20+ Conseils de gestion de projet pour les spécialistes du marketing

En tant que marketing gestionnaire de projet, votre travail consiste à rester organisé, à allouer les ressources et à suivre l'évolution de tout ce qui est lié au projet.

Et lorsqu'il s'agit de gérer réellement tous ces éléments, vous devez faire preuve d'une grande flexibilité projets de marketing c'est un exercice d'équilibre que vous devez apprendre avec un million de tâches différentes dans votre assiette... 🤹‍♂️

Heureusement pour vous, nous avons rassemblé quelques conseils utiles de gestion de projet de notre équipe de marketing ClickUp et d'autres professionnels du marketing.

Ayant connu des difficultés dans leur rôle, ils ont appris une ou deux choses sur la gestion et la réalisation d'un flux de travail équilibré, et ils aimeraient partager leur sagesse avec vous !

Mais tout d'abord, examinons les responsabilités essentielles des gestionnaires de projet marketing et ce que vous devez posséder pour exceller dans votre rôle.

nous allons nous y mettre, d'accord ? !!

À quoi les gestionnaires de projet marketing font-ils exactement ?

Les gestionnaires de projet marketing sont chargés de transformer une vision en réalité. Cela peut se faire en gérant des projets longs et complexes cycles de vie des projets comme le lancement, le forfait planifier, exécuter, maintenir et fermer des projets en vue d'atteindre des objectifs spécifiques.

Votre travail consiste à comprendre les l'étendue du travail les indicateurs de performance clés (KPI), indicateurs , déterminer les budgets des campagnes et veiller à ce que le projet soit livré dans les délais.

En plus de savoir comment construire un excellent projet, vous devez également savoir exactement quoi faire lorsque tout commence à s'effondrer.

Sans oublier que vous devez également gérer le travail, l'équipe, les attentes des clients et des parties prenantes, et les produits livrables du projet.

il y a de quoi jongler, n'est-ce pas ?

Aussi fou que puisse être le travail d'un gestionnaire de projet marketing, il peut certainement s'agir d'un rôle passionnant et agréable.

Vous pouvez améliorer votre expérience en investissant un peu de temps pour maîtriser le les compétences en matière de gestion de projet nécessaires pour votre position et apprenez ce qui fait un bon gestionnaire de projet pour vous donner une idée de ce qu'il faut viser.

Et si vous voulez aller encore plus loin, essayez de mettre en œuvre un système de logiciel de gestion de projet pour atteindre les objectifs de votre projet en un rien de temps. Logiciel de gestion de projet marketing comme ClickUp peut vous aider à fluidifier vos processus, à identifier et à répondre aux besoins spécifiques de votre équipe marketing, et à vous rendre votre temps précieux !

ce serait bien, non?!_ 😉

Les fonctionnalités clés à rechercher dans un logiciel de gestion de projet

Planification de projet : pour un forfait efficace de vos projetsLogiciel de collaboration .

Pour tout projet marketing, si vous voulez qu'il soit une réussite, il est important d'avoir des objectifs clairement définis. Déterminer l'objectif de votre projet est essentiel pour mesurer la la réussite du projet . Mais le plus grand avantage de définir les Objectifs de votre projet est de donner à votre équipe une cible pour sa pensée créative. > Si vous êtes manager d'une équipe , la meilleure chose que vous puissiez faire pour la réussite du projet est de vous écarter de leur chemin.

Jesse Ringer, Agence de référencement Méthodes et métriques - Founder

Intégrez vos clients dans votre travail en utilisant votre des créneaux d'invités gratuits ! Une communication effacée devrait être une priorité pour chaque agence, car la progression de votre travail dépend de l'approbation du client. Au lieu d'envoyer 20 e-mails dans les deux sens et de perdre la trace du contenu de chaque message, vous et vos clients pouvez suivre la progression du projet et toutes les communications antérieures dans un emplacement centralisé. > Vos clients peuvent laisser des commentaires, demander des modifications en cours de route sur les documents, déplacer des statuts, consulter des tableaux de bord, et bien plus encore !

Andy Dosev, Vonazon - Gestionnaire de projet

Le plus grand "hack" pour notre productivité marketing a été la mise en lots du travail et la protection de ce temps dans le Calendrier à des fins de travail spécifiques. Nous avons fait passer notre première agence de 600 visiteurs/mois à 15 000 en 8 mois grâce à nos "journées de travail par lots" en matière de marketing de contenu Chaque mercredi matin, nous avions du temps bloqué pour la rédaction de contenu et la promotion. Nous commencions par les tâches les plus prioritaires de notre carnet de commandes et faisions le maximum en 2 heures. Cela a commencé modestement, mais les effets composés ont changé toute notre entreprise. Aujourd'hui, nous appliquons le même principe en interne et lorsque nous aidons les agences à rationaliser leurs processus dans ClickUp. > Commencez par de petits blocs de travail, assurez-vous de savoir clairement sur quoi travailler avant de commencer, puis ajustez vos blocs en fonction des besoins !

Gray MacKenzie, ZenPilot - Co-Founder

Pour toute équipe marketing, il est crucial d'avoir un flux de communication clair. Peu importe que vous travailliez avec des outils ultra-perfectionnés ou de "simples" feuilles Excel, chaque membre de l'équipe doit être conscient de sa propriété, de sa responsabilité et de sa contribution aux projets. En marketing, on ne marche jamais seul, la distribution des tâches doit donc être claire ! Dans mon équipe, nous avons adopté les principes suivants éléments de la méthodologie agile des réunions d'entrée et de sortie, des mises à jour rapides, des sprints hebdomadaires et des objectifs mensuels. Cela nous permet de réagir rapidement aux changements et de collaborer quotidiennement, même lorsque nous travaillons à distance. Les outils sont-ils importants ? Bien sûr ! Mais pas pour le plaisir de les avoir. Ils doivent répondre à vos besoins et vous aider, pas vous gêner.

Kasia Zielosko, Delante - Chef d'équipe marketing

Les meilleurs gestionnaires de projets numériques savent comment la saucisse est faite. Si vous n'étiez pas concepteur, développeur, stratège, rédacteur, etc., dans votre position précédente, mon plus grand conseil est d'apprendre comment ces personnes font leur travail. Parlez-leur, lisez des blogs ou des livres, ou abonnez-vous à des podcasts sur ce champ - et assistez même à leurs réunions. Ces informations vous aideront à mieux comprendre comment gérer les projets en tant qu'individus, comment gérer ces types de projets et, en retour, vous aideront à devenir un professionnel plus équilibré.

Ericka Lewis, Adhere Creative - Gestionnaire de projet

en savoir plus sur la solution d'Erika pour la gestion de projet agile chez Adhere Creative_ .

Se doter d'un système de gestion de projet solide et l'utiliser à bon escient. > Créez un système de gestion de vos projets et des modèles à l'intérieur de la plateforme de gestion de projet afin de pouvoir créer facilement de nouveaux projets prêts à démarrer.

Mandy McEwen, Mod Girl Marketing - Fondateur et PDG

Ayez des objectifs clairs, et comprenez quelles tâches requièrent réellement votre temps et lesquelles peuvent être déléguées ou reportées en fonction de vos objectifs.

Gustavo Paniagua, Slidebean - Chef du marketing

J'ai constaté que les projets les mieux gérés ont des objectifs clairs, détaillés et bien définis, et que quelqu'un a toujours une vue d'ensemble de ces objectifs. En marketing, ce sont souvent les petits détails qui font la réussite ou l'échec d'une campagne et, par conséquent, les personnes chargées de l'exécution n'ont pas souvent l'occasion de faire une pause, de prendre du recul et de voir si elles progressent toujours vers l'objectif initial du projet. Dans un tel scénario, une réunion par jour ou par semaine pour vérifier si nous sommes sur la bonne voie permet de remettre tout le monde à zéro. > Deuxièmement, il faut des propriétaires bien définis pour chaque tâche, activité et projet. Même s'il s'agit d'une tâche de groupe, comme par exemple une série d'articles de blog sur un sujet particulier rédigés par plusieurs membres de l'équipe, il y a un propriétaire. Cela permet de s'assurer qu'il y a un compte à rendre et que rien ne passe inaperçu.

Siddharth Deswal, Fyle - Directeur du marketing

Lorsqu'il s'agit de forfaiter votre projet, faites participer toute votre équipe. Votre projet est susceptible de concerner plusieurs services et de nécessiter une certaine collaboration, qui doit donc commencer dès les étapes du forfait. Cela permettra à chacun d'avoir son mot à dire sur le calendrier de livraison, l'ordre dans lequel les tâches doivent être achevées et les obstacles qui risquent de se présenter. Impliquer votre équipe dès le début vous permet d'être réaliste dans votre forfait, de sorte que vous ne vous retrouvez pas à faire des promesses excessives et à ne pas fournir les résultats escomptés. > Cela permet également de s'assurer que tout se passe bien, car chacun sait ce qui se passe et comment il doit travailler ensemble.

Matt Janaway, Marketing Labs - CEO

Le meilleur conseil que j'ai reçu en matière de gestion de projets marketing est de ne jamais laisser vos commentaires être le goulot d'étranglement qui empêche un projet d'avancer. Lorsque je supervise un projet de marketing, je ne suis généralement chargé que de définir le paramètre et de superviser notre équipe de marketing interne et les sous-traitants qui font réellement le travail. Cela signifie que l'on me demande constamment ce que je pense de cette conception, de cet article ou de ces pages d'atterrissage. Donner un feedback réfléchi ne prend pas beaucoup de temps, mais c'est quelque chose qu'ils ont besoin que je fasse (c'est-à-dire que je ne peux pas le déléguer). Cela signifie que si je tarde à donner mon avis - qui se résume généralement à une version de "c'est très bien, apportez cette petite modification et continuez" - je retarde un projet (parfois de plusieurs jours) parce que je n'ai pas pris le temps de consacrer les 15 minutes nécessaires à l'examen de quelque chose. Si l'on fait le compte sur la durée d'un projet, on peut finir par retarder la date de livraison d'une semaine ou deux, simplement à cause de quelques instances où l'on a attendu pour fournir un fournisseur prestataire rapide. C'est pourquoi j'essaie de ne jamais laisser les demandes de retour d'information en suspens pendant plus d'une journée.

Sam Malony, Mailshake - Spécialiste en marketing

Les projets de marketing nécessitent souvent tellement d'éléments différents qu'il est difficile de rester concentré sur l'objectif final. C'est pourquoi nous commençons chaque nouveau projet chez Userback par une question simple et pourtant puissante - À quoi ressemble la réussite ? > En répondant à cette question, nous sommes en mesure d'aligner notre équipe, d'identifier le suivi dont nous avons besoin, et de nous assurer que tous les différents éléments continuent à faire avancer le projet pour atteindre notre objectif final.

Matthew Johnson, Userback - General Manager

Chez Marker.io, nous travaillons d'abord sur le produit, et nous rédigeons donc des spécifications détaillées pour chaque nouvelle fonctionnalité que nous créons. Nous abordons la création de contenu de la même manière ! Avant d'écrire la moindre ligne de contenu, nous remplissons un modèle de spécifications détaillé : quel est le point douloureux, qui est le public, quels sont le type et le format du contenu ? > Nous nous demandons également si nous créons ce contenu pour le référencement, pour la viralité, pour le marketing, pour la publicité, etc l'équipe commerciale , ou pour le développement de la marque ? Nous constatons que cette méthode nous permet de produire un contenu de haute qualité à chaque fois.

Lili van Belle, Marker.io - Marketing Manager

en savoir plus sur comment Marker.io gère le suivi des bugs avec ClickUp_ .

Passez en revue vos flux de travail chaque mois, et ajustez le système de gestion de projet en conséquence. N'oubliez pas que les processus que vous avez mis en place sont censés vous aider à aller plus vite, et non à vous ralentir. Dans un environnement de travail à haute vitesse, les projets et la dynamique des équipes évoluent rapidement. > Les procédures qui avaient du sens il y a encore quelques semaines peuvent rapidement devenir obsolètes. Et quand elles le feront, elles frustreront inévitablement vos coéquipiers et réduiront l'efficacité globale du travail (et la satisfaction qu'il procure).

Vlad Shvets, Paperform - Growth Marketer

Le démarrage de nouveaux projets peut être exaltant ou décourageant. Si vous êtes de ceux qui se laissent facilement submerger par les nouveaux grands projets, je vous recommande de commencer par un échéancier. En général, les projets sont assortis d'une date butoir, de sorte que l'établissement d'un échéancier permet de rendre le projet plus gérable tout en incitant à l'action (lorsque vous réalisez qu'il est préférable de commencer plus tôt que plus tard), sans parler de l'aide apportée à la réalisation du projet dans les délais impartis.

Katheriin Liibert, Outfunnel - Chef du marketing

ClickUp est un outil formidable pour gérer tous vos clients en un seul endroit. En tant que personne ayant besoin d'un contrôle sur l'entreprise, en particulier sur les projets de grande envergure, une astuce utile consiste à afficher les " Étiquettes " et l'" Échéancier " sur l'ensemble du " Tout " dans Espaces. Notre équipe a pour instruction d'"Étiqueter" les projets, tels qu'un nouveau site web, en tant que "Projectdev" Nous disposons alors d'une vue échéancier dans "Tout" qui affiche tous les projets portant l'étiquette "Projectdev" Cela me permet de prendre du recul et d'évaluer les dates de début et de fin, ainsi que le pipeline de l'ENSEMBLE de notre Business et de tous les clients, le tout dans un seul affichage rationalisé !

Matthew Carter, Atomic Digital Marketing - Fondateur et PDG

Faites de votre mieux pour unir tous vos efforts de gestion de projet. Lorsque vous utilisez plusieurs applications pour la gestion de projet et la collaboration, un membre de l'équipe peut avoir du mal à rattraper son retard. Au lieu de cela, trouvez une plateforme de gestion de projet qui résout tous vos problèmes en même temps, comme ClickUp (particulièrement recommandé), Asana ou Notion ; et transformez votre projet en un organisme vivant dans cette plateforme afin que vos coéquipiers puissent diriger leur attention sur une seule plateforme.

Selman Gokce, UserGuiding - Inbound Marketer

_Cela craint de dire cela, mais ce n'est pas parce qu'un projet est une priorité absolue pour vous en tant que spécialiste du marketing qu'il est important pour les autres personnes impliquées dans votre projet Vos experts en la matière roulent peut-être littéralement des yeux à l'idée de passer leur temps à vous donner des arguments ou un retour d'information Votre tâche principale est donc d'enthousiasmer les gens Saisissez-les par le col et faites-leur voir la situation dans son ensemble : plus de trafic, plus de prospects, plus de croissance pour l'entreprise Faites en sorte qu'ils se sentent comme des super-héros et des personnes formidables pour vous avoir aidé Vous pouvez faire cela en mettant régulièrement à jour les tâches ClickUp, en célébrant chaque petite progression et en rappelant à chacun le forfait et le rôle qu'il y joue

Jakub Grajcar, STX Suivant

Responsable du marketing entrant

nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce tour d'horizon des conseils en matière de gestion de projet _ 🙏🏽

et maintenant, écoutons l'équipe ClickUp !

Conseils de gestion de projet de l'équipe marketing de ClickUp

Notre équipe marketing en connaît un rayon sur la magie de la mise en place d'un logiciel de gestion de projet gratuit pour le travail. 😉🧙🏻‍♀️

Ils comptent sur ClickUp pour répondre à leurs besoins uniques, du contenu et des médias sociaux à la publicité payante et au-delà.

ClickUp est un excellent outil pour le suivi des objectifs et permet à l'équipe d'organiser rapidement les tâches, de coordonner les projets inter-équipes et de gérer les campagnes de marketing.

Mieux encore, ils peuvent faire tout cela et plus encore en UN SEUL endroit.

écoutez ce que nous avons à dire..

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de nos clients et de leurs familles https://clickup.com/blog/how-our-marketing-team-uses-clickup/ les membres de notre équipe de marketing nous expliquent comment ils utilisent ClickUp /%href/_

les membres de l'équipe marketing expliquent comment ils utilisent ClickUp /%href/_ tous les jours, et peut-être pouvez-vous commencer à les reproduire dans vos flux marketing !

ClickUp pour la gestion de contenu change la donne. Nous sommes en mesure de créer des modèles de tâches pour toutes nos pages d'atterrissage, d'identifier facilement les goulots d'étranglement grâce à notre afficheur de statut Tableau, et de savoir ce qui est à venir grâce aux étiquettes et aux priorités. Les révisions de blogs sont rationalisées grâce à Automatisation , et les flux d'e-mails peuvent être visualisés sur Cartes mentales . > La personnalisation est vraiment ce qui fait de ClickUp un outil si puissant pour les équipes marketing.

Erica Chappell, Rédactrice en chef

Ne sous-estimez pas la valeur des tâches récurrentes. Chaque jour de la vie d'un spécialiste du marketing est unique. Les priorités changent rapidement et nous devons souvent pivoter à tout moment. Cependant, il existe de nombreuses responsabilités habituelles qui sont essentielles dans nos rôles. Nous surveillons les données, réalisons des audits, examinons les concurrents, etc. Souvent, ces tâches simples mais importantes passent entre les mailles du filet. > Créez un système de compte pour vos tâches récurrentes quotidiennes. Vous gagnerez ainsi un peu d'espace dans votre cerveau pour vous concentrer davantage sur le travail imprévisible qui vous attend.

Jeremy Galante, SEO Manager

Avoir un objectif de projet clairement défini et comprendre la portée avant de plonger dans l'exécution. Avec un plan détaillé de l'ensemble du projet l'échéancier du projet , des objets et de la stratégie, vous serez en mesure de maximiser l'efficacité de l'utilisation du temps et des ressources de l'entreprise. > Mettez en lumière les obstacles dès le départ, créez des solutions évolutives et veillez à ce que votre équipe reste alignée !

Sarah Gordon, Gestion de projet créatif > En tant que spécialistes du marketing, nous jonglons en permanence avec différents types de tâches liées au contenu chaque jour. > > > Pour me concentrer sur ce qui requiert mon attention, j'utilise une combinaison des outils suivants > Accueil > et le > Barre des tâches > . > > Je commence à Accueil, je trouve les tâches sur lesquelles je dois travailler pour la journée, puis je les place dans la Barre des tâches en les faisant glisser. Je les fais même glisser dans une séquence, afin de savoir dans quel ordre travailler sur quoi. > > Non seulement cela me permet de rester concentrée sur ce que j'ai à faire, mais il est également très satisfaisant de décharger les tâches au fur et à mesure que je les achève au cours de la journée !

Greg Swan, Content Manager

Mon premier conseil en matière de gestion de projet pour les spécialistes du marketing est de ne jamais sous-estimer le pouvoir de l'organisation ! > Que vous utilisiez une note Post-it, une plateforme de gestion de projet comme ClickUp, ou le bon vieux feuilles de calcul Excel , l'organisation de vos tâches est le meilleur moyen de garder la maîtrise de vos projets et de respecter vos délais.

Madison Leonard, Gestionnaire du marketing produit

Conclusion

La gestion de projets marketing ne doit pas être si décourageante.

En fait, elle peut être agréable avec l'aide d'un logiciel de gestion de projet comme ClickUp !

Établissez des objectifs clairs, fixez des échéanciers appropriés, améliorez la collaboration au sein de l'équipe, brisez les projets et les échéances, et gagner du temps afin que vous puissiez faire davantage ce que vous aimez faire. Sign up for a free account today (Créez un compte gratuit dès aujourd'hui) et devenez un chef de projet marketing efficace en un rien de temps !_ 😉 🚀