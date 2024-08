Structures organisationnelles de la gestion de projet (y compris 5 exemples et modèles)

De nombreuses entreprises modernes prônent une hiérarchie plate. Bien que cela donne l'impression qu'il n'y en a pas, les organisations et les projets ont toujours une certaine forme de hiérarchie.

Lorsque vous maîtrisez les différents styles et façons de structurer les projets, vous évitez qu'ils ne se transforment en un véritable gâchis. Avec la bonne structure de gestion de projet, chaque membre de votre équipe - et des équipes qui vous entourent - saura exactement qui fait quoi.

Il sera beaucoup plus facile de contrôler le travail et de prendre les meilleures décisions pour le projet et, en fin de compte, pour l'entreprise.

Dans cet article, vous apprendrez ce qui définit une structure de gestion de projet et comment en choisir une. Mais surtout, nous vous donnerons des indications sur la manière de créer facilement ces structures dans ClickUp !

Continuez à lire !

A quoi servent les structures de gestion de projet ?

Une structure de gestion de projet sert à clarifier la hiérarchie et, par conséquent, les rapports dans un projet. La structure définit la fonction et l'autorité de chaque auteur du projet en matière de supervision et de prise de décision.

Ces structures organisationnelles prennent la forme de diagrammes. Leur valeur réside dans le fait qu'elles constituent une référence à laquelle les membres de l'équipe peuvent se référer au cours de l'élaboration du projet l'exécution du projet .

Après tout, avec l'attrition des employés et le turnover, les structures de gestion de projet changent. La même chose peut se produire pendant les vacances et lorsque vous embauchez de nombreux nouveaux travailleurs.

Mais il se peut que le projet vienne juste de commencer, ce qui nécessite la définition de sa structure organisationnelle. Il se peut aussi qu'il soit si ancien que sa structure organisationnelle ait changé au fil du temps.

Il est plus rapide et plus confortable de vérifier un diagramme dans un référentiel accessible que de bugger des collègues (parfois différents) pour savoir à qui s'adresser pour résoudre une question urgente.

GESTION DE PROJET OU STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DE PROJET? Certains appellent ces structures "structures organisationnelles de projet" au lieu de "structures de gestion de projet" C'est parce qu'elles représentent l'organisation des personnes autour d'un projet. Et selon la structure, le style de coordination et de gestion du travail et de la communication de l'équipe de projet change.

Néanmoins, toute structure de gestion de projet sert de base à :

Une communication effacée : Aligner tous les membres de l'équipe avant et pendant un projet sur le type d'intérêt attendu de chacun afin de minimiser les conflitsUne collaboration efficace au sein de l'équipe

Utilisation des Tableaux blancs ClickUp pour définir les structures du projet

Glissez et déposez des formes sur votre canevas, connectez votre flux de travail et travaillez en même temps avec votre équipe dans ClickUp Tableau blanc

Les tableaux blancs sont particulièrement adaptés à la collaboration à distance et en temps réel avec les responsables et autres cadres tout en déterminant une structure de gestion de projet.

Les étapes de création des cartes mentales s'appliquent toujours à la conception de structures organisationnelles sur les Tableaux blancs. Cependant, au lieu de créer une carte mentale sur un Tableau blanc, vous pouvez pimenter vos structures avec d'autres éléments visuels et restrictions de diagramme.

Dans ClickUp Tableau blanc, vous pouvez dessiner des formes et les lier avec des connecteurs. Vous pouvez également ajouter des notes autocollantes et du texte à vos structures de gestion de projet et télécharger des fichiers images, tels que des photos de tête ou des symboles, pour distinguer les positions.

Astuce: Utilisez Le modèle d'introduction aux tableaux blancs de ClickUp pour commencer.

Réflexions à garder à l'esprit

Lorsque vous choisissez la meilleure structure organisationnelle pour votre projet, vous optimisez les talents et les ressources. Et vous posez les bases d'une organisation efficace gestion du flux de travail et des équipes performantes.

Car sans ces deux ingrédients, des objectifs de projet clairs et une vision, il est impossible d'obtenir les résultats et la qualité souhaités. Connexion avec nous ! Et nous vous aiderons à mettre en place une structure de gestion de projet qui aura le meilleur impact sur vos paramètres.