15 meilleurs outils logiciels de gestion des connaissances en 2024

Dans le monde rapide des entreprises d'aujourd'hui, où l'information est reine, gérer efficacement les connaissances revient à dompter un animal sauvage. C'est là qu'interviennent les logiciels et les outils de gestion des connaissances, qui vous servent de guide pour naviguer dans la jungle sauvage de la connaissance et en sortir victorieux.

Imaginez que vous disposiez d'un hub puissant, où la capture, l'organisation et le partage des connaissances se font aussi facilement que le rugissement d'un lion. Plus besoin de chercher dans des piles de documents ou de se perdre dans un labyrinthe de fils d'e-mails.

Dans cet article complet, nous allons nous aventurer dans le monde des solutions et des outils de gestion des connaissances. Nous allons explorer leur rôle indispensable pour les entreprises de toutes tailles, dévoiler leurs avantages et vous guider dans une quête passionnante pour choisir la solution parfaite adaptée à vos besoins spécifiques.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des connaissances ?

Un logiciel de gestion des connaissances est une plateforme conçue pour capturer, organiser, stocker et faciliter le partage des connaissances et des informations au sein d'une organisation. Il aide les entreprises à gérer et à utiliser efficacement leurs actifs de connaissances collectives, tels que les documents, les fichiers, les bases de données et l'expertise.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des connaissances ?

Lorsque vous recherchez le logiciel de gestion des connaissances idéal, il est essentiel de vous assurer que les facteurs suivants correspondent aux besoins de votre organisation :

Interface facile à utiliser: Votre équipe doit pouvoir adopter une solution de gestion des connaissances sans effort

Votre équipe doit pouvoir adopter une solution de gestion des connaissances sans effort Référentiel de connaissances centralisé: Le bon référentiel de connaissances est celui qui est le mieux adapté à votre entrepriselogiciel de base de connaissances vous permet de centraliser les connaissances collectives de votre organisation afin d'en faciliter l'accès et la recherche. Qu'il s'agisse de documents, de fichiers ou même de discussions, le fait de disposer d'un hub centralisé aide chacun à trouver les informations dont il a besoin

Le bon référentiel de connaissances est celui qui est le mieux adapté à votre entrepriselogiciel de base de connaissances vous permet de centraliser les connaissances collectives de votre organisation afin d'en faciliter l'accès et la recherche. Qu'il s'agisse de documents, de fichiers ou même de discussions, le fait de disposer d'un hub centralisé aide chacun à trouver les informations dont il a besoin Des fonctions de recherche performantes: Recherchez des systèmes de gestion des connaissances dotés d'une fonction de recherche efficace. Cette fonctionnalité permet à votre équipe de trouver rapidement des informations spécifiques, gérer le temps et d'augmenter la productivité

Recherchez des systèmes de gestion des connaissances dotés d'une fonction de recherche efficace. Cette fonctionnalité permet à votre équipe de trouver rapidement des informations spécifiques, gérer le temps et d'augmenter la productivité Teams: Choisissez un logiciel qui facilite la collaboration entre les membres de l'équipe. Des fonctionnalités telles que la modification en cours, les commentaires et le contrôle de version permettent à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur votre base de connaissances interne et d'améliorer le partage des connaissances au sein de votre organisation

Choisissez un logiciel qui facilite la collaboration entre les membres de l'équipe. Des fonctionnalités telles que la modification en cours, les commentaires et le contrôle de version permettent à plusieurs utilisateurs de travailler ensemble sur votre base de connaissances interne et d'améliorer le partage des connaissances au sein de votre organisation Intégration avec les outils existants: Votre logiciel de gestion des connaissances doit compléter vos systèmes existants, tels qu'une base de données de l'entreprise un outil de gestion de projet une solution de gestion et d'autres logiciels. Les solutions logicielles de base de connaissances dotées de solides capacités d'intégration permettent de rationaliser encore davantage les processus de travail la gestion des processus et d'éviter la duplication des efforts

15 meilleurs outils logiciels de gestion des connaissances à utiliser en 2024

Les logiciels de gestion des connaissances agissent comme l'épine dorsale des entreprises et des équipes qui réussissent, en tirant parti de l'intelligence collective et en favorisant une collaboration transparente.

Nous avons soigneusement sélectionné les 15 meilleurs systèmes de gestion des connaissances à utiliser en 2024 pour vous aider à choisir des outils adaptés à vos besoins uniques. Chaque option promet de transformer la façon dont vous stockez, partagez et utilisez les informations, pour finalement stimuler votre efficacité opérationnelle.

Via Zendesk Zendesk n'est pas un outil de gestion des connaissances autonome, mais plutôt une suite complète de services d'assistance client. Avec Zendesk, vous pouvez créer une base de connaissances centralisée pour stocker, organiser et partager des informations précieuses avec vos clients et vos équipes internes afin d'améliorer l'assistance client.

Les systèmes et capacités de gestion des connaissances de Zendesk sont particulièrement précieux pour votre équipe d'assistance. Ils leur permettent de fournir des réponses instantanées, de réduire les requêtes répétitives des clients et d'améliorer l'expérience client globale grâce à l'accès aux articles du service d'assistance en magasin ou de la base de connaissances.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Créez une base de connaissances interne d'articles, de FAQ et de ressources en libre-service dans un emplacement centralisé et facilement accessible

Parmi les fonctionnalités clés, citons une fonction de recherche puissante utilisant des mots-clés et des filtres, ainsi qu'un système de gestion du contenu pour les documents de l'entreprise

Suivez les modifications en cours, revenez aux versions précédentes et garantissez l'exactitude du contenu de la base de connaissances de l'entreprise

Intégration avec la suite d'outils Zendesk, notamment le chat en direct et le service d'assistance en ligne

Limites de Zendesk

Options de personnalisation limitées pour la conception et la disposition

La gestion et l'organisation du contenu dans Zendesk deviennent plus complexes à mesure que la base de connaissances s'étoffe

Zendesk n'offre pas de solution autonome de gestion des connaissances

Prix de Zendesk

Forfaits de base Équipe d'assistance: 19 $ par agent/mois Assistance professionnelle: 49 $ par agent/mois Assistance Enterprise: 99 $ par agent/mois

Forfaits Suite * Teams: 49 $ par agent/mois * Suite croissance: 79 $ par agent/mois * Suite professionnelle: 99 $ par agent/mois * Suite Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluations et critiques de Zendesk

G2: 4.3/5 (5,600+ reviews)

4.3/5 (5,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,600+ reviews)

3. Document360

Via Document360 Document360 est un système de gestion des connaissances qui excelle dans la création et la gestion de contenu, offrant des outils intuitifs pour la création et l'organisation d'articles, de FAQ, et de la documentation du projet .

Document360 convient à un large intervalle d'entreprises, y compris les startups, les entreprises et les organisations en croissance pour accéder rapidement à des informations pertinentes. Il répond aux besoins des équipes d'assistance client, des gestionnaires de produits et des entreprises qui traitent de gros volumes de données et d'informations.

Les meilleures fonctionnalités de Document360

Fonctionnalité de recherche exceptionnelle via des filtres de recherche avancés, des recherches par mot-clé et des recommandations alimentées par l'IA

Interface intuitive et conviviale

Fonctionnalités de collaboration robustes qui permettent aux équipes de travailler ensemble sur la création et la mise à jour des articles de la base de connaissances

Limites de Document360

Étiquette de prix élevée

Certains utilisateurs ont constaté que la gestion de bases de connaissances vastes et complexes dans Document360 peut s'avérer difficile

La fonctiongestion du flux de travail fonctionnalités clés de Document360 sont considérées comme basiques et pas assez avancées par certains utilisateurs

Prix de Document360

Free

Standard: 149 $ par projet/mois facturé annuellement

149 $ par projet/mois facturé annuellement Professionnel: $299 par projet/mois facturé annuellement

$299 par projet/mois facturé annuellement Business: 399 $ par projet/mois facturé annuellement

399 $ par projet/mois facturé annuellement Enterprise: $599 par projet/mois facturé annuellement

G2: 4.7/5 (330+ reviews)

4.7/5 (330+ reviews) Capterra: 4.7/5 (160+ avis)

4. Gourou

via Gourou Guru est une plateforme dynamique de gestion des connaissances conçue pour révolutionner le partage et la saisie des connaissances. En fait, l'outil de base de connaissances de Guru profite aux équipes de service client, aux équipes commerciales et aux professionnels de l'assistance à la recherche d'une solution de gestion des connaissances rationalisée.

Tout en permettant aux équipes d'accéder à des connaissances précieuses au sein de l'organisation, cet outil accroît également la productivité, améliore les temps de réponse et fournit des informations précises pour vous aider à offrir une expérience client exceptionnelle.

Guru meilleures fonctionnalités

Transformez les connaissances en cartes vérifiées de taille réduite, facilement consultables et accessibles

Capacités de synchronisation en temps réel qui s'intègrent à vos flux de travail et plateformes existants

Des suggestions et des rappels alimentés par l'IA vous aident de manière proactive à maintenir les connaissances à jour et pertinentes

Des fonctionnalités clés telles que les commentaires en contexte et les Espaces d'équipe favorisent la collaboration

Limites de Guru

Certains utilisateurs ont constaté que l'adoption et la maîtrise de la plateforme de Guru nécessitent une courbe d'apprentissage abrupte

Les options de personnalisation de Guru, notamment en termes d'image de marque et de disposition, peuvent être limitées

Les utilisateurs ont noté que la fonction de recherche pourrait être améliorée pour être plus précise et plus efficace dans les articles de la base de connaissances

Prix de Guru

Free: 0 $ (jusqu'à 5 utilisateurs)

0 $ (jusqu'à 5 utilisateurs) Constructeur: 10 $ par utilisateur/mois

10 $ par utilisateur/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (1,400+ reviews)

4.7/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.6/5 (80+ avis)

5. Confluence

via ConfluenceConfluence qui fait partie de la suite de SaaS d'Atlassian, est un outil de gestion de projet robuste logiciel de wiki qui permet aux équipes de collaborer et de partager des informations de manière transparente, afin que tout le monde soit sur la même page.

Adapté à un large éventail d'entreprises, Confluence est particulièrement précieux pour les équipes interfonctionnelles, les gestionnaires de projet et les services à forte intensité de connaissances. Il facilite le partage transparent des connaissances, améliore la productivité et promeut une collaboration efficace au sein de votre entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Créez, modifiez et organisez du contenu en temps réel au sein d'équipes et de personnes différentes

Des espaces flexibles et personnalisables vous permettent de créer des zones dédiées à des projets, des départements ou des domaines de connaissances spécifiques

Fonctionnalité de recherche avancée

Personnalisation poussée des dispositions, des modèles et des thèmes

Limites de Confluence

Cela peut prendre du temps et des efforts pour devenir compétent dans la navigation et l'exploitation efficace des fonctionnalités de Confluence

Des utilisateurs ont mentionné que les options de mise en forme de Confluence, en particulier en termes de style et de conception des documents, peuvent être limitées par rapport à un logiciel de traitement de texte dédié

Bien que Confluence soit conçu pour gérer de grandes quantités de contenu, certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de performance lorsqu'ils travaillaient avec des bases de connaissances étendues ou des pages complexes

Prix de Confluence

Free: 0$ (jusqu'à 10 utilisateurs)

0$ (jusqu'à 10 utilisateurs) Standard: 5,75 $/mois par utilisateur

5,75 $/mois par utilisateur Premium: 11$/mois par utilisateur

11$/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (3,600 reviews)

4.1/5 (3,600 reviews) Capterra: 4.5/5 (2,900+ reviews)

Compare Notion et Confluence !

6. Helpjuice

Via HelpJuice Helpjuice convient aux entreprises de toutes tailles qui cherchent à optimiser leurs pratiques de gestion des connaissances. Il est personnalisé pour les équipes de gestion du service à la clientèle, les départements des ressources humaines et les initiatives de partage des connaissances internes.

Le système de gestion des connaissances s'adapte aux exigences des organisations multilingues et offre plusieurs fonctionnalités de rapports et d'analyse pour vous aider à suivre vos projets.

Helpjuice meilleures fonctionnalités

Obtenez des informations précieuses sur l'utilisation de la base de connaissances, la performance des articles et l'engagement des utilisateurs

La fonction de recherche inclut la recherche intelligente, qui propose des suggestions d'articles pertinents au fur et à mesure que vous saisissez vos requêtes

Les commentaires en ligne, l'historique des versions et les flux de travail d'approbation du contenu favorisent une collaboration transparente au sein de votre équipe

Limites de Helpjuice

Certains utilisateurs ont trouvé que la gestion des fichiers multimédias était complexe, car Helpjuice ne dispose pas d'un dossier dédié pour les stocker

Les évaluateurs ont noté que les options de modèles de Helpjuice peuvent être quelque peu rigides, ce qui limite la possibilité de personnaliser la disposition et la structure des articles et des pages de la base de connaissances

Prix de Helpjuice

Démarrage: 120 $/mois (jusqu'à 4 utilisateurs)

120 $/mois (jusqu'à 4 utilisateurs) **200$/mois (jusqu'à 16 utilisateurs)

Premium Limité: 289$/mois (jusqu'à 60 utilisateurs)

289$/mois (jusqu'à 60 utilisateurs) Premium Unlimited: 499 $/mois (utilisateurs illimités)

G2: 4.3/5 (15+ reviews)

4.3/5 (15+ reviews) Capterra: 4.7/5 (90+ avis)

7. Notion

Via NotionNotion est un environnement de travail polyvalent tout-en-un où les équipes peuvent créer et organiser des bases de connaissances internes, des wikis de projet et des documents collaboratifs dans une plateforme unifiée.

Le système de gestion des connaissances et l'outil de gestion des tâches conviennent à un large intervalle de personnes et d'équipes, y compris les gestionnaires de projet, les créateurs de contenu et les équipes à distance. Il constitue une solution complète pour l'organisation et l'accès à l'information, la rationalisation des flux de travail et l'amélioration de la productivité des équipes.

Notion meilleures fonctionnalités

Un environnement de travail flexible et personnalisable vous permet de concevoir vos propres dispositions, modèles et bases de données en fonction de vos flux de travail et de vos préférences

Les équipes peuvent collaborer en temps réel, laisser des commentaires et suivre les modifications

Incorporation et intégration faciles de divers types de médias, y compris les images et les vidéos

La fonction de base de données de Notion vous permet de créer un contenu structuré, d'organiser les données et d'afficher des vues dynamiques dans votre base de connaissances

Les limites de Notion

Au fur et à mesure que la complexité et le volume des informations augmentent, les utilisateurs ont constaté que les performances de Notion pouvaient être affectées

Les utilisateurs ont noté des difficultés à gérer le contrôle d'accès à des sections spécifiques ou à des informations sensibles au sein d'une base de connaissances, à moins qu'ils ne soient dans le niveau Enterprise

Prix de Notion

Free: 0$

0$ Plus: 8$ par utilisateur/mois facturés annuellement ou 10$ facturés mensuellement

8$ par utilisateur/mois facturés annuellement ou 10$ facturés mensuellement Business: $15 par utilisateur/mois facturé annuellement ou $18 facturé mensuellement

$15 par utilisateur/mois facturé annuellement ou $18 facturé mensuellement Enterprise: Contact pour une démonstration

G2: 4.7/5 (3,800+ reviews)

4.7/5 (3,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,600+ reviews)

8. Bloomfire

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Bloomfire.png

/$$$img/

via Feu de fleurs Bloomfire est un logiciel de base de connaissances robuste qui permet aux équipes de capturer, d'organiser et de partager efficacement les informations.

Grâce à son interface conviviale, Bloomfire permet aux équipes de créer et de classer des articles, des vidéos et d'autres types de contenu. Vous pouvez utiliser des fonctions de recherche puissantes pour trouver des informations rapidement et efficacement.

Les meilleures fonctionnalités de Bloomfire

Les fonctionnalités d'apprentissage social vous offrent une nouvelle façon de vous engager avec votre équipe, de partager des idées, de poser des questions, de fournir un retour d'information et d'apprendre les uns des autres

La puissante fonction de recherche vous permet de localiser rapidement des informations spécifiques dans la base de connaissances

Limites de Bloomfire

Bien que Bloomfire s'intègre avec des outils et des plateformes populaires, les utilisateurs ont rencontré des limites lors de l'intégration avec certains systèmes tiers

Les utilisateurs qui recherchent des fonctionnalités plus avancées de type /Les utilisateurs à la recherche de systèmes plus avancés peuvent utiliser Bloomfire en tant qu'outil d'aide à la décision https://clickup.com/fr-FR/blog/53311/automatisation-du-flux-de-travail/ l'automatisation du flux de travail /%href/ ou des processus d'approbation pour la création et la publication de contenu peuvent trouver que les capacités de la plateforme sont insuffisantes

Prix de Bloomfire

25 $ par utilisateur/mois en fonction du volume et du modèle

Contact pour un devis personnalisé

Evaluations et critiques de Bloomfire

G2: 4.6/5 (470+ commentaires)

4.6/5 (470+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (200+ commentaires)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk est l'un des nombreux outils de service à la clientèle qui se doublent d'un logiciel de gestion des connaissances. Bien qu'il se concentre principalement sur la fourniture de fonctions de centre d'aide aux agents d'assistance, il offre également des capacités de gestion des connaissances de base, principalement des solutions en libre-service.

Zoho Desk permet aux entreprises de créer et de gérer des bases de connaissances orientées client, permettant à ces derniers d'accéder à des ressources pour les requêtes et problèmes les plus courants.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Permet de suivre les révisions, d'afficher l'historique des changements et de restaurer les versions antérieures au besoin

Permet aux clients d'accéder à une base de connaissances en libre-service, leur donnant la possibilité de trouver des réponses à leurs problèmes et de résoudre les problèmes courants de manière autonome

Les membres de l'équipe peuvent collaborer à la création, à la révision et à la mise à jour du contenu

Limites de Zoho Desk

Certains utilisateurs ont exprimé le besoin d'une plus grande flexibilité dans la personnalisation de l'apparence, de la disposition et de la marque de la base de connaissances

Des utilisateurs ont rapporté des difficultés à intégrer le module de gestion des connaissances de Zoho Desk avec d'autres systèmes ou plateformes utilisés au sein de leur organisation

Prix de Zoho Desk

Standard: 14 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

14 $ par utilisateur/mois facturé annuellement Professionnel: 23$ par utilisateur/mois facturé annuellement

23$ par utilisateur/mois facturé annuellement Enterprise: 40 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

G2: 4.4/5 (4,600+ reviews)

4.4/5 (4,600+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

10. Aide Scout

Via Aide ScoutAide Scout est une plateforme polyvalente d'assistance client dotée d'une fonction de base de connaissances, qui permet aux entreprises de constituer une bibliothèque complète d'articles, de FAQ et de documentation.

Grâce à la fonctionnalité Docs, vous pouvez facilement auteur et catégoriser le contenu, assurant une navigation facile pour les clients qui recherchent une assistance en libre-service.

Help Scout meilleures fonctionnalités

Des filtres de recherche avancés et des algorithmes de pertinence garantissent que les clients découvrent efficacement les informations pertinentes

Grâce aux options d'étiquette et de catégorisation, vous pouvez créer une structure logique qui aide les clients à naviguer et à découvrir les informations sans effort

Limites de Help Scout

Les utilisateurs ont exprimé le besoin d'outils de collaboration plus avancés, tels que des flux de travail de révision du contenu, des attributions de tâches ou des processus d'approbation du contenu

Les options de personnalisation de la base de connaissances de Help Scout sont limitées, notamment en termes de disposition et de conception

Prix de Help Scout

Standard: 20$ par utilisateur/mois facturé annuellement

20$ par utilisateur/mois facturé annuellement Plus: 40$ par utilisateur/mois facturé annuellement

40$ par utilisateur/mois facturé annuellement Pro: 65 $ par utilisateur/mois facturé annuellement

G2: 4.4/5 (380+ commentaires)

4.4/5 (380+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (190+ commentaires)

11. Quip

via Quiproquo Quip est un logiciel de collaboration et de gestion des connaissances basé sur le cloud qui offre une plateforme polyvalente permettant aux équipes de travailler ensemble, de créer des documents et de partager des connaissances. Il combine les fonctionnalités d'un traitement de texte, d'un tableur et d'un outil de gestion de projet en une seule plateforme cohésive.

Meilleures fonctionnalités de Quip

Discutez et envoyez des messages pour communiquer avec vos coéquipiers dans l'application

Permissions granulaires pour paramétrer les droits des utilisateurs au niveau des fichiers ou des dossiers

Applications Android et iOS pour accéder aux fichiers stockés en déplacement

Listes de tâches et outils de gestion de projet

Intégration de Salesforce pour le stockage des fichiers

Limites de Quip

Courbe d'apprentissage abrupte pour les clients non-Salesforce en tant que plateforme de partage de fichiers autonome

Personnalisation et personnalisation limitées

Prix de Quip

Débutant : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Plus : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Avancé : 100$/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1 000+ commentaires)

: 4.2/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (190+ commentaires)

Via Bitrix24 Bitrix24 est une plateforme de collaboration et de communication en ligne populaire qui offre un large intervalle d'outils pour les entreprises. Elle comprend des fonctionnalités telles que la gestion de projet, la gestion de la relation client, des outils de communication, la gestion de documents et bien plus encore. Bitrix24 permet aux équipes de collaborer efficacement, de rationaliser les flux de travail et d'améliorer la productivité.

Meilleures fonctionnalités de Bitrix24

Identifiez les goulots d'étranglement et les opportunités de vente avec l'outil d'analyse de l'entonnoir des ventes

Utilisez l'automatisation des e-mails et des SMS pour stimuler les équipes commerciales et améliorer la fidélisation des clients

Planifiez et suivez la progression des activités commerciales grâce à l'affichage du diagramme de Gantt

Créez des relations entre les équipes commerciales grâce aux dépendances des tâches

Limites de Bitrix24

Limites de la personnalisation

Courbe d'apprentissage abrupte

Intégrations limitées

Prix de Bitrix24

Bitrix24 propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 24 $/mois pour deux utilisateurs.

G2: 4.1/5 (300+ commentaires)

13. ServiceNow

via ServiceNow ServiceNow est une plateforme leader basée sur le cloud qui fournit diverses solutions logicielles pour la gestion des services au niveau de l'entreprise. Elle propose un intervalle d'outils de gestion des services informatiques (ITSM), ainsi que d'autres modules pour la gestion des opérations informatiques (ITOM), la gestion du service client (CSM), la gestion des services des ressources humaines (HRSM), et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow

Rapports et tableaux de bord en temps réel

Hiérarchisation et attribution automatique des tâches

Le tableau de bord de la plateforme informatique stocke toutes vos données et perspectives en un seul endroit pour stimuler la collaboration et la promotionl'engagement des employés* Utilisez les rappels et notifications de gestion des accords de niveau de service (SLA), très pratiques, pour ne pas perdre de vue la satisfaction des clients

Limites de ServiceNow

Il ne s'agit pas d'un système complet deCRM et outil de gestion de projetvous devrez donc l'utiliser en combinaison avec d'autres outils

Certains utilisateurs estiment que les fonctionnalités de rapports pourraient être plus robustes pour l'assistance client

Prix de ServiceNow

Contactez-nous pour une tarification personnalisée adaptée aux besoins de votre entreprise

G2: 4.4/5 (1,500+ reviews)

4.4/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (190+ avis)

14. Hiver

Gérer les e-mails et améliorer la collaboration avec l'extension Chrome Hiver

Hiver est une outil de gestion collaborative des e-mails qui aide les équipes à travailler ensemble de manière efficace dans le cadre de leurs comptes Gmail existants. Il est conçu pour améliorer la productivité des équipes en leur permettant de collaborer, de déléguer et de suivre les e-mails de manière transparente.

Hiver meilleures fonctionnalités

Partage d'une boîte de réception et gestion des e-mails dans Gmail

Attribuer et résoudre des e-mails ensemble, avec la possibilité d'ajouter des commentaires, des libellés et des notes aux e-mails

Créez et utilisez des modèles d'e-mails pour répondre aux questions les plus fréquentes

Limites d'Hiver

Dépendance à l'égard de Gmail

Expérience mobile limitée

Fonctionnalités limitées

Prix Haver

Lite : 15 $ par membre/mois

: 15 $ par membre/mois Pro : 39 $ par membre/mois

: 39 $ par membre/mois Elite : 59 $ par membre/mois

4.6/5 (800+ commentaires)

15. Tettra

via Tettra Tettra est un système de gestion des connaissances et un logiciel wiki alimenté par l'IA qui aide les équipes à gérer et à partager les connaissances organisationnelles. Il permet aux utilisateurs de conserver des informations importantes sur l'entreprise dans une base de connaissances, qui peut être utilisée pour répondre à des questions répétitives et pour intégrer de nouveaux coéquipiers. Teams fournit un fournisseur, prestataire pour organiser et collaborer sur la documentation et les processus de l'équipe.

Meilleures fonctionnalités de Tettra

Intégrations

Facilite la contribution au contenu

Autorise les médias, les liens et la mise en forme enrichie

Limites de Tettra

Au fur et à mesure de sa croissance, il peut être difficile de voir les nouvelles activités

Les résultats se traduisent par un contenu dupliqué lorsque l'on essaie de lister un document à deux endroits

Les images dans les listes ont un formatage limité

Prix de Tettra

Démarrage: Gratuit

Gratuit Mise à l'échelle: $8.33/mois par utilisateur

$8.33/mois par utilisateur Professionnel: $16.66/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (89+ commentaires)

4.6/5 (89+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (9+ avis)

