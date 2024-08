Top 7 LiquidPlanner Alternatives & Concurrents en 2024

Qu'il s'agisse de planifier les tâches, de gérer les ressources du projet ou de suivre les délais, la gestion de projet n'est pas une sinécure.

Heureusement, des applications de gestion de projet comme LiquidPlanner sont disponibles pour vous aider à chaque étape.

LiquidPlanner est un outil de gestion de projet et de collaboration facile à utiliser qui vous permet de planifier les meilleurs et les pires scénarios de projet pour votre équipe.

Cependant, il n'est pas parfait.

C'est probablement la raison pour laquelle vous recherchez les meilleures alternatives à LiquidPlanner disponibles aujourd'hui.

Ne vous inquiétez pas. Votre recherche se termine ici !

Dans cet article, nous allons mettre en avant les sept meilleures alternatives à LiquidPlanner pour vous aider à trouver celle qui répond le mieux à vos besoins.

C'est parti !

Pourquoi avez-vous besoin d'une alternative à LiquidPlanner ?

LiquidPlanner est une application de gestion de projet SaaS qui offre des fonctionnalités telles que la planification automatique des tâches, la priorisation des tâches, les estimations de suivi du temps, et plus encore.

Mais les équipes de projet ont besoin d'outils robustes qui peuvent évoluer avec elles.

Et c'est quelque chose que LiquidPlanner n'a tout simplement pas prévu. 🤷‍♂️

Qu'entendons-nous par là ?

Pour commencer, les intégrations de LiquidPlanner sont limitées puisqu'il ne s'intègre pas à des applications tierces comme Slack, GitHub ou BitBucket. De plus, l'application n'est pas liquide en termes de courbe d'apprentissage.

Voici quelques autres raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une alternative à LiquidPlanner :

1. Plan gratuit limité et options de tarification onéreuses

Bien que LiquidPlanner propose un plan gratuit, il vous limite à trois projets et dix utilisateurs.

Si vous décidez d'opter pour un plan payant, le plus abordable commence à 45 $/personne par mois.

C'est pourquoi LiquidPlanner n'est pas une solution de gestion de projet adaptée à la plupart des startups et des petites entreprises.

2. Impossible d'ajouter des sous-tâches à vos tâches

Il est facile de compliquer à l'excès une tâche. Mais avec des listes de contrôle et des sous-tâches en place, vous pouvez diviser les tâches importantes en tâches plus petites et simplifier votre flux de travail.

Le problème ?

LiquidPlanner ne vous permet pas d'ajouter des sous-tâches à vos tâches.

Sans sous-tâches, votre équipe de projet se retrouvera avec une longue liste de tâches sans aucune orientation !

Un peu comme un boys band sans direction 😜 😜

3. Ne convient pas à la gestion des idées

LiquidPlanner n'offre pas cartes mentales ou cartes conceptuelles la carte conceptuelle est un outil qui permet de visualiser, de planifier et d'organiser les idées et les concepts importants d'un projet.

Cela signifie que si vous êtes submergé d'idées géniales, vous ne serez pas en mesure de les visualiser pour un brainstorming et une collaboration d'équipe efficaces.

Pourquoi ne pas explorer une alternative à LiquidPlanner qui vous conviendrait mieux, à vous et à votre équipe de projet ?

Top 7 LiquidPlanner Alternatives

Voici les sept meilleures alternatives à LiquidPlanner disponibles aujourd'hui :

Surveillez les progrès, gérez les tâches et travaillez avec l'équipe, le tout à partir de votre espace de travail ClickUp

ClickUp est l'un des plus grands éditeurs de logiciels au monde la plus cotée au monde logiciel de productivité, de collaboration et de gestion de projet utilisé par des équipes productives dans les petites et grandes organisations.

Avec ClickUp, vous pouvez envoyer et recevoir des courriels directement à partir des tâches ClickUp et rationaliser les processus de travail en intégrant ClickUp avec des applications comme Slack , Perspectives et bien d'autres choses encore.

de cette façon, vous pouvez arrêter de vous noyer dans les applications et flotter avec une seule !

Caractéristiques principales de ClickUp

Voici un aperçu de quelques fonctions utiles de ClickUp Fonctionnalités de ClickUp :

Vérifier Feuille de route de ClickUp pour voir comment nous travaillons constamment à corriger les inconvénients mineurs.

Prix de ClickUp

ClickUp propose quatre formules abordables prix plans :

Free Forever Plan 100 Mo de stockage Tâches illimitées Utilisateurs illimités Authentification à deux facteurs

Plan illimité (5 $ par membre et par mois) Liste, tableau et calendrier illimités vues Intégrations et stockage illimités Illimité Tableaux de bord Invités et autorisations

Business Plan ($9 Membre/Mois) Vues chronologiques et champs personnalisés Tous les widgets du tableau de bord Dépendances Cartes mentales

Business Plus (19$ Membre/Mois) Partage d'équipe Sous-tâches dans plusieurs listes Création de rôles personnalisés Permissions personnalisées



Evaluation des clients ClickUp

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

via Asana Asana est un outil de collaboration et de gestion de projet qui vous permet de planifier, de gérer et d'organiser vos tâches et vos projets en un seul endroit.

La plateforme est adaptée aux besoins personnels et professionnels la gestion des tâches et propose des solutions pour augmenter votre productivité et gérer les délais pour une gestion efficace du travail.

Cependant, ce logiciel de gestion de projet n'offre pas de fonctionnalités natives de suivi du temps.

Sans suivi du temps, vous ne saurez pas combien vous avez passé sur un projet et les chefs de projet ne pourront pas créer des estimations de temps précises pour les projets à venir.

Caractéristiques principales d'Asana

Attribuez des échéances aux tâches pour ne jamais perdre de vue le calendrier de votre projet

Créez des dépendances pour relier les tâches importantes les unes aux autres

Attribuez des tâches à vos collègues ou coéquipiers par le biais de commentaires

Utilisez la fonctiontableau de bord de projet personnalisable pour suivre l'avancement du projet

Les avantages d'Asana

S'intègre à Slack, GitHub et Google Drive

Créez des espaces de travail en fonction de l'implication de votre équipe dans un projet, de son service ou de sa fonction

Affichez et gérez les tâches à l'aide de la vue en liste, du calendrier et du tableau Kanban

Ajoutez des détails à vos tâches grâce aux sous-tâches

Limites d'Asana

Il n'est pas possible d'affecter plusieurs personnes à une même tâche

Le plan gratuit n'offre pas de vue chronologique

Limité à l'exportation de fichiers aux formats JSON et CSV

Prix d'Asana

Asana propose trois plans tarifaires :

Plan de base (Gratuit) Tâches illimitées Projets illimités Messages illimités Et plus encore

Premium plan ($13.49/mois) Ligne du temps Tableaux de bord illimités Rapports sur un nombre illimité de projets Et plus encore

Plan d'affaires (30,49 $/mois) Portefeuilles Objectifs Charge de travail Et plus encore



Les évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (7 000+ avis)

: 4.3/5 (7 000+ avis) Capterra : 4.4/5 (9 000+ avis)

3. Projet de travail d'équipe

via Teamwork Project

Teamwork Project est un logiciel de gestion de projet et de gestion des ressources.

Cette alternative à LiquidPlanner vous permet d'assigner des tâches, de gérer plusieurs projets de travail en équipe et de suivre vos progrès.

Mais dès que vous perdez votre connexion internet, vous allez devoir dire adieu à toutes ces fonctionnalités car Teamwork n'a pas de mode hors ligne.

De plus, vous ne pouvez pas collaborer avec votre équipe via des logiciels tels que Discord, Timely ou Zoom.

L'impossibilité de participer à un appel Zoom rapide ou d'obtenir des réponses opportunes de la part de vos coéquipiers risque de semer la discorde au sein de votre équipe de projet 😉

Caractéristiques principales de Teamwork Project

Fonctionnalité native de suivi du temps pour vous aider à respecter les délais

Collaborez par le biais de textes, de chats ou de fichiers

Les fonctions de charge de travail vous donnent un aperçu rapide de ce que font vos coéquipiers et vous permettent de gérer efficacement vos ressources

Utilisez des jalons pour définir vos objectifs et suivre vos progrès

Travail d'équipe Projet pros

Filtrez votre calendrier en fonction des utilisateurs assignés, des types d'événements ou même des projets sur lesquels vous travaillez

Joignez vos coéquipiers en quelques secondes grâce à la fonction de chat

Créez des tâches et des sous-tâches pour structurer votre charge de travail

Limites des projets de travail en équipe

N'offre pas de mode hors ligne

Les sauvegardes ne sont disponibles que dans le serveur MySQL, et vous devez vous familiariser avec leur format pour y accéder

Un plan gratuit limité qui ne permet de gérer que deux projets

Prix des projets de travail en équipe

Teamwork Project propose trois plans tarifaires :

Plan gratuit pour toujours Gestion de base des projets et des tâches Jalons Messages Et plus encore

Plan de livraison ($12.5/utilisateur/mois) Modèles de projets Suivi du temps et facturation Vue agile avec flux de travail Et plus encore

Plan de croissance ($22.5/utilisateur/mois) 50 modèles de projets Champs personnalisés Gestion de portefeuille de projets Et plus encore



Travail d'équipe Projet évaluations des clients

G2: 4.4/5 (800+ commentaires)

4.4/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (600+ commentaires)

Check out these Teamwork alternatives !

4. Projets Zoho

via Zoho Projects

Zoho Projects est l'un des principaux concurrents de LiquidPlanner aujourd'hui car c'est un excellent outil de gestion de projet !

L'interface conviviale de l'application, ses prix avantageux et ses applications mobiles décentes (pour iOS et Android) en font un logiciel de gestion du travail adapté aux petites et moyennes entreprises.

Malheureusement, vous ne pouvez gérer que deux projets avec le plan gratuit. 😬

Et puis il est temps de passer à un plan payant...

Cette application aidera-t-elle votre équipe à améliorer ses compétences en matière de gestion de projet ?

Voyons ce qu'il en est :

Caractéristiques principales de Zoho Projects

Voyez comment les tâches sont reliées les unes aux autres grâce aux dépendances

Utilisez des rappels de tâches pour ne pas manquer les échéances

Enregistrez le temps passé par chaque membre de l'équipe sur ses tâches

Gardez un œil sur l'avancement du projet grâce au tableau de bord des tâches

Les pros de Zoho Projects

Suivi des calendriers et visualisationprogrès grâce aux diagrammes de Gantt* Ajoutez des statuts personnalisés à vos tâches pour indiquer leur état d'avancement

Identifiez facilement les projets en leur ajoutant des balises

Limitations de Zoho Projects

Le plan gratuit est limité à trois utilisateurs

Il n'y a pas d'intégration avec des applications tierces comme Zoom, Timely ou Discord

N'offre pas de widgets de priorité pour vous aider à mieux hiérarchiser votre travail

Prix de Zoho Projects

Zoho Projects propose deux plans tarifaires :

Plan gratuit Jusqu'à deux projets Jusqu'à trois utilisateurs Suivi simple des tâches Visualisation du diagramme de Gantt

Plan Premium (5$/utilisateur/mois) Jusqu'à 50 utilisateurs Projets illimités 20 modèles de projets Fichiers joints jusqu'à 100 Go Et plus encore



Les évaluations des clients de Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (200+ commentaires)

5. Pivotal Tracker

via Pivotal Tracker

Pivotal Tracker est l'une des meilleures alternatives à LiquidPlanner avec une multitude de fonctionnalités de gestion du travail.

C'est une excellente plateforme pour le développement agile de logiciels et offre des tonnes d'intégrations tierces avec des applications telles que GitLab, Slack et Timely.

Cependant, lorsqu'il s'agit d'une application de suivi, elle présente quelques inconvénients. Par exemple, l'application n'offre pas de fonctionnalités de suivi du temps.

Cette application peut-elle encore jouer un rôle essentiel dans la réussite de votre équipe de projet ?

Nous allons le découvrir :

Caractéristiques principales de Pivotal Tracker

Personnalisez vos notifications pour ne recevoir que les alertes que vous souhaitez et filtrez-les par projet

Organiser les tâches et les histoires en leur ajoutant des étiquettes consultables

Utiliser des listes de contrôle pour décomposer les tâches en étapes gérables

Utiliser les mentions d'équipe pour notifier et assigner des actions à votre équipe de projet

Les avantages de Pivotal Tracker

La durée estimée de chaque tâche permet aux responsables de planifier et d'assigner les tâches facilement

Suivez la progression de votre tâche grâce à des listes de contrôle

Convient àla gestion de projet agile Limites de Pivotal Tracker

Le plan gratuit est limité à cinq utilisateurs

N'offre pasGantt charts* Impossible d'assigner des tâches à des propriétaires spécifiques

Prix de Pivotal Tracker

Pivotal Tracker propose trois options de prix :

Plan gratuit Jusqu'à cinq collaborateurs Fonctionnalités de base illimitées Sièges illimités en lecture seule limite de 5 projets

Plan de démarrage (10$/mois) Jusqu'à 10 collaborateurs Prix forfaitaire Projets illimités Et plus encore

Plan standard (6,50 $/collaborateur/mois) Nombre d'utilisateurs illimité Gestion du backlog Support Scrum Vue agile avec workflow Et plus encore



Pivotal Tracker évaluations des clients

G2 : 4.1/5 (90+ commentaires)

: 4.1/5 (90+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (100+ avis)

Check out these Pivotal Tracker alternatives /href/* * !

via Basecamp

Si vous avez besoin d'un outil de collaboration qui aidera les membres de votre équipe à distance à gérer des projets en ligne, celui-ci est fait pour vous !

Cependant, Basecamp a un prix forfaitaire de 99 $/mois.

Donc, même si vous êtes une petite équipe ou une startup, vous allez payer 99$/mois pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être même pas !

**Vous êtes une petite équipe qui n'est pas convaincue par Basecamp ?

Voici la liste des fonctionnalités de Basecamp six meilleurs outils pour les startups you could consider instead.

Caractéristiques principales de Basecamp

Utilisez des listes de tâches, des feuilles de route de projet et des tableaux Kanban pour planifier et hiérarchiser vos tâches

Utilisez les check-ins automatiques pour créer des questions récurrentes afin de suivre les progrès de votre équipe

Utilisez le calendrier de l'équipe pour suivre vos rôles partagés et vos échéances

Protégez la confidentialité de votre projet en attribuant aux utilisateurs individuels des autorisations basées sur les tâches, les équipes et les projets

Les pros de Basecamp

Créez des listes de tâches et fixez des échéances pour mieux gérer votre flux de travail

Concentrez-vous uniquement sur vos tâches personnelles en utilisant le menu "mes affaires"

L'affichage du calendrier facilite le suivi des échéances

Limites de Basecamp

Pas de fonction native de suivi du temps

Pas de fonction de hiérarchisation des tâches

Pas de diagramme de Gantt natif et il n'est pas possible de créer des dépendances entre les tâches et les échéances

Prix de Basecamp

Basecamp propose deux plans tarifaires :

Basecamp plan personnel Jusqu'à trois projets Jusqu'à 20 utilisateurs 1 Go d'espace de stockage

Basecamp plan d'affaires ($99/mois) 500 Go d'espace de stockage Projets d'équipe Accès avancé aux clients Modèles de projets Et bien d'autres choses encore



Les évaluations des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (4 000+ commentaires)

: 4.1/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (10 000+ avis)

7. Projet Microsoft

via Microsoft Project

Microsoft Project est un logiciel de gestion de projet qui vous permet de planifier et d'analyser vos projets.

Il n'y a pas de plan gratuit, mais MS Project offre une période d'essai de 30 jours.

il n'y a pas de formule gratuite, mais MS Project propose une version d'essai de 30 jours

Le plan payant le moins cher n'offre pas de solution client de bureau, ce qui signifie que vous ne pourrez pas accéder à vos projets sans connexion internet. 😅

IFC via GIPHY

Caractéristiques principales de Microsoft Project

Utilisation de l'intégration de Microsoft Teams pour la collaboration en équipe

Fonctions de planification et d'ordonnancement de projets

Rapports prédéfinis pour suivre l'avancement des travaux

Co-création de tâches et de projets avec des coéquipiers

Les pros de Microsoft Project

Planifiez et gérez des projets complexes en utilisant les dépendances des tâches

Suivez toutes vos ressources et contrôlez leur progression grâce à la vue de la chronologie du projet

Créez des tableaux de bord personnalisés avec des rapports pertinents

Limites de Microsoft Project

N'a pas de version gratuite

N'est pas compatible avec les PC sur lesquels le logiciel payant n'est pas installé

Limité aux intégrations avec Skype, Outlook ou d'autres applications MS Project

Prix de Microsoft Project

Microsoft Project propose trois plans tarifaires :

Plan de projet 1 (10 $/utilisateur par mois) Accueil du projet Vue de la grille Vue tableau Vue de la ligne de temps (Gantt)

Plan de projet 3 ($30/utilisateur par mois)

Client de bureau (jusqu'à cinq PC)

Gestion des ressources

Soumission de feuilles de temps

Et plus encore

Project Plan 5 ($55/utilisateur par mois) Sélection et optimisation du portefeuille Gestion de la demande Planification et gestion des ressources de l'entreprise Et plus encore



Microsoft Project évaluations des clients

G2 : 4/ 5 (1 500+ commentaires)

: 4/ 5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 200+ commentaires)

Vous n'avez pas l'impression que Microsoft_ Projet **_fait des power points ?

Consultez le top 15 Alternatives à Microsoft Project .

Il est temps de passer à une alternative à LiquidPlanner !

Bien que LiquidPlanner soit un bon outil de gestion de projet en ligne, il a ses inconvénients.

Heureusement, il existe des tonnes de logiciels de gestion de projet gratuits qui offrent plus de fonctionnalités pour moins d'argent !

Et bien que nous ayons mentionné quelques alternatives décentes à LiquidPlanner ici, ClickUp est de loin la solution logicielle de gestion de projet la plus complète

Alors pourquoi se contenter d'une version édulcorée quand vous pouvez avoir la vraie solution ? Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir une plateforme de gestion de projet et de travail qui ne laisse personne indifférent !