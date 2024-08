20 des meilleures alternatives et concurrents de Smartsheet pour la gestion de projet 2024

vous cherchez les meilleures alternatives à Smartsheet ?

Bien que Smartsheet soit une plateforme capable d'offrir des fonctionnalités de gestion de projet de base, elle présente quelques sérieux inconvénients.

Pour commencer, Smartsheet est connu pour être un peu maladroit lors de la mise à jour ou de la gestion générale de projets un peu complexes. Deuxièmement, c'est une option coûteuse pour les projets agiles et le suivi des ressources, que vous pouvez trouver dans de nombreuses alternatives à Smartsheet.

À la base, Smartsheet met en forme une feuille de calcul, tout comme Excel. Si vous voulez une solution tout-en-un pour gérer vos projets, Smartsheet peut vous obliger à passer des heures à fouiller dans les cellules et les colonnes pour trouver les informations dont vous avez besoin.

Et si vous n'êtes pas fan de la gestion de projets à l'aide de feuilles de calcul, il existe des options ! C'est pourquoi nous sommes ici pour présenter les meilleurs outils qui non seulement vous aident à organiser des projets, mais aussi les plateformes qui peuvent le faire en utilisant différents affichages.

Voici les 20 meilleures alternatives à Smartsheet que vous devez considérer (y compris des informations détaillées sur les principales fonctionnalités de chaque outil, les avantages et les inconvénients, les prix et les évaluations des clients).

Avant d'aborder les alternatives, examinons un peu plus en profondeur les raisons pour lesquelles les gens envisagent de s'éloigner de Smartsheet en premier lieu.

Pourquoi chercher des alternatives à Smartsheet ?

Via SmartsheetSmartsheet est essentiellement spreadsheet software . Mais elle peut être utilisée pour la gestion de projet. Et c'est un inconvénient majeur car il y a une limite à ce que l'on peut faire avec cet affichage spécifique.

En d'autres termes, les feuilles de calcul ne sont pas adaptées à la gestion de projet moderne où, soyons réalistes, nous sommes hyper concentrés sur la productivité. Si vous recherchez une solution complète pour aider les équipes à améliorer leur productivité, Smartsheet n'est pas toujours la meilleure option.

Cependant, si vous souhaitez gérer des quantités massives de données (et fouiller dans tout cela 😬) ou vous fier à l'entrée manuelle de données à l'échelle de l'entreprise la gestion du portfolio des projets alors c'est peut-être l'outil qu'il vous faut. Mais pour la plupart des gens, il est très peu pratique de travailler avec des cellules et des colonnes pour tout, surtout si collaboration au sein d'un projet est essentielle pour votre organisation.

Smartsheet manque de fonctionnalités essentielles de collaboration et de rapports pour aider les équipes à prospérer

Les équipes collaboratives sont tout simplement plus performantes. En fait, les équipes collaboratives sont tout simplement plus performantes, les données d'un sondage montrent que que la première raison pour laquelle les employés et les dirigeants d'organisations estiment qu'un projet a échoué est une mauvaise collaboration.

Une étude complète de la outil de gestion de projet doit être équipé de fonctionnalités intégrées de discussion et de commentaires pour que tout le monde soit au courant. Smartsheet nécessite davantage de communications par e-mail, ce qui provoque des goulets d'étranglement en raison de la nécessité de rechercher des informations.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Smartsheet-campaign-planning-example.png Exemple de forfait de campagne Smartsheet /$$$img/

Exemple de planification d'une campagne dans Smartsheet

Parallèlement, les fonctionnalités de rapports sur la progression des projets sont tout aussi importantes. Mais avec Smartsheet, vous devez tout saisir manuellement lorsque vous êtes en train de planifier un projet créer des diagrammes de Gantt détaillés .

Bien que Smartsheet dispose d'une fonctionnalité de rapports d'équipe, elle n'est pas très conviviale. Pour une suivi du projet vous avez besoin d'un affichage plus facile en utilisant les diagrammes Velocity, Burnup et Burndown, que vous ne trouverez pas dans Smartsheet.

Smartsheet ne dispose pas des fonctionnalités de suivi du temps pour équilibrer vos ressources

Chaque gestionnaire de projet a besoin d'une fonctionnalité de suivi du temps dans sa boîte à outils.

pourquoi ?

Ces outils de gestion de projet permettent aux équipes d'être plus flexibles afin d'estimer la productivité, de mettre en place des gestion des ressources la gestion des ressources permet de mesurer le temps facturable ou de cumuler le temps passé sur des tâches et des projets multiples.

et Smartsheet ?

Malheureusement, Smartsheet n'offre pas de fonctionnalités avancées et automatiques de suivi du temps. Cela signifie que vous n'avez aucun moyen de déterminer le temps que vous avez passé sur une tâche particulière.

Smartsheet est l'une des options les plus chères, même pour les entreprises

Tout d'abord, Smartsheet ne propose pas de forfait Free.

Le forfait Pro commence à 9 $ par utilisateur et par mois (jusqu'à 10 utilisateurs), tandis que le forfait Business est de 32 $ par utilisateur et par mois (minimum de trois utilisateurs). Le forfait Business le moins cher coûte donc 96 $ par mois. Smartsheet fait aussi un forfait Enterprise avec une tarification personnalisée.

En fin de compte, Smartsheet devient coûteux sans une gestion approfondie des ressources, des affichages de projets multiples et des fonctionnalités de suivi du temps. Si vous utilisez Smartsheet ET un autre logiciel de gestion des ressources humaines, vous pouvez vous tourner vers Smartsheet outil de productivité dans votre organisation, il est peut-être temps de reconsidérer vos options.

Les 20 meilleures alternatives à Smartsheet que vous devez essayer

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Plus de 15 affichages dans ClickUp /$$img/

Visualisez vos tâches avec plus de 15 vues dans ClickUp, y compris la Liste, le Tableau et le Calendrier

ClickUp est la première plateforme de productivité mur à mur au monde, ainsi que l'une des plus grandes plateformes de productivité au monde outils les mieux évalués sur le marché aujourd'hui. Avec les puissantes fonctionnalités de rapports, de suivi et de collaboration de ClickUp, vous aurez tout ce dont vous avez besoin.

Voici pourquoi ClickUp est n° 1 dans cette liste d'alternatives à Smartsheet et comment sa version gratuite peut faire plus que les forfaits payants de Smartsheet ! Les plus de 15 affichages personnalisés de ClickUp vous permettent de visualiser l'environnement de travail de votre projet exactement comme vous le souhaitez.

Que vous souhaitiez voir une Liste, une Box, un diagramme de Gantt, un tableau Kanban ou un Calendrier, ClickUp est personnalisable afin que toutes vos différentes équipes puissent travailler à partir d'une vue qui a du sens. Imaginez que votre équipe commerciale soit dans le CRM, l'équipe de marketing de contenu dans Kanban, le service informatique dans la vue Liste, et votre équipe productivité dans la vue Calendrier - le tout connecté sans jamais quitter la plateforme !

Attribuer des commentaires dans les tâches ou sous-tâches à des coéquipiers dans ClickUp pour que tout le monde reste informé

Chaque tâche ClickUp dispose d'une section de commentaires intégrée pour les discussions relatives au projet. Que vous souhaitiez partager un fichier ou utiliser des Commentaires assignés pour étiqueter n'importe quel membre de l'équipe sur une tâche, ClickUp est la solution collaborative par excellence.

Et contrairement à Smartsheet, la fonctionnalité intégrée de suivi du temps de ClickUp permet de surveiller le travail de votre équipe, de suivre les heures facturables ou de recueillir le temps passé sur les projets. ClickUp intègre également parfaitement avec presque tous les outils tiers de suivi du temps, comme Time Doctor , En temps voulu et Everhour .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/time-tracking-in-clickup.gif Exemple de fonctionnalités de suivi du temps dans ClickUp /$$img/

ClickUp utilise des fonctionnalités de suivi du temps pratiques et non invasives pour mesurer les ressources de l'équipe

Principales fonctionnalités

100+ pré-construits flux de travail Automatisation modèles: Automatisez les tâches répétitives ou personnalisez et construisez les vôtres flux de travail automatisés * Glissez-déposez : Tirez le profil de n'importe quel membre de l'équipe depuis la barre latérale pour attribuer des tâches ou déplacer des tâches dans un autre statut

flux de travail Automatisation modèles: Glissez-déposez : Tirez le profil de n'importe quel membre de l'équipe depuis la barre latérale pour attribuer des tâches ou déplacer des tâches dans un autre statut Cartes mentales : Planifiez et organisez des tâches, des idées ou des projets nouveaux ou existants à l'aide d'un schéma très visuel

: Planifiez et organisez des tâches, des idées ou des projets nouveaux ou existants à l'aide d'un schéma très visuel Checklists de tâches : Créez des checklists dans les tâches pour donner aux projets plus de détails et de comptes à rendre

: Créez des checklists dans les tâches pour donner aux projets plus de détails et de comptes à rendre ClickUp Docs : Créez, attribuez, étiquetez et organisez facilement des documents dans des tâches et sous-tâches pour que tout reste au même endroit

: Créez, attribuez, étiquetez et organisez facilement des documents dans des tâches et sous-tâches pour que tout reste au même endroit Statuts personnalisés : Toutes les équipes ne travaillent pas de la même manière et les étiquettes et statuts personnalisables permettent d'adapter facilement les flux de travail à des besoins spécifiques

Avantages

Forfait Free Forever puissant avec des tonnes de fonctionnalités avancées

Idéal pourScrum, Kanban et autres Projets de développement de logiciels agiles * Visualisez les niveaux d'activité de votre équipe grâce à des rapports détaillés

Une interface utilisateur très conviviale pour s'amuser et se faciliter la tâchelogiciel de gestion de projet* Permissions personnalisées pour garder les parties prenantes du projet dans la boucle

Des tableaux de bord puissants pour mieuxgestion du travail* Facile de créer uneforfait de projet ou des bases de connaissances élaborées avec ClickUp Docs

Mon travaille avec une tonne d'intégrations tierces (Microsoft Office 365,Zoom, Slacket bien d'autres)

Les dépendances permettent d'organiser les tâches dans le bon ordre

Des modèles de tâches pratiques et des fonctionnalités d'Automatisation évitent de partir de zéro

Inconvénients

Impossible d'exporter des tableaux de bord

Pas de marque blanche disponible

Pas d'étiquettes disponibles pour les documents

ClickUp travaille constamment à combler ces petites lacunes. En savoir plus La feuille de route des produits ClickUp ici et obtenez notre liste des meilleures alternatives à ClickUp .

Prix

ClickUp propose un forfait Free Forever gratuit ainsi que quatre autres options de tarification :

Free Forever : Tâches illimitées et membres Free Forever avec 100MB de stockage

: Tâches illimitées et membres Free Forever avec 100MB de stockage Unlimited : 7$ par utilisateur et par mois pour un nombre illimité de tableaux de bord, diagrammes de Gantt, membres, intégrations et stockage

: 7$ par utilisateur et par mois pour un nombre illimité de tableaux de bord, diagrammes de Gantt, membres, intégrations et stockage Business : 12 $ par utilisateur et par mois pour un nombre illimité de tableaux de bord, de diagrammes de Gantt, de membres, d'intégrations et de stockage : 12 $ par utilisateur et par mois pour un nombre illimité d'équipes, de cartes mentales,gestion du flux de travaille suivi du temps, et des Automatisations avancées

: 12 $ par utilisateur et par mois pour un nombre illimité de tableaux de bord, de diagrammes de Gantt, de membres, d'intégrations et de stockage : 12 $ par utilisateur et par mois pour un nombre illimité d'équipes, de cartes mentales,gestion du flux de travaille suivi du temps, et des Automatisations avancées Entreprise : Tarification personnalisée disponible pour le libellé blanc, l'API d'entreprise et les permissions avancées

Évaluation des clients

G2 : 4.7/5 (1100+ commentaires)

Capterra : 4.7/5 (2000+ avis)

2. Basecamp

Via BasecampBasecamp est un logiciel de gestion de projet et de collaboration aussil cible les petites et moyennes entreprises. À Basecamp prétend être une plateforme unique répondant à tous les besoins des projets, il fait cependant quelques inconvénients.

Principales fonctionnalités

Les listes À faire facilitent la gestion des tâches

Plateforme de discussion (Campfire et Pings) avec des salles de discussion de groupe pour une communication en temps réel

Rapports d'équipe pour des aperçus détaillés de toute tâche ou membre de l'équipe

Les diagrammes en cours permettent de suivre la progression du projet en temps réel

Fonctionnalité de gestion des documents pour garder votre paperasse organisée

Avantages

Interface simple avec une courbe d'apprentissage détendue

Fonctionnalité de glisser-déposer facile pour le partage de fichiers

La barre de recherche universelle pratique vous permet d'accéder facilement à toutes les informations

Les sauvegardes automatiques horaires assurent la sécurité des fichiers de votre projet

Inconvénients

Ne dispose pas de fonctionnalités avancées pour l'organisation des tâches ou la budgétisation des projets

L'absence de fonctionnalités de suivi du temps signifie que vous devez utiliser des intégrations tierces

L'application Basecamp n'est pas très adaptée aux listes de tâches

Les fonctionnalités de suivi de projet sont limitées aux diagrammes de Hill

Prix

99 $ par mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et de projets, avec 500 Go de stockage.

Evaluations des clients

G2 : 4.1/5 (4400+ avis)

Capterra : 4.3/5 (11900+ avis)

A consulter Alternatives à Basecamp !

3. Asana

Via AsanaAsana est une solution logicielle de gestion de projet simple qui est assez populaire parmi les gestionnaires de projet. Avec une interface utilisateur facile à utiliser et des tonnes d'intégrations, Asana est une alternative à Smartsheet qui convient mieux aux projets plus petits et plus simples.

Compare Asana Vs Smartsheet !

Principales fonctionnalités

Tableau Kanban

4. Trello

Via TrelloTrello est un outil de travail bien connu Outil de gestion basé sur le Kanban qui peut gérer des projets simples grâce à son automatisation et ses intégrations. Voyons pourquoi cet Solution SaaS est l'un des meilleurs concurrents de Smartsheet :

Principales fonctionnalités

Cartes interactives et personnalisables

Les Power-ups permettent d'ajouter des fonctions supplémentaires aux tableaux Trello

Checklists pour une meilleure organisation des tâches

Vues d'ensemble pour une meilleure collaboration au sein de l'équipe

Les libellés à code couleur facilitent l'organisation des tâches

Avantages

Apprentissage en douceur avec une interface utilisateur conviviale

Nommez des tâches en faisant simplement glisser un nom de la barre latérale vers une carte

Une tonne de raccourcis clavier pour plus de commodité

Application mobile pour iOS et Android

Inconvénients

Absence de fonctionnalités de rapports natives (vous devrez peut-être acheter une mise à jour)

Ne convient pas à la gestion de projets complexes

Affiche uniquement la vue Tableau Kanban (une vue Tableau est en bêta)

Prix

La plateforme Trello propose trois options :

Gratuit

Business : 9,99 $ par utilisateur et par mois

: 9,99 $ par utilisateur et par mois Entreprise : 17,50 $ par utilisateur et par mois

Evaluations des clients

G2 : 4.3/5 (10500+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (16600+ avis)

les plus grands noms de l'industrie de l'automobile

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des autres https://clickup.com/fr-FR/blog/7130/alternatives-a-trello/ Trello Alternatives /%href/

!

5. Jira

Via Jira Jira est un système de suivi des bugs solution logicielle de gestion de projet et de suivi de bogues, cible Agile et Scrum teams. Contrairement à certains autres outils, vous pouvez même utiliser sa version open-source pour plus de personnalisation.

Voyons pourquoi cet outil figure sur la liste des meilleurs concurrents de Smartsheet.

Principales fonctionnalités

Affichages Agile puissants avecScrum et Tableau Kanban

Modèles de flux de travail personnalisés et fonction d'automatisation du flux de travail

Outils de rapports puissants

6. Wrike

Via WrikeWrike est un autre logiciel de gestion de projet puissant et l'une des meilleures alternatives à Smartsheet. Ses fonctionnalités de niveau entreprise en ont fait un choix populaire parmi les gestionnaires de projet du monde entier.

Voici pourquoi il s'agit d'une bonne alternative à Smartsheet :

Fonctionnalités clés

Capacités au niveau de l'entreprise

Analyses puissantes pour établir des rapports sur les projets

Collaboration en temps réel sur les données

Tableau de bord unique à trois volets

Avantages

Suivi du temps intégré

Nombreuses intégrations avec des applications de partage de fichiers et de réseaux sociaux

Assistance client de qualité

Inconvénients

L'interface utilisateur est compliquée et la courbe d'apprentissage abrupte

L'application mobile n'offre pas les mêmes fonctions que la version bureau

Impossible d'attribuer des commentaires aux membres de l'équipe

Prix

Wrike propose trois variantes au choix et offre un essai gratuit limité pour son forfait professionnel, sans carte de crédit.

Free : jusqu'à cinq membres

: jusqu'à cinq membres Professionnel : 9,80 $ par mois et par utilisateur pour un maximum de 15 membres

: 9,80 $ par mois et par utilisateur pour un maximum de 15 membres Application Business : 24,80 $ par mois par utilisateur jusqu'à 200 membres

Evaluations des clients

G2 : 4.2/5 (1000+ avis)

Capterra : 4.2/5 (1500+ avis)

les plus grands noms de l'industrie de l'automobile

7. Zone de travail

Via Zone de travail Workzone est un outil de gestion de projet populaire qui existe depuis 2000$$a. Ses fonctionnalités simples de gestion de projet en font une excellente alternative à Smartsheet.

Principales fonctionnalités

Capacités de gestion de processus simples

Interface utilisateur conviviale

Bonnes fonctionnalités de collaboration

Rapports puissants

Avantages

Courbe d'apprentissage simple pour les nouveaux utilisateurs

Logiciel très personnalisable

Bonne assistance client

Inconvénients

Les applications mobiles pour iOS et Android ont besoin de travail

Affichages limités des projets

Impossible d'attribuer des commentaires

L'application n'a pas de version gratuite

Prix

Workzone vous offre un essai gratuit de 14 jours sans carte de crédit et propose trois types de comptes différents :

Forfait Teams : 24 $ par mois et par utilisateur pour 100 Go de stockage

: 24 $ par mois et par utilisateur pour 100 Go de stockage Forfait professionnel : 34 $ par mois par utilisateur pour 150 Go de stockage

: 34 $ par mois par utilisateur pour 150 Go de stockage Forfait Enterprise : $43 par mois et par utilisateur pour 200GB de stockage : 43 $ par mois par utilisateur pour 200 Go de stockage

Evaluations des clients

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.7/5 (120+ avis)

8. Projets Microsoft

Via Microsoft Microsoft Project, ou mieux connu sous le nom de MS Project, est une plateforme de feuilles de calcul et l'un des outils de gestion de projet les plus anciens et les plus robustes du marché. Vous pouvez utiliser MS Project pour gérer des projets simples, mais il est plus adapté aux projets complexes ou aux grandes entreprises.

Toutefois, l'un des principaux inconvénients de MS Project est sa courbe d'apprentissage abrupte. Cet outil n'est pas idéal si vous recherchez un outil de gestion de projet qui vous permette d'être opérationnel dès le départ.

Principales fonctionnalités

Suivi du temps grâce à une fonctionnalité d'envoi de feuilles de temps

Gestion des ressources

Rapports personnalisés de haut niveau et faciles à générer, adaptés aux projets complexes

Budgétisation avancée des projets

Calendriers partagés de l'équipe

Avantages

L'écran d'accueil centralisé permet d'accéder facilement à vos projets, d'en créer de nouveaux ou d'afficher des informations critiques sur les projets

Assistance à de multiples méthodologies de gestion de projet (agile, waterfall ou hybride) et flux de travail (Scrum, Kanban, et même des flux de travail personnalisés)

Permet des descriptions détaillées des tâches

Ms Project s'intègre de manière transparente avec d'autres outils de Microsoft 365

Inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte puisque l'outil est conçu pour les gestionnaires de projet avancés

Ne fait pas l'assistance des intégrations populaires telles que Zapier ou SalesForce

Manque de tableaux de bord interactifs

Modèles de tarification coûteux et souvent déroutants

Prix

Microsoft Project offre deux fonctionnalités de tarification. Il y a le modèle de tarification basé sur le cloud et le modèle de tarification sur site.

Solution basée sur le cloud

Plan de projet 1 : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Plan de projet 3 : 30 $ par utilisateur et par mois

: 30 $ par utilisateur et par mois Plan de projet 5 : 55 $ par utilisateur et par mois

**Solution sur site

Projet Standard 2021 : Paiement unique de 679,99 $

: Paiement unique de 679,99 $ Projet Professionnel 2021 : Paiement unique de 1 129,99 $

: Paiement unique de 1 129,99 $ Projet Serveur : Tarification personnalisée disponible sur demande

Évaluations des clients

G2 : 4.0/5 (1 500+ commentaires)

: 4.0/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 300+ avis)

les deux autres sont en cours d'élaboration et de mise en œuvre

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de l'autre https://clickup.com/fr-FR/blog/5331/alternatives-a-microsoft-projet/ les alternatives aux projets Microsoft /%href/_

!

9. Google Sheets

Exemple d'une Google Sheets modèle de calendrier

Google Sheets est l'une des alternatives les plus simples à Smartsheet. Il s'agit d'un outil de feuille de calcul gratuit proposé par Google, qui peut être utilisé pour la gestion de données et même la gestion de projet. Google Sheets a été conçu selon le même concept qu'Excel, mais il est plus simple et son interface est plus claire.

Bien qu'il soit gratuit, Google Sheets présente de nombreux inconvénients en tant qu'outil de gestion de projet. Il pourrait ne pas convenir si vous recherchez un outil robuste pour gérer des projets modernes.

Principales fonctionnalités

Collaboration d'équipe en temps réel dans Google Drive en gérant jusqu'à 100 utilisateurs dans un document à la fois

Modèles de projet tels que des plans de projet, des outils de suivi du temps et des échéanciers

Diagrammes de Gantt pour suivre la progression du projet

Analyse avancée des données grâce aux tableaux croisés dynamiques, à la mise en forme conditionnelle et à la validation des données

Avantages

15 Go gratuits par utilisateur

Facile et direct à utiliser

Guides d'utilisation détaillés pour vous aider si vous êtes bloqué

Logiciel basé sur le cloud, ce qui garantit que les projets sont facilement accessibles à tout moment

Utilisation gratuite

Inconvénients

Google Sheets n'offre pas d'assistance pour les pièces jointes telles que les photos

Par défaut, Google Sheets n'est pas un outil de gestion de projet

Google Sheets ne permet pas d'assigner des tâches de manière native depuis l'application

La création de tableaux de bord de projet sur Google Sheets implique de passer par différents stades et de procéder à des mises à jour manuelles

Absence d'assistance pour la documentation de longue durée

Le suivi du temps n'est pas pris en charge en mode natif

Prix

Free : Espace de stockage limité

: Espace de stockage limité Forfait d'environnement de travail Google : 12 $ par utilisateur et par mois avec 1 To d'espace de stockage par utilisateur

Évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (39 000+ avis)

: 4.7/5 (39 000+ avis) Capterra : 4.7/5 (12 000+ avis)

les deux autres sont en cours d'élaboration et de mise en œuvre

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école https://clickup.com/fr-FR/blog/38277/alternatives-a-google-sheets/ les alternatives à Google Sheets /%href/

!

10. Podio

Via Podio À la base, Podio est un outil low-code pour aider les entreprises à personnaliser le travail et la communication. À quoi sert exactement Podio en tant qu'outil de gestion de projet ? Eh bien, Podio vous permet d'aligner toutes vos données de projet, vos discussions et vos flux de travail dans un hub central pour la collaboration.

Principales fonctionnalités

Portail d'administration central pour vous aider à contrôler les rôles et à définir les permissions d'accès

Outils de communication intégrés

15. Front de travail

Via Workfront Mon travail est un système en ligne qui permet de gérer le travail au sein de votre organisation. De plus, parmi les alternatives à Smartsheet, cette plateforme de base de données garantit aux cadres une communication en temps réel sur les projets, les ressources et les personnes.

Principales fonctionnalités

Notifications en temps réel et formulaires intelligents personnalisés pour faciliter une collaboration sans faille

Tableaux de bord décisionnels permettant de forfaiter, de mettre en œuvre et d'examiner les projets et les tâches

Fonctionnalité de gestion des ressources pour s'assurer que les projets sont achevés dans les délais et dans le respect des budgets

Automatisation des processus pour gagner du temps et évoluer plus rapidement

Flux de travail d'approbation rationalisés pour faire respecter les normes de l'entreprise

Version automatique et suivi des commentaires

Avantages

Rapports en temps réel pour tenir tout le monde au courant de l'évolution du Tableau

Niveaux de rôles et de permissions avancés pour les grandes entreprises

Super personnalisable pour s'adapter aux organisations de tous les formulaires

Outils de Révision géniaux pour les projets robustes et les flux de travail avancés

Inconvénients

Processus d'apprentissage long et fastidieux pour une utilisation efficace du logiciel

Pas aussi intuitif, ce qui résulte en un grand nombre d'étapes et de processus répétitifs

L'application mobile peut être lourde et lente

Prix

Tous les forfaits de Workfront sont personnalisés avec différentes fonctionnalités et modules complémentaires.

Enterprise : API et intégrations Premium, sécurité renforcée et assistance avancée

: API et intégrations Premium, sécurité renforcée et assistance avancée Business : Intégrations Premium, analyses améliorées et nombre illimité d'évaluateurs

: Intégrations Premium, analyses améliorées et nombre illimité d'évaluateurs Pro : Gestion des ressources, gestion de la demande, révision et approbation du contenu

Évaluations des clients

G2 : 4.1/5 (800+ avis)

Capterra : 4.7/5 (2 000+ avis)

Check out these Workfront alternatives !

16. Celoxis

Via Celoxis Celoxis combine les tendances agiles modernes, les fonctionnalités de personnalisation et l'automatisation des flux de travail, de sorte que ses fonctionnalités de gestion de projet restent flexibles. Cette alternative à Teams est axée sur les détails avec de puissants tableaux de bord et des capacités de rapports pour s'adapter aux équipes de tout type.

Principales fonctionnalités

Suivi des demandes de projet grâce à des champs personnalisés

Automatiqueplanification du projet et des dépendances du projet déclarations

Le suivi du projet grâce àchemin critique l'analyse du chemin critique, les indicateurs de santé RAG et les EVA

Comptabilité de projet avec des indicateurs financiers personnalisés, suivi des bénéfices et des marges, et prévisions de revenus

Examen et gestion du portfolio

Tableaux de bord et rapports dynamiques

Avantages

Permet de désactiver les fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin

Plusieurs tableaux de bord partagés pour rationaliser la gestion de projet

Vous pouvez programmer la livraison des rapports par e-mail

Dispositions et widgets personnalisables

Inconvénients

Configurations lourdes

Lenteur du service client et de l'assistance

Absence de notifications push dans l'application

Prix

Avec Celoxis, vous pouvez opter pour l'offre sur site ou l'offre cloud annuelle.

Cloud : 22,50 $ par utilisateur et par mois

: 22,50 $ par utilisateur et par mois Sur site : 450 $ facturés une seule fois avec un nombre illimité d'utilisateurs et une assistance gratuite pendant un an

Evaluations des clients

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (200+ avis)

17. Zoho Projects

Via Projets Zoho L'une des alternatives les plus populaires à Smartsheet est Zoho Projects . Cet outil possède des fonctionnalités de gestion de projet basées sur le cloud et fait partie de Zoho Suite. L'outil en ligne combine la gestion des tâches, la collaboration et l'automatisation du flux de travail du projet pour créer un logiciel de gestion de projet puissant.

Principales fonctionnalités

Gestion de documents dans le cloud

Diagrammes de Gantt et tableaux Kanban pour suivre les dépendances et examiner la progression du projet

Assistance multiplateforme pour une utilisation transparente sur tous les appareils

Relevés de temps pour suivre les heures de travail de l'équipe du projet

Alertes par e-mail pour tenir les membres de l'équipe au courant

Pages pour documenter toutes les informations relatives au projet

Avantages

Intégration transparente avec des applications tierces

Discussion intégrée pour faciliter la communication et l'échange d'informationsdes mises à jour rapides sur les projets* Forums d'équipe avec la possibilité de classer les discussions dans des dossiers

Cons

Intégration difficile avec d'autres outils Zoho

Interface utilisateur surchargée et compliquée

Manque d'assistance client personnalisée

Prix

Zoho possède l'un des modèles de tarification les plus simples de cette liste.

Gratuit

Premium : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 10 $ par utilisateur et par mois

Évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (200+ commentaires)

: 4.2/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (200+ avis)

18. Scoro

Via Scoro Scoro est un logiciel de gestion du travail qui met à disposition des données cruciales sur les projets afin d'aider votre équipe à évoluer plus rapidement. Cet outil de gestion du travail automatise également la facturation et l'exécution des tâches l'utilisation des ressources . Plus important encore, parmi les alternatives à Smartsheet de cette liste, Scoro dispose d'un CRM intégré pour faciliter la facturation et les prévisions de revenus.

Caractéristiques clés

Une plateforme collaborative pour des projets de toutes sortes

Planificateur par glisser-déposer, tableaux de tâches Kanban pour planifier les tâches

Un diagramme de Gantt en temps réel pour suivre les dépendances, les tâches et la progression

Automatisation des tâches de routine avec notifications automatiques et rappels de délais

CRM intégré

Avantages

Nombreuses options de personnalisation pour répondre aux besoins de votre organisation

Rapports de haut niveau en un seul clic

Inconvénients

Les tâches récurrentes ne sont pas intégrées dans le flux de travail global, ce qui peut entraîner un chevauchement des tâches lors de l'exécution

La fonctionnalité de planification nécessite un suivi manuel pour éviter de manquer une date limite de saisie des temps

Prix

Essentiel :26$ par utilisateur et par mois

:26$ par utilisateur et par mois Standard : 37 $ par utilisateur et par mois

: 37 $ par utilisateur et par mois Pro : 63 $ par utilisateur et par mois

: 63 $ par utilisateur et par mois Ultime : Tarification personnalisée

Evaluations des clients

G2 : 4.5/5 (300+ commentaires)

: 4.5/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (170+ avis)

19\N- nTask

Via nTâche NTask fait également partie de notre liste des meilleures alternatives à Smartsheet. Parmi les meilleurs outils de gestion de projet, nTask se concentre sur le suivi des tâches et des problèmes pour une grande variété d'équipes. Cet outil est non seulement léger, mais il offre des fonctionnalités robustes pour suivre les tâches en temps réel.

Fonctionnalités

Tableaux Kanban à glisser-déposer pour une priorisation facile des tâches

Modèles prédéfinis pour vous aider à démarrer

Liens entre les projets et les tâches pour créer des flux de travail automatisés

Suivi des problèmes et attribution de leur statut

Gestion des réunions

Gestion des risques à l'aide d'une matrice des risques et de mises à jour des mesures d'atténuation

Suivi du temps en mode natif

Avantages

Invitations groupées d'équipes pour gagner du temps

Environnements de travail dédiés pour une interface utilisateur plus propre

Commentaires sur les tâches pour améliorer la collaboration en temps réel

Chronomètre automatique pour suivre la contribution des membres de l'équipe

Inconvénients

Options de tri des tâches buggées

Fonctionnalités limitées et basiques dans la version gratuite

Intégrations limitées

Prix

Basique : Free pour 100MB de stockage et jusqu'à 5 membres de l'équipe

: Free pour 100MB de stockage et jusqu'à 5 membres de l'équipe Premium : 3$ par mois et par utilisateur pour 5GB de stockage

: 3$ par mois et par utilisateur pour 5GB de stockage Business : 8 $ par mois par utilisateur pour 10 Go de stockage

: 8 $ par mois par utilisateur pour 10 Go de stockage Enterprise : Tarification personnalisée pour un stockage de 100 Go

G2 : 4.4/5 (10+ avis)

Capterra : 4.2/5 (90+ avis)

20. Airtable

Via Airtable Principalement, Airtable est un logiciel de tableur et de gestion de base de données. Mais, avec quelques personnalisations, vous pouvez convertir la plateforme en un outil de gestion de projet. L'un des avantages d'Airtable est sa polyvalence. Il s'agit plutôt d'une toile vierge qui peut s'adapter à n'importe quelle équipe, projet, utilisation et organisation, moyennant des modifications bien structurées.

Principales fonctionnalités

Affichages personnalisés comprenant des feuilles de calcul, des kanban, des galeries et des calendriers

Modèles préétablis pour un paramètre rapide

Stockage de documents à partir de 2 Go par utilisateur

Avantages

Nombreuses options de personnalisation du Calendrier

Assez polyvalent pour divers projets et utilisations

Les bases de données Airtable permettent la manipulation, l'analyse et le stockage de données complexes

Collaboration facile et personnalisation des tableaux de projet

Importation facile de données Excel

Inconvénients

L'automatisation s'arrête de travailler lorsque vous atteignez les limites

Impossibilité d'ajouter des commentaires sur des cellules spécifiques

Absence de mises à jour automatiques des tâches

Niveaux de permission incompréhensibles

Fonctionnalités réduites dans l'application mobile

Prix

Free : Bases illimitées et jusqu'à 5 créateurs ou éditeurs

: Bases illimitées et jusqu'à 5 créateurs ou éditeurs Plus : 10$ par utilisateur et par mois

: 10$ par utilisateur et par mois Pro : 20 $ par utilisateur et par mois

: 20 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Tarification personnalisée

Evaluations des clients

G2 : 4.6/5 (1 400+ commentaires)

: 4.6/5 (1 400+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 300+ avis)

les deux autres sont des jeux d'argent et de hasard

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin d'aide https://clickup.com/fr-FR/blog/12045/alternatives-aux-tablettes-d'air/ Airtable Alternatives /%href/

!

