21 Meilleur logiciel de gestion de projet marketing pour les entreprises et les agences en 2024

Essayez-vous de garder un œil sur la file d'attente des demandes de campagne, un autre sur votre liste de tâches, et un dernier sur votre répartition des objectifs trimestriels ? Non seulement vous avez l'air extrêmement étourdi, mais vous semblez aussi avoir sérieusement besoin d'un logiciel de gestion de projet marketing - et vite !

Les responsables marketing des startups, des agences et des entreprises gèrent régulièrement des projets multicanaux campagnes de marketing multicanal . Sans logiciel de gestion de projet, ils risqueraient de de perdre une journée de travail par semaine à la recherche d'informations perdues dans de longs fils d'e-mails. Cela vous rappelle quelque chose ? 🙋 Gestion de projet marketing est un outil permettant d'organiser, de collaborer et de mener à bien des projets liés au marketing. Mais le meilleur logiciel pour les spécialistes du marketing prend en charge une variété de flux de travail, gère les transferts entre les équipes et s'intègre facilement avec d'autres applications pour un ensemble de technologies achevé.

La vérité est que les opérations manuelles ne peuvent pas surfer sur la vague de la croissance, il est donc important de faire une pause et d'envisager d'apporter un moteur logiciel pour alimenter vos équipes, vos processus de marketing et vos collaborateurs. 🔌

Dans ce guide, nous aborderons les fonctionnalités que les équipes internes et distantes efficaces utilisent pour concevoir des flux de travail interfonctionnels, ainsi que notre liste recommandée des 21 meilleurs logiciels de gestion de projet marketing.

Que rechercher dans un logiciel de gestion de projet marketing ?

Le choix d'un logiciel de gestion de projet marketing peut s'avérer fastidieux. Lorsque vous décidez ce qui convient à votre équipe, gardez ces fonctionnalités à l'esprit :

Automatisation: Recherchez les éléments suivants des logiciels permettant d'automatiser les tâches de marketing comme le paramétrage de nouveaux projets et l'attribution de tâches. Cela permettra d'intégrer rapidement les nouveaux membres de l'équipe et d'éviter un travail manuel fastidieux.

Collaboration au sein de l'équipe: Disposer de la les bons outils de communication est essentiel pour la gestion des projets de marketing. Choisissez un système qui permet de aux équipes de collaborer, de discuter et de faire des commentaires en toute simplicité sur les tâches.

Intégrations: Recherchez une plateforme qui s'intègre facilement aux logiciels existants, comme les plateformes d'e-mail marketing et les outils d'analyse. Cela permettra de rationaliser votre flux de travail et de vous donner accès aux données dont vous avez besoin en un seul endroit.

Analyse et suivi: Assurez-vous que le système de gestion de projet que vous choisissez offre des capacités d'analyse, de suivi et de rapports en temps réel. Cela vous aidera à suivre les performances de l'équipe et à identifier les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées.

Sécurité et confidentialité: La sécurité est toujours une préoccupation clé lorsqu'il s'agit de systèmes de gestion de données en ligne. Assurez-vous que la plateforme que vous choisissez a mis en place des mesures adéquates pour garantir la sécurité de vos données.

21 Meilleur logiciel de gestion de projet marketing

Alignez vos objectifs et collaborez à travers les tâches et les documents pour l'exécution de la stratégie ultime dans ClickUp

Nous savons que vous et votre équipe avez l'habitude de mettre en place des processus projet par projet pour faire avancer les choses. Les outils hérités - et coûteux - dont vous avez hérité sont un point de friction plutôt qu'un collaborateur objectifs marketing et les opérations. ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail à l'aide de tâches, de documents, de discussions, d'objectifs, de tableaux blancs et plus encore. Personnalisez-la facilement pour qu'elle convienne au mieux à votre équipe en quelques clics et réduisez sérieusement votre liste d'outils (et vos dépenses en applications tierces !)

Cet outil permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de mener à bien des projets marketing de manière plus efficace, en stimulant la productivité vers de nouveaux sommets ! Profitez des avantages gratuits gestion des tâches fonctionnalités de ClickUp dont vous, vos collaborateurs et vos clients vous remercierez plus tard :

15+ affichages de projet pour suivre les projets et gérer les tâches. Créez des vues de projet privées ou publiques pour organiser les tâches personnelles et d'équipe en fonction des différents styles de travail. Tâches pour enregistrer les réunions et assigner le travail. Paramétrez des tâches récurrentes pourles notes de réunion et les informations à emporter, puis assignez àéléments d'action à des personnes pour faire avancer les projets. Tableaux de bord pour mesurer le retour sur investissement et l'efficacité de l'équipe marketing. Restez à jour avec oKR marketing la progression des projets, les informations sur les campagnes et bien plus encore - aucune mise à jour manuelle n'est nécessaire ! Documents et modèles de liste de tâches pour normaliser les processus de lancement. Utilisez un modèle de la sectionCentre de modèles ClickUp ou un modèle que vous avez créé pour standardiserles flux de travail marketing pour les demandes entrantes, les tâches liées aux campagnes et la documentation.

ClickUp pros

Tarifs ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ par mois et par utilisateur

: 7 $ par mois et par utilisateur Business : 12 $ par mois et par utilisateur

: 12 $ par mois et par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les processus de votre entreprise, nous serions ravis de vous aider à atteindre la réussite ! Veuillez nous contacter pour plus d'informations contacter l'équipe commerciale lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,890+ commentaires)

If you're looking for a better way to* gérer vos ressources , équipe commerciale, portée du projet , l'exécution du projet, le retour d'information du client et les processus d'intégration, commencent avec ClickUp's Creative Agency Template_* (Modèle d'agence créative de ClickUp) !

via Asana Asana est un outil de gestion des tâches qui organise toutes les tâches en un seul espace. Les équipes marketing voient ce qu'elles doivent faire, quelles tâches sont prioritaires et quand le travail est dû. Les amateurs d'affichages de projets sous forme de graphes valoriseront le modèle de données d'Asana pour rester synchronisés et respecter les délais.

Les pros d'Asana

Des pièces jointes peuvent être ajoutées à n'importe quelle tâche et consultées ultérieurement dans le stockage de fichiers de l'équipe

Des fonctionnalités de discussion et de collaboration en temps réel pour chaque tâche

Modèles de projet pour accélérer les processus

Affichage du calendrier pour voir clairement vos horaires

L'affichage Kanban d'Asana est similaire à celui de Trello

Asana cons

Nonassignés multiples option

Pas idéal pour les projets complexes avec des flux de travail multiples (trouver une solution flexible avecAlternatives à Asana)

Impossible de convertir les commentaires en tâches

Aucune fonctionnalité permettant aux équipes de collaborer sur le même document

Obligation d'attribuer des copies d'une tâche à plusieurs membres de l'équipe, ce qui peut encombrer votre espace de travail avec des tonnes de clones

Prix Asana

Asana propose un essai gratuit, un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 10,99 $/mois par utilisateur

Évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (8 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (10 000+ avis)

via Projets de travail en équipe Le travail d'équipe est un projet logiciel de collaboration idéal pour les agences de marketing et les équipes qui cherchent à organiser les tâches pour une navigation simple et gestion des clients . Les fonctionnalités clés de Teamwork Projects comprennent la planification des ressources, le suivi du temps du projet et les modèles de listes de tâches.

Choose from 25+* Modèles de marketing par ClickUp pour démarrer la planification de votre projet dès aujourd'hui!

Travail en équipe Projets pros

Pas de coût supplémentaire pour avoir des utilisateurs clients, idéal pour les agences de marketing

Fonctionnalité de carnet de notes pour un partage organisé des documents

L'affichage du portfolio permet de visualiser facilement tous les produits et services

Rapports Burndown, rapports d'utilisation et facturation

Travail en équipe Projets contre

Les modèles de projets ne sont pas disponibles dans le forfait Free

La fonctionnalité de discussion d'équipe intégrée est payante

Forfaits payants coûteux par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet marketing de cette liste

Prix des projets de travail en équipe

Teamwork Projects propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de 10 $/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Teamwork Projects

G2 : 4.4/5 (990+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (700+ commentaires)

4. Toggl Forfait

via Le forfait Toggl Toggl est un logiciel de gestion de projet composé de trois solutions : Toggl Track, Toggl Plan et Toggl Hire. Les feuilles de route visuelles de Toggl Plan complètent la gestion du changement lorsque la gestion de plusieurs projets à l'aide de feuilles de calcul entraîne plus de travail que d'assistance.

Try out these Outils de gestion du changement !

Activer/désactiver le forfait pros

La fonctionnalité de code couleur personnalisé facilite l'identification des différentes étapes du projet marketing

Gérez l'allocation des ressources avec les échéanciers de l'équipe

Personnalisez les statuts des tâches pour répondre à tous les besoins de votre projet de travail en équipe

Automatisation des tâches répétitives grâce aux tâches récurrentes

Toggl Plan contre

Pas de tableau de bord de gestion de projet

Le forfait Free est limité à cinq utilisateurs

Offre seulement 10+intégrations logicielles Prix du forfait Toggl

Toggl Plan propose un essai gratuit, un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $8/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Toggl Plan

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

vous n'êtes pas sûr de Toggl Plan ? Voir d'autres.. Alternatives à Toggl ._

via Monday Le prochain logiciel de gestion de projet marketing sur notre liste est Monday , a solution de forfait pour la planification de projets aider les équipes interfonctionnelles à se concentrer sur leur travail le plus important. Par exemple, les agences de marketing ou de à la recherche de rapports en temps réel peuvent facilement créer des tableaux de bord pour leurs projets afin d'améliorer le flux de travail de la communication.

Les pros du Monday

Nombre illimité de tableaux et de documents dans le forfait gratuit

Affichage de projet personnalisable pour suivre facilement les projets de marketing

Suivi du temps automatique

Formulaires de prise en charge des projets

Lundi contre

Les fonctionnalités ne sont pas approfondies par rapport à d'autres outils de cette liste

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité payante

Manque une fonction defonctionnalité native de bloc-notes* Pas de tâches récurrentes ou privées

Tarifs du Monday

Monday propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de 8$/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Monday

G2 : 4.6/5 (3,290+ avis)

Capterra : 4.6/5 (2,540+ commentaires)

6. Wrike

via Wrike Le logiciel de gestion de projet Wrike est idéal pour les petites entreprises agences de marketing qui ont besoin d'un environnement de travail personnalisable pour organiser des calendriers partagés de planifier des projets et de collaborer en toute simplicité. De plus, les personnes chargées de l'approbation peuvent accélérer le retour d'information grâce à l'outil de marquage visuel de Wrike.

Les pros de Wrike

Le Tableau Kanban permet une visibilité achevée des tâches

Fonctionnalité de suivi du temps permettant de comparer l'estimation de la durée par rapport à la durée réelle

Statuts de tâches personnalisés pour la gestion des campagnes marketing

Les inconvénients de Wrike

Courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Pas d'automatisation conditionnelle (une fonctionnalité indispensable pour la gestion des projets marketing !)

Les diagrammes de Gantt ne sont pas disponibles dans la version gratuite

Pas de possibilité d'assigner des tâches à des groupes d'utilisateurs (équipes) ou à des assignés multiples

Tarifs Wrike

Wrike propose des forfaits gratuits et payants à partir de 9,80 $/mois par utilisateur

Évaluations des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (2,350+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (1,700+ commentaires)

Check out these Wrike Alternatives !

7.

Trello

via Trello Sous la famille des logiciels Atlassian, Trello est un outil Kanban composé de quatre éléments clés : le Tableau Kanban, les cartes, les listes et le menu du Tableau. Les équipes peuvent faire avancer le travail à l'aide des boutons de carte et de tableau personnalisés de Trello.

Les pros de Trello

La fonctionnalité d'automatisation sans code, Teams, aide les équipesgagner du temps avec les tâches administratives

Checklists avancées (fonctionnalité payante) pour une attribution granulaire des tâches

Installation facile des projets et mise en service

Étiquettes, libellés et catégories pour l'organisation des tâches

Personnalisé Automatisations Trello , des règles et des commandes programmées

Tableaux Kanban pour rationaliser vos processus de tâches

Les inconvénients de Trello

Le forfait Free est limité à 10 Mo par pièce jointe

Pas de barre des tâches pour afficher les tâches en cours

Les commentaires se trouvent au dos de la carte, ce qui complique la collaboration

Nécessité de payer pour certains power-ups pour une fonction complète

Prix Trello

Trello propose un essai gratuit, un forfait Free et des forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Trello

G2 : 4.5/5 (20,410+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (12 390+ avis)

Check out these Trello Alternatives !

8. Hive

via RucheHive est l'un des meilleurs outils de gestion de projet marketing qui permettent à votre équipe de gérer les projets comme elle le souhaite. Il dispose de diverses intégrations et de plusieurs affichages pour une flexibilité supplémentaire.

Hive pros

Planifiez facilement des campagnes avec des diagrammes de Gantt, des tableaux Kanban, des calendriers et des tableaux

Inviterdes clients et des entrepreneurs à collaborer avec vous via l'application

Révision et approbations pour simplifier les boucles de rétroaction

plus de 1 000 intégrations aveccomme Jirasalesforce, Zoom et Adobe Photoshop

Hive cons

Plusieurs modules complémentaires sont nécessaires pour bénéficier de toutes les fonctions

Les applications mobiles ne sont pas aussi robustes que l'application bureau

Pas de forfait Free

Prix de la ruche

Hive propose un essai gratuit, un forfait Free et des forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Hive

G2 : 4.5/5 (290+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (140+ avis)

9. Projet ProProfs

via Projet ProProfs ProProfs Project est l'une des meilleures options de gestion de projet marketing car elle offre de solides fonctionnalités pour aider les équipes marketing à gérer, suivre et mener des campagnes marketing réussies.

Les plus de ProProfs Project

Idée, forfait et exécution de plusieurs projets à partir d'un seul tableau de bord

Messagerie instantanée et partage de fichiers pour une collaboration sans faille

Diagrammes de Gantt, tableaux Kanban et vue Calendrier pour planifier et afficher les projets

Capacités incroyables de suivi du temps

Profs Project contre

Pas de forfait Free

La version d'essai ne dure que 15 jours

Les paramètres de rôles et de permissions ne sont disponibles que dans le forfait premium

Tarification du projet Profs

ProProfs Project propose un essai gratuit et des forfaits payants à partir de 2$/mois par utilisateur

Évaluations des clients de Profs Project

G2 : 4.4/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (60+ avis)

10. Zoho Projects

via Projets ZohoZoho Projets est l'une des meilleures options de gestion de projet marketing en raison de sa plateforme basée sur le cloud qui vous aide, vous et votre équipe marketing, à planifier le travail, à suivre la progression du projet et à collaborer avec votre équipe. Leur interface facile à utiliser facilite l'adoption du logiciel par les nouveaux utilisateurs.

Les pros de Zoho

L'Échéancier vous permet d'afficher ce que les employés font au cours d'une période donnée

Utilisez les feuilles de temps des employés pour enregistrer les heures facturables et non facturables

Tableaux Kanban pour visualiser votre flux de travail

Zoho cons

Le forfait Free ne permet de créer que deux projets et de joindre des pièces d'une taille maximale de 10 Mo

Intégrations limitées avec des logiciels autres que Zoho comme Zoom * Courbe d'apprentissage élevée, en particulier lors de l'installation initiale

Prix de Zoom

Zoho Projects propose un forfait Free et des forfaits payants à partir de 5 $/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Zoho

G2 : 4.3/5 (280+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (250+ commentaires)

Bonus: Meilleur logiciel de gestion de projet pour Mac

via Basecamp Basecamp est un logiciel de gestion de projet qui fournit aux équipes des fonctionnalités de stockage de fichiers, de gestion de projets et de discussions de groupe. L'outil vise à réunir sous un même chapiteau la gestion des tâches et la communication au sein de l'équipe de projet grâce à des fonctionnalités telles que les listes de tâches et les tableaux d'affichage.

Les pros de Basecamp

Les diagrammes de colline qui vous donnent un aperçu de la performance de vos projets

Le menu "Hey !" regroupe les notifications telles que les nouveaux messages, les @mentions et les tâches à accomplir

Un portail permettant aux clients d'afficher les tâches et de communiquer

Enregistrez les nouveaux messages ou documents en tant que brouillons avant de les publier

S'intègre à ClickUp par l'intermédiaire de Zapier

Basecamp cons

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de projet comme les priorités des tâches et les statuts personnalisés

Pas de libellés ou d'étiquettes pour une meilleure organisation des tâches

Pas de fonctionnalité native de suivi du temps

Pas de version Free

Ne convient pas pourcomme les agences de marketing avec plusieurs projets marketing simultanés

Tarification Basecamp

Basecamp propose un essai gratuit et un forfait payant à 99 $/mois

Évaluations des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (4,940+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (13,350+ avis)

Check out these Basecamp alternatives !

12. nTask

via nTâche nTask est un autre des outils de gestion de projet basés sur le cloud qui peut vous aider, vous et votre équipe marketing, à gérer tout, de la planification des ressources aux livrables du projet. Comme d'autres logiciels de projet de cette liste, nTask propose des tableaux Kanban pour créer un forfait de projet et visualiser les tâches.

les pros de nTask

L'équipeoutils de gestion de la charge de travail pour aligner les équipes à distance

Gestion des pièces jointes et des documents

Personnalisation des rôles et des permissions

Jalons de projet pour suivre rapidement la progression du projet

nTask cons

Ne convient pas aux grandes équipes de 50 personnes ou plus

Les tableaux Kanban sont une fonctionnalité payante

Les utilisateurs ont moins de contrôle sur la personnalisation de l'interface

prix d'une tâche

nTask propose des forfaits gratuits et payants à partir de 3 $/mois par utilisateur

évaluations des clients de nTask

G2 : 4.4/5 (10+ avis)

Capterra : 3.9/5 (10+ avis)

13. Workfront

via Front de travail Les fans et les utilisateurs chevronnés d'Adobe reconnaîtront Mon travail, un outil de gestion du travail collaboratif permettant aux équipes de se connecter, de collaborer et d'achever leur travail plus rapidement. Workfront se connecte en toute transparence aux solutions marketing d'Adobe pour créer un système tout-en-un.

Les pros de Workfront

Fonctionnalité d'approbation intégrée pour la collaboration d'équipe et le retour d'information sur les projets

Rapports et tableaux de bord visuels

Une liste de tâches consolidée qui affiche les missions les plus critiques et les tâches à venir

S'intègre à Adobe, Slack, GSuite et Salesforce

Les inconvénients de Workfront

Plus complexe que d'autres logiciels de marketing

Ne convient pas aux petites entreprises car les intégrations dépendent de votre forfait

Le diagramme de Gantt est difficile à utiliser par rapport à d'autres outils de gestion de projet de la liste

Tarification Workfront

Renseignez-vous auprès de Workfront pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Workfront

G2 : 4.1/5 (800+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (1,000+ commentaires)

Check out these Workfront alternatives !

14. Ravetree

via Ravetree Ravetree est une solution de gestion de projet qui permet de gérer les projets, la facturation, les ressources et les clients. Grâce à des fonctionnalités clés telles que les portails clients, les modèles de projets et les portfolios, les équipes marketing peuvent créer des flux de travail personnalisés pour chaque type de catégorie de projet.

Les pros de Ravetree

Assistance pour les fichiers PDF, MOV, MP4, IA, PSD, XLSX, DOCX et PNG

Factures pour les temps enregistrés et les dépenses approuvées

Échéancier affiché pour faciliter la gestion des ressources

Outil de planification des sprints

Ravetree cons

Pas d'intégration native des e-mails

Forfaits payants plus chers que les autres outils de marketing de premier plan de cette liste

Tarifs de Ravetree

Ravetree propose des forfaits payants à partir de 29 $/mois

Évaluations des clients de Ravetree

G2 : 4.1/5 (20+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (10+ commentaires)

15. Kissflow

via Kissflow Le meilleur outil de gestion de projet marketing suivant est Kissflow, un outil de gestion de processus et de automatisation du flux de travail outil destiné à l'ensemble de l'organisation pour personnaliser n'importe quel processus. Il fournit les fonctionnalités dont vous et vos gestionnaires de projet avez besoin avec une disposition intuitive qui ne nécessite pas de formation spécifique !

Kissflow pros

Des formulaires à glisser-déposer pour créer des applications

Analyses en temps réel pour automatiser les processus

Processus etgestion du flux de travail sans code

Évolutif pour gérer un grand volume de données et une grande complexité

Kissflow contre

Interface moyenne par rapport aux autres logiciels de gestion de projet marketing de cette liste

Manque d'affichages de visualisation des projets

Pas de forfait Free

Prix Kissflow

Kissflow propose des forfaits payants à partir de 10$/utilisateur par mois

Évaluations des clients de Kissflow

G2 : 4.3/5 (490+ commentaires)

Capterra : 3.8/5 (10+ avis)

Try these Kissflow alternatives !

16. FunctionFox

via Renard fonctionnel FunctionFox est un logiciel de feuille de temps et de gestion de projet qui aide les gestionnaires de projet à tout garder sur la bonne voie, à temps et dans le respect du budget. Cet outil vise à assister les équipes d'assistance marketing en alignant les objectifs et les ressources pour des campagnes réussies.

Les pros de FunctionFox

L'affectation des tâches à l'équipe vous permet de gérer les ressources et les charges de travail

Projet flexibleapplications de planification pour les campagnes de marketing

Formulaires de demande en ligne avec champs personnalisés illimités

Communiquer avec les membres de l'équipe à l'aide d'un blog de projet

FunctionFox contre

Les vues du projet sont limitées au calendrier et aux diagrammes de Gantt

Forfait Free limité

Absence d'une hiérarchie d'environnements de travail personnalisable (ne convient pas auxLes équipes de marketing agiles)

Tarification de FunctionFox

FunctionFox propose des forfaits payants à partir de 5$/utilisateur par mois

Évaluations des clients de FunctionFox

G2 : 4.4/5 (40+ avis)

Capterra : 4.5/5 (150+ avis)

17. iMeet Central

via iMeet Central iMeet Central (anciennement Central Desktop) de PGi est un logiciel de gestion de projet doté d'outils de collaboration d'équipe pour aider les spécialistes du marketing, les agences de création et les entreprises à gérer les fichiers, à collaborer sur les projets et à connecter les utilisateurs. Les Teams peuvent mettre en place et personnaliser des communautés en ligne privées pour chaque département, projet, client ou besoin.

iMeet Central pros

Fonctionnalité d'indexation puissante pour faciliter la recherche de fichiers

Intégration avec les solutions iMeet et GlobalMeet de PGi pour les réunions en ligne

Tableaux d'humeur privés en ligne pour un brainstorming créatif

Bases de données en ligne pourde création et les processus

iMeet Central cons

Forfaits payants coûteux par rapport à d'autres outils de gestion de projet de cette liste

N'est pas facile à utiliser pour les équipes de marketing qui recherchent une interface intuitive

Personnalisation limitée pour les fonctionnalités avancées

Prix d'iMeet Central

iMeet Central propose des forfaits payants pour les spécialistes du marketing et les agences à partir de 45 $/utilisateur par mois

évaluations des clients d'iMeet Central

G2 : $$$A

Capterra : 4.6/5 (10 commentaires)

18. LiquidPlanner

via LiquidPlanner LiquidPlanner est un outil de gestion de projet qui aide les équipes à automatiser la planification des tâches, à suivre les modifications apportées aux projets et à personnaliser les tableaux de bord des projets. L'une des fonctionnalités clés de LiquidPlanner que les agences de marketing trouveront utiles pour la gestion des ressources est son approche de la planification des projets basée sur les priorités.

LiquidPlanner pros

Fonctionnalité Smart Schedule Bars pour capturer les changements en temps réel

Plusieurs propriétaires pour une même tâche, ce qui est avantageux pour les gestionnaires de projet

Chaînes de dépendance pour visualiser l'enchaînement des phases

LiquidPlanner contre

Ne convient pas aux petites agences qui mènent plusieurs projets de front (voir dansLiquidPlanner alternatives)

Forfait Free limité par rapport aux autres outils de gestion de projet marketing de cette liste

Courbe d'apprentissage raide pour la formation et l'adoption

Tarifs de LiquidPlanner

LiquidPlanner propose un essai gratuit et des forfaits payants à partir de 15 $/utilisateur par mois

Évaluations des clients de LiquidPlanner

G2 : 4.2/5 (250+ avis)

Capterra : 4.3/5 (630+ avis)

via Podio Podio est un outil de gestion de projet qui fournit une structure permettant aux équipes marketing de collaborer plus facilement, de trouver des informations plus rapidement et de choisir entre différents affichages de travail. En outre, un gestionnaire de projet peut créer une automatisation des tâches pour que les personnes et les projets restent connectés avec un flux de travail Podio.

Les pros de Podio

Paramétrez des permissions personnalisées pour contrôler qui a accès à vos environnements de travail

Excellentes capacités de partage de fichiers

Fonctionnalités intégrées de discussion en équipe et de vidéo-conférence

Des applications mobiles puissantes qui vous permettent de gérer n'importe quel projet marketing en déplacement

Podio s'intègre à ClickUp

Podio cons

Un forfait gratuit limité qui manque de flux de travail automatisés, de synchronisation des contacts et de fonctionnalités de gestion des utilisateurs

Impossible d'assigner des commentaires en tant que tâches

Les rapports visuels ne sont disponibles que dans les versions premium

Tarifs de Podio

Podio propose des forfaits gratuits et payants à partir de 7,20 $/mois

Évaluations des clients de Podio

G2 : 4.1/5 (350+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (200+ avis)

20. Workamajig

via Workamajig Workamajig est un outil de gestion de projet marketing permettant de gérer les projets, les budgets, les calendriers et les comptes en un seul endroit. Les fonctionnalités clés pour les équipes marketing internes comprennent des tableaux de bord exploitables, un flux d'activité quotidien en temps réel et des outils créatifs modèles de gestion de projet .

Check out ClickUp's modèles de création et de conception pour donner le coup d'envoi à vos demandes de projets marketing!

Travail avec les pros

Intégrégestion des clients fonctionnalités

Transformer les demandes des clients en projets actifs

Tableaux de bord spécifiques pour différents rôles

Gérer plusieursprojets et tâches en même temps

Workamajig contre

Forfaits payants coûteux par rapport à d'autres logiciels de gestion de projet marketing de cette liste

Pas de forfait Free

Interface peu conviviale

Tarifs de Workamajig

Workamajig propose des forfaits payants à partir de 38 $/utilisateur par mois pour 10 à 19 utilisateurs

Évaluations des clients de Workamajig

G2 : 3.6/5 (100+ commentaires)

Capterra : 3.7/5 (200+ avis)

21. Projectsly

via Projets Projectsly est un logiciel de gestion de projet qui vous aide à obtenir toutes les informations en un seul endroit. Ici, vous pouvez ajouter des tâches aux membres de l'équipe et partager des fichiers, mais aussi créer des flux de travail personnalisables en fonction de votre priorité pour ne pas manquer le travail critique.

Projectsly pros

Échéancier des projets pour simplifier la gestion du flux de travail

Gestion des tâches par glisser-déposer

Gestion des tâches et planification aisées

Collaboration entre les membres de l'équipe facilitée

Les inconvénients de Projectly

Il manque des fonctionnalités supplémentaires, telles que la budgétisation

Pas de fonctionnalités avancées comme les cartes mentales natives

Prix de Projectsly

Projectsly propose un forfait gratuit pour un maximum de 10 utilisateurs et des forfaits payants à partir de 14,99 $/mois

Évaluations des clients de Projectsly

G2 : 4.5/5 (2 commentaires)

Capterra : 4.8/5 (5+ avis)

Les équipes de marketing ont besoin d'un logiciel de gestion de projet

Les logiciels de gestion de projet sont devenus des outils opérationnels essentiels pour les équipes mondialisées et les projets interfonctionnels. Mais toutes les opérations mises à part, il aide les personnes à donner le meilleur d'elles-mêmes parce qu'elles ne perdent pas de temps à chercher dans trop d'endroits des informations et des tâches. 🔍

Avec de puissants fonction de base de données , vidéos de formation en ligne des outils de visualisation, et plus encore, ClickUp coche toutes les cases en tant que meilleur logiciel gratuit de gestion de projet marketing. S'inscrire aujourd'hui et personnalisez ClickUp en fonction de vos besoins, de ceux de votre équipe et de votre organisation ! ⚡️