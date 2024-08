10 meilleures alternatives et concurrents à SharePoint en 2024

Détenu par Microsoft, SharePoint est depuis longtemps une plateforme de référence pour les entreprises qui cherchent à améliorer la productivité, la collaboration et la sécurité gérer efficacement le contenu . Cependant, populaire ne signifie pas toujours meilleur.

Avec l'essor de meilleures technologies et le besoin d'outils plus flexibles et innovants, les entreprises explorent d'autres options qui correspondent davantage à leurs besoins.

Pour vous aider à trouver la solution idéale, nous allons explorer les 10 meilleures alternatives et concurrents de Microsoft SharePoint et mettre en évidence leurs fonctionnalités clés, leurs avantages et inconvénients, leurs prix, et bien plus encore.

Que rechercher dans les alternatives à SharePoint ?

Choisir la meilleure alternative à SharePoint peut s'avérer compliqué lorsque vous ne connaissez pas les fonctionnalités exactes de gestion de projet à prendre en compte. Il est essentiel de rechercher une solution de productivité qui permette un partage facile, la collaboration entre les équipes et l'intégration avec votre système déjà existant.

Une autre fonction essentielle à vérifier est la flexibilité, en particulier pour les entreprises ayant des flux de travail uniques - une plate-forme qui offre des modèles et des automatisations personnalisables qui peuvent facilement être adaptés à vos besoins spécifiques.

Et, bien sûr, la tarification ! Optez pour une option de partage transparente, sans coûts supplémentaires cachés pour le partage de fichiers ou la gestion des connaissances, et pour une solution de gestion de l'information logiciel de collaboration . Certaines plateformes proposent également des versions freemium, que vous pouvez essayer avant de passer à un forfait payant.

10 Best SharePoint Alternatives & Competitors in 2024

Explorez notre liste des 10 meilleures alternatives SharePoint afin que vous puissiez choisir une solution dotée de toutes les fonctionnalités nécessaires pour des collaborations efficaces et une productivité accrue à l'échelle.. équipes interfonctionnelles .

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est l'une des meilleures alternatives à SharePoint en raison de ses fonctionnalités de collaboration hautement personnalisables, de son logiciel de gestion des connaissances et de ses capacités de partage de fichiers qui permettent à votre équipe de rester productive. Et c'est sans parler des excellents commentaires des clients !

ClickUp travaille comme un CRM un outil de Tableau blanc visuel ou une plateforme de gestion de projet pour gérer les tâches et les charges de travail. Ses nombreuses fonctionnalités permettent aux équipes de rester organisées, de collaborer efficacement et de rationaliser les flux de travail, ce qui en fait l'un des logiciels les plus populaires au monde meilleurs outils de productivité .

La solide combinaison de l'application avec la personnalisation, la documentation, les logiciels de collaboration et les gestion des tâches et ses fonctionnalités en font une excellente alternative à SharePoint pour les équipes de toutes tailles et de tous secteurs.

ClickUp meilleures fonctionnalités

Documents ClickUp : Organisez les connaissances de votre équipe en un seul endroit et assurez-vous que chacun a accès aux ressources dont il a besoin pour faire son travail efficacement.

Affichages personnalisés: Personnalisez vos environnements de travail en fonction de vos besoins. Grâce aux vues personnalisables, les équipes peuvent passer d'une vue Liste à une vue Tableau ou à une vue Calendrier au sein d'un même espace de travail

Personnalisez vos environnements de travail en fonction de vos besoins. Grâce aux vues personnalisables, les équipes peuvent passer d'une vue Liste à une vue Tableau ou à une vue Calendrier au sein d'un même espace de travail Gestion de projet agile : Profitez de modèles de planification de sprint, de diagrammes d'avancement et de flux de travail personnalisés, facilitant la gestion de projets avec des méthodologies Agile.

Profitez de modèles de planification de sprint, de diagrammes d'avancement et de flux de travail personnalisés, facilitant la gestion de projets avec des méthodologies Agile. Suivi du temps: Suivez le temps passé sur les tâches, établissez des estimations et affichez des rapports de temps.

Suivez le temps passé sur les tâches, établissez des estimations et affichez des rapports de temps. Outils de collaboration: Communiquez avec votre équipe à l'aide de divers outils de collaboration, tels que des espaces de discussion, des mentions et des attributions de tâches, facilitant ainsi la communication et le travail en commun.

Communiquez avec votre équipe à l'aide de divers outils de collaboration, tels que des espaces de discussion, des mentions et des attributions de tâches, facilitant ainsi la communication et le travail en commun. Intégrations: ClickUp s'intègre à de nombreuses autres solutions, notamment Slack, Google Drive et Trello, ce qui vous permet de travailler de manière transparente sur différentes plateformes.

ClickUp s'intègre à de nombreuses autres solutions, notamment Slack, Google Drive et Trello, ce qui vous permet de travailler de manière transparente sur différentes plateformes. Modèles : ClickUp offre une variété de modèles préconstruits pour différents cas d'utilisation, tels que les lancements de produits, la planification d'évènements, et...gestion du contenu.

Limites de ClickUp

ClickUp est l'un des logiciels les plus fonctionnels des outils de gestion de projet disponibles, mais le logiciel présente quelques limites - de sa complexité à une courbe d'apprentissage légèrement abrupte. Heureusement, sa polyvalence et ses nombreux cas d'utilisation en ont fait un outil de gestion de projets un choix de premier ordre pour de nombreux utilisateurs indépendamment de cela.

Prix ClickUp

ClickUp propose cinq niveaux de prix pour répondre aux besoins de chaque équipe :

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Des paramètres personnalisés sont disponibles - si vous avez besoin d'un logiciel pour gérer votre entreprise, contactez l'équipe commerciale pour vous aider à mettre en place le logiciel lorsque vous serez prêt.

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (6,700+ reviews)

4.7/5 (6,700+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,600+ reviews)

2. Même page

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/SamePage-1400x783.jpeg Image du produit SamePage /$$$img/

Via SamePage Même page est un autre concurrent de SharePoint. Il s'agit d'un collaboration de projet outil qui permet de gérer, d'organiser et de partager des fichiers. L'application vous permet de collaborer en temps réel, ce qui aide votre équipe à obtenir des résultats plus rapidement. Paylocity a acquis Samepage en 2020 et pivote pour construire une plateforme d'engagement des employés et de collaboration d'équipe - tout en mettant à jour certaines fonctionnalités clés.

Les meilleures fonctionnalités de SamePage

Discussions en équipe et messagerie instantanée

Vidéo conférence intégrée

Gestion des tâches

Partage de fichiers et collaboration

Limites de SamePage

N'accepte pas actuellement de nouvelles inscriptions

Uniquement disponible sur le bureau et l'application mobile

Prix de SamePage

Version gratuite

Forfait standard: 7,50 $/mois par utilisateur

7,50 $/mois par utilisateur Forfait Pro: 9$/mois par utilisateur

Évaluation des clients de SamePage

G2: 4.5/5 (210+ commentaires)

4.5/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (810+ avis)

3. L'environnement de travail de Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Google-Workspace.png Image de l'environnement de travail de Google /$$$img/

Via Google L'environnement de travail de Google, anciennement connu sous le nom de G Suite, est un ensemble d'outils de productivité basés sur le cloud et destinés à le travail d'équipe et la collaboration . Bien qu'il ne s'agisse pas d'un concurrent direct de SharePoint, plusieurs environnements de travail de Google peuvent constituer une alternative à SharePoint.

Des plateformes telles que Gmail, Google Meet, Google Drive, Google Agenda, Google Docs et d'autres encore sont toutes disponibles dans l'environnement de travail de Google - permettant une collaboration et une gestion de contenu transparentes avec peu ou pas d'outils tiers.

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Stockage cloud

Collaboration en temps réel sur des documents dans Google Docs

Vidéoconférence

La fonction e-mail fait partie de ses principales fonctionnalités clés

Sécurité des données

environnements de travail de Google limite

Peu favorable à la collaboration avec des tiers

Limites en matière de téléchargement et de stockage (consultez les documents suivantsEnvironnements de travail de Google)!)

Prix de Google Workspace

L'environnement de travail de Google propose généralement quatre forfaits :

Business Starter : 6 $/mois par utilisateur

: 6 $/mois par utilisateur Business Standard : 12 $/mois par utilisateur

: 12 $/mois par utilisateur Business Plus : 18 $/mois par utilisateur

: 18 $/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Les évaluations des clients de l'environnement de travail Google

G2 : 4.6/5 (40 400+ avis)

: 4.6/5 (40 400+ avis) Capterra: 4.7 (14 600+ avis)

4. Réunion quotidienne

Via Idée directrice La réunion quotidienne est une autre alternative à SharePoint qui fournit une expérience centrée sur les documents pour les équipes internes, les clients et les parties prenantes. Il offre une plateforme unique et sécurisée qui permet aux utilisateurs d'effectuer des revues de travail, de partager des connaissances en toute sécurité et de collaborer efficacement.

Cet outil de collaboration permet également aux utilisateurs des secteurs hautement réglementés de maintenir une maintenance achevée des documents, ce qui leur permet d'atteindre les objectifs du projet de manière cohérente.

Les meilleures fonctionnalités de la réunion quotidienne

Sécurité de niveau gouvernemental

Interface conviviale

Permet un contrôle et un accès transparents aux versions des documents

Fonctionnalités de collaboration externe telles que le partage et la demande de fichiers

Suivi automatique des activités

Assistance pour de nombreux formats de fichiers

Portails clients

Limites de la réunion quotidienne

Gel occasionnel des documents

Paramètres du logiciel déroutants

Capacités de rapports limitées

Tarification de la réunion quotidienne

La réunion quotidienne propose quatre forfaits :

Essential : $15/mois par utilisateur

Plus : 30$/mois par utilisateur

Teams Starter : 150$/mois

Premier : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Évaluation des clients de la réunion quotidienne

G2 : 4.2/5 (100+ commentaires)

: 4.2/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (50+ commentaires)

5. Nuxeo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Nuxeo-1400x702.png Image du produit Nuxeo /$$$img/

Via Nuxeo Nuxeo est un système de gestion de contenu open-source qui permet aux équipes et aux managers de stocker et de gérer les actifs numériques. Cette alternative à SharePoint permet aux utilisateurs de créer des applications de contenu intelligentes et à faible code qui facilitent la prise de décision et améliorent l'expérience des clients.

Contrairement aux plateformes de gestion de contenu traditionnelles dont la flexibilité et l'évolutivité sont limitées, Nuxeo s'appuie sur la puissance de l'IA pour aider les organisations à rester efficaces et à tirer le maximum de valeur de leur contenu.

Les meilleures fonctionnalités de Nuxeo

Gestion de projet par IA

Gestion des actifs numériques et collaboration documentaire

Gestion des réclamations

Recherche et analyse de contenu

Gestion des flux de travail et systèmes d'automatisation

API REST pour les interactions complexes avec le contenu

Assistance à l'intégration avec d'autres systèmes

Limites de Nuxeo

Installation complexe du backend

Interface utilisateur peu conviviale

Faible communauté et forums

Prix de Nuxeo

Nuxeo propose un essai gratuit de 30 jours tandis que l'obtention d'un abonnement payant nécessite la réservation d'une démo.

Évaluation des clients de Nuxeo

G2 : 4/5 (70+ avis)

: 4/5 (70+ avis) Capterra : 4.2/5 (30+ avis)

6. Confluence

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Confluence-Knowledge-Base-Example.png Exemple de base de connaissances Confluence /$$$img/

Via Atlassian Confluence est une un environnement de travail d'équipe convivial à distance développé par Atlassian. Il permet aux entreprises d'accéder à une plateforme centralisée où les informations peuvent être créées, partagées et organisées.

Avec de nombreux modèles personnalisables et prêts à l'emploi, Confluence est parfait pour construire une base de connaissances ouwiki d'entreprise . L'inconvénient est que les paramètres du logiciel demandent beaucoup d'apprentissage.

Compare SharePoint Vs Confluence */%href/_ * !

Les meilleures fonctionnalités de Confluence

Nombreux modèles d'équipes et de projets pour accélérer la documentation

Fonctionnalités d'intégration supérieures

Version des pages pour suivre l'historique des modifications apportées aux documents

Une fonction de permissions pour le contrôle d'accès

Convivialité mobile

Limites de Confluence

Stockage limité

Fonctionnalité de recherche non intuitive

Synchroniser sur plusieurs appareils prend du temps

Difficulté à exporter des PDF

Courbe d'apprentissage abrupte (voir cesAlternatives à Confluence!)

Prix de Confluence

Confluence propose trois forfaits, ainsi que des forfaits personnalisés pour les équipes de plus de 100 membres :

Free: 0$/mois par utilisateur

0$/mois par utilisateur Standard: 5,75 $/mois par utilisateur

5,75 $/mois par utilisateur Premium: 11$/mois par utilisateur

Évaluation des clients de Confluence

G2 : 4.1/5 (3500+ commentaires)

: 4.1/5 (3500+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (2900+ avis)

Compare Confluence Vs Notion_* !

7. Jostle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/jostle-dashboard.png Image du produit Jostle /$$$img/

Via Bousculer Jostle est un logiciel de collaboration destiné à améliorer la communication, la collaboration et l'engagement des employés. L'application permet aux entreprises de publier des nouvelles de l'entreprise, de faire des annonces critiques et d'organiser des sondages de commentaires des employés pour stimuler la productivité de l'équipe.

Avec Jostle, vous avez l'assurance que tous les membres de votre organisation disposent d'une plateforme centrale pour trouver des informations pertinentes, clarifier des problèmes et partager des réussites, quel que soit leur emplacement ou leur fuseau horaire.

Les meilleures fonctionnalités de Jostle

Fonctionnalité de Teams pour recueillir l'avis de l'équipe sur une décision critique de l'entreprise

Flux d'activité pour tenir les employés informés et à jour

Forum de discussion pour faciliter la collaboration, la gestion de projet et la transparence

Bibliothèque de documents pour trier les fichiers et faciliter la recherche de contenu

Intégration facile avecMicrosoft Office et Google Files

Les limites de Jostle

Aucun essai gratuit n'est disponible

Pas de fil de discussion, il peut donc être difficile de suivre les conversations et les sujets

Aucune version freemium n'est disponible

Fonctionnalité de personnalisation limitée

Prix de Jostle

Jostle propose quatre forfaits mais la tarification est déterminée en fonction de la taille et des besoins de l'entreprise.

Bronze

**Argent

Or

Platine

Les évaluations des clients de Jostle

G2 : 4.5 (190+ commentaires)

: 4.5 (190+ commentaires) Capterra : 4.4 (70+ commentaires)

8. Box

Via Box Box est une plateforme basée sur le cloud pour le stockage de fichiers sécurisés, la gestion de contenu et la collaboration d'équipe. Elle aide les organisations à centraliser leur documentation à l'échelle de l'équipe et peut être mise en œuvre dans de multiples cas d'utilisation - marketing, ventes, RH, finances, ingénierie, et plus encore.

Avec Box, les utilisateurs peuvent partager des liens de fichiers sécurisés, ajouter des collaborateurs à des groupes, approuver des fichiers et faire signer des documents importants.

Meilleures fonctionnalités de Box

Détection intelligente des menaces et gouvernance complète de l'information

Fonctionnalités de sécurité basées sur la classification

Signatures électroniques pour une signature transparente des contrats et des accords

plus de 1 500 intégrations d'applications

Migration de contenu

Contrôles administratifs de la gestion des utilisateurs

Partage de fichiers et stockage cloud

Limites de Box

Pas de fonctionnalité de synchronisation native

Chargements de fichiers limités

Incompatibilités logicielles

Ne convient pas aux transferts massifs de contenu

Fonction de recherche limitée

Pas de forfait Free

prix de la Box ####

Box propose quatre forfaits :

Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Business Plus : 25 $/mois par utilisateur

: 25 $/mois par utilisateur Enterprise : 35 $/mois par utilisateur

: 35 $/mois par utilisateur Enterprise plus : Forfait de paiement personnalisé

Box évaluations des clients

G2 : 4.2 (4 800+ avis)

: 4.2 (4 800+ avis) Capterra : 4.4 (5 200+ avis)

9. Alfresco

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Alfresco-1400x875.png Image du produit Alfresco /$$$img/

Via AlfrescoAlfresco est un système de gestion de contenu qui fournit des solutions aux organisations cherchant à connecter, protéger et gérer des informations critiques. Son logiciel open-source stocke et organise efficacement les informations, évitant ainsi les pertes de temps et stimulant la productivité.

Contrairement à d'autres alternatives à SharePoint, l'équipe Alfresco organise des évènements virtuels et des webinars - et fournit une assistance client pratique.

Les meilleures fonctionnalités d'Alfresco

Assurez la conformité réglementaire grâce à la gestion des documents, aux pistes d'audit, aux politiques de conservation et aux contrôles d'accès, afin de garantir le traitement et la conservation appropriés des contenus

Un système complet de gestion des documents vous permet de stocker, d'organiser et de classer les documents dans un référentiel central

Le contrôle des versions, les fonctions d'archivage et d'extraction, la gestion des métadonnées, la recherche plein texte et les outils de collaboration sont autant d'éléments qui permettent de gérer efficacement les documents

Capturez et analysez les données relatives à l'utilisation du contenu, au comportement des utilisateurs et aux performances du système

Concevoir, modéliser et automatiser vos processus d'entreprise et vos flux de travail grâce à la modélisation des processus, à l'affectation des tâches, à l'acheminement des flux de travail et au suivi des cas

Limites d'Alfresco

Interface utilisateur peu conviviale

Pas de fonction "glisser-déposer"

Problèmes occasionnels de téléchargement de documents

Capacités de recherche limitées

Prix Alfresco

Alfresco propose une tarification personnalisée pour répondre aux besoins d'une équipe ou d'un individu.

Evaluations personnalisées des clients d'Alfresco

G2 : 3.6 (40 avis)

: 3.6 (40 avis) Capterra : 4.1 (20+ commentaires)

10. Redbooth

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Redbooth-1400x704.png Image du produit Redbooth /$$$img/

Via Redbooth Avec sa solution intuitive de gestion de contenu et de projet, Redbooth aide les organisations à planifier efficacement les tâches, à organiser les projets et à maintenir une communication cohérente au sein de l'équipe.

Redbooth a des capacités de rapports limitées, ce qui rend difficile pour les gestionnaires de générer des rapports détaillés sur la performance des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Redbooth

Modèles de gestion de projet prédéfinis

Tableaux Kanban pour une visualisation facile du flux de travail

Gestion des tâches assistée par l'IA

Convivialité mobile

Réunions vidéo HD

Rapports de productivité détaillés

Échéanciers visuels des projets

Les limites de Redbooth

Logiciel complexe et encombrant

Stockage et organisation des fichiers compliqués

Assistance insuffisante pour les nouveaux utilisateurs

Impossibilité d'assigner des sous-tâches avec des dates

Paramètres de notification limités

Prix de Redbooth

Redbooth Pro : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Redbooth Business : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Redbooth Enterprise : Personnalisable en fonction des besoins de votre équipe.

Les évaluations des clients de Redbooth

G2 : 4.4 (98 commentaires)

: 4.4 (98 commentaires) Capterra : 4.4 (89 commentaires)

ClickUp : La meilleure alternative à SharePoint pour votre équipe

Si vous lisez ceci à la recherche d'alternatives à Microsoft SharePoint avec des fonctionnalités de gestion de contenu et de projet qui cochent toutes les cases pour vous et votre équipe, vous avez de la chance !

Pourquoi perdre du temps à se battre avec un outil médiocre alors qu'il existe une solution facile à mettre en œuvre ? Prenez le contrôle de votre la documentation de votre projet la communication d'équipe et la gestion des tâches avec ClickUp - la solution tout-en-un pour tous vos besoins en matière de productivité. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et découvrez pourquoi il s'agit de la meilleure alternative à Microsoft SharePoint sur le marché.