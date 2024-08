Les 10 meilleures alternatives à Discord pour les discussions de groupe en 2024

Discord est devenu la plateforme favorite dans les communication et de socialisation entre les joueurs et les communautés en ligne. Grâce à son interface conviviale et à ses outils de communication vocale et textuelle, il n'est pas surprenant que Discord ait gagné en popularité auprès d'autres utilisateurs.

Mais pour les fans de Discord qui recherchent des outils plus accessibles avec une qualité de niveau professionnel, vous avez des options. Il existe des alternatives à Discord qui offrent des fonctionnalités et des avantages similaires - et nous avons rassemblé les 10 meilleures !

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à Discord ?

Recherchez une plateforme avec les normes de sécurité les plus élevées pour promouvoir l'engagement de la communauté, partager du contenu multimédia et rester connecté quel que soit l'emplacement ou l'appareil de chacun

Une alternative à Discord dont l'utilisation est intuitive contribue à améliorer la productivité car les gens peuvent naviguer dans l'application et trouver facilement les informations dont ils ont besoin. Pensez aux types de sujets que vous souhaitez aborder avec votre réseau :

Développement professionnel et certification

Stratégie d'entreprise et perspectives de leadership

Événements, conférences et salons professionnels

Tendances et défis du secteur

Opportunités de carrière

Utilisez ClickUp Whiteboards avec des objets, des tâches, des relations et des stickies pour collaborer visuellement avec votre équipe

Disposer d'une plateforme riche en fonctionnalités avec discuter et collaborer offrent une plus grande flexibilité et une plus grande liberté créative pour exprimer des pensées, des idées et des solutions. Voici d'autres fonctionnalités clés à garder à l'esprit lors du choix d'une alternative à Discord :

Sécurité et confidentialité , y compris l'authentification à deux facteurs, le chiffrement de bout en bout et les mesures de protection des données

, y compris l'authentification à deux facteurs, le chiffrement de bout en bout et les mesures de protection des données Canaux de communication tels que le texte, la voix et la vidéo pour discutercollaborer en temps réel ou asynchrone

tels que le texte, la voix et la vidéo pour discutercollaborer en temps réel ou asynchrone Assistance à la plateforme avec documentation et tutoriels vidéo pour résoudre rapidement les problèmes

avec documentation et tutoriels vidéo pour résoudre rapidement les problèmes Personnalisation des profils personnels pour mieux représenter votre communauté et votre marque

des profils personnels pour mieux représenter votre communauté et votre marque Intégration avec des applications tierces telles quelogiciel de gestion de projet et l'e-mail

telles quelogiciel de gestion de projet et l'e-mail Contrôles de notifications pour couper le son des chaînes, définir des heures de silence et personnaliser chaque appareil

pour couper le son des chaînes, définir des heures de silence et personnaliser chaque appareil Mettre en forme et styliser avec modification en cours du texte et emojis pour une meilleure expression

avec modification en cours du texte et emojis pour une meilleure expression format et style avec édition de texte enrichi et émojis pour une meilleure expression Intégré solutions de vidéoconférence pour des discussions en temps réel

Intégré pour des discussions en temps réel Recherche fonctionnalité pour trouver rapidement des informations spécifiques

Les 10 meilleures alternatives à Discord

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /%$img/

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un avec des centaines de fonctionnalités personnalisables pour créer une expérience sans friction. L'espace de travail Affiche de discussion dans ClickUp permet aux petits et grands groupes de se connecter les uns aux autres de manière pratique à partir de plusieurs appareils !

De plus, ClickUp offre les avantages suivants des outils de collaboration visuelle comme les tableaux blancs et les cartes mentales pour aller au-delà des canaux de discussion et des documents traditionnels. Tirez parti d'une visibilité accrue grâce aux commentaires @mention et aux messages exploitables avec clips vidéo et audio pour tout sujet de discussion.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contact pour les prix ClickUp évaluations et critiques

G2 : 4.7/5 (6 500+ commentaires)

: 4.7/5 (6 500+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 500+ commentaires)

2. Slack

via Slack Slack est un service de communication d'équipe et hub de collaboration qui rassemble les personnes, les données et les outils en un seul endroit. Il aide les équipes à rester organisées, à connecter tous leurs outils logiciels, et à à travailler ensemble plus efficacement pour faire les choses terminées plus rapidement.

Avec Slack, les utilisateurs peuvent créer des canaux pour des sujets ou des conversations spécifiques, paramétrer des rappels pour les tâches et les échéances, partager des fichiers, suivre la progression des projets, et bien plus encore. Slack est également intégré à des milliers d'autres applications, ce qui permet d'étendre encore plus les discussions !

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Rôles du système permettant de classer unmembre de l'équipe en tant qu'administrateur pour gérer les comptes Slack ou en tant que non-administrateur

Canaux pour créer des espaces centraux et partagés pour les discussions, les fichiers et les personnes

Créateur de flux de travail pour automatiser les actions de routine et la communication

Réunions quotidiennes et clips avec options audio et vidéo

Limites de Slack

Options de personnalisation limitées dans les paramètres individuels

L'assistance à la prévention de la perte de données est une fonctionnalité du forfait Enterprise

Prix de Slack

Forfait Free

Plan Pro : 7,25 $/mois par personne, facturé annuellement

: 7,25 $/mois par personne, facturé annuellement Plan Business+ : 12,50 $/mois par personne, facturé annuellement

: 12,50 $/mois par personne, facturé annuellement Plan Enterprise Grid : Contactez Slack pour connaître les tarifs

Capterra : 4.7/5 (22,000+ reviews)

G2 : 4.5/5 (30 000+ avis) Compare Slack Vs Asana !

3. Messager des troupes

via Messager des troupes Troop Messenger est une application de messagerie complète conçue pour aider les utilisateurs à travailler ensemble plus efficacement. Il s'agit d'une solution de messagerie et de collaboration tout-en-un pour les équipes virtuelles et distantes offrant des fonctionnalités telles que la discussion en groupe, le partage de fichiers et les visioconférences, la gestion des tâches des outils, des chatbots, des intégrations personnalisées, et bien plus encore.

Les utilisateurs peuvent collaborer en temps réel et rester connectés en toute simplicité. La plateforme offre également une fonction de recherche puissante qui permet aux utilisateurs de trouver rapidement des messages et des fichiers, ce qui les aide à rester organisés et au courant des dernières conversations.

Troop Messenger meilleures fonctionnalités

Création de messages à envoyer à un grand nombre d'utilisateurs et de groupes à la fois

Systèmes de discussions privées, y compris les messages personnels

Fonctionnalité de transfert de messages

Indicateurs de lecture et de frappe

Discussion textuelle et vocale

Limites de Troop Messenger

Les utilisateurs enregistrés de Troop Messenger n'ont accès qu'à l'assistance en direct

Courbe d'apprentissage abrupte pour personnaliser la plateforme

Prix de Troop Messenger

Entreprise : 5$ par utilisateur et par mois

: 5$ par utilisateur et par mois Supérieur : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Premium : 25 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.6/5 (70+ commentaires)

: 4.6/5 (70+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (10+ commentaires)

4. Chanty

via Chanty Chanty est une plateforme de collaboration dotée de fonctionnalités telles que l'assistance en ligne, les appels vidéo, le partage de fichiers et la gestion des tâches pour aider les utilisateurs à rester connectés et productifs. Avec Chanty, les utilisateurs peuvent partager des idées, assigner des tâches et obtenir rapidement un retour d'information de la part des autres.

De plus, toutes les communications sont stockées en toute sécurité en un seul endroit, de sorte qu'il est possible d'y accéder facilement à tout moment. Son système de notifications permet aux utilisateurs de savoir quand il y a de nouveaux messages, des mises à jour de tâches ou des fichiers importants. Ainsi, tout le monde est au courant du statut le plus récent !

Chanty meilleures fonctionnalités

vidéo et audio 4k avec assistance pour jusqu'à 1 000 participants vidéo

Actions de discussion pour renommer ou quitter les conversations

mentions pour avertir les membres

Messages vocaux pour les réponses en déplacement

Thème sombre à fort contraste

Limites de Chanty

Les vues des tâches sont limitées à Kanban, liste et Calendrier

Les rôles et les contrôles de permission sont des fonctionnalités payantes

Prix de Chanty

Forfait gratuit

Forfait Business : 3 $ par utilisateur et par mois

G2 : 4.5/5 (30+ commentaires)

: 4.5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

5. Mumble

via Mumble Le prochain sur notre liste d'alternatives à Discord est Mumble, un logiciel de discussion vocale open-source, à faible latence et de haute qualité, principalement destiné à être utilisé pendant les jeux. Il peut être utilisé pour la communication de groupe sur Internet ou d'autres connexions en réseau. Mumble fournit des données audio claires à un faible débit binaire et un délai de traitement minimal, ce qui le rend idéal pour les applications de jeu.

Il est également crypté pour garantir la confidentialité et la sécurité des communications. Mumble est disponible pour Windows, macOS et Linux. En outre, il assiste une variété de plugins pour prendre en charge divers médias comme le streaming musical.

Les meilleures fonctionnalités de Mumble

Commandes de discussion et entrées de menu contextuel personnalisées

Système étendu de permissions pour les utilisateurs (ACL)

Reconnaissance des amis à travers les serveurs

Communication cryptée

Assistants de guide d'installation

Limites de Mumble

Les utilisateurs doivent payer pour certaines applications et modules complémentaires afin d'obtenir davantage de fonctions

Assistance limitée en cas de problèmes de dépannage

Prix de Mumble

L'utilisation de Mumble est gratuite

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. Steam Discuter

via Discussion sur Steam Steam Chat est un service de discussion vocale de la plateforme Steam qui permet aux utilisateurs de communiquer entre eux. Il fournit une variété d'options de communication, telles que les chats vocaux et vidéo, les chats de groupe, et plus encore. En plus de la messagerie privée, les utilisateurs peuvent également rejoindre des salles de discussion publiques pour communiquer avec plusieurs utilisateurs à la fois.

La plateforme offre une variété d'options de personnalisation, telles que la création d'avatars personnalisés et l'ajout d'amis pour faciliter la communication. Steam Chat est également intégré aux autres services Steam, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder à la liste de leurs amis sur la plateforme et de se connecter avec eux en ligne.

Meilleures fonctionnalités de Steam Chat

Discussions multimédias conviviales, incluant vidéos, images, tweets, etc

Liens partageables pour inviter des personnes directement dans un groupe de discussion

Discussions de groupe sauvegardées avec titres et avatars

Fonctionnalité de glisser-déposer des amis

Canaux en un clic

Limites de Steam Chat

Manque de fonctionnalités de personnalisation pour une interface utilisateur simple par rapport à d'autres alternatives de Discord

Le niveau d'équipe d'un utilisateur affecte la limite de ses amis

Prix du Steam Chat

L'utilisation de Steam Chat est gratuite

Steam Chat évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

7. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Microsoft Teams est une plateforme de collaboration basée sur le cloud développée par Microsoft, conçue pour permettre aux employés d'une organisation de collaborer et de communiquer facilement entre eux. Elle offre aux utilisateurs la possibilité de se connecter et de partager des fichiers, des discussions et des tâches à partir d'un hub central.

L'outil permet aux utilisateurs de créer des canaux pour des sujets ou des équipes spécifiques, ainsi que de rechercher du contenu et des discussions au sein de leur équipe. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités, Microsoft Teams est une équipe puissante qui aide les utilisateurs à rester connectés, organisés et productifs. Il peut être utilisé dans n'importe quel paramètre d'entreprise ou d'éducation pour rassembler les gens, partager les connaissances et collaborer sur des projets.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Microsoft Office y compris Word, PowerPoint et Excel

Notifications prioritaires toutes les deux à 20 minutes

Appels vocaux, messagerie vocale et transferts d'appels

Partage d'écran avec arrière-plan flou

Traduction des messages en ligne

Limites de Microsoft Teams

Nécessite une boîte aux lettres Exchange Online (basée sur le cloud) pour utiliser pleinement la plateforme

Courbe d'apprentissage abrupte pour apprendre les différentes fonctions

Prix de Microsoft Teams

Microsoft Teams propose plusieurs forfaits pour les entreprises et les particuliers. Un compte Accueil gratuit est disponible avec des fonctionnalités limitées

G2 : 4.3/5 (13 000+ commentaires)

: 4.3/5 (13 000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (9 000+ commentaires)

8. Skype

via Skype Skype est une application qui permet aux utilisateurs de passer des appels audio et vidéo gratuits. Elle fournit également des services de messagerie instantanée, de partage de fichiers, de vidéoconférence et de partage d'écran. Grâce à l'application mobile Skype, les utilisateurs peuvent rester en contact lors de leurs déplacements. L'application est disponible pour les appareils Android et iOS.

Elle peut être utilisée à des fins de communication professionnelle et personnelle. Skype offre également des fonctionnalités avancées telles que le renvoi d'appel, la messagerie vocale et la conférence téléphonique. En outre, les utilisateurs peuvent passer des appels internationaux à faible coût grâce aux crédits ou aux abonnements Skype.

Meilleures fonctionnalités de Skype

Cotation des messages pour un suivi plus rapide

Renvoi des messages vers d'autres discussions

Cryptage de bout en bout pour les messages instantanés

Intégration de Spotify pour prévisualiser les chansons

Réactions, GIFs, citations, et plus encore

Limites de Skype

Mon travail est plus efficace au sein de l'écosystème Microsoft pour bénéficier des avantages de la plateforme

Des publicités apparaissent pour les utilisateurs du forfait gratuit

Tarifs de Skype

Skype propose des forfaits gratuits et payants, y compris un abonnement, des crédits Skype et un numéro Skype

G2 : 4.3/5 (22 000+ commentaires)

: 4.3/5 (22 000+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (370+ commentaires)

9. Ventrilo

via Ventrilo Ventrilo est un programme de discussion et de communication vocale conçu pour les jeux en ligne, en particulier les jeux multijoueurs. À la liste des serveurs, aux paramètres des utilisateurs et des canaux, à la détection de l'activation vocale, aux raccourcis clavier, etc., Ventrilo offre aux joueurs un excellent moyen de rester connectés pendant les parties.

De plus, Ventrilo fournit aux utilisateurs une connexion sécurisée et gratuite. Cette alternative à Discord est également idéale pour les réunions en ligne ou les conférences téléphoniques, car elle permet aux utilisateurs du monde entier de participer, quel que soit leur emplacement !

Les meilleures fonctionnalités de Ventrilo

Discussions privées d'utilisateur à utilisateur, qu'il s'agisse d'appels vocaux ou de textes

Fonctionnalités de filtrage et de lecture des flux vocaux des canaux

Mots de passe administrateur de canal persistants

Génération de voix par synthèse vocale (TTS)

Utilisation minimale des ressources de l'unité centrale

Limites de Ventrilo

Le contenu du site Web est très long à lire et à résoudre les problèmes par rapport à d'autres solutions Discord

Gratuit pour un maximum de 8 personnes sur le même serveur

Prix de Ventrilo

L'utilisation de Ventrilo est gratuite

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Élément

via Élément Element est une plateforme de communication permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des messages, des images et d'autres données via la messagerie instantanée. L'outil permet également aux utilisateurs de créer et de rejoindre leurs propres salles de discussion tout en assistant les appels audio et vidéo.

La plateforme est disponible sur Android, iOS, macOS, Windows et les navigateurs web. Son utilisation est gratuite, mais elle dispose de fonctionnalités supplémentaires pour les forfaits premium, comme une capacité de stockage accrue et des options de personnalisation.

Element meilleures fonctionnalités

Assistance et accords sur les niveaux de service (SLA) pour les déploiements dans le cloud et sur site

Salles de discussion de groupe pour les individus ou les équipes avec des permissions d'accès

Fonctionnalité de réseau multiple pour travailler et collaborer en toute sécurité

Appels vocaux et vidéo illimités, individuels ou en groupe

Cryptage de bout en bout

Limites des éléments

L'assistance d'Element n'est pas en mesure de réinitialiser les mots de passe ou de réactiver les comptes matrix.org

Les utilisateurs ne peuvent pas s'inscrire avec un numéro de téléphone

Prix des éléments

Business : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Souverain : Contacter Element pour plus de détails

Évaluations et critiques d'Element

G2 : 4.3/5 (20+ commentaires)

: 4.3/5 (20+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (5+ commentaires)

Restez connecté et organisé avec les outils de discussion de ClickUp

ClickUp offre une expérience de discussion incroyable, taillée sur mesure pour une productivité et une efficacité accrues.

Doté de fonctionnalités puissantes telles que les intégrations, la gestion des tâches et les outils créatifs comme les Tableaux blancs et les Cartes mentales, ClickUp crée une plateforme unique qui va bien au-delà des canaux de discussion et des documents conventionnels.

De plus, ClickUp propose un forfait gratuit avec un nombre illimité de membres Free Forever Plan et des plans de tarification abordables pour démarrer avec un petit ou un grand groupe ! 🌐

Créer un compte gratuit