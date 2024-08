15 meilleurs outils logiciels de Service Desk pour l'assistance informatique en 2024

Gérer une entreprise, c'est aussi devoir répondre aux questions et aux problèmes des clients. Oui, l'assistance par courrier électronique et les boîtes de réception partagées sont idéales pour cela ! Ils permettent à tout le monde de rester dans le coup et facilitent la communication.

Mais au fur et à mesure que votre entreprise se développe, ces méthodes risquent de ne plus suffire. Vous risquez de rater des courriels, d'avoir du mal à suivre les tâches et même de mécontenter les clients.

Si vous êtes confronté à ces problèmes, il est probable que votre entreprise ait dépassé son système actuel de support par e-mail et que vous deviez commencer à vous intéresser aux logiciels de service desk.

Pour que nous soyons bien d'accord, un logiciel de service desk est un centre centralisé de gestion et de résolution des tickets d'assistance aux clients. Il existe de nombreux types de logiciels de service desk sur le marché, depuis les outils simples qui offrent des fonctionnalités de billetterie de base jusqu'aux outils dotés de fonctions avancées telles que l'automatisation et l'analyse des rapports. 📈

Dans cet article, nous allons vous présenter les 15 meilleurs logiciels de service desk pour l'assistance informatique. Nous avons soigneusement recherché et trié sur le volet ces outils en fonction de leurs fonctionnalités, des avis des clients et des prix.

Que rechercher dans un logiciel de service desk ?

Alors que vous essayez de trouver le bon logiciel de service desk pour votre entreprise, pensez à poser ces questions clés sur chaque option :

Le logiciel est-il facile à configurer et à utiliser ?

Puis-je le personnaliser en fonction des besoins spécifiques de mon entreprise ?

Le logiciel offre-t-ill'automatisation pour les tâches de routine ?

Fournit-il des analyses et des rapports détaillés ?

Le logiciel peut-il s'intégrer à d'autres outils que j'utilise déjà ?

Est-il accessible via le web ainsi que par des applications de bureau et mobiles ?

Le logiciel peut-il gérerla gestion des tâches comme l'attribution, le suivi et la hiérarchisation des tickets ?

Fournit-il des canaux de communication et des fonctions de collaboration pour un partage instantané de l'information ?

Utilisez ClickUp Whiteboards pour assigner des tâches, marquer les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

Les 15 meilleurs logiciels de Service Desk à utiliser en 2024

Voici notre top 15 des meilleurs logiciels de service desk qui peuvent transformer vos opérations de support informatique de renforcer la productivité de votre équipe et d'accroître la satisfaction de vos clients.

Créez des formulaires plus intelligents dans ClickUp avec la logique conditionnelle pour rationaliser le processus, quelle que soit sa complexité

ClickUp est un logiciel complet de de gestion de projet et de productivité qui peut également servir de solution de service et d'assistance flexible et efficace. Ses puissantes fonctionnalités offrent un large éventail de flexibilité pour la gestion des projets et des services les processus d'assistance à la clientèle en veillant à ce que votre Équipes informatiques et d'assistance restent concentrées sur leurs tâches. Formulaires ClickUp sont la base de votre flux de travail informatique. Utilisez-les pour recueillir les demandes, les problèmes et les demandes de renseignements les commentaires de vos clients . Les détails capturés dans ces formulaires se convertissent de manière transparente en tickets dans l'interface de gestion de projet de ClickUp, ce qui facilite la priorisation, le suivi et la résolution des problèmes. ✨

Avec plus de 15 options d'affichage différentes, y compris les vues Liste et Kanban, ClickUp vous permet de visualiser vos tâches de la manière qui convient le mieux à votre flux de travail. La vue Liste fournit un aperçu direct et détaillé des tâches, tandis que la vue Kanban permet un flux de travail visuel dans lequel les tâches sont déplacées dans les colonnes au fur et à mesure de leur progression.

Et si vous ne souhaitez pas créer ces systèmes à partir de zéro, ClickUp offre plus de 50 modèles préconstruits comme le modèle Modèle de ticket pour le service d'assistance ClickUp clickUp est un modèle de ticket d'assistance conçu spécifiquement comme une solution de gestion des services informatiques pour prendre en charge les flux de travail. Ceux-ci peuvent aider votre équipe à mettre rapidement en place des processus de gestion des incidents, de gestion des problèmes, de gestion des changements, et plus encore. 🤩

Utilisez le modèle de ticket du service d'assistance de ClickUp pour vous aider à collecter, hiérarchiser et suivre toutes les demandes entrantes.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Déverrouillez les fonctionnalités clés avec le plan gratuit

Créez des formulaires dynamiques et interactifs aveclogique conditionnelle dans ClickUp Forms

Utilisez des champs personnalisés pour capturer les détails du ticket comme le type d'incident, la description et la gravité, et même inclure des fichiers comme des captures d'écran pour un contexte supplémentaire

Créez des statuts personnalisés pour rationaliser et suivre la progression des tickets du début à la fin

UtiliserTableaux de bord ClickUp avec des widgets personnalisables pour surveiller les tickets en cours, la charge de travail de l'équipe et les mesures des objectifs commerciaux 🧰

Obtenez des informations approfondies sur les performances de l'équipe avec la fonction de reporting complète

Avec environ100 intégrations, y compris Zapier et l'accès à l'API, ClickUp s'intègre facilement dans presque toutes les piles technologiques

Collaborez avec votre équipe via les commentaires sur les tâches, le chat et la messagerie instantanéeDocs ClickUp* Utilisez le système de notification de ClickUp pour alerter les utilisateurs sur les mises à jour, les délais, les commentaires et plus encore, afin que tout le monde soit au courant à tout moment

Exécutez des automatismes pour éliminer les tâches répétitives telles que l'attribution de tickets, la fixation de délais, la mise à jour de l'état des tickets et l'ajout d'observateurs à un ticket

Résumez les conversations et générez des réponses avecClickUp AI Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'utiliser l'interface de ClickUpde ClickUp pour se familiariser avec toutes les fonctionnalités

Certaines fonctionnalités peuvent manquer dans l'application mobile par rapport aux versions web et de bureau

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Freshservice

via Freshworks (site en anglais) Freshservice (développé par Freshworks) est une solution de gestion des services informatiques (ITSM) basée sur le cloud qui offre des fonctionnalités de gestion des incidents, des problèmes et des changements pour aider les entreprises à gérer et à résoudre rapidement les problèmes informatiques et de gestion des incidents.

Grâce à sa fonction d'automatisation des flux de travail, vous pouvez attribuer automatiquement les tickets aux membres de l'équipe appropriés, en fonction de critères prédéfinis, ce qui améliore l'efficacité et le temps de réponse de votre support client et de vos demandes de service.

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice

Interface conviviale et système de gestion des tickets qui fonctionne bien avec les applications mobiles Android et iOS

Comprend un portail libre-service où les utilisateurs peuvent trouver des solutions aux problèmes courants, suivre l'état de leurs tickets ou en créer de nouveaux

Permet de créer un système organisé,base de données clients organisée et consultable d'articles utiles et de solutions aux problèmes courants, accessibles aux utilisateurs 🔎

Fournit des analyses et des rapports détaillés, aidant les équipes à comprendre la productivité du service desk et à suivre les performances informatiques globales

Limites de Freshservice

Pas de plan gratuit

Lent et parfois défaillant

Fonctionnalité de gestion de projet limitée

Prix de Freshservice

Débutant: 29$/mois par agent

29$/mois par agent Croissance: 59$/mois par agent

59$/mois par agent Pro: $115/mois par agent

$115/mois par agent Entreprise: 145 $/mois par agent

G2: 4.6/5 (950+ avis)

4.6/5 (950+ avis) Capterra: 4.5/5 (530+ avis)

3. Vision Helpdesk

via Vision Helpdesk Vision Helpdesk est un logiciel de help desk et un système de gestion des tickets pour les petites entreprises qui cherchent à organiser les activités liées au support. Vous pouvez suivre les questions, les plaintes et les demandes d'assistance des clients qui proviennent de différents canaux, y compris les appels téléphoniques, les messages sur les médias sociaux et le chat en direct dans votre département de service à la clientèle.

Vision Helpdesk crée des "tickets" pour chaque demande de client, ce qui permet à l'équipe d'assistance d'assurer un suivi et de résoudre les problèmes de manière systématique.

Les meilleures caractéristiques de Vision Helpdesk

Gestion de toutes les demandes des clients dans un emplacement central

Utiliser l'outil de chat en direct pour communiquer en temps réel avec les clients

Permettre aux clients de soumettre et de suivre l'état de leurs tickets ainsi que d'effectuer des recherchesla base de connaissances à l'aide du libre-serviceportail client fonctionnalité

Bénéficiez d'une prise en charge multilingue pour les modèles de courrier électronique, le portail et les pagesgestion des connaissances* Utilisez la fonction d'automatisation pour l'attribution automatique des tickets aux membres de l'équipe et la fermeture des tickets

Limites de Vision Helpdesk

Il n'y a pas de plan gratuit

Certains utilisateurs ont déclaré que l'application mobile était instable

Vous devez payer 500 $ pour supprimer la marque Vision Helpdesk au bas du portail client (même si vous avez souscrit à l'abonnement le plus élevé)

Prix de Vision Helpdesk

Bureau d'aide pour débutants: 15 $/mois par agent

15 $/mois par agent Pro Help Desk: 25$/mois par agent

25$/mois par agent Help Desk Satellite: 30$/mois par agent

30$/mois par agent Pro Service Desk : 40$/mois par agent

40$/mois par agent Ent Service Desk : 60$/mois par agent

Vision Helpdesk ratings and reviews

G2: 4.7/5 (80+ reviews)

4.7/5 (80+ reviews) Capterra: 4.7/5 (30+ avis)

4. ServiceNow

via ServiceNowServiceNow est une solution de service d'assistance informatique conçue pour les grandes entreprises. Il offre des fonctionnalités complètes telles que la gestion des incidents, la gestion proactive des problèmes, l'alignement des services informatiques sur les objectifs de l'entreprise. Le logiciel de service d'assistance comprend également la gestion du service client fonctionnalités permettant de rationaliser les interactions entre le client et l'agent.

Les meilleures caractéristiques de ServiceNow

Le système de gestion des problèmes et des incidents vous permet d'assigner rapidement des tâches et de suivre les progrès en temps réel

Le module de gestion des actifs informatiques vous permet de suivre l'inventaire, d'automatiser les demandes d'actifs et d'effectuer des audits d'actifs

Formulaires, flux de travail, tableaux de bord et rapports entièrement personnalisables pour adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre entreprise

L'IA intégrée alimente des fonctions telles que la recherche, le chatbot virtuel, l'analyse prédictive et l'automatisation des tâches routinières

Le logiciel de service d'assistance s'intègre facilement aux applications externes

Limites de ServiceNow

Pas de plan ou d'essai gratuit

Plans tarifaires cachés

Courbe d'apprentissage abrupte pour le logiciel de service d'assistance

Vitesse de chargement parfois lente

Prix de ServiceNow

Contactez l'équipe ServiceNow pour connaître les tarifs

ServiceNow ratings and reviews

G2: 4.4/5 (360+ reviews)

4.4/5 (360+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ avis)

5. Rezo

via Rezo Rezo est une solution d'expérience client alimentée par l'IA pour les grandes entreprises. Elle utilise la reconnaissance et l'analyse de la parole, des intentions et des sentiments pour automatiser les interactions avec les clients sur tous les canaux d'assistance vocale et non vocale. Cela permet de résoudre plus rapidement les problèmes et d'améliorer l'expérience client.

Les meilleures caractéristiques de Rezo

Prise en charge des canaux vocaux et numériques tels que l'e-mail et les médias sociaux

Interactions avec les clients dans plus de 30 langues

Recueille les scores de satisfaction des clients et les commentaires sur tous vos canaux d'assistance afin d'obtenir des informations permettant d'améliorer la situation

Compile les informations sur les performances des agents afin d'identifier les opportunités de formation

Utilise une fonction de routage intelligent pour analyser les problèmes d'assistance et les acheminer vers le service concerné

Limitations de Rezo

Pas de plan gratuit ou d'essai

Plans tarifaires cachés

Intégrations limitées et fonctionnalités avancées de service desk

Prix de Rezo

Contactez l'équipe Rezo pour un devis personnalisé

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Exalté

via Exalter Exalate est une plateforme de synchronisation couramment utilisée pour le suivi des problèmes et la gestion des projets. Son objectif principal est de faciliter la synchronisation transparente et sécurisée des données entre différents systèmes tels que Jira, ServiceNow, Azure DevOps, Zendesk, GitHub et Salesforce.

Cela est très utile pour les équipes interfonctionnelles qui nécessitent un échange de données en temps réel entre différentes plateformes et différents systèmes. 🌐

Les meilleures caractéristiques d'Exalate

Fournit un mode visuel (interface glisser-déposer) ou un mode script pour configurer vos intégrations

Permet une synchronisation bidirectionnelle (dans les deux sens) ou unidirectionnelle (dans un seul sens), en fonction des besoins spécifiques de votre flux de travail

Vous permet de contrôler totalement les données à synchroniser, comment et quand

Partage uniquement les données nécessaires, en maintenant des niveaux élevés de confidentialité et de sécurité

Limitations d'Exalate

Complexe à mettre en place, en particulier pour les utilisateurs non spécialistes de la technologie

Occasionnellement, il y a des temps d'arrêt

Prix d'Exalate

**Plan gratuit

Exalate pour Jira: 6$/mois

6$/mois Exalate pour GitHub: $115/mois

$115/mois Exalate pour Zendesk : 115 $/mois

Zendesk : 115 $/mois Exalate pour Salesforce : $335/mois

$335/mois Exalate pour Azure DevOps: $335/mois

$335/mois Exalate pour ServiceNow: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (60 commentaires)

4.7/5 (60 commentaires) Capterra: N/A

7. Slack

via SlackSlack est un outil de communication et de outil de collaboration d'entreprise qui peut être utilisé par les équipes d'assistance pour gérer les flux d'informations internes. Il utilise des salles de discussion appelées "canaux" pour la communication en temps réel et le partage de fichiers. Les canaux peuvent être organisés en fonction des équipes, des projets, des clients ou d'autres critères pertinents.

Pour les conversations privées ou en petits groupes, Slack propose également une messagerie directe.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Les équipes d'assistance peuvent collaborer en temps réel en utilisant le web, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles

Les canaux peuvent être utilisés pour réunir des personnes de différents servicescollaboration interfonctionnelle est nécessaire pour résoudre un ticket 👥

Des intégrations étendues facilitent la connexion avec d'autres programmes de votre pile technologique

La fonction Huddle vous permet d'effectuer des appels vidéo et des partages d'écran avec votre équipe

Qu'un membre de l'équipe soit en réunion, en train de déjeuner ou en vacances, il peut mettre à jour son statut pour tenir tout le monde informé

Slack détecte et affiche automatiquement l'heure locale de chaque membre de l'équipe dans son profil, ce qui facilite le travail avec des équipes internationales réparties sur différents fuseaux horaires

Limites de Slack

La fonctionnalité de recherche est limitée pour les conversations et les fichiers plus anciens

Le prix peut être élevé pour les petites équipes disposant d'un budget limité

Huddle ne dispose pas de fonctionnalités avancées telles que les arrière-plans virtuels et les salles de réunion que l'on trouve dans les outils de vidéoconférence dédiés

Prix de Slack

**Plan gratuit

Pro: 7,25 $/mois par utilisateur

7,25 $/mois par utilisateur Business+: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Grille d'entreprise: Contacter les ventes

G2: 4.5/5 (31,500+ reviews)

4.5/5 (31,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23 000+ commentaires)

8. Jira Service Management

via Jira Service Management par Atlassian S'appuyant sur le succès de Logiciel Jira atlassian a développé Jira Service Management (anciennement Jira Service Desk) en tant qu'outil spécialisé pour les équipes informatiques. Il leur permet de gérer efficacement des tâches telles que les incidents, les demandes de service et les changements.

Les meilleures caractéristiques de Jira Service Management

Possède un portail de libre-service personnalisable où les clients peuvent trouver des réponses aux questions courantes ou demander de l'aide à l'équipe d'assistance

Permet de mettre en place et de gérer des accords de niveau de service (SLA) avec un suivi en temps réel, afin de s'assurer qu'ils sont respectés de manière cohérente

S'intègre de manière transparente à Confluence pour créer une base de connaissances, permettant aux utilisateurs de trouver des solutions aux problèmes courants de manière indépendante 🧑‍💻

Offre des processus de service desk certifiés ITIL, ce qui garantit que les pratiques informatiques sont conformes aux normes internationales de gestion des services informatiques

Limites de Jira Service Management

Trop complexe et difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Lent et parfois bogué

Interface utilisateur encombrée

Prix de Jira Service Management

**Plan gratuit

Standard: À partir de 21 $/mois par agent

À partir de 21 $/mois par agent Premium: A partir de 47$/mois par agent

A partir de 47$/mois par agent Entreprise: Contacter pour connaître les tarifs

Jira Service Management ratings and reviews

G2: 4.3/5 (5,000+ reviews)

4.3/5 (5,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13 000+ avis)

9. Aide Scout

via Aide Scout Help Scout est un système d'assistance conçu pour les petites et moyennes entreprises. Il offre des fonctionnalités permettant de gérer la documentation d'assistance, les interactions avec les clients et la gestion de l'information système de billetterie s.

Le logiciel de service d'assistance dispose d'une interface intuitive qui permet aux équipes de déléguer rapidement les tickets et de suivre l'évolution de la situation afin de garantir la résolution rapide des demandes des clients. ⏰

Help Scout meilleures caractéristiques

Permet de fournir une assistance à la clientèle par e-mail, chat en direct et base de connaissances

Favorisela collaboration au sein de l'équipe au sein des équipes d'assistance grâce à sa fonction de boîte de réception collaborative 📧

Offre des automatisations pour gérer les tâches répétitives comme l'attribution de tickets et l'envoi de réponses en masse

Possède plus de 50 intégrations avecOutils SaaS comme Slack, Trello et Salesforce

Limites de Help Scout

Il n'est pas possible d'affecter plusieurs membres de l'équipe à un ticket

L'application mobile n'offre que des fonctionnalités de base

Prise en charge limitée des langues

Prix de Help Scout

Standard: $25/mois par utilisateur

$25/mois par utilisateur Plus: 50 $/mois par utilisateur

50 $/mois par utilisateur Pro:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (390+ avis)

4.4/5 (390+ avis) Capterra: 4.6/5 (200+ avis)

10. GoTo Resolve

via GoTo Résoudre GoTo Resolve (anciennement GoToAssist) est un logiciel spécialisé dans la résolution de problèmes Logiciel de gestion informatique qui permet aux équipes d'assistance de résoudre à distance les problèmes des utilisateurs, de configurer de nouveaux logiciels ou d'expliquer comment utiliser une application. Ses connexions solides, fiables et sécurisées en ont fait un outil précieux, en particulier pour les équipes à distance qui traitent des données sensibles.

Les meilleures caractéristiques de GoTo Resolve

Fournit une assistance à distance aux clients par courrier électronique ou par un lien, sans qu'ils aient à télécharger de logiciel supplémentaire 🙌

Permet à d'autres membres du personnel informatique de se joindre aux sessions à distance, si nécessaire, pour fournir une assistance supplémentaire

Enregistre les sessions d'assistance à distance pour référence ultérieure

S'intègre à des outils populaires tels que Slack, Microsoft Teams et Zendesk

Limites de GoTo Resolve

Problèmes occasionnels

Rapports et analyses limités

Absence d'intégrations étendues

Prix de GoTo Resolve

**Plan gratuit

**Support à distance : à partir de 50 $/mois

**Standard : à partir de 70 $/mois

Plan Premium:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (plus de 400 commentaires)

4.4/5 (plus de 400 commentaires) Capterra: 4.4/5 (190+ commentaires)

11. Zoho Desk

via Bureau Zoho Zoho Desk est un logiciel de service desk qui donne la priorité à la satisfaction de l'utilisateur. Il simplifie le processus d'assistance à la clientèle, ce qui permet aux agents d'assistance de fournir plus facilement de l'aide et aux clients de trouver des solutions à leurs problèmes.

Les meilleures caractéristiques de Zoho Desk

Le système de billetterie multicanal permet aux clients de vous contacter par courriel, par téléphone, par clavardage, par les médias sociaux et par les portails libre-service

Les fonctions de productivité des agents incluent le partage des tickets, la détection des collisions et l'automatisation pour rationaliser les processus de support

Analyses et rapports complets pour surveiller les performances de l'équipe d'assistance et identifier les domaines à améliorer

Les intégrations avec d'autres produits Zoho et des applications tierces améliorent la communication et le flux de travail

Limites de Zoho Desk

Courbe d'apprentissage abrupte lors de la première utilisation du logiciel

La limitation du nombre de vues de tickets dans le plan gratuit peut restreindre l'utilité du logiciel.

Prix de Zoho Desk

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Professionnel: 35$/mois par utilisateur Entreprise: $50/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (4,700+ reviews)

4.4/5 (4,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

12. Spiceworks

via Spiceworks Spiceworks est un logiciel de service desk spécialement conçu pour les professionnels de l'informatique. Il s'agit d'un système de billetterie informatique qui aide à gérer et à répondre aux demandes des utilisateurs.

Les meilleures caractéristiques de Spiceworks

Le logiciel de service d'assistance offre une billetterie, un inventaire et un portail utilisateur pour répondre à tous vos besoins en matière d'assistance informatique

Des outils de surveillance du réseau permettent de garder un œil sur vos serveurs, vos imprimantes, vos commutateurs, etc

Un centre d'apprentissage avec du contenu pédagogique aide les professionnels de l'informatique à se tenir au courant des dernières tendances et technologies

Un forum communautaire dynamique où les professionnels de l'informatique peuvent partager des conseils, résoudre des problèmes et discuter des dernières nouveautés en matière d'informatique

Limitations de Spiceworks

Absence d'un système de rapport complet pour l'analyse détaillée des problèmes informatiques

Problèmes de performance occasionnels avec le logiciel

Prix de Spiceworks

Gratuit pour tous les utilisateurs

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (540+ avis)

13. LiveAgent

via LiveAgent LiveAgent est une puissante plateforme de support client tout-en-un qui sert de solution de help desk pour les entreprises de toutes tailles. Elle combine de nombreux canaux en une seule plateforme, ce qui rend communication avec les clients plus efficace.

Les meilleures caractéristiques de LiveAgent

Fournit une boîte de réception universelle pour toutes les demandes des clients provenant de différents canaux, tels que les e-mails, les médias sociaux, le chat et les appels téléphoniques

Outils d'automatisation avancés qui aident à rationaliser les processus de support

Système complet de tickets de support avec un CRM intégré

Portail client pour l'auto-assistance, comprenant une base de connaissances, des forums et un système de retour d'information

Limites de LiveAgent

L'interface du logiciel, bien que très fonctionnelle, manque parfois de modernité. Certains utilisateurs signalent également des problèmes de réactivité du logiciel sur les téléphones portables.

Prix de LiveAgent

Petit: 9 $/mois par agent (facturé annuellement)

9 $/mois par agent (facturé annuellement) **Moyen : 29 $/mois par agent (facturé annuellement)

Large: 49$/mois par agent (facturé annuellement)

49$/mois par agent (facturé annuellement) Entreprise: 69 $/mois par agent (facturé annuellement)

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

14. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Salesforce Service Cloud est un logiciel de service desk équipé de solutions de service à la clientèle qui améliorent les relations avec les clients en unifiant toutes les demandes des clients provenant de différents canaux dans une interface unique et intuitive. Il est connu pour son large éventail de fonctionnalités telles que l'acheminement intelligent des dossiers, les interactions omnicanales et les portails en libre-service.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Service Cloud

Fonctionnalités CRM étendues avec cartographie du parcours client, suivi des communications et historique des contacts

Communication client omnicanale, intégrant les médias sociaux, les e-mails, les messages ou les appels

Gestion avancée des dossiers avec routage intelligent, priorisation et affectation automatique des dossiers en fonction des données du dossier et des compétences de l'agent

Intégrations avec l'écosystème logiciel complet de Salesforce pour un fonctionnement transparent dans tous les départements de l'entreprise

Limitations de Salesforce Service Cloud

Les utilisateurs ont fait état d'une courbe d'apprentissage abrupte et d'une interface utilisateur complexe

Manque de clarté des prix, de nombreuses fonctionnalités nécessitant des coûts supplémentaires

Prix de Salesforce Service Cloud

Débutant : 25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

25 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Professionnel : 75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

75 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) **Entreprise : 150 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Illimité: 300 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

G2: 4.2/5 (2,200+ reviews)

4.2/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.4/5 (700+ avis)

15. SuuportBee

via SupportBee SupportBee est un logiciel simpliste de service d'assistance basé sur le cloud qui permet aux équipes de gérer les courriels, les tickets et les commentaires de l'assistance clientèle à partir d'une plateforme unique. Il vise à rationaliser les flux de travail du service client en agissant comme une boîte de réception unifiée, transmettant chaque interaction client directement aux équipes.

Meilleures caractéristiques de SupportBee

Système de billetterie simple qui convertit tous les courriels entrants des clients en billets

Boîte de réception collaborative, permettant aux membres de l'équipe de commenter et de collaborer sur les solutions clients

Capacité d'intégration avec des outils populaires comme Slack, Asana et Trello

Applications mobiles pour suivre les demandes des clients en déplacement

Limites de SupportBee

Fonctionnalités limitées par rapport à d'autres logiciels de service d'assistance

Pas de fonctions natives de chat en direct ou d'assistance téléphonique

Prix de SupportBee

Démarrage: 13 $/mois par utilisateur

13 $/mois par utilisateur Entreprise: 17 $/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (5+ commentaires)

4.1/5 (5+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (25+)

Boostez votre expérience client avec le meilleur logiciel de bureau de service

Le choix d'un logiciel de service ou de help desk adapté à votre entreprise peut grandement contribuer à améliorer la productivité de votre équipe et l'expérience de votre service client.

Et lorsqu'il s'agit d'atteindre ces objectifs, ClickUp se distingue des autres. Son interface intuitive et ses fonctionnalités complètes facilitent le suivi des problèmes, la gestion des tickets et la collaboration au sein de l'équipe. ⚡️ Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et essayez-le par vous-même !