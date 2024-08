10 meilleurs logiciels de base de données clients en 2024

Une base de clientèle solide est le fondement de toute entreprise prospère. Des clients fidèles génèrent des ventes directes et des recommandations organiques, qui se traduisent toutes deux par des bénéfices pour votre entreprise, et rendent le travail de chacun plus facile et plus gratifiant.

Alors, comment créer des clients fidèles ? En établissant des relations avec eux. Pour ce faire, nous avons besoin de données sur les clients.

En tant que données brutes, les informations sur les clients ne valent pas grand-chose. Mais lorsque vous pouvez les gérer... Ah, c'est là que la magie opère.🤩

Pour les petites entreprises comme pour les grandes, et tout ce qui se trouve entre les deux, la gestion de la base de données clients est la base de la gestion de la relation client.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un logiciel de base de données clients.

Qu'est-ce qu'un logiciel de base de données clients ?

Un logiciel de base de données clients rassemble et stocke toutes les informations relatives à vos clients. Il peut s'agir de leur nom, de leurs coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone), des détails de leur compte et de l'historique de leurs achats.

Les données collectées alimentent un système de gestion de la relation client ( Système CRM ), qui permet d'automatiser la communication avec les clients, le marketing et l'engagement.

Il permet également à tous les acteurs de votre entreprise, qu'il s'agisse de l'équipe de vente, de l'équipe de projet ou du service clientèle, de savoir exactement et en temps réel où en est chaque client dans le pipeline de vente.

Les logiciels de gestion de la relation client rendent les processus commerciaux tels que la gestion des contacts, la génération de leads, les ventes, le marketing par e-mail et le support client beaucoup plus efficaces et rentables. Il permet également d'améliorer l'expérience client et d'entretenir des relations solides et durables avec vos clients, afin qu'ils reviennent toujours plus nombreux.

Maintenant, plongeons dans l'aventure !

Les 10 meilleurs outils logiciels de base de données clients en 2024

Il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas de pénurie de Logiciels de gestion de la relation client (CRM) existent. Le tout est de savoir lequel conviendra le mieux à votre organisation. Chaque plateforme de gestion des données clients présente des caractéristiques et des limites spécifiques et convient à différents cas d'utilisation.

Mais n'ayez crainte. Nous sommes là pour vous aider à faire le bon choix pour votre entreprise avec nos 10 meilleures solutions logicielles de bases de données clients.

1. Cliquez sur l'icône - Meilleur CRM pour la gestion de la base de données clients

Créez votre idéal système de gestion des contacts des clients et des contrats, tout en ajoutant facilement des liens entre les tâches et les documents afin de rationaliser votre travail

ClickUp est une plateforme de productivité qui vous aide à organiser tous les détails de votre compte, les processus de vente, les flux de travail et les interactions avec les clients dans un espace partagé. Idéal en tant que logiciel de gestion de projet et plateforme CRM pour les startups, les petites entreprises et les grandes organisations, même la version gratuite permet un nombre illimité d'utilisateurs.

ClickUp meilleures caractéristiques

Gestion de la pipeline : Gagnez du temps en assignant et en automatisant des tâches pour chaque étape de votre entonnoir de vente

Gagnez du temps en assignant et en automatisant des tâches pour chaque étape de votre entonnoir de vente Gestion des tâches : Hiérarchisez les tâches de votre équipe et créez des dépendances entre elles

Hiérarchisez les tâches de votre équipe et créez des dépendances entre elles Tableau de bord personnalisable: Créez votre propre tableau de bord de projet ClickUp selon vos besoins exacts afin que vous puissiez facilement voir vos analyses en un coup d'œil

Créez votre propre tableau de bord de projet ClickUp selon vos besoins exacts afin que vous puissiez facilement voir vos analyses en un coup d'œil Base de données CRM polyvalente: Créez votre propre ClickUp CRM en utilisantModèles CRM de ClickUp *Autres options CRM: Si vous préférez ne pas mettre en place un système CRM de vente traditionnel, essayez un système de gestion de la relation client (CRM)CRM alternatif *Helpful (utile) modèles de base de données : Il y a unModèle ClickUp pour tous vos autres processus d'affaires

Créez votre propre ClickUp CRM en utilisantModèles CRM de ClickUp *Autres options CRM: Si vous préférez ne pas mettre en place un système CRM de vente traditionnel, essayez un système de gestion de la relation client (CRM)CRM alternatif *Helpful (utile) : Il y a unModèle ClickUp pour tous vos autres processus d'affaires Multiples points de vue: Voyez vos données dans différentes présentations, par exemple, une liste, un tableau ou un tableau Kanban

Voyez vos données dans différentes présentations, par exemple, une liste, un tableau ou un tableau Kanban Gestion des courriels : Envoyer et recevoir des courriels à partir des tâches ClickUp

Envoyer et recevoir des courriels à partir des tâches ClickUp Capacités de l'API: Intégration avec des outils tels que Outlook, Google apps, Dropbox, Slack et Zoom

Prenez de l'avance sur la gestion des relations en utilisant le modèle CRM prêt à l'emploi

Limites de ClickUp

Si vous travaillez à partir d'un téléphone portable, il se peut que vous ne puissiez pas voir toutes les vues de ClickUp ... pour l'instant

Il y a tellement d'outils CRM disponibles dans ClickUp que cela peut prendre un certain temps pour les connaître tous

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (6,000+ reviews)

4.7/5 (6,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ reviews)

2. Airtable - Le meilleur pour les bases de données de feuilles de calcul

via AirtableTable d'air est la combinaison d'un tableur et d'une base de données de service client sous stéroïdes, avec des capacités de gestion de projet dans les versions les plus chères. Il vous permet notamment de gérer des comptes tout au long de votre pipeline de vente, jusqu'à l'accueil du client, et de lancer des campagnes de marketing basées sur des informations tirées de vos données.

Les meilleures caractéristiques d'Airtable

**Collaboration facile : partagez vos données avec d'autres Airtables et d'autres équipes

Points de vue multiples : visualisez vos données sous différents formats, par exemple un formulaire, une grille, un calendrier ou une galerie

Gestion de projet : Utilisez des calendriers et des diagrammes de Gantt pour planifier et programmer les tâches liées aux clients

Utilisez des calendriers et des diagrammes de Gantt pour planifier et programmer les tâches liées aux clients Modèles utiles : Choisissez parmi une bibliothèque de différents cas d'utilisation

Choisissez parmi une bibliothèque de différents cas d'utilisation Rapports personnalisés : Créez vos propres rapports d'avancement de projet par glisser-déposer

Créez vos propres rapports d'avancement de projet par glisser-déposer **Capacités de l'interface utilisateur (API) : intégrez les médias sociaux et d'autres outils tels que Twitter, Facebook, Slack et Google Workspace

Automatisation capacité: Créez votre propre automatisation pour les projets

Limitations d'Airtable

Les diagrammes de Gantt pour le suivi du temps et des tâches ne sont disponibles que sur les plans Pro et Enterprise

L'application mobile offre une version limitée avec moins de fonctionnalités

Airtable étant assez complexe, il peut être difficile de s'y retrouver

Prix d'Airtable

**Plan gratuit

Plus: 10$/mois par siège

10$/mois par siège Pro: 20$/mois par poste

20$/mois par poste Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (2,000+ reviews)

4.8/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

3. Zendesk - Le meilleur pour les équipes de vente

via Zendesk VendreZendesk Vendre est une solution CRM qui fait partie de la suite d'outils Zendesk. Elle se concentre sur la gestion des ventes à travers le pipeline, avec l'automatisation du flux de travail et la collaboration entre les équipes.

Les meilleures caractéristiques de Zendesk Sell

Robust application mobile : Gérez votre pipeline lorsque vous êtes en déplacement

Gérez votre pipeline lorsque vous êtes en déplacement La collaboration : donnez à toutes vos équipes la même vue sur les données des clients pour les aider à gérer leurs ventescréer un parcours client sans faille* Automatisation : Le processus de vente est automatisé avec des déclencheurs pour chaque étape de l'entonnoir, par exemple, pour envoyer des courriels de suivi aux clients potentiels

Automatisation : Le processus de vente est automatisé avec des déclencheurs pour chaque étape de l'entonnoir, par exemple, pour envoyer des courriels de suivi aux clients potentiels Rapports avancés : Exploitez vos rapports et analyses pour obtenir des informations qui vous permettront de faire des prévisions précises

Exploitez vos rapports et analyses pour obtenir des informations qui vous permettront de faire des prévisions précises Intégration transparente: Intégration avec le reste de Zendesk, ainsi qu'avec des applications telles que Trello, Jira et Google Play reviews

Limitations de Zendesk Sell

Zendesk Sell a été acquis, plutôt que construit par Zendesk, et l'intégration avec Zendesk Support n'est pas encore aussi stable et complète qu'elle pourrait l'être

Certains utilisateurs ont signalé que l'équipe d'assistance n'était pas en mesure de les aider à résoudre leurs problèmes

Prix de Zendesk Sell

**Essai gratuit de 14 jours

Équipe: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Croissance: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Professionnel: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur **Entreprise : à partir de 150 $/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (400+ commentaires)

4.2/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

4. HubSpot CRM - Le meilleur pour les startups

via HubSpot HubSpot CRM fait partie de la plateforme HubSpot Sales Hub. Il s'adresse principalement aux entreprises en phase de démarrage et ses fonctionnalités sont limitées, mais il est gratuit. Il se concentre également sur la gestion de votre pipeline et fournit des outils de vente pour vous aider à le faire.

Les meilleures caractéristiques de HubSpot CRM

Les données clients centralisées: Toutes vos équipes voient les mêmes informations sur les clients

Toutes vos équipes voient les mêmes informations sur les clients Gestion du pipeline : Planifiez votre processus de vente et visualisez les scores des prospects

Planifiez votre processus de vente et visualisez les scores des prospects Les données clients sont centralisées: Toutes vos équipes voient les mêmes informations clientsAppels d'enregistrement et d'envoyer des courriels aux contacts directement à partir du logiciel de la base de données clients

Toutes vos équipes voient les mêmes informations clientsAppels d'enregistrement et d'envoyer des courriels aux contacts directement à partir du logiciel de la base de données clients **Gestion du contenu : créez des pages d'atterrissage et envoyez et suivez facilement le contenu des ventes

Intégration:Intégration avec des applications telles que Slack, Jira et Microsoft Dynamic

Limites de HubSpot CRM

L'option gratuite ne permet que cinq modèles d'email et cinq documents par utilisateur et par mois, ainsi que 15 minutes de temps d'appel et 200 notifications

Pour accéder aux analyses et aux playbooks de vente, vous avez besoin d'un plan payant

Prix de HubSpot CRM

**Essai gratuit de 14 jours

HubSpot Sales CRM : Gratuit avec des fonctionnalités limitées

Gratuit avec des fonctionnalités limitées Starter CRM Suite: A partir de 18$/mois

A partir de 18$/mois Professionnel CRM Suite: à partir de 450 $/mois

à partir de 450 $/mois Entreprise CRM Suite: À partir de 1 200 $/mois

G2: 4.4/5 (10,000+ reviews)

4.4/5 (10,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

5. Zoho CRM - Meilleur logiciel de base de données clients à service complet

via Zoho Zoho CRM est bien établi et offre des solutions complètes aux petites et grandes entreprises.

Les meilleures caractéristiques de Zoho CRM

Tableaux de bord utiles: Définissez des indicateurs de performance clés à long terme et surveillez le rendement de l'équipe de vente afin d'encourager des relations continues avec les clients

Définissez des indicateurs de performance clés à long terme et surveillez le rendement de l'équipe de vente afin d'encourager des relations continues avec les clients **Personnalisation du flux de travail : créez des flux de travail automatisés pour répondre aux besoins de votre entreprise

**Gestion des prospects et des contacts : automatisez les e-mails de suivi et répondez à partir d'outils tels que Outlook, Gmail et Yahoo dans le logiciel de base de données clients

**Assistance IA : Zia, l'assistant IA, vous aide à trouver les données que vous recherchez

Intégration: Permet des intégrations natives et API

Limites de Zoho CRM

La version gratuite n'autorise que 100 000 enregistrements dans votre base de données

Certains utilisateurs ont eu du mal à obtenir une assistance technique lorsqu'ils ont rencontré des problèmes

Prix de Zoho CRM

**Essai gratuit de 15 jours

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Entreprise: 40 $/mois par utilisateur

40 $/mois par utilisateur Ultimate: $52/mois par utilisateur

G2: 4/5 (2,000+ reviews)

4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.3/5 (6,000+ reviews)

6. Pipedrive - Le meilleur CRM autonome

via Pipedrive Pipedrive est un outil CRM autonome. Il s'intègre à d'autres applications, mais il est principalement conçu pour aider les équipes de vente à entrer en contact avec les clients et à conclure des affaires.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Fixation d'objectifs: Fixez des objectifs pour les individus et les équipes

Fixez des objectifs pour les individus et les équipes Tableau de bord visuel: Gardez facilement un œil sur les progrès de votre équipe en utilisant des rapports et une représentation visuelle de votre pipeline

Gardez facilement un œil sur les progrès de votre équipe en utilisant des rapports et une représentation visuelle de votre pipeline Segmentation des prospects : Triez les prospects afin de personnaliser la communication

Triez les prospects afin de personnaliser la communication Gestion des tâches : Affichez vos tâches sous forme de liste ou de calendrier et définissez des rappels

Affichez vos tâches sous forme de liste ou de calendrier et définissez des rappels **Intégration des e-mails : utilisez des modèles d'e-mails prêts à l'emploi ou créez les vôtres et envoyez-les directement à partir du logiciel de base de données clients

Limitations de Pipedrive

Le temps de réponse de l'assistance peut parfois être lent

Certains utilisateurs trouvent que la technologie est dépassée et qu'elle n'est pas tout à fait stable

Prix de Pipedrive

**Essai gratuit de 14 jours

Essentiel: $14.90/mois par utilisateur

$14.90/mois par utilisateur Avancé: 24,90 $/mois par utilisateur

24,90 $/mois par utilisateur Professionnel: 49,90 $/mois par utilisateur

49,90 $/mois par utilisateur Entreprise: $99/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,000+ reviews)

7. Salesforce - Le meilleur pour les équipes de vente des entreprises

via SalesforceLe site de Salesforce de Salesforce s'appelle Salesforce Sales Cloud. Il est conçu pour faciliter la gestion et le suivi de chaque étape de votre pipeline de vente et est idéal pour les environnements d'entreprise.

Les meilleures caractéristiques de Salesforce Sales Cloud

**Gestion des données : gérez vos pistes et vos contacts dans l'ensemble de votre entreprise

**Personnalisation étendue : configurez tout, de votre écran d'accueil aux flux de travail automatisés, pour répondre aux besoins de votre entreprise

**Rapports détaillés : accédez aux informations contenues dans les rapports de vente et votre tableau de bord

Intégration étendue: Intégration de la messagerie électronique et intégration avec de nombreuses applications de back-office

Limites de Salesforce Sales Cloud

Avec autant de fonctionnalités, il faut parfois du temps pour comprendre et configurer le système de manière à ce qu'il fonctionne pour vous

Certains utilisateurs se sont plaints que le support client n'était pas à la hauteur

Prix de Salesforce Sales Cloud

**Essai gratuit de 30 jours

**Essentiels : 25 $/mois par utilisateur

**Professionnel : 75 $/mois par utilisateur

**Entreprise : 150 $/mois par utilisateur

Illimité: $300/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (16,000+ reviews)

4.3/5 (16,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (17 000+ avis)

8. Monday.com - Meilleur CRM collaboratif

via Lundi.com Connu pour son approche transparente et collaborative, De Monday.com Sales CRM aide les petites et moyennes entreprises à gérer leur pipeline de vente. La fonctionnalité est assez simple et est idéale si vous ne recherchez pas une plateforme marketing complète.

Monday Les meilleures caractéristiques de Sales CRM

Gestion du pipeline : Utilisez des formulaires personnalisés pour capturer des prospects sur votre site Web et vos pages de renvoi, puis faites-les progresser dans votre pipeline

Utilisez des formulaires personnalisés pour capturer des prospects sur votre site Web et vos pages de renvoi, puis faites-les progresser dans votre pipeline Fonctionnalités marketing : Planifiez, exécutez et suivez les tâches marketing

Planifiez, exécutez et suivez les tâches marketing **Collaboration : communiquez et collaborez facilement entre les équipes

Facilité d'utilisation : La conception est intuitive, même pour les nouveaux utilisateurs

Monday Sales CRM limitations

Il n'est pas possible d'exporter des informations à partir du CRM

L'intégration de l'inventaire des magasins n'est pas toujours claire

Prix de Monday Sales CRM :

Essai gratuit de 14 jours

Basic: 10 $/mois par utilisateur

10 $/mois par utilisateur Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Pro: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les prix

Monday Sales CRM ratings and reviews

G2: 4.7/5 (500+ avis)

4.7/5 (500+ avis) Capterra: 4.7/5 (300+ avis)

9. Freshworks - Idéal pour les petites et moyennes entreprises

via Freshworks (site en anglais) Le CRM de Freshworks s'appelle Freshsales. Il s'agit d'un système propre, prêt à l'emploi, conçu pour aider les petites et moyennes entreprises à gérer leur pipeline.

Les meilleures caractéristiques de Freshsales

**Collaboration inter-équipes : les ventes, le marketing et le support client ont tous accès aux mêmes informations

**Les clients de Freshsales ont la possibilité d'identifier les prospects les plus prometteurs

Segmentation comportementale : Les informations relatives aux médias sociaux sont automatiquement ajoutées à vos contacts

Les informations relatives aux médias sociaux sont automatiquement ajoutées à vos contacts Suivi de l'engagement : Engagez-vous auprès des clients dans le cadre des transactions et suivez les conversations avec les clients pour les consulter ultérieurement

Engagez-vous auprès des clients dans le cadre des transactions et suivez les conversations avec les clients pour les consulter ultérieurement **Assistance IA : Freddy, l'assistant IA, analyse les données de vente et met en évidence les contacts à risque

Limites des ventes

Freshsales n'est pas très personnalisable, vous êtes donc limité dans ce que vous pouvez faire

Le support peut être lent à répondre et ne peut pas toujours aider à résoudre les problèmes

Prix de Freshsales

**Essai gratuit de 21 jours

Croissance: Gratuit jusqu'à trois utilisateurs, puis 15$/mois par utilisateur

Gratuit jusqu'à trois utilisateurs, puis 15$/mois par utilisateur Pro: 39$/mois par utilisateur

39$/mois par utilisateur Entreprise: 69$/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

10. Keap - Meilleur pour la collaboration entre les ventes et le marketing

via Clapet Keap aide les services de vente et de marketing à travailler ensemble pour améliorer l'efficacité et conclure davantage de contrats. Au niveau de l'entrée, il est conçu pour les nouvelles entreprises et les solopreneurs, et son offre au niveau de l'entreprise - anciennement connue sous le nom d'Infusionsoft - est maintenant Keap Max Classic.

Les meilleures caractéristiques de Keap

Génération de leads : Intégrez des formulaires personnalisés pour collecter des leads sur votre page d'accueil et vos pages de renvoi

Intégrez des formulaires personnalisés pour collecter des leads sur votre page d'accueil et vos pages de renvoi Flux de travail personnalisables : Utilisez un système facile de glisser-déposer pour créer vos flux de travail et vos pipelines visuels

Utilisez un système facile de glisser-déposer pour créer vos flux de travail et vos pipelines visuels Automatisation : Automatisez votre marketing, y compris les emails, pour réduire les tâches répétitives

Automatisez votre marketing, y compris les emails, pour réduire les tâches répétitives Engagement client : Envoyez des SMS et des e-mails à partir de modèles, passez des appels téléphoniques et planifiez des rendez-vous à partir des dossiers de contact des clients

: Envoyez des SMS et des e-mails à partir de modèles, passez des appels téléphoniques et planifiez des rendez-vous à partir des dossiers de contact des clients rapports: Créez des rapports mensuels, hebdomadaires et même quotidiens pour suivre vos progrès

Limitations de Keap

Certaines fonctionnalités, comme les factures et les rapports, ne peuvent pas être personnalisées en fonction de vos besoins

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un peu de temps pour apprendre à naviguer

Prix de Keap

**Essai gratuit de 14 jours

Classique: 149 $ par mois pour un maximum de deux utilisateurs

149 $ par mois pour un maximum de deux utilisateurs Max: 199 $ par mois pour un maximum de trois utilisateurs

199 $ par mois pour un maximum de trois utilisateurs Max Classic: Contacter pour les tarifs

G2: 4.2/5 (1,000+ reviews)

4.2/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.1/5 (1,000+ reviews)

Que rechercher dans un logiciel de base de données clients ?

Lorsque vous êtes à la recherche d'un logiciel de base de données clients pour votre entreprise, vous devez prendre en compte un certain nombre d'éléments.

Facilité d'utilisation : L'interface utilisateur doit être conviviale, vous permettre d'identifier facilement les prospects à suivre et d'automatiser la prospection

L'interface utilisateur doit être conviviale, vous permettre d'identifier facilement les prospects à suivre et d'automatiser la prospection Une vue unique du client: Tous les membres de votre entreprise doivent être en mesure de voir la même vue des données du client afin de fournir un service client transparent

Tous les membres de votre entreprise doivent être en mesure de voir la même vue des données du client afin de fournir un service client transparent Automatisation du flux de travail: La gestion des tâches entre les ventes et le marketing doit être simple, agile et aussi automatisée que possible, avec la possibilité d'établir des priorités et de créer des dépendances

La gestion des tâches entre les ventes et le marketing doit être simple, agile et aussi automatisée que possible, avec la possibilité d'établir des priorités et de créer des dépendances **Automatisation du marketing : les outils de marketing doivent vous permettre de mettre en place une campagne de marketing et de l'exécuter de manière transparente, sans intervention supplémentaire de votre part

**Vous devez avoir accès à des rapports et à des tableaux de bord qui permettent de suivre les mesures, de fournir des analyses utiles et de prévoir les ventes

Choisissez le meilleur système de base de données clients pour votre équipe

La gestion de vos contacts et de votre pipeline de vente vous aide à augmenter vos ventes, mais il est important de trouver le bon logiciel de gestion. Vous recherchez un système convivial et personnalisable qui vous permette d'automatiser vos ventes et votre marketing. Il doit également vous fournir des rapports détaillés et des analyses qui vous aideront à prendre les meilleures décisions pour votre entreprise.

Nous espérons que notre liste des meilleurs logiciels de base de données clients payants et gratuits vous a aidé à prendre votre décision, ou du moins qu'elle vous a donné quelques pistes de réflexion.

Avec ClickUp, vous bénéficiez de toutes les fonctionnalités CRM que vous recherchez et bien plus encore. Gagnez du temps, augmentez votre productivité et stimulez vos ventes grâce à votre CRM ClickUp idéal. Démarrer avec ClickUp gratuitement dès aujourd'hui. Et regardez les ventes s'envoler.