Top 10 Toggl Alternatives & Competitors for 2024 (Features, Pricing, Ratings)

vous cherchez les meilleures alternatives à Toggl ?

Toggl est un outil de suivi du temps qui offre également certaines fonctionnalités de gestion de projet et de recrutement.

Et à première vue, Toggl peut sembler être une petite baguette magique qui peut effacer tous vos problèmes de gestion du temps !

Cependant, en y regardant de plus près, vous verrez que Toggl est livré avec des limites importantes.

Dans cet article, nous allons examiner brièvement ce qu'est Toggl et certaines de ses limites critiques.

Nous couvrirons ensuite les dix meilleures alternatives à Toggl et explorerons leurs fonctionnalités clés, les avantages, les inconvénients, les prix et les évaluations des utilisateurs pour vous aider à trouver l'outil de gestion du temps parfait.

vous êtes prêt ?

Qu'est-ce que Toggl ?

Toggl a commencé comme une suivi du temps tool pour vous aider à rester productif.

Il mesure le temps passé sur les tâches, fournit des informations sur la collaboration au sein de l'équipe et aide à comprendre la rentabilité de l'entreprise.

via Toggl

Cependant, l'outil a évolué pour offrir plus qu'un simple suivi automatique du temps de travail logiciel de suivi du temps .

Aujourd'hui, Toggl propose trois produits :

Toggl Track : suivre avec précision le temps passé sur un flux de travail

: suivre avec précision le temps passé sur un flux de travail Toggl Plan : planifiez et gérez vos projets

planifiez et gérez vos projets toggl Hire: présélectionner et embaucher des candidats de manière efficace

que demander de plus, n'est-ce pas ?

eh bien, si vous êtes comme de nombreux utilisateurs de Toggl, vous demanderiez probablement moins **__drawbacks for sure. 😕

Voici un aperçu de certaines des limites critiques de Toggl :

Des fonctionnalités de productivité limitées, de sorte qu'il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour que les membres de votre équipe restent concentrés

Options de rapports limitées, ce qui ne vous permet pas d'obtenir des informations plus approfondies sur les performances de l'équipe

Des forfaits distincts pour le suivi du temps, la gestion de projet et le recrutement, ce qui rend l'application coûteuse

Alors quel outil devriez-vous utiliser à la place ?

ne vous inquiétez pas. Nous avons tout ce qu'il vous faut 😇_!*

10 Fantastic Toggl Alternatives

Toggl aurait pu être votre outil de suivi du temps de choix s'il n'y avait pas ces limites flagrantes.

Explorons les fonctionnalités clés, avantages, inconvénients, prix et évaluations des utilisateurs de ces alternatives à Toggl :

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/03/image11-1400x667.png plusieurs appareils affichant ClickUp /$$$img/

Téléchargez ClickUp sur n'importe quel appareil et accédez à votre travail depuis n'importe où ClickUp

ClickUp est l'outil de gestion de l'information de l'entreprise l'outil de gestion de projet le plus utilisé au monde utilisé par 200 000+ équipes super-productives dans des entreprises comme Uber, Airbnb et Google, ainsi que par des startups de tous horizons.

mais vous cherchez quelque chose qui est.. focused on time tracking je ne sais pas si c'est le cas, mais c'est le cas

ne vous inquiétez pas. ClickUp vous soutient !_ 💪

ClickUp propose un logiciel de suivi du temps gratuit et d'autres gestion de la productivité des fonctionnalités pour vous aider à suivre et à analyser le temps passé sur les tâches et les projets.

le temps passé sur les tâches et les projets est plus important que le temps passé sur les projets

Pour commencer, ClickUp est livré avec un suivi du temps natif que vous pouvez rapidement activer dans votre environnement de travail.

Lancez un chronomètre pour suivre le temps pendant que vous travaillez via ClickUp

Lancez le chronomètre pour enregistrer le temps passé sur chaque tâche, ou ajouter manuellement des entrées de temps pour rester dans la course.

L'utilisation du chronomètre global est un jeu d'enfant :

Vous pouvez démarrer et arrêter le temps depuis n'importe quel appareil que vous utilisez puisqu'il travaille sur l'application web, l'application bureau et l'application mobile

appareil que vous utilisez puisqu'il travaille sur l'application web, l'application bureau et l'application mobile Passez rapidement d'un projet ou d'une tâche à l'autre en créant de nouvelles entrées de temps

Gardez le chronomètre visible en mode mini pour ne jamais oublier d'arrêter le suivi lorsque vous achevez une tâche

Mais ce n'est pas tout.

Vous pouvez également ajouter des Libellés aux entrées de temps pour faciliter le filtrage, marquer le temps comme Facturable pour une facturation rapide, et même ajouter des Notes aux entrées de temps pour spécifier ce sur quoi vous avez travaillé exactement.

Voir les tâches qui s'appliquent à des critères spécifiques en appliquant des options de filtrage via ClickUp

Vous pouvez également intégrer ClickUp avec des logiciels de suivi du temps de tiers tels que Everhour , Time Doctor , Toggl , TimeCamp , Harvest , Horlogerie et plus pour plus de fonctions.

Connecter des applications tierces pour commencer le suivi du temps dans ClickUp via ClickUp

ClickUp Pros

Interface utilisateur facile à utiliser et intuitive

Le mode hors ligne vous permet de travailler de n'importe où et de synchroniser vos tâches dès que vous disposez d'une connexion Internet

Créerdes rappels n'importe où dans l'environnement de travail pour garder une longueur d'avance sur les échéances importantes du projet

Les gestionnaires de projet peuvent très facilement forfaiter les tâches et gérer les échéanciers grâce à la vue Gantt interactive

Disponible en tant queapplications pour Android ou iOS, ainsi que pour les plateformes Windows, Mac et Linux

Recevez des notifications de projet sur votre navigateur, votre web app, votre mobile ou votre adresse e-mail

ClickUp Contre

Les utilisateurs ne peuvent pas exporter les tableaux de bord depuis ClickUp

Consultez notre feuille de route des produits pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients mineurs et rendons ClickUp encore plus magique ! ✨

ClickUp Pricing

ClickUp offre multiple prix forfaits. ClickUp propose un Free Forever Plan riche en fonctionnalités avec un nombre illimité de projets et d'utilisateurs. Les forfaits payants commencent à partir de $$$a par utilisateur et par mois.

Evaluation de ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2,390+ reviews)

4.7/5 (2,390+ reviews) G2: 4.7/5 (3,720+ reviews)

2. TimeCamp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image6-3-1400x742-2.png timecamp homepage /$$$img/

via TimeCamp TimeCamp est une application populaire de suivi du temps qui vous donne un aperçu des éléments suivants la gestion des tâches et la performance du projet.

mais pouvez-vous compter sur lui pour suivre votre productivité lorsque vous partez en randonnée loin de votre camp de base ?

TimeCamp Caractéristiques clés

Le suivi du temps automatique enregistre le temps que vous consacrez à votre travail ou à toute autre tâche

Le suivi de la productivité vous aide à définir des objectifs et à surveiller vos temps de production et d'inactivité

Le suivi de l'utilisation des sites Web et des applications suit le temps passé sur des applications, des sites Web et des documents spécifiques

TimeCamp Pros

Peut générer des factures précises basées sur le suivi du temps

Le suivi des présences permet de contrôler les entrées et sorties, les congés et les heures supplémentaires

Les approbations en un clic vous permettent de traiter les demandes de paiementrelevé de temps des employésrapidement

TimeCamp Cons

L'interface est compliquée à utiliser

Il n'est pas possible de personnaliser le tableau de bord

Les rapports de productivité offrent une flexibilité limitée, ce qui ne permet pas d'obtenir des informations plus approfondies sur l'utilisation du temps

Prix TimeCamp

TimeCamp propose trois forfaits. Le forfait de base commence à 7 euros par utilisateur et par mois.

Évaluation de TimeCamp

Capterra: 4.7/5 (530+ avis)

4.7/5 (530+ avis) G2: 4.7/5 (170+ commentaires)

Check out these TimeCamp alternatives !

3. Horlogerie

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image12-2-1400x742-1.png page d'accueil de Clockify /$$$img/

via HorlogerieClockify est une application de suivi du temps et de Relevé de temps utilisée pour suivre les heures travaillées à travers les projets.

mais devriez-vous utiliser Clockify comme votre time tracker ? 🙇

je ne sais pas si c'est le cas

Principales fonctionnalités de Clockify

Le suivi du temps vous permet de suivre le temps passé sur les tâches automatiquement ou d'entrer les heures manuellement

Ses Relevés de temps vous permettent d'enregistrer les activités hebdomadaires, d'ajouter des notes et d'afficher le temps total passé par activité/jour

Ses rapports vous aident à comprendre qui a travaillé sur quoi, quel est le montant de vos heures facturables, et vous permettent d'exporter ces données

Clockify Pros

Fourni avec les fonctions de baselogiciel de gestion de projet comme les tâches, les estimations, les statuts, etc

Permet de suivre le temps passé sur d'autres applications web comme Jira, ClickUp, GitHub, etc.

Disponible sous forme d'applications bureau sur Windows, Mac et Linux, ainsi que sous forme d'applications mobiles pour Android et les appareils iOS comme l'iPad et l'iPhone

Clockify Contre

La plupart des utilisateurs mentionnent que l'outil peut être un peu buggé souvent

L'interface utilisateur est compliquée

Aucun rappel ne vous avertit que le chronomètre est toujours en marche, ce qui fait que les utilisateurs enregistrent des heures inutiles s'ils oublient d'éteindre le chronomètre

Prix Clockify

Clockify propose trois forfaits. Les forfaits payants commencent à 9,99 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation de Clockify

Capterra: 4.7/5 (1,590+ reviews)

4.7/5 (1,590+ reviews) G2: 4.4/5 (100+ avis)

Check out our full Clockify Vs. Toggl guide!

4. Time Doctor

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/image13-1-1400x741-1.png time Doctor homepage /$$$img/

via Time Doctor Time Doctor est un logiciel de suivi du temps et de gestion de la productivité pour les employés, populaire auprès de les équipes à distance membres.

mais Time **_Doctor peut-il _traiter les _points de _productivité douleur de votre équipe ? _ 😩

Time Doctor Caractéristiques clés

Le time tracker vous aide à suivre le temps passé au travail pour chaque tâche, projet ou client

Les rapports de productivité résument les heures suivies par jour, semaine ou tout intervalle de dates que vous choisissez et vous aide à identifier les modèles de comportement improductifs

Relevé de temps et aide à la paie avec la facturation automatique et les paiements par lots

Time Doctor Pros

Le suivi du temps hors ligne vous permet de suivre la progression d'un projet même si votre internet est déconnecté

La surveillance des sites Web et des applications permet de s'assurer qu'un travailleur télétravailleur ou un employé au bureau s'en tient aux applications liées au travail et productives

Disponible sur Windows, Mac, Linux, Android et iOS

Time Doctor Inconvénients

Ne propose pas de version gratuite et n'offre qu'une période d'essai de 14 jours

Les utilisateurs ne peuvent pasplanifier des tâches comme ils le feraient pour la gestion de projet* Vous ne pouvez pas modifier les cours directement à partir de l'application bureau et devez vous connecter à l'application web pour effectuer des modifications

Prix de Time Doctor

Time Doctor propose trois forfaits. Les forfaits payants commencent à 8 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation de Time Doctor

Capterra: 4.5/5 (390+ avis)

4.5/5 (390+ avis) G2: 4.4/5 (250+ avis)

5. Everhour

/$$$img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/de2d16e8-160a-4a7b-913f-ededf8588eca/CleanShot%202021-11-07%20at%2021.34.44.png page d'accueil Everhour /$$$img/

via Everhour Everhour est une outil de gestion des effectifs avec des fonctionnalités de gestion de projet et de suivi du temps, fournissant une solution tout-en-un permettant aux équipes de visualiser et de planifier les charges de travail.

Everhour Principales fonctionnalités

Modification en cours de la durée enregistrée .

7. Hubstaff

via Hubstaff Hubstaff est un outil de gestion de projet achevé avec de solides fonctionnalités de suivi du temps pour les membres de l'équipe de garder le temps sur leurs projets et les tâches.

Hubstaff Caractéristiques principales

Intégrations PayPal, Payoneer, Wise et Bitwage pour envoyer des paiements depuis la plateforme

Détection des temps morts pour arrêter le suivi du temps ou réaffecter le temps

Forfait et planification des équipes et suivi des présences de l'équipe

Hubstaff Avantages

Disponible sur bureau, web, mobile ou Chrome

Rappels automatisés aux membres de l'équipe

Ajouter des notes aux entrées de temps

Hubstaff Contre

Les employés peuvent penser qu'il s'agit d'une violation de la confidentialité

Les employés de bureau qui passent du temps sur des tâches hors ligne sont difficiles à suivre

Les fonctionnalités de base du forfait Free sont limitées

Tarifs Hubstaff

Harvest propose trois forfaits. Les forfaits payants commencent à 7 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation de Hubstaff

G2 : 4.3/5 (370+ avis)

Capterra : 4.5/5 (1,180+ avis)

Check out these Hubstaff alternatives !

8. RescueTime

via Temps de sauvetage RescueTime est une application Web de outil de gestion du temps qui propose des analyses pour aider les utilisateurs à bien gérer leur temps et à optimiser les possibilités de travail en profondeur.

RescueTime Caractéristiques clés

L'assistant RescueTime suit la progression de l'utilisateur vers un objectif quotidien personnalisé de travail en cours

Évalue l'utilisateur et établit des rapports sur son travail de concentration,applications de gestion du tempset les distractions

Bloque les sites permettant une concentration profonde lorsque la session de concentration est activée

RescueTime Pros

Fournit une page d'activités qui catégorise le travail et la vie privée

Alerte multitâche pour aider l'utilisateur à se remettre sur la bonne voie

L'application Web offre un aperçu de la semaine de travail et des objectifs de l'utilisateur

RescueTime Contre

La gestion de projets et de tâches n'est pas à la hauteur

Pas de fonctionnalités de collaboration

Manque de possibilités de personnalisation

Prix de RescueTime

RescueTime offre un essai gratuit. Demandez les tarifs pour utilisateurs/équipes avec RescueTime.

Evaluation de RescueTime

G2 : 4.2/5 (70+ avis)

Capterra : 4.5/5 (120+ avis)

9. Timeneye

via Timeneye Timeneye est un logiciel de suivi du temps avec des outils de gestion de projet pour aider les équipes à distance à suivre le temps passé sur des tâches et des projets simultanés.

Timeneye Caractéristiques principales

Recevez des notifications de budget, des rapports et des mises à jour de projets

Accès à un tableau de bord du calendrier et à un aperçu du statut de l'équipe

Importer et exporter des données

Timeneye Pros

Créer des entrées de temps manuelles ou automatisées

Ajoutez des notes, des étiquettes et des détails aux entrées de temps

Vérifier l'activité en temps réel avec le diagramme de récapitulation personnel

Timeneye Cons

Aucun forfait gratuit n'est disponible

La gestion de projet pour les équipes de développement et agiles sera limitée

Ne convient pas àles équipes interfonctionnelles collaboration

Prix de Timeneye

Timeneye propose une tarification tout-en-un à partir de 7 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations de Timeneye

G2 : 4.6/5 (10+ avis)

Capterra : 5/5 (100+ avis)

10. DeskTime

via Temps de bureau DeskTime est un logiciel de logiciel de gestion du temps offrant une analyse détaillée de l'activité de travail et une barre de productivité pour suivre et mieux connaître l'utilisation des applications chaque jour.

DeskTime Principales fonctionnalités

Calcul des coûts, option de temps privé et facturation

Suivi du temps passé sur les URL, les programmes et les titres de documents

Suivi du temps hors ligne personnalisé comme productif, improductif ou neutre

DeskTime Pros

Suivi du temps Pomodoro intégré pour rappeler aux utilisateurs de faire des pauses dans leur travail

Calendrier partageable en dehors du bureau pour prendre de l'avance et forfaiter les charges de travail

Galerie de cartes de contact de l'équipe pour faciliter la communication

DeskTime Cons

Ne convient pas aux équipes qui effectuent des tâches loin de l'écran

Les fonctionnalités de base du forfait Free sont limitées

Pas de suivi des tâches

Prix de DeskTime

DeskTime propose quatre forfaits. Les forfaits payants commencent à 7 $ par utilisateur et par mois.

Évaluation de DeskTime

G2 : 4.7/5 (20+ avis)

Capterra : 4.5/5 (230+ avis)

Choisissez une alternative à Toggl pour le suivi du temps dès aujourd'hui

Toggl est un outil assez décent quand il s'agit de suivi du temps et de la gestion de la main-d'œuvre. Cependant, il n'est tout simplement pas le meilleur qui soit.

L'outil offre une flexibilité limitée en matière de rapports, n'assiste pas le blocage des sites Web et exige que vous achetiez des forfaits distincts pour le suivi du temps, la gestion de projet et le recrutement.

Vous méritez mieux.

Heureusement, vous avez toujours ClickUp, l'alternative parfaite à Toggl sur laquelle vous pouvez compter.

Avec ClickUp, vous pouvez suivre le temps en utilisant de manière transparente et même ajouter des entrées de temps manuelles. Vous pouvez également créer des Objectifs, assigner des tâches à des Assignés multiples, dessiner des Cartes mentales, gérer la progression d'un projet grâce à un diagramme de Gantt, et faire bien plus encore.

Les possibilités sont pratiquement infinies !

Pourquoi ne pas obtenir ClickUp gratuitement et rendez votre suivi du temps vraiment magique ?