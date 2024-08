10 meilleurs logiciels de gestion informatique pour les équipes en 2024

Si les TI sont les pépites de chocolat, l'entreprise est le reste du biscuit. 🍪

Il n'y a pas de biscuit aux pépites de chocolat sans pépites de chocolat. En outre, vous devez vous assurer que les pépites de chocolat sont de haute qualité pour préparer le meilleur biscuit possible.

Vous voyez où je veux en venir ?

Les biscuits aux pépites de chocolat n'ont rien à voir avec les logiciels de gestion informatique, mais la métaphore reste valable. Pour qu'une entreprise fonctionne de manière optimale, l'un des éléments clés de la recette est l'intégration d'un logiciel de gestion informatique dans votre entreprise processus de gestion .

Mais avec autant d'options, il est difficile de savoir exactement quel logiciel de gestion fera le travail (et plus encore) pour votre équipe. Pour vous aider, nous allons vous présenter les dix meilleurs logiciels de gestion informatique pour les équipes en 2023.

Mais d'abord..

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion informatique ?

Les logiciels de gestion informatique sont conçus pour aider les entreprises à gérer leur infrastructure, leurs applications et leurs services informatiques. Il s'agit notamment les outils de gestion de projet pour le suivi des tâches, des performances du réseau, des licences logicielles, des actifs matériels, les données relatives aux achats et bien d'autres choses encore.

Un système de gestion informatique solide est essentiel pour l'ensemble de vos processus d'entreprise, ce qui signifie qu'il faut disposer d'un système de gestion de l'information logiciel de gestion agile devient encore plus importante. Sans suivi, gestion des actifs ou fournisseurs de services gérés, votre organisation est perdue.

Ce qu'il faut rechercher dans votre logiciel de gestion informatique

Comme pour toute autre application, vous devez prendre du recul et avoir une vue d'ensemble avant de choisir un logiciel de gestion informatique. Pensez aux éléments suivants lorsque vous examinez les meilleurs outils de gestion informatique :

Un tableau de bord convivial et intuitif pour la gestion globale du projet

Des fonctions personnalisables pour les systèmes et projets informatiques plus sophistiqués

La possibilité de s'intégrer à vos solutions de gestion et de flux de travail existantes

Des fonctions de sécurité et de protection des données pour la gestion des actifs

Une assistance à la clientèle et des ressources abondantes pour l'amélioration des processus d'entreprise

Alors que les logiciels de gestion informatique peuvent sembler limités à les développeurs et les équipes hautement techniques une bonne solution logicielle de gestion doit fonctionner pour les équipes interfonctionnelles au sein de l'organisation. Les meilleures solutions logicielles de gestion sont celles qui fonctionnent bien avec toutes les autres, de sorte qu'il y a moins de sauts d'une plate-forme à l'autre.

Les 10 meilleurs logiciels de gestion informatique

Créer des sprints d'une durée d'une semaine à un mois avec l'approche Agile dans ClickUp

Les petites et grandes équipes apprécient ClickUp pour gérer les projets et les délais, billets des tâches, des communications entre équipes, et bien plus encore. Il s'agit d'un logiciel de gestion de projet hautement personnalisable gestion des tâches qui comprend un large éventail de fonctionnalités de gestion informatique.

Les équipes informatiques peuvent créer des tâches liées à la résolution de bogues logiciels, les assigner à des développeurs et suivre les progrès jusqu'à ce que chaque problème soit résolu. En outre, elles peuvent utiliser ClickUp pour gérer les mises à jour de l'infrastructure réseau, assigner des tâches aux ingénieurs réseau, suivre l'avancement de ces tâches et les mener à terme dans un seul système de gestion informatique.

ClickUp offre également des fonctions de gestion de l'informatique et des services, telles que le suivi des heures de travail, la gestion des ressources et des statuts personnalisés. Il est facile de communiquer les prochaines étapes, d'enregistrer les projets et d'ajouter de la visibilité à plusieurs campagnes en cours.

ClickUp meilleures caractéristiques

Tableaux de bord personnalisables pour un suivi en un coup d'œil

Outils de suivi du temps intégrés

Fournit des modèles informatiques afin que vous n'ayez pas à recommencer vos projets depuis le début

Intégration transparente avec un grand nombre d'applications et de solutions de gestion populaires

Des statuts personnalisés pour le suivi des flux de travail spécifiques à l'informatique

Fonctionnalités de gestion des actifs pour tout documenter

Limites de ClickUp

ClickUp peut s'avérer difficile à utiliser pour les équipes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils de travail hautement personnalisables logiciel de gestion de projet s'ils ne sont pas habitués à des courbes d'apprentissage plus raides.

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité : 5 $/mois par utilisateur

Business : 12$/mois par utilisateur

Business Plus : 19$/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Jira

La fonctionnalité de Jira récemment publiée par Jira Jira est un logiciel de gestion de projet populaire pour les équipes de développement et sa fonction de gestion des services Jira permet d'intégrer des solutions logicielles de gestion informatique. Elle offre des fonctionnalités telles que logiciel de gestion des tâches pour gérer les flux de travail, les bogues et les suivi des problèmes et des projets de toutes tailles.

Jira est un logiciel de gestion des technologies de l'information car il aide les équipes à travailler mieux et plus vite en conservant toutes les informations relatives au projet en un seul endroit, comme les tâches, les délais et la communication.

Par exemple, avec Jira, les équipes peuvent facilement suivre les bogues, assigner des tâches aux développeurs et s'assurer que les choses sont faites grâce aux vues de la charge de travail. Tout cela fait de Jira un outil très utile pour les équipes informatiques, quelle que soit leur taille.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Flux de travail personnalisables pour s'adapter aux processus de développement spécifiques

Fonctionnalités utiles de reporting et d'analyse

Intégration avec d'autres solutions logicielles de gestion informatique populaires comme Bitbucket et GitHub

Limites de Jira

Il peut être complexe pour les utilisateurs non techniques ou les grandes équipes non techniques. Dans certains cas, les utilisateurs peuvent ressentir un décalage lors du chargement des problèmes Jira et de la saisie des mises à jour.

Prix de Jira

Gratuit : Jusqu'à 10 utilisateurs

Standard : 7,75 $/mois par utilisateur

Premium : 15,25 $/mois par utilisateur

Entreprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Jira avis

G2 : 4.3/5 (5 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (12 000+ avis)

3. NinjaOne

Via NinjaOne NinjaOne est une solution de gestion informatique tout-en-un qui comprend des fonctionnalités telles que la gestion des correctifs, le déploiement de logiciels et la surveillance à distance. Avec NinjaOne, les équipes gèrent l'ensemble de leur infrastructure informatique à partir d'un tableau de bord unique.

NinjaOne rationalise les opérations informatiques pour les entreprises de toutes tailles, ce qui signifie qu'il est conçu de manière exhaustive.

Il aide les équipes à hiérarchiser les tâches, à fixer des délais et à suivre les progrès réalisés, afin qu'elles puissent résoudre les problèmes informatiques beaucoup plus rapidement. De plus, les fonctions d'automatisation de NinjaOne permettent aux équipes informatiques d'automatiser les tâches répétitives et de réduire les erreurs humaines, ce qui est très utile lorsque les ressources sont limitées.

Les meilleures fonctionnalités de NinjaOne

Flux de travail automatisés pour des solutions logicielles de gestion informatique rationalisées

Surveillance en temps réel pour des temps de réponse améliorés

Options de déploiement flexibles pour les entreprises ayant des besoins différents

Limites de NinjaOne

NinjaOne n'est pas aussi personnalisable que d'autres solutions de gestion informatique. L'application ne dispose pas de certaines fonctionnalités avancées que l'on retrouve dans des solutions plus complexes.

Prix de NinjaOne

Commence à 3 $/mois par appareil et augmente en fonction du nombre d'appareils.

NinjaOne fonctionne avec un modèle de tarification par appareil. Demandez un devis pour en savoir plus sur le coût total.

G2 : 4.8/5 (300+ commentaires)

Capterra : 4.8/5 (100+ avis)

Bonus Tools: ServiceNow alternatives

4. Freshservice

Via Freshservice de Freshworks Freshservice est un outil de gestion des services informatiques basé sur le cloud qui vise à rationaliser les opérations informatiques des entreprises. Avec des fonctionnalités telles que la gestion des incidents logiciel de gestion des actifs, et la gestion du changement freshservice offre un ensemble complet de fonctionnalités qui répondent directement aux besoins des logiciels de gestion informatique.

La gestion de leur Opérations du service desk informatique est l'une des façons dont les équipes informatiques utilisent Freshservice. Tout ce qui concerne la gestion des demandes de service, des incidents et des demandes de changement peut être fait à partir d'un seul tableau de bord.

L'application fournit également une gamme de rapports et de fonctions d'analyse, ce qui est utile pour les équipes informatiques qui ont besoin d'identifier les domaines d'amélioration et de mesurer leur performance.

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice

Interface conviviale pour une navigation et une adoption faciles

Outils de gestion du service desk informatique

Gestion des licences matérielles et logicielles

Des rapports et des analyses robustes pour aider les équipes à optimiser leurs flux de travail et à gérer les problèmes de sécurité dette technologique * Assez personnalisable

Limites de Freshservice

Une limitation de Freshservice dont les utilisateurs doivent être conscients est la personnalisation limitée de l'interface utilisateur, qui peut ne pas convenir à des équipes ayant des besoins très spécifiques.

Prix de Freshservice

Démarrage : 19$ par utilisateur et par mois facturé annuellement

Growth : 49$ par utilisateur par mois facturé annuellement

Pro : 95$ par utilisateur par mois facturé annuellement

Enterprise : 119$ par utilisateur par mois facturé annuellement

Critiques de Freshservice

G2 : 4.6/5 (900+ avis)

Capterra : 4.5/5 (500+ avis)

5. Lundi.com

Via LundiLundi.com est un logiciel de gestion de projet basé sur le cloud qui comprend des fonctionnalités telles que le suivi de projet, la collaboration et même des modèles. Bien qu'il ne soit pas spécifiquement conçu pour la gestion informatique, Monday est suffisamment personnalisable pour répondre aux besoins des équipes informatiques.

Par exemple, les équipes informatiques peuvent utiliser Monday pour rationaliser leurs processus de développement de logiciels en créant des tableaux pour chaque projet, en suivant les progrès et en assignant des tâches aux développeurs. Elles peuvent également intégrer monday.com à d'autres outils, tels que GitHub ou Jira, pour mettre à jour automatiquement les statuts des projets et conserver toutes les informations les concernant en un seul endroit. Les flux de travail personnalisables de Monday permettent de définir des étapes spécifiques dans les processus de développement, ce qui réduit les erreurs et permet de livrer des logiciels de haute qualité dans les délais impartis.

Les meilleures caractéristiques de Monday

Interface flexible et intuitive pour une navigation et une adoption faciles

Flux de travail personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Mises à jour en temps réel pour une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Utile pour la planification des sprints

Limites du lundi

Il n'est peut-être pas aussi bien adapté aux tâches de gestion informatique complexes. Options de personnalisation limitées par rapport aux autres solutions de gestion informatique.

Prix de Monday

CRM de base : 10 $ par poste et par mois

CRM Standard : 14 $ par siège et par mois

Pro CRM : 24 $ par siège et par mois

CRM Entreprise : Contacter les ventes

G2 : 4.7/5 (6,000+ avis)

Capterra : 4.6/5 (3,000+ commentaires) Compare Monday Vs ClickUp !

6. Atera

Via Atera Atera est une plateforme de gestion informatique tout-en-un basée sur le cloud, conçue pour assurer la surveillance à distance, la gestion des correctifs et l'automatisation des flux de travail pour les entreprises de toutes tailles.

Par exemple, les équipes informatiques peuvent utiliser Atera pour accéder et gérer à distance des ordinateurs, des serveurs et d'autres points d'extrémité, ce qui leur permet de résoudre rapidement les problèmes et de fournir une assistance rapide. Cela contribue à améliorer la satisfaction de l'utilisateur final et à réduire les temps d'arrêt, ce qui, à son tour, améliore la productivité et fait gagner du temps aux équipes informatiques.

Une autre caractéristique clé d'Atera est sa capacité d'automatisation. Les équipes informatiques automatisent les tâches de routine telles que les mises à jour logicielles, les sauvegardes et les correctifs, ce qui les aide à économiser des ressources . 👨‍💻

Elle permet également de réduire le risque d'erreurs, de minimiser les temps d'arrêt et de libérer du temps pour que les équipes informatiques se concentrent sur des tâches plus stratégiques, telles que la cybersécurité ou la planification de la continuité des activités . Atera est idéal pour les équipes informatiques sophistiquées qui doivent fournir une assistance aux entreprises.

Interface simple et intuitive pour une adoption et une navigation aisées

Surveillance et gestion automatisées pour des opérations informatiques rationalisées

Options de déploiement flexibles pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise

Atera est plus cher et convient mieux aux équipes qui ont besoin de fonctions informatiques sophistiquées pour accomplir leur travail.

Professionnel : 149 $ par mois et par technicien, facturé annuellement

Expert : 169 $ par mois et par technicien facturé annuellement

Master : 199 $ par mois et par technicien facturé annuellement

Entreprise : Contacter les ventes

G2 : 4.8/5 (200+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (200+ commentaires)

7. SailPoint

Via SailPoint SailPoint est un logiciel de gestion des identités qui aide les entreprises à gérer l'accès à leurs systèmes et applications critiques. Avec SailPoint, les entreprises contrôlent qui a accès à quoi, surveillent l'activité des utilisateurs et automatisent les rapports de conformité.

SailPoint est idéal pour gérer les cyber-risques et travailler avec une équipe qui peut être distante. Avec l'aide de l'IA, il garantit que tous les systèmes informatiques restent conformes grâce à des notifications et des mises à jour automatisées. Si vous souhaitez avoir une idée des économies que vous pourriez réaliser en adoptant une solution telle que SailPoint, consultez sa page d'accueil pour en savoir plus.

Les meilleures caractéristiques de SailPoint

Interface conviviale qui facilite la navigation et l'adoption

Rapports de conformité automatisés qui permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs

Des intégrations étendues avec d'autres outils et logiciels pour maximiser la fonctionnalité

Limites de SailPoint

SailPoint est bien conçu pour les entreprises du Fortune 500 ayant des besoins de gestion informatique plus complexes. Il n'est pas aussi bien adapté aux petites PME disposant d'un budget limité.

Prix de SailPoint

Les prix de SailPoint sont disponibles sur demande.

Critiques de SailPoint

G2 : 4.4/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (10+ commentaires)

8. Dispositif42

Via Device42

Avec Appareil42 grâce à Device42, les entreprises bénéficient d'une visibilité sur leur infrastructure informatique et rationalisent leurs opérations.

Device42 fournit aux équipes informatiques un inventaire complet de tous leurs actifs matériels et logiciels, ainsi que des connexions et dépendances du réseau. Ces informations permettent aux équipes informatiques de gérer plus efficacement leurs actifs, d'optimiser leurs opérations informatiques et de réduire les temps d'arrêt.

En tant que solution de gestion, elle convient mieux aux équipes informatiques qui recherchent une solution tout-en-un pour leurs besoins informatiques. Les capacités étendues de reporting et d'analyse de la plateforme permettent aux équipes informatiques d'avoir une vue d'ensemble de leur infrastructure, ce qui leur permet de prendre de meilleures décisions et d'améliorer leurs services.

Device42 meilleures caractéristiques

Fonctionnalités puissantes de suivi des adresses IP et de gestion des mots de passe qui augmentent l'efficacité

Outils de découverte de l'infrastructure

Capacités de cartographie des dépendances

Gestion des licences logicielles

Gestion des certificats SSL

Limitations de Device42

Peut ne pas être aussi bien adapté à des tâches de gestion informatique plus générales.

Prix de Device42

Device42 fonctionne selon un modèle d'abonnement annuel basé sur le nombre d'appareils. Demandez une démonstration pour en savoir plus.

Les avis sur Device42

G2 : 4.7/5 (40+ avis)

Capterra : 4.8/5 (50+ avis)

9. Wrike

Via Wrike Les équipes informatiques utilisent Wrike pour gérer un projet de développement de logiciel, assigner des tâches aux développeurs, suivre les progrès et communiquer avec les parties prenantes. En outre, il offre des flux de travail personnalisables, des modèles et des fonctions de reporting pour aider les équipes à obtenir de meilleurs résultats.

En tant qu'outil de gestion des tâches informatiques, Wrike convient aux entreprises de toutes tailles qui recherchent une solution de gestion de projet basée sur le cloud, facile à utiliser et offrant une gamme de fonctionnalités suffisamment malléables pour piloter des projets informatiques.

Wrike est particulièrement utile pour les équipes informatiques qui doivent gérer des projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes, comme le développement de logiciels, la gestion d'infrastructures et la cybersécurité.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Interface flexible et intuitive qui facilite son adoption et son utilisation

Flux de travail personnalisables qui correspondent aux besoins spécifiques de l'entreprise

Temps réelde collaboration en temps réel qui améliorent la productivité de l'équipe

Les limites de Wrike

Il n'est peut-être pas aussi bien adapté aux tâches complexes de gestion informatique.

Prix de Wrike

Gratuit

Équipe : 9,80 $ par utilisateur et par mois

Business : 24,80 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : Contacter les ventes

Pinnacle : Ventes par contact

Critiques de Wrike

G2 : 4.2/5 (3,000+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (2,000+ commentaires)

10. xMatters

Via xMatters xMatters est un logiciel de gestion des incidents qui aide les entreprises à résoudre rapidement les incidents informatiques grâce à des outils pratiques de communication et de collaboration en temps réel. Avec xMatters, les équipes informatiques sont en mesure de répondre et de résoudre rapidement les incidents, améliorant ainsi la satisfaction des clients.

Avec xMatters, si un système critique tombe en panne, il avertit automatiquement le personnel informatique concerné, escalade le problème si nécessaire et fournit des mises à jour en temps réel sur l'état de l'incident. Les équipes informatiques sont ainsi en mesure de répondre rapidement aux incidents.

xMatters convient parfaitement aux entreprises qui doivent gérer des systèmes et des services critiques, par exemple dans les secteurs de la finance, des soins de santé ou des télécommunications. Les fonctions de communication robustes de la plateforme, y compris les notifications vocales, textuelles et mobiles, aident les équipes informatiques à rester connectées et à répondre rapidement aux incidents, quel que soit leur emplacement.

xMatters meilleures caractéristiques

Fonctionnalités de communication et de collaboration en temps réel qui améliorent les temps de réponse aux incidents

Personnalisableflux de travail pour la gestion des incidents qui répondent aux besoins spécifiques de l'entreprise

Des intégrations utiles avec d'autres outils de gestion informatique

xMatters meilleures caractéristiques limitations

xMatters se concentre principalement sur la gestion des incidents et la communication, et peut ne pas offrir la même gamme de fonctionnalités que d'autres plateformes de gestion informatique.

Prix de xMatters

Gratuit

Démarrage : 9 $ par utilisateur et par mois

Base : 39 $ par utilisateur et par mois

Avancé : Contacter les ventes

G2 : 4.4/5 (300+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

Obtenez plus de votre logiciel de gestion informatique

Les entreprises qui fournissent des logiciels, du matériel ou des services doivent limiter les effets des interruptions de service sur l'expérience des utilisateurs pour éviter de perdre des clients. C'est pourquoi vous avez besoin de la meilleure option de logiciel de gestion informatique, qui s'adapte à vos besoins.

Avec plus de 15 vues, des centaines d'intégrations et plus d'un millier de modèles disponibles, il y a une solution pour votre équipe.