Les 10 meilleures alternatives et concurrents d'Adobe Workfront en 2024

Levez la main si vous avez été personnellement victime de l'essai gratuit d'Adobe. 🙋🏼‍♀️

Il n'y a rien de pire que cette sensation de "paume de la main" lorsque l'on vous facture l'abonnement de 600 dollars que vous avez oublié d'annuler après avoir modifié un PDF à la volée.

Cela ne veut pas dire que ces produits ne sont pas incroyables. Ce n'est pas pour rien que tous les milléniaux étaient obsédés par Photoshop au collège : $$$a a une application pour tout, et ces applications sont vraiment bonnes.

Adobe propose cinq suites logicielles différentes avec plus de 50 applications au total. À première vue, c'est impressionnant.

Parmi ces applications ? Workfront.

Acquise par Adobe en 2020 et faisant désormais partie de son Experience Cloud, Workfront est une.. gestion de projet d'entreprise plateforme permettant de superviser les stratégies, les membres de l'équipe, les ressources et les flux de travail. Logiciel de gestion de projet au niveau de l'entreprise est un investissement essentiel, et bien que Workfront offre certaines fonctionnalités de gestion de projet, il n'en est pas de même pour les logiciels de gestion de projet fonctionnalités de travail collaboratif pour un marketing en ligne efficace et la gestion du travail mais elle n'est pas exempte d'inconvénients et de compromis.

À faire ? Nous cherchons des alternatives !

Nous avons les 10 meilleures alternatives à Adobe Workfront, y compris les fonctionnalités clés, les avantages, les limites, les prix et les évaluations des clients.

Voyons ce qu'il en est. 🍽

Qu'est-ce qu'Adobe Workfront ?

Choisissez parmi plus de 15 affichages personnalisables dans ClickUp pour visualiser n'importe quel flux de travail

ClickUp est un puissant logiciel de productivité tout-en-un pour gérer les flux de travail, construire des processus efficaces et connecter tout votre travail à travers les applications, sur une seule plateforme. Les équipes de toute taille - et même des entreprises entières - comptent sur ClickUp pour gérer tout, des opérations quotidiennes aux projets complexes, grâce à son ensemble diversifié de fonctionnalités personnalisables et des capacités de collaboration.

L'interface intuitive de ClickUp et sa fonction de glisser-déposer permettent aux équipes de naviguer facilement dans leur environnement de travail, de définir des priorités claires, de gérer leur temps et de respecter leurs échéanciers. Avec plus de 15 vues de travail, y compris Liste, Gantt, Calendrier, et sa vue Tableau de type Kanban, ClickUp offre une expérience de gestion du travail mur à mur pour augmenter la productivité dans l'ensemble de l'entreprise.

ClickUp fonctionnalités clés

Sur15 affichages flexibles pour visualiser votre flux de travail : Liste, Gantt, Calendrier, Tableau, la vue Tout unique de ClickUp, etc

CollaboratifDocuments ClickUp avec modification en cours pour travailler avec l'équipe et documenter tout, des procédures opératoires normalisées aux wikis magnifiquement mis en forme

ClickUp Tableaux blancs pour commencer à agir sur vos idées dès qu'elles se présentent

Automatisation des tâches et des modèles pour définir des paramètres cohérents tout en éliminant les tâches inutiles

Temps réelTableaux de bord pour un aperçu instantané et personnalisable de l'état de vos projets et des indicateurs clés

Commentaires filtrés qui peuvent être facilement modifiés et attribués à d'autres, transformant instantanément toute pensée en élément d'action

Des statuts de tâches personnalisés pour une meilleure visibilité de chaque phase d'un projet ou d'une tâche

Objectifs mesurables avec des échéanciers et des cibles clairs pour aligner l'équipe

Les pros de ClickUp

ClickUp contre

Peut être un peu difficile à apprendre pour certains utilisateurs débutants

Tous les affichages ne sont pas disponibles dans l'application mobile...encore

Prix ClickUp

ClickUp propose quatre forfaits avec une option personnalisée supplémentaire pour les utilisateurs Enterprise :

Free Forever Plan : Aucune carte de crédit n'est requise

: Aucune carte de crédit n'est requise Forfait Unlimited : 5$ par membre et par mois

: 5$ par membre et par mois Forfait Business : 12 $ par membre et par mois

: 12 $ par membre et par mois Forfait Business Plus : 19 $ par membre et par mois

: 19 $ par membre et par mois Entreprise : Contactez l'équipe commerciale pour plus de détails

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (4,790+ reviews)

4.7/5 (4,790+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,100+ commentaires)

2. Monday.com

Via MondayMonday figure parmi les principaux concurrents de Workfront et permet aux utilisateurs de créer et de gérer des tâches en temps réel. Il offre aux équipes un moyen simplifié de superviser leurs projets et de promouvoir une expérience de travail plus collaborative et transparente.

Lorsque les équipes cessent de faire de l'ombre aux projets, elles deviennent motivées, ce qui, en fin de compte, augmente la confiance des employés et l'engagement. C'est ce qui fait de Monday l'un des meilleurs outils de gestion de projet de la planète.

Les fonctionnalités clés de Monday

Capacités de collaboration d'équipe pour les projets complexes

Suivi du temps du projet

Tableau de bord avec des informations précieuses

Affectation des tâches au travail d'équipe

Gestion des ressources pour rendre le projet plus efficaceau mieux les ressources existantes* Intégrer des outils externes pour réorganiser et rationaliser le flux de travail

Les pros du Monday

Tableaux et documents illimités dans le forfait gratuit

Intuitif et facile à utiliser, surtout pour les nouveaux utilisateurs

Les équipes communiquent bien à travers cet outil de gestion de projet

Les inconvénients du Monday

Les prix peuvent être inutilement déroutants

Beaucoup le trouvent trop complexe avec un manque de personnalisation

**Vous cherchez d'autres concurrents de Monday ? Jetez un coup d'œil à la liste des concurrents de Monday meilleures alternatives pour Monday .

Tarifs du Monday

Individuel : Free

: Free Basic : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Standard : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Pro : 16 $ par utilisateur et par mois

Les évaluations des clients du lundi

G2: 4.7/5 (6,200+ reviews)

4.7/5 (6,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (2,700+ avis)

3. Wrike

Via WrikeWrike est une autre plateforme de gestion de projet, mais elle est souvent utilisée par les entreprises de services professionnels. Tout comme Workfront, elle dispose de fonctionnalités puissantes au niveau de l'entreprise pour vous aider dans la gestion des tâches, la collaboration sur les projets et la gestion des ressources.

C'est également l'une des meilleures alternatives gratuites à Workfront en raison de sa puissante variante de base. Malheureusement, bien qu'elle dispose d'un forfait de base solide, l'application est difficile à naviguer, en particulier pour les utilisateurs débutants.

Les fonctionnalités clés de Wrike

Diagrammes de Gantt interactifs pour un suivi de projet sans faille, et

Tableau de bord unique avec un affichage à trois volets pour une visibilité en temps réel

Création de formulaires avec logique conditionnelle et attribution de tâches

Partage des tâches, des rapports et des fichiers en toute simplicité

Fonctionnalités de gestion des ressources àrépartir les tâches Les pros de Wrike

Suffisamment flexible pour s'adapter à votre équipe

Fonctionnalité de suivi du temps intégrée permettant de comparer l'estimation de la durée par rapport à la durée réelle

Intégration de l'application avec plus de 400 applications SaaS différentes grâce au module complémentaire Wrike Integrate

Les inconvénients de Wrike

Ne garantit pas le meilleur rapport qualité-prix

Il est difficile de déterminer quel compte conviendrait le mieux à votre organisation

Les capacités de gestion des documents sont insuffisantes par rapport à d'autres sur cette liste

Vous n'êtes pas sûr de Wrike ? Jetez un coup d'œil à ces solutions_ Alternatives à Wrike .

Prix de Wrike

Forfait Free ::::::::::::::::::::::::::::::::: :

::::::::::::::::::::::::::::::::: : Plan professionnel : 9,80 $ par utilisateur et par mois

: 9,80 $ par utilisateur et par mois Forfait Business : 24,80 $ par utilisateur et par mois

Evaluations des clients de Wrike

G2: 4.2/5 (3,100+ reviews)

4.2/5 (3,100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (1,790+ commentaires)

4. Smartsheet

Via Smartsheet Comme Adobe Workfront, Smartsheet est un outil de gestion de projet et de collaboration qui met l'accent sur les feuilles de calcul. Sa fonctionnalité principale est le Control Center, une solution de gestion de portfolio et de projet. Les gestionnaires de projet peuvent économiser des heures de travail manuel grâce aux capacités d'automatisation de Control Center.

Fonctionnalités de Smartsheet

Tableaux de bord de gestion de projet pour le suivi de la progression

Pièces jointes aux feuilles de calcul

Automatisation des flux de travail pour les processus récurrents

Plusieurs intervalles d'affichage allant deTableau Kanban au diagramme de Gantt à la grille

Les pros de Smartsheet

Interface dynamique et facile à utiliser

Application mobile conviviale

Solides fonctionnalités pour la collaboration en équipe, notamment la gestion de groupe, le partage de fichiers, etc.

Fonctionnalités d'authentification en deux étapes (2FA et Google SSSO)

Smartsheet contre

Il n'existe pas de forfait Free

Les options de gestion des tâches ne sont pas aussi robustes que celles des autres produits de cette liste

Mon travail consiste principalement en une solution de gestion de projet dans des feuilles de calcul

Check out these Alternatives à Smartsheet !

Prix de Smartsheet

Pro: $7 par utilisateur et par mois

$7 par utilisateur et par mois Business : 25 $ par utilisateur et par mois

: 25 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluation des clients de Smartsheet

G2: 4.4/5 (8,400+ reviews)

4.4/5 (8,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (2,400+ reviews)

5. Citrix Podio

Via Podio À la base, Podio est un outil low-code pour aider les entreprises à personnaliser le travail et la communication. À quoi exactement Podio fait-il office d'outil de gestion de projet ?

Eh bien, cette alternative à Workfront vous permet d'aligner toutes les données de votre projet, les flux de travail et les discussions dans un hub central pour la collaboration.

Les fonctionnalités clés de Podio

Permet la gestion des tâches par le biais de commentaires

Portail d'administration central pour vous aider à paramétrer les permissions d'accès et à contrôler les rôles

Tableaux de bord personnels pour concevoir le travail à votre façon

Outils de communication qui assistent le partage de fichiers

CRM connecté pour une gestion plus intuitive des projets en contact avec les clients

Des flux de travail personnalisés pour gérer les projets à votre façon, selon les besoins de votre équipe

Les pros de Podio

Les modules complémentaires de Podio sont disponibles pour des cas d'utilisation spécifiques

Interface conviviale

Collaboration illimitée pour une mise à l'échelle rapide et en déplacement

Intégration avec des applications populaires telles que FreshBooks, Dropbox et Google Drive

Les inconvénients de Podio

Les fonctionnalités de rapports sont un peu basiques

Podio peut être laborieux à paramétrer et à personnaliser en fonction des paramètres de votre organisation

Les fonctionnalités avancées sont limitées pour un logiciel de gestion de projet d'entreprise

Prix de Podio

Podio propose des forfaits payants et gratuits. Cependant, le forfait Free n'offre que le strict minimum pour les tâches de gestion de projet d'entreprise.

Gratuit

Basic : 7,20 $ par utilisateur et par mois

: 7,20 $ par utilisateur et par mois Plus : 11,20 $ par utilisateur et par mois

: 11,20 $ par utilisateur et par mois Premium : 19,20 $ par utilisateur et par mois

Évaluation des clients de Podio

G2: 4.2/5 (420+ avis)

4.2/5 (420+ avis) Capterra: 4.3/5 (290+ commentaires)

6. Celoxis

Via Celoxis Celoxis est un logiciel de gestion de projet qui se présente comme le mélange parfait de l'automatisation du flux de travail il s'agit d'un logiciel de gestion de projet qui s'appuie sur les technologies de l'information, les tendances Agile modernes et la gestion de projet classique. Concurrent d'Adobe Workfront, il est incroyablement axé sur le détail et s'achève par de puissants tableaux de bord et des fonctions de rapports adaptés à tous les types d'équipes.

Celoxis fonctionnalités clés

Tableaux de bord et rapports dynamiques

Suivi des projets par l'intermédiaire dechemin critique l'analyse du chemin critique, les EVA et les indicateurs de santé RAG

Planification automatique des projets etdépendances du projet déclarations

Examen et gestion du portfolio

Comptabilité du projet avec prévision des revenus, suivi des bénéfices et des marges, et indicateurs financiers personnalisés

Les avantages de Celoxis

Permet de "désactiver" les fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin

Widgets et dispositions personnalisables

Permet de planifier facilement la livraison des rapports par e-mail

Plusieurs tableaux de bord partagés pour rationaliser la gestion de projet

Outils de suivi du temps détaillés

Celoxis contre

L'interface peut être difficile pour les utilisateurs débutants

Configurations maladroites

Absence de notifications push dans l'application

Lenteur du service client et de l'assistance

Prix de Celoxis

Avec Celoxis, vous pouvez choisir soit l'offre sur site, soit l'offre cloud annuelle

Cloud: 22,50 $ par utilisateur et par mois

22,50 $ par utilisateur et par mois Sur site: 450 $ facturés une seule fois avec un nombre illimité d'utilisateurs et une assistance gratuite pendant un an

Evaluations des clients Celoxis

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.4/5 (240+ avis)

7. Projet Microsoft

Via Projet MicrosoftProjet Microsoft est une solution de gestion de projet puissante, dotée de nombreuses fonctions, notamment le suivi du temps, la gestion du portfolio et la gestion des ressources pour une visibilité en temps réel du statut des projets.

Caractéristiques clés de Microsoft Project

Planification dynamique pour rester sur la bonne voie sans effort

Création de tableaux de bord interactifs pour afficher le statut global de vos projets

Automatisation des flux de travail pour vous aider à innover rapidement et en toute confiance

Diagrammes de Gantt pour visualiser les projets en déplacement

Base de données partagée pour le stockage des données relatives aux projets

Gestion de la demande

Gestion du portfolio

Les pros de Microsoft Project

S'intègre parfaitement à Microsoft Teams,SharePoint, et Skype

Service client et assistance fiables

Capacité d'adaptation à différents objectifs interdépartementaux

Microsoft Project cons

Problèmes de compatibilité des fichiers

Project Online dispose de certaines fonctionnalités de suivi du temps, mais elles ne sont pas robustes

La courbe d'apprentissage est raide, ce qui signifie que vous devez passer beaucoup de temps à consulter les documents d'aide

Il n'est pas possible d'attribuer des commentaires

Prix de Microsoft Project

Cloud: 10$ par utilisateur et par mois

10$ par utilisateur et par mois Sur site: 620 $ (paiement unique)

Évaluations des clients de Microsoft Project

G2: 4.0/5 (1,500+ reviews)

4.0/5 (1,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (1,300+ reviews)

Check out these Microsoft Project alternatives !

8. Asana

Via AsanaAsana est une autre plateforme de gestion du travail populaire utilisée par de nombreux gestionnaires de projet. Elle dispose d'une tonne d'options d'intégration pour vous aider à gérer efficacement votre travail.

En comparant Workfront et Asana, vous constaterez qu'Asana vous offre plus de fonctionnalités avec la même interface rationalisée. L'un des inconvénients de cette application de gestion de projet est qu'elle n'offre pas d'affichage cartographique intégré.

Caractéristiques clés d'Asana

Système de commentaires simple et direct pour partager des mises à jour rapides avec votre équipe

Diagramme de Gantt avec échéanciers pour voir le statut du projet

Affichez vos tâches dans une liste, Kanban ou en affichage échéancier

S'intègre à une foule d'autres applications comme Gmail, Dropbox et Slack

plus de 50 modèles de projets pour vous aider à démarrer

Les pros d'Asana

Les environnements de travail multiples vous donnent le pouvoir de garder n'importe quel projet de travail d'équipe organisé

Discussion et collaboration en temps réel des fonctionnalités pour chaque tâche

Les pièces jointes peuvent être ajoutées à n'importe quelle tâche et référencées plus tard dans le stockage de fichiers de l'équipe

Le flux d'activité permet de consulter toutes les notifications en une seule fois

Outil convivial avec des fonctionnalités de rapports

Les inconvénients d'Asana

Pas de statuts personnalisés

Cette solution de gestion ne peut pas ajouter d'assignés multiples (comme d'autres dans cette liste)

Permissions de partage et de confidentialité limitées

En savoir plus sur Asana et ses meilleures alternatives .

Prix d'Asana

Basic : Free

: Free Premium : 10,99 $ par utilisateur et par mois

: 10,99 $ par utilisateur et par mois Business : 24,99 $ par utilisateur et par mois

: 24,99 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée sur demande avec démo gratuite

Évaluations des clients d'Asana

G2: 4.3/5 (8 900+ avis)

4.3/5 (8 900+ avis) Capterra: 4.5/5 (11 300+ avis)

9. Basecamp

Via BasecampBasecamp est une autre alternative au logiciel Workfront qui dispose de certaines fonctionnalités de gestion de projet pour vous aider à organiser et à gérer vos tâches au sein de plusieurs équipes.

Il est particulièrement efficace pour orienter les personnes ayant des rôles différents vers un objectif commun. Cela fonctionnera si votre équipe a été intégrée à Mon travail, même si vous n'êtes pas un développeur ou que vous ne vous occupez pas du suivi des problèmes ou de la gestion de l'information le suivi des bugs .

Basecamp fonctionnalités clés

Créez des listes de choses à faire avec des tâches et sous-tâches et assignez-les à votre équipe

Système de commentaires intégré pour faciliter la communication avec les membres de votre équipe

Un hub unique pour les documents et le partage de fichiers

Recherche universelle

Questions de vérification automatique pour les comptes rendus

Rapports sur les tâches

Les pros de Basecamp

Permet une collaboration en temps réel

Fonctions dédiées conçues pour les équipes Automatisation, comme l'automatisation du travail et la gestion du backlog

Convient à la gestion de plusieurs projets et de grandes équipes

Fait un portail client pour les équipes externes

Les inconvénients de Basecamp

Pas de priorités dans les tâches

Pas de statuts personnalisés

Pas d'assistance pour le suivi du temps

Les fonctionnalités d'allocation des ressources sont un peu insuffisantes

en savoir plus sur la façon de procéder**_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des ressources humaines https://clickup.com/fr-FR/blog/1081/alternatives-a-basecamp/ basecamp se compare à d'autres solutions similaires* _/%href/**_

.

Prix de Basecamp

Plan personnel : Free

: Free Forfait Business : 99 $ par mois

Évaluations des clients de Basecamp

G2: 4.1/5 (4,790+ reviews)

4.1/5 (4,790+ reviews) Capterra: 4.3/5 (13,100+ commentaires)

10. Clarity PPM

Via Clarté Clarity PPM est une solution de gestion de projet et de portfolio qui vous aide à gérer vos projets et à élaborer des stratégies.

Au-delà, cette alternative à Workfront permet de lier la stratégie à l'exécution sur l'ensemble du portfolio d'investissement des projets et offre la visibilité nécessaire pour améliorer le retour sur investissement des projets.

Clarity PPM fonctionnalités clés

Gestion des forfaits et des budgets dans une grille de type Excel

Affichez la feuille de route du projet en un coup d'œil grâce aux diagrammes de Gantt agiles

Le forfait des ressources

Gestion financière

Analyse des coûts/bénéfices et rapports

Gestion facile des tâches au niveau du projet

Les avantages de Clarity PPM

Interface intuitive qui fournit toutes les fonctions essentielles

Rapports en temps réel combinés à une intelligence d'entreprise

Vous pouvez produire des extraits et les personnaliser selon vos besoins

Prévisions à tous les niveaux, du projet au portefeuille en passant par les ressources

Clarity PPM contre

Pas de modèles préfabriqués

La communication peut sembler isolée

Pas de réelles fonctionnalités pour automatiser le flux de travail

Semble trop complexe si vous menez parfois des projets simples

Prix de Clarity PPM

Contactez-nous pour obtenir des détails sur les prix ou une démonstration gratuite.

Clarity PPM évaluations des clients

G2: 3.7/5 (80+ commentaires)

3.7/5 (80+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (10+ commentaires)

L'alternative ultime à Workfront est à portée de clic

D'accord, 10 c'est beaucoup de logiciels alternatifs à tester, alors si vous voulez commencer quelque part, commencez par le haut de cette liste - avec ClickUp . 💜

Quel que soit le secteur d'activité, la taille de l'équipe ou le cas d'utilisation, ClickUp est la réponse à toutes les questions de productivité. Mon travail consiste à centraliser tout votre travail dans le hub de travail collaboratif ultime, ClickUp dispose de tous les outils, modèles et fonctionnalités dont vous avez besoin pour atteindre de nouveaux sommets en matière d'efficacité.

À cela s'ajoute le fait qu'il peut faire tout cela pour une fraction du prix.

Accédez à des tonnes de fonctionnalités de gestion de projet, aux Documents, aux Tableaux blancs, aux modèles personnalisables et à bien d'autres choses encore, gratuitement et pour toujours, lorsque vous vous inscrivez à ClickUp ! 💯