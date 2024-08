7 façons de faciliter la confiance et la communication dans les équipes virtuelles

_Meri est une passionnée de contenu et une fervente adepte du livre. Son amour pour les visuels colorés et les illustrations lumineuses stimule sa créativité pour produire des articles informatifs et attrayants. Lorsqu'elle ne travaille pas, vous pouvez la trouver au lit avec un livre

Le travail télétravail devenant la nouvelle normalité, les chefs d'équipe doivent trouver des méthodes créatives et innovantes pour instaurer un environnement de travail plus coopératif.

Le travail télétravail comporte ses propres défis, tant pour les employés que pour les cadres, notamment les obstacles à la communication, la fatigue au travail, les difficultés technologiques, et bien d'autres encore.

A Recherche de la Harvard Business Review a été menée au cours de la conférence COVID-19 pour comprendre les défis posés par la gestion des équipes virtuelles. Elle montre que la plupart des responsables d'équipes à distance ont du mal à communiquer efficacement et à établir un lien de confiance avec leurs équipes virtuelles.

Qu'on le veuille ou non, ces deux facteurs influencent considérablement la productivité, la motivation et le rendement des employés, et les conséquences de les ignorer vont au-delà de l'improductivité et des erreurs.

À faire donc pour instaurer la confiance et une coopération efficace au sein des équipes virtuelles, et quels rôles jouent-ils dans les performances des employés ?

Certains d'entre nous ont déjà travaillé dans un environnement négatif, où les collègues sont peu fiables, détachés et peu réactifs.

Dans de telles situations, les employés ont tendance à retenir leur énergie, leurs compétences, leur passion et leur motivation parce qu'ils ressentent un manque de confiance, d'assistance et de connexion avec leurs équipes.

Alors, comment faire pour que la confiance vienne à la rescousse ?

1. Plus de confiance = Moins de conflits

La confiance est un superpouvoir qui résout les problèmes de mauvaise communication au sein des équipes virtuelles. 💪

La confiance interpersonnelle au sein des employés et des managers permet de réduire et de résoudre les malentendus de manière plus fluide.

Partagez l'esprit de confiance pour accélérer les processus de négociation ainsi que pour établir des relations personnelles plus étroites au sein des équipes virtuelles. Même si vous devez rester à un niveau professionnel, pensez à construire un solide terrain de confiance au fil du temps afin d'éviter autant que possible les conflits futurs.

Lorsque les gens partagent une certitude mutuelle envers leurs collègues et leurs responsables, ils se sentiront en sécurité dans leur environnement de travail

Les rendant donc plus ouverts aux négociations, aux discussions et aux dialogues sains avec l'équipe.

2. La confiance crée une aura de "Tu as un ami en moi !"

L'un des éléments fondamentaux de la performance des employés est une collaboration encore plus étroite au sein des équipes. En particulier dans le cadre du travail télétravail, où la communication en face à face est à son plus bas niveau, la gestion d'une équipe de travail est essentielle équipe collaborative à distance est devenue encore plus difficile.

Les relations de travail douteuses conduisent à une mauvaise coopération, alors que des liens de confiance peuvent facilement construire des partenariats plus solides entre les employés et les dirigeants. ✊

Toy Story/ GIPHY Une étude réalisée par Harvard Business Review montre que les gens qui travaillent dans un environnement où la confiance est élevée ont une productivité 50 % plus élevée. Cela prouve que la confiance est l'ingrédient numéro un pour constituer des équipes virtuelles solides. 🥗

En d'autres termes, une communication basée sur la confiance au sein des équipes motivera les membres à mettre leurs titres en commun et à trouver des idées plus innovantes.

3. Réduit le stress et l'isolement

De nos jours, la plupart des entreprises sont passées à un environnement de travail hybride et à une culture de travail entièrement télétravail - ce à quoi tous les employés et la direction n'étaient pas achevés.

Les nouveaux défis et les nombreux obstacles liés au travail à l'Accueil peuvent entraîner un niveau élevé de stress et une tendance à l'isolement ou au travail en silo parmi vos employés.

Des relations ouvertes, transparentes et dignes de confiance avec les équipes virtuelles aident les employés à surmonter la pression du travail, à se sentir plus motivés pour s'engager et à réduire toute pression liée au télétravail

7 Teams astucieux pour améliorer la communication au sein d'une équipe virtuelle et renforcer la confiance

Heureusement, il existe plusieurs moyens des gestionnaires hors pair peuvent instaurer la confiance et une communication transparente dans les équipes virtuelles. 🥳

Consultez ces conseils pratiques pour mettre en place des équipes collaboratives, alignées et responsabilisées.

1. Be flexible when it comes to virtual team communication

De nos jours, de plus en plus d'entreprises adoptent un état d'esprit ouvert et une perspective plus souple en matière de travail d'équipe. En particulier avec les équipes virtuelles, où une socialisation efficace est un peu complexe, la mise en œuvre de la simplicité est devenue essentielle.

Les responsables d'équipes virtuelles doivent être accessibles et amicaux afin que les employés se sentent libres de poser des questions, de discuter de problèmes et d'exprimer leur opinion. 🗣️

Garder l'esprit ouvert aux changements aidera les chefs d'équipe à maintenir la flexibilité et l'agilité face aux changements constants. En outre, la transparence culture d'entreprise permet une communication plus efficace entre les membres.

2. Définir des objectifs communs précis

La méthode du travail à domicile a définitivement apporté des changements dans l'équilibre de nos vies personnelles et professionnelles.

Ce qui, à son tour, rend difficile l'organisation des priorités.

C'est pourquoi les responsables d'équipes virtuelles doivent clairement définir les objectifs de l'entreprise pour chaque employé

Les membres peuvent parfois se sentir déconnectés du simple fait d'être géographiquement éloignés. Ainsi, que vous travailliez pour une société SaaS ou une entreprise de boulangerie, en tant que responsable, votre tâche consiste à fixer une destination commune avec des cibles clairement définies.

En outre, définissez des objectifs partagés afin de consolider les valeurs communes de l'entreprise, auxquelles chaque membre peut contribuer. Réalisez ces objectifs de manière plus simple grâce à l'outil spécial de ClickUp gestion des tâches fonctionnalité.

3. Dire "Merci !" à votre équipe virtuelle

Admettons-le : En tant qu'humains, nous désirons tous nous sentir vus et appréciés. 😌

Lorsqu'il s'agit de travailler avec des équipes virtuelles, l'appréciation et la reconnaissance se perdent souvent dans le flux constant des visioconférences, des discussions rapides et des projets sans fin. C'est pourquoi l'utilisation du pouvoir de la reconnaissance et de l'appréciation authentiques vous donne l'avantage d'améliorer la communication avec votre équipe virtuelle.

D'après l'étude Glassdoor 53% des employés admettent qu'ils resteraient plus longtemps dans leur entreprise s'ils se sentaient suffisamment appréciés.

Voici donc quelques pratiques créatives de reconnaissance des employés :

Mettez en place un programme d'appréciation des employés . Par exemple, vous pouvez attribuer des points pour avoir achevé des tâches, même les plus petites, ou pour avoir été ponctuel. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des avantages tels que des congés supplémentaires

. Par exemple, vous pouvez attribuer des points pour avoir achevé des tâches, même les plus petites, ou pour avoir été ponctuel. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des avantages tels que des congés supplémentaires Reconnaissez les réalisations individuelles pour mettre en valeur les employés productifs. Lorsque les managers soulignent les petites victoires des membres et les remercient par un appel téléphonique personnel, ces derniers se sentent valorisés et s'engagent davantage

pour mettre en valeur les employés productifs. Lorsque les managers soulignent les petites victoires des membres et les remercient par un appel téléphonique personnel, ces derniers se sentent valorisés et s'engagent davantage Célébrez même les échecs des employés en assistant la prise de risque et la détermination. De plus, tirez parti de tout échec pour motiver les autres membres à essayer de nouvelles choses

en assistant la prise de risque et la détermination. De plus, tirez parti de tout échec pour motiver les autres membres à essayer de nouvelles choses Partagez les réalisations de l'équipe via les médias sociaux et d'autres plateformes. Utilisez des hashtags spéciaux sur Instagram (par exemple #employeeofthemonth) et exprimez votre gratitude dans un simple post Facebook pour que les membres de votre équipe se sentent spéciaux

Les membres de l'équipe virtuelle peuvent souvent se sentir déconnectés de l'entreprise, c'est pourquoi leur fournir de la reconnaissance les aidera à s'engager et à mieux se motiver.

4. Les réunions 1:1 sont la forme d'une bonne communication au sein de l'équipe virtuelle

Une communication réussie passe par une approche individuelle des membres de votre équipe virtuelle.

L'organisation de réunions régulières est un moyen de suivre la progression du travail et les performances générales des employés, ainsi que de faire le point avec les membres de l'équipe virtuelle.

Toutefois, si vous souhaitez instaurer un climat de confiance et un environnement de collaboration solides, gardez du temps pour des rencontres individuelles. 🤝

Il est assez facile d'avoir des contacts personnels lorsque l'on travaille au bureau. Un simple "Hey there" ou une discussion rapide en préparant le café sont des moyens utiles pour briser la glace.

Même si vous avez rattrapé le temps perdu par le biais de l'e-mail marketing ou de la le texte de masse votre centaine d'employés de bureau, la présence physique compte toujours.

Si le travail télétravail pose des problèmes de communication interpersonnelle, il est encore possible de se faire des amis dans le monde virtuel. 🧑‍💻

Voici quelques conseils rapides pour organiser des réunions individuelles réussies avec vos travailleurs à distance:

Suivez un programme abonné

Posez des questions sur les défis auxquels les membres sont confrontés

Prenez des notes pour suivre la progression

Veillez àréduire les bruits de fond et d'éliminer les autres problèmes techniques

Préparez des questions décontractées

Faire preuve d'une bonne capacité d'écoute

Les chefs d'équipe qui organisent des réunions en face à face avec chaque membre ont plus de chances de gagner leur confiance et d'améliorer les relations amicales.

Une empathie honnête et sincère montre à quel point vous respectez et vous souciez de votre équipe virtuelle. Ce qui, à son tour, améliore les connexions de l'intérieur.

En outre, vous devez créer un environnement adéquat où il est agréable de discuter et d'afficher ses opinions. Que vous décidiez de d'utiliser un logiciel de réunion ou optez pour des applications mobiles, veillez à choisir le meilleur moment, à éliminer les bruits de fond et à instaurer une atmosphère conviviale.

ClickUp deviendra facilement votre outil favori pour améliorer tous les types de communication d'équipe. Tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'équipes virtuelles qui travaillent télétravail, les outils et fonctionnalités disponibles permettent d'organiser tout ce qui se passe dans votre entreprise. Des plans de projet visualisés et du suivi du travail en temps réel aux diagrammes de sprint et aux listes de priorités, vous pouvez créer, achever et gérer des tâches à partir d'un seul endroit !

5. Permettez à votre équipe virtuelle de partager et de faire du brainstorming

L'échange d'informations est le Saint Graal de la communication.

L'échange d'idées étant un effort de collaboration, il contribue à renforcer les équipes et à créer des liens productifs.

En particulier pour les chefs d'équipes virtuelles, il est essentiel d'organiser des sessions de brainstorming où les participants se sentent écoutés et appréciés, même pour leurs "mauvaises" idées. 🧠

6. Il y a une vie en dehors du travail!

Discuter de sujets en dehors du travail est l'option la plus facile pour former des relations de confiance avec votre équipe virtuelle.

Une fois de plus, cela témoigne de la transparence et de l'ouverture de votre entreprise à l'égard des employés à distance.

Une étude réalisée par Gallup montre que 50 % des salariés quittent leur emploi parce qu'ils sont insatisfaits et déconnectés de leurs managers.

La vraie raison est que les gens recherchent simplement _une véritable interaction humaine

Et, lorsque les temps sont durs, ils veulent simplement s'éloigner de tous les problèmes de l'entreprise l'épuisement au travail des échéances de projets et des rapports à n'en plus finir.

Avoir un chef avec lequel ils peuvent discuter des projets de travail de la même manière que de leur amour pour les chiens est une pure bénédiction.

7. Don't forget about the fun (N'oubliez pas le plaisir)

Compte tenu de la quantité de stress que subissent les travailleurs à distance, les managers doivent aménager des temps de loisirs pour les équipes virtuelles. Si les activités de consolidation d'équipe sont souvent considérées comme une pratique consistant à se déconnecter du travail, elles contribuent à resserrer les liens.

**Quels sont les moyens de s'amuser à distance ?

Jouer à des jeux vidéo virtuels et à des jeux-questionnaires (vous en avez certainement quelques-uns)parmi vos membres)

Participez à des quiz virtuels tels que leTrivia virtuel de l'heure de l'apéritif* Résoudre un jeu d'évasion en ligne

Créez et résolvez des scénarios difficiles

Jouer à deux vérités et un mensonge : un classique total

En particulier avec les équipes virtuelles, le fait de fournir des activités ludiques contribue à maintenir la connexion et l'engagement des membres. De plus, cela aidera les membres Fermés à se sentir plus proches et plus dépendants des managers.

Conclusion !

Améliorer la confiance et la coopération en tant que chef d'équipe virtuelle n'est pas chose facile, mais nos conseils simples et pratiques sont là pour vous aider à démarrer et à faire passer les relations de travail au niveau supérieur. ️

N'oubliez pas : En fin de compte, tout se résume à l'appréciation, au respect et à l'attention envers les équipes virtuelles.

Mon avis sur ClickUp

Nous avons commencé à utiliser ClickUp lorsque le travail télétravail est devenu la nouvelle normalité. Avec tant de nouveaux outils à gérer (Zoom, TeamViewer, etc.), ClickUp nous a fourni un autre niveau de simplicité. Nous l'avons surtout utilisé pour la gestion des tâches. Même si l'équipe était petite, nous avions besoin d'un outil facile à utiliser. Avec ClickUp, nous n'avions pas besoin de chercher la tâche ou la date limite. Nous pouvions également utiliser le système spécial de code couleur qui rendait les choses encore moins confuses.

Personnellement, j'ai adoré les boîtes de tâches où vous pouvez déplacer toutes les tâches dans leurs étapes (En cours, Terminé, À faire, etc.) Cela m'a aidé à comprendre visuellement où j'en suis dans ma gestion des tâches, et où en est mon équipe. Ainsi, s'il y avait quelque chose que je pouvais aider, je pouvais le voir directement sur le tableau de bord.