l'IA est idéal pour les images de médias sociaux, les images de couverture de blog et même pour générer des idées de produits.

Les meilleures fonctionnalités de Lexica.Art

Aperture : Produit une image photoréaliste qui ressemble à des représentations réelles de sujets comme s'ils venaient d'être cliqués sur un appareil photo

: Produit une image photoréaliste qui ressemble à des représentations réelles de sujets comme s'ils venaient d'être cliqués sur un appareil photo Barre de recherche : Entrez des mots-clés pertinents pour le visuel dont vous avez besoin, et vous obtiendrez une large sélection d'images basées sur votre saisie de texte en un rien de temps

: Entrez des mots-clés pertinents pour le visuel dont vous avez besoin, et vous obtiendrez une large sélection d'images basées sur votre saisie de texte en un rien de temps Personnalisation de l'image : Affiche l'invite, la taille et d'autres détails de chaque image générée. Copiez l'invite, instructions et modifiez-la pour recréer des images similaires avec votre propre touche ou imagination 3

Limites de Lexica.Art

Limites de la génération d'images : Recherche d'images gratuite, mais vous devez souscrire au forfait payant de Lexica.IA pour "générer" une image

Recherche d'images gratuite, mais vous devez souscrire au forfait payant de Lexica.IA pour "générer" une image Répétitivité : Étant en cours de développement, elle dépend de la diversité des données d'entraînement. Il est fort probable que l'outil génère des images répétitives au bout d'un certain temps, à moins que vous n'affiniez et ne peaufiniez vos invites

Prix de Lexica.Art

Débutant : 10 $ par mois

: 10 $ par mois Pro: 30 $ par mois

30 $ par mois Max: 60 $ par mois

Revues G2 : Pas assez de commentaires

: Pas assez de commentaires Commentaires de Capterra : Pas assez de commentaires

14. Notion IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Notion-AI.png Tableau de bord de Notion IA /$$$img/

via Notion Si vous utilisez déjà Notion pour la gestion de projet, l'assistant IA intégré de Notion est un module complémentaire qui vous aide à faire plus de travail rapidement.

L'outil de rédaction IA intégré peut répondre aux questions liées à votre environnement de travail, être votre partenaire de brainstorming, vous aider à améliorer votre contenu et convertir les données en informations exploitables.

Les cas d'utilisation de Notion IA pour le marketing incluent :

Expliquer le jargon technique à tout le monde

Traduire du contenu dans d'autres langues

Modifier la voix et le cours de votre matériel de marketing

Générer les prochaines étapes à partir des notes de réunion, des résumés des éléments d'action et des points à retenir des appels commerciaux et des sessions de recherche

Les meilleures fonctionnalités de Notion IA

Q&A: Posez des questions relatives à vos projets, wikis, documents et tâches dans votre environnement de travail Notion, et l'outil de marketing IA de Notion génère des résumés en quelques secondes

Posez des questions relatives à vos projets, wikis, documents et tâches dans votre environnement de travail Notion, et l'outil de marketing IA de Notion génère des résumés en quelques secondes Autofill data: Extrayez des indicateurs clés, des insights, des résultats et d'autres détails critiques de vos projets et tâches et convertissez-les en éléments d'action clairs qui ont du sens

Extrayez des indicateurs clés, des insights, des résultats et d'autres détails critiques de vos projets et tâches et convertissez-les en éléments d'action clairs qui ont du sens Modèles IA : Accédez à des cadres prédéfinis pour les pitchs de sensibilisation commerciale, les calendriers de médias sociaux, les scripts vidéo, et bien plus encore. L'IA de Notion aide à pré-remplir le contenu à l'intérieur de ces modèles

Limites de Notion IA

Inexactitude: Les utilisateurs signalent que l'assistant IA supprime ou duplique involontairement certains paragraphes pendant les tâches de rédaction. Cela a parfois pour résultat que les rédacteurs doivent passer plus de temps à recréer ou modifier le contenu

Les utilisateurs signalent que l'assistant IA supprime ou duplique involontairement certains paragraphes pendant les tâches de rédaction. Cela a parfois pour résultat que les rédacteurs doivent passer plus de temps à recréer ou modifier le contenu Une courbe d'apprentissage abrupte : L'IA de Notion a de multiples cas d'utilisation, mais comprendre comment l'optimiser prend du temps à moins d'être un utilisateur chevronné de Notion

Prix de Notion IA

Free: 8$ par place et par mois

8$ par place et par mois Plus: 22 $ par place et par mois

22 $ par place et par mois Business : 28 $ par place et par mois

: 28 $ par place et par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Notion IA peut être ajouté à un environnement de travail pour $$$a par membre et par mois

Revues G2: Pas assez de revues

Pas assez de revues Capterra avis: Pas assez d'avis

15. Userbot.IA

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Userbot.ai /IA_.png Tableau de bord de Userbot.IA /$$$img/

via Userbot.IA Les chatbots présentent une myriade d'avantages pour les équipes commerciales, d'assistance, d'exploitation et de marketing. Ils automatisent les réponses aux questions fréquemment posées, modifient le texte pour personnaliser et maintenir la voix et le ton de la marque, et répondent aux questions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via le chat, les appels vocaux et les agents d'assistance numérique.

La plateforme d'IA générative de Userbot offre des solutions d'IA conversationnelle pour gérer la communication directe avec vos clients en temps réel sur tous les canaux.

L'une des fonctions phares de Userbot est Digital Humans, un avatar photoréaliste qui rend chaque interaction avec le client plus humaine. Il s'intègre à vos canaux numériques, ce qui vous permet d'offrir une expérience client omnicanale.

Les meilleures fonctionnalités de Userbot.IA

Flux de discussion personnalisés : Créez différents parcours de discussion en fonction des réponses des clients avec un simple constructeur par glisser-déposer

: Créez différents parcours de discussion en fonction des réponses des clients avec un simple constructeur par glisser-déposer Gestion des conversations : Gérez toutes vos discussions avec vos clients sur une seule plateforme afin que rien ne passe à travers les mailles du filet

: Gérez toutes vos discussions avec vos clients sur une seule plateforme afin que rien ne passe à travers les mailles du filet Bots+IA: Constructeur d'IA sans code pour créer rapidement un bot personnalisé

Limites de Userbot.ai

Options de personnalisation limitées: Les utilisateurs trouvent qu'il est difficile de construire des flux de discussion détaillés puisque vous ne pouvez pas personnaliser les expériences de discussion au-delà de simples questions-réponses

Les utilisateurs trouvent qu'il est difficile de construire des flux de discussion détaillés puisque vous ne pouvez pas personnaliser les expériences de discussion au-delà de simples questions-réponses Manque de précision: Il est rapporté qu'il a des capacités d'apprentissage limitées, ce qui fait qu'il ne répond pas toujours avec précision à la requête d'un client

Prix de Userbot.IA

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Userbot.ai

Revues G2: Pas assez de revues

Pas assez de revues Capterra avis: Pas assez d'avis

16. Hemingway Application

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Hemingway-App-Dashboard-1400x769.png Tableau de bord de l'application Hemingway /$$img/

via Hemingway Si vous êtes un spécialiste du marketing, vous avez dû utiliser l'application Hemmingway pour modifier vos documents, rendre la langue plus claire et éliminer les erreurs grammaticales.

Hemingway Editor Plus utilise l'IA pour analyser les phrases de votre texte et vous donner des suggestions instantanées pour réécrire les phrases verbeuses, les expressions faibles et la voix passive. Il va au-delà des simples vérifications orthographiques pour s'adapter à votre ton et à votre choix de mots afin que les phrases réécrites vous ressemblent plutôt que d'être robotisées.

Les meilleures fonctionnalités de l'application Hemingway

**Les phrases sont surlignées dans des couleurs différentes pour indiquer ce qui pourrait être amélioré

L'éditeur Hemingway Plus : Application avancée avec intégration de l'IA qui réécrit le contenu selon votre ton et votre style

: Application avancée avec intégration de l'IA qui réécrit le contenu selon votre ton et votre style Définir le niveau de lecture cible: Ajuster la notation de l'application à votre écriture en fonction de la cible - par exemple, une notation plus élevée pour les écrits académiques ou techniques et une notation plus faible pour un public plus jeune

Limites de l'application Hemingway

Manque d'intégration:La version gratuite d'Hemingway ne s'intègre pas à d'autres outils tels que votre e-mail ou Google Docs. Vous devrez copier et coller le contenu modifié de l'éditeur Hemingway vers leur application de rédaction, ce qui prend du temps

Prix de l'application Hemingway

Free

Individuel 5K: 10 $ par mois

10 $ par mois Individuel 10K: 15$ par mois

15$ par mois Teams 10K: 15$ par utilisateur et par mois

Critiques G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

Critiques de Capterra : Pas assez de commentaires

17. Albert.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Albert-AI-Dashboard-1400x746.png Tableau de bord d'Albert IA /$$img/

via IA Albert s'appuie sur l'IA pour aider les spécialistes du marketing et les agences à créer des publicités qui optimisent les performances des campagnes. Cela comprend la recherche de mots clés, l'audience de la plateforme, la sélection des appareils et les enchères sur la recherche, le social, l'affichage et le cross-canal.

Si vous cherchez à décomposer chaque paramètre potentiel ayant un impact sur les performances, à les tester un par un et à les optimiser, Albert.IA vous aide à le faire. Utilisez-le pour obtenir des informations spécifiques et rendre vos publicités plus efficaces.

En outre, lorsque vous rafraîchissez ou remplacez une création publicitaire, au lieu de recourir à des conjectures, utilisez l'outil IA d'Albert pour le marketing afin de prendre une décision fondée sur des données qui vous permet de dépasser les KPI et les attentes des clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Albert.IA

Exécution cross-canal: Déployez Albert.IA sur n'importe quelle campagne payante à travers 90% des plateformes d'enchères (ex. Display et Vidéo 360 et Bing Ads) du marché. Cela vous permet de déterminer quel canal fonctionne le mieux pour vos annonces

Déployez Albert.IA sur n'importe quelle campagne payante à travers 90% des plateformes d'enchères (ex. Display et Vidéo 360 et Bing Ads) du marché. Cela vous permet de déterminer quel canal fonctionne le mieux pour vos annonces Test A/B: Testez de multiples variations de mots-clés, de budgets, d'intérêts, de régions et d'autres paramètres pour améliorer constamment vos campagnes

Testez de multiples variations de mots-clés, de budgets, d'intérêts, de régions et d'autres paramètres pour améliorer constamment vos campagnes Rapports avancés: Obtenez des informations détaillées et exploitables sur les clients pour comprendre comment adapter vos créations et vos messages

Limites d'Albert.IA

Explications limitées pour certaines décisions: Albert.ai ne fournit pas d'explications détaillées sur les performances des campagnes. Par instance, si un paramètre publicitaire particulier est plus performant que d'autres, il ne peut pas offrir d'aperçus sur les raisons de cet état de fait

Prix d'Albert.ai

Prix personnalisé

Revues G2: Pas assez de revues

Pas assez de revues Capterra avis: Pas assez d'avis

18. Parcourir.IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Browse-AI-Dashboard.png Parcourir le tableau de bord IA /$$img/

via Parcourir.IA Browse.IA qualifie son robot de moyen "le plus simple" d'extraire des données de n'importe quel site web.

Vous pouvez entraîner un robot à se connecter à un site web en utilisant vos informations. Le bot scrape le site web et alimente toutes les données collectées dans une feuille de calcul. Il vous permet d'automatiser la collecte de données - y compris les données sur les produits, les détails de la tarification, les listes d'emplois et d'autres informations - à partir de n'importe quel site Web de votre choix.

Sélectionnez les informations dont vous avez besoin, libellez-les et appuyez sur le bouton de téléchargement. Vous obtiendrez les informations dont vous avez besoin en quelques minutes.

L'outil de marketing IA de Browse dispose de robots préconstruits pour les cas d'utilisation populaires, et vous pouvez l'intégrer à plus de 7 000 outils dans votre pile technologique de marketing, y compris Zapier, Airtable, Google Sheets, etc.

Les meilleures fonctionnalités de Browse.IA

Extraction de données: Tirez n'importe quelle information de n'importe quel site Web sans une seule ligne de code. Obtenez les données prêtes à l'emploi dans une feuille de calcul et même partagez-les avec votre équipe

Tirez n'importe quelle information de n'importe quel site Web sans une seule ligne de code. Obtenez les données prêtes à l'emploi dans une feuille de calcul et même partagez-les avec votre équipe Surveillance des sites web : Paramétrez le robot de Browse.IA pour qu'il surveille en permanence des informations spécifiques sur un site web et qu'il soit notifié dès que quelque chose change. Par exemple, si vous êtes un vendeur, vous pouvez utiliser Browse.ai pour surveiller les données d'inventaire de vos détaillants en temps réel afin de réapprovisionner votre produit auprès d'eux de manière proactive

: Paramétrez le robot de Browse.IA pour qu'il surveille en permanence des informations spécifiques sur un site web et qu'il soit notifié dès que quelque chose change. Par exemple, si vous êtes un vendeur, vous pouvez utiliser Browse.ai pour surveiller les données d'inventaire de vos détaillants en temps réel afin de réapprovisionner votre produit auprès d'eux de manière proactive Transformez n'importe quel site web en API: Générez une API personnalisée pour n'importe quel site web, même s'il ne dispose pas d'une API existante pour une extraction continue des données

Limites de Browse.IA

L'installation initiale est complexe: Browse.IA possède plusieurs fonctionnalités utiles, mais l'outil est légèrement complexe, ce qui signifie que le paramétrer et apprendre à l'utiliser à son plein potentiel peut prendre un certain temps

Prix de Browse.ai

Free: 0$ par mois

0$ par mois Débutant: $48.75 par mois

$48.75 par mois Professionnel: $123.75 par mois

$123.75 par mois Teams: 311 $ par mois

311 $ par mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2 reviews: 4.8/5 (30+ reviews)

4.8/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5/5 (50 commentaires)

19. Algolia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Algolia-Dashboard.jpg Tableau de bord Algolia /$$$img/

via Algolia Avec Algolia, vous pouvez ajouter une recherche alimentée par l'IA à votre site web. Cela vous permet de rationaliser l'expérience utilisateur en permettant aux clients de trouver exactement ce qu'ils veulent en quelques secondes.

L'application peut analyser de grands paramètres de données pour donner des résultats en temps réel, ce qui en fait un outil précieux pour les spécialistes du marketing afin d'améliorer la façon dont les clients interagissent et s'engagent avec leurs sites Web.

Les meilleures fonctionnalités d'Algolia

Catégorisation des requêtes: Les algorithmes d'intelligence artificielle d'Algolia peuvent interpréter le contexte de la requête et afficher les résultats de la catégorie la plus proche, améliorant ainsi la pertinence des résultats. Par exemple, le mot-clé burgundy peut désigner une couleur, une boisson ou un rouge à lèvres

Les algorithmes d'intelligence artificielle d'Algolia peuvent interpréter le contexte de la requête et afficher les résultats de la catégorie la plus proche, améliorant ainsi la pertinence des résultats. Par exemple, le mot-clé burgundy peut désigner une couleur, une boisson ou un rouge à lèvres **Algolia utilise l'IA pour identifier les tendances dans une catégorie particulière et affiche en priorité les informations les plus récentes au client

Synonymes IA : Lors de l'analyse des différentes entrées des utilisateurs, l'IA d'Algolia peut détecter des synonymes pour un mot-clé particulier et les stocker pour une utilisation ultérieure. Cela permet d'élargir le vocabulaire de l'application afin que l'IA puisse identifier davantage de requêtes

Limites d'Algolia

Difficultés de paramétrage: Les utilisateurs peuvent avoir besoin d'aide pour mettre en œuvre Algolia correctement. Cela peut conduire à des bugs avec votre moteur de recherche, résultant en l'affichage d'informations incorrectes pour les clients

Prix d'Algolia

Construction : 0

: 0 Croissance : 0$ jusqu'à 10K requêtes de recherche par mois, 0,50$ pour chaque 1000 requêtes supplémentaires

: 0$ jusqu'à 10K requêtes de recherche par mois, 0,50$ pour chaque 1000 requêtes supplémentaires Premium : Prix personnalisé

: Prix personnalisé Elevate : Tarification personnalisée

Évaluations G2: 4.5/5 (300+ évaluations)

4.5/5 (300+ évaluations) Capterra évaluations: 4.7/5 (60+ évaluations)

20. Reply.io

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Reply.io-Dashboard.png Tableau de bord de Reply.io /$$$img/

via Reply.io Simplifiez votre sensibilisation sur plusieurs canaux et acquérez de nouveaux clients plus rapidement avec la plateforme d'engagement commercial pilotée par l'IA de Reply.io. Vous pouvez utiliser l'outil pour construire des séquences détaillées pour engager les utilisateurs sur des canaux tels que WhatsApp, LinkedIn et l'e-mail.

Reply.io peut automatiser des tâches telles que l'envoi d'une demande de connexion à quelqu'un sur LinkedIn ou le filtrage de vos messages pour supprimer les réponses " hors du bureau " ou " non intéressées " par l'e-mail afin de vous faire gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de Reply.io

Séquence multicanal: Construisez une séquence automatisée d'e-mails, de messages LinkedIn, de messages WhatsApp et de notifications SMS pour atteindre les prospects sur le canal qu'ils préfèrent de manière efficace

Construisez une séquence automatisée d'e-mails, de messages LinkedIn, de messages WhatsApp et de notifications SMS pour atteindre les prospects sur le canal qu'ils préfèrent de manière efficace Chat IA: Intégrez le chat de Reply.io à votre base de connaissances pour que les prospects puissent obtenir rapidement les informations qu'ils recherchent. C'est également une excellente fonctionnalité pour guider les utilisateurs à effectuer certaines actions comme s'inscrire à un essai gratuit ou à une démo afin qu'ils avancent dans l'entonnoir de vente

Intégrez le chat de Reply.io à votre base de connaissances pour que les prospects puissent obtenir rapidement les informations qu'ils recherchent. C'est également une excellente fonctionnalité pour guider les utilisateurs à effectuer certaines actions comme s'inscrire à un essai gratuit ou à une démo afin qu'ils avancent dans l'entonnoir de vente Gestion des contacts : Segmentez vos clients et prospects en fonction de différents critères afin de savoir exactement à qui vous adresser

Limites de Reply.io

Manque de tutoriels: Les utilisateurs peuvent avoir du mal à comprendre comment utiliser les fonctionnalités complètes de Reply.io, et il n'y a pas de guides d'utilisation détaillés ou de tutoriels disponibles pour les aider

Les utilisateurs peuvent avoir du mal à comprendre comment utiliser les fonctionnalités complètes de Reply.io, et il n'y a pas de guides d'utilisation détaillés ou de tutoriels disponibles pour les aider Capacité limitée d'importer des informations importantes: Actuellement, Reply.io ne peut pas importer des données telles que des informations sur les entreprises. Les utilisateurs devront créer des champs personnalisés pour capturer des détails spécifiques en raison des intégrations limitées avec des outils commerciaux tels que Pipedrive

Prix de Reply.io

Volume d'e-mails : 59 $ par mois

: 59 $ par mois Multi-canal : 99 $ par utilisateur et par mois

: 99 $ par utilisateur et par mois **Agence : 166 $ par mois

Evaluations et critiques de Reply.io

Revues G2: 4.6/5 (1000+ revues)

4.6/5 (1000+ revues) Capterra avis: 4.6/5 (90+ avis)

Les outils d'IA peuvent améliorer le marketing en analysant le comportement des clients, en identifiant les lacunes du marché et en personnalisant la communication.

Ils peuvent segmenter efficacement les clients, automatiser les tâches répétitives et accroître l'efficacité. L'IA fournit des aperçus en temps réel à partir de grands volumes de données sur les consommateurs, ce qui permet de réagir rapidement aux tendances du marché. L'IA peut améliorer les performances des campagnes en aidant à diverses activités de marketing.

L'IA représente une opportunité considérable pour les entreprises d'optimiser leurs stratégies marketing.

Travailler plus intelligemment, et non plus durement, grâce aux outils d'IA pour les équipes marketing

Que vous essayiez d'améliorer votre marketing de contenu, d'e-mail ou de médias sociaux, les bons outils marketing alimentés par l'IA favoriseront la réussite de vos campagnes. Vous pouvez les utiliser pour créer un copywriting sans erreur, choisir les meilleures lignes d'objet ou suivre vos taux de conversion en temps réel.

Très vite, vos efforts marketing nécessiteront moins d'efforts. Votre équipe aura donc plus de matière grise à apporter à votre prochaine session de brainstorming créatif.

ClickUp IA est spécialement conçu pour des équipes spécifiques, qu'il s'agisse d'équipes de marketing, de produits, de développement de logiciels ou d'équipes commerciales. Ses modèles prédéfinis rendent les équipes plus productives grâce à des invitations dédiées qu'une équipe spécifique de votre organisation utiliserait réellement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/ClickUp-AI-Tools-for-Marketing-Teams-Write-a-Case-Study-Example.gif ClickUp Outils IA pour les équipes marketing Rédiger un exemple d'étude de cas /$$img/

Les fonctions IA de ClickUp permettent aux équipes marketing de produire rapidement des documents importants comme une étude de cas en toute simplicité

Par exemple, à quel point votre travail de marketing serait-il plus rapide avec des invites IA pour les campagnes d'e-mail ou les documents de gestion de la marque, ou à utiliser dans le processus de création de contenu ?

Et si ce même outil pouvait aider les équipes commerciales à délivrer de meilleurs e-mails avec des détails succincts à partir d'un éditeur intégré - afin que tout le monde puisse améliorer ses compétences globales en matière de communication ?

C'est possible avec ClickUp !

Découvrez plus de Les fonctionnalités IA de ClickUp et créez votre premier environnement de travail gratuitement. Notre assistant IA ne parle peut-être pas avec un accent britannique, mais il fait en sorte que chaque membre de votre équipe accomplisse un travail spécifique à son rôle - ce qui prouve que les robots amicaux sont plus proches que vous ne le pensez. 🤖