10 meilleurs logiciels de calendrier marketing en 2024 (gratuits et payants)

Si votre équipe est comme la plupart des équipes de marketing, vous jonglez avec plusieurs calendriers, des feuilles de calcul désordonnées et de nombreux contenus dont les segments se chevauchent et les objectifs ne sont pas les mêmes. Et vous gaspillez votre productivité. Ne soyez pas comme la plupart des équipes de marketing .

Nous sommes en 2024, et vous pouvez choisir parmi des dizaines d'options de logiciels de calendrier marketing payants et gratuits pour vous faciliter la vie. Le bon vous aidera à mettre fin au chaos et à rationaliser votre marketing une fois pour toutes. 🙌

Faites-nous confiance, vous ne voulez pas remettre cette étape à plus tard. Nous avons terminé la partie difficile et mis en évidence les 10 meilleurs logiciels de calendrier marketing en 2024. Tout ce que vous devez faire est de trouver votre match parfait et de niveler votre jeu de marketing. 🌻

Que faut-il rechercher dans un logiciel de calendrier marketing ?

Le logiciel de calendrier de marketing est tout au sujet de la simplification. Vous voulez quelque chose qui facilite vos activités de marketing sur tous les fronts.

Nous ne vous ennuierons pas avec tous les détails, mais nous avons mis en évidence certains outils de calendrier de marketing essentiels si vous êtes curieux : 👀

Visibilité: Recherchez un outil qui permet une visibilité pour toutes les personnes impliquées dans la campagne marketing, de préférence avec différents niveaux de permission

Recherchez un outil qui permet une visibilité pour toutes les personnes impliquées dans la campagne marketing, de préférence avec différents niveaux de permission Personnalisable : Les meilleurs calendriers sont dotés de statuts, de tâches, de tableaux de bord, etc. personnalisables

Les meilleurs calendriers sont dotés de statuts, de tâches, de tableaux de bord, etc. personnalisables affichés : Votre marketinglogiciel de calendrier en ligne devrait afficher des fonctionnalités pour organiser l'échéancier de votre projet, le budget et les processus de marketing à travers plusieurs projets

Votre marketinglogiciel de calendrier en ligne devrait afficher des fonctionnalités pour organiser l'échéancier de votre projet, le budget et les processus de marketing à travers plusieurs projets Intégrations: Un calendrier marketing qui s'intègre à tous les outils de travail de votre arsenal - de Zoom et Slack à Microsoft PowerPoint et Google Sheets - est un must

Un calendrier marketing qui s'intègre à tous les outils de travail de votre arsenal - de Zoom et Slack à Microsoft PowerPoint et Google Sheets - est un must Prix: Faites-vous appel à un logiciel de calendrier marketing gratuit ou pouvez-vous vous permettre de faire des folies en achetant un outil onéreux ? Quoi qu'il en soit, recherchez un calendrier marketing au juste prix

Faites-vous appel à un logiciel de calendrier marketing gratuit ou pouvez-vous vous permettre de faire des folies en achetant un outil onéreux ? Quoi qu'il en soit, recherchez un calendrier marketing au juste prix Automatisation: Qui a envie de passer ses journées à faire un travail fastidieux ? Choisissez uncalendrier marketing avec automatisation pour les tâches quotidiennes simples ou répétitives

Utilisez des recettes d'automatisation préconstruites ou personnalisez-les en fonction de vos besoins, afin que votre équipe puisse se concentrer sur ce qui compte le plus

La liste pourrait continuer, mais si vous êtes comme nous, vous avez probablement des choses à faire. De plus, nous avons mis en évidence les meilleures fonctionnalités de chaque outil logiciel de cette liste, alors vous êtes prêt !

Les 10 meilleurs logiciels de calendrier marketing à utiliser en 2024

Prêt à mettre toute votre équipe sur la même page et à commencer à pulvériser ces objectifs marketing ? Vous méritez de gérer vos campagnes sans 32 feuilles de calcul, 22 réunions d'équipe gaspillées, 17 tours de révision et 10 changements de dernière minute. À faire.

Glisser-déposer des tâches dans l'affichage du Calendrier de ClickUp

Surpris de voir ClickUp en tête de notre liste ? Probablement pas. Et oui, nous avons un parti pris. Mais ce n'est pas la seule liste sur laquelle ClickUp a obtenu une place de choix. Cette année, par exemple, ClickUp a été élu n° 1 en Logiciel de gestion de projet en 2023 sur G2 ! Et nous vous promettons qu'il y a une bonne raison pour ce classement . 🏅

ClickUp est une outil de gestion de projet avec l'un des meilleurs logiciels de calendrier marketing disponibles. Il vous aidera à consolider vos projets marketing, à suivre leurs échéanciers, à optimiser les flux de travail et à tirer le meilleur parti de vos efforts marketing.

À ClickUp fait bien plus que vous aider à créer des calendriers marketing

Les fonctionnalités de repromptage vous permettent de réécrire de grandes quantités de contenu pour qu'il corresponde à votre style de voix spécifique

ClickUp possède des centaines d'outils, et cette liste pourrait être ENORME. Mais nous avons dit que nous n'étions pas là pour vous faire perdre votre temps, et nous le pensons vraiment. Parce que de toute façon, qui aime les longues listes ?

L'une des fonctionnalités les plus précieuses qu'offre ClickUp en tant que calendrier marketing est l'affichage Calendrier. Il s'agit d'une vue flexible outil de forfait conçu pour vous aider à établir des priorités dans votre travail créer des échéanciers, visualiser le flux de travail de votre équipe et les dates d'échéance, et gérer les tâches de l'équipe la gestion d'équipe comme le professionnel que vous êtes.

Nécessité de créer une calendrier de contenu pour rester à la pointe de la planification, du marketing et de la stratégie en matière de contenu ? C'est certain. Et un calendrier de campagnes de référencement et de marketing digital pour obtenir les conversions que vous avez promises à vos actionnaires ? Nous sommes là pour vous aider. Vous voulez ajouter quelques emojis pour vous faire sourire ? Terminé. 🙂

Oh, et avons-nous mentionné que nous avons un forfait Free Forever ? Oui, ça aussi.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Utilisez plus de 15 vues et formes interactives et personnalisables, y compris la vue Kanban, la vue diagramme de Gantt, et le diagramme de Gantt, et le diagramme de GanttAffichage du Calendrier ClickUp* Gestion des tâches, communication et mise à jour des checklists en temps réel pour tous les membres de l'équipe

Modèles gratuits pour les calendriers des médias sociaux, les campagnes de marketing par e-mail, les indicateurs financiers, les stratégies de contenu, et plus encore, pour faciliter toutes vos initiatives marketing

Automatisation pour simplifier les tâches et maintenir votre forfait marketing sur la bonne voie

Plus de 1 000 intégrations avec des outils comme Asana, Slack, Microsoft Excel, Airtable, Monday.com, Trello, Salesforce, et plus encore ✨

Les modes en ligne et hors ligne, les applications pour tous les appareils et les calendriers visuels en un coup d'œil vous aident à vérifier votre projet à tout moment

Limites de ClickUp :

Certains rapports signalent une courbe d'apprentissage lors de l'apprentissage de toutes les fonctionnalités (résolu avec des tutoriels gratuits)

ClickUp IA n'est pas disponible sur le forfait Free Forever (Essai gratuit à venir)

Prix ClickUp :

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2: 4.7/5 (8,000+ reviews)

4.7/5 (8,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,000+ commentaires)

2. CoSchedule

via CoSchedule Le Calendrier marketing CoSchedule est un logiciel de gestion conçu pour vous aider à en faire plus en moins de temps. Il vous aidera à organiser toutes les tâches de votre stratégie marketing en un seul endroit et facilitera le contrôle de votre processus du début à la fin.

CoSchedule dispose de plusieurs outils gratuits sur son forfait Free et s'intègre avec des top.. outils de gestion de projet et des logiciels de gestion de la relation client (CRM) pour vous faciliter la vie. Il est populaire auprès des équipes de marketing et des agences qui veulent s'organiser et montrer à leurs parties prenantes qu'elles peuvent respecter les délais.

Les meilleures fonctionnalités de CoSchedule :

L'affichage du calendrier marketing permet d'afficher en un coup d'œil toutes vos campagnes marketing sur un seul tableau de bord

La planification collaborative des tâches permet de s'assurer que votre équipe respecte les réunions dans tous les domaines

Mon travail est bien fait pour les spécialistes du marketing de contenu, avec des fonctionnalités telles que des modèles de calendrier éditorial et l'optimisation du contenu des médias sociaux

Les outils de génération d'idées alimentés par l'IA vous aident à réfléchir à des sujets pour des posts sur les médias sociaux qui plairont à votre cible 🎯

Limites de CoSchedule :

Certains utilisateurs signalent que l'absence de projets multi-dates et de campagnes marketing peut nécessiter des projets en double

Les fonctionnalités gratuites ne couvrent pas tout ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin, et les forfaits payants sont trop chers pour certains

Prix de CoSchedule :

Gratuit

Pro: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Suite marketing : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

4.4/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

bonus : Consultez notre liste des meilleurs**_

les résultats de l'enquête sont disponibles sur le site web de la Commission européenne, à l'adresse suivante https://clickup.com/fr-FR/blog/74825/alternatives-a-coschedule/ les alternatives à CoSchedule* _/%href/**_

3. Optimizely

via Optimizely Optimizely a pour but de débloquer le potentiel numérique des équipes marketing et produit. Il est conçu pour optimiser la gestion de projet des médias sociaux , le marketing, le marketing de contenu et le commerce électronique, en aidant les entreprises à affiner leurs expériences numériques. La plateforme de marketing de contenu Optimizely offre à votre équipe un environnement de travail et un calendrier marketing uniques à partir desquels elle peut planifier, collaborer et exécuter des campagnes du début à la fin.

La plupart des fonctionnalités approfondies d'Optimizely nécessitent de demander des prix pour différents forfaits, mais la plateforme de marketing de contenu de la marque dispose d'une option gratuite pour permettre aux petites équipes de démarrer tout de suite. Et avec plusieurs affichages et fonctionnalités de personnalisation, elle facilite la collaboration sur des projets de toutes tailles. 🤝

Les meilleures fonctionnalités d'Optimizely :

Le logiciel de calendrier marketing permet de garder facilement vos projets créatifs, la création de contenu et le marketing sur la bonne voie

Le logiciel alimenté par l'IA aide à optimiser le contenu des campagnes marketing pour faire gagner du temps à votre équipe

Rationalise les demandes de travail et les formulaires d'admission pour aider à automatiser la création de tâches

L'outil de gestion des actifs numériques vous permet degagner du temps et d'éliminer les efforts inutiles lors de la création de contenu marketing

L'éditeur de contenu fournit un outil collaboratif pour améliorer le contenu nouveau et existant avant qu'il ne soit mis en ligne

Logiciel de Feature Flags pour alléger la pression sur les ingénieurs

Limites d'Optimizely :

Certains avis font état de difficultés à filtrer les articles et les contenus

Certaines entreprises rapportent des rapports sur la fonctionnalité du moteur de recherche qui ne fonctionne pas

Prix d'Optimizely :

Début: Gratuit pour <5 utilisateurs

Gratuit pour <5 utilisateurs Gérer : 79$/mois par utilisateur

: 79$/mois par utilisateur Créer : Minimum 20 utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs

: Minimum 20 utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs créer : Minimum 20 utilisateurs, contacter pour la tarification Orchestrer : Minimum 30 utilisateurs, contacter pour la tarification Minimum 30 utilisateurs, contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.2/5 (30+ reviews)

4.2/5 (30+ reviews) Capterra: 4.0/5 (1 avis)

4. Sprout Social

via Sprout Social Sprout Social est conçu pour aider les entreprises et les agences de toutes tailles à extraire la valeur de leurs efforts en matière de médias sociaux. Il facilite l'engagement de votre public, la planification de la publication, l'analyse des données et la conception de solutions pour vos campagnes de marketing.

Sprout dispose d'applications pour la plupart des appareils, simplifie vos campagnes marketing avec une collaboration efficace et tire le meilleur parti du commerce social. Il est également doté d'un calendrier de contenu intuitif pour la planification et la programmation des médias sociaux. Il est conçu pour vous aider à trouver et à programmer du contenu à partager tout en collaborant avec votre équipe⚡

Les meilleures fonctionnalités de Sprout Social :

Les utilisateurs signalent une interface propre et accessible avec des fonctionnalités de planification essentielles disponibles pour tous les collaborateurs

Les modèles de création de contenu et de marketing offrent des modèles de haute qualité faciles à mettre en œuvre

Le système de planification vous permet de maintenir les posts à tout moment

Des notifications propres à chaque plateforme sociale pour s'assurer que vos photos et vos posts sont de la bonne taille et de la bonne forme

Limites de Sprout Social :

Certains rapports font état de problèmes pour rester connecté avec l'extension Chrome

Des avis d'utilisateurs mentionnent la nécessité de composter les posts séparément pour chaque plateforme

Prix de Sprout Social :

Standard: 249$/mois par utilisateur

249$/mois par utilisateur Professionnel: 399 $/mois par utilisateur

399 $/mois par utilisateur Avancé: 499 $/mois par utilisateur

499 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (500+ avis)

5. Kapost

via Kapost Kapost est un système d'exploitation marketing basé sur le cloud pour les spécialistes du marketing B2B. Il est conçu pour rationaliser les fonctions de marketing numérique, en alignant les canaux, les outils et les équipes de votre organisation pour rendre les campagnes de marketing plus efficaces.

Avec l'accès à un tableau de bord visuel, un aperçu des analyses et des outils de stratégie de contenu alimentés par l'IA, Kapost vous aidera à développer du contenu tout au long du parcours de l'acheteur. Il dispose de fonctionnalités de calendrier marketing utiles pour vous aider à gérer les campagnes, les évaluations et le contenu en un coup d'œil.

Kapost meilleures fonctionnalités :

Le système comporte des rôles, des permissions et des flux de travail intégrés pour que vos projets se déroulent plus facilement

Créez des calendriers éditoriaux avec des détails détaillés et des collaborateurs multiples

Paramétrage de flux de travail spécifiques pour chaque étape du processus de création de contenu

Assignez en toute transparence des parties prenantes à chaque projet ou flux de travail à des fins d'examen

Limites de Kapost :

Le forfait Business est trop cher pour certains utilisateurs et petites entreprises

Le manque d'intégration avec d'autres outils est un problème pour certains utilisateurs

Prix de Kapost :

Système d'exploitation marketing Kapost : 3 500 $/mois

Evaluations et critiques de Kapost :

G2: 4.0/5 (40+ commentaires)

4.0/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (15+ commentaires)

6. Semrush

via Semrush Semrush est une suite de plus de 50 produits, outils et modules complémentaires pour optimiser la visibilité en ligne et la gestion du marketing. Il dispose d'outils pour le référencement, la recherche, les médias sociaux, la recherche de cibles et les données du monde entier.

L'un de ses nombreux outils est un calendrier marketing simple conçu pour rassembler et suivre toutes vos campagnes dans un seul espace de travail collaboratif.

Semrush est populaire auprès des responsables marketing des entreprises de toutes tailles, et il présente des fonctionnalités d'intégration avec Google et d'autres gestion des tâches des plates-formes. Que vous souhaitiez faire une analyse de la concurrence , monétiser votre site web ou développer votre audience sociale, cette plateforme peut vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush :

Des outils pour rationaliser la recherche de mots-clés, la gestion des liens retour et l'audit des sites web 🛠️

Idées de mots-clés générées par l'IA pour améliorer le classement des sites Web et la réussite des campagnes marketing

Le suivi du classement permet d'afficher facilement la réussite des suggestions de mots-clés et de leur mise en œuvre

Affiche une vue multi-facettes du marketing des moteurs de recherche, en mettant en évidence les opportunités d'amélioration

Limites de Semrush :

Les forfaits Business sont trop chers pour certains utilisateurs et petites entreprises

Les fonctionnalités des rapports d'examen sont enfermées derrière des "paquets supplémentaires" dont l'accès coûte plus cher

Prix de Semrush :

Gratuit

Unlimited: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

7. Chef d'histoire

via Chef d'histoire StoryChief est une solution de marketing de contenu destinée aux agences de contenu B2B et aux équipes marketing. Elle est conçue pour optimiser le marketing de contenu, centraliser vos articles, améliorer le contenu des médias sociaux et élargir votre audience.

L'une de nos fonctionnalités favorites est le modèle de calendrier de contenu StoryChief, qui vous permet, à vous et à votre équipe, d'afficher clairement le contenu de votre site Web, de votre blog et de vos réseaux sociaux, de la planification à la publication.

Populaire auprès des spécialistes du marketing de contenu, B2B SaaS entreprises, les startups technologiques et les équipes de contenu, StoryChief est conçu pour améliorer la collaboration et la communication au sein des agences de marketing. Il offre également une création de contenu alimentée par l'IA pour aider à éliminer le gros de la rédaction pour les membres de votre équipe. ✨

StoryChief meilleures fonctionnalités :

Créer des campagnes de contenu facilement, regrouperdes projets et des tâches dans des hubs thématiques

Collaborez avec plusieurs membres de l'équipe pour maintenir vos flux de travail et faire en sorte que les contenus soient terminés plus rapidement

Obtenez un aperçu de l'évolution de vos campagnes marketing en affichant le calendrier de contenu par mois

Automatisez la publication de contenu sur vos plateformes de médias sociaux pour garantir des mises à jour régulières qui maintiennent l'engagement de vos utilisateurs

Obtenez des informations et des analyses exploitables sur la réussite de vos campagnes de contenu

Limites de StoryChief :

Certains utilisateurs signalent un manque de flexibilité pour la page Front de leur blog d'entreprise

Manque d'intégration avec des outils populaires comme Trello

Prix de StoryChief :

Individuels: 40+$/mois

40+$/mois Teams: $140+/mois pour quatre utilisateurs

$140+/mois pour quatre utilisateurs Agence: 400$+/mois pour 25 utilisateurs

StoryChief évaluations et critiques :

G2: 4.7/5 (100+ commentaires)

4.7/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

8. Planable

via Planifiable Planable est un média social outil de collaboration marketing conçu pour aider les équipes à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Cette solution offre des fonctionnalités de prévisualisation du contenu, d'intégration de Giphy et de calendriers éditoriaux pour vous aider à publier du contenu sur les médias sociaux sans problème.

Planable est populaire auprès des entreprises de toutes tailles et propose des prix raisonnables que les startups et les petites équipes peuvent se permettre. Et il permet aux membres de l'équipe, aux clients et aux parties prenantes de collaborer et de communiquer de manière transparente afin que tout le monde puisse avoir plus de temps pour l'happy hour. 🍻

Les meilleures fonctionnalités de Planable :

Choisissez parmi plusieurs affichages pour trouver la meilleure façon d'organiser votre projet

Collaborez avec vos collègues et vos clients sans courbe d'apprentissage pour toutes les personnes impliquées

Les utilisateurs font état d'une installation rapide, ce qui permet d'éviter les contretemps dans les projets existants

L'automatisation de la publication des campagnes sociales permet de garder vos comptes actifs même lorsque vous n'êtes pas là

Limites planifiables :

Certains utilisateurs signalent un manque d'analyses et la nécessité d'un logiciel secondaire pour suivre les performances des posts

Les posts en masse manquent d'options de personnalisation

Prix prévisibles :

Gratuit

Unlimited: 5 $/mois par utilisateur

5 $/mois par utilisateur Business: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (500+ commentaires)

4.6/5 (500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (300+ avis)

9. Hootsuite

via Hootsuite Hootsuite est un logiciel de marketing et de gestion des médias sociaux qui aide les marques à gérer leur présence sociale. Il est conçu pour vous aider à optimiser les campagnes sociales, à améliorer les expériences de commerce social et à garder vos discussions avec les clients en ordre à partir d'un tableau de bord facile. Quant au calendrier de contenu, il vous aidera, vous et votre équipe, à forfaiter et à exécuter des opérations et des campagnes de marketing de contenu sur tous les canaux, du début à la fin.

Avec ses multiples fonctionnalités, sa création de contenu optimisée par l'IA et ses outils de collaboration pour que les membres de votre équipe restent sur la même page, Hootsuite est un concurrent de premier plan pour de nombreuses entreprises. De plus, vous aurez accès à des certifications de pointe pour l'ensemble de votre équipe . 🎓

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite :

Utilisez l'IA de création de contenu pour faciliter la rédaction de posts sur les médias sociaux

Analysez les résultats de vos campagnes de marketing sur les médias sociaux à partir d'un tableau de bord unique avec des affichages en un coup d'œil

Utilisez un outil de calendrier marketing simple pour aider tout le monde à voir l'activité et les tâches à venir associées à votre projet

Intégration avec les principales plateformes sociales etLogiciel CRM vous aide à organiser votre travail

Les limites de Hootsuite :

Les forfaits pourraient être trop chers pour certaines petites entreprises et équipes à la recherche d'un outil de calendrier marketing simple

Les mentions mentionnent que le contenu programmé n'est parfois pas publié, ce qui crée des problèmes avec leurs campagnes marketing

Prix de Hootsuite :

Professionnel: 99 $/mois par utilisateur

99 $/mois par utilisateur Teams: 249 $/mois pour trois utilisateurs

249 $/mois pour trois utilisateurs Business: $739/mois pour cinq utilisateurs

$739/mois pour cinq utilisateurs Entreprise personnalisée: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (3,000+ reviews)

4.1/5 (3,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,000+ reviews)

10. Envoyer

via Envoyable Sendible est une plateforme de gestion des médias sociaux conçue pour aider les agences à gérer plusieurs comptes de médias sociaux pour leurs clients. Elle est conçue pour organiser tous vos comptes sociaux dans un hub centralisé, ce qui facilite l'exécution de stratégies marketing gagnantes.

Cette puissante solution de gestion des médias sociaux propose également des fonctionnalités permettant aux équipes marketing des entreprises d'analyser leurs marques et de suivre les résultats sur toutes les principales plateformes. Elle est optimisée pour la productivité et la collaboration à tous les niveaux.

Et le calendrier des médias sociaux amélioré facilite la gestion visuelle de votre stratégie sociale à partir d'un hub axé sur la collaboration pour votre équipe marketing. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Sendible :

Planifier et gérer plusieurs comptes sociaux à partir d'un seul tableau de bord pour gagner du temps

Examinez les rapports dynamiques sur les résultats des campagnes pour aider vos équipes à épater vos clients

Conçu pour les agences de grande envergure et les équipes multiples

Les fonctionnalités de publication personnalisables vous aident à créer des posts sur les médias sociaux comme vous le souhaitez

Limites de Sendible :

Certains rapports font état de difficultés à modifier les posts programmés via l'application

Les notifications d'échec de publication ne sont pas envoyées par e-mail, ce qui pose des problèmes à certains responsables de campagne

Prix de Sendible :

Creator: 29 $/mois par utilisateur

29 $/mois par utilisateur Traction: 89 $/mois pour quatre utilisateurs

89 $/mois pour quatre utilisateurs Marque blanche: $399/mois pour 10 utilisateurs

G2: 4.5/5 (800+ commentaires)

4.5/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

Plus de délais manqués !

Les logiciels de calendrier marketing de cette liste vous aideront à laisser derrière vous les délais non respectés et à atteindre le nirvana de l'organisation. L'astuce consiste à trouver un logiciel et à s'y tenir suffisamment longtemps pour que tous les membres de votre équipe apprennent à maîtriser ses fonctionnalités.

Et n'oubliez pas d'en trouver un avec de nombreuses fonctionnalités et des intégrations avec tous vos autres outils !

Si vous êtes prêt à mettre de l'ordre dans vos affaires et à travailler plus intelligemment, et non plus difficilement, procurez-vous le logiciel Modèle de Calendrier Marketing ClickUp et faites en sorte que cela se produise. Vous serez heureux de l'avoir fait 🙂