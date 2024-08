10 meilleurs logiciels de portail client pour la gestion des clients en 2024

Grâce à un portail client, offrez à vos clients une expérience exceptionnelle et réduisez le temps que votre équipe consacre à répondre aux questions et aux tickets d'assistance.

Un portail client fonctionne comme un guichet unique pour vos clients. Dans votre portail personnalisé, ils peuvent s'engager avec votre entreprise, accéder aux éléments suivants base de connaissances et des centres d'aide, envoyer des messages à votre équipe et interagir avec votre écosystème de produits. Lorsque vous exploitez un portail client rationalisé, vous offrez à chacun un moyen de communiquer plus efficacement . ✨

Bien que vous puissiez créer un portail à partir de zéro, ces plateformes logicielles de portail client les mieux notées accélèrent le processus et vous donnent les moyens de créer un portail client en quelques heures seulement, et non en plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de portail client ?

Lors de l'examen du meilleur logiciel de portail client, vous devez tenir compte de plusieurs fonctionnalités clés :

Sécurité : Des mesures de sécurité robustes doivent être une priorité absolue lors de la sélection d'un logiciel de portail client, en particulier si votre portail client hébergera des documents confidentiels et des informations sur les clients

Facilité d'utilisation : le portail client doit être intuitif et convivial, tant pour vous que pour vos clients

Personnalisation et image de marque : Vous voudrez personnaliser le portail pour qu'il corresponde à votre image de marque

Outils de communication et de collaboration : Votre logiciel de portail client doit faciliter la communication avec les clients

Accessibilité mobile : De plus en plus de clients utilisent des smartphones et des tablettes comme principal appareil informatique, et votre portail doit fonctionner sur un éventail diversifié d'appareils

Rapports et analyses : La possibilité de suivre les indicateurs clés de performance et de générer des rapports à partir de ceux-ci vous aidera à mesurer la réussite de vos initiatives

Capacités d'intégration : Le portail client ne sera pas le seul logiciel de votre pile technologique, il doit donc s'intégrer agréablement à vos autres outils

Évolutivité et flexibilité : Tenez compte de l'évolutivité et de la flexibilité du logiciel de portail client, par exemple s'il peut s'adapter à l'augmentation de votre clientèle et à l'évolution de vos besoins

Assistance et formation : Les plates-formes logicielles de portail client peuvent présenter une courbe d'apprentissage abrupte. En l'absence d'assistance et de matériel de formation adéquats, cette courbe d'apprentissage peut devenir un obstacle

Les 10 meilleurs logiciels de portail client à utiliser en 2024

Pour vous aider à réduire vos options, nous avons dressé une liste des meilleurs logiciels de portail client. Il y a une option ici pour répondre aux besoins de chaque entreprise, que vous recherchiez un moyen simple de partager des fichiers ou que vous souhaitiez avoir la possibilité de créer des articles de base de connaissances approfondis et de gérer les tickets d'assistance à travers votre équipe d'assistance.

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication en un seul endroit facile d'accès

ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un qui se démarque de la concurrence. Son ensemble étendu de paramètres lui permet d'aller bien au-delà de la gestion de projet. Par exemple , Les fonctionnalités CRM de ClickUp peuvent en faire une solution de portail client performante. Et le Modèle ClickUp pour la réussite des clients permettra à votre personnel d'assistance d'avoir une vue d'ensemble de toutes les communications avec vos clients.

Par ailleurs, les fonctionnalités de collaboration, de partage de documents et la grande souplesse de personnalisation de ClickUp vous permettent de créer des flux de travail de collaboration avec les clients qui rivalisent avec les meilleurs portails clients. C'est un logiciel de réussite client où vous choisissez les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Une fois que vous avez appris comment travailler avec les clients dans ClickUp vous serez étonné de voir tout ce qu'une plateforme de gestion de projet peut accomplir.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Affichages des tâches et flux de travail personnalisables

Fonctionnalités de collaboration telles que les commentaires, les mentions et la modification en cours

Intégration avec des applications et des outils tiers

Suivi des objectifs et de la progression

Suivi du temps et capacités de rapports

Limites de ClickUp

Peut poser une certaine difficulté d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles dans l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Zendesk

Via Zendesk Zendesk est un portail client axé sur les canaux de communication et les logiciels de service à la clientèle. Il dispose d'une base de connaissances où les clients peuvent accéder à des ressources en libre-service et d'une système de billetterie pour traiter les demandes d'assistance. Le tableau de bord fournit la transparence du projet en veillant à ce que les clients restent informés.

Les fonctionnalités de collaboration de Zendesk améliorent les interactions avec les clients, tandis que ses logiciel de gestion de documents permet un partage centralisé des fichiers. Le logiciel de portail client sécurisé donne la priorité à la sécurité des données, protégeant ainsi les données sensibles. Grâce aux applications mobiles, les clients peuvent accéder aux informations dont ils ont besoin depuis n'importe où. Plusieurs langues sont assistées pour toutes ces fonctions.

Zendesk est utilisé par certaines des plus grandes marques, assurant sa place comme l'une des meilleures options de logiciel de portail client disponibles.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Assistance multicanal pour des interactions transparentes avec les clients

Gestion des tickets et automatisation

Création de bases de connaissances et options de libre-service

Rapports et analyses personnalisables

Intégration avec divers outils de gestion de la relation client (CRM) et de communication

Limites de Zendesk

Installation et configuration complexes

Paliers de prix plus élevés pour les fonctionnalités avancées

Prix de Zendesk

Suite Teams : 55 $/mois par utilisateur

: 55 $/mois par utilisateur Suite Croissance : 89 $/mois par utilisateur

: 89 $/mois par utilisateur Suite Professional: $115/mois par utilisateur

$115/mois par utilisateur Suite Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs module complémentaire IA Avanzada (IA avancée) : 50 $US (disponible pour les forfaits Suite Professional ou supérieurs)

Évaluations et critiques de Zendesk

G2 : 4.3/5 (plus de 2 000 commentaires)

: 4.3/5 (plus de 2 000 commentaires) Capterra : 4.4/5 (2 000+ commentaires)

3. Accelo

Via Accelo Accelo est une gestion des clients avec un portail client conçu pour améliorer la satisfaction des clients. L'outil tableau de bord du projet d'Accelo permet aux entreprises de rationaliser leurs opérations et d'améliorer l'efficacité de leurs processus.

Les outils de collaboration de la plateforme permettent aux équipes et aux clients de travailler ensemble sans effort. Le produit Accelo offre des portails clients sécurisés où les entreprises peuvent télécharger des fichiers et gérer les données des clients. Cela inclut une base de connaissances pour fournir un accès en libre-service à vos clients.

Un système de tickets permet à votre équipe de service client de traiter les demandes d'assistance auxquelles les articles de la base de connaissances ne peuvent répondre.

Le portail client personnalisable d'Accelo garantit une expérience client unique ainsi qu'une expérience utilisateur interne. Gestion des tâches les fonctionnalités de gestion des tâches sont facilement accessibles depuis le tableau de bord pour que tout le monde reste sur la bonne voie.

Accelo meilleures fonctionnalités

Gestion de projet et capacités de suivi

Suivi du temps et intégration de la facturation

Clientcommunication et de collaboration

Fonctionnalités de vente et de gestion de la relation client (CRM) adaptées aux entreprises de services

Automatisation des tâches répétitives

Les limites d'Accelo

L'interface utilisateur pourrait être plus intuitive

Certains utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour s'adapter à l'ensemble des fonctionnalités

Prix d'Accelo

Plus (par module) : 30 $/utilisateur/mois

: 30 $/utilisateur/mois Premium (par module) : 49$/utilisateur/mois

: 49$/utilisateur/mois Offre groupée (tous les modules) : 99$/utilisateur/mois

G2 : 4.4/5 (400+ commentaires)

: 4.4/5 (400+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (150+ commentaires)

4. Copilote

Via Copilote Copilot offre un portail client dédié avec logiciel de collaboration visuelle . Il dispose d'une intégration du système de gestion de projet pour améliorer encore la gestion des clients. Son tableau de bord convivial est facile à comprendre pour les employés comme pour les clients.

L'environnement sécurisé du portail donne la priorité à la sécurité des données, de sorte que les données sensibles communiquées entre vous et vos clients restent entre vous et vos clients. Les fonctionnalités de gestion des documents de Copilot permettent un partage efficace des fichiers et des demandes de fichiers.

En plus de s'intégrer aux logiciels de gestion de projet, Copilot se connecte à de nombreux autres logiciels d'entreprise pour une meilleure productivité. Grâce aux applications mobiles, la productivité se poursuit même en déplacement.

Meilleures fonctionnalités de Copilot

Partage et stockage sécurisés de fichiers

Contrôle et suivi des versions des documents

Contrôles d'accès basés sur les rôles

Options de personnalisation du portail client

Outils de gestion des tâches et des projets

Limites de Copilot

Le design de l'interface peut être dépassé pour certains utilisateurs

Manque d'intégrations par rapport à d'autres solutions

Prix de Copilot

Débutant : 29$/mois par utilisateur

: 29$/mois par utilisateur Professionnel : 69$/mois par utilisateur

: 69$/mois par utilisateur Avancé : 119 $/mois par utilisateur

: 119 $/mois par utilisateur Supersonic : 1 500 $/mois (20 utilisateurs inclus)

G2 : 4.8/5 (100+ commentaires)

: 4.8/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.9/5 (19 commentaires)

5. Clinked

Via Enchaîné Clinked offre un portail client avec des outils de collaboration pour améliorer les relations avec les clients. Ces fonctionnalités permettent aux équipes et aux clients de travailler ensemble en temps réel. Le tableau de bord affiche clairement les tâches en cours pour que tout le monde soit sur la même page.

Le logiciel de portail client de Clinked est conçu pour une gestion efficace des documents et un partage des fichiers. Le portail client est sécurisé et les outils de gestion de la base de connaissances offrent des options de libre-service à vos clients. Grâce aux fonctionnalités du portail Assistance, les clients peuvent facilement soumettre des demandes d'assistance lorsque la base de connaissances ne suffit pas.

Le portail en ligne peut être intégré à votre propre site web, ce qui vous permet de projeter une image professionnelle tout en fournissant un portail numérique sécurisé pour toutes les interactions avec lui.

Clinked meilleures fonctionnalités

Collaboration sécurisée avec les clients grâce au partage de documents

Forums de discussion et discussion en temps réel

Marque blanche pour la personnalisation de la marque

Gestion des tâches et suivi de la progression

Application mobile pour un accès en déplacement

Limites de Clinked

Intégrations tierces limitées

L'interface peut sembler désuète pour certains utilisateurs

Prix de Clinked

Lite : 119 $/mois

: 119 $/mois Standard : 299 $/mois

: 299 $/mois Premium : 599 $/mois

: 599 $/mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.6/5 (42 commentaires)

: 4.6/5 (42 commentaires) Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

6. OneHub

Via OneHub OneHub propose un portail client qui se distingue par son logiciel de portail client et ses outils de collaboration. La plateforme assure la transparence du projet grâce à son tableau de bord complet.

Les outils de collaboration permettent des discussions interactives et un retour d'information. Les portails clients offrent un stockage et un partage de fichiers sécurisés.

Le portail client personnalisable vous permet d'adapter le portail à votre marque et de créer une expérience client plus cohérente. Grâce aux outils de gestion des tâches, les équipes internes peuvent rester sur la même page et travailler efficacement.

OneHub meilleures fonctionnalités

Fonctionnalités de sécurité avancées telles que les permissions basées sur les rôles et le filigrane

Salles de données virtuelles pour un partage sécurisé des documents

Interface conviviale pour une navigation aisée

Options de marquage personnalisé pour un aspect professionnel

Suivi détaillé des accès et des activités

Limites de OneHub

Les fonctionnalités avancées peuvent entraîner une courbe d'apprentissage plus prononcée.

Certains utilisateurs trouvent que le prix est plus élevé par rapport à des solutions similaires.

Prix du OneHub

Standard : 15 $/mois

: 15 $/mois Avancé : 25 $/mois

: 25 $/mois Données Pièce : 375 $/mois

: 375 $/mois Unlimited : 575 $/mois

G2 : 4.2/5 (45 commentaires)

: 4.2/5 (45 commentaires) Capterra : 4.5/5 (33+ commentaires)

7. Moxo

Via Moxo Moxo est un logiciel de portail client de premier plan conçu pour améliorer les relations avec les clients et les activités de l'entreprise. L'accent est mis sur les aspects suivants l'efficacité des processus moxo propose un portail client qui permet aux entreprises de gérer facilement les données des clients et de traiter leurs demandes. À cet effet, il offre une assistance étendue aux flux de travail automatisés.

Grâce à ses outils de gestion des tâches intégrés, les utilisateurs internes peuvent suivre efficacement leur travail et collaborer les uns avec les autres. Les équipes du service clientèle peuvent facilement suivre les demandes des clients et surveiller le processus de réponse.

La plateforme propose également un portail d'assistance qui permet aux entreprises de fournir un service de premier ordre. En l'associant à l'intégration de votre propre domaine, vous pouvez offrir à vos clients un accès via le site web de votre entreprise, leur fournissant ainsi une expérience de portail client professionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Moxo

Hub de communication client avec partage de documents

Prise de rendez-vous automatisée

Messagerie sécurisée pour des interactions rapides

Intégration avec les applications de calendrier

Listes de tâches et rappels pour la productivité

Limites de Moxo

Limité en termes de gestion de projet complète

Certains utilisateurs pourraient préférer davantage d'options de personnalisation

Prix de Moxo

Débutant : 100 USD/mois

: 100 USD/mois Business : 480 USD/mois

: 480 USD/mois Avancé : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (100+ commentaires)

: 4.5/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (16 commentaires)

8. MyDocSafe

Via MyDocSafe MyDocSafe est un logiciel de portail client qui donne la priorité à la sécurité et à l'efficacité. La plateforme offre un portail client facilement adaptable à vos besoins. Avec un excellent accueil des clients étant l'une de ses fonctionnalités clés, vos clients le trouveront également facile à utiliser.

Le logiciel de portail client offre aux clients un accès sécurisé à tous les documents et données nécessaires. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une solution de service d'assistance à part entière comme certaines des autres options, vos équipes de service à la clientèle peuvent tout de même bénéficier d'un référentiel documentaire centralisé pour répondre plus efficacement aux requêtes des clients.

Les meilleures fonctionnalités de MyDocSafe

Fonctionnalité de signature électronique

Stockage et partage sécurisés des documents

Pistes d'audit pour la conformité

Automatisation des flux de travail pour le traitement des documents

Intégration avec les logiciels de comptabilité et de gestion de la relation client (CRM)

Limites de MyDocSafe

L'interface utilisateur pourrait être plus moderne

Certains utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour comprendre les fonctionnalités avancées

Prix de MyDocSafe

Débutant : 20$/mois

: 20$/mois Petit : 75$/mois

: 75$/mois Moyenne : 180 $/mois

: 180 $/mois Business : 533 $/mois

: 533 $/mois Grandes entreprises : 2 499 $/mois

: 2 499 $/mois Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 3.9/5 (15 commentaires)

: 3.9/5 (15 commentaires) Capterra : 4.0/5 (24 commentaires)

9. SuiteDash

Via SuiteDash SuiteDash est une plateforme de gestion d'entreprise tout-en-un conçue pour rationaliser les opérations et améliorer la collaboration. Elle fournit aux entreprises un intervalle d'outils pour y parvenir, allant d'un portail client et de fonctionnalités de gestion de projet à la facturation et au marketing par e-mail.

Le tableau de bord personnalisable vous permet d'adapter la plateforme aux besoins spécifiques de votre entreprise, en plaçant les fonctionnalités essentielles dont vous avez besoin au premier plan de votre expérience. Il est facile pour les équipes d'assistance de gérer les tâches et de suivre les requêtes des clients grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches incluses.

Les meilleures fonctionnalités de SuiteDash

Portail client avec outils de gestion de projet

Intégration de la facturation et du traitement des paiements

Communication avec les clients et partage de documents

Tableaux de bord personnalisables pour les clients

Intégration avec des applications tierces

Limites de SuiteDash

Intégrations tierces limitées par rapport à d'autres plateformes

Certains utilisateurs pourraient souhaiter des fonctionnalités de rapports plus avancées

Prix de SuiteDash

Démarrage : 19$/mois

: 19$/mois Thrive : 49 $/mois

: 49 $/mois Pinnacle : 99 $/mois

G2 : 4.8/5 (500+ commentaires)

: 4.8/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (500+ commentaires)

10. SupportBee

Via SupportBee AssistanceBee est une solution d'assistance conviviale qui fournit à votre entreprise un système de ticketing pour le service client, ce qui en fait une solution assez complète pour les portails clients.

Quelle que soit la taille de votre entreprise, SupportBee peut vous aider à répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients. L'interface intuitive permet aux équipes de gérer les tickets d'assistance, de partager des fichiers et de collaborer sur les réponses avec seulement un peu de formation.

Meilleures fonctionnalités de SupportBee

Gestion des tickets pour l'assistance client

Collaboration et suivi des e-mails

Création d'une base de connaissances et options de libre-service

Intégration avec d'autres outils d'assistance client

Flux de travail personnalisables pour différentes équipes

Limites de SupportBee

N'est peut-être pas aussi adapté aux besoins de gestion de projets complexes

Certains utilisateurs trouvent l'interface moins intuitive

Prix de SupportBee

Démarrage : 13 $/mois par utilisateur

: 13 $/mois par utilisateur Entreprise : 17 $/mois par utilisateur

G2 : 4.1/5 (4 commentaires)

: 4.1/5 (4 commentaires) Capterra : 4.4/5 (27 commentaires)

Démarrez dès aujourd'hui avec la solution de portail client de ClickUp

L'époque où les portails clients étaient de simples référentiels de documents est révolue. Avec le bon portail client, vous pouvez révolutionner la façon dont vous vous engagez avec vos clients.

Vous rationaliserez les communications et collaborerez plus efficacement, quelle que soit la taille de votre entreprise. ClickUp transcende la gestion de projet traditionnelle, en se transformant en une solution de portail client robuste, adaptée aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Il vous permet non seulement de gérer efficacement les projets, mais aussi d'améliorer les interactions avec les clients. Avec une bibliothèque robuste de modèles vous pouvez créer votre portail client personnalisé. Découvrez notre logiciel de portail client dès aujourd'hui avec le forfait Free Forever ! 🌻