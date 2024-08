Qu'est-ce qu'un système de gestion du travail et comment le mettre en œuvre ? (2024)

Dans le monde concurrentiel actuel, les organisations doivent constamment s'efforcer d'atteindre leurs objectifs et cibles annuels. Heureusement, il existe un moyen de le faire sans paniquer et se ronger les ongles tous les deux jours.

Et cela commence par la compréhension de la gestion du travail.

La gestion du travail est un processus qui aide un entreprise à gérer à la fois ses flux de travail et ses charges de travail simultanément.

c'est comme un superpouvoir d'entreprise qui peut même laisser les Avengers pantois !

Dans cet article, nous allons couvrir tout ce que vous devez savoir sur la gestion du travail y compris ses avantages clés et son processus. Nous mettrons également en évidence le meilleur outil de gestion du travail que vous pouvez utiliser aujourd'hui.

Plongeons dans le vif du sujet. 🏊

Qu'est-ce que la gestion du travail ?

Le Mon travail est un système qui aide les entreprises à créer une structure de flux de travail efficace qui fonctionne à tous les niveaux de l'organisation. Il vise à rationaliser plusieurs processus d'entreprise afin que les services internes et externes de l'Union européenne soient en mesure de fournir des services de qualité à leurs clients équipes virtuelles peuvent travailler efficacement pour maximiser les profits.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image4-5.gif l'argent de mr krabs /$$$img/

Et pour cela, vous évaluez soigneusement les le travail opérationnel pour identifier les lacunes de la structure existante.

La gestion du travail intègre également des procédures qui aident les organisations à aligner leur travail et à l'exécuter avec perfection.

En fin de compte, tout cela contribue à (roulement de tambour, s'il vous plaît...)

Améliorer les performances de l'organisation

Éliminer les redondances au sein du système

Répondre aux attentes des clients (et avoir l'air super cool en le faisant 😎)

Utiliser efficacement les ressources

Excellente collaboration au sein de l'équipe

La plupart des gens confondent la gestion du travail avec la gestion de projet, car les deux pratiques ont des points communs.

Cependant, il ne s'agit pas de la même chose.

Mettons donc les choses au clair et comprenons rapidement leurs différences.

Gestion du travail vs. gestion de projet

Mon travail consiste à rationaliser les tâches, à améliorer la qualité de l'environnement de travail, etc l'utilisation des ressources etc.

Il s'agit essentiellement de choses que vous effectuez également dans le cadre de votre processus de gestion de projet.

Mais il y a une énorme différence entre les deux lorsqu'il s'agit de leur champ d'application.

Voici comment la gestion du travail et la gestion de projet sont deux concepts différents :

Comparaison entre la gestion du travail et la gestion de projet | Mon travail et la gestion de projet sont deux concepts différents | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | | La gestion du travail vous aide à organiser et à exécuter des tâches liées à des projets multiples et à des tâches ad hoc. Elle vous aide à forfaiter et à exécuter des tâches dans le cadre d'un projet individuel | Elle vous permet d'atteindre des objectifs à long terme axés sur l'efficacité et la réussite de l'entreprise. Elle vous permet d'atteindre des objectifs à court terme liés à un projet | Il s'agit d'un processus répétitif doté d'une structure évolutive et flexible. Il possède généralement une structure rigide avec un calendrier et un budget déterminés | Il implique toutes les équipes d'une organisation. Il n'implique que les membres de l'équipe de projet associés à un projet particulier | Elle permet d'atteindre les objectifs de l'entreprise et de répondre aux attentes du projet

Mon travail étant terminé, explorons les différentes étapes du processus de gestion du travail.

Le processus de gestion du travail

Le processus de gestion du travail se compose de six étapes qui vous aident à adopter une approche cohérente et structurée de la gestion du travail :

L'identification du travail

Le forfait travail

Planification du travail

L'exécution du travail

Suivi du travail

Analyse du travail

L'objectif final de toutes ces étapes est de fournir un travail de qualité de qualité qui répondent aux attentes des parties prenantes et s'alignent sur le budget approuvé.

Heureusement, avec un outil de gestion du travail comme ClickUp, vous pourrez automatiser et rationaliser ces six étapes.

Mais avant de voir comment ClickUp fait de la gestion du travail en entreprise un jeu d'enfant, voici ce qui se passe à chaque étape du processus de gestion du travail :

1. Identification du travail

Cette étape consiste à identifier la tâche à accomplir.

Vous définissez exactement en quoi consiste le travail, comment vous y prendre et quand l'achever.

Il est également essentiel de documenter ces informations pour s'assurer que tout le monde est sur la même page.

2. Mon travail forfaitaire

Le forfait travail consiste à identifier les ressources nécessaires et à établir des estimations de durée pour s'assurer que les choses sont faites à temps. Une fois que vous avez réuni toutes les données pertinentes, vous devez élaborer un forfait.

un qui soit exécutable, contrairement à tous vos forfaits vacances 2020... 😐

Heureusement, depuis que les applications de gestion du travail ont.. des diagrammes de Gantt intégrés vous n'aurez plus à vous fier à des feuilles de calcul pour planifier votre travail !

3. Planification du travail

Au cours de cette étape, le chef d'équipe ou le gestionnaire de projet planifie le travail sur plusieurs jours, semaines, voire mois.

Et avec ces échéanciers de gestion de projet en main, vous informez l'équipe de ses responsabilités en détail.

4. Mon travail

Tout étant planifié et cartographié, il est temps de passer à l'action.

Les membres de l'équipe commencent à travailler sur la tâche en suivant le forfait d'action prédéfini discuté lors des étapes initiales. Vous donnez également la priorité à tout travail urgent (et aux pauses pour se resservir du café) afin de vous assurer que vous atteignez vos objectifs dans les temps. ☕

5. Suivi du travail

Nous savons tous à quel point il peut être frustrant de ne pas respecter une échéance importante...

Mais les forfaits ne se déroulent pas toujours comme prévu, et ce n'est pas grave.

C'est pourquoi il est essentiel d'assurer un suivi du travail et de vérifier si tous les membres de l'équipe travaillent conformément au calendrier.

Si quelque chose ne semble pas aller, vous pouvez réfléchir ensemble et créer des forfaits de sauvegarde qui vous aideront à vous rapprocher de vos objectifs.

6. Analyse du travail

quels ont été les obstacles ? qu'auriez-vous pu faire mieux ?

À cette étape, vous vous référez aux données et à la documentation rassemblées pour évaluer la qualité du travail. Il est utile de prendre note de tous les éléments clés afin d'affiner vos processus.

Pour une gestion du travail réussie, vous devez planifier, programmer, suivre et organiser plusieurs aspects différents afin d'améliorer l'efficacité de votre équipe.

Faire cela pour un seul projet est déjà fatigant.

Pensez à le faire au niveau de l'organisation !

Ne vous inquiétez pas. Avec le bon logiciel de gestion du travail, cela peut être du gâteau.

Quel que soit votre secteur d'activité, le logiciel peut vous aider dans certains de ces domaines, voire dans tous :

Mon travail consiste à examiner de plus près trois raisons clés pour lesquelles vous devez utiliser un logiciel de gestion du travail.

1. Déléguez comme un patron!

La gestion des tâches et les délégations sont bien plus délicates qu'il n'y paraît (nous sommes sûrs que n'importe quel manager serait d'accord avec nous).

Heureusement, l'attribution des tâches devient un jeu d'enfant avec une solution de gestion du travail. Les en cours peuvent assigner des tâches en quelques clics et rester informés de la progression en temps réel. Cette solution vous aide également à à fixer des paramètres et à gérer les délais en un clin d'œil !

2. Collaborer en toute simplicité

Vous êtes-vous déjà perdu à la recherche d'une information pertinente dans un long fil d'e-mails ?

c'est comme si on vous demandait si vous avez déjà eu envie de sécher le travail le Monday ? oui, bien sûr ! #MondayBlues_ 😰

Eh bien, cela n'arrivera pas si vous utilisez un logiciel de gestion du travail. Une plateforme de gestion du travail vous permet de stocker et de partager tous les fichiers pertinents afin que les membres de l'équipe puissent y accéder facilement.

3. Une gestion efficace de la charge de travail

Avec logiciel de gestion du flux de travail avec le logiciel de gestion du flux de travail, la gestion de la charge de travail de votre équipe devient très facile. Vous pouvez obtenir un aperçu rapide de ce qui se trouve dans l'assiette de chacun ! 🍽 Gestion efficace des ressources vous permet également d'identifier les personnes surchargées et de réaffecter ces ressources à un employé dont les tâches sont moins nombreuses.

Comment choisir le bon outil de gestion du travail

Les logiciels de gestion du travail sont plutôt utiles, non ?

mais choisir le bon _outil peut être aussi difficile que de comprendre l'intrigue d'un film de Christopher Nolan. 😵

L'outil de gestion du travail que vous choisissez doit correspondre au flux de travail existant et aux objets de l'entreprise de votre organisation.

Voici donc quelques points sur lesquels vous devez rester vigilant :

Analysez vos processus existants et voyez quels sont les départements qui contribuent énormément ou ceux qui ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire (et peut-être d'un discours d'encouragement !).

En fonction de votre structure organisationnelle, déterminez les fonctionnalités dont vous avez besoin pour rationaliser la gestion du travail

Plus l'équipe et le volume de travail sont importants, plus l'organisation doit rechercher une solution logicielle sophistiquée. Votre équipe peut même utiliser une solution de gestion du travail d'entreprise basée sur le cloud

Si votre flux de travail actuel demande beaucoup de travail, les organisations devraient envisager une solution de gestion du travail en ligne processus de gestion du travail automatisé avec synchronisation automatique des données, mises à jour et alertes

L'objectif principal est-il d'accroître l'efficacité des employés ? Ou d'accroître la croissance de l'entreprise ? L'identification des cibles clés de l'entreprise peut aider les entreprises à repérer le logiciel qui leur permettra d'atteindre leurs objectifsleur main-d'œuvre d'atteindre ces cibles

P.S. Plus votre réalisation est importante, plus la fête de travail annuelle est importante. 😁

Discutez de ces aspects avec votre équipe et vous serez en mesure de décider du logiciel de gestion du travail le plus approprié à vos besoins.

Et pour vous aider à prendre cette décision dès maintenant, nous allons vous présenter officiellement ClickUp.

Le meilleur outil de gestion du travail en 2022

comment vous et votre équipe pouvez faire grimper en flèche vos niveaux de productivité et créer un flux de travail inégalé ?

En s'associant au meilleur logiciel de gestion du travail qui soit, ClickUp !

_ClickUp est comme Yoda, donnant aux équipes virtuelles la force nécessaire pour débloquer leur plein potentiel

Avec modèles personnalisés et des fonctionnalités innovantes comme les Cartes Mentales et un tableau Kanban, ClickUp aide les organisations à mettre en place une structure de travail saine et stable. 😇

Voici un rapide aperçu de quelques-unes des meilleures solutions Fonctionnalités de ClickUp qui en font l'outil de gestion du travail par excellence :

Work Your Way Up (Travaillez pour progresser)

Le logiciel de gestion du travail stimule non seulement la performance d'une organisation, mais améliore également la communication et la productivité de l'entreprise. Il aide les entreprises à allouer et à gérer les ressources efficacement tout en motivant les membres de l'équipe à accomplir beaucoup plus dans un délai donné.

alors, quelle est l'étape suivante pour les organisations qui cherchent à augmenter leur croissance ?

S'associer à un système de gestion du travail doté de fonctions améliorées comme ClickUp! 💁

Avec un tableau de bord à la fois complet et convivial, ClickUp vous aide à suivre la progression du travail et à gérer efficacement votre temps.

En plus de cela, votre équipe peut collaborer sur des idées de projets, des comptes-rendus de réunions et bien plus encore avec Teams.

Ainsi rejoignez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour réussir chaque tâche en toute confiance et #WinAtWork chaque jour.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/image1-6.gif pompe de poing victorieuse /$$$img/