Nous avons testé les meilleures alternatives et concurrents de Wrike en 2024

Lorsque vous êtes à la recherche d'une alternative robuste et conviviale à une solution largement reconnue comme Wrike, vous pouvez avoir l'impression de devoir vous contenter de moins. Que vous soyez poussé à trouver une alternative en raison de restrictions budgétaires, de fonctionnalités spécifiques nécessaires ou d'une préférence pour une expérience utilisateur différente, trouver le bon outil qui répond à tous vos besoins en matière de gestion de projet est une décision importante qui pourrait affecter l'ensemble de votre entreprise.

En tant qu'éditeur et ayant travaillé avec une multitude d'installations de gestion de projet chez mes clients, je sais que chaque outil a une approche unique des fonctionnalités traditionnelles, du potentiel de collaboration rationalisée et des inconvénients d'une gestion de projet inefficace. Dans ce blog, nous allons nous plonger dans les 15 meilleurs choix pour les alternatives et les concurrents de Wrike en 2024.

Chacune de ces alternatives offre des fonctionnalités et des avantages uniques, attisant la concurrence pour Wrike. Vous apprendrez tout sur eux vous permettant de prendre une décision éclairée pour les besoins de gestion de projet de votre équipe. Alors, trouvons pour votre équipe la meilleure plateforme de productivité pour votre flux de travail !

15 Meilleures alternatives à Wrike en 2024

1. ClickUp - Le meilleur logiciel de gestion de projet tout-en-un

Collaborez avec votre équipe et atteignez vos objectifs plus rapidement grâce au logiciel de gestion de projet tout-en-un de ClickUp

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui permet à chaque équipe de gérer des projets, de collaborer plus intelligemment et de regrouper tout le travail sous un seul et même outil. Que vous soyez novice en matière d'applications de gestion de projet ou que vous soyez un utilisateur chevronné, la personnalisation de ClickUp peut s'adapter à n'importe quelle taille d'équipe - à distance ou au bureau - pour une productivité optimale.

Les membres de votre équipe de projet ne sont pas contraints à une certaine méthode de travail. Au contraire, le logiciel vous permet de réagir naturellement au travail en cours et vous offre des fonctionnalités utiles en cours de route. Les gestionnaires de projet ne sont pas enfermés dans un système fixe. Au contraire, vous pouvez l'adapter à votre équipe. Vous pouvez même paramétrer ClickUp pour gérer les Sprints, Scrum et plus encore Gestion de projet agile méthodologies.

Les nouvelles fonctionnalités de ClickUp sont les suivantes ClickUp Brain clickUp Brain est un outil IA révolutionnaire qui utilise l'intelligence artificielle pour améliorer les tâches de gestion de projet. Avec ClickUp Brain, les équipes peuvent automatiser les processus de routine, recevoir des suggestions intelligentes pour la priorisation des tâches et utiliser l'intelligence artificielle assistant d'écriture pour résumer des notes, faire du brainstorming, créer éléments d'action et bien d'autres choses encore. ClickUp Brain rationalise les flux de travail, minimise les erreurs humaines et libère du temps pour que les équipes se concentrent sur les tâches créatives et stratégiques qui requièrent de l'ingéniosité humaine.

Automatisez les flux de travail et faites évoluer votre business SaaS avec ClickUp AI

Les affichages populaires pour la gestion de projet simple ou complexe comprennent :

Vue Liste : Comprenez où en est tout votre travail en un coup d'œil en organisant les tâches avec des options de tri, de filtrage et de regroupement flexibles

Vue Tableau ClickUp : Regrouper les Tableau par statut, assigné, priorité, et plus encore à identifier les goulots d'étranglement et faire avancer vos projets * Vue Gantt de ClickUp: Obtenez un aperçu de haut niveau des priorités,dépendanceset des tâches afin de suivre les évolutions du projet

Vue Charge de travail : Paramétrez et suivez les charges de travail de votre équipe pour voir facilement qui est en sous-capacité ou en surcapacité

Les pros de ClickUp

ClickUp cons

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités étendues et les options de personnalisation de ClickUp écrasantes, ce qui entraîne une courbe d'apprentissage plus raide pour les nouveaux membres de l'équipe.

La fonction de l'application mobile peut parfois manquer de robustesse par rapport à la version bureau.

ClickUp Pricing *Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes ($7/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois))

(idéal pour les équipes de taille moyenne (12$/membre par mois)) ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

👉 Si vous avez besoin d'une suite logicielle complète pour gérer les charges de travail et les paramètres de votre Entreprise, nous serions ravis de vous aider à mettre en place les conditions de votre réussite ! S'il vous plaît contacter les équipes commerciales lorsque vous êtes prêt.

Capterra : 4.7/5 (2,480+ commentaires)

2. Asana - Le meilleur pour la gestion du travail

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/asana-1-1400x933.png asana gestion de projet /$$$img/

via Asana C'est l'affrontement ultime : Wrike contre Asana !

Si vous essayez de trouver les meilleures alternatives à Wrike et de vous éloigner de ses complications, alors Asana est un outil de gestion de projet raisonnable. Il est facile à naviguer et a un design étonnant avec des fonctionnalités de gestion de projet simples et faciles.

Cependant, c'est un déclassement par rapport à Wrike, et Asana n'a pas autant de fonctionnalités utiles ou de fonctionnalités de gestion de projet avancées. Les deux ont des options de flux de travail et de tâches personnalisées, ce qui est agréable si un projet a besoin d'un peu d'ajustement au cas où il tomberait en dehors de la norme.

L'un des arguments de vente clés de Wrike par rapport à Asana est le flux d'activité. Cette fonctionnalité vous permet de voir les mises à jour et les notifications de l'ensemble des projets, afin que vous puissiez prendre des mesures immédiates si nécessaire.

Asana et Wrike proposent tous deux des rapports de tableau de bord intéressants pour vous aider à voir rapidement les statuts des projets, les mises à jour et la gestion de la charge de travail.

Mais avec Asana, vous rencontrerez les mêmes problèmes qu'avec Wrike. À savoir, il est difficile d'obtenir l'adhésion de l'ensemble de votre organisation. Asana est l'une des meilleures alternatives à Wrike, mais elle n'affiche toujours pas beaucoup de vues différentes ni la personnalisation dont vous pourriez avoir besoin, et elle est souvent en panne.

le bonus:) Asana vs Monday _!**_

Asana pros

Gestion des tâches

Tâches récurrentes

Champs personnalisés

Dates de début

Application mobile

Modèles

Asana contre

N'est pas idéale pour les projets complexes avec plusieurs flux de travail

Pas de fonctionnalité d'assignés multiples

Tarifs d'Asana

Personal (gratuit) : messages, projets et tâches illimités

Échéancier (13,49 $/utilisateur par mois) : formulaires, jalons et échéancier

Advanced (30,49 $/utilisateur par mois) : charge de travail, approbation et portfolios

Évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (8 000+ avis)

Capterra : 4.4/5 (10 000+ avis)

découvrez comment ClickUp comparé à Asana et plus encore Alternatives à Asana .

3. Monday - Le meilleur pour visualiser l'échéancier d'un projet

via MondayMonday affiche de superbes vues d'ensemble, ce qui n'est pas le point fort de Wrike. Son style en grille en fait un système de gestion de projet attrayant. De plus, il n'est pas difficile à utiliser. L'interface conviviale vous permet de réorganiser les choses de la manière que chacun préfère.

L'Échéancier visuel fournit également un aperçu rapide du travail des membres de votre équipe. Les gestionnaires de projet peuvent s'en servir pour évaluer la charge de travail, les ressources et le temps.

Le problème est le suivant : Monday.com n'offre que des aperçus de haut niveau. En tant qu'alternative à Wrike, Monday ne propose pas de tâches ni même de projets. Il devient un autre outil de gestion de projet que vous devez ajouter à votre vraie liste de tâches et à votre flux de travail existant.

Et sérieusement, pourquoi s'appeler Monday ? Personne n'aime les lundis .

vous avez des doutes ? Consultez notre brochure complète**_ Examen du Monday

Lundi pros

Champs personnalisés et statuts

Code couleur

Vue Tableau

Diagramme de Gantt

Application mobile

Monday contre

Les fonctionnalités ne sont pas approfondies par rapport aux autres alternatives d'Asana de cette liste

Les tableaux de bord sont une fonctionnalité premium payante

Tarifs Monday

Individuel (gratuit) : tableaux illimités, plus de 200 modèles et 500 Mo de stockage

Basic (9$/utilisateur par mois) : formulaires partageables, section des mises à jour, et 5GB de stockage

Standard (12$/utilisateur par mois) : Intégration de Zoom, affichage Kanban et stockage de 20 Go

Pro (19 $/utilisateur par mois) : tableaux privés, affichage des diagrammes et 100 Go de stockage

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

Monday évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (3,290+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (2,540+ commentaires)

voir comment_ ClickUp se compare à Monday comme l'une des meilleures alternatives à Wrike_

4. Toggl - Le meilleur pour le suivi du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/toggl.png

/$$$img/

via Toggl Toggl est un logiciel de gestion de projet et et parfois l'une des alternatives méconnues de Wrike. Il est composé de trois solutions différentes : Toggl Track, Toggl Plan et Toggl Hire. Les feuilles de route visuelles de Toggl Plan complètent la gestion du changement lorsque la gestion de plusieurs projets dans des feuilles de calcul introduit plus de travail que d'assistance.

Par rapport à Wrike, Toggl offre une flexibilité limitée en matière de rapports, ne prend pas en charge le blocage des sites Web et vous oblige à acheter des forfaits distincts pour le suivi du temps, la gestion des projets et le recrutement.

Avantages de Toggl

Simplifiez la communication grâce aux commentaires et aux échéanciers de projets partagés

Automatisation des tâches répétitives grâce aux tâches récurrentes

Toggl contre

L'exportation des données de projet pour les utiliser avec d'autres outils est une fonctionnalité premium payante (trouvez des solutions d'exportation avecAlternatives à Toggl)

Les utilisateurs invités de l'environnement de travail (intervenants externes ou coéquipiers) bénéficient de fonctionnalités premium payantes

Tarifs de Toggl

Team (8$/mois par utilisateur) : échéanciers d'équipe illimités, gestion visuelle de la charge de travail, et forfaits Unlimited

Business (13,35 $/mois par utilisateur) : invitation d'utilisateurs invités dans l'espace de travail, exportations de données de projet et assistance prioritaire

Évaluations des clients de Toggl

G2 : 4.3/5 (30+ avis)

Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

5. Flow - Meilleur pour la gestion des tâches

via Flux Le flux se présente comme un simple outil de gestion des tâches et c'est exactement cela. Les tâches sont organisées de manière simple, ce qui permet aux utilisateurs de savoir rapidement où ils en sont.

Les rapports sur la progression des tâches et des projets sont également un atout. Il vous permet de savoir où en est une tâche jusqu'à ce qu'elle soit achevée et quelle est la contribution de chaque membre de l'équipe.

Le problème est que les projets ne sont pas liés à des environnements de travail plus vastes, ce qui peut prêter à confusion. C'est pourquoi il n'est pas judicieux que l'ensemble de votre organisation n'utilise qu'un certain sous-ensemble.

En outre, les fonctionnalités de gestion de projet ne sont pas très nombreuses à ce niveau de prix.

Oui, c'est moins cher et plus abordable dans notre liste d'alternatives à Wrike, mais qu'est-ce que vous obtenez vraiment ?

Un simple logiciel de gestion des tâches ne peut pas résoudre de nombreux problèmes que les solutions de gestion de projet comme ClickUp peuvent vous donner pour gratuit !

Les pros du flux

Gestion des ressources

Suivi du temps

Applications mobiles

Vue Tableau

Vue Liste

Flux contre

Absence d'un orchestrateur centralisé pour faciliter le déploiement et la surveillance centralisés

Tarification du flux

Basic ($6/utilisateur par mois) : 25 utilisateurs, tâches et projets illimités

Plus (8 $/utilisateur par mois) : tâches récurrentes, recherche et 250 Go de stockage

Pro (10 $/utilisateur par mois) : équipes privées, commentaires enrichis et stockage illimité

Évaluation des clients pour le flux

G2 : 4.3/5 (50+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (90+ avis)

6. Jira - Le meilleur pour les équipes de logiciels

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/jira-1400x861.png

/$$img/

via Jira Ne vous méprenez pas, Jira est un outil très puissant pour la gestion de projet. Il offre de nombreuses fonctions, notamment le suivi des problèmes et des bugs, qui peuvent être utilisées par les équipes de gestion de projet agile.

La fonction de recherche est étonnante, à condition de savoir l'utiliser. Et c'est là la clé de Jira, l'une des meilleures alternatives à Wrike : vous devez souvent vous référer aux documents d'aide. Jira a été conçu pour les équipes de développement de logiciels mais il adopte une conception et une méthodologie de la vieille école. Par conséquent, il ne fonctionne pas bien avec les équipes interfonctionnelles pour gérer des projets complexes.

Il est parfait pour les équipes de développement et d'informatique qui doivent réparer de nombreuses choses, mais il ne fonctionnera certainement pas pour tout le monde, quel que soit le Tableau. Si vous essayez de le faire travailler pour tout le monde, personne ne voudra l'utiliser. Il sera certainement difficile de passer de Wrike à Jira, une autre expérience frustrante.

vous cherchez des alternatives ? Jetez un coup d'œil à la liste meilleures alternatives à Jira .**_

Jira pros

Statuts personnalisés

Modification en cours

Suivi des bugs

Modèles

Jira contre

L'interface utilisateur et la migration compliquées rendent la gestion des tâches fastidieuse

La configuration des paramètres n'est pas intuitive pour les nouveaux utilisateurs

Prix Jira

Free : 10 utilisateurs, rapports Agile et automatisation

Standard (8,15 $/utilisateur par mois) : permissions avancées, intégrations et 250 Go de stockage

Premium (16 $/utilisateur par mois) : rôles de projet, vue d'ensemble des administrateurs et stockage illimité

Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

Jira évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (4 440+ avis)

Capterra : 4.4/5 (11,180+ commentaires)

voir comment ClickUp comparé à Jira comme une alternative à Wrike.**_

7. Smartsheet - Le meilleur pour la gestion de projet par tableur

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/smartsheet-1.png

/$$$img/

via Smartsheet Smartsheet est un outil de gestion de projet qui vous permet de gérer, de suivre et de forfaiter plusieurs projets. L'affichage par carte est l'un des quatre affichages qui facilite l'organisation des tâches grâce à des cartes à glisser-déposer. Lorsqu'elle est activée, la feuille se transforme en un Tableau Kanban sur la base des valeurs de vos colonnes de menus déroulants, de listes de contacts ou de symboles. Pour plus d'informations, consultez notre Guide de gestion de projet Smartsheet !

Les pros de Smartsheet

Les cartes peuvent être réorganisées pour une meilleure priorisation au sein d'une même colonne du tableau Kanban

Une image de marque personnalisée peut être appliquée à l'ensemble du compte

Les inconvénients de Smartsheet

Aucun forfait gratuit n'est disponible (voirAlternatives à Smartsheet avec des forfaits gratuits)

Ne convient pas aux petites agences

Prix de Smartsheet

Pro (7 $/mois par utilisateur) : affichage du calendrier, des dépendances et des formulaires

Business (25 $/mois par utilisateur) : automatisation illimitée, générateur de documents et Révision

Enterprise (contactez Smartsheet pour connaître les tarifs) : authentification unique/SAML, stockage illimité des pièces jointes et aperçu du travail

Évaluation des clients de Smartsheet

G2 : 4.4/5 (7 220+ commentaires)

Capterra : 4.5/5 (2,250+ avis)

smartsheet : 4,4/5 (7,220+ avis) Smartsheet Vs Asana !

8. Trello - Le meilleur pour les tableaux Kanban

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/trello-1-1400x951.png

/$$img/

via TrelloTrello est idéal pour lancer des projets personnels et dresser une liste rapide des choses à faire. Mais il y a un inconvénient à sa nature dépouillée : il ne peut pas faire grand-chose tout seul. À cause de son intégration, vous devez superposer plusieurs outils pour faire aboutir des projets complexes.

Et à moins qu'il ne s'agisse d'un gâteau, les nombreuses couches ne sont pas amusantes. 🎂

Ne vous méprenez pas. Nous sommes tous pour la personnalisation et les intégrations. Cependant, Trello rend presque impossible de faire quoi que ce soit sans ajouter une autre intégration.

De plus, si vous avez une grande et/ou.. une équipe qui s'agrandit vous passerez à travers les fonctionnalités de Trello en un clin d'œil.

Trello ne fonctionne pas bien avec une charge de travail importante, en sautant d'un projet à l'autre, ou tout portfolio qui nécessite plusieurs projets. Il est difficile de savoir ce qui est pour vous et ce qui est attribué à l'équipe et communiquez avec les parties prenantes du projet .

vous n'êtes pas sûr de Trello ? Jetez un coup d'œil à ces sites Alternatives à Trello .**_

Trello pros

Traitement du langage naturel

Capacité de glisser-déposer

Gestion des tâches

Collaboration

Rappels

Les inconvénients de Trello

Il est pratiquement impossible de planifier des dates d'échéance et des échéances

Les échéanciers des projets sont difficiles à réaliser

Prix Trello

Free : cartes illimitées, journal d'activité et membres

Standard (5$/utilisateur par mois) : nombre illimité de tableaux, champs personnalisés, recherches sauvegardées

Premium (10 $/utilisateur par mois) : échéancier, calendrier et affichage du tableau de bord

Enterprise (17,50 $/utilisateur par mois) : environnements de travail illimités, permissions à l'échelle de l'entreprise, SSO gratuit

Les évaluations des clients de Trello

G2 : 4.5/5 (20,410+ commentaires)

Capterra : 4.4/5 (12,390+ commentaires)

apprendre à utiliser Trello ClickUp se compare à Trello comme une alternative à Wrike**_

9. GanttPro - Le meilleur pour les diagrammes de Gantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/ganttpro.png

/$$$img/

via GanttPro Si vous êtes amoureux des diagrammes de Gantt pour la gestion de projet, vous allez adorer GanttPro. Il ne vous faudra que quelques minutes pour devenir des utilisateurs compétents, car c'est très simple à comprendre.

Vous forfaitisez les projets et GanttPro les insère automatiquement dans votre échéancier. L'échéancier par glisser-déposer est également une fonctionnalité étonnante qui permet de replanifier rapidement votre flux de travail si trop de choses se chevauchent.

Vous pouvez également classer les tâches par ordre de priorité, les indenter et les outdent, paramétrer les dépendances et les durées, et suivre le projet progression du projet sur le diagramme de Gantt .

GanttPro est l'une des meilleures alternatives à Wrike, en particulier pour ceux qui préfèrent utiliser Logiciel de diagramme de Gantt .

GanttPro pros

Planification

Diagrammes de Gantt

Affichage du Calendrier

Gantt pro cons cons

Ne convient pas aux équipes qui ne veulent pas travailler exclusivement avec des diagrammes de Gantt pour la majorité des projets

Forfaits payants onéreux

Tarifs GanttPro

Basic ($9.99/utilisateur par mois) : suivi des coûts, gestion de la charge de travail et collaboration entre les équipes

Pro ($15.99/utilisateur par mois) : gestion des tâches, des ressources et de la collaborationgestion du temps* Business (24,99 $/utilisateur par mois) : suivi du temps, gestion de la charge de travail, planification du budget

Enterprise : Vente de contacts

GanttPro évaluations des clients

G2 : 4.8/5 (290+ avis)

10. Basecamp - Le meilleur pour les petites équipes

via Basecamp Si vous souhaitez échapper aux dossiers Wrike, Basecamp pourrait être une bonne option de gestion de projet pour gérer les projets.

Malheureusement, Wrike dispose d'un véritable diagramme de Gantt, alors que Basecamp intègre le sien plutôt dans un calendrier avec des dates d'échéance. Wrike dispose également d'un flux d'activité pour obtenir des notifications et des mises à jour, alors que Basecamp opte pour un modèle de forum.

Cependant, Basecamp et Wrike ne sont pas des outils de gestion de projet solides dans deux domaines clés : la conception et la convivialité.

Basecamp est très simple à utiliser, cela ne fait aucun doute. Mais il a opté pour une interface sans fioritures qui ne permet pas beaucoup de créativité ou de collaboration. Le design de Wrike est lui aussi dépassé, avec beaucoup trop d'éléments qui encombrent l'écran.

basecamp ne vous convient pas ? Jetez un coup d'œil à ces Les alternatives à Basecamp .**_

Les pros de Basecamp

Discussion de groupe en temps réel

Simple à utiliser

Modèles

Basecamp contre

Ne convient pas aux petites agences qui mènent plusieurs projets de front

Forfait Free limité

Tarifs de Basecamp

Basecamp : ($$$a par utilisateur et par mois) paiement mensuel au fur et à mesure

Basecamp Pro Unlimited (299 $/mois) : utilisateurs et projets illimités, 500 Go de stockage

Évaluations des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (4,940+ reviews)

Capterra : 4.3/5 (13,350+ commentaires)

11. Scoro - Idéal pour les équipes de taille moyenne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/scoro.png

/$$img/

via Scoro Scoro est un logiciel de gestion du travail destiné aux petites et moyennes entreprises qui cherchent à gérer les activités génératrices de revenus pour une facturation rationalisée des clients. Cette alternative à Wrike donne aux équipes les moyens de faire évoluer leur mode de travail de la réactivité à la proactivité.

apprenez pourquoi ClickUp est la meilleure solution que Scoro !**_

Les avantages de Scoro

Glisser-déposerPlanificateur numérique et tableau des tâches Kanban

Suivi des devis et du pipeline

Scoro contre

Les fonctionnalités personnalisées manquent de capacités avancées

Ne convient pas aux équipes agiles

Prix de Scoro

Essentiel (26 $/mois par utilisateur) : projets, calendriers et tableaux de bord

Standard (37 $/mois par utilisateur) : suivi du temps, modèles de projets et tâches récurrentes

Pro (63 $/mois par utilisateur) : suivi du temps facturable, matrice de tâches et suivi des feuilles de temps

Ultimate (se renseigner auprès de champs personnalisés pour les prix) : authentification unique, champs personnalisés illimités et portail client

Evaluations des clients de Scoro

G2 : 4.5/5 (260+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (170+ commentaires)

12. LiquidPlanner - Le meilleur pour la gestion de portefeuille

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/liquidplanner.png

/$$$img/

via LiquidPlannerLiquidPlanner est une application de gestion de projet offrant des fonctionnalités telles que la planification automatique des tâches, la hiérarchisation des tâches, les estimations de suivi du temps, et bien plus encore. Une fonctionnalité clé de LiquidPlanner que les gestionnaires de projet trouveront utile est leur planification prédictive. De multiples simulations sont effectuées sur l'ensemble des projets afin de créer des prévisions réalistes et précises.

Comparé à Wrike, LiquidPlanner présente les lacunes suivantes d'outils de collaboration visuelle comme les cartes mentales pour les équipes qui organisent des sessions de brainstorming créatif.

LiquidPlanner pros

Offre automatiquenivellement des ressources pour éliminer les surcharges et améliorer l'utilisation des ressources

Des informations intelligentes pour assister les décisions clés tout au long du cycle de vie du programme

Estimation intelligente pour une réduction achevée des risques

LiquidPlanner cons

Ne convient pas aux petites agences qui mènent plusieurs projets de front

Forfait Free limité

Tarifs de LiquidPlanner

Essentiel (15$/mois par utilisateur) : planification prédictive, estimation par intervalles, et suivi du temps intégré

Professional (28$/mois par utilisateur) : importation de tâches, révision et exportation des Relevés de temps, et tableaux de bord personnalisés pour l'espace de travail

Unlimited (42 $/mois par utilisateur) : groupes de membres, environnements de travail illimités et projets illimités

LiquidPlanner évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (250+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (600+ avis)

13. Podio - Le meilleur pour les flux de travail personnalisés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/podio.png

/$$img/

via Podio Podio est l'une des nombreuses alternatives gratuites à Wrike qui vous offrent plus de possibilités de personnalisation que Wrike ne peut en offrir dans la même forme structurée.

Ce système de gestion de projet n'est pas à la pointe de la technologie ni trop innovant, mais c'est un outil fiable qui vous aide à faire le travail et améliore la collaboration de votre équipe.

Vous pouvez personnaliser les statuts, l'accès administrateur et la structure de vos projets de manière plus flexible qu'avec beaucoup d'autres logiciels de gestion de projet.

Citrix Systems possède Podio, qui convient parfaitement si vous utilisez déjà de nombreux programmes Citrix pour le cloud, le VPN ou la virtualisation des postes de travail.

Cependant, en raison de son contexte, Podio n'est pas très intuitif à utiliser, bien qu'il soit comparé à l'interface de Facebook. Les gestionnaires de projet peuvent avoir besoin d'un peu d'aide pour se lancer et comprendre, au-delà du simple fait de se demander comment utiliser certaines fonctionnalités.

Les avantages de Podio

Gestion des tâches

Suivi du temps

Version Free

Vue Tableau

Vue Liste

Podio cons

Forfait Free limité

Les tableaux de bord commerciaux sont une fonctionnalité payante

Prix de Podio

Free : gestion des tâches et environnements de travail

Basic ($7.20/utilisateur par mois) : utilisateurs et éléments externes illimités

Plus (11,20 $/utilisateur par mois) : flux de travail automatisés et gestion des utilisateurs

Premium (19,20 $/utilisateur par mois) : synchroniser les contacts et créer des rapports visuels

Évaluation des clients de Podio

G2 : 4.1/5 (370+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (280+ avis)

14. Paymo - Idéal pour les utilisateurs uniques

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/paymo.png

/$$$img/

via Paymo Paymo est une plateforme de gestion de projet intuitive et gratuite pour les utilisateurs uniques et les les managers d'équipe pour la gestion des ressources. Il offre également des tableaux Kanban et un suivi du temps qui permet aux freelances de garder une trace du temps suivi pour chaque client facilement.

Comparé à Wrike et à d'autres concurrents de cette liste, Paymo n'est pas adapté pour les équipes agiles transversales qui traitent régulièrement des projets complexes.

Paymo pros

Flux de travail personnalisés avec tableaux Kanban

Plusieurs assignés à la même tâche

Modèles de tâches

Paymo contre

Les diagrammes de Gantt sont une fonctionnalité payante

Forfait gratuit limité

Prix Paymo

Free : affichage des tâches, suivi du temps en natif, projets

Starter (9,90 $/utilisateur par mois) : clients illimités, factures illimitées et intégrations

Small Office ($15.90/utilisateur par mois) : tâches illimitées, entrées de temps illimitées, et tâches récurrentes

Business (23,90 $/utilisateur par mois) : Diagrammes de Gantt, assistance prioritaire et assistance à distance en ligne

Paymo évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (500+ avis)

Capterra : 4.7/5 (400+ avis)

15. Planview Clarizen - Meilleur pour la gestion de projet au niveau de l'entreprise

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/planview-clarizen.jpg

/$$$img/

via Planview Clarizen Le dernier de cette liste est Planview Clarizen. Il s'agit d'une autre excellente application de gestion de projet qui offre des portfolios de projet, la gestion des tâches et la collaboration.

Elle permet également de d'automatiser les flux de travail les processus d'entreprise et les alertes est un gain de temps considérable.

Le seul problème est qu'il s'agit d'un outil destiné aux entreprises.

C'est une excellente nouvelle pour les grandes équipes qui disposent du budget nécessaire.

Mais en ce qui concerne les petites équipes, il faut chercher ailleurs pour la gestion de projet. 👀 Le forfait de Planview Clarizen (qu'ils ne partagent pas sur leur site web) peut être trop cher pour vous.

Planview Clarizen pros

Intégration SAP pour la facturation

Gestion des ressources

Budgétisation des coûts du projet

Collaboration sociale

Tableau Kanban

Bot pour Slack

Relevé de temps

Planview Clarizen contre

Fonctionnalité mobile limitée

Difficile à utiliser sur plusieurs appareils

Prix de Planview Clarizen

Forfait Enterprise (prix sur demande) : collaboration sociale, personnalisation et analyse

Forfait Unlimited (prix sur demande) : projets, programmes et stockage illimités

Planview Clarizen évaluations des clients

G2 : 4.2/5 (500+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (160+ avis)

Que rechercher dans les outils de gestion de projet comme Wrike ?

Vous ne savez toujours pas quelle alternative Wrike choisir ?

Voici quelques fonctionnalités clés à prendre en compte pour choisir la bonne alternative Wrike :

Convivialité: Une bonne alternative Wrike doit être conçue en pensant aux utilisateurs et doit être facile à utiliser dès le départ. Recherchez des plateformes qui offrent des instructions étape par étape sur la façon de démarrer et de personnaliser les profils des utilisateurs rapidement et facilement. En outre, des fonctionnalités telles que les menus par glisser-déposer, les modèles de tâches et les outils de gestion de projet intuitifs contribueront à assurer une transition en douceur loin de Wrike. Outils de collaboration: De solides outils de collaboration sont essentiels pour toute alternative à Wrike que vous choisissez. Mon travail consiste à rechercher des plateformes qui offrent une messagerie en temps réel entre les membres de l'équipe, des commentaires sur les projets, le partage de fichiers et d'autres fonctionnalités de collaboration afin que les équipes puissent travailler ensemble quel que soit leur emplacement ou les appareils auxquels ils ont accès. Intégrations: La plupart des flux de travail rationalisés nécessitent une variété d'applications et de services pour que tout soit fait à temps, il est donc important de s'assurer que toute alternative potentielle à Wrike offre un intervalle d'intégrations avec des applications tierces populaires telles que Slack, Gmail et Dropbox. Cela aidera les équipes à rationaliser encore plus les processus de gestion de projet en éliminant les tâches manuellesl'entrée de données et en veillant à ce que toutes les données pertinentes reçues de sources externes soient disponibles en un seul endroit et en un coup d'œil. **Les fonctionnalités d'analyse et de rapports sont essentielles pour prendre des décisions éclairées concernant les tâches et les projets dans le cadre du flux de travail de votre organisation. Recherchez des plateformes qui fournissent un aperçu des niveaux de productivité des équipes ainsi que des indicateurs de performance liés à des tâches ou des projets spécifiques afin que vous puissiez identifier les domaines qui doivent être améliorés pour augmenter l'efficacité globale lors de l'utilisation des alternatives à Wrike.

pour en savoir plus, consultez notre site web Revue complète de Wrike !**_

Trouvez le meilleur concurrent de Wrike pour votre équipe

Si vous avez commencé à chercher une alternative à Wrike, vous allez vite vous rendre compte d'une chose :

Il. Are. Tellement. Nombreuses. Options.

Mais pendant que vous cherchez, n'oubliez pas l'objectif de faire plus de choses d'une manière productive que toute votre équipe aime utiliser

Plus le logiciel de gestion de projet est simple, plus vous avez de temps pour faire les choses terminées. Pensez à la manière dont vous pouvez rationaliser votre flux de travail et le partage de fichiers, améliorer votre collaboration et vous plonger dans des projets créatifs, le tout sans courbe d'apprentissage abrupte.

En bref, réfléchissez à la manière dont un logiciel de gestion de projet et de plate-forme de productivité comme ClickUp peut vraiment transformer votre façon de travailler et de collaborer.

En effet, la obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour dire bonjour à la solution de gestion de projet ultime et dire adieu à Wrike. 👋