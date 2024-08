Gestion de projet marketing : Guide du gestionnaire de projet

Le marketing est vraiment important.

C'est une affirmation évidente, mais saviez-vous que 72 % des spécialistes du marketing du secteur ont déclaré que l'importance du marketing dans leur organisation avait augmenté depuis février 2020 - ce qui met la pression sur la transformation numérique ? Les spécialistes du marketing continuent à mettre en avant le contenu de qualité au milieu de tout ce bruit.

Mais surtout, leur produit/service fait une différence positive dans la vie des consommateurs.

Le cadran des demandes de marketing est en train de tourner, augmentant le nombre de demandes d'information création de contenu et des opportunités pour les entreprises. L'un des résultats destructeurs de cette augmentation est quelque chose dont on ne parle pas assez ouvertement (et honnêtement) sur le lieu de travail : Nous sommes en difficulté. comme beaucoup. 😮‍💨

Des objectifs flous, des flux de travail marketing et les signaux de communication maladroits pourraient être évités si nous donnions la priorité à un meilleur système de gestion de l'information processus de gestion de projet marketing .

Que vous soyez indépendant ou que vous fassiez partie d'un service marketing interne, il est possible que vous soyez.. surmené et sous pression pour faire franchir aux produits livrables une ligne d'arrivée qui ne cesse de s'éloigner.

Dans ce guide, nous aborderons les tenants et les aboutissants de la gestion d'un projet marketing et nous verrons comment créer les meilleurs systèmes pour votre équipe et vos collaborateurs.

Qu'est-ce que la gestion de projet marketing ?

La gestion de projet marketing est une fonction spécialisée qui se concentre sur le forfait, l'exécution et le contrôle des initiatives et des campagnes de marketing. Elle couvre le processus de coordination et de direction efficaces de toutes les activités liées au marketing afin d'atteindre des objectifs spécifiques objectifs et objectifs dans le temps, le budget et les ressources alloués

Pour les chefs de projet, la gestion de projet marketing consiste à superviser l'ensemble du cycle de vie des projets marketing, depuis l'idéation et l'élaboration de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. Les responsabilités clés comprennent :

Le forfait du projet : Définir la portée, les objectifs et les produits livrables du projet en fonction de la stratégie de marketing de l'entreprisestratégie de marketing dans un forfait détaillé du projet *Gestion des ressources : Appliquer les bons talents, outils et technologies marketing disponibles pour exécuter le projet avec succès. Cela inclut la coordination avec différentes équipes, telles que la création, le contenu, la conception et le marketing numérique

Amélioration continue : Effectuer des examens post-projet afin d'identifier les enseignements tirés et les domaines à améliorer dans le cadre de futures initiatives marketing

Utiliser le marketing les outils de gestion de projet comme ClickUp Docs

Différences clés entre Waterfall et Agile dans le processus de gestion de projet marketing

Examinons deux exemples notables gestion de projet marketing méthodologies : chute d'eau et agile .

Il ne s'agit pas de persuader qu'une méthode est meilleure, car tous les projets ne se prêtent pas à la méthode agile et tous les projets ne se prêtent pas non plus à la méthode waterfall. Certains projets pourraient être prévisibles et routiniers, tandis que d'autres sont risqués et élaborés. Si vous examinez attentivement la taille et la complexité du projet, vous gagnerez du temps et de l'argent.

Organisez vos projets actuels et futurs dans une liste ClickUp afin d'obtenir une transparence totale sur tout le travail en cours

Étape 1 : Définir les livrables, les ressources nécessaires, les échéanciers, les budgets, les KPI (indicateurs clés de performance)

Voici le scénario : vous êtes un responsable du marketing gestion de projet chargé de diriger le lancement d'une campagne de sensibilisation à la marque. Votre portée du projet comprendrait :

Objectifs du projet : augmenter de 30 % les indicateurs de notoriété de la marque (KPIs)

: augmenter de 30 % les indicateurs de notoriété de la marque (KPIs) Livrables du projet : 15 bobines vidéo éducatives sur le produit, d'une durée de 30 secondes à une minute chacune ; distribuées sur Instagram, générant du trafic vers les pages d'atterrissage du produit

: 15 bobines vidéo éducatives sur le produit, d'une durée de 30 secondes à une minute chacune ; distribuées sur Instagram, générant du trafic vers les pages d'atterrissage du produit Projet Ressources : équipes de contenu, créatives et sociales ; logiciel de gestion de projet marketing

: équipes de contenu, créatives et sociales ; logiciel de gestion de projet marketing Échéancier du projet : Les éléments créatifs finaux sont attendus pour le 1er octobre, la campagne de lancement pour le 8 octobre

Budget du projet : 10 000 $ (pour le logiciel vidéo et les éventuels sous-traitants)

Étape 2 : Collecte de données et d'informations auprès des parties prenantes et des équipes

S'adresser à parties prenantes ou les partenaires travaillant sur le projet, afin de recueillir les commentaires et les informations importantes nécessaires pour achever une tâche. N'attendez pas que vos graphistes aient remis les actifs pour mentionner quelque chose de nouveau !

En tant que manager d'un projet de marketing, vous n'êtes pas censé savoir d'emblée combien de temps il faut à chaque membre de l'équipe pour exécuter les produits livrables. Demandez-leur des estimations sur la durée et les efforts qu'ils prévoient pour faire le travail terminé. Ils aborderont les problèmes ou les conflits susceptibles d'affecter l'échéancier, ce qui est très utile pour la gestion de projets.

Étape 3 : Inclure la recherche

La recherche est au cœur de tout projet de marketing. Existe-t-il des études qui pourraient s'appliquer à ce projet ? Le projet l'équipe sociale aura-t-elle besoin de tâches pour mener de nouvelles recherches ? En suivant l'exemple de la portée du projet que nous avons utilisé plus haut, il s'agit d'informations nécessaires à des discussions productives sur le projet.

👉 One sec- if you need help organizing your forfaits de projet ou des listes de tâches, consultez les sites suivants Le centre de modèles de ClickUp pour suivi de la campagne , budgets , listes de produits livrables et bien d'autres choses encore !

Étape 4 : Assembler les tâches et les jalons

À ce stade, vous disposez de la portée du projet, de l'avis des parties prenantes et de la recherche. Il est temps d'assigner les tâches à l'aide de votre logiciel de gestion de projet marketing .

Vous vous souvenez des estimations de durée que vous avez recueillies plus tôt ? Veillez à les inclure dans les tâches afin que les membres de l'équipe puissent connaître leur charge de travail quotidienne et s'adapter s'ils sont surchargés. Leur semaine de travail doit être à la fois gérable et réaliste.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-chart-with-milestones-in-clickup-1.png

/$$img/

Utiliser un simple diagramme de Gantt pour suivre les jalons et livrer les projets de marketing à temps

Étape 5 : Préparer l'équipe

Il est essentiel de d'organiser une réunion de lancement afin d'entendre directement les questions ou les préoccupations des équipes après qu'elles ont eu l'occasion d'évaluer leurs tâches. C'est également une excellente occasion d'alléger immédiatement le fardeau que l'équipe pourrait ressentir.

Après la réunion, envoyez un récapitulatif des points clés de la discussion et des éléments à retenir. Si des membres de l'équipe ont des éléments à mettre en œuvre, attribuez-les immédiatement afin que rien ne passe inaperçu.

👉 Découvrez comment Toyin Olasenhinde, chef de produit, utilise l'outil de gestion de la productivité dans ClickUp lorsque les éléments d'action ne justifient pas une tâche entière !

Étape 6 : Effectuer des vérifications et des révisions au sein de l'équipe

Planifiez des vérifications et des révisions sur le site Web de l calendrier marketing . En tant que gestionnaire de projet marketing, vous devez être attentif à l'état de santé de l'équipe et du projet. La fréquence des contrôles et des révisions dépend de l'état de santé de l'équipe et du projet l'échéancier du projet et la capacité de l'équipe.

👉 Vous gérez une équipe virtuelle ? Découvrez sept façons de stimuler la stratégie de communication de votre équipe virtuelle ici !

Étape 7 : Suivre la progression avec un tableau de bord du projet

Les tableaux de bord sont utilisés par les parties prenantes, les clients et l'équipe du projet pour suivre la progression du projet. Les parties prenantes et les clients ont besoin d'un aperçu de haut niveau, tandis que l'équipe du projet a besoin de tableaux de bord détaillés qui décomposent les différentes parties du travail.

Si votre logiciel de gestion de projet marketing est doté d'une fonctionnalité de tableau de bord, exploitez cet outil afin de disposer de différentes versions du tableau de bord du projet pour chaque public. Au lieu de s'adresser directement à vous pour obtenir des mises à jour, ils afficheront d'abord le tableau de bord du projet !

👉 Apprenez à créer de puissants tableaux de bord dans ClickUp grâce à un tutoriel étape par étape !

Surveillez tous les points de données de votre campagne marketing dans une liste ClickUp personnalisable

Étape 8 : Fermé la paperasse numérique dans l'outil de gestion de projet

Sonnez la cloche ! Vous et l'équipe avez écrasé la objectifs du projet il est donc temps d'informer tout le monde et d'examiner le produit final. Veillez à ce que les produits finaux soient emballés dans un nœud virtuel, que les fichiers restants soient archivés ou supprimés et que toutes les tâches en cours soient fermées dans l'outil de gestion de projet.

Étape 9 : Réfléchir en équipe au déroulement du projet

Cette étape est souvent négligée parce qu'une nouvelle campagne de marketing se profile à l'horizon ou que les équipes se sont arrêtées pour récupérer et se ressourcer. Réfléchir immédiatement aux succès et aux erreurs d'un projet est une excellente occasion d'apprentissage pour les gestionnaires de projets de marketing, qui peuvent ainsi corriger les processus pour les futurs projets liés au marketing.

Si les membres de votre équipe ne se sentent pas à l'aise à l'idée de participer à un appel pour réfléchir au projet (ou si le temps manque tout simplement), le moyen le plus simple de collecter ces données est d'envoyer un formulaire numérique.

Voici des questions à prendre en compte lors de l'organisation de votre formulaire :

_Si vous pouviez changer une partie du processus, quelle serait-elle ?

notre analyse marketing a-t-elle permis d'identifier les éléments livrables que nous devions créer dès le départ ?

notre outil de gestion de projet aide-t-il ou entrave-t-il votre productivité ?

quel a été l'évènement le plus frustrant ?

avez-vous reçu les informations et les ressources nécessaires pour mener à bien vos tâches ?

quelle a été la partie la plus satisfaisante du projet ?

les contrôles et les révisions ont-ils nui à votre flux de travail ou l'ont-ils aidé ?

êtes-vous fier de vos produits finis ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Project-Post-Mortem-Template.png Modèle de post-mortem du projet ClickUp /$$$img/

Mener une session post-mortem pour réfléchir au cycle de vie du projet

Chaque équipe marketing a un objectif, un rôle et une valeur stratégique différents au sein de l'entreprise.

Avant de valider une demande de campagne de marketing, renseignez-vous sur les informations, les ressources et les outils de projet dont chaque équipe de marketing a besoin pour réussir. Ajoutez à cela une bonne communication, une prise de décision rapide et des objectifs clairement définis... et vous obtenez de l'or ! 🌟

Optimisation des moteurs de recherche Professionnels du référencement mettent constamment en œuvre des stratégies et facilitent les

Flux de travail pour le référencement pour achever les livrables. La création de liens retour, l'augmentation du trafic organique et les tâches de recherche de mots clés par-dessus des aperçus de données sonnent comme une recette pour être submergé. Ils utilisent des tableaux de bord interactifs avec des données en temps réel. Des rapports cohérents et automatisés leur permettent de gagner du temps. Résultat : les efforts sont consacrés à l'amélioration prioritaire du classement !

Conception

Les graphistes sont sollicités par les services internes pour apporter leur expertise (et parfois leur bénédiction) afin de renforcer le design et le message d'un actif. Un formulaire de demande numérique est une fonctionnalité de gestion de projet simple mais puissante qui permet de gagner du temps et de l'espace dans la boîte de réception.

Les formulaires de demande numériques éliminent les conjectures et les allers-retours entre le graphiste et le demandeur. En posant les bonnes questions et en exigeant le contexte d'une demande, les graphistes peuvent consacrer leur temps et leur énergie au travail réel.

Rationaliser les demandes internes pour collecter les informations exactes nécessaires au lancement des campagnes de marketing

Marketing éditorial et de contenu

Les professionnels du contenu sont dans les tranchées avec chaque rôle marketing. Ils sont souvent des "gestionnaires de projet accidentels" dans le cadre de campagnes simultanées et de demandes ponctuelles. Une affaire typique dans laquelle ils ont tendance à se retrouver est de passer beaucoup de temps sur des tâches administratives.

👉 Regardez comment l'équipe Contenu de ClickUp automatise les processus manuels actuels pour maximiser la productivité ici .

Les fonctionnalités ClickUp incontournables pour chaque type d'organisation marketing ClickUp est une solution de gestion de projet gratuite qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout leur travail dans un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour une productivité optimale.

Nous comprenons (et nous aimons !) que votre équipe possède des paramètres, des personnalités et des flux de travail différents. Dans ClickUp, chaque membre peut personnaliser ses vues et ses tâches comme il le souhaite, tout en travaillant aux mêmes objectifs de projet que les autres.

Voici les fonctionnalités de ClickUp pour chaque type d'organisation marketing :

Fonctionnalités de collaboration d'équipe pour une agence de marketing

Permissions pour les invités pour une collaboration en équipe avec vos contractants et vos clients externes

Modèles de projets marketing dans la sectionCentre de modèles ClickUp pour simplifier les flux de travail

L'e-mail dans ClickUp pour basculer entre l'envoi d'un commentaire à des coéquipiers internes et l'envoi d'un e-mail à toute personne extérieure à votre environnement de travail

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2-5-1400x924.png

/$$$img/

Communiquez dans le cadre d'une tâche ClickUp et évitez de vous perdre dans votre boîte de réception

Fonctionnalités de gestion des tâches pour une équipe marketing interne

Affiches ClickUp pour voir les projets, les tâches,sous-tâcheset leurs caractéristiques uniques d'une manière significative

Tableaux de bord ClickUp pour afficher les données et les activités à côté deObjectifs ClickUp pour toutes les équipes

Estimations de durée et suivi du temps pourl'allocation des ressources et la facturation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/ClickUp-Time-tracking-time-tracked-remaining.png Créer des Relevés de temps et contrôler le suivi du temps dans ClickUp /$$$img/

Créez des feuilles de temps et suivez le temps suivi pour tous vos projets marketing dans ClickUp

Fonctionnalités de gestion du temps pour les freelances et les solopreneurs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image1-2.gif

/$$$img/

Définissez des paramètres répétitifs pour vos tâches ClickUp

Optimisez vos efforts marketing avec ClickUp

"L'épuisement professionnel est un type particulier de stress lié au travail - un état d'épuisement physique ou émotionnel qui implique également un sentiment d'accomplissement réduit et une perte d'identité personnelle", d'après la Clinique Mayo .

Et si nous reconnaissions que nous pouvons mener à bien nos campagnes et nos lancements de produits sans compromettre la santé de l'équipe ? Le changement commence par la mise au clair de notre système de gestion de projet marketing. 💎

Honnêtement, nous comprenons que vous vous heurtez au temps (et peut-être même à l'adhésion de la direction) pour faire le travail et améliorer le processus de gestion de projet de votre équipe. Si vous vous sentez responsable envers vous-même et votre équipe d'améliorer les choses, vous n'êtes pas seul !

C'est pourquoi ClickUp a mis à votre disposition des outils gratuits, une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par e-mail, téléphone et discussion en ligne pour vous aider à organiser votre environnement de travail et à paramétrer votre équipe pour la réussite. Démarrer avec ClickUp et vous aurez bientôt des résumés rapides qui seront le point culminant de la journée de tout le monde ! ☀️