Les 10 meilleurs concurrents et alternatives de ServiceNow pour la gestion des services en 2024

ServiceNow est un acteur majeur du secteur de la gestion des services informatiques (ITSM) depuis un certain temps. Sa réputation de fournisseur de solutions complètes de service desk, d'automatisation des processus d'entreprise, de gestion des services informatiques et de flux de travail numériques est bien méritée. Cependant, toutes les entreprises ne trouvent pas qu'il répond parfaitement à leurs besoins.

Les raisons pour lesquelles elles recherchent logiciel de service desk les alternatives à ServiceNow peuvent varier : cela peut être dû au prix, à la complexité du logiciel ou au besoin de fonctionnalités que ServiceNow n'offre pas.

Quelles que soient vos raisons, vous avez de la chance. Nous avons dressé une liste d'alternatives à ServiceNow de premier ordre ServiceNow concurrents, chacun présentant des forces et des faiblesses uniques en tant qu'outil de service desk. Nous nous pencherons sur leurs fonctionnalités clés, leurs avantages et inconvénients, leurs prix et les évaluations des clients de G2 et Capterra, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée.

Vous êtes prêt ? Plongeons dans le vif du sujet !

Que devriez-vous rechercher chez un concurrent de ServiceNow ?

Votre équipe informatique jongle souvent avec de multiples responsabilités, qu'il s'agisse de la gestion des changements, du suivi des bugs, des mises à jour logicielles ou de l'assistance technique aux clients et aux équipes. Voici les fonctionnalités que vous devriez rechercher dans une alternative à ServiceNow :

Gestion de projet complète: L'alternative doit offrir de solides fonctionnalités de gestion de projet et d'actifs, telles que..suivi du temps,allocation des ressourceset la gestion des tâches pour assurer une assistance sans faille.

L'alternative doit offrir de solides fonctionnalités de gestion de projet et d'actifs, telles que..suivi du temps,allocation des ressourceset la gestion des tâches pour assurer une assistance sans faille. Outils de collaboration: Les fonctionnalités de communication et de collaboration sans faille sont cruciales pour la gestion du service desk Les équipes d'assistance Teams pour la gestion du réseau d'assistance informatique. Recherchez des outils offrant des fonctionnalités telles que des espaces de travail partagés, des discussions en temps réel et le partage de documents.

Les fonctionnalités de communication et de collaboration sans faille sont cruciales pour la gestion du service desk Les équipes d'assistance Teams pour la gestion du réseau d'assistance informatique. Recherchez des outils offrant des fonctionnalités telles que des espaces de travail partagés, des discussions en temps réel et le partage de documents. Capacités d'intégration: Votre alternative de service desk doit s'intégrer de manière transparente aux autres outils utilisés par l'équipe, tels que les plateformes de gestion des connaissances, les CRM, les automatisations de marketing ou les applications de communication.

Votre alternative de service desk doit s'intégrer de manière transparente aux autres outils utilisés par l'équipe, tels que les plateformes de gestion des connaissances, les CRM, les automatisations de marketing ou les applications de communication. Personnalisation et évolutivité: L'outil doit être personnalisable pour s'adapter à vos flux de travail spécifiques et évolutif pour s'adapter à vos besoins au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

L'outil doit être personnalisable pour s'adapter à vos flux de travail spécifiques et évolutif pour s'adapter à vos besoins au fur et à mesure que votre entreprise se développe. Rapports et analyses: Des fonctionnalités complètes de rapports et d'analyses sont nécessaires pour suivre la progression de l'utilisation de l'outiltickets d'assistanced'identifier les goulets d'étranglement et de prendre des décisions fondées sur des données concernant la qualité du service.

Des fonctionnalités complètes de rapports et d'analyses sont nécessaires pour suivre la progression de l'utilisation de l'outiltickets d'assistanced'identifier les goulets d'étranglement et de prendre des décisions fondées sur des données concernant la qualité du service. Interface conviviale: Un outil de service desk facile à naviguer et à utiliser peut augmenter le taux d'adoption au sein de l'équipe du catalogue de services et améliorer la productivité.

Un outil de service desk facile à naviguer et à utiliser peut augmenter le taux d'adoption au sein de l'équipe du catalogue de services et améliorer la productivité. Tarification: Considérez la structure tarifaire de l'outil de service desk. Il doit offrir une bonne valeur pour ses fonctionnalités et correspondre à votre budget.

Considérez la structure tarifaire de l'outil de service desk. Il doit offrir une bonne valeur pour ses fonctionnalités et correspondre à votre budget. Assistance client: Une équipe de service client fiable peut s'avérer précieuse lorsque vous rencontrez des problèmes ou que vous avez besoin d'aide avec votre outil de service desk.

Les 10 meilleurs concurrents et alternatives de ServiceNow en 2024

N'oubliez pas que l'outil idéal peut varier en fonction de la taille de votre équipe, de votre secteur d'activité et de vos besoins spécifiques. Il est donc préférable d'essayer quelques options avant de se décider. C'est pourquoi vous devriez considérer vos options avec vos solutions de gestion des actifs et des incidents vérifier ces 10 meilleures alternatives ServiceNow :

via Zendesk Zendesk est une plateforme de service client et d'engagement qui fournit des outils de service desk pour l'interaction avec les clients, y compris des fonctionnalités de billetterie et de base de connaissances. Il s'agit d'une alternative robuste à ServiceNow, en particulier pour les entreprises axées sur l'assistance client.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk

Assistance client omnicanale etsolution de help desk (e-mail, discussion, téléphone, médias sociaux)

Réponses automatisées alimentées par l'IA pour améliorer les communications avec les clients

Options en libre-service avec une base de connaissances intégrée

Extensionoptions d'intégration Limites de Zendesk

Un essai gratuit de courte durée ne permet pas de tester avant de s'engager pleinement

Absence de fonctionnalités avancées comme Regex

Pas assez de personnalisation pour les utilisateurs avancés

Le prix est plus élevé que celui de certains autres concurrents

Prix de Zendesk

Teams: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Croissance: 79 $/mois par utilisateur

79 $/mois par utilisateur Professionnel: $99/mois par utilisateur

$99/mois par utilisateur Enterprise: 150 $/mois par utilisateur

150 $/mois par utilisateur Entreprise personnalisée: 215 $/mois par utilisateur

G2: 4.3/5 (5,590+ reviews)

4.3/5 (5,590+ reviews) Capterra: 4.4/ (3,640+ reviews)

3. SAP

Via SAP SAP est une société multinationale de logiciels connue pour ses logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP) . SAP Service Cloud, un composant de sa suite Customer Experience, est l'une des meilleures alternatives à ServiceNow axées sur la gestion du service client et les équipes commerciales.

Meilleures fonctionnalités de SAP

Fonctionnalités intégrées de conformité, de sécurité et de gestion des incidents qui respectent et dépassent les normes internationales

Une matrice d'autorisation permet de s'assurer que chaque rôle de votre équipe dispose de l'accès adéquat, au moment opportun, aux informations critiques du service desk

La surveillance des incidents permet de s'assurer qu'aucun problème informatique n'échappe à votre attention

Limites de SAP

À ne fait pas l'objet d'une assistance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 comme ServiceNow

La plateforme est exclusivement Web, ce qui ne convient pas aux informaticiens en déplacement

Prix SAP

Contactez SAP pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (800+ commentaires)

4.2/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (1,840+ reviews)

4. Bureau d'aide ProProfs

Via ProProfs Base de connaissances

Le service d'assistance de ProProfs est un outil de service à la clientèle convivial qui permet de rationaliser la gestion des tickets et de favoriser la collaboration au sein de l'équipe. Il offre une boîte de réception partagée qui permet de traiter efficacement les requêtes des clients, en veillant à ce que tout se passe bien.

La plateforme intégrée de ProProfs et les fonctionnalités robustes de rapports et d'analyse fournissent des informations précieuses pour améliorer le service à la clientèle. Avec le service d'assistance de ProProfs, les équipes peuvent également créer une base de connaissances client complète, réduisant ainsi leur charge de travail et responsabilisant les clients avec des options de portail en libre-service. Sa simplicité, son efficacité et son approche centrée sur le client en font l'une des alternatives à ServiceNow les plus remarquables.

Les meilleures fonctionnalités de ProProfs Help Desk

Suivi et acheminement automatique des appels entrants

Utilisation de boîtes de réception partagées pour améliorer la collaboration

Les agents peuvent utiliser des réponses types pour améliorer les temps de réponse

Recueillir les commentaires des clients avec NPS, CSAT et d'autres sondages

Options de gestion des incidents pour le suivi interne

Les limites du service d'assistance de ProProfs

Pas d'intégration des médias sociaux

Le portail en libre-service peut représenter un défi pour certains

Prix du service d'assistance de ProProfs

Free

Payant: 20$/mois par utilisateur

G2: 4.7/5 (15+ commentaires)

4.7/5 (15+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (10+ avis)

5. Jira

Jira a récemment publié son nouvel affichage de suivi des problèmes

Jira Service Desk, développé par Atlassian, est un logiciel de hub de tâches et de connaissances largement utilisé et connu pour sa flexibilité et ses puissantes fonctionnalités.

Initialement conçu pour le suivi des bugs et des problèmes dans le développement de logiciels, la gestion de services Jira a évolué pour répondre à divers besoins en matière de gestion de projets et de tâches. La gestion des services Jira offre des flux de travail personnalisables, des outils de rapports agiles et des fonctionnalités avancées de suivi des problèmes. Ses capacités d'intégration avec de nombreux autres outils, tels que Confluence et Bitbucket, font de la gestion de services Jira une solution complète pour les équipes qui planifient, suivent et publient des logiciels de qualité.

Bien que sa courbe d'apprentissage puisse être raide pour certains, les fonctions robustes de Jira en font un excellent choix pour les équipes à la recherche d'une solution complète d'automatisation des flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Les files d'attente de demandes regroupent les demandes de service provenant d'e-mails, de chatbots, de représentants de service, et plus encore

Triage automatique des incidents en fonction de l'urgence, des accords de niveau de service et des professionnels du service disponibles

Le portail en libre-service aide les employés à trouver les réponses dont ils ont besoin sans escalader leur problème

Limites de Jira

La gestion des services Jira peut entraîner des temps de chargement trop longs

Trop complexe pour tous les utilisateurs, à l'exception des plus avertis sur le plan technique

L'interface utilisateur du Service Desk de Jira peut être difficile à utiliser pour trouver les fonctionnalités dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin (voir cesJira alternatives) Prix de Jira

Free (gratuit)

(gratuit) Standard: $7.75/mois par utilisateur

$7.75/mois par utilisateur Premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Enterprise: Appelez Jira pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (5,270+ reviews)

4.3/5 (5,270+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,200+ avis)

6. Aide Scout

Via Aide Scout Help Scout est une plateforme de gestion des services personnalisée pour apporter une touche humaine aux interactions avec les clients. L'accent mis sur la simplicité et la personnalisation en fait une excellente alternative à ServiceNow pour les entreprises qui donnent la priorité aux relations avec leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Help Scout

Résolvez rapidement les problèmes d'assistance en discutant et en recevant des notifications en temps réel. Utilisez des macros et des réponses modèles pour communiquer avec les clients instantanément

Ne laissez plus jamais tomber la balle grâce au routage automatisé et au suivi des interactions

Help Scout offreune gestion des services en marque blanche avec une image de marque personnalisable pour que la gestion de vos services d'assistance ait l'aspect et l'ambiance que vous souhaitez

Limites de Help Scout

L'absence d'intégration aux médias sociaux complique le suivi et la réponse aux clients qui font part de leurs préoccupations sur Twitter

Les rapports de Help Scout ne sont pas paramétrés pour vous donner facilement des détails granulaires sur des tickets d'assistance particuliers

Prix de Help Scout

Standard: 20 $/mois par utilisateur

20 $/mois par utilisateur Plus: 40$/mois par utilisateur

40$/mois par utilisateur Pro: 65$/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (380+ avis)

4.4/5 (380+ avis) Capterra: 4.6/5 (190+ avis)

7. Freshdesk

Via Freshdesk Freshdesk est une plateforme d'assistance client basée sur le cloud, dotée de solides fonctionnalités de ticketing, de collaboration, de gestion des problèmes et d'automatisation. C'est un concurrent sérieux de ServiceNow, en particulier pour les entreprises à la recherche d'un outil d'assistance client intuitif et riche en fonctionnalités.

Meilleures fonctionnalités de Freshdesk

L'accès à distance permet aux équipes d'assistance d'intervenir et d'aider les clients sur place

Le système de gestion des tickets attribue automatiquement les demandes d'assistance et les classe par ordre de priorité

Les outils de collaboration Freshdesk permettent aux coéquipiers de travailler ensemble sur le même ticket pour résoudre les problèmes

Limites de Freshdesk

La boîte de réception est dépourvue de certaines fonctionnalités telles que la fonction de recherche, l'enregistrement des brouillons et la possibilité d'envoyer un message à plusieurs destinataires

Il n'y a pas beaucoup de place pour la personnalisation des rapports

L'application mobile est loin d'être aussi intuitive que l'application de bureau

Prix de Freshdesk

Free

Croissance: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Pro: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Enterprise: $79/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (2,750+ reviews)

4.4/5 (2,750+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,030+ reviews)

8. Salesforce Service Cloud

Via Salesforce Service Cloud Salesforce Service Cloud est une plateforme de gestion des services et d'assistance de Salesforce. Elle offre des outils complets de service client et de gestion des actifs, ce qui en fait une alternative compétitive à ServiceNow, en particulier pour les entreprises qui utilisent déjà des produits Salesforce.

Les meilleures fonctionnalités de Salesforce Service Cloud

Le système SalesForce intègre tous les aspects de la gestion des services et de l'assistance client dans une expérience d'agent unifiée

Expérience utilisateur fluide sur ordinateur de bureau et sur mobile

Création de champs personnalisés, de tableaux et même ajout de votre code pour personnaliser l'outil précisément comme vous le souhaitez

Limites de Salesforce Service Cloud

Pas d'éditeur WYSIWYG, ce qui peut rendre la mise en forme pénible

La courbe d'apprentissage élevée pour les nouveaux utilisateurs

Prix de Salesforce Service Cloud

Débutant: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur **Professionnel : 75 $/mois par utilisateur

**Enterprise : 150 $/mois par utilisateur

Unlimited: $300/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (2,270+ reviews)

4.2/5 (2,270+ reviews) Capterra: 4.4/5 (700+ avis)

9. Zoho Desk

Via Zoho Desk Zoho Desk est une solution de help desk en ligne conçue pour aider les entreprises à assurer une gestion des services de premier ordre. Concurrente de ServiceNow, elle offre un intervalle de fonctionnalités pour la gestion des tickets, l'automatisation et les rapports.

Les meilleures fonctionnalités de Zoho Desk

Suivez toutes les interactions avec les clients à partir d'un seul affichage, quel que soit le canal utilisé pour entamer la discussion

Personnalisez l'outil en fonction de vos réunions, qu'il s'agisse de renommer des onglets, d'ajouter des services ou de personnaliser des modèles d'e-mail

Limites de Zoho Desk

Les utilisateurs finaux ne reçoivent pas d'alertes d'acheminement des tickets, ce qui complique le suivi des dossiers

Le tri des tickets par compte n'est pas simple, il peut donc être difficile d'afficher une vue d'ensemble des comptes prioritaires

Il n'est pas possible de discuter directement avec l'équipe d'assistance de Zoho

Prix de Zoho Desk

Standard: $14/mois par utilisateur

$14/mois par utilisateur Professionnel: 23$/mois par utilisateur

23$/mois par utilisateur Enterprise: $40/mois par utilisateur

G2: 4.4/5 (4,640+ reviews)

4.4/5 (4,640+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,030+ reviews)

10. SupportBee

Via SupportBeeSupportBee est un système de billetterie conçu dans un souci de simplicité et de satisfaction du client. Alternative à ServiceNow, il offre une solution personnalisée pour la gestion des e-mails d'assistance client.

Meilleures fonctionnalités de SupportBee

Le système de ticketing de type boîte de réception signifie que les équipes n'ont pas besoin de se connecter à une application distincte pour assigner ou répondre aux demandes d'assistance

Une fonctionnalité de base de connaissances externe complète permet aux clients de trouver facilement leurs réponses, ce qui réduit le volume des demandes. Une base de connaissances interne distincte aide les agents à trouver les réponses dont ils ont besoin sans avoir à escalader les tickets

Limites de SupportBee

Il n'enregistre pas les commentaires des clients sur l'assistance

N'est pas optimisé pour Safari ou Firefox

Les possibilités de personnalisation sont limitées

L'absence de fonction d'archivage automatique entraîne parfois un encombrement de la boîte réception

Pas de formulaires disponibles

Prix de SupportBee

Démarrage: 13 $/mois par utilisateur

13 $/mois par utilisateur Enterprise: $17/mois par utilisateur

G2: 4.1/5 (5+ commentaires)

4.1/5 (5+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (25+)

Prenez soin de vos clients à la manière de ClickUp

Choisir le bon logiciel de gestion des services est crucial pour offrir d'excellentes expériences aux clients. Chaque alternative à ServiceNow listée ci-dessus offre des fonctionnalités, des avantages et des inconvénients uniques. Votre choix dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget et de vos préférences pour votre portail en libre-service et vos solutions de gestion des configurations.

Toutefois, si vous recherchez une solution complète qui excelle dans le service à la clientèle et offre de solides capacités de gestion de projet, de gestion de produit et de gestion des tâches, envisagez ClickUp, la solution de gestion de service à la clientèle de ServiceNow la solution Agile idéale . Avec ses fonctions polyvalentes, son interface conviviale et ses prix compétitifs, ClickUp est un choix de premier ordre parmi les concurrents et les alternatives à ServiceNow.

N'oubliez pas que le meilleur logiciel est celui qui répond parfaitement aux besoins de votre équipe. Alors, explorez vos options, essayez celles qui vous intéressent et prenez une décision éclairée. Bonne chance !