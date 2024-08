Le processus de planification du marketing : Décomposition étape par étape

vous voulez en savoir plus sur les différentes étapes de l'élaboration d'un projet de loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ?

processus? Gestion d'une projet marketing est un peu comme la gestion d'un fast-food.

Vous disposez d'un temps très limité pour préparer le produit (la campagne). Et vous devez vous coordonner avec des membres du personnel qui s'acquittent de tâches complètement différentes. À Terminé, vous attirerez une tonne de clients fidèles (et affamés).

Dans cet article, nous allons examiner la le processus d'élaboration d'un forfait marketing stratégique le plan stratégique de marketing est un outil qui vous permet d'identifier et de mettre en œuvre un plan stratégique de marketing, de savoir comment le mettre en œuvre dans votre entreprise et quel est le meilleur outil pour vous aider dans l'ensemble du processus.

Passez commande ! C'est parti.

Qu'est-ce qu'un forfait marketing ?

Un forfait marketing est un document qui présente la stratégie marketing de votre entreprise pour le mois, le trimestre ou l'année à venir.

Voici ce que contient un forfait marketing lorsque vous le déballez :

Votre activité et votre position actuelles en matière de marketing

Un aperçu détaillé de votre objectif de marketing et de votre objectif d'entreprise

Une description des besoins des clients

Les indicateurs que vous devez suivre (retour sur investissement, nombre de clients potentiels, etc.)

Et que se passe-t-il lorsque vous créez un forfait marketing exceptionnel ? Vous serez en mesure de rester concentré sur votre objectif marketing et de créer une stratégie marketing tout aussi étonnante. Voici comment vous pouvez créer une campagne de marketing qui rendra même les professionnels jaloux !

Avantages du processus de forfait marketing

Les efforts de Business, lorsqu'ils sont bien terminés, peuvent avoir des résultats positifs significatifs qui peuvent donner un coup de fouet à la réussite de votre entreprise. Voici quelques avantages d'une démarche proactive forfait marketing .

Fournit des points de repère et des comptes à rendre

Grâce au processus de planification, vous serez en mesure de fixer des repères et de créer une feuille de route pour votre stratégie de marketing afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Le fait de rendre cela visible permet à toute l'équipe de rendre compte de ses actions et de ses tâches. Cela permet également de s'assurer que tout se passe bien, car chacun sait ce qui se passe et comment il doit travailler ensemble.

Encourage la collaboration au sein de l'équipe

Étant donné que le processus de forfait marketing s'étendra probablement à plusieurs services et nécessitera une bonne dose de collaboration, il permet d'ouvrir la communication entre les services et d'unifier l'organisation. En outre, le fait d'impliquer votre équipe dès le début vous permet d'être réaliste dans votre forfait.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif

/$$$img/

Modifier le contenu avec d'autres personnes en même temps dans ClickUp Docs

Réduit les risques

Vous disposez à présent d'une stratégie de marketing. En mettant en place un processus de planification, vous disposez maintenant d'un cadre qui vous permet d'avoir un aperçu du marché cible, de l'avantage concurrentiel et de la segmentation du marché. Cela vous permet d'être mieux préparé aux facteurs de risque que vous n'auriez pas pu prévoir.

Remet en question vos croyances et vos hypothèses

Les entreprises étant en constante évolution, le fait de disposer d'un processus de planification du marketing vous permet d'adapter en permanence des stratégies plus efficaces. En affinant continuellement vos efforts de marketing, vous pouvez découvrir de nouveaux outils et techniques, intégrer de nouvelles idées provenant de différents membres de l'équipe et remettre en question vos croyances et vos hypothèses procédures opérationnelles standard .

Quelles sont les étapes du processus de planification marketing ? Création d'un forfait marketing pour la première fois peut sembler un processus alambiqué, mais il est en fait très simple. Le processus de planification devient 100 fois plus facile à gérer lorsque vous le décomposez en six étapes :

Documenter les objectifs de l'entreprise

Faire une étude de marché

Définissez votrepersona de l'acheteur/du client* Paramétrer un budget marketing

Identifier une tactique de marketing

Programmer lacampagne de marketing Examinons de plus près chaque étape.

1. Documenter les objectifs de votre entreprise

Avant de forfaiter une stratégie de marketing, vous et votre équipe de marketing devriez demander à votre direction générale de mettre en évidence les objectifs de votre entreprise.

Dans l'idéal, toute entreprise de grande envergure objectif et but devraient s'étendre sur 18 à 24 mois. Cela vous donne suffisamment de temps pour développer des initiatives de marketing qui s'alignent sur ces objectifs globaux de l'entreprise.

Utilisez les dossiers d'Objectifs pour organiser facilement vos Objectifs dans ClickUp

Supposons que vous soyez le responsable marketing de Los Pollos Hermanos de Breaking Bad. L'objectif de l'entreprise du propriétaire, Gus Objectifs, pourrait être d'augmenter le chiffre d'affaires du restaurant à 3 millions de dollars au cours de l'année suivante.

Vous devrez créer un objectif SMART objectif marketing qui peut contribuer à ses objectifs d'entreprise. Par exemple :

Augmenter de 20 % le nombre de clients personnalisés

Augmenter de 35 % les ventes de sandwichs au poulet chaud

Augmenter les revenus de l'expédition et de la distribution pour d'autres produits 😉

Curieux des objectifs SMART ? Consultez notre_ guide pour des conseils sur la façon de créer un excellent objectif d'entreprise.

Une fois que vous avez décidé de l'objectif, outils de gestion de projet marketing comme ClickUp peuvent vous aider à les documenter et à en assurer le suivi. Dans ClickUp, Objectifs sont des conteneurs de haut niveau qui peuvent être divisés en objectifs plus petits, appelés Les cibles. Les cibles peuvent être mesurées par des unités telles que des nombres, des $$$, des vrai/faux et des listes de tâches.

Bonus: Outils de marketing pour les petites entreprises Lorsque vous atteignez vos Objectifs, vous atteignez également votre objectif marketing. ClickUp met automatiquement à jour le pourcentage de progression au fur et à mesure que vous atteignez vos cibles en temps réel. Cela peut motiver vos équipes commerciales et marketing en voyant les nombres augmenter chaque jour !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/10/image7-5-1400x693.png Obtenez rapidement des données importantes sur un seul écran grâce aux tableaux de bord de ClickUp /$$img/

Accédez rapidement à des données importantes sur un seul écran grâce aux tableaux de bord de ClickUp

vous voulez surveiller d'autres indicateurs marketing ?

ClickUp regorge de fonctionnalités dont vos équipes ont besoin pour gérer votre projet ou programme de marketing. Son Tableaux de bord sont la voie à suivre. Chaque tableau de bord unique offre un grand nombre de Widgets personnalisés qui vous permettent de suivre indicateurs de performance marketing et de chaque objet marketing.

Suivez les ventes, les taux de conversion, l'engagement sur les médias sociaux, et plus encore, avec un diagramme linéaire, un diagramme à barres, un diagramme circulaire, un diagramme à piles, ou tout autre moyen de visualisation des données qui vous convient le mieux !

Utilisez ce tutoriel vidéo utile pour tirer le meilleur parti du modèle de gestion de contenu gratuit avec des exemples et des ventilations détaillés

Vous voulez aller plus vite ? Utilisez le modèle de gestion de contenu Modèle de gestion de contenu ClickUp pour suivre facilement vos objectifs de contenu, vos budgets et vos ressources dans un seul espace. Obtenir ce contenu modèle d'image de marque gratuit !

2. Réaliser un audit et une étude marketing

C'est le moment de faire un sérieux retour en arrière. Vous devez examiner toutes les décisions et initiatives marketing que vous avez prises au cours des dernières années. En outre, vous devrez également consulter d'anciens rapports pour déterminer les tactiques de marketing qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné.

mais pourquoi ?

Avec l'aide d'un audit marketing, vous serez en mesure d'éviter les problèmes auxquels votre service marketing a été confronté par le passé. Prenons l'exemple de Gus : Documents ClickUp permettez à votre équipe de collaborer en temps réel sur votre audit, recherche marketing et les forfaits annuels de marketing ; c'est comme Google Docs mais bien mieux !

Non seulement vous pouvez intégrer des listes, des tableaux, des images et des vidéos, mais vous pouvez également assigner des tâches exploitables directement dans un document ClickUp. Et pour vous faciliter encore plus la tâche, ClickUp vous permet d'enregistrer votre travail sous forme de fichier modèle de forfait marketing que vous pourrez utiliser plus tard !

Après l'audit, vous devrez déterminer votre position actuelle sur le marché et les tendances du marché. Demandez à votre équipe :

Vos clients sont-ils sensibles aux prix ?

De nouveaux concurrents ont-ils ralenti la croissance de votre entreprise ?

Faites-vous preuve d'un avantage concurrentiel par rapport à d'autres entreprises ?

mais pourquoi limiter le retour d'information à votre entreprise ? L'opinion de vos clients est également importante.

Après tout, ce sont eux qui utiliseront vos produits ou services. Avec le Affichez le formulaire grâce à la vue formulaire, vous pouvez créer des formulaires de sondage personnalisés plus rapidement que vous ne pouvez dire Heisenberg.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Form-3-e1650586993994-edited-1.png formulaires ClickUp /$$img/

Créez des formulaires pour collecter des informations et rationaliser la création de tâches dans ClickUp

Choisissez parmi différents champs de texte, de libellés, de questions, et plus encore. ClickUp vous permet de partager publiquement ces formulaires, et il recueille ensuite les réponses au sein de l'outil. Ainsi, vous pouvez directement prendre des mesures en fonction de leurs réponses en incluant leurs apports dans le forfait marketing.

3. Définissez votre buyer persona

À quel point connaissez-vous vraiment vos clients ? Au cours de cette phase, vous devrez adopter la segmentation du marché. Qu'est-ce que c'est ?

Il s'agit essentiellement d'identifier les différents types de clients de votre marché cible. Vous devrez ensuite réduire votre champ d'action à une cible spécifique. Ensuite, vous devrez créer un buyer persona. Il s'agit de représentations fictives de votre client idéal sur votre marché cible. Demandez à votre équipe :

Qui est cette personne ?

Quels sont ses besoins et ses priorités ?

Comment fait-elle pour prendre des décisions ?

Où fait-elle son travail ?

À combien se montent ses revenus ?

Qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils détestent absolument ?

À quels médias font-ils appel ?

Vous devez vraiment vous mettre dans la peau de ces personnes afin de pouvoir adapter votre stratégie marketing qui les attire le plus. Par exemple, Los Pollos Hermanos a choisi un buyer persona nommé Walt, qui est un professeur de chimie d'âge moyen dans un lycée.

Maintenant que vous savez qui il est, comment il se comporte et ce qu'il veut, vous pouvez mieux vous adresser à lui ! Mais comment faire pour créer un buyer persona ? En deux mots : Cartes mentales .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image7-6.png Cartes mentales dans ClickUp /$$$img/

Créez, modifiez et partagez facilement des organigrammes à l'aide de fonctionnalités telles que les cartes mentales de ClickUp

Dessiner des cartes mentales dans ClickUp peut aider votre équipe marketing à organiser vos pensées et vos idées lorsque la création d'un persona . Il suffit de placer une idée centrale et d'ajouter des réflexions pertinentes lorsqu'elles surgissent.

N'oubliez pas que plus la carte mentale est détaillée, mieux c'est. Une bonne connaissance de vos clients vous permettra de créer un forfait marketing personnalisé mais stratégique, en lien avec votre cible.

4. Paramétrez un budget

Vous avez peut-être des tonnes d'idées de marketing stratégique, mais si elles ne rentrent pas dans votre budget marketing, il sera presque impossible de les mettre en œuvre. Et même si vous faites le nécessaire pour travailler sur ces idées, il n'y a aucune garantie que vous gagnerez de l'argent au bout du compte.

Combien devriez-vous donc consacrer à votre forfait marketing stratégique ? Attribuer 7-15% des revenus de votre entreprise à votre service marketing est l'idéal, mais ce n'est pas une règle universelle.

Toutefois, n'oubliez pas que toute activité de marketing initiale peut être coûteuse. Il s'agit notamment de l'obtention d'un logo , image de marque et la création d'une campagne à partir de zéro. À faire le suivi de toutes vos dépenses de marketing ?

Dans ClickUp, chaque tâche peut avoir des détails supplémentaires appelés Champs personnalisés . Ces champs vous permettent d'enregistrer des données telles que des numéros de téléphone, des libellés, des cases à cocher, etc.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/custom-fields-in-clickup.png bibliothèque de champs personnalisés dans ClickUp /$$$img/

Ajouter, masquer ou afficher un champ personnalisé existant dans une vue Liste dans ClickUp

Dans ce cas, vous pouvez suivre le budget et le coût de chaque activité et tâche marketing grâce au champ "Argent". De plus, avec Calculs de colonne grâce à la fonction de calcul des colonnes, vous pouvez automatiquement additionner vos dépenses pour vérifier si elles sont conformes à votre budget.

Finies les demi-mesures lors de l'élaboration de votre forfait marketing stratégique !

5. Identifier une tactique marketing

Maintenant que vous savez exactement à quoi ressemblent vos clients, il est temps de choisir la bonne canaux de distribution où ils passent le plus clair de leur temps. Après tout, votre cible doit voir votre publicité, n'est-ce pas ?

Prenons quelques plateformes sur lesquelles vous pouvez mettre en place vos forfait stratégique et les meilleures tactiques pour chacun d'entre eux :

Revenons au personnage de Walt. Puisque nous avons déterminé qu'il tire toutes ses informations de la télévision, notre effort de marketing devrait se concentrer sur la création d'une merveilleuse publicité :

N'oubliez pas que le message de votre campagne de marketing stratégique doit refléter les besoins des clients. Dans le cas présent, ce spot publicitaire doit rassurer sa cible sur la qualité et la fraîcheur de ses aliments (99,99 % de fraîcheur).

Cependant, vous ne devez pas concentrer toutes vos tactiques sur une seule plateforme. Une combinaison marketing saine entre les médias hors ligne et en ligne permet de s'assurer que tout le monde reçoit votre message. C'est maintenant à votre équipe marketing de décider de la voie à suivre.

Par exemple, vous pouvez créer et publier du nouveau contenu sur votre blog, héberger des webinaires automatisés , tout en faisant la promotion de contenus hors ligne pour convertir votre audience. Avec L'affichage du chat de ClickUp vous pouvez discuter de tactiques et d'équipes commerciales, joindre des pièces jointes/vidéos et assigner des tâches dans votre marketing mix.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Chat-view-Attachment-3-1400x926.png L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp /$$$img/

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp, ce qui vous permet de retrouver rapidement n'importe quelle discussion

6. Planifier la campagne de marketing

Nous avons enfin atteint la fin du processus de marketing stratégique le forfait stratégique . Une fois le plan de marketing arrêté, il est temps de dresser la liste de toutes les tâches à faire pour le mener à bien.

Comment le faire ?

En utilisant Les diagrammes de Gantt de ClickUp vous permet de créer un échéancier dynamique des activités de votre campagne de marketing, du début à la fin. Les diagrammes de Gantt Vue Gantt vous permet de visualiser les dates de début et de fin de chaque tâche, ainsi que tout jalon important en cours de route.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/gantt-view-in-clickup.png

/$$$img/

Mettez facilement à jour les projets par une simple action de glisser-déposer dans la vue Gantt de ClickUp

Avec Dépendances des tâches dans le cadre de l'application de la méthode des dépendances, vous pouvez indiquer l'ordre dans lequel vous souhaitez achever vos tâches. Il suffit de tracer une ligne entre deux tâches, et c'est terminé !

Désormais, votre équipe marketing ne pourra plus travailler sur une tâche de tâche dépendante tant qu'ils n'ont pas effacé la tâche précédente. Besoin de travailler sur un numérique calendrier marketing ? Vous pouvez programmer toutes vos activités de marketing via L'affichage du Calendrier de ClickUp .

Il est très facile de programmer des posts ou des tâches, et d'ajuster les dates d'échéance - tout ce que vous avez à faire est de glisser-déposer.

Note: Puisque le processus de marketing stratégique exige que votre équipe soit rapide, ClickUp propose des modèles de forfaits de marketing pour votre entreprise calendrier de contenu , Gestion du référencement , suivi de la campagne , calendrier de promotion , Test A/B et processus de conception graphique .

Il suffit d'appliquer le modèle de plan marketing, et vous êtes prêt à commencer à planifier en quelques secondes ! Cependant, notez que ClickUp n'est pas uniquement conçu pour les le processus de forfait stratégique ; il peut être utile pour tous les processus de marketing, de l'exécution au suivi.

ClickUp a donc plus de fonctionnalités ? Voici ce que ClickUp a à offrir :Affichages flexibles pour obtenir davantage d'idées en matière de gestion du marketing.