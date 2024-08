Guide pour la création d'un plan de projet marketing (+modèle de planificateur)

Une recherche et une planification minutieuses sont les pierres angulaires de toute stratégie de marketing réussie.

Si vous ne planifiez pas vos initiatives de marketing, il y a de fortes chances que votre charte de marketing dérape. En conséquence, vous perdrez du temps, de l'argent et des ressources précieuses pour des activités qui ne vous aideront pas à atteindre vos objectifs objectifs marketing .

C'est là qu'une solide stratégie de marketing plan de projet est utile. Il aide les professionnels du marketing à définir leur stratégie marketing pour l'année, le trimestre, le mois, etc.

Vous pouvez inclure des facteurs tels que le budget, l'affectation des ressources, la subdivision des tâches et l'objectif final.

Si vous avez besoin d'aide pour préparer un plan de projet marketing, ce guide est exactement ce qu'il vous faut. Dans ce guide complet, nous expliquerons ce qu'est un plan de projet marketing, pourquoi il est utile et comment l'élaborer.

Commençons par le commencement.

Qu'est-ce qu'un plan de projet marketing?

Un plan de projet marketing détaille les stratégies marketing et les étapes d'exécution d'une entreprise. Il comprend des échéances claires pour l'exécution de la stratégie, une liste des tâches à accomplir, les objectifs marketing et d'autres détails essentiels concernant les initiatives marketing de l'entreprise.

L'objectif d'un plan de projet marketing est d'organiser les tâches et de rationaliser les processus marketing afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Éléments essentiels d'un plan de projet marketing

Faites en sorte que votre plan de projet de marketing soit aussi complet et bien documenté que possible. Cela vous aidera au cours de la phase d'exécution, lorsque vous aurez besoin de trouver des informations.

Bien qu'il existe de nombreux facteurs à prendre en compte, voici quelques éléments essentiels que vous devez ajouter à votre plan de projet de marketing.

Objectifs marketing

Cette section mentionne la position actuelle de votre entreprise et les objectifs qu'elle souhaite atteindre l'année prochaine.

Vous y dresserez la liste de tous vos objectifs de marketing pour la période concernée et des indicateurs que vous utiliserez pour suivre les performances de vos campagnes. Veillez à ce que vos objectifs marketing soient en phase avec les objectifs généraux de votre entreprise.

Voici quelques exemples d'objectifs commerciaux et marketing généraux

Accroître la notoriété de la marque

Générer plus de pistes de vente

Améliorer le classement des sites web

Accroître la présence dans les médias sociaux

Sur la base de ces objectifs généraux, vous devez définir des objectifs spécifiques qui vous aideront à les atteindre. Utilisez l'outil Modèle d'objectifs intelligents ClickUp pour définir et documenter vos objectifs marketing.

utilisez cette liste pour comprendre ce que vous pouvez faire pour atteindre vos objectifs

il n'y a pas d'autre solution que de s'en tenir à la liste de contrôle des objectifs intelligentsles objectifs SMART les objectifs marketing de votre entreprise sont clairs et bien définis

Public cible

Cette partie de votre plan marketing comprend une description de vos segments de clientèle cibles et de leurs profils d'acheteurs.

Incluez dans cette section du plan de projet marketing toutes les informations essentielles tirées de vos études de marché. Ajoutez autant de détails que possible pour vous assurer que votre équipe sait à qui elle s'adresse dans le cadre de ses différentes initiatives marketing.

Analyse des concurrents

Incluez ici une liste des principaux concurrents et des informations tirées des données d'analyse de la concurrence. Cela devrait vous aider à obtenir un aperçu rapide des stratégies de marketing de vos concurrents ainsi que de leurs forces et faiblesses. Utilisez l'outil Modèle d'analyse concurrentielle du marché ClickUp pour créer un tableau de bord visuel d'analyse comparative des concurrents.

lisez les informations essentielles sur vos principaux concurrents en un coup d'œil et comparez votre position par rapport à eux

Tactiques de marketing

Cette section de votre plan marketing comprendra une liste détaillée des stratégies marketing que vous prévoyez de mettre en œuvre. Allez en profondeur et établissez un plan détaillé de toutes les initiatives marketing que vous souhaitez mettre en œuvre au cours de l'année à venir.

Par exemple, si vous prévoyez d'accroître votre présence sur les médias sociaux, dressez la liste de toutes les stratégies de marketing que vous utiliserez. Il peut s'agir de la publication de contenu organique, de la publicité payante, du marketing d'influence, etc.

Dressez également la liste des types de contenu sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent. Les vidéos, par exemple, gagnent beaucoup en popularité et devraient faire partie de votre mix de contenu.

Canaux de marketing

Dressez la liste de tous les canaux de marketing et de distribution de contenu que vous utiliserez pour votre campagne de marketing. Ne vous contentez pas de votre site web ou de votre blog.

Veillez plutôt à disposer d'une bonne combinaison de canaux pour toucher un public plus large et générer davantage de prospects pour votre entreprise.

Vous devez, par exemple, utiliser au moins un canal de marketing des médias sociaux. Choisissez celui qui est le plus populaire auprès de votre public cible.

Toutefois, n'en faites pas trop et n'essayez pas d'en mettre trop dans votre assiette. Choisissez quelques canaux stratégiques et ciblez-les bien au lieu d'essayer de faire du marketing sur tous les canaux possibles et d'échouer.

Stratégie de mise sur le marché

Vous aurez besoin d'une stratégie de mise sur le marché pour promouvoir un nouveau produit ou une nouvelle collection ou pour pénétrer un nouveau marché. Cette stratégie comprend vos plans de marketing pour cinq aspects clés : le produit, le prix, la promotion, le personnel et le lieu.

De nombreux outils prêts à l'emploi modèles de stratégie go-to-market peuvent vous aider à créer une stratégie marketing détaillée. Voici une capture d'écran du modèle Modèle de tableau blanc de la stratégie de mise sur le marché de ClickUp qui est parfait pour cela.

Budget

Utilisez cette partie de votre plan de projet marketing pour fixer un budget marketing global. Affectez également une partie de votre budget global aux diverses activités et stratégies de marketing que vous avez en projet.

Réalisez une étude de marché pour estimer les coûts que vous serez susceptible d'encourir pour les différentes activités de marketing afin d'établir un plan budgétaire réaliste et précis.

Logiciels et outils

Vous aurez besoin de divers outils et logiciels de marketing pour mettre en œuvre votre stratégie de marketing avec succès. Il s'agit notamment de des logiciels de planification du marketing des outils de gestion des médias sociaux, des outils de programmation de contenu, etc.

Nous conseillons également d'utiliser le meilleur logiciel de gestion de projet marketing pour garantir une collaboration sans faille au sein de l'équipe et une gestion efficace des tâches.

Dressez la liste de tous les outils dont vous disposez et que vous prévoyez d'acheter au cours de l'année à venir. S'il y a des coûts récurrents, tels que des frais d'abonnement, indiquez-les également.

Vous savez maintenant ce qu'est un plan de projet marketing et quels en sont les éléments. Voyons maintenant comment créer un plan de projet marketing qui vous convienne et vous aide à mener des campagnes de marketing réussies.

Voici un guide étape par étape. Suivez le processus pour élaborer un plan de marketing de projet solide.

1. Évaluez votre position actuelle

Déterminer la situation actuelle de votre entreprise est la première étape de l'élaboration d'un plan d'entreprise. Cela vous aidera à identifier les domaines à améliorer et à fixer des objectifs clairs.

Commencez par une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités et menaces). Allez plus loin et rédigez un plan d'action possible pour chaque élément de votre matrice SWOT. Consultez l'exemple ci-dessous pour vous faire une idée.

une analyse détaillée de vos forces et faiblesses peut vous sauver la vie

Vous devriez également procéder à une analyse de la concurrence pour comprendre où vous vous situez par rapport à vos principaux concurrents.

Une fois que vous avez une idée claire de votre position, passez à l'étape suivante.

2. Définir clairement votre public cible

À ce stade, vous devez identifier et définir vos segments de clientèle cibles.

Pourquoi ?

Parce que vos stratégies de marketing et votre plan de marketing de projet dépendront de votre public, de ses intérêts et de ses préférences.

Créez des profils d'acheteurs pour vos segments de clientèle cibles. Ils doivent comprendre

Informations démographiques : Âge, lieu de résidence, fonction, revenus, etc.

: Âge, lieu de résidence, fonction, revenus, etc. Objectifs et points problématiques : Quel est le principal problème que votre produit aide à résoudre ? Quels objectifs pouvez-vous les aider à atteindre grâce à vos produits ou services ?

: Quel est le principal problème que votre produit aide à résoudre ? Quels objectifs pouvez-vous les aider à atteindre grâce à vos produits ou services ? Intérêts et préférences : Quels sont les canaux de marketing sur lesquels ils sont le plus actifs ? Quels sont les types de contenu qui les intéressent ?

: Quels sont les canaux de marketing sur lesquels ils sont le plus actifs ? Quels sont les types de contenu qui les intéressent ? Caractéristiques comportementales : Quel est leur comportement d'achat en ligne ? Quel est leur parcours d'achat type ?

Utilisez les Modèle de tableau blanc ClickUp User Persona pour visualiser vos buyer personas et leur donner vie. Incluez des caractéristiques pertinentes pour votre niche et enrichissez chaque buyer persona avec autant d'informations que possible. En utilisant le Modèle de Persona d'utilisateur ClickUp ce modèle permet de créer et de gérer plusieurs personas d'utilisateurs à partir d'un seul tableau de bord.

gérer plusieurs personas d'utilisateurs et visualiser leurs principales caractéristiques et informations démographiques à partir d'un tableau de bord unique et unifié sur ClickUp_

3. Définir des objectifs marketing clairs

Ensuite, vous devez définir clairement vos objectifs marketing. Que voulez-vous obtenir grâce à vos efforts de marketing ?

Votre plan et vos objectifs marketing doivent s'inscrire dans une période déterminée. Idéalement, il s'agit d'une année fiscale.

Le suivi annuel de vos performances marketing vous aidera à organiser les choses. Il s'agit également d'une période suffisamment longue pour vous permettre de suivre et de mesurer les résultats de vos activités de marketing.

Fixez des objectifs aussi précis et réalistes que possible. Utilisez le cadre SMART pour définir vos objectifs :

Spécifiques : Ne restez pas vague ; fixez des objectifs clairs. Par exemple, "augmenter le chiffre d'affaires de 5 % au cours du prochain trimestre"

: Ne restez pas vague ; fixez des objectifs clairs. Par exemple, "augmenter le chiffre d'affaires de 5 % au cours du prochain trimestre" Mesurables : Identifiez les indicateurs que vous pouvez utiliser pour mesurer la performance de ces objectifs

: Identifiez les indicateurs que vous pouvez utiliser pour mesurer la performance de ces objectifs Atteignables : Fixez des objectifs réalistes qui peuvent être atteints dans le délai imparti

: Fixez des objectifs réalistes qui peuvent être atteints dans le délai imparti Pertinent : Pertinents : fixez des objectifs pertinents pour votre entreprise

: Pertinents : fixez des objectifs pertinents pour votre entreprise Limités dans le temps : Tous les objectifs doivent être assortis d'un calendrier précis

Une fois que vous avez identifié vos objectifs, utilisez un bon logiciel de gestion de projet marketing comme ClickUp pour les documenter.

créez des objectifs visuels et suivez leur progression à l'aide du tableau de bord ClickUp Goals

Investissez dans les outils d'analyse nécessaires pour mesurer les performances de votre campagne de marketing.

4. Définir un budget

À ce stade, vous devriez savoir clairement ce que vous voulez réaliser et qui est votre public cible. Il est maintenant temps de mettre de côté un budget marketing dédié pour vous aider à atteindre vos objectifs et à créer un plan de projet marketing solide.

Quelle part de votre budget devriez-vous allouer au marketing ?

selon les dernières données

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Deloitte https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/consulting/2023\_GMT\_uae\_full-report.pdf enquête CMO de Deloitte /%href/_

les entreprises consacrent 8 à 10 % de leur chiffre d'affaires au marketing Enquête CMO C'est un excellent point de départ, mais il n'y a pas de règle stricte quant au montant à dépenser. Cela dépend de l'agressivité de vos plans de croissance et de vos objectifs marketing.

Si votre entreprise est en phase de croissance initiale, vous voudrez peut-être dépenser davantage pour le marketing. Si votre entreprise est déjà bien établie, votre budget marketing peut être moins élevé.

Tout dépend également de l'argent que vous souhaitez dépenser. Vous devez donc évaluer votre situation financière et vos objectifs en matière de marketing afin de fixer un budget réaliste.

5. Choisir les bonnes stratégies et les bons canaux de marketing

À cette étape de la processus de planification du marketing avec le plan marketing, vous disposez de tous les éléments nécessaires pour élaborer votre plan marketing et décider des stratégies et des canaux que vous utiliserez.

Parmi les tactiques de marketing les plus courantes, citons

Le marketing de contenu

Le marketing par courriel

Le marketing des médias sociaux

Optimisation des moteurs de recherche (SEO)

Webinaires et podcasts

Marketing vidéo

Gardez votre budget à l'esprit lorsque vous choisissez des stratégies de marketing. Par exemple, la publicité est un bon moyen d'obtenir des résultats rapides, mais vous n'avez peut-être pas le budget nécessaire.

En ce qui concerne les canaux de marketing, votre site web sera votre principal canal pour le contenu et le référencement, mais vous devriez également inclure d'autres canaux dans le mélange. Choisissez une ou deux plateformes de médias sociaux où votre public cible est le plus actif et concentrez-vous sur celles-ci.

6. Attribuer des tâches et créer un calendrier

C'est ici que tout le travail accompli jusqu'à présent porte ses fruits et que vous commencez à exécuter vos stratégies de marketing. Utilisez l'outil Modèle de plan marketing ClickUp pour créer et répartir les tâches, ainsi qu'un calendrier marketing.

utilisez ce modèle de plan marketing pour organiser vos activités de marketing et vérifier l'état d'avancement des différentes tâches

Que vous travailliez avec une équipe interne ou que vous externalisiez la création de contenu, fournir un cahier des charges créatif détaillé à votre équipe. Cela vous permettra de vous assurer que tout votre contenu marketing est cohérent, conforme à la marque et qu'il répond à vos exigences. Si vous avez besoin d'aide pour la création de contenu, utilisez l'outil ClickUp AI pour obtenir un assistant de rédaction doté d'une IA. Il vous aidera à créer et à modifier du contenu rapidement et efficacement.

rédiger du contenu SEO, créer des emails et planifier des événements marketing avec ClickUp AI_

Vous devriez également utiliser ClickUp pour gérer vos projets marketing, car il s'agit d'un excellent outil de gestion de projet. Il vous permet de créer un plan de projet, de suivre la progression de chaque tâche et de respecter les délais. Il vous permet de visualiser les tâches sous forme de diagramme de Gantt, un excellent moyen de visualiser votre projet les échéances du projet et l'état d'avancement.

l'affichage des projets sous forme de diagramme de Gantt permet de gérer facilement les différentes tâches et d'en vérifier l'état d'avancement

ClickUp Docs peut également vous aider à créer des flux de travail visuels, à créer des documents pour partager vos plans de projet, à collaborer avec votre équipe sur diverses tâches, et plus encore.

créez et partagez facilement des documents avec les membres de votre équipe et collaborez sur des projets en temps réel avec ClickUp docs_

C'est l'une des meilleurs outils de gestion de projet et peuvent simplifier la gestion des projets de marketing.

Le rôle du chef de projet marketing dans l'élaboration d'un plan

Le chef de projet marketing joue un rôle crucial dans la création et l'exécution d'un plan marketing.

Il est en charge de l'initiative et est responsable de la planification, de la conception, de la gestion et de la mise en œuvre. Il apporte une contribution essentielle et utilise les bonnes stratégies de gestion de projets de marketing pour garantir le succès des initiatives de marketing de l'entreprise.

Les gestionnaires de projets marketing sont également chargés de répartir les tâches et de travailler avec les différents membres de l'équipe marketing pour s'assurer que les choses sont faites correctement et dans les délais. Ils doivent donc être d'excellents communicateurs et leaders.

Avantages d'un plan de projet marketing solide

Un plan de projet marketing bien documenté et approfondi peut vous aider à mieux organiser vos activités de marketing. Mais si vous avez besoin d'être davantage convaincu par la création d'un plan, découvrez ses différents avantages.

En voici quelques-uns :

Un plan donne à toutes les personnes concernées une orientation stratégique et un plan d'action. Il vous aide, vous et votre équipe, à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs de marketing

Il permet de rationaliser les processus de marketing, de suivre et de gérer les différentes tâches à accomplir

Il vous permet de mieux comprendre vos clients cibles, vos concurrents et votre marché cible, ce qui vous permet d'être mieux équipé pour relever les défis inattendus

En mentionnant vos objectifs et vos indicateurs clés de performance dans un plan de marketing, il vous aide également à évaluer si vos initiatives de marketing fonctionnent bien ou si vous devez modifier votre approche

Défis courants dans l'élaboration d'un plan de projet marketing

L'élaboration d'un plan de projet marketing solide est cruciale pour la réussite, mais elle n'est pas facile. Il nécessite une planification minutieuse, des recherches et un brainstorming.

En vous informant sur les difficultés potentielles auxquelles vous pouvez être confronté, vous serez mieux préparé lorsque vous préparerez un plan pour votre entreprise.

Voici quelques défis auxquels vous pourriez être confronté lors de l'élaboration d'un plan de projet de marketing :

Vous ne savez peut-être pas par où commencer et ce qu'il faut inclure dans votre plan de projet de marketing. L'utilisation d'un modèle de plan de projet marketing peut toutefois vous aider à résoudre ce problème

La définition d'objectifs réalistes est un autre domaine dans lequel les gestionnaires éprouvent des difficultés. Cela nécessite également une analyse approfondie du positionnement actuel de votre entreprise et de ses objectifs généraux

La réalisation d'une analyse approfondie de la concurrence et du marché est également un aspect difficile de l'élaboration d'un plan de marketing, qui demande beaucoup de temps et d'efforts

La planification sera plus difficile si vous êtes un spécialiste du marketing sans expérience de la gestion de projet. Demandez l'aide d'experts, lisez davantage sur la façon de bien faire les choses et utilisez les outils suivants conseils pour la planification de projets à partir de diverses ressources en ligne pour vous préparer à relever le défi.

Prêt à créer un plan de projet marketing solide ?

Si vous avez lu attentivement cet article, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour créer un plan de projet marketing gagnant.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus difficile et long, surtout si vous ne disposez pas d'un modèle ou d'un cadre de plan marketing que vous utilisez chaque année.

Ne vous inquiétez pas, nous avons la solution idéale pour vous. Utilisez le modèle de plan marketing de ClickUp modèles de plan marketing de ClickUp pour vous faciliter la tâche. ClickUp propose également divers outils, modèles et fonctions de gestion de projet pour vous aider à planifier et à exécuter vos stratégies de marketing.

Consultez la page Logiciel de gestion de projets marketing ClickUp et explorez ses fonctionnalités pour voir s'il convient à votre entreprise.