15 modèles d'autopsie de projet à essayer en 2024

Les examens post-mortem des projets sont un moyen précieux de débloquer des connaissances, de réfléchir aux leçons tirées de l'expérience et analyser les réussites et les échecs du projet lorsqu'il touche à sa fin.

Ces bilans sont particulièrement utiles pour les gestionnaires de produits et de projets, les développeurs et les autres équipes qui suivent des Gestion de projet agile méthodes. Après tout, le management d'équipe est plus efficace lorsqu'elle s'accompagne d'informations exploitables et d'enseignements permettant d'éviter les erreurs et d'améliorer la qualité de vie rationaliser les processus à l'avenir.

Avec un modèle de post-mortem de projet et le bon outils de gestion de projet vous pouvez rendre le processus post-mortem plus facile, plus rapide et plus fluide. 🤩

Mais avec tant d'options, y compris Modèles de rétrospective de sprint dans le cadre d'un projet de sprint, il peut être difficile de savoir quel modèle, document ou cadre est le mieux adapté à vos besoins. Pour vous aider à y voir plus clair, nous partageons avec vous 15 modèles de rétrospectives à essayer absolument, que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre processus de clôture et d'examen du projet .

Cerise sur le gâteau, ils sont gratuits ! 🙌

Qu'est-ce qu'un modèle post-mortem ?

Un modèle d'analyse rétrospective est un outil ou un cadre permettant d'organiser une réunion d'analyse rétrospective une fois le projet achevé.

Les modèles d'analyse rétrospective constituent un moyen précieux de recueillir des informations sur un projet achevé et de répondre aux questions des membres de l'équipe et des fournisseurs prestataires. Vous pouvez ensuite utiliser ce retour d'information pour votre prochain projet.

Par exemple, vous pouvez mettre en place un sondage post-mortem pour répondre à des questions sur les points suivants les produits livrables ont été réunis, en identifiant les victoires et les obstacles clés, et en indiquant comment certains processus ou méthodes pourraient être améliorés pour de futurs projets.

Les modèles sont généralement déployés avant une réunion de bilan du projet. Ainsi, les gestionnaires de projet et les membres de l'équipe savent à l'avance ce qui sera abordé. Il est souvent utile de prendre des notes avant, pendant et après le post-mortem du projet. 📝

Dans certains cas, le post-mortem est également appelé débriefs ou rétrospectives . Cependant, un post-mortem est spécifique à un projet et implique généralement la gestion d'équipe ainsi que l'équipe principale du projet. C'est une approche populaire parmi les équipes de développement de logiciels et de sites web, en particulier celles qui utilisent les méthodologies Agile.

Toutes les entreprises n'organisent pas de réunion post-mortem. Mais en modélisant le processus, vous obtiendrez les résultats suivants gagner du temps préparer vos principaux points de discussion pour l'agenda de la réunion post-mortem.

Vous récolterez également les précieux avantages de savoir ce qui s'est bien passé⏤et ce qui ne s'est pas bien passé⏤afin de pouvoir réfléchir à des solutions et mettre en œuvre toutes les conclusions pertinentes après la clôture d'un projet.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'analyse rétrospective de projet ?

Un modèle efficace de post-mortem devrait répondre aux questions suivantes, même si vous devrez peut-être procéder à quelques ajustements en fonction des besoins et de la structure de votre équipe de projet :

Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ce projet ?

Qu'est-ce qui n'a pas bien marché ?

Que pouvons-nous en apprendre ?

Y a-t-il des obstacles dans nos processus ?

Que pouvons-nous améliorer pour les projets futurs ?

Comment pouvons-nous améliorer le processus global pour les clients ?

Quelle est notre gestion de projet ?éléments d'action?

Quelles sont les évaluations de priorité pour les éléments d'action ?

Qui est responsable de la mise en œuvre des éléments d'action ?

Qui s'assurera que les éléments d'action ont été achevés ?

Lorsque les modèles d'analyse rétrospective sont intégrés à un logiciel de gestion de projet, vous pouvez incorporer ces éléments dans le processus d'analyse les apprentissages et les actions dans les flux de travail . Résultat : vous pouvez appliquer ces données précieuses dans le cadre de votre flux de travail.

15 modèles post-mortem à utiliser en 2024

Un modèle de post-mortem de projet est utile pour de nombreuses entreprises, mais tous les modèles ne sont pas créés égaux.

Heureusement, nous sommes là pour améliorer votre vie professionnelle avec 15 de nos modèles de compte-rendu de projet gratuits préférés, dotés des fonctionnalités et des ressources nécessaires pour vous assister et garantir.. une exécution sans faille du projet .

Il est temps d'y jeter un coup d'œil ! 👀

1. Modèle de post-mortem du projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Project-Post-Mortem-Template.png Modèle de rapport post-mortem du projet ClickUp https://clickup.com/templates/project-post-mortem-t-200476561 Télécharger ce modèle /$$cta/

Un point de départ utile pour la mise en œuvre d'une réunion post-mortem est la Modèle de réunion post-mortem du projet ClickUp . Il s'agit d'un modèle idéal pour une variété de projets avec six formats d'affichage, quatre champs personnalisés et quatre indicateurs de statut.

Grâce à ce modèle d'analyse rétrospective, vous pouvez classer les informations sur les projets dans les catégories suivantes :

Succès: Réalisations qui doivent être célébrées

Réalisations qui doivent être célébrées Défis: Obstacles rencontrés au cours du projet

Obstacles rencontrés au cours du projet Tâches de l'après-projet: Tâches du projet qui sont encore en suspens

Tâches du projet qui sont encore en suspens Performance de l'équipe * : :* Questions liées à la performance de l'équipe : Teams liés à la performance de l'équipe

: :* Questions liées à la performance de l'équipe Teams liés à la performance de l'équipe Learnings: Enseignements tirés au cours du projet

Vous pouvez également étiqueter ces éléments dans différents secteurs comme l'expérience client, le produit ou la finance pour garder les choses organisées. Utilisez ce modèle à l'intérieur La plateforme de gestion de projet de ClickUp pour s'assurer que rien n'est oublié.

2. ClickUp Modèle de leçons apprises

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Management-Lessons-Learned-Template-Feedback-Form-view.png Modèle de leçons tirées de ClickUp https://clickup.com/templates/project-management-lessons-learned-t-182171588 Télécharger ce modèle /$$cta/

Tous les projets ne se déroulent pas bien. Mais il y a toujours des leçons à tirer. Lorsqu'il s'agit d'enregistrer ces leçons, le Modèle ClickUp des leçons apprises est un gain de temps pour les équipes de production très occupées. Dans certains cas, il peut aider à produire de meilleurs Procédures opératoires normalisées (SOP) .

Le modèle des enseignements tirés peut être utilisé de nombreuses façons, notamment :

Vue Tableau: Afficherles objets du projetles objectifs, le budget, les jalons, les réussites et les échecs du projet, puis afficher ces informations sous une forme pratique. Les gestionnaires de projet peuvent rapidement voir ce qui doit être revu, ce qui est en cours de révision, les éléments qui nécessitent une action et ce qui a été revu et mis en œuvre

Afficherles objets du projetles objectifs, le budget, les jalons, les réussites et les échecs du projet, puis afficher ces informations sous une forme pratique. Les gestionnaires de projet peuvent rapidement voir ce qui doit être revu, ce qui est en cours de révision, les éléments qui nécessitent une action et ce qui a été revu et mis en œuvre Nécessité d'une action: Un format d'affichage personnalisé permet de s'assurer que les actions post-mortem ne sont pas négligées ou oubliées lorsqu'un nouveau projet démarre

Un format d'affichage personnalisé permet de s'assurer que les actions post-mortem ne sont pas négligées ou oubliées lorsqu'un nouveau projet démarre Formulaire de retour d'information: En utilisant le modèle de cette manière, les gestionnaires de projet peuvent fournir un retour d'information aux membres de l'équipe ou demander un retour d'information aux clients afin d'améliorer les processus

Utilisez ce modèle pour regrouper, trier et filtrer facilement les éléments et, en fin de compte, déterminer l'impact et la réussite globale du projet.

Learn how SOP software peut aider votre équipe!

3. Modèle de rétrospective de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Project-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de projet ClickUp # Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de rétrospective du projet ClickUp est le moyen idéal pour évaluer si un projet a été une réussite ou un échec.

Saisissez les erreurs, les échecs ou les obstacles rencontrés afin d'éviter de telles situations à l'avenir. Transformez ensuite ces informations en un rapport rétrospectif après l'achèvement d'un grand projet.

Les entreprises et les équipes qui utilisent les méthodologies Agile accordent une grande valeur à ces leçons, qui font partie intégrante du processus d'élaboration d'un projet l'amélioration continue . Même de petites modifications des flux de travail peuvent avoir un impact positif sur la qualité de l'information des produits livrés par les clients et de faciliter le déroulement des projets à l'avenir.

Lorsque les analyses post-mortem et les rapports de projets sont appliqués au fonctionnement d'une entreprise, chaque itération peut améliorer la façon dont le travail est fourni et les performances des membres de l'équipe.

4. Modèle de revue de projet ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-27.png Modèle de revue de projet ClickUp https://clickup.com/templates/project-review-kkmvq-6142924 Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec le Modèle de revue de projet ClickUp les managers ou les membres de l'équipe peuvent documenter ce qui, selon eux, a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.

Les gestionnaires de projet peuvent l'utiliser pour répondre à des questions telles que :

Qu'est-ce qui s'est bien passé ?

Le projet a-t-il produit les résultats escomptés ?

Quels sont les points à améliorer pour les projets futurs ?

L'équipe a-t-elle obtenu l'assistance dont elle avait besoin pour mener à bien ce projet ?

C'est toujours une expérience d'apprentissage précieuse que de d'aller à la racine du problème de tout problème ou obstacle. Vous aurez ainsi de meilleures chances de réduire le nombre d'erreurs, de bugs et de fautes à l'avenir.

Ce modèle simplifie le processus de documentation des enseignements tirés, des bonnes pratiques et des outils utilisés pour le projet, et permet de savoir si la gestion d'équipe a bien assisté l'équipe.

5. ClickUp Modèle de revue de gestion de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Project-Management-Review-Template-by-ClickUp.png ClickUp Modèle d'examen de la gestion de projet https://clickup.com/templates/project-management-review-kkmvq-6071788 Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de revue de gestion de projet de ClickUp est destiné aux organisations qui travaillent sur des projets en interne ou avec des fournisseurs. Il s'agit d'évaluer si un projet vaut la peine d'être poursuivi ; ce rapport post mortem de projet permet de le faire plus facilement.

Les cours et les coordinateurs de projet côté client peuvent utiliser ce modèle pour prendre un instantané de la progression. Parallèlement, un fournisseur, prestataire de services peut remettre ce modèle de rapport post mortem à un client afin d'obtenir un retour d'information sur la valeur globale du projet des produits livrables du projet et le travail achevé.

En fonction des commentaires des clients, les gestionnaires de projet peuvent effectuer un suivi pour apporter des changements sur tout, des outils d'automatisation aux flux de travail de collaboration d'équipe.

6. ClickUp Modèle de rétrospective de sprint

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Sprint-Retrospective-Template.png Modèle de rétrospective de sprint ClickUp https://clickup.com/templates/sprint-retrospective-brainstorm-kkmvq-6319870 Télécharger ce modèle /$cta/

Notre prochain modèle gratuit de rétrospective est le suivant Modèle de rétrospective de sprint ClickUp est idéal pour enregistrer les réussites et les échecs et établir un forfait pour les améliorations futures.

Il s'agit d'un simple modèle de Tableau blanc il est donc idéal pour les équipes très occupées qui ont achevé un projet ou un sprint dans le cadre d'un projet plus vaste et qui ont besoin de s'arrêter un moment pour faire le point sur leur progression.

Une réunion de Sprints rétrospectifs est une autre façon de collecter du feedback. Cependant, à bien des égards, elle est conçue pour être plus proactive que les réunions post-mortem, puisqu'elle a lieu toutes les 3 à 4 semaines. Ainsi, les enseignements itératifs sont mis en œuvre immédiatement - et sur plusieurs projets en temps réel - plutôt qu'à la fin d'un projet.

Ce modèle est simple, facile à remplir et peut être utilisé en collaboration lors de réunions individuelles avec les membres de l'équipe du projet ou dans le cadre d'un processus de réflexion post-projet. Gestion de projet Tableau blanc est idéale pour les équipes Agile.

7. ClickUp 4Ls Modèle de rétrospective

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-4Ls-Retrospective-Template.jpg ClickUp 4Ls Modèle de rétrospective https://clickup.com/templates/4ls-retro-kkmvq-6147824 Télécharger ce modèle /$$cta/

Faites le plein d'émotions avec Modèle de rétrospective des 4L de ClickUp ! Les "4L" signifient "aimé", "désiré", "détesté" et "appris". Envoyez une copie de ce modèle de sondage post mortem à chaque partie prenante, manager, membre de l'équipe et travailleur indépendant impliqué dans un projet.

Grâce à ce modèle, les membres de l'équipe peuvent communiquer plus ouvertement sur ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont eu du mal à faire, ce dont ils avaient besoin mais qu'ils n'ont pas obtenu (par exemple, plus de temps, de ressources, un retour d'information proactif de la part du client, etc.

Encouragez tout le monde à le remplir. Ainsi, en tant que manager d'un projet, vous aurez une vue achevée de ce qui s'est bien passé, de ce dont votre équipe a besoin pour aller de l'avant, de la manière de reproduire les réussites et d'éviter les erreurs potentielles.

8. Modèle de rétrospective des fournisseurs ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Vendor-Retrospective-Template.jpg Modèle de rétrospective des fournisseurs ClickUp https://clickup.com/templates/vendor-retro-kkmvq-2473288 Télécharger ce modèle /$$cta/

L'externalisation est un élément normal de la réalisation d'un projet. Que vous soyez le client ou un fournisseur prestataire, certains aspects d'un projet impliquent généralement un travail d'externalisation.

Avec l'aide de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA), le Modèle de rétrospective des vendeurs ClickUp vous pouvez examiner le travail d'un vendeur le connecter à l'énoncé du travail (SOW), renouveler les termes et les conditions leur donner une étude de cas . Vous y trouverez des sections décrivant le problème initial, la progression des produits à livrer, les résultats et le retour d'information (qu'il soit positif ou négatif).

Ce modèle est particulièrement utile si vous comptez continuer à travailler avec le même fournisseur, car vous pouvez lui demander d'appliquer les enseignements tirés à la manière dont vous travaillerez ensemble à l'avenir.

9. Modèle de rapport d'activité ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/e173a586-1000.png Modèle de rapport d'activité ClickUp https://clickup.com/templates/activity-report-kkmvq-6110284 Télécharger ce modèle /$cta/

Le rapport d'activité Modèle de rapport d'activité ClickUp est un moyen efficace d'enregistrer rapidement les résultats d'un projet, en notant dans quelle mesure le forfait d'action a fonctionné pour les différents aspects du projet.

Il est pratique pour les gestionnaires de projet de récapituler les réussites du projet, les résultats de la collaboration de l'équipe et l'impact de l'automatisation. Enfin, il permet d'établir un rapport post-mortem simple à l'intention des parties prenantes de haut niveau.

Grâce à ce modèle, vous pouvez enregistrer tous les rapports post-mortem des projets en un seul endroit :

Résultats du projet obtenus jusqu'à présent

Tâches/objectifs livrables en suspens

Tâches qui seront livrées la semaine prochaine

Petites victoires d'aujourd'hui

Améliorations suggérées pour les processus

10. ClickUp Modèle de rapport final de projet

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Project-Report-Template.jpg Modèle de rapport final de projet ClickUp https://clickup.com/templates/final-project-report-kkmvq-6099088 Télécharger ce modèle /$$cta/

À la fin d'un projet, surtout si beaucoup de ressources et de temps y ont été consacrés, les gestionnaires de projet peuvent tirer profit d'une réflexion sur le processus de bout en bout. Consignez vos réflexions dans le Modèle de rapport final de projet ClickUp .

Cette analyse post-mortem constitue un enregistrement final utile de tout ce qu'un client souhaitait réaliser par rapport aux résultats réels. Par exemple, vous pouvez déterminer si les éléments livrables du projet ont été achevés dans les délais et dans le respect du budget, et si ce n'est pas le cas, indiquer ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi.

Cette analyse globale évaluation du projet permet aux responsables et aux dirigeants de disposer d'un aperçu rapide et d'une récapitulation de la réalisation des objectifs et de s'assurer que les enseignements tirés sont appliqués pour aller de l'avant.

Bonus: Outils de gestion de projet IA !

11. Modèle d'analyse post-mortem du marketing par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-23-at-11.55.15 AM.jpeg Modèle d'analyse marketing post-mortem par Template.net /$$$img/

via Template.net

Le modèle d'analyse marketing post-mortem de Template.net est un outil parfait pour les professionnels du marketing qui cherchent à approfondir les performances de leurs campagnes ou projets marketing. Ce modèle d'analyse post-mortem offre une structure et des conseils pour un examen complet, facilitant l'identification de ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné.

Ce modèle reprend des éléments clés tels que les objectifs de la campagne, les réalisations, les indicateurs de performance, les défis rencontrés et les solutions mises en œuvre. Il comprend également des sections permettant d'évaluer le retour sur investissement, la rentabilité et l'alignement stratégique du projet de marketing par rapport aux attentes initiales.

Cette analyse détaillée vous permet d'identifier les forces et les faiblesses de la stratégie et de l'exécution de votre campagne. Elle fournit des indications précieuses sur la réaction du public, les techniques de marketing qui ont fait leurs preuves et les obstacles rencontrés au cours du processus. En savoir plus, elle se concentre sur les enseignements clés et les recommandations, ce qui permet d'informer et d'améliorer les futures stratégies de marketing.

12. Modèle de rapport post-mortem de projet par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/Screenshot-2024-07-23-at-11.59.44 AM.jpeg Modèle de rapport post-mortem de projet par Template.net /$$$img/

via Template.net

Un excellent ajout à notre liste est le modèle de rapport post-mortem de projet de Template.net. Ce modèle unique de rapport post-mortem est une ressource conviviale pour ceux qui souhaitent un examen complet de leur projet sans avoir à partir de zéro.

Ce modèle a été conçu pour aborder tous les domaines critiques d'une réunion post-mortem de projet, en examinant efficacement la performance globale du projet et son impact. Il comprend des segments qui vous permettent de mettre en évidence les observations clés, les indicateurs de performance, les résumés des jalons, ainsi qu'une analyse approfondie de ce qui a fonctionné et de ce qui doit être amélioré.

De plus, sa forme polyvalente le rend facile à personnaliser en fonction des exigences spécifiques de votre projet. Que vous souhaitiez vous concentrer sur les indicateurs financiers, les résultats du projet, la performance de l'équipe ou les défis inattendus, le modèle de rapport post-mortem de projet de Template.net vous couvre.

Utilisez ce modèle pour évaluer votre projet de manière exhaustive, pour en tirer des informations utiles et pour diagrammer le cours des stratégies d'amélioration futures. N'oubliez pas que l'élaboration d'un rapport post-mortem exploitable est essentielle à l'apprentissage continu et à la réussite permanente de la gestion de projet.

13. Microsoft Word Modèle de rapport post-mortem d'évènement par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/education-event-postmortem-report-template-s8dht-1400x907.jpeg Modèle de rapport post-mortem d'évènement Microsoft Word par Template.net /$$$img/

via Template.net

Modèle de rapport post-mortem d'évènement Microsoft Word par Template.net

Pour ceux qui préfèrent la familiarité et la simplicité de Microsoft Word pour leurs rapports post-mortem, ce modèle de Template.net est tout indiqué. Il a été spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques de l'analyse post-mortem des évènements.

Ce modèle basé sur Word permet de détailler facilement les indicateurs et les analyses liés à l'évènement. Construit avec des titres prédéfinis tels que Aperçu, Objectifs, Réussites, Inconvénients et Apprentissages, il garantit que tous les aspects cruciaux d'un évènement sont abordés de manière exhaustive.

Ce modèle est idéal pour les planificateurs d'événements ou les entreprises qui organisent régulièrement des événements, car il les aide à évaluer de manière cohérente les résultats de l'événement, à noter les enseignements clés, à identifier les points problématiques et à élaborer des stratégies d'amélioration pour l'avenir. De plus, sa mise en forme Word polyvalente permet de le personnaliser facilement pour l'adapter à la nature de votre évènement ou aux besoins uniques de votre entreprise.

Utilisez ce modèle de rapport post-mortem d'évènement pour documenter le parcours de votre évènement, du début à la fin, et pour établir des forfaits stratégiques afin d'améliorer les résultats de l'évènement à l'avenir. Un rapport post-mortem bien documenté peut faire toute la différence dans la production d'évènements efficaces et réussis à l'avenir.

14. Microsoft Word Marketing Post-Mortem Modèle par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/digital-marketing-agency-marketing-campaign-post-mortem-evaluation-report-template-rs9vu-1400x907.jpeg Microsoft Word Marketing Post-Mortem Modèle par Template.net /$$$img/

via Template.net

Ce modèle de Template.net convient parfaitement à les projets de marketing . Il est idéal pour les équipes qui préfèrent travailler avec Microsoft Word et qui ont besoin d'une structure prête à l'emploi pour évaluer des campagnes ou des projets de marketing. Il couvre un large intervalle de domaines tels que les objectifs, les résultats clés, les indicateurs de performance et les performances de l'équipe.

Ce modèle met l'accent sur la collecte de données relatives aux stratégies marketing utilisées, à leur impact et aux résultats obtenus. Il est très utile aux experts en marketing qui souhaitent documenter la réussite d'une campagne, la réponse des clients et les domaines à améliorer.

Utilisé comme guide pour une réunion de bilan du projet, il invite également à des instructions sur les tactiques de marketing, l'allocation des ressources et les résultats finaux. Il permet ainsi de faire des choix éclairés pour les futurs projets de marketing et d'affiner les stratégies sur la base des enseignements tirés du passé.

15. Google Docs Logistics Marketing Campaign Post-Mortem Template by Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/transport-and-logistics-marketing-campaign-post-mortem-template-r2nja-1400x907.jpeg Google Docs Modèle de campagne de marketing logistique post-mortem par Template.net /$$$img/

via Template.net

Spécialement conçu pour les équipes marketing du secteur de la logistique, le modèle Google Docs Logistics Marketing Campaign Post-Mortem de Template.net simplifie le processus d'analyse après chaque campagne marketing.

Le modèle est conçu pour évaluer de manière experte tous les éléments clés des campagnes de marketing, du forfait stratégique à l'exécution et aux résultats. Avec des sections définies telles que les objectifs de la campagne, les indicateurs utilisés pour mesurer le succès, l'analyse des résultats, les réussites clés, les défis rencontrés et les domaines d'amélioration, ce modèle garantit une analyse post-mortem complète en un coup d'œil.

En outre, ce modèle permet aux équipes de documenter les enseignements tirés, les stratégies innovantes déployées et l'impact éventuel de la campagne sur le marché. Comme il est compatible avec Google Docs, cela signifie que vous pouvez facilement partager et collaborer sur ce document avec votre équipe, quel que soit votre emplacement.

Utilisez ce modèle pour garantir une analyse post-mortem détaillée et réfléchie de vos campagnes de marketing logistique, ce qui permettra à votre équipe d'affiner et d'améliorer constamment vos stratégies de marketing pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir.

La réussite d'une réunion post mortem commence par une préparation adéquate. Assurez-vous d'un environnement neutre et non menaçant, invitez les parties prenantes nécessaires et établissez à l'avance un paramètre précis de l'ordre du jour. Partagez avec les participants une copie du modèle d'analyse rétrospective que vous avez choisi, afin de les préparer aux questions qui seront abordées.

Commencez la réunion en discutant des objectifs initiaux du projet et en indiquant s'ils ont été atteints avec succès. Passez ensuite à votre modèle d'analyse rétrospective et commencez à aborder les questions clés, telles que : Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans ce projet ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné comme prévu, et pourquoi ? Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Laissez chaque participant partager ouvertement son point de vue dans un espace gratuit.

N'oubliez pas que l'objectif est d'encourager la critique constructive et la résolution collaborative des problèmes. Veillez à ce que l'accent soit mis à la fois sur les aspects positifs et négatifs afin de maintenir l'équilibre. Encouragez l'équipe à partager ses difficultés et à suggérer des actions susceptibles d'éviter que de tels problèmes ne se reproduisent à l'avenir dans le cadre de projets.

À ne pas oublier de noter tout ce qui s'est dit au cours de la réunion. Ce retour d'information est essentiel pour comprendre comment améliorer les projets futurs. Attribuez la responsabilité de la mise en œuvre des éléments d'action à des membres spécifiques de l'équipe, avec des délais d'achevé clairs. Après la réunion, partagez les notes compilées avec tous les participants pour vous assurer que tout le monde est sur la même page.

Rationalisez la clôture de votre projet grâce à des modèles d'analyse rétrospective

Une réunion post-mortem est l'occasion pour les gestionnaires de projet et les équipes de réfléchir à ce qui s'est bien passé et à ce qui aurait pu être amélioré. La création d'un rapport post-mortem peut être une tâche fastidieuse, mais le fait de disposer d'un modèle vous évite d'avoir à en rédiger un à partir de zéro.

Rationalisez le processus et obtenez ces informations précieuses grâce à un modèle de rapport post-mortem de projet. Vous gagnerez du temps dans la collecte des commentaires et comprendrez mieux comment multiplier les réussites et éviter les échecs à l'avenir.

Les modèles d'analyse rétrospective sont très utiles, mais il est plus efficace et plus facile de faire appel à la bonne plateforme de gestion de projet et de productivité pour mettre en pratique les enseignements tirés.

ClickUp est un puissant outil de gestion de projet tout-en-un de productivité conçue pour les équipes de toute taille et de tout secteur d'activité. Grâce à une plateforme incroyablement personnalisable, vous pouvez automatiser les flux de travail, rationaliser les processus et simplifier la gestion de projet pour tout le monde. Ouvrir un compte ClickUp gratuit pour créer des réunions post-mortem plus efficaces et gérer l'ensemble du cycle de vie du projet.