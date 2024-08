Les 10 meilleurs outils marketing pour les startups en 2024 (gratuits et payants)

Diriger une startup est à la fois passionnant et stressant. Un monde d'opportunités s'offre à vous, mais il y a aussi une pile géante de choses à traiter sur votre bureau.

Il ne fait aucun doute que quelques-uns des éléments de votre liste à faire concernent le marketing. Qu'il s'agisse d'améliorer votre classement dans les moteurs de recherche ou de choisir d'un logiciel de gestion de projet il y a beaucoup de choses à faire.

Heureusement, il existe de nombreux outils de marketing pour les startups qui facilitent la vie.

Dans ce post, nous allons partager nos 10 meilleurs outils de marketing pour les startups et comment vous pouvez les utiliser pour lancer votre entreprise dans la stratosphère. ☄️

Que faut-il rechercher dans les outils de marketing pour les startups ?

Tous les outils de marketing pour les startups ne sont pas identiques. Certains sont parfaits pour les entreprises orientées vers la technologie Les entreprises SaaS tandis que d'autres conviennent mieux aux marques de style de vie.

Quel que soit l'outil dont vous avez besoin, voici ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un outil marketing pour votre startup :

Collaboration : Rien n'est pire que de travailler avec une équipe désunie. Choisissez un outil qui offreune collaboration en temps réel pour que tout le monde reste à jour et sur la même page dans l'environnement en évolution rapide des startups

Personnalisation : Les startups doivent s'adapter et agir rapidement. Recherchez des outils qui offrent une personnalisation pour apporter des retouches et créer des solutions spécifiques à vos besoins

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce à des Tableaux blancs virtuels qui stimulent l'innovation

Intégration : Vos outils doivent bien travailler les uns avec les autres. Trouvez des outils de marketing qui s'intègrent à vos autres programmes de gestion quotidienne et de conception

Modèles : Les outils de marketing efficaces vous font gagner du temps et de l'argent. Choisissez une plateforme qui propose des modèles pour accomplir plus rapidement les tâches récurrentes

Les 10 meilleurs outils marketing pour les startups à utiliser en 2024

Voici notre liste des meilleurs outils pour les équipes marketing et les startups. De la recherche de mots clés à la publication sur les médias sociaux, il existe un outil payant ou gratuit pour chaque startup et chaque stratégie marketing.

Affichez les plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une logiciel de gestion de projet pour les startups qui facilite plus que jamais la planification des tâches, l'attribution des responsabilités et la gestion des opérations quotidiennes. Équipes de marketing utilisent ClickUp pour créer des sites éditoriaux et des sites d'information calendriers marketing et gérer les calendriers de publication.

Utilisez ClickUp pour personnaliser votre affichage afin de visualiser et de planifier les supports marketing tels que le contenu et les médias au sein de votre organisation

Mais attendez, il y a plus. 👀

Vous pouvez collaborer en temps réel sur tout, de l'engagement sur les médias sociaux aux annonces payantes. Faites un brainstorming avec votre équipe pour développer de nouvelles campagnes ou utilisez les différentes vues pour plonger plus profondément dans les analyses. Automatisez les tâches pour attribuer instantanément des projets aux membres de l'équipe concernés et réduire le temps consacré au travail occupé.

ClickUp AI donne à votre équipe plus de confiance dans leurs communications en révisant, en raccourcissant ou en rédigeant des copies d'e-mail

L'une des fonctionnalités les plus intéressantes est la suivante ClickUp AI clickUp AI est un assistant de rédaction conçu pour rendre le marketing plus efficace. Conçu pour différents cas d'utilisation, il permet d'élaborer des campagnes d'e-mail, de rédiger des notes de contenu, de produire des articles de blog ou de générer des idées lors de la recherche de mots clés. Mieux encore, vous pouvez le faire pour qu'il corresponde à la voix spécifique de votre marque.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

L'automatisation vous permet deun travail plus rapide en créant instantanément des tâches récurrentes et en les assignant aux membres de l'équipe responsables

L'outil tout-en-un facilite la communication et rationalise les flux de travail pour des opérations plus fluides

Des milliers de modèles facilitent la vie des startups, qu'il s'agisse de rédiger un forfait marketing ou d'effectuer une analyse des actionnaires pour les projets à venir

Limites de ClickUp :

Certains utilisateurs trouvent la vaste fonction un peu intimidante au début, mais il y a des tonnes d'assistance pour guider les nouveaux utilisateurs

Le forfait Free n'inclut pas l'accès à la fonctionnouvel outil IAmais il ne coûte que $$$a si vous optez pour un forfait payant

Prix de ClickUp :

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur payé annuellement

: 7$/mois par utilisateur payé annuellement Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2 : 4.7/5 (8 300+ commentaires)

: 4.7/5 (8 300+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 700+ commentaires)

2. KWFinder

via KWFinder En tant que startup, construire votre présence en ligne est une nécessité. L'une des meilleures façons d'établir votre marque est de faire de l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) sur les pages d'atterrissage de votre site et sur votre blog. La première étape de ce processus consiste à exécuter une recherche de mots clés. 🔍

KWFinder est un outil de marketing pour les startups qui vous aide à cibler les bons mots-clés pour atteindre votre public. Utilisez cet outil pour voir les termes pour lesquels vos concurrents se classent, obtenir le volume de recherche pour des mots clés spécifiques et identifier les termes pour lesquels vous pouvez commencer à vous classer rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de KWFinder :

La fonctionnalité SERPWatcher vous donne un aperçu du classement des mots clés au fil du temps afin que vous n'ayez pas à dépenser des ressources précieuses sur des outils de surveillance

Le SiteProfiler surveille l'autorité de votre marque et garde un œil sur les indicateurs clés du référencement tels que les backlinks et le contenu qui génère le plus de trafic

Le SERP Volatility Checker vous permet de rester au fait des mises à jour de base de Google et des autres changements qui ont un impact direct sur le trafic de votre site

Les limites de KWFinder :

Il y a des plafonds sur les mots-clés connexes pour tous les forfaits, ce qui est limitatif pour les startups qui veulent une croissance rapide

Il n'y a pas d'outil d'analyse des écarts de mots clés, vous aurez donc besoin d'un autre outil comme Google Analytics pour identifier les domaines dans lesquels vous pourriez manquer de contenu précieux

Prix de KWFinder :

Mangools Entry : 29 $/mois

: 29 $/mois Mangools Basic : 49 $/mois

: 49 $/mois Mangools Premium : 69$/mois

: 69$/mois Agence Mangools : 129$/mois

G2 : 4.5/5 (5+ avis)

: 4.5/5 (5+ avis) Capterra : $$$A

3. Hootsuite

via Canva Le marketing numérique ne se limite pas au contenu écrit - vous avez besoin de graphiques et de vidéos pour atteindre les publics en constante évolution d'aujourd'hui. Outils de conception comme Canva rendent la création de tout, des annonces payantes aux bannières de médias sociaux, plus facile que jamais.

La version gratuite donne accès à des milliers d'images, de graphiques et de modèles, tandis que la version payante vous offre davantage de personnalisation et d'options. Utilisez Canva pour créer des actifs de marque, collaborer avec les autres membres de votre équipe de conception et publier ou télécharger vos créations en quelques clics.

Les meilleures fonctionnalités de Canva :

Les modèles facilitent la création de supports marketing tels que les invitations au lancement de produits, les équipes commerciales et les infographies de blog

Les fonctionnalités de collaboration en temps réel, notamment les dossiers, les plannings et les outils de commentaires intégrés, vous permettent d'impliquer toute l'équipe dans le processus de conception

L'éditeur vidéo et les animations intégrées facilitent la création de contenus attrayants pour les publics dont la durée d'attention est plus courte

Limites de Canva :

Certains utilisateurs trouvent que l'interface présente des défauts, que le contenu ne s'aligne pas parfaitement ou que les fonctionnalités de glisser-déposer fonctionnent sporadiquement

D'autres utilisateurs trouvent que la qualité des modèles gratuits est limitée, ce qui rend difficile la création de contenus diversifiés sans passer à un forfait payant

Prix de Canva :

Gratuit

Pro : 119,99 $/an pour une personne

: 119,99 $/an pour une personne Teams : 149,90 $/an pour les cinq premières personnes

G2 : 4.7/5 (4 200+ commentaires)

: 4.7/5 (4 200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (11 300+ commentaires)

5. Buffer

via Tampon Buffer est un autre outil de marketing numérique conçu pour rendre le marketing des médias sociaux plus rapide et plus efficace. A partir de création d'un calendrier marketing au suivi des analyses, cet outil est utile pour les startups et les influenceurs qui veulent améliorer la façon dont ils partagent avec les audiences.

L'outil s'intègre à divers canaux de médias sociaux, notamment Facebook, Instagram, LinkedIn, Mastodon, TikTok et Shopify.

Les meilleures fonctionnalités de Buffer :

L'IA intégrée vous aide à déterminer quand et quoi publier en fonction de votre cible

Rapports automatiséspermettent de gagner du temps lorsqu'il s'agit de déterminer quel contenu est le plus performant

Différents niveaux de permission facilitent l'accès aux membres de l'équipe afin que vous puissiez travailler ensemble

Limites de Buffer :

Certains utilisateurs constatent que les posts ne parviennent pas à être publiés - parfois en raison de problèmes liés aux plateformes de médias sociaux et non à Buffer lui-même - ce qui les oblige à publier manuellement de toute façon

Le siteanalyse marketing offrent un aperçu de base, mais vous aurez besoin d'un autre outil si vous souhaitez obtenir des informations plus approfondies

Prix de Buffer :

Gratuit

Les essentiels : 6$/mois pour un canal

: 6$/mois pour un canal Teams : 12 $/mois pour un canal

: 12 $/mois pour un canal Agence : 120 $/mois pour 10 canaux

Évaluations et critiques de Buffer :

G2 : 4.3/5 (900+ commentaires)

: 4.3/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (1,400+ commentaires)

6. Hemingway Éditeur

Via Hemingway

L'éditeur Hemingway est une solide outil de marketing de contenu pour les petites entreprises et les startups. L'éditeur en ligne gratuit vous permet de vérifier le contenu pour les fautes de grammaire courantes afin de nettoyer votre contenu en un clin d'œil. Il améliore également la lisibilité en mettant en évidence les phrases qui utilisent la voix passive au lieu de la voix active.

Effectuez des modifications directement dans l'application et utilisez les outils de mise en forme pour ajouter des en-têtes, des puces et des liens afin de rendre votre contenu plus attrayant et informatif. ✍️

Meilleures fonctionnalités de l'éditeur Hemingway :

La version en ligne gratuite utilise des surligneurs de différentes couleurs pour qu'il soit facile de voir quel contenu doit être traité

La note de lisibilité et le nombre de mots vous aident à évaluer si le texte est idéal pour votre cible

Les limites de l'éditeur Hemingway :

La modification en cours est assez basique, vous devrez donc utiliser un guide de style et d'utilisation pour les contenus plus complexes

La version en ligne n'a pas de fonction d'enregistrement

Il n'est pas possible d'introduire une certaine voix ou préférence de style

Prix de l'éditeur Hemingway :

Free : Outil de modification en cours

: Outil de modification en cours $19.99 : Paiement unique pour l'application

Hemingway éditeur évaluations et critiques :

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.4/5 (10+ commentaires)

7. Slack

Via Slack Si votre startup nécessite une collaboration et une communication au quotidien, tournez-vous vers.. Slack . Cette application est la référence pour discuter avec les membres de l'équipe et faire du travail terminé.

Slack vous permet de créer différents canaux pour différents groupes. Créez un canal pour des discussions amusantes en dehors du travail ou des Espaces pour des discussions sur des projets spécifiques comme le marketing de contenu.

Envoyez des messages à des équipes ou à des groupes entiers, ou optez pour un message direct pour que les communications restent privées. Participez à des "réunions quotidiennes" (appels audio et vidéo) pour discuter rapidement d'un nouveau problème ou répondre à des questions sur les sujets suivants gestion des ressources marketing .

Les meilleures fonctionnalités de Slack :

Slack Connect vous permet d'ajouter des personnes extérieures à votre organisation et de limiter leur accès à certaines chaînes

Créez des notifications personnalisées pour recevoir immédiatement des alertes sur les problèmes les plus urgents ou mettez les mises à jour en sourdine pour vous plonger dans un travail approfondi sans distraction

Intégrations avecCRM pour les startups et des outils tels que Google Drive permettent de faire facilement le travail terminé sur plusieurs plateformes

les limites de Slack :

Certains utilisateurs trouvent Slack distrayant, mais la personnalisation des notifications peut minimiser ce problème

D'autres utilisateurs auraient souhaité qu'il y ait une fonctionnalité permettant de voir quand une personne a été active pour la dernière fois plutôt que son statut actuel

Prix de Slack :

Pro: 8,75 $/personne/mois

8,75 $/personne/mois Business+: 15$/personne/mois

15$/personne/mois Enterprise Grid: Prix personnalisé

Slack évaluations et critiques :

G2 : 4.5/5 (31 000+ commentaires)

: 4.5/5 (31 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (23 000+ commentaires)

8. GetResponse

via GetResponse En tant que startup, vous envoyez beaucoup de communications. Qu'il s'agisse d'atteindre des investisseurs, des sponsors ou des clients, rester en contact prend beaucoup de votre temps. Un outil de marketing par e-mail comme GetResponse peut automatiser certaines de vos campagnes d'e-mailing.

Utilisez des formulaires d'inscription, des pop-ups sur les pages de renvoi et des newsletters pour stimuler la génération de leads et collecter des contacts. Exploitez les modèles de réponse automatique pour entretenir les abonnés et gagner de nouveaux clients. La plateforme de marketing par e-mail vous permet également de suivre l'engagement et de partager sur différents canaux pour étendre votre portée.

Les meilleures fonctionnalités de GetResponse :

Plus de 100 intégrations, notamment Gmail, HubSpot, Shopify et WordPress

Le nouveau générateur d'e-mails IA permet de gagner du temps en créant automatiquement du contenu basé sur des mots clés, le type d'entreprise et un public spécifique

Limites de GetResponse :

Certains utilisateurs ont trouvé que l'interface des e-mails marketing était datée et nécessitait une personnalisation

Les outils plus avancés comme le concepteur de pages d'atterrissage ont une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de GetResponse :

Gratuit

**Marketing par e-mail : 19 $/mois

Automatisation du marketing: 59 $/mois

59 $/mois E-commerce Marketing: 119$/mois

Evaluations et critiques de GetResponse :

G2 : 4.2/5 (800+ commentaires)

: 4.2/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (400+ commentaires)

9. ClickFunnels

via ClickFunnels ClickFunnels est un outil que les startups utilisent pour faire des tests A/B et obtenir des informations sur.. la gestion de la relation client (CRM). Cet outil est conçu pour canaliser les utilisateurs des médias sociaux et des recherches organiques vers votre site web et les aide à trouver les bons produits. 🎯

ClickFunnels meilleures fonctionnalités :

Le constructeur de page drag-and-drop personnalisable peut augmenter les discussions et crée un site convivial

Aucune expérience de codage n'est nécessaire pour créer des pages d'atterrissage et des entonnoirs

Limites de ClickFunnels :

Les outils de marketing par e-mail ne sont pas disponibles sur tous les forfaits

Certains utilisateurs ont estimé qu'il y avait une courbe d'apprentissage abrupte ou que certaines fonctionnalités ne fonctionnaient pas de manière transparente

Prix de ClickFunnels :

Basic: $147/mois

$147/mois Pro: $197/mois

$197/mois Funnel Hacker: 497$/mois

Evaluations et critiques de ClickFunnels :

G2 : 4.6/5 (300+ commentaires)

: 4.6/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (600+ commentaires)

10. Hotjar

via Hotjar Hotjar offre des informations précieuses sur le parcours client et les taux de discussion. La plupart des autres outils d'analyse vous indiquent ce qui se passe, mais ne vous permettent pas de comprendre pourquoi.

Hotjar utilise des plans de chaleur pour montrer comment les utilisateurs interagissent avec votre site Web et où ils convertissent ou quittent votre site. Grâce à ces données sur les clients, adaptez vos produits à leurs besoins et ajustez votre contenu pour améliorer les conversions.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar :

Vous pouvez réaliser des études de marché et obtenir des informations de la part de clients réels pour..gérer des campagnes de marketing mieux

Les enregistrements vous permettent de regarder des sessions d'utilisateurs réels pour identifier les points de friction

Les fonctionnalités Demander vous permettent de dialoguer directement avec les clients pour obtenir des commentaires sur ce qu'ils aiment et n'aiment pas dans votre contenu

Les limites de Hotjar :

Vous ne pouvez pas fractionner les données en fonction des intervalles de dates, ce qui rend délicat le suivi du parcours client si vous avez récemment apporté des modifications

Hotjar n'est pas compatible avec les applications mobiles, vous n'obtiendrez donc des informations sur la façon dont les utilisateurs se servent de la version bureau de votre site

Prix de Hotjar :

Basic: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Business: 99 $/mois

99 $/mois Scale: 213$/mois

Hotjar évaluations et critiques :

G2 : 4.3/5 (200+ commentaires)

: 4.3/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (400+ commentaires)

Faites passer vos efforts de marketing au niveau supérieur

Avec ces outils marketing gratuits et payants pour les startups, vous êtes sûr d'avoir ce qu'il faut pour atteindre votre public.

À faire des outils d'automatisation du marketing qui rationalisent la publication de contenu ? Un logiciel pour améliorer l'organisation et la communication ? Quel que soit ce qui vous motive, il y a une solution.

Bien que ces outils soient formidables, c'est encore mieux lorsque vous pouvez gérer tout votre marketing et votre gestion de projet dans une seule plateforme pratique. C'est là que ClickUp entre en jeu. 🏆

ClickUp améliore la collaboration, la communication et la productivité pour atteindre vos objectifs marketing. Choisissez parmi des milliers de modèles pour trouver le matériel de marketing dont vous avez besoin pour construire une marque, créer une autorité et augmenter les discussions. Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp -c'est gratuit pour toujours !