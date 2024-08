15 meilleurs outils de gestion de la charge de travail pour votre équipe 2024

Le stress est l'un des principaux tueur de productivité . 💀

Lorsque la pression intériorisée s'accumule au-delà de notre contrôle, il est plus difficile de se concentrer, d'atteindre nos objectifs ou même de terminer des tâches simples. Cela arrive aux meilleurs d'entre nous ! Même aux membres de votre équipe.

En fait, les employés stressés présentent les caractéristiques suivantes 60 % d'absentéisme en plus et sont nettement moins efficaces lorsqu'ils sont au travail.

Lorsque nous avons trop à faire, nous nous sentons dispersés, mal préparés et avons l'impression qu'il n'y a tout simplement pas assez de temps dans la journée pour faire les choses. Cela augmente la marge d'erreur, les délais non respectés et, bien sûr, l'absentéisme, c'est-à-dire la tendance à éviter les obligations difficiles.

En tant que gestionnaire de projet, il est difficile de trouver le juste milieu entre le fait de submerger son équipe de travail et celui de lui confier trop peu de tâches, au point de ralentir le projet ou de prendre dangereusement du retard.

Les outils de gestion de la charge de travail sont une solution efficace pour les gestionnaires de projet qui souhaitent remédier à ce problème. Heureusement, il existe une tonne de logiciels parmi lesquels choisir, mais ces logiciels représentent un investissement ! Chaque outil possède des fonctionnalités spécifiques pour répondre à différents cas d'utilisation, mais lequel conviendra le mieux à votre équipe ?

Dans cet article, nous allons approfondir tout ce que vous devez savoir sur les outils efficaces de gestion des ressources humaines la gestion de la charge de travail et présente 15 des meilleurs outils de gestion de la charge de travail pour aider votre équipe à faire ce qu'elle a à faire sans se déchirer.

Que sont les outils de gestion de la charge de travail ? Charge de travail est le processus d'identification, de suivi et de gestion du travail dont vous et votre équipe êtes responsables. C'est là que les compétences de votre manager de projet peuvent vraiment briller, grâce à des processus adaptés à la taille de votre équipe, à votre secteur d'activité, à votre cas d'utilisation et à votre style de projet.

L'objectif principal d'une gestion efficace de la charge de travail est que chacun se sente satisfait de sa liste de tâches et en soit comptable. Elle peut également aider les membres à s'impliquer davantage dans leur travail, ce qui permet d'obtenir des résultats de meilleure qualité pour les projets !

Utilisez la vue Charge de travail de ClickUp pour savoir qui est en avance ou en retard et faites facilement glisser les tâches pour réaffecter les ressources

Les outils de gestion de la charge de travail sont conçus pour vous aider à construire, introduire et maintenir ces processus avec votre équipe. Tous les logiciels ont leurs propres avantages, mais dans l'ensemble, il y a des fonctionnalités clés à rechercher pour créer des systèmes de gestion de la charge de travail fonctionnels et organisés :

Suivi de la progression

Hiérarchisation des tâches

Gestion des tâches

Rapports et informations

Dates d'échéance et délais

Dépendances des tâches

Discussion dans l'application

Intégrations multiples

L'utilisation d'outils de gestion de la charge de travail présente de nombreux avantages qui vont bien au-delà d'une liste de fonctionnalités standard, notamment une meilleure collaboration , gestion du temps , une organisation plus claire des projets, et bien d'autres choses encore !

Les 15 meilleurs outils de gestion de la charge de travail

La meilleure façon de mettre en œuvre un processus de gestion de la charge de travail productif pour votre équipe est avec l'aide d'un logiciel puissant pour guider la transition. Voici 15 des meilleurs outils de gestion de la charge de travail pour organiser les tâches, les équipes et les projets :

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins ClickUp est la plateforme de productivité ultime pour les équipes à travers les industries pour gérer les projets, centraliser leur travail et rationaliser les processus quotidiens dans un environnement de travail collaboratif et personnalisable. C'est la solution de gestion de la charge de travail idéale pour les équipes de toute taille ou cas d'utilisation pour sa liste diversifiée de fonctionnalités puissantes notamment des tableaux blancs numériques, un éditeur de documents dynamique, plus de 15 affichages uniques de ClickUp chat in-app, et plus encore.

Parmi les nombreuses façons uniques de ClickUp de visualiser la liste des tâches de votre équipe, il y a l'affichage Charge de travail. Conçue pour répondre à tous vos besoins en matière de gestion de la charge de travail, la vue Charge de travail permet aux gestionnaires de projet de définir et de suivre les capacités de travail de l'équipe afin de voir rapidement qui est surbooké.

Et si vous êtes novice en matière de gestion du travail ou de ClickUp, pas de problème ! Appuyez-vous sur l'un des modèles préconstruits et personnalisables de ClickUp, comme celui-ci Modèle de charge de travail pour les employés par ClickUp . Gérer la charge de travail de votre équipe et déléguer pour de nouveaux projets avec des estimations de durée, des points de sprint, des champs personnalisés, et plus encore !

Gérez facilement les capacités hebdomadaires des membres de l'équipe avec le modèle de gestion de la charge de travail des employés par ClickUp Télécharger ce modèle Mais ClickUp peut encore faire beaucoup plus pour l'ensemble de l'équipe ! Voici un aperçu plus approfondi des fonctionnalités, des avantages, des inconvénients et des tarifs de ClickUp. ⬇️

Les fonctionnalités clés de ClickUp

A flexibleHiérarchie pour organiser des projets complexes jusqu'à la dernière sous-tâche

CollaboratifTableaux blancs ClickUp pour capturer vos idées et les transformer instantanément en tâches

ClickUp Documents pour créer tout, des simples notes aux wikis magnifiquement mis en forme avec modification en cours et pages imbriquées

Plusieurs assignés et observateurs sur les tâches pour une transparence totale sur les statuts et les cours des tâches

Commentaires filtrés avec @mentions pour transformer rapidement les pensées enéléments d'action que vous pouvez déléguer à l'équipe

Priorités des tâches pour définir un ordre clair des opérations dans votre charge de travail quotidienne

Automatisation des tâches pour éliminer le travail fastidieux lié aux tâches répétitives et faire avancer les processus à tout moment

Des informations instantanées et des rapports personnalisés grâce àTableaux de bord dans ClickUp Les pros de ClickUp

Des tonnes de fonctionnalités et de fonctions dans tous les forfaits, même les plus basFree Forever* Interface drag-and-drop conviviale

Fonctionnalités entièrement personnalisables et expérience utilisateur transparente

Des centaines de modèles gratuits et préconstruits pour tous les cas d'utilisation en..La bibliothèque de modèles de ClickUp* Plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail pour rendre la gestion de la charge de travail encore plus facile

Personnaliséconfidentialité et permissions options de partage de votre travail dans ClickUp via un simple lien

ClickUp cons

Peut être une courbe d'apprentissage pour s'adapter à tant de fonctionnalités - checkoutL'assistance client 24/7 de ClickUp et les documents d'aide* Tous les affichages de ClickUp ne sont pas disponibles sur l'application mobile...pour l'instant !

Prix ClickUp

Forfait Free Forever : Projets et utilisateurs illimités, des tonnes de vues de projets, Documents, Tableaux blancs, 100MB de stockage, et plus encore

: Projets et utilisateurs illimités, des tonnes de vues de projets, Documents, Tableaux blancs, 100MB de stockage, et plus encore Forfait Unlimited ($7 par utilisateur et par mois) : Stockage illimité, intégrations et tableaux de bord, affichages plus avancés, Objectifs, etc

: Stockage illimité, intégrations et tableaux de bord, affichages plus avancés, Objectifs, etc Forfait Business (12 $ par utilisateur et par mois) : Équipes illimitées, partage avancé, fonctionnalités avancées de gestion de la charge de travail, etc

: Équipes illimitées, partage avancé, fonctionnalités avancées de gestion de la charge de travail, etc Forfait Enterprise ($12 par utilisateur et par mois) : Équipes illimitées, partage avancé, fonctions avancées de gestion de la charge de travail, etccontactez-nous pour une tarification personnalisée) : Marque blanche, Enterprise APE, MSA et HIPPA, SSO, etc

ClickUp évaluations des clients

G2 : 4.7/5 (6 000+ avis)

Capterra : 4.7/5 (3,600+ avis)

2. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendrier-Template-Example.png Exemple de modèle de calendrier éditorial Trello /$$img/

Via TrelloTrello est un logiciel de gestion de projet simple et bien connu qui permet d'afficher votre flux de travail, de créer des tâches, de prendre des notes, etc. Populaire pour son Approche du Tableau Kanban à la gestion de projet, Trello dispose également de nombreux outils de gestion de la charge de travail pour la collaboration au sein de l'équipe et la supervision de la progression.

Les fonctionnalités clés de Trello

Automatisation des flux de travail avec le bot butler de Trello

Tableaux Kanban et checklists pour une gestion facile de la charge de travail

Offre des modèles pour la gestion de la charge de travail,la gestion d'équipeet la productivité en général

Application mobile disponible pour les appareils Android et iOS

Les pros de Trello

Prix raisonnable pour les fonctionnalités fournies

Interface intuitive pour afficher les projets ou la progression des tâches

Plusieurs intégrations tierces pour étendre ses fonctions

Trello contre

N'est pas aussi flexible pour les équipes ou les projets plus importants

Stockage limité et forfait Free

Les fonctionnalités de suivi du temps sont limitées

Prix de Trello

Free

Standard : 5 $ par utilisateur et par mois

Premium : 10 $ par utilisateur et par mois

Enterprise : À partir de 17,50 $ par utilisateur, par mois. Contactez Trello pour des options tarifaires supplémentaires

Évaluations des clients de Trello

G2 : 4.4/5 (12,800+ reviews)

Capterra : 4.5/5 (21,600+ commentaires)

3. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Monday-Kanban-Tableau-View-Example.png Exemple de vue Tableau Kanban de Monday /$$img/

Via MondayMonday.com est un autre outil de gestion de la charge de travail dont les fonctionnalités lui permettent de se doubler d'une solution pratique de gestion de la charge de travail. Avec la possibilité de créer et d'assigner rapidement des tâches, Monday est une alternative populaire pour les RH, les ventes et le marketing, et les départements des médias, mais il manque un peu de complexité pour les processus à plusieurs étapes, les projets compliqués, et la définition des objectifs.

Monday fonctionnalités clés

Un outil de suivi de la charge de travail pour voir les tâches en cours de votre équipe

Suivi du temps intégré

Automatisation des flux de travail pour réduire les tâches répétitives

Plus de 200 modèles pour démarrer

Les pros du Monday

Favorise la transparence de la charge de travail de l'équipe

Il s'agit d'une plateforme évolutive, idéale pour les équipes en pleine croissance

S'intègre à plus de 40 autres applications telles que Hubspot, Spotify et Google Drive

Monday contre

Difficile de paramétrer les dépendances des tâches

Les fonctionnalités de rapports sont limitées

Prix Monday

Individuel : Free

: Free Forfait de base : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois plan de base : $8 par utilisateur et par mois Plan standard : $10 par utilisateur et par mois 10 $ par utilisateur et par mois

Plan standard : $10 par utilisateur et par mois 10 $ par utilisateur et par mois Pro : 16 $ par utilisateur et par mois

: 16 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Monday évaluations des clients

G2 : 4.7 (6 200+ avis)

Capterra : 4.6/5 (2,800+ commentaires)

4. Travail d'équipe

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Teamwork-Tableau-View-Content-Dashboard-Example.png Tableau Tableau Vue Contenu Dashboard Exemple de travail d'équipe /$$$img/

Via Travail d'équipe Teamwork est un logiciel de gestion de projet et de charge de travail qui peut également vous aider à gérer la charge de travail de votre équipe par la création et l'attribution de tâches, de projets et de ressources.

Principales fonctionnalités de Teamwork

Diagrammes de Gantt et tableaux Kanban pour afficher votre travail

Attribution rapide de tâches aux équipes et sous-équipes définies

Des abonnés pour superviser la progression des tâches

Automatisations pour rationaliser vos processus

Suivi du temps intégré

Les avantages du travail d'équipe

De nombreux modules complémentaires pour étendre ses fonctions

Gestion des ressources pour garder le contrôle des capacités quotidiennes de votre équipe

Des tonnes de fonctionnalités pour que les managers puissent voir les tâches de leur équipe

Les inconvénients du travail d'équipe

Modèles limités

Période d'adaptation pour les nouveaux utilisateurs qui découvrent tant de nouvelles fonctionnalités

Prix de Teamwork

Free Forever : Jusqu'à cinq utilisateurs par forfait

: Jusqu'à cinq utilisateurs par forfait Deliver : 9,99 $ par utilisateur et par mois

: 9,99 $ par utilisateur et par mois Croissance : 17,99 $ par utilisateur et par mois

: 17,99 $ par utilisateur et par mois Échelle : Contactez Teamwork pour plus d'informations sur les prix

Évaluation des clients de Teamwork

G2 : 4.4 (1 010+ commentaires)

Capterra : 4.5 (730+ commentaires)

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Wrike-Accueil-1400x788-1.png Exemple de tableau de bord Accueil de Wrike /$$$img/

Via Wrike Comme beaucoup d'outils de cette liste, Wrike est une logiciel de gestion de projet qui peut aider les petites et grandes équipes à forfaiter des projets, à déléguer des tâches et à gérer la charge de travail. Cependant, Wrike est principalement ciblé sur les utilisateurs au niveau de l'entreprise. En matière de gestion de la charge de travail, les analyses et les diagrammes intuitifs de Wrike sont des atouts clés !

Learn about the top Wrike alternatives dans notre guide comparatif détaillé.

Les fonctionnalités clés de Wrike

Création de tâches à partir d'envois de formulaires et de sondages

Infographies intuitives pour suivre les statistiques de performance de votre équipe

Suivi du temps consacré aux tâches et à la charge de travail des membres

Coordination des projets à l'aide de dossiers et d'étiquettes organisés

Accédez à des modèles de disposition de projet prêts à l'emploi

Les pros de Wrike

Gestion de la charge de travail à l'échelle de l'entreprise fonctionnalités

Plusieurs vues Tableau de Kanban et diagramme de Gantt

Intégration puissante avec des applications telles que Google Drive et Dropbox

Wrike contre

Interface utilisateur non intuitive

Forfait Free limité et options payantes coûteuses pour les fonctionnalités avancées

Processus d'intégration difficile

Fonctionnalités limitées dans l'application mobile

Prix de Wrike

Free (gratuit)

(gratuit) Plan professionnel : 9,80 $ par utilisateur et par mois

: 9,80 $ par utilisateur et par mois Forfait Business : 24,80 $ par utilisateur et par mois

: 24,80 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez Wrike pour connaître les tarifs

Evaluations des clients de Wrike

G2 : 4.2/5 (3,200+ commentaires)

Capterra : 4.3 (1,800+ commentaires)

6. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Asana-Spreadsheet-List-View-Example.png Exemple d'affichage de la liste de la feuille de calcul Asana /$$$img/

Via AsanaAsana est l'une des méthodes de travail les plus connues outils de gestion de projet pour ses fonctions intelligentes et automatisées qui offrent de nombreux avantages en matière de gestion de la charge de travail.

Les fonctionnalités clés d'Asana

Déléguez des tâches en fonction des rôles, des compétences, des charges de travail, etc

Créez des projets récurrents avec des modèles de flux de travail personnalisables

S'intègre à plus de 100 autres outils tels qu'Excel, Dropbox et Google Agenda

Créez des listes À faire pour hiérarchiser les tâches de vos projets

Les pros d'Asana

Visualisation facile de la progression de votre projet à l'aide de tableaux Kanban, d'une vue Calendrier, etc

Fonctionnalités de discussion et de collaboration en temps réel pour chaque tâche

Prise en main rapide grâce à une interface utilisateur simple et intuitive

Les inconvénients d'Asana

Pas de fonctionnalité native de suivi du temps

Impossible d'affecter plusieurs personnes à une même tâche

N'offre pas d'options de personnalisation avancées

Prix d'Asana

De base : Free

: Free Premium : 10,99 $ par utilisateur, utilisateur par mois

: 10,99 $ par utilisateur, utilisateur par mois Business : 24,99 $ par utilisateur, par mois

: 24,99 $ par utilisateur, par mois Enterprise : Contactez Asana pour connaître les tarifs

Évaluations des clients d'Asana

G2 : 4.3/5 (8 900+ avis)

Capterra : 4.5/5 (11 400+ avis)

7. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/JIRA-development-status-example-1400x789.png Exemple de statut de développement Jira /$$$img/

Via Jira Axé à l'origine sur le suivi des bugs, Jira est aujourd'hui un logiciel de gestion de projet massif pour la planification, le suivi et la gestion des charges de travail. Cet outil est principalement destiné à Le développement agile de logiciels équipes, mais si vous jonglez avec plusieurs grands projets à la fois, Jira a la capacité de gérer toutes ces données !

Les fonctionnalités clés de Jira

Modèles de projets prêts à l'emploi

Suivi des projets grâce à des rapports en temps réel

Accroître la transparence grâce à des flux de travail détaillés

L'affichage de l'échéancier permet de mapper les dépendances des tâches

Les pros de Jira

Hiérarchisez votre carnet de commandes pour faire le travail important en premier

Synchronisez votre travail sur tous les appareils pour gérer vos projets en déplacement

Plus de 3 000 intégrations, dont Google Sheets, Slack et Evernote

Les inconvénients de Jira

Courbe d'apprentissage abrupte et nécessite un administrateur à temps plein pour la mise en place et la maintenance

N'est pas bien adapté aux équipes non techniques ou aux cas d'utilisation

Difficile à personnaliser

Lent à charger

Manque de fonctionnalités de collaboration intégrées

L'accès aux fonctionnalités essentielles de gestion de la charge de travail est coûteux

Prix de Jira

Free : Comprend trois agents

: Comprend trois agents Standard : Estimation de 21 $ par agent et par mois

: Estimation de 21 $ par agent et par mois Prime : Estimation de 47 $ par agent et par mois : Estimé à 47 $ par agent et par mois

: Estimation de 47 $ par agent et par mois : Estimé à 47 $ par agent et par mois Enterprise : Contactez Jira pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Jira

G2 : 4.2/5 (4,800+ avis)

Capterra : 4.4/5 (12,300+ commentaires)

8. MS Projet

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/02/image8-6.png afficher les projets ms /$$$img/

Via MicrosoftProjet Microsoft est un produit de planification de projet proposé par Microsoft $$$a avec des outils de gestion de la charge de travail permettant aux équipes de planifier, de programmer et de résumer leurs tâches. Si votre style de gestion de projet préféré implique.. Excel ou si vous avez une connaissance pratique des produits Microsoft en général, MS Project peut vous convenir ! Mais il ne convient pas à tout le monde.

Microsoft Project est idéal pour la planification et l'ordonnancement de projets. Vous pouvez créer des tâches récapitulatives et des sous-tâches, affecter des ressources, équilibrer les charges de travail, et utiliser son gestion du portfolio des projets (Microsoft PPM) pour garder le cap.

MS Project fonctionnalités clés

Un intervalle de modèles préétablis

Son échéancier vous permet d'afficher la progression globale du projet

Des rapports permettent de contrôler la quantité de travail achevée

Travaillez sur plusieurs projets simultanément grâce au plan de projet principal (Master Project Plan)

Organisez votre travail à l'aide de tableaux de bord visuels

Les pros de MS Project

Adapté au travail à distance et hors ligne

S'harmonise parfaitement avec les autres outils Microsoft

Offre des intégrations pour la communication d'équipe comme Skype, Yammer et Outlook

Les inconvénients de MS Project

La prise en main n'est pas intuitive et les débutants se sentent dépassés

Les fonctionnalités de collaboration dépendent des intégrations

N'est pas compatible avec de nombreux PC

Les forfaits et les structures de prix sont déroutants

Pas de forfaits gratuits et des forfaits payants onéreux

Prix de MS Project

Solutions basées sur le cloud :

Plan de projet 1 : 10 $ par utilisateur et par mois

: 10 $ par utilisateur et par mois Plan de projet 3 : 30 $ par utilisateur et par mois

: 30 $ par utilisateur et par mois Plan de projet 5 : 55 $ par utilisateur et par mois

Solutions sur site :

Projet Standard 2021 : Paiement unique de 679,99 $

: Paiement unique de 679,99 $ Projet Professional 2021 : Paiement unique de 1 129,99 $

: Paiement unique de 1 129,99 $ Projet Server : Contacter Microsoft pour plus d'informations

**Note : Chaque licence couvre un PC

MS Project évaluations des clients

G2 : 4/5 (plus de 1 500 commentaires)

Capterra : 4.4/5 (1,400+ reviews)

9. Toggl

Suivi d'un échéancier en Toggl Toggl est un outil de gestion de la charge de travail avec trois produits distincts pour le suivi du temps, la planification du travail et l'embauche de nouveaux membres. En matière de gestion de la charge de travail, le forfait Toggl est votre meilleur choix. Il vous permet d'équilibrer la charge de travail de l'équipe en affichant une vue prestataire des éléments suivants l'allocation des ressources en temps réel.

Les fonctionnalités clés de Toggl

Interface utilisateur simple et intuitive

Créez des diagrammes de Gantt codés en couleur

Fonctionnalité de glisser-déposer pour la replanification des tâches et l'allocation des ressources

Les plus de Toggl

Meilleur pour les petites équipes

Automatisation des éléments répétitifs grâce aux tâches récurrentes

Rationaliser la communication avec des commentaires et des partageséchéanciers de projets Toggl cons

N'offre pas une expérience fluide de l'application mobile

Options de personnalisation limitées

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de la charge de travail

Ne convient pas aux équipes de taille moyenne à grande

Peut être coûteux pour un ensemble de paramètres de base

Prix de Toggl

Toggl propose des forfaits distincts pour ses trois produits. Pour le forfait Toggl, il y a deux niveaux :

Teams : 9 $ par utilisateur et par mois

: 9 $ par utilisateur et par mois Business : 15$ par utilisateur et par mois

Toggl évaluations des clients

G2 : 4.6/5 (1,500+ avis)

Capterra : 4.7/5 (1,800+ avis)

10. Zoho Projects

Via Projets ZohoZoho Projets est un logiciel de gestion de projet doté de fonctionnalités de charge de travail pour la collaboration avec l'équipe, le travail avec les parties prenantes et le suivi des problèmes liés au projet. C'est également l'un des principaux outils de gestion de la charge de travail pour son l'utilisation des ressources diagrammes et Diagrammes de Gantt pour le suivi des jalons l'allocation des ressources, chemin critique et bien d'autres choses encore.

Les fonctionnalités de Zoho Projects

Différents affichages de tâches pour la planification de divers projets

Dépendances entre les tâches connexes

Tableaux de bord du projet pour avoir un aperçu du budget, des tâches, du statut de l'équipe et du travail en retard

Des outils de gestion des ressources pour distribuer le travail de façon équilibrée au sein de l'équipe

Les plus de Zoho Projects

Plusieurs outils administratifs pour faciliter la gestion de la charge de travail

Plusieurs façons de visualiser votre charge de travail, y compris des vues et des organigrammes

Plusieurs produits Zoho étendent vos fonctions de façon transparente sans avoir recours à des intégrations tierces

Zoho Projects contre

Vous devrez investir dans plusieurs applications Zoho pour bénéficier des mêmes fonctionnalités de gestion de la charge de travail que celles offertes par de nombreux autres outils dans un seul logiciel

Intégrations limitées avec des outils de travail autres que Zoho

Manque de fonctionnalités de gestion des sprints

Version gratuite limitée

Prix de Zoho Projects

Free

Premium : 5 $ par utilisateur et par mois

: 5 $ par utilisateur et par mois Enterprise : 10 $ par utilisateur et par mois

évaluations des clients de Zoho Projects

G2 : 4.3/5 (290+ commentaires)

Capterra : 4.2/5 (260+ commentaires)

11. nTask

Via nTâche En tant que l'un des principaux outils de gestion de la charge de travail à l'heure actuelle, nTask est idéal pour la collaboration, le forfait et la gestion des tâches quotidiennes. Avec nTask, vous pouvez définir des paramètres de tâches, suivre la progression des projets en temps réel, et classer les tâches par ordre de priorité pour faire les choses à temps.

nTask fonctionnalités clés

Organiser les projets en tâches et environnements de travail séparés

Paramétrage des sous-tâches et des dépendances des tâches

Suivi du temps pour une meilleure compréhension de l'activité de l'équipe

Les avantages de nTask

Plusieurs affichages,y compris les diagrammes de Gantt et les Tableaux Kanban

Invitations groupées d'équipes pour gagner du temps

nTask contre

Teams ne dispose pas de fonctionnalités de rapports avancées pour une équipe plus importante

Les tableaux Kanban sont une fonctionnalité $$a$

Peut être difficile à configurer pour les débutants

Prix de nTask

Basique : Free

: Free Premium : 3 $ par utilisateur et par mois

: 3 $ par utilisateur et par mois Business : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Enterprise : Contactez nTask pour connaître les tarifs

évaluations des clients de nTask

G2 : 4.4/5 (15+ avis)

Capterra : 4.1/5 (90+ avis)

12. Slack

via SlackSlack est un outil populaire de gestion de la charge de travail pour la communication par texte. Cet outil de collaboration vous permet de communiquer facilement avec les membres de l'équipe, de partager des fichiers de projet et d'accueillir des appels téléphoniques et des visioconférences.

De plus, l'intervalle de réactions aux commentaires et aux messages sous forme d'emoji et de gif de Slack est vraiment inégalé. Bien que cela ne soit pas nécessairement lié à la gestion de la charge de travail, cela rend définitivement le travail plus amusant au quotidien.

Les fonctionnalités clés de Slack

Puissantes capacités de recherche

Création de canaux spécifiques à un projet ou à une équipe pour des discussions ciblées

Collaborez sur des images, des notes et des fichiers de projet

Rappels faciles et automatisés pour suivre votre charge de travail quotidienne

Les pros de Slack

Les données au sein de la plateforme sont toujours protégées grâce à une grande sécurité

Les Teams peuvent être publics, privés, partagés ou à environnements de travail multiples - à vous de choisir ce qui convient le mieux à votre équipe

Il est facile de partager et de collaborer avec n'importe qui en temps réel

Des tonnes d'intégrations Slack

Slack cons

Stockage de fichiers limité

Il peut être distrayant

Slack est un excellent outil de messagerie, mais il manque de fonctionnalités pratiques de gestion de la charge de travail

Les discussions sont supprimées au bout de 14 jours

Prix de Slack

Free

Pro : 7,25 $ par utilisateur et par mois

: 7,25 $ par utilisateur et par mois Business : 12,50 $ par utilisateur et par mois

: 12,50 $ par utilisateur et par mois Grille Enterprise: Contactez Slack pour connaître les tarifs

Évaluations des clients de Slack

G2 : 4.5/5 (30,400+ avis)

Capterra : 4.7/5 (22 000+ avis)

13. ProofHub

Via ProofHub ProofHub est un autre outil de gestion de la charge de travail pour planifier, collaborer et terminer les projets à temps.

Caractéristiques clés de ProofHub

Plusieurs vues de projet, y compris des tableaux Kanban, des diagrammes de Gantt, des tableaux et des vues de calendrier

Champs personnalisés pour vos tâches

Modèles pour simplifier la planification et la mise en œuvre des projets

Agenda quotidien pour un projet d'équipe partagé

Les pros de ProofHub

Marque blanche

Contrôle robuste des administrateurs et des permissions

Multiples fonctionnalités pour la gestion de la charge de travail

Travaillez où que vous soyez avec l'application mobile de ProHub

Connexion avec des outils tels que Google Drive, Outlook et Dropbox

ProofHub contre

Courbe d'apprentissage abrupte

Ne permet pas d'automatiser les tâches récurrentes

Prix de ProofHub

ProofHub propose deux options tarifaires :

Essentiel : 45 $ par mois

: 45 $ par mois Contrôle ultime : 89 $ par mois

Évaluation des clients de ProofHub

G2 : 4.2/5 (60+ avis)

Capterra : 4.5/5 (60+ avis)

14. Basecamp

Via BasecampBasecamp n'est pas nouveau - en fait, il existe depuis plus de 15 ans.

Ce logiciel contient une multitude d'outils de gestion de la charge de travail qui vous aident à organiser et à distribuer les projets au sein de l'équipe sans surcharger aucun de vos membres. Basecamp est bien connu pour sa capacité à créer des tâches au sein de vos listes à faire, mais il lui manque encore quelques fonctions majeures qui laissent ses utilisateurs à chercher des alternatives à Basecamp .

Les fonctionnalités de Basecamp

Listes d'À faire avec notifications, dates d'échéance et rappels pour assurer le suivi

Plateforme de discussion dans l'application pour une communication rapide

Rapports et informations sur les listes de tâches en progression

Diagrammes visuels en colline pour suivre la progression

Les pros de Basecamp

Mieux adapté aux projets plus petits ou plus simples

Facile à organiser et à rechercher des tâches au sein de la plateforme

Intégrations permettant d'étendre ses fonctions

Basecamp contre

Vues limitées des projets pour gérer les charges de travail

Absence de priorités de tâches pour structurer les listes de tâches des membres

Les fonctionnalités de rapports et de suivi de la progression sont très basiques

Difficile de superviser des projets ou des équipes plus importants

Prix de Basecamp

Basecamp propose un essai gratuit d'un an pour un maximum de trois utilisateurs. Au-delà, Basecamp coûte 11 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients de Basecamp

G2 : 4.1/5 (5 080+ commentaires)

Capterra : 4.3/5 (13,770+ commentaires)

15. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 est un logiciel de services aux entreprises doté de différents outils de gestion de la charge de travail permettant de collaborer sur des projets, d'automatiser les processus RH et de superviser votre CRM.

Les fonctionnalités de Bitrix24

Suivi automatique du temps des tâches

Observateurs et participants multiples aux tâches

Fonctionnalité de délégation et de planification des tâches

Les avantages de Bitrix24

Plusieurs façons d'afficher vos projets et les dépendances des tâches

Teams de fonctionnalités permettant aux RH et aux titres de service d'afficher la progression de chaque membre de l'équipe

Discussions séparées sur les projets

Bitrix24 contre

Interface utilisateur désuète et non intuitive

Manque de fonctionnalités avancées de gestion de la charge de travail

Vous dépendez de plusieurs outils au sein de l'écosystème Bitrix24, il est donc difficile d'accéder aux fonctionnalités dont vous avez besoin sans augmenter votre forfait

Prix de Bitrix24

Gratuit

Basic : 49 $ par mois pour cinq utilisateurs

: 49 $ par mois pour cinq utilisateurs Standard : 99 $ par mois pour un maximum de 50 utilisateurs

: 99 $ par mois pour un maximum de 50 utilisateurs Professionnel : 199 $ par mois pour un maximum de 100 utilisateurs

: 199 $ par mois pour un maximum de 100 utilisateurs Enterprise : 399 $ par utilisateur jusqu'à 250 utilisateurs (le prix augmente en fonction du nombre d'utilisateurs)

Évaluation des clients de Bitrix24

G2 : 4.1/5 (480+ avis)

Capterra : 4.1/5 (540+ avis)

ClickUp : L'outil ultime de gestion de la charge de travail

Chacun de ces outils de gestion de la charge de travail permettra à votre équipe d'aller plus loin sans stress inutile, sans heures supplémentaires excessives et sans harcèlement.

Mais si vous cherchez à investir dans un logiciel conçu pour stimuler la productivité, impliquer l'équipe, améliorer la collaboration et consolider tout votre travail, il n'y a qu'une seule option sur le tableau : ClickUp !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-4-1400x1055.png ClickUp Docs, Chat, et Vue Liste dans ClickUp /$$img/ Suivre les mises à jour du projet gérer les charges de travail et collaborer avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

ClickUp est le logiciel de gestion de la charge de travail idéal avec plus de 15 façons d'organiser les projets, des Automatisations de flux de travail, un éditeur de documents intégré, des tableaux blancs numériques, des tâches personnalisables, et des centaines d'autres fonctionnalités pour amener votre système de gestion de la charge de travail vers de nouveaux sommets.

De plus, la vue Charge de travail unique de ClickUp a été conçue pour répondre exactement à ce cas d'utilisation ! Personnalisez les capacités des membres de votre équipe, gérez le temps passé sur les tâches, affichez la progression et recueillez des informations sans avoir à faire de la microgestion ou à envoyer un seul message.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui pour démarrer et rationaliser vos processus de gestion de la charge de travail ! Essayez ClickUp gratuitement