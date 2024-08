Jira Review 2024 (Fonctionnalités, avantages, inconvénients, prix)

vous vous demandez si Jira est le bon outil pour votre équipe ?

Il s'agit d'un outil outil de gestion de projet

utilisé par 65 000 équipes dans le monde !

Mais est-ce que c'est ce dont vous avez besoin ?

Nous allons passer en revue les fonctionnalités, les avantages, les limites, les inconvénients et les prix de Jira, de sorte qu'à la fin de cet examen du logiciel Jira, vous disposerez d'informations utiles pour décider s'il s'agit de l'outil idéal logiciel de gestion de projet gratuit pour vos besoins spécifiques.

Commençons..

Qu'est-ce que Jira ?

Jira est un logiciel de suivi des bogues et de gestion de projet . Son but premier est de vous aider dans les domaines suivants :

Gérer des équipes Agile et Scrum

Organiser les tâches de votre projet

Capturer et enregistrer les bogues des logiciels

Avez-vous déjà entendu parler des géants du logiciel, Atlassian ? Atlassian est l'entreprise qui a donné naissance à Jira en 2002, et propose actuellement son logiciel enfant dans trois packages distincts :

Jira Core : Les fonctions de base de gestion des projets et des tâches de Jira pour les utilisateurs non techniques Jira Software : Une version spécialisée de l'outil, spécialement conçue pour les développeurs de logiciels

JiraService Desk : Plate-forme destinée aux professionnels de l'assistance à la clientèle et de l'informatique. Bien que Service Desk soit un package clé de JIRA, ce n'est pas un outil de gestion de projet

Changements à venir pour les services

Mais dans les années à venir, Jira apportera des changements substantiels à ses services. En particulier, Jira va déprécier ses licences basées sur les serveurs, et toute assistance pour ces services sera arrêtée le 2 février 2024.

En fait, Jira a déjà cessé de vendre des licences de serveur et ne propose plus que des services basés sur le cloud.

d'accord, mais qu'est-ce que cela signifie pour le consommateur ?

Excellente question ! Bien que Jira affirme que cela améliorera les performances globales, l'assistance et le service, ce changement majeur s'accompagnera inévitablement de quelques difficultés de croissance majeures pour Jira et, très probablement, pour les clients.

En effet, toute personne utilisant une licence basée sur un serveur devra migrer l'ensemble de son travail vers le nuage Jira. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui peut être fait en cliquant sur un bouton. Il faudra plutôt que les utilisateurs de Jira basés sur un serveur reconstruisent leur infrastructure à partir de la base dans le nuage Jira.

Et comme la mise en place et la maintenance de Jira n'est pas une sinécure (c'est plutôt une marche vers le sommet de l'Everest, pour être honnête), on peut se poser la question suivante : pourquoi ne pas tout simplement changer de solution de gestion de projet ?

Mais avant d'aller trop loin, jetons un coup d'œil à l'utilisateur type de Jira et à certaines de ses fonctionnalités clés.

Qui peut l'utiliser ?

Jira a toujours été un outil de base pour les experts chevronnés en développement logiciel Agile et les développeurs de produits. Fondamentalement, leur produit est destiné à aider les personnes les plus "techniques"... Cependant, au fil des ans, Jira est devenu un logiciel de gestion de projet qui peut être utilisé par tous les types d'équipes et d'entreprises

Voici quelques cas d'utilisation qui sont les plus courants pour les équipes et les entreprises qui choisissent d'utiliser Jira :

Développement de logiciels : Les développeurs utilisent les fonctionnalités de Jira pour gérer leurs projets à l'aide de Scrum ou de tableaux Kanban

: Les développeurs utilisent les fonctionnalités de Jira pour gérer leurs projets à l'aide de Scrum ou de tableaux Kanban Marketing : Les spécialistes du marketing utilisent Jira pour gérer des projets complexes tels que des événements et des lancements de produits (qui impliquent de travailler avec plusieurs équipes)

**Les professionnels des ressources humaines peuvent rationaliser leurs processus d'embauche et d'intégration en créant des flux de travail personnalisés avec Jira

Bonus : Jira Vs. Monday.com & Linear vs. Jira

Quelles sont les principales fonctionnalités de gestion de projet de Jira ?

Jira propose des vues agiles puissantes, des flux de travail personnalisés et des rapports agiles précis. Jira possède de très beaux composants qui constituent son logiciel... voici les détails de certaines de ces fonctionnalités clés :

1. Vues agiles puissantes

A. Scrum boards

Le Scrum board de Jira est un outil qui unit les équipes d'ingénierie pour travailler à la réalisation de leurs objectifs. Il permet aux équipes d'ingénierie de réaliser toutes leurs tâches de sprint dans un espace consolidé.

Les tableaux Scrum permettent aux équipes d'organiser leur charge de travail en fonction d'un sprint particulier. Ils vous aident également à suivre les étapes de votre projet pour que les choses avancent.

B.Tableaux Kanban Tableaux kanban sont un moyen pratique de visualiser votre flux de travail. Ici, vos tâches sont disposées sur un tableau comme des notes autocollantes (débarrassez-vous de ces Post-It, Jim !):

Chaque note adhésive indique l'état d'une tâche individuelle du projet.

Chaque note autocollante indique l'état d'avancement d'une tâche individuelle du projet. Ces états sont les suivants : "à faire", "en cours" et "terminé"

Ils vous donnent une vue d'ensemble du projet Jira pour vous aider à identifier rapidement :

Les tâches qui se déroulent sans problème

Les tâches qui bloquent les processus

Vous pouvez utiliser cette vue pour suivre les corrections de bogues, effectuer des révisions de code et surveiller d'autres tâches qui peuvent ou non être liées à l'ingénierie.

Le tableau Kanban de Jira est basé sur un système de glisser-déposer, ce qui rend cet outil très facile à utiliser. Il vous suffit de faire glisser une tâche et de la faire passer à l'étape suivante pour que tout le monde soit au courant !

2. Flux de travail personnalisés

Un flux de travail Jira est un ensemble de processus qui doivent être suivis pour accomplir une tâche ou résoudre un problème..

Dans un flux de travail Jira, les blocs colorés représentent les processus et les flèches indiquent les transitions. Ces flux de travail vous aident à suivre l'évolution de vos projets et tâches de développement logiciel.

Ce qui rend cette fonctionnalité encore plus puissante, c'est que vous pouvez partir de zéro et créer vos propres flux de travail personnalisés. Vous pouvez même importer gratuitement des modèles de flux de travail à partir de la place de marché Atlassian !

3. Feuilles de route

A feuille de route du projet vous permet de créer une vision claire du produit que vous développez. Cela donne à votre équipe une direction et un chemin à suivre.

Jira Portfolio, une intégration spécialisée, a été conçue pour gérer les feuilles de route de vos projets et les partager avec vos parties prenantes. Un plan de portefeuille comprend généralement un calendrier, un carnet de commandes (liste de tâches) et des objectifs à court et à long terme.

Voici comment différentes équipes utilisent Portfolio :

Les responsables d'équipe : pour le suivi des tâches et la progression de leur équipe de développement

: pour le suivi des tâches et la progression de leur équipe de développement Équipes de développement agile : pour suivre le plan qui détaille le processus de réalisation d'un projet

: pour suivre le plan qui détaille le processus de réalisation d'un projet Équipes de vente : pour promouvoir les nouvelles fonctionnalités et les avantages auprès des utilisateurs avant leur mise sur le marché

4. Rapports détaillés

Jira peut également créer des rapports de développement logiciel Agile pour vous aider à suivre l'évolution de vos projets d'ingénierie... Voici quelques rapports qu'il propose :

Charge de travail de l'utilisateur : Indique la quantité de travail attribuée à un membre de l'équipe et le temps qu'il devrait y consacrer

: Indique la quantité de travail attribuée à un membre de l'équipe et le temps qu'il devrait y consacrer Âge moyen : Affiche l'âge moyen (en jours) des problèmes ou tâches non résolus dans votre carnet de commandes

: Affiche l'âge moyen (en jours) des problèmes ou tâches non résolus dans votre carnet de commandes Problèmes récemment créés : indique la vitesse à laquelle les nouveaux problèmes (logiciels, tâches, etc.) ont été créés dans votre carnet de commandesrapports de bogues) sont créés

Les avantages de Jira

Comment Jira peut-il faire la différence dans la productivité de votre équipe ? Découvrons-le..

1. Conçu pour la gestion Agile et Scrum

Le logiciel Jira se concentre principalement sur La gestion de projet agile

offrant des fonctionnalités orientées vers Scrum et Kanban .

Utilisez-le pour suivre les données du projet Agile telles que :

User stories : Chaque fonctionnalité du produit logiciel qui doit être développée

Chaque fonctionnalité du produit logiciel qui doit être développée Story Points : L'effort dont vous aurez besoin pour compléter vos histoires d'utilisateurs

: L'effort dont vous aurez besoin pour compléter vos histoires d'utilisateurs Sprints : Le temps nécessaire pour compléter une section du projet. Un sprint peut durer de 1 à 4 semaines

Vous pouvez également réorganiser facilement les éléments de votre carnet de commandes, tels que les bogues, les problèmes logiciels et les histoires d'utilisateurs, grâce à la fonction intuitive de glisser-déposer de l'outil.

2. Idéal pour la gestion des problèmes

À l'époque de sa création par Atlassian, Jira était à l'origine destiné à être un logiciel de suivi des bogues, et c'est là qu'il excelle.

qu'est-ce qu'un outil de suivi des bogues ?

Il aide vos équipes logicielles à trouver, suivre et enregistrer les bogues dans leurs logiciels. Un bon logiciel de suivi de bogues suivi des problèmes comme Jira donne à votre équipe une vue de tous les éléments de votre carnet de commandes, y compris les bogues et les tâches du projet.

En disposant d'une vue unique, les équipes peuvent établir des priorités quant aux fonctionnalités ou aux bogues sur lesquels elles doivent travailler lors de la prochaine version.

3. Hautement personnalisable

Qu'il s'agisse d'un logiciel de gestion de projet, d'un outil de suivi des problèmes ou d'un outil de gestion des tâches, Jira peut être personnalisé pour répondre à toutes les exigences. Vous pouvez même personnaliser les flux de travail, les rapports, les tableaux Scrum, etc.

Jira s'intègre avec des tonnes de logiciels tiers populaires pour faciliter votre travail.

vous voulez améliorer la communication au sein de votre équipe ?

intégrez l'application Slack

vous voulez un outil de suivi des heures de travail ?

il est possible de l'intégrer à l'application Toggl

vous voulez connecter plusieurs instances de Jira ?

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert

il n'y a pas d'autre solution que de se connecter à la base de données de Jira https://www.idalko.com/jira-to-jira-sync/ synchronisation entre Jira et Jira /%href/

.

Vous pouvez ajouter des fonctionnalités à votre logiciel Jira en choisissant parmi plus de 3 000 applications sur le marché Atlassian (bon vieux Atlassian !).

Quelles sont les limites de Jira ?

Jira est difficile à mettre en place et compliqué à utiliser. Il ne dispose pas de fonctions de collaboration et est principalement conçu pour les équipes d'ingénieurs et de développeurs de logiciels. Maintenant, vous avez peut-être des doutes sur Jira... et ne vous inquiétez pas mon ami, vous n'êtes pas seul dans ce monde !

Voici quelques limitations qui l'empêchent d'être un excellent outil de gestion :

L'outil est difficile à mettre en place et à utiliser

L'interface utilisateur compliquée peut rendre la gestion des tâches difficile

Il n'y a pas de calendrier intégré pour suivre l'évolution de votre projet

Pas de fonctions de collaboration pour communiquer avec votre équipe

Il est principalement conçu pour les équipes d'ingénieurs et de développeurs de logiciels

Pas de fonctions de gestion des idées pour garder une trace de vos idées et de vos plans

L'outil peut être coûteux

Il est connu pour être un outil lent avec de longs temps de chargement des requêtes

Vous êtes peut-être en train de vous dire : "Bon sang, j'ai lu cet article et je viens juste de réaliser que Jira n'est absolument pas ce dont j'ai besoin"

Ou peut-être faites-vous partie d'une équipe qui utilise actuellement un service Jira basé sur un serveur et qui sera contrainte de réinstaller laborieusement Jira lorsqu'elle passera au cloud dans les années à venir.

Ne vous inquiétez pas ! Nous ne vous laisserons pas en plan dans cet examen de Jira_ comme cet ami que vous aviez au lycée et qui ne se souvenait jamais de la poignée de main secrète... ClickUp peut résoudre tous ces problèmes problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de Jira .

Quelle est la meilleure alternative au logiciel Jira ?

ClickUp est l'outil de gestion de projet agile le plus puissant, utilisé par plus de 200 000 équipes. Il possède tout ce dont vous avez besoin pour une gestion efficace et collaborative du travail et est l'un des meilleurs logiciels de gestion de projet outils les mieux notés sur le marché.

De la création de votre plan de projet à la gestion des projets, en passant par le suivi du temps passé sur le projet, ClickUp dispose de toutes les solutions de gestion de projet dont vous aurez besoin, que vous soyez une équipe de 2 personnes ou de 2 000 !

Jira Con #1 : Difficile à mettre en place

La solution de ClickUp : Installation facile

A. Embarquement facile

ClickUp est une solution logiciel de gestion des tâches qui n'a pratiquement pas de courbe d'apprentissage et ne nécessite absolument aucun code pour être mis en place. Oubliez les manuels volumineux et les efforts pour ajouter les membres de votre équipe à la plateforme.

ClickUp facilite la recherche, la découverte et le commentaire des tâches sur lesquelles vous travaillez, faisant de l'intégration une partie de gâteau (ou de tarte, si vous préférez la tarte).

Voici notre guide d'accueil rapide qui contient toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à utiliser ClickUp en un clin d'œil !

B. Commandes de barre oblique ClickUp est également doté de commandes slash intégrées afin que vous n'ayez jamais à quitter votre clavier !

Si vous devez effectuer une activité simple, il vous suffit d'utiliser ces commandes :

/ me = vous assigner des tâches

/ a = assigner à quelqu'un d'autre dans votre équipe

/ d = date d'échéance

/ s = changer le statut

/ - = créer une sous-tâche puis la dérouler pendant que vous tapez

Jira Con #2 : Interface utilisateur compliquée

Les solutions de ClickUp

A. Hiérarchie des tâches simple

La hiérarchie des tâches simplifiée de ClickUp vous offre un moyen rapide et facile de naviguer et d'organiser les activités de votre équipe.

Elle suit une structure simple et intuitive :

Lieu de travail > Espace > Dossier > Liste > tâche > sous-tâches > liste de contrôle

Lieu de travail : Ici, vous pouvez diviser votre entreprise en équipes individuelles

: Ici, vous pouvez diviser votre entreprise en équipes individuelles Espaces : Vous pouvez créer un groupe pour différentes équipes, comme "opérations" ou "RH"

: Vous pouvez créer un groupe pour différentes équipes, comme "opérations" ou "RH" Dossiers : Ici, vous pouvez stocker des listes liées à des projets

: Ici, vous pouvez stocker des listes liées à des projets Listes : Vous pouvez créer une liste de tâches individuelles à effectuer

: Vous pouvez créer une liste de tâches individuelles à effectuer Tâches : Chaque tâche a ses sous-tâches, sa description, ses commentaires et bien plus encore

: Chaque tâche a ses sous-tâches, sa description, ses commentaires et bien plus encore Sous-tâches : Sous-tâches : décomposez chaque tâche en éléments plus petits appelés sous-tâches

: Sous-tâches : décomposez chaque tâche en éléments plus petits appelés sous-tâches Listes de contrôle : Les listes de contrôle sont conservées dans les tâches ou les sous-tâches. Par exemple, vous pourriez avoir des listes de contrôle pour vérifier la qualité de vos tâches de développement de logiciels

B. Vues multiples

ClickUp vous offre également plusieurs vues de projet pour s'adapter à différents styles de travail.

le meilleur aspect de ClickUp Views (en anglais) ?

ClickUp vous permet de passer d'une vue à l'autre dans le même projet

Voici un aperçu de ces vues :

A. Vues des tâches requises

ClickUp dispose de deux vues de tâches obligatoires :

Vue Tableau - La vue Tableau est la vue idéale pour les utilisateurs de Kanban. Grâce à elle, vous pouvez facilement glisser et déposer plusieurs projets dans différentes catégories afin de les faire avancer en douceur d'une tâche à l'autre, d'un projet à l'autre.

Vue Liste - La vue Liste est parfaite pour les utilisateurs qui veulent faire du travail rapidement. Ici, vos tâches sont listées les unes après les autres (comme une liste de contrôle), et vous pouvez les cocher au fur et à mesure que vous progressez.

B. Vue de la boîte

La vue Boîte est un excellent moyen d'obtenir une vue d'ensemble de la progression de votre équipe. Comme les tâches sont classées par attributaire, vous pouvez suivre les tâches de chacun et contrôler leur progression.

C. Vue du calendrier

Il est temps d'économiser du papier et de jeter cet agenda que vous avez acheté chez Walmart il y a trois ans.

La vue Calendrier de ClickUp est le moyen idéal pour gérer facilement votre emploi du temps. Et comme les plans changent, le fait d'avoir un agenda numérique facilite le report des échéances.

Vous pouvez même passer d'une vue à l'autre dans votre calendrier, par exemple :

Jours : Affichez les tâches du projet programmées à une date donnée

: Affichez les tâches du projet programmées à une date donnée 4 jours : Affichage du calendrier du projet sur une période de quatre jours consécutifs

: Affichage du calendrier du projet sur une période de quatre jours consécutifs Semaine: Consultez le calendrier hebdomadaire de votre projet

Consultez le calendrier hebdomadaire de votre projet Mensuel:Vue de haut niveau de ce qui est dans votre assiette

D. Me Mode

Nous sommes tous un peu égocentriques, que nous voulions l'admettre ou non ! Vous pouvez désormais vous offrir un peu de productivité... sans culpabilité.

Avec le mode "Moi", il est facile de n'afficher que les éléments qui vous sont attribués. Vous pouvez désormais vous concentrer sur la gestion de vos tâches au lieu de parcourir les listes de tâches des membres de votre équipe.

Avec toutes ces vues, ClickUp est un outil de gestion de projet qui s'adapte au flux de travail préféré de votre équipe - il ne vous oblige pas à vous y adapter !

Jira Con #3 : Pas de vues chronologiques intégrées

Les solutions de ClickUp

A. Diagrammes de Gantt Les diagrammes de Gantt de ClickUp sont parfaits pour suivre l'avancement de votre projet, planifier les tâches et gérer les délais.

Ces lignes de temps vous donnent un aperçu de tous les projets, listes et tâches, avec chaque élément codé en couleur pour une identification plus facile.

La meilleure partie de ces diagrammes de Gantt ? Ils vous donnent des mises à jour en temps réel automatiquement!

Voici ce qu'ils peuvent gérer automatiquement :

Ils peuvent automatiquement réajuster les dépendances des tâches lorsque des changements sont apportés à la planification

Ils peuvent calculer automatiquement le pourcentage d'avancement de votre projet en se basant sur les tâches achevées par rapport au nombre total de tâches du projet

Ils peuvent comparer l'état d'avancement actuel du projet à l'état d'avancement prévu afin de déterminer la progression des tâches

Ils peuvent calculer votrechemin critique afin d'identifier les tâches les plus importantes du projet pour respecter vos délais

B. Tableaux de bord

ClickUp est également livré avec de puissants tableaux de bord pour visualiser les données de votre projet et de votre sprint. Tableaux de bord dans ClickUp sont remplis de widgets utiles tels que :

Graphique de vélocité: Déterminez le taux d'achèvement de vos tâches

Déterminez le taux d'achèvement de vos tâches Graphique d'effondrement: Voyez comment votre équipe progresse par rapport à une ligne cible et visualisez le travail restant

Voyez comment votre équipe progresse par rapport à une ligne cible et visualisez le travail restant Diagramme d'épuisement : Voir ce que vous avez déjà accompli par rapport à votre champ d'application

Jira Con #4 : Pas de fonctionnalités de collaboration

Les solutions de ClickUp

Chaque tâche ClickUp est accompagnée d'une section de commentaires dédiée pour une collaboration instantanée au sein de l'équipe.

Besoin de clarté sur une tâche de projet ? Il vous suffit d'identifier un membre de l'équipe et de laisser un commentaire sur la tâche du projet. Vous recevrez une notification ClickUp lorsqu'il répondra à votre question.

Et ce n'est qu'un début... Organisez vos conversations en surlignant le texte pour répondre à des parties spécifiques d'un commentaire. Mettez en forme et modifiez les commentaires grâce à l'édition de texte enrichi. Vous pouvez même intégrer des liens, joindre des fichiers, mentionner d'autres documents et tâches, et pimenter le tout avec des émojis !

Ne vous inquiétez pas, nous veillons à ce que vous soyez entendu par votre équipe - les commentaires attribués à ClickUp sont ce qui en fait l'un des meilleurs outils de collaboration au monde.

Avec les commentaires assignés, vous pouvez instantanément convertir un commentaire en tâche et l'assigner aux membres de votre équipe (ou à vous-même) !

L'outil leur enverra alors une notification à ce sujet, et la tâche apparaîtra même dans leur liste de tâches.

Ils peuvent même marquer la tâche comme résolue lorsqu'ils ont terminé afin de minimiser les suivis inutiles !

Solutions de ClickUp

A. Notepad App

L'application Bloc-notes de ClickUp est une extension Chrome que vous pouvez télécharger et utiliser sur le web.

Elle reste dans le coin inférieur de votre écran, ce qui vous permet d'écrire des rappels ou de copier des liens pendant que vous naviguez. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez transformer ces listes de choses à faire en tâches et les partager avec votre équipe.

Aucun autre outil de gestion de projet ne vous offre une telle flexibilité !

B. Docs Docs de ClickUp est un élément

outil wiki intégré pour votre équipe. Utilisez-le pour créer des documents détaillés sur les projets et sur l'entreprise. Comme vos documents sont stockés avec vos projets, vous pouvez également y accéder facilement.

En outre, les documents de ClickUp sont dotés des fonctionnalités suivantes :

Vous pouvez imbriquer des pages dans les documents pour une personnalisation accrue

Vous pouvez modifier les droits d'accès à vos documents

Vous pouvez laisser Google indexer vos documents pour qu'ils apparaissent dans les résultats de recherche

C. Objectifs de ClickUp ClickUp vous offre également une solution puissante pour suivre vos buts et objectifs. Avec ClickUp, vous n'aurez plus jamais de difficulté à rester sur la bonne voie ou à vous concentrer sur vos projets.

ClickUp vous offre même de nombreuses options de personnalisation sur le type d'objectifs que vous créez.

Vous pouvez définir des objectifs basés sur :

le nombre: le suivi des augmentations ou des diminutions entre les plages de nombres

le suivi des augmentations ou des diminutions entre les plages de nombres Vrai/Faux: Il s'agit d'options "fait" ou "pas fait"

Il s'agit d'options "fait" ou "pas fait" Devise: Cet objectif vous permet de suivre votre gestion financière

Cet objectif vous permet de suivre votre gestion financière Tâches: Ici, vous pouvez suivre vos tâches et/ou vos listes de tâches dans ClickUp

Vous pouvez créer dossiers pour vos objectifs afin de les classer et de les stocker efficacement. Pour faciliter l'implication des clients, vous pouvez également personnaliser l'accès à votre dossier d'objectifs. Ainsi, ils peuvent consulter vos objectifs et faire des suggestions.

Jira Con #6 : Jira est cher

La solution de ClickUp

ClickUp vous offre des utilisateurs illimités et des tâches illimitées dans leur versiongratuite.

La mise à niveau vous permet de bénéficier d'un espace de stockage illimité et est également beaucoup moins chère que Jira.

Jetons un coup d'œil aux plans tarifaires de ClickUp :

Plan gratuit: Tâches et utilisateurs illimités

Tâches et utilisateurs illimités Illimité (5 $ par utilisateur et par mois): Intégrations, objectifs, tableaux de bord et champs personnalisés illimités

Intégrations, objectifs, tableaux de bord et champs personnalisés illimités Business ($9 par utilisateur et par mois): Authentification à 2 facteurs par SMS + dossiers d'objectifs + invités supplémentaires

vous craignez que le passage à un nouvel outil soit difficile ? Vous souhaitez abandonner Jira mais votre entreprise ou votre équipe y est attachée ?

Nous vous couvrons à nouveau !

Si vous n'êtes pas satisfait de Jira, Service Desk ou Confluence, la migration vers ClickUp est facile ! ClickUp fournit un outil de migration pas à pas, facile à utiliser, pour les outils de gestion de projet les plus courants. Vous pouvez également consulter d'autres Alternatives à Jira .

Conclusion

Bien que Jira ait été un excellent outil en 2002, il présente de nombreux inconvénients, dont les principaux sont la difficulté d'installation et de configuration.

Et comme des milliers d'équipes sont obligées de réinstaller Jira à partir de zéro lorsqu'elles passent d'un service Jira basé sur un serveur à un service Jira basé sur le cloud, cet inconvénient pourrait s'avérer être la goutte d'eau proverbiale qui fait déborder le vase.

Heureusement, ClickUp est là pour rendre chaque aspect de votre travail, de l'installation à la planification de projet, en passant par la gestion des tâches et bien plus encore, aussi indolore et efficace que possible !

Heureusement, vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des tâches comme ClickUp pour résoudre tous ces problèmes !

Non seulement ClickUp possède toutes les fonctionnalités de Jira couvertes dans cet examen de Jira, mais il vous offre bien plus à un prix beaucoup plus abordable. Et n'oubliez pas que vous bénéficiez de tonnes de ces fonctionnalités gratuitement pour toujours ! Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la magie d'une plus grande productivité d'équipe, d'une meilleure collaboration et de moins de planificateurs Walmart que vous n'utilisez jamais !