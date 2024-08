10 meilleurs logiciels et outils de gestion du changement en 2024

Pour qu'une entreprise connaisse la réussite, elle doit évoluer avec son temps. Cela peut signifier subir des changements organisationnels, des modifications des processus d'entreprise ou une transformation numérique. Quel que soit le type de changement, une gestion efficace du changement est essentielle à la réussite.

La gestion du changement signifie qu'une organisation doit décider d'un forfait et le mettre en œuvre, ce qui conduit à une transformation quelconque.

Alors que les gestion de projet peut s'occuper de la mise en place des systèmes, des processus et des nouvelles solutions logicielles, mais ce n'est qu'une partie de l'équation.

Une gestion du changement véritablement réussie implique également d'obtenir l'adhésion de toutes les parties prenantes, y compris de l'ensemble du personnel de l'entreprise structure de gestion de projet et de gérer l'engagement des employés tout au long du processus. Sans cette adhésion et cet engagement, vous risquez de vous retrouver au point de départ. 👀

Efficacement manager d'une équipe , vos ressources et le processus ne doit pas nécessairement signifier réinventer la roue. Les modèles originaux de gestion du changement ont été développés dans des logiciels de gestion du changement personnalisables qui peuvent aider à rationaliser le processus de gestion du changement, vous permettant ainsi d'économiser du temps, des efforts et de l'argent.

Alors, comment faire pour savoir quel système de gestion du changement choisir ? Le choix idéal dépendra de votre situation particulière, mais il existe certaines fonctionnalités clés à prendre en compte. (en anglais)

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion du changement ?

Un logiciel de gestion du changement est un outil ou un système spécialisé qui aide les organisations à gérer efficacement les changements au sein de leurs processus, systèmes ou technologies. Il permet de rationaliser le processus de gestion du changement, d'assurer des transitions en douceur et de minimiser les perturbations. Ce logiciel comprend généralement des fonctionnalités telles que le suivi des demandes de changement, le forfait, la mise en œuvre et l'évaluation des changements.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion du changement ?

Les outils de gestion du changement permettent de structurer le processus de changement. Qu'il s'agisse de gestion des changements organisationnels ou informatiques, vous aurez besoin d'une combinaison de certaines ou de toutes ces fonctionnalités clés dans votre logiciel de gestion des changements :

Une interface utilisateur (IU) intuitive dont l'apprentissage ne prend pas beaucoup de temps ; ce qui, à son tour, augmente l'adoption

Une intégration transparente avec d'autres outils connexes tels que les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et les canaux de collaboration

Aoutil de mappage des processus qui peut vous donner une image claire de votre situation actuelle, de votre titre et de ses raisons, ainsi que de toutes les étapes à franchir pour y parvenir

Une structure qui clarifie les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes, y compris les gestionnaires de projet, les sponsors du projet, le comité de contrôle des changements ou le comité consultatif des changements, et les utilisateurs finaux

Un échéancier indiquant les tâches, les jalons importants et les dépendances susceptibles de créer des goulets d'étranglement, en particulier si vous travaillez avec des systèmes d'information de typedes équipes interfonctionnelles (Conseil utile : une feuille de route decharte d'équipe-un document qui définit clairement les objectifs, les rôles et les responsabilités, ainsi que les attentes, peut s'avérer très utile pour s'assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même page)

Une stratégie de communication claire qui présente les messages clés et la manière dont ils seront diffusés

Un forfait de formation et de développement pour s'assurer que chacun possède les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face au changement

Une évaluation des risques et un forfait de gestion pour mettre en évidence les risques potentiels et les stratégies pour y faire face

Des indicateurs effacés pour mesurer la réussite de l'initiative de gestion du changement, par exemple des indicateurs de performance clés (KPI) ou des objectifs et des résultats clés (OKR), ainsi qu'un forfait pour recueillir les informations en retour nécessaires pour mesurer l'efficacité des membres de votre équipe

Les 10 meilleurs logiciels de gestion du changement à utiliser en 2024

Lorsque vous choisissez la meilleure solution de gestion du changement pour votre entreprise, tenez compte du type de changement que vous souhaitez apporter, s'il est uniquement interne ou s'il implique également les clients, et du type de rapports que vous devez fournir à vos fournisseurs prestataires. 📚

Chacune de ces options de logiciel de gestion du changement possède des fonctionnalités spécifiques qui pourraient s'avérer utiles pour votre initiative de gestion du changement.

1. ClickUp

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une solution tout-en-un et outil de gestion de projet qui assiste tous les aspects de votre entreprise, de la conception à la mise en œuvre la gestion de l'entreprise à la gestion du changement et au-delà. ClickUp peut être un atout précieux dans la gestion du changement en fournissant une plateforme prestataire pour l'organisation et le suivi de toutes les tâches liées au changement.

Ses fonctionnalités, telles que la définition d'objectifs, le suivi du temps, l'attribution des tâches et les outils de collaboration, contribuent à assurer une transition en douceur. De plus, les rapports de ClickUp vous permettent de suivre la progression et d'ajuster les stratégies en fonction des besoins, facilitant ainsi un processus de changement plus efficace et efficient.

Grâce à notre logiciel de gestion du changement, qui comprend des modèles conviviaux pour vous aider à planifier, suivre et déployer votre projet, la gestion du changement n'a jamais été aussi simple. 🤩

Augmentez votre efficacité en forfaitant votre projet de changement du début à la fin avec ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Offre unforfait de gestion du changement avec un suivi du temps de travail, des statuts et quatre types d'affichages différents pour vous aider à démarrer la planification du changement

UtiliserCartes mentales ClickUp pour faciliter la visualisation claire de la façon dont tout travaille ensemble

Faites votre choix parmi 10modèles de gestion du changementcomprenant des checklists et des diagrammes de Gantt pour différents cas d'utilisation, comme la gestion des services informatiques (ITSM), les projets SaaS et les forfaits de travail à domicile

Créez des processus de gestion du changement qui vous guident à travers vos étapes d'action, ce qui vous permet d'être plus efficacegestion des tâches facile tout au long du cycle de vie du projet

Identifiez facilement les priorités et les dépendances qui pourraient nécessiter une intervention

Gérez votre équipe et votre infrastructure informatique de manière à toujours faire avancer le projet

Créez un tableau de bord de haut niveau afin de voir rapidement ce qui se passe pour chaque aspect du projet

Collaborer facilement avec votre équipe en discutant en temps réel, en attribuant des commentaires et en documentant les processus

Limites de ClickUp :

Avec la multitude de fonctionnalités disponibles, il y a une courbe d'apprentissage pour les connaître toutes

Le temps de réponse du système peut parfois être un peu lent

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8000+ commentaires)

4.7/5 (8000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Freshservice

Via Freshservice Le logiciel de gestion du changement de Freshservice fait partie de la plateforme plus large Freshworks. Il est destiné à la gestion des services informatiques et au changement dans les opérations informatiques. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice :

Utilisez les données de votre service desk pour informer les changements nécessaires

Créer des modèles pour de nouveaux projets à partir de tickets ou de problèmes existants, ou repartir de zéro

Utilisez le flux de travail Automatisation pour créer un projet ou une tâche lorsque certaines conditions sont déclenchées

Choisissez d'utiliser un modèle en cascade, agile ou hybride

Plusieurs options d'affichage vous permettent de visualiser facilement chaque étape de votre projet de gestion du changement

Personnalisez vos rapports pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions

Limites de Freshservice :

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur est un peu vieillotte et pourrait être améliorée

Les limites de la fonctionnalité de rapports peuvent être frustrantes

Prix de Freshservice :

Essai gratuit: Pendant 21 jours

Pendant 21 jours Démarrage: 15$/mois par agent

15$/mois par agent Croissance: 40$/mois par agent

40$/mois par agent Pro: 80$/mois par agent

80$/mois par agent Enterprise: $105/mois par agent

G2: 4.6/5 (900+ commentaires)

4.6/5 (900+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

3. Fixation de l'objectif

Via Correction d'erreur Whatfix est une plateforme d'adoption numérique (DAP) qui aide votre équipe à adhérer à une nouvelle technologie et la forme à son utilisation. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de Whatfix :

Onboarding accéléré des clients et des employés, car les utilisateurs apprennent rapidement à connaître le nouveau système grâce à des conseils, des visites de produits, des pop-ups, des menus d'auto-assistance et des walkthroughs

Utilise les flux de travail existants pour améliorer les connaissances et développer l'expertise

Encourage l'Assistance lorsque les utilisateurs rencontrent un problème, réduisant ainsi la demande auprès de votre service d'assistance informatique

Aucun code n'est nécessaire pour créer du contenu tel que des guides interactifs, de sorte que tout le monde peut utiliser le système

Compatible avec de nombreux navigateurs

Cet outil de gestion du changement offre une technologie accessible aux personnes handicapées

Limites de Whatfix :

L'intégration CRM n'est pas encore parfaite et nécessite plus de travail

Certains utilisateurs préfèrent un peu plus de flexibilité dans la façon dont les tâches sont achevées

Prix de Whatfix :

Essai gratuit

Web-Standard, Premium, ou Pro: Contacter pour les prix

Contacter pour les prix Bureau-Premium: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Mobile-Standard ou Pro: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise-Standard ou Premium: Contactez-nous pour une offre de prix

Whatfix évaluations et critiques :

G2: 4.6/5 (250+ commentaires)

4.6/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

4. Gensuite

Via Gensuite Le logiciel de gestion du changement (MOC) Gensuite fait partie de la Gensuite de Benchmark, une solution basée sur le cloud qui vise à rationaliser les processus d'entreprise et améliorer l'engagement, le compte rendu et la prise de décision.

Les meilleures fonctionnalités de Gensuite :

Conçu pour mieux gérer les changements dans les processus, les équipements et les installations

Enregistrez, suivez et évaluez les demandes de changement

Il prend en compte les risques liés à la sécurité, à la fonction et à la conformité

Facilite l'examen et l'approbation des changements suggérés

Teams vous aide à gérer l'exécution et le suivi, en tenant votre équipe informée tout au long du processus

Gensuite présente des limites :

Certains utilisateurs ont rapporté que le système n'est pas assez flexible et qu'ils aimeraient pouvoir le personnaliser davantage

La courbe d'apprentissage peut être raide, en particulier pour comprendre comment les différents modules interagissent

Prix de Gensuite :

Tous les forfaits: Contact pour les prix

G2: 4.2/5 (11+ reviews)

4.2/5 (11+ reviews) Capterra: 4.4/5 (70+ avis)

5. WalkMe

Via WalkMe WalkMe change management tools est conçu pour gérer le changement pour vos clients et votre équipe, en guidant les utilisateurs à travers les flux de travail de l'entreprise. 👀

Les meilleures fonctionnalités de WalkMe :

Facilite l'onboarding avec une liste d'apprentissage à son rythme

Il aide les utilisateurs à atteindre leurs objectifs en encourageant les comportements souhaités, à l'aide d'insights sur le comportement numérique et de notifications de bureau personnalisées

Réduit les tickets d'assistance des clients et des employés, améliorant ainsi la satisfaction des clients et faisant gagner des heures à votre service d'assistance

Offre un onboarding pour un intervalle de logiciels, notamment Salesforce, Talentsoft, Workday et Jira

Limites de WalkMe :

Si votre entreprise est assez complexe, il peut falloir un certain temps pour apprendre à connaître le système et le paramétrer en fonction de vos paramètres

Le service d'assistance client peut être lent à répondre aux requêtes

Prix de WalkMe :

Tous les forfaits: Contacter pour les tarifs

Évaluations et critiques de WalkMe :

G2: 4.5/5 (250+ commentaires)

4.5/5 (250+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (60+ avis)

6. SysAid

Via SysAid SysAid est un outil de gestion des services informatiques (ITSM) qui aide à gérer les demandes de changement, de l'initiation au déploiement. 🛠️

Les meilleures fonctionnalités de SysAid :

Automatisation de la gestion des demandes de changementservice desk afin d'améliorer l'efficacité depuis la demande initiale jusqu'au travail fait par votre équipe de développement

Basé sur les bonnes pratiques de la bibliothèque d'infrastructure informatique (ITIL)

Comprend une base de données de gestion des configurations (CMDB), qui garantit que tous les actifs informatiques sont configurés correctement pour fournir vos services

Les modèles de flux de travail sont préconfigurés pour différents scénarios de changement ou peuvent être personnalisés en fonction des besoins de l'utilisateur

Les utilisateurs peuvent évaluer le risque de tout changement suggéré, en impliquant des parties prenantes externes si nécessaire

Le processus d'approbation est ensuite mené à différents niveaux pour s'assurer que les solutions proposées sont conformes aux politiques de l'entreprise avant de mettre en œuvre les changements

Les limites de SysAid :

Certains utilisateurs estiment que la personnalisation est plus complexe que nécessaire et qu'elle ne fonctionne pas toujours bien

L'interface utilisateur pourrait faire l'objet d'une mise à jour

Prix de SysAid :

Essai gratuit

Tous les forfaits: Contacter pour les tarifs

SysAid évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

7. ChangeGear

Via ServiceAide ChangeGear est une plateforme d'intelligence artificielle (IA) dotée d'un moteur d'apprentissage automatique qui utilise les données historiques pour recommander des solutions et accélérer la prise de décision. 🙌

Les meilleures fonctionnalités de ChangeGear :

Crée un référentiel central qui stocke toutes les modifications apportées à travers l'entreprise par l'équipe DevOps

Offre plusieurs affichages utilisateur en fonction des besoins de l'utilisateur

Automatisation du flux de travail qui réduit les tâches répétitives, minimise les risques et rationalise les processus de gestion des changements et des versions

Met en place un portail en libre-service pour votre entreprise afin de traiter les requêtes et les demandes de service courantes

Ces outils de gestion des changements facilitent les rapports d'audit et de conformité

Limites de ChangeGear :

Certains utilisateurs se sont plaints du manque d'assistance à la formation lors de l'apprentissage de l'utilisation du système

La configuration du backend n'est pas aussi conviviale qu'elle pourrait l'être

Prix de ChangeGear :

Tous les forfaits: Contacter pour les tarifs

G2: 3.8/5 (80+ commentaires)

3.8/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (50 commentaires)

8. The Change Shop

Via The Change Shop L'entreprise se présente comme "la plateforme de gestion du changement sur le lieu de travail la plus utilisable de la planète" Ce logiciel de gestion du changement se compose de six outils différents conçus pour recueillir des informations, évaluer l'état de préparation au changement et mettre en place les actions nécessaires.

Les meilleures fonctionnalités de The Change Shop :

L'outil Organisation vous aide à jauger si votre entreprise est prête pour le prochain changement et vous rappelle les bonnes pratiques en matière de gestion du changement

L'outil Teams facilite le retour d'information entre les équipes

Le simulateur de changement vous permet d'exécuter différents scénarios et d'évaluer les risques éventuels

L'outil Change Leader recueille les commentaires des responsables sur le déroulement du changement et génère des rapports personnalisés

L'outil Personnel permet au responsable du projet de changement d'évaluer la progression du changement

Le tableau de bord de validation du changement vous donne un aperçu du processus de gestion du changement et de son évolution

Les limites de The Change Shop :

Pas encore déterminées

Prix de The Change Shop :

Change Leader: Gratuit jusqu'à 2 500 membres de l'équipe

Gratuit jusqu'à 2 500 membres de l'équipe Enterprise: 180 $/mois jusqu'à 10 000 membres de l'équipe

180 $/mois jusqu'à 10 000 membres de l'équipe Grande Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

The Change Shop évaluations et critiques :

G2: Pas encore de commentaires

Pas encore de commentaires Capterra: Pas encore de commentaires

9. ServiceDesk Plus

Via ServiceDesk Plus ServiceDesk Plus est une plateforme de gestion des services informatiques qui vous aide à visualiser votre processus de gestion du changement. ✨

Les meilleures fonctionnalités de ServiceDesk Plus :

La base de données intégrée de gestion des actifs informatiques (ITAM) et de gestion des configurations (CMDB) évalue les risques et vous aide à forfaiter les changements

Utilisez un concepteur visuel de flux de travail pour vous aider à concevoir des processus de changement, à automatiser des flux de travail et à configurer des notifications pour que tout le monde soit au courant

Automatisation des processus de révision et d'approbation de la gestion des services informatiques

Rôles et statuts personnalisables pour adapter le processus à votre entreprise

Enregistrez et suivez les modifications, et obtenez des commentaires et des approbations sur vos forfaits

Assistance pour la satisfaction des clients, l'identification des domaines de formation et l'amélioration de l'assistance

Limites de ServiceDesk Plus :

Il n'est pas très flexible et certains utilisateurs aimeraient pouvoir le personnaliser davantage

L'assistance client peut être lente lorsque vous avez besoin d'aide

Prix de ServiceDesk Plus :

Standard: À partir de 10 $/mois par technicien

À partir de 10 $/mois par technicien Professionnel: A partir de $21/mois par technicien

A partir de $21/mois par technicien Enterprise:à partir de 50$/mois par technicien

G2: 4.2/5 (200+ commentaires)

4.2/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (190+ avis)

10. Espace de vie

Via L'espace de vie Howspace est un outil qui aide les équipes à collaborer dans le cadre de processus de gestion du changement, soutenu par des fonctions IA.

Les meilleures fonctionnalités de Howspace :

Utiliser l'environnement de travail pourobtenir la contribution de toutes les parties prenantes avant le début du processus de gestion du changement

Super Chat permet à de nombreux participants de discuter d'idées en même temps, où qu'ils se trouvent dans le monde

Utilisez des modèles pour des processus tels que le brainstorming, la planification et la gestion du flux de travail

Toutes les idées des parties prenantes sont centralisées en un seul endroit pour que tout le monde puisse les voir

S'intégrer à d'autres équipes comme MS Teams, Zapier, les tableaux blancs Miro et Google Sheets

Les limites de Howspace :

L'outil de réunion virtuelle ne fonctionne pas encore parfaitement

Il n'y a pas de catalogue de modèles pour que vous puissiez facilement voir ce qui est disponible

Prix de Howspace :

Free Forever: Pour 20 utilisateurs et trois environnements de travail

Pour 20 utilisateurs et trois environnements de travail Unlimited: $13/mois par utilisateur pour des environnements de travail illimités

$13/mois par utilisateur pour des environnements de travail illimités Teams: 400$/mois pour 50 utilisateurs

400$/mois pour 50 utilisateurs Business: $700/mois pour 100 utilisateurs

$700/mois pour 100 utilisateurs Personnalisé: Contacter pour les tarifs

G2: 4.9/5 (5 commentaires)

4.9/5 (5 commentaires) Capterra: 4.8/5 (9 commentaires)

Logiciel de gestion du changement FAQs

Quels sont les avantages clés de l'utilisation d'un logiciel de gestion du changement ?

Les logiciels de gestion des changements offrent des avantages tels que la rationalisation des processus de changement, l'amélioration de la collaboration, une meilleure visibilité des changements, la réduction des perturbations et la conformité aux normes réglementaires.

Les logiciels de gestion des changements facilitent la communication grâce à des outils de collaboration, des notifications et des alertes, des mises à jour en temps réel, l'attribution et le suivi des tâches, ainsi que des fonctionnalités de rapports et d'analyse.

Les logiciels de gestion du changement conviennent-ils à tous les types d'organisations ?

Oui, le logiciel de gestion du changement convient aux organisations de toutes tailles et de tous secteurs. Il simplifie les processus complexes, renforce la collaboration, améliore l'efficacité, garantit la conformité et est évolutif et personnalisable pour répondre aux différents besoins organisationnels.

Les meilleurs outils de gestion du changement pour réussir le changement organisationnel

Avec un monde qui bouge aussi vite, les entreprises doivent évoluer en permanence si elles veulent rester pertinentes, ce qui implique une gestion continue du changement.

Si la gestion de projet peut prendre en charge l'aspect pratique de la gestion du changement, il y a aussi un élément humain. Vous devez réfléchir à la manière dont vous accompagnerez votre équipe et vos clients dans le processus de changement.

L'utilisation d'un logiciel de gestion du changement prêt à l'emploi peut vous faire gagner beaucoup de temps et d'efforts. Il se peut que vous en trouviez un qui fasse ce dont vous avez besoin dès la Box, mais si ce n'est pas le cas, beaucoup d'entre eux sont hautement personnalisables.

ClickUp propose de multiples modèles personnalisables pour répondre à tous vos besoins, tous faciles à utiliser et très efficaces. 🙌

Faites vos recherches pour identifier le meilleur logiciel de gestion du changement pour vous, puis utilisez-le pour gérer le changement de manière transparente partout où cela est nécessaire. Vos résultats financiers vous remercieront.