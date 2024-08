20 modèles gratuits de plan de projet en Excel et ClickUp

Chaos. 😳

C'est ce qu'on risque quand on ne planifie pas. Nous savons que nous sommes en train de canaliser notre voix de papa intérieure en ce moment, mais c'est vrai.

Qu'il s'agisse de planifier en vue d'une réussite ou de se préparer à d'éventuels écueils, la planification d'un projet est essentielle pour mener les tâches à leur terme. Et pour ceux d'entre nous qui gèrent des équipes ou des collaborateurs individuels, il est encore plus important de planifier un projet un besoin encore plus grand de planification stratégique pour atteindre l'efficacité du projet.

Soyons réalistes : la planification est cruciale, qu'il s'agisse d'une lancement d'un produit ou des vacances à l'étranger. Lorsque nous planifions, nous anticipons les problèmes (c.-à-d. les problèmes appropriés) l'affectation des ressources ), d'établir des règles plus claires en matière de objectifs du projet (c.-à-d. respecter les délais), et mieux gérer les budgets des projets (c'est-à-dire éviter les frais de voyage imprévus).

Cependant, élaborer un plan à partir d'une page blanche n'est pas une tâche facile. Avec l'aide de modèles de plans de projet détaillés, vous avez plus de chances de réussir à lancer des missions et à organiser des projets les échéances du projet . Car sans plan de projet, la désorganisation s'empare de votre travail et c'est le chaos.

Alors, ne laissons pas le désordre s'installer et consultons les 20 meilleurs modèles de plan de projet pour votre prochain projet !

Qu'est-ce qu'un modèle de planification de projet ?

Tout d'abord, abordons les bases avec les principales qualités à rechercher dans les modèles de plan de projet.

Un modèle de plan de projet est un outil indispensable pour gérer des projets avec succès en adaptant votre processus pour atteindre les buts, les objectifs, le budget ou les défis du projet.

Avec l'aide d'un modèle de planification, vous pouvez calculer les étapes nécessaires à la réalisation de votre projet et avoir la possibilité de les organiser selon un calendrier de projet statique ou un calendrier d'exécution diagramme de Gantt dynamique . Cela vous permet de de définir clairement le champ d'application et le calendrier du projet tout en organisant les tâches de la manière la plus efficace possible.

Les chefs de projet et les chefs d'équipe utilisent les modèles de planification de projet pour gagner du temps et de l'argent en organisant les tâches et en évitant les erreurs inutiles. Ce processus de gestion de projet est essentiel pour maintenir le calendrier du projet en ordre.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de planification de projet ?

Un bon modèle de plan de projet permet de détailler facilement l'ensemble du projet l'étendue du projet et l'objectif général du travail à accomplir. Un modèle fonctionnel doit également décrire vos objectifs et les résultats escomptés du projet le calendrier de votre projet .

Cette méthode fonctionne mieux lorsque vous disposez d'une description détaillée de ce qui doit être fait et de toutes les limitations qui pourraient modifier le calendrier du projet calendrier du projet ou du budget. Les meilleurs modèles de planification de projet couvrent également les objectifs à court et à long terme tout en tenant compte des contraintes liées aux ressources, au calendrier du projet ou au budget.

Visualisez et gérez votre feuille de route produit dans ClickUp Timeline View

Il est utile d'utiliser un modèle de planification de projet qui s'intègre facilement dans votre système de gestion de projet logiciel de gestion de projet afin que vous puissiez saisir de manière transparente des aspects tels que les délais, les étapes clés la progression du projet, les rôles et les responsabilités, et les ressources disponibles.

Sans cette connexion - voici la voix de papa qui revient - vous risquez d'avoir un plan de projet encombré qui tourne en rond et fait perdre du temps à tout le monde.

20 Best Free Project Plan Templates

Qui n'aime pas la gratuité ? C'est pourquoi vous allez adorer notre liste des meilleurs modèles de plan de projet gratuits que vous pouvez utiliser dès maintenant ! Jetons un coup d'œil à ce qui a été retenu dans notre liste :

1. Modèle de planification de projet par ClickUp

Modèle de planification de projet par ClickUp

Nous n'aurions pas placé ce modèle en premier si nous ne pensions pas qu'il peut facilement (et rapidement) vous aider à élaborer votre plan de projet. Le modèle Modèle de planificateur de projet par ClickUp utilise votre espace de travail au maximum de son potentiel en créant des tâches dans n'importe quelle liste et en les déplaçant facilement vers d'autres listes.

Ce modèle de planificateur de projet est conçu pour aider les équipes de projet à atteindre les résultats souhaités dans les limites du champ d'application, du calendrier, du budget et des ressources. Il permet aux parties prenantes de suivre facilement les progrès réalisés grâce à des calendriers de projet visuellement attrayants et faciles à comprendre, afin de planifier au mieux les changements tout en gérant les risques de manière proactive.

Le modèle de ClickUp sert également de support de communication entre l'équipe de projet et les parties prenantes. Ce processus de planification de projet peut être réalisé via la plateforme par le biais de commentaires assignés afin que votre équipe sache ce qui nécessite une attention particulière - tout cela sans perdre les conversations dans de redoutables chaînes de courriels.

Utilisez ce modèle pour vous assurer que tout le monde a accès aux mêmes informations, attentes, décisions et hypothèses. Télécharger ce modèle

2. Modèle de plan de projet de conseil par ClickUp

Modèle de plan de projet de conseil par ClickUp

Une autre ressource formidable pour les gestionnaires de projet ou les personnes qui gèrent des clients, en particulier dans le domaine des services professionnels, est le site web Modèle de plan de projet de conseil par ClickUp . Ce modèle de planification de projet sert de guide pour fournir une orientation et une structure pour un résultat réussi.

Obtenez une meilleure vue d'ensemble des tâches de votre projet en utilisant le modèle Vue de la liste de ClickUp pour une répartition rapide des tâches par statut, dans laquelle les parties prenantes peuvent cliquer pour obtenir plus de détails sur chaque tâche ou ses sous-tâches.

Les champs personnalisés facilitent la visualisation des détails importants du plan de projet, tels que les dates d'échéance, l'état de progression des tâches, l'étape du projet et les ressources. Invitez vos clients dans ClickUp pour accéder à cette vue en liste afin qu'ils n'aient pas à cliquer sur chaque tâche pour trouver des informations essentielles. Un conseil efficace analyse les défis et les problèmes potentiels tout en développant des stratégies efficaces pour identifier les opportunités de collaboration et de création de valeur. Bonne nouvelle pour vous : ce modèle vous permet de faire tout cela et bien plus encore pour améliorer la qualité de votre travail gérer les attentes des clients et créer des plans de communication transparents. Télécharger ce modèle

3. Modèle de plan de projet transversal par ClickUp

Modèle de plan de projet transversal par ClickUp

Le plus souvent, vous avez besoin d'un plan de projet qui fonctionne avec plusieurs équipes . Cela signifie que votre plan doit s'intégrer harmonieusement dans les différents flux de travail sans gêner les parties prenantes et les différentes équipes.

Le plan Modèle de plan de projet transversal par ClickUp garantit que toutes les parties prenantes sont impliquées dans le processus de prise de décision. En outre, il crée une meilleure voie de communication entre les équipes afin que l'expérience et l'expertise de chacun soient prises en compte dans le projet.

Qu'est-ce qui distingue ce modèle des autres ? Avec ce modèle, vous pouvez vraiment compter sur les champs personnalisés de ClickUp pour donner aux équipes la vue la plus simple - ou la plus approfondie - de ce qui est nécessaire pour faire avancer le projet.

Ajoutez facilement des assignés, des parties prenantes, des observateurs du projet et des approbateurs aux tâches et aux sous-tâches pour différents flux de travail dans votre plan de projet. Cela réduira la confusion entre les équipes sur n'importe quel processus et donnera une image plus claire de l'état d'avancement du projet résumé de projet personnalisable de ce qui est nécessaire pour commencer et terminer chaque tâche. Télécharger ce modèle

4. Modèle de plan de projet de conformité par ClickUp

Modèle de plan de projet de conformité par ClickUp

La conformité du projet est le Robin du Batman de votre projet, le George du Jerry de votre objectif. Et en utilisant le Modèle de plan de projet de conformité par ClickUp fonctionne comme votre acolyte pour vous assurer que vous atteignez vos objectifs, que vous restez sur la bonne voie et que vous fournissez une sécurité supplémentaire pour protéger votre projet.

George Costanza n'est peut-être pas la meilleure analogie, mais ce modèle ClickUp offre un visuel fantastique pour identifier et évaluer les exigences de conformité de votre projet. Une fois de plus, les champs personnalisés de ClickUp sont une fonctionnalité inestimable pour documenter, organiser et fournir des informations de haut niveau sur la façon dont vous maintiendrez la conformité des opérations commerciales dans ce plan de projet.

Ces vues sont pratiques pour les équipes impliquées afin de prendre des mesures et de corriger les problèmes de non-conformité dans votre plan de projet. la sérénité maintenant ! Télécharger ce modèle

5. Modèle de plan de projet d'événement par ClickUp

Modèle de plan de projet d'événement par ClickUp

La planification d'un événement peut s'avérer décourageante, en particulier lorsque vous ne disposez pas d'un modèle de planification plein de ressources.

Le modèle Modèle de planification d'événements par ClickUp facilite les choses !

Ce modèle est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires pour éviter que l'anxiété liée à la planification d'un événement ne prenne le dessus. Ses statuts de tâches personnalisés, sa vue Chat in-app et ses vues cartographiques uniques facilitent le suivi de n'importe quel événement, exactement comme vous le souhaitez.

Peu importe le type d'événement, qu'il s'agisse d'un lancement de produit ou d'une collecte de fonds locale, vous pouvez utiliser deux champs personnalisés prédéfinis et sept automatismes pour suivre les moindres détails. De plus, ce modèle est personnalisable pour s'adapter à votre budget ou à vos objectifs spécifiques, quelle que soit la taille du projet.

Cessons de stresser au sujet du plan de votre prochain événement et partons du bon pied avec ce modèle de projet détaillé. Télécharger ce modèle

6. Modèle de plan de projet de site Web par ClickUp

Modèle de plan de projet de site Web par ClickUp

L'élaboration d'un plan de projet de site Web productif nécessite un portée détaillée du projet les délais, les budgets et les responsabilités des parties prenantes.

Il est essentiel que ces éléments soient en place avant le lancement d'un site web Modèle de plan de projet de site web par ClickUp . Les projets de sites web ont tendance à comporter plusieurs couches, et au sein de chacune d'entre elles, vous courez le risque de rencontrer des problèmes impromptus que vous n'aviez pas prévus dans vos plans de projet.

Évitez les incertitudes et utilisez ce modèle comme guichet unique pour suivre l'ensemble des différentes tâches, processus et décisions qui permettent de donner vie à un projet de site web. Organisez-vous grâce aux champs personnalisés et assignez chaque tâche à son propriétaire légitime afin qu'aucun détail ne soit négligé lors de la phase de planification du projet. Télécharger ce modèle

7. Modèle de plan de projet technologique par ClickUp

Modèle de plan de projet technologique par ClickUp

En utilisant le concept de l'entreprise gestion des processus (BPM) peut améliorer considérablement un projet de site web. Il s'agit d'utiliser les phases d'analyse, de conception, de mise en œuvre et de suivi pour définir les processus existants, en créer de nouveaux, les mettre en œuvre dans l'organisation et vérifier en permanence qu'ils donnent les résultats escomptés.

Les Modèle de plan de projet technologique par ClickUp est idéal pour ceux qui souhaitent améliorer la façon dont leur équipe ou leur département met en œuvre la technologie. La planification de ce processus nécessite des calendriers détaillés, l'accès à des ressources importantes et des rapports d'avancement.

Il est payant que toutes les parties sachent ce qui va suivre dans l'ensemble du projet. Ce modèle fournit les champs personnalisés, les types de vue et les statuts nécessaires pour planifier correctement vos projets technologiques. Télécharger ce modèle

8. Modèle de planification de projet de centre de données par ClickUp

Modèle de planification de projet de centre de données par ClickUp

Les migrations de centres de données nécessitent le transfert de données et d'actifs d'un site à un autre. En d'autres termes, il s'agit d'une multitude de pièces en mouvement.

Il peut s'agir d'un processus difficile et complexe, c'est pourquoi nous suggérons l'utilisation de l'outil de gestion de la migration du centre de données Modèle de plan de projet de centre de données par ClickUp . Ce modèle de planification de projet fournit un cadre simple pour aider les équipes de migration de données à gérer le processus de manière efficace et efficiente.

De tous les modèles de plan de projet, celui-ci peut gérer les tâches les plus simples comme les plus complexes, les objectifs et les budgets du projet afin de garantir que l'ensemble de l'équipe de projet migre vos données avec succès. Télécharger ce modèle

9. Modèle de planification de projet d'événement virtuel par ClickUp

Modèle de planification de projet d'événement virtuel par ClickUp

Croyez-nous, nous connaissons les complexités de la planification d'un événement virtuel la planification d'un événement virtuel majeur ! Le calendrier de votre projet est essentiel (encore plus pour votre chef de projet).

Ces événements nécessitent une planification importante entre les équipes afin que tout le monde puisse travailler dans le même but . Les Modèle de planification de projet d'événement virtuel par ClickUp simplifie l'organisation d'un événement virtuel complet et réussi.

Ce modèle de plan rationalise également tous les différents éléments impliqués dans le processus pour un gestionnaire de projet. Cela signifie que l'ensemble de votre équipe de projet gagne du temps et de l'énergie grâce à ce modèle de plan, tout en garantissant un résultat positif. Télécharger ce modèle

10. Modèle de plan d'action par ClickUp

Modèle de plan d'action par ClickUp

Modèle de plan d'action de ClickUp aide les équipes à structurer, à hiérarchiser et à le suivi des tâches pour atteindre leurs objectifs.

Ce modèle comporte des mesures intégrées pour évaluer les résultats, facilite l'attribution des tâches et offre un espace de collaboration pour la définition et le suivi des objectifs. Utilisez ce modèle comme guide pour le développement personnel, les startups, les initiatives marketing et les flux de travail créatifs Télécharger ce modèle

11. Modèle de gestion de projet par ClickUp

Modèle de gestion de projet par ClickUp

Modèle de gestion de projet de ClickUp est un outil complet conçu pour faciliter la planification efficace d'un projet. Il fournit une base structurée qui intègre toutes les étapes essentielles de la planification d'un projet, en favorisant une communication claire entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Ce modèle aide les équipes à franchir chaque étape d'un projet, ce qui leur permet de comprendre les aspects essentiels du projet, d'adapter les plans à leurs besoins spécifiques, d'organiser efficacement les tâches et de coordonner les efforts de l'équipe en vue d'une exécution sans heurts. Il est particulièrement utile pour gérer les complexités liées à la planification d'un projet. Télécharger ce modèle

12. Modèle de document de planification par ClickUp

Modèle de document de planification par ClickUp

Ce modèle Modèle de document de planification par ClickUp aide les équipes à établir les fondements du projet afin de réduire les risques et les problèmes au cours de l'exécution.

Le modèle de document de planification de ClickUp facilite l'organisation et le démarrage du projet. Grâce à ce modèle, votre équipe peut :

Saisir les objectifs clés, les buts et les mesures à prendre

Décomposer les tâches en morceaux gérables pour une livraison plus rapide

Aligner les équipes sur ce qui est le plus important pour le succès collectif Télécharger ce modèle ### 13. Modèle de plan d'enregistrement par ClickUp

Modèle de plan d'enregistrement par ClickUp

Utiliser Modèle de plan d'enregistrement de ClickUp pour saisir vos objectifs commerciaux, les détails des objectifs, les mesures de réussite et le calendrier cible dans un seul document numérique.

Le modèle de plan d'enregistrement de ClickUp est conçu pour vous aider à le faire. Grâce à lui, vous pouvez :

Assurer une communication claire entre les parties prenantes

Aligner les équipes sur des objectifs communs

Suivre les progrès et les étapes pour ne pas dépasser les délais Télécharger ce modèle ### 14. Pi Planning Template by ClickUp

Modèle de planification PI par ClickUp

Le modèle Modèle de planification de l'IP ClickUp aide à structurer et à rationaliser le processus de planification de projet. Il est conçu pour rendre le processus plus efficace, en particulier pour les équipes Agile.

Le modèle de planification ClickUp Pi aide les équipes :

Décomposer les tâches complexes en morceaux plus petits et plus faciles à gérer

Organiser les tâches pour plus de clarté et de concentration

Affecter les ressources de manière efficace et planifier à l'avance pour une exécution réussie Télécharger ce modèle ### 15. Planification d'un projet par ClickUp

Planification d'un modèle de projet par ClickUp

Modèle de planification de projet de ClickUp fournit une base bien organisée, garantissant que toutes les étapes essentielles sont incluses dans le plan et favorisant une communication transparente entre les membres de l'équipe et les parties prenantes.

Ce modèle vous guide à chaque étape du projet, en vous aidant à comprendre l'essence du projet, à personnaliser les plans en fonction de vos besoins, à organiser les tâches de manière efficace et à coordonner les membres de l'équipe pour une exécution sans faille. Télécharger ce modèle

16. Plan de travail Whiteboard Template by ClickUp

Modèle de tableau blanc de plan de travail par ClickUp

Modèle de tableau blanc du plan de travail de ClickUp est structuré de manière à fournir un guide visuel systématique pour votre projet. Il s'agit d'une solution complète pour visualiser, administrer et contrôler toutes les tâches de votre équipe de manière bien structurée.

Le modèle de tableau blanc de plan de travail de ClickUp aide non seulement à la planification, mais garantit également que chaque tâche est suivie et gérée efficacement, ce qui conduit à un flux de travail plus productif et plus efficace. Télécharger ce modèle

17. Modèle de livrables de projet par ClickUp

Modèle de livrables de projet par ClickUp

Un plan bien conçu prépare le terrain pour une exécution exceptionnelle ! Mettez en œuvre les produits livrables de votre projet de manière efficace avec Modèle de livrables de projet de ClickUp . Ce modèle est conçu pour fournir une vue d'ensemble des produits livrables de votre projet, des propriétaires désignés, des délais et du budget. Il s'agit d'un outil utile pour suivre l'avancement de vos livrables.

Ce modèle ne sert pas seulement à assurer le suivi des produits livrables, mais aussi à créer un espace où la transparence, la responsabilité et l'efficacité sont réunies. En ayant une vision claire des responsabilités de chacun et des échéances des tâches, vous pouvez vous assurer que tous les membres de votre équipe sont sur la même longueur d'onde. Télécharger ce modèle

18. Modèle de feuille de route de projet par ClickUp

Modèle de feuille de route de projet par ClickUp

Le développement d'un projet comporte son lot de complexités et de nombreux éléments à gérer. Quelle que soit la taille ou la complexité de votre projet, Modèle de feuille de route de ClickUp est équipé de tous les outils nécessaires à votre réussite !

Que vous soyez sur le point de lancer une nouvelle fonctionnalité ou de gérer une vision à long terme du produit, notre modèle de feuille de route de projet sert à aider efficacement votre équipe produit. Télécharger ce modèle

19. Modèle de tableau blanc de l'étendue du projet par ClickUp

Modèle de tableau blanc de l'étendue du projet par ClickUp

Modèle de tableau blanc de l'étendue du projet de ClickUp est un outil conçu pour aider à structurer et à rationaliser le processus de définir la portée d'un projet. Il fournit un résumé concis des activités, des ressources, des dates et des produits à livrer dans le cadre d'un projet particulier.

Ce modèle permet d'organiser les projets, de se tenir au courant des tâches et de suivre les livrables. Télécharger ce modèle

20. Modèle Excel de planification de projet

Pour ceux qui aiment travailler en Microsoft Excel -nous avons tout ce qu'il vous faut !

Ce modèle de plan de projet simple de Microsoft Excel fonctionne comme un calendrier dans votre feuille de calcul pour créer une feuille de route claire et organisée pour votre projet. Dans les cellules, vous pouvez ajouter les étapes clés de votre projet, modifier le texte et les images, et le partager avec votre équipe.

En outre, vous pouvez ajouter vos jalons dans le tableau détails du projet du modèle de feuille de calcul de plan de projet simple pour un aperçu plus attrayant de votre calendrier. Utilisez ce modèle personnalisable pour définir votre l'ensemble du projet et déterminez les étapes essentielles à suivre pour réussir. Télécharger ce modèle

Commencer à planifier avec des modèles de plan de projet

Voilà, vous avez 20 modèles de gestion de projet que vous pouvez utiliser gratuitement pour planifier votre nouveau projet !

Si vous avez encore du mal à choisir le meilleur modèle de projet, soyez assuré qu'avec ClickUp, vous obtenez non seulement un modèle de plan de projet, mais aussi un modèle de plan de travail outil puissant pour la planification de projets clickUp est un outil puissant pour la planification de projets, mais une plateforme intuitive que toute l'équipe peut utiliser. Profitez des vues hautement personnalisables de ClickUp pour voir clairement les échéances, la portée de votre projet, l'état d'avancement du projet et les parties prenantes affectées.

ClickUp offre une variété de fonctionnalités spécialement conçues pour rationaliser votre plan de gestion de projet et votre flux de travail. Vous pouvez facilement créer des tâches, les assigner aux membres de l'équipe et suivre les progrès en temps réel afin d'atteindre les objectifs et les livrables du projet.

Ne réfléchissez pas trop à vos plans de projet. Utilisez plutôt ClickUp gratuitement aujourd'hui pour partager des idées et des flux de travail entre équipes sur vos projets les plus complexes.