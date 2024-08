15 meilleurs systèmes de CRM pour les startups en 2024 (avis et prix)

La gestion d'une startup peut parfois ressembler à un cirque.

Vous devez jongler avec de multiples tâches tout au long de la journée, qui incluent la gestion de vos finances, la fidélisation du meilleur personnel et, surtout, l'obtention d'une clientèle fidèle. 🤹

Et si vous voulez vraiment mettre le pied à l'étrier, il vous faudra trouver un moyen d'assister à la conférence de l'association aux réunions des clients et de traiter les commentaires tout en entretenant les relations avec les clients !

Mais à faire pour gérer tous ces éléments tout en développant votre entreprise ?

C'est simple : en utilisant le bon système de gestion de la relation client ( gestion de la relation client ).

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un logiciel de CRM et nous mettrons en évidence les quinze meilleurs CRM pour les startups que vous pouvez utiliser aujourd'hui.

Qu'est-ce qu'un logiciel CRM ?

Un logiciel CRM aide les entreprises en démarrage à stocker tous leurs contacts en un seul endroit, à surveiller chaque étape du processus de vente et à établir des relations à long terme avec leurs clients. De nos jours, vous pouvez trouver de nombreux logiciels CRM gratuits disponibles sur le marché.

Mais qu'est-ce que le CRM exactement ?

CRM est l'abréviation de client relationship management . (gestion de la relation client)

Le CRM aide une startup à approfondir ses relations avec ses clients, ses partenaires et ses fournisseurs. C'est d'autant plus important que, sans une bonne relations avec les parties prenantes , il est presque impossible pour une startup de se développer. 🌱

En fait, c'est l'une des outils les plus importants pour les startups parce qu'il les aide à accomplir beaucoup de choses.

Voici quelques-unes des fonctionnalités que l'on trouve dans les logiciels de gestion de la relation client pour les startups :

Gestion de l'équipe commerciale

Tableaux de bord et rapports

Intégration des e-mails

Automatisation du marketing

Gestion des prospects

Grâce à ces fonctionnalités, tous les membres de votre startup ont accès aux données clients les plus récentes. Ainsi, votre équipe commerciale peut offrir la meilleure expérience client. Une étude estime que 65 % des consommateurs convertissent en clients à long terme d'une marque offrant une bonne expérience client.

En outre, disposer du bon logiciel de CRM peut aider votre équipe à esquiver les problèmes de mauvaise communication entre vos équipes commerciales et marketing, l'accès limité aux données et les opportunités manquées. Estimation des données que l'utilisation d'un système de gestion de la relation client peut augmenter de 39 % le chiffre d'affaires des ventes croisées et incitatives d'une entreprise.

15 meilleurs systèmes de gestion de la relation client en matière de vente pour les startups en 2024

Voici les quinze meilleurs outils de gestion de la relation client pour les startups :

1. ClickUp

Essayez le CRM de ClickUp

ClickUp est l'une des plus grandes entreprises de gestion de projets au monde l'une des évaluations les plus élevéeslogiciel de gestion de projet et logiciel de gestion de démarrage utilisé par les équipes des petites et grandes entreprises.

Avec ClickUp, vous pouvez utiliser des étiquettes pour organiser vos comptes, obtenir une une affiche géographique de vos clients avec la vue Plan, et assignez automatiquement des tâches pour chaque étape de votre équipe commerciale.

De plus, avec le forfait Free Forever de ClickUp, votre startup peut investir l'argent que vous auriez dépensé pour le logiciel dans votre entreprise !

Voici pourquoi ClickUp est le meilleur CRM gratuit pour les startups :

Affichages CRM flexibles : visualisez vos comptes, vos commandes clients ou votre équipe commerciale dans une Liste, un Tableau, une Tableur, etc

Tableaux de bord : gardez un œil sur la valeur à vie de vos clients, la taille moyenne des affaires, les performances de votre équipe commerciale, etc

gardez un œil sur la valeur à vie de vos clients, la taille moyenne des affaires, les performances de votre équipe commerciale, etc **Statuts personnalisés : créez des étapes personnalisées en fonction de votre équipe commerciale

**Champs personnalisés : ajoutez des détails personnalisés à votre processus de venteFlux de travail CRM pour suivre les commandes, les prospects, le suivi, etc

ClickApp E-mail: gardez les discussions en un seul endroit en envoyant et en recevant des e-mails directement à partir des tâches ClickUp

gardez les discussions en un seul endroit en envoyant et en recevant des e-mails directement à partir des tâches ClickUp Affichage du formulaire: recueillez rapidement les données des clients et créez automatiquement des tâches à partir des réponses

recueillez rapidement les données des clients et créez automatiquement des tâches à partir des réponses Confidentialité, invités et permissions : contrôlez qui a accès à votre environnement de travail

contrôlez qui a accès à votre environnement de travail Révision et annotations :* travailler avec les clients sur des projets et des contrats : travailler avec les clients sur des projets et des contrats

travailler avec les clients sur des projets et des contrats Champs de formules : calculez automatiquement le coût d'une commande d'un nouveau produit ou la productivité d'un nouveau client potentiel

Reminders: définir des rappels afin de ne jamais oublier que vous avez une réunion client à venir

définir des rappels afin de ne jamais oublier que vous avez une réunion client à venir Modèles : utiliserModèles pour le CRMgestion des comptes, Service à la clientèle, etc

Flux de travail Automatisation clickUp vous permet d'appliquer automatiquement un nouveau modèle, de publier des commentaires, de déplacer des statuts, etc. afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses importantes

clickUp vous permet d'appliquer automatiquement un nouveau modèle, de publier des commentaires, de déplacer des statuts, etc. afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses importantes Intégration de Zoom : démarrer une réunion Zoom avec des clients directement dans une tâche ClickUp

Téléchargez le modèle CRM de ClickUp

Vous n'avez pas encore vendu ?

Voici plus d'informations sur comment utiliser ClickUp en tant que CRM

Les avantages de ClickUp

Limites de ClickUp

Les puissantes fonctionnalités de la plateforme peuvent nécessiter une brève courbe d'apprentissage pour être maîtrisées

Une personnalisation poussée qui peut s'avérer fastidieuse au début

Prix ClickUp *Forfait Free Forever (idéal pour un usage personnel)

Forfait Unlimited (idéal pour les petites équipes (7$/membre par mois))

(idéal pour les petites équipes (7$/membre par mois)) Forfait Business (idéal pour les équipes de taille moyenne (12 $/membre par mois))

ClickUp évaluations des clients

"Nous l'utilisons comme un CRM - en ajoutant rapidement de nouveaux prospects via un simple formulaire que nous avons créé. Nous l'utilisons également pour la comptabilité afin de gérer toutes les factures pour les clients et les fournisseurs. Tout travaille en douceur et est géré à partir d'un seul endroit." - G2Crowd "Très facile à apprendre, beaucoup d'aide disponible dans le logiciel. Il est également facile de trouver des tutoriels en ligne. Très cRM personnalisable et convivial pour les débutants dans de nombreux secteurs d'activité." - Capterra Verified Review Bonus: Outils d'IA pour les startups !

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM est un CRM gratuit pour les startups. Il dispose également de nombreux outils de vente utiles pour les startups qui aident les équipes à gérer leur pipeline plus efficacement.

mais est-ce un (Hub) **_spot-on tool pour votre startup _ ?

Découvrons-le :

Fonctionnalités clés

Obtenez un aperçu détaillé de l'ensemble de votre équipe commerciale grâce à des tableaux de bord visuels et à la fonction d'analyse de la performancenotation des prospects.

Connectez-vous avec les clients grâce à l'outil de planification, au chat en direct ou à l'e-mail

Gérez des documents et constituez une bibliothèque de contenu utile pour toute votre équipe

S'intègre àMicrosoft Dynamic, Slack , Jira et d'autres encore

Tarifs

Hubspot CRM propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 50 $/mois pour deux utilisateurs.

Évaluations des clients

G2: 4.3/5 (7 000+ avis)

"Nous voulions un CRM en place pour gérer tous nos contacts et prospects, Hubspot nous a aidé avec la gestion de toute notre équipe commerciale et de mener des activités de marketing comme la livraison de grands e-mails, des pages d'atterrissage et d'automatiser les activités de marketing." - Capterra Verified Review " Dans l'ensemble, HubSpot a été une expérience INCROYABLEment positive pour nous. Je ne mentirai pas en disant qu'il n'y a pas eu de frustrations, mais il y en aura toujours lorsqu'on changera de logiciel ou qu'on mettra en place de nouveaux processus. En fin de compte, HubSpot nous a aidés à faire évoluer nos processus d'une manière merveilleuse, et leur assistance est vraiment, vraiment supérieure à toute autre assistance produit que j'ai jamais reçue." - Capterra Verified Review Check out this Liste des intégrations de HubSpot !

3. CRM agile

Agile CRM est un logiciel tout-en-un CRM tout-en-un avec un peu de gestion de projet des fonctions de gestion de projet. Avec Agile CRM, vous pouvez attribuer des tâches aux membres de l'équipe, suivre les campagnes d'e-mail et gamifier votre processus de vente. 🎮

Voyons comment Agile CRM peut vous aider à passer à l'étape supérieure dans votre jeu commercial :

Fonctionnalités clés

Gardez la trace des étapes et desles jalons du projet dans vos équipes commerciales

Contactez les clients en utilisant la fonctionnalité d'appel en un clic et l'automatisation de la messagerie vocale

Automatisez la planification, les invitations et les abonnements

Trier les tâches en fonction de la priorité, de la date d'échéance, du propriétaire ou du statut

Tarifs

Agile CRM propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 14,99 $/mois.

Evaluations des clients

G2: 4.1/5 (200+ avis)

Agile CRM avis

"Un bon CRM pour les petites et moyennes entreprises. Il a une bonne interface et très simple à apprendre. Besoin d'amélioration dans les fonctionnalités d'Automatisation et le service client." - Capterra Verified Review "Gestion de la relation client facile à utiliser et qui possède de multiples fonctionnalités. Les échéanciers des contacts montrent toutes les interactions ce qui facilite la progression. L'automatisation et les campagnes sont faciles et fonctionnent bien." - Capterra Verified Review Bonus: Logiciel de gestion de projet pour les startups !

4. Salesforce

Salesforce aide les équipes à gérer chaque étape du cycle commercial. Grâce à cette plateforme CRM, vous pouvez garder un œil sur les membres de l'équipe les plus performants, créer des devis, et bien plus encore.

Voyons si cet outil de CRM commercial transformera votre équipe commerciale en une force avec laquelle il faudra compter :

Principales fonctionnalités

Suivez les performances de votre équipe à l'aide de tableaux de bord

Fonctionnalité de flux social permettant aux équipes de collaborer sur des projets clients

Affectation automatique des leads au membre de l'équipe concerné

Obtenez des informations sur les sites de médias sociaux populaires tels que Facebook et Twitter sans quitter l'application

Tarifs

Les forfaits de Salesforce commencent à 25 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2: 4.2/5 (11 000+ commentaires)

"Les possibilités sont infinies, voire décourageantes. La configuration initiale prend du temps et il faut beaucoup de connaissances pour obtenir une installation correcte. Il est très difficile de le faire sans un troisième partenaire de confiance. Bien sûr, c'est également cher, mais c'est vraiment dans la catégorie "on en a pour son argent" - Capterra Verified Review "Il y a une légère courbe d'apprentissage car ce logiciel a tellement doit de fonctions et est très robuste. À part cela, les possibilités pour votre équipe commerciale avec ce logiciel sont illimitées." - Capterra Verified Review les sites d'hébergement de la région de l'Atlantique sont les suivants

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir ce qui se passe https://clickup.com/fr-FR/blog/70090/alternatives-a-salesforce/ les alternatives à Salesforce /%href/

!

5. Zoho CRM

Avec Zoho CRM vous pouvez paramétrer l'option des indicateurs clés de performance (ICP) à long terme et surveillez les performances des équipes commerciales à l'aide de tableaux de bord. De cette manière, vous pouvez encourager les employés à maintenir une relation client à long terme, même lorsque les affaires ont été fermées.

Principales fonctionnalités

Automatisez les tâches telles que l'envoi d'e-mails aux clients, le suivi des abonnés, etc

Créez des portails clients pour maintenir l'implication de vos clients

Répondez aux e-mails de Gmail, Yahoo, Outlook directement dans l'application

Obtenez un aperçu de toutes les activités commerciales grâce aux tableaux de bord

Prix

Zoho CRM propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de 20 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2: 4/5 (1 000+ commentaires)

Critiques de Zoho Customer Relationship Management

"L'ensemble des opérations de notre association à but non lucratif est géré avec Zoho CRM Enterprise Edition. L'expérience utilisateur basée sur les commentaires de plus de 50 utilisateurs a été très équilibrée. Bien sûr, il n'est pas possible de répondre à tous les besoins, mais l'expérience des utilisateurs est très équilibrée cas d'utilisation à la productivité est assez élevée, à plus de 95 %" Capterra Verified Review "La mise en place de ZOHO a pris un peu de temps, mais leur discussion en direct, leur assistance par e-mail et leur chaîne YouTube ont rendu le processus très simple. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits de ZOHO CRM. C'est la meilleure plateforme tout-en-un" - Capterra Verified ReviewCheck out these Zoho alternatives !

6. SugarCRM

SugarCRM est une Plateforme de gestion de la relation client avec automatisation du marketing , modèles d'e-mail et analyse prédictive pilotée par l'IA.

Mais à quel point cet outil est-il doux ? 🍬

Découvrons-le :

Principales fonctionnalités

Obtenez un aperçu des interactions avec les clients afin que les équipes commerciales sachent quand et comment les contacter

Aidez les clients à obtenir les réponses dont ils ont besoin grâce au portail en libre-service

Identifiez les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes grâce au suivi des cas et aux tableaux de bord

Créez des pages de renvoi, des e-mails et des formulaires de conversion personnalisés

Tarifs

SugarCRM propose un forfait professionnel qui coûte $$$a par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients

G2: 3.7/5 (500+ reviews)

"Je n'ai jamais eu de problème avec cette application. Je l'utilise quotidiennement et je peux dire que mon travail quotidien est incomplet sans lui. Il est si simple à utiliser et fournit des résultats étonnants pour les rapports et les tableaux de bord, leur équipe d'assistance aux clients est très réactive." - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié Sugar et je pense qu'il conviendrait parfaitement (en particulier pour le prix inférieur !) aux agences de marketing et de publicité qui cherchent à construire des flux personnalisés. Leur équipe de service à la clientèle était incroyablement utile et bien informée, et j'ai vraiment apprécié de travailler avec eux." - Capterra Verified Review Try out these Les outils de marketing pour les startups !

7. Pipedrive

Pipedrive est une Outil de CRM SaaS avec une fonctionnalité intéressante qui vous permet de savoir quand un client existant se trouve près de chez vous. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez tomber "aléatoirement" sur des clients et garder ces relations en sécurité. 😉

Principales fonctionnalités

Suivez la progression de votre équipe grâce à des tableaux de bord visuels et des rapports personnalisés

Paramétrez les OKR individuels et ceux de l'équipe pour suivre la progression vers ces objectifs

Affichez vos tâches quotidiennes sous la forme d'un calendrier ou d'une liste à faire

Créez des modèles d'e-mail ou choisissez parmi des modèles prêts à l'emploi pour accélérer la communication avec les clients

Prix

Les forfaits payants de Pipedrive commencent à 15 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients

G2: 4.3/5 (1 000+ commentaires)

"Superbe plateforme pour maîtriser la relation avec tous les clients" - Capterra Verified Review "Notre équipe est satisfaite de Pipedrive jusqu'à présent, car c'est le seul outil que nous avons pu trouver qui fait ce dont nous avons besoin. Nous aimerions beaucoup que d'autres fonctionnalités soient ajoutées, mais pour l'instant, il travaille pour nous." - Capterra Verified ReviewCheck out these Pipedrive alternatives !

8. En toute connaissance de cause

Insightly est un système de gestion de la relation client (CRM) qui vise à aligner les équipes marketing, commerciales, d'assistance client et de projet autour d'une source unique d'informations sur les clients.

Voyons quel type de insights vous obtiendrez grâce à cette application CRM :

Principales fonctionnalités

Acheminez automatiquement les leads vers le membre de l'équipe concerné

Créez et envoyez des e-mails en masse directement dans l'application

Gardez la trace de voskPIs de l'équipe commerciale et vos objectifs grâce à des tableaux de bord personnalisés

Gérez vos projets en déplacement avec les applications mobiles Android et iOS

Prix

Insightly a des forfaits payants qui commencent à 29 $/utilisateur par mois lorsqu'ils sont facturés annuellement.

Évaluations des clients

G2: 4.1/5 (500+ commentaires)

Insightly avis

"Insightly a facilité la gestion de nos contacts à partir de Gmail et la synchronisation avec d'autres applications. Nous avons trouvé qu'il nous aidait à stimuler la productivité de notre équipe. Cependant, à la fin, il était trop simple pour nos besoins" - Capterra Verified Review "Insightly, sans aucun doute ont été un grand ajout à nos outils pour la gestion de la relation client parfait. Nous pouvons suivre les clients, les mails et les prospects et le projet à un abonnement peu coûteux nous fournissant des fonctionnalités géniales et pratiques." - Capterra Verified Review

9. CRM Fermé

Fermé CRM est un excellent outil de gestion de la relation client pour les startups. L'application vous permet d'enregistrer des appels, et vous pouvez annuler l'envoi d'e-mails si vous avez fait une erreur.

Mais cette plateforme vous aidera-t-elle à conclure plus d'affaires ?

C'est ce que nous allons découvrir :

Principales fonctionnalités

Une fonctionnalité de boîte de réception qui affiche les tâches à accomplir. Une fois que vous avez achevé une tâche ou achevé un appel manqué, ces tâches sont supprimées de la liste

Programmez l'envoi automatique d'e-mails

Lancez et consultez vos visioconférences Zoom directement dans l'application

Suivez les performances de votre équipe grâce à la fonctionnalité de classement

Prix

Fermé CRM propose des forfaits payants à partir de 29 $ par utilisateur et par mois pour 1 à 3 utilisateurs.

Evaluations des clients

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

"C'est une courbe d'apprentissage un peu raide cependant une fois que vous avez compris l'essentiel tout devient très facile." - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, cela a été une bonne mais pas grande expérience. Les bases sont couvertes pour un CRM mais certaines fonctionnalités qui semblent basiques sont encore manquantes." - Capterra Verified Review

Bitrix24 est une équipe outil de collaboration avec des fonctions de gestion de la relation client. Avec un suivi du temps natif, l'automatisation des ventes et des permissions granulaires, vous pouvez gérer efficacement votre équipe commerciale.

Ce logiciel CRM dispose également d'une fonctionnalité de visioconférence qui assiste jusqu'à 24 participants.

Caractéristiques principales

Identifiez les goulets d'étranglement et les opportunités de vente grâce à l'outil d'analyse de l'entonnoir des ventes

Utilisez l'automatisation des e-mails et des SMS pour stimuler les équipes commerciales et les ventesaméliorer la fidélisation des clients* Planifiez et suivez la progression des activités commerciales à l'aide dele diagramme de Gantt afficher

Créer des relations entre les équipes commerciales avec des dépendances de tâches

Tarification

Bitrix24 propose un forfait gratuit et des forfaits payants à partir de $$$$/mois pour deux utilisateurs.

Évaluations des clients

G2: 4.1/5 (300+ commentaires)

"Bitrix24 a le service de qualité et l'assistance pour obtenir la gestion des tâches, la collaboration, la trace et le forfait et le mettre en œuvre d'une manière traçable. Sûrement, cette plateforme très utile et productive pour chaque professionnel." - Capterra Verified Review "Bitrix24 a le service de qualité et l'assistance pour obtenir la gestion des tâches, la collaboration, la trace et le forfait et le mettre en œuvre d'une manière traçable. Sûrement, cette plate-forme très utile et productive pour chaque professionnel." - Capterra Verified Review

11. Un CRM moins ennuyeux

Less Annoying CRM prend son nom très au sérieux.

Ce logiciel de gestion des contacts a été conçu spécifiquement pour les petites entreprises. L'application a un modèle de tarification simple, et vous pouvez mettre en place des pipelines en quelques minutes.

Principales fonctionnalités

Voir toutes les notes, les fichiers, les tâches, les évènements et les informations sur les pipelines liés à un contact dans un seul écran

Créez différents types de champs personnalisés pour vos contacts, entreprises et pipelines

Recevez chaque jour un e-mail résumant l'ensemble de vos tâches et évènements de la journée

Fonctionnalité de rapport sur les prospects qui vous indique le statut et la priorité d'un prospect

Tarifs

Less Annoying CRM n'a pas de niveaux de prix. Cependant, leur forfait payant commence à 15$/utilisateur par mois.

Evaluations des clients

G2: 4.9/5 (400+ commentaires)

"Le temps de réponse de l'assistance client est incroyable. Pouvoir obtenir une réponse à nos questions les plus basiques a été vraiment valorisé dans notre mise en œuvre." - Capterra Verified Review "Avec 2 000 contacts dans ma base de données, j'ai besoin de quelque chose qui soit organisé et qui conserve les informations historiques - LACRM fait cela avec une interface très fonctionnelle." - Capterra Verified Review Check out these Les logiciels de gestion de la relation client pour les entreprises de services !

12. Nextiva

Nextiva rassemble tous les canaux de communication, y compris la voix, la vidéo, les SMS, les discussions et les sondages, en un seul endroit.

En combinant tous ces canaux de communication avec vos applications d'entreprise, votre équipe commerciale peut améliorer l'expérience client.

En voici un exemple :

Principales fonctionnalités

Suivez et gérez visuellement l'ensemble de votre équipe commerciale à l'aide d'untableau de type Kanban* Organisez et priorisez les affaires dans des étapes personnalisées de votre pipeline

Envoyez automatiquement des messages personnalisés à un client potentiel

S'intègre à Salesforce outlook, G Suite, etc

Prix

Les forfaits de Nextiva commencent à 30,95 $/utilisateur par mois pour 1 à 4 utilisateurs.

Evaluations des clients

G2: 4.4/5 (200+ commentaires)

Nextiva avis

"Si vous passez un peu de temps avec l'assistance et la configuration, alors c'est un excellent produit. À faire un peu de temps pour le configurer complètement comme vous voulez qu'il travaille." - Capterra Verified Review "La qualité du service est inégalée. L'application est super facile à utiliser et me permet de rester organisé. Le service est excellent, je n'ai jamais eu de difficulté avec mes appels. Le service client est excellent, le personnel est patient, amical et désireux d'aider. Dans l'ensemble, Nextiva m'a aidé à être plus efficace dans mon entreprise et je sais que cela a également aidé mes collègues au sein de notre entreprise." - Capterra Verified Review

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (anciennement Freshsales) vise à briser les silos de données en combinant les ventes, le marketing et le service client.

Ce CRM cloud dispose d'une fonctionnalité intéressante appelée Freddy IA, qui identifie vos meilleurs prospects. 🤖

Principales fonctionnalités

Utilisez le lead scoring pour identifier ceux qui sont prêts à acheter votre produit ou service

Vérifiez le niveau d'engagement d'un prospect avant d'entamer une discussion avec lui

Envoi d'e-mails personnalisés en masse aux prospects pour améliorer les relations avec les clients

Ajoutez des tâches, organisez des réunions, envoyez des e-mails et passez des appels à partir de cartes de visite

Prix

Les forfaits payants de Freshworks CRM commencent à 35 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients

G2: 4.6/5 (800+ commentaires)

Freshworks CRM avis

"Je suis très satisfait de l'expérience que j'ai eue jusqu'à présent. Nous avons l'impression d'en avoir pour notre argent et nous recevons des réponses rapides sur la façon d'utiliser le produit. Grande convivialité, ce qui est clé." - Capterra Verified Review "Ils mettent à jour et ajoutent de nouvelles fonctionnalités assez régulièrement et ont travaillé avec nous pour nous permettre d'être opérationnels. Mais je pense qu'une formation par webinaire sur la façon de faire des tâches spécifiques ou d'utiliser de nouvelles fonctionnalités serait vraiment utile." - Capterra Verified Review

14. Keap

Avec Keap, vous pouvez automatiser votre équipe commerciale vous pouvez créer des rapports d'équipe commerciale quotidiens, hebdomadaires et mensuels, et planifier des rendez-vous.

À votre avis, votre startup voudra-t-elle garder cet outil sur la liste une fois que nous aurons terminé de l'examiner ?

C'est ce que nous allons découvrir :

Fonctionnalités clés

Créez des formulaires personnalisés et intégrez-les à votre site web et à vos pages d'atterrissage

Envoyez des e-mails, passez un appel ou envoyez un texte à partir de la fiche contact du CRM

Gagnez du temps en choisissant parmi des e-mails pré-rédigés

Automatisez les tâches répétitives grâce aux modèles "quand/alors"

Prix

Les forfaits payants de Keap commencent à 79$/mois pour un utilisateur. Si vous souhaitez ajouter d'autres utilisateurs, il vous en coûtera 30 $ supplémentaires par utilisateur.

Évaluations des clients

G2: 4.1/5 (1,000+ reviews)

Critiques du Keap

"Une fois que vous apprenez toutes les fonctionnalités, vous voyez à quel point ce logiciel peut être puissant et utile." - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, c'était très bien. Nous avons changé parce que nous avions besoin d'un système qui était plus qu'un simple logiciel de marketing par e-mail." - Capterra Verified Review

15. Salesflare

Salesflare (page d'accueil) est un système CRM intuitif que les startups peuvent utiliser pour automatiser leur entrée de données, mieux suivre leurs abonnés et communiquer avec les clients en équipe.

Combien de flare ce logiciel peut-il ajouter au processus de vente de votre startup ?

Principales fonctionnalités

Salesflare se connecte à votre boîte de réception, votre calendrier et votre téléphone portable pour enregistrer vos e-mails, vos réunions et vos appels téléphoniques avec vos clients

Il crée automatiquement des contacts pour les personnes avec lesquelles vous êtes en contact et recueille des informations à leur sujet à partir des signatures d'e-mail et des informations accessibles au public

Organisez vos affaires dans un pipeline visuel par glisser-déposer et recevez des rappels automatisés lorsque vous devez effectuer un suivi

Envoyez des flux d'e-mails automatisés, des séquences de sensibilisation et des campagnes d'e-mails directement à partir de votre CRM

Suivez vos clients à travers vos e-mails et votre site web

Salesflare s'intègre étroitement avec Gmail, Office 365, Zapier, et plus encore

Prix

Les forfaits de Salesflare commencent à 29 $ par utilisateur et par mois.

Evaluations des clients

G2: 4.7/5 (100+ reviews)

Critiques de Salesflare

"J'ai vraiment adoré le la gestion du flux de travail fonctionnalité de Salesflare qui m'aide à automatiser 40% des tâches commerciales de mon équipe. Dans l'ensemble, c'est un outil hautement personnalisable et robuste pour les professionnels de la vente SaaS." - Capterra Verified Review "Dans l'ensemble, j'adore le produit et la facilité d'utilisation et je l'ai recommandé à plusieurs amis dans d'autres entreprises." - Capterra Verified Review Related: CRM Exemples pour différents cas d'utilisation !

Démarrez avec le meilleur système CRM pour votre startup

Il peut être extrêmement difficile de maintenir à flot votre entreprise en démarrage lorsque vous devez gérer une tempête de tâches par vous-même. Mais n'oubliez pas que les startups valorisent le savoir plus que tout, et qu'il n'y a rien de plus précieux que les données clients.

Heureusement, avec les outils CRM gratuits pour les startups, vous pouvez gagner du temps et d'autres ressources et de gérer facilement les relations avec les clients. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur le développement de votre entreprise plutôt que sur les tâches administratives.

Mais pour que votre startup navigue sans encombre à long terme, vous avez besoin du meilleur outil de CRM pour startup !

ClickUp vous permet de visualiser les projets de vos clients à l'aide de cartes mentales, de forfaiter la capacité de travail de votre équipe à l'aide de la vue Charge de travail, ainsi que de paramétrer et de suivre la progression de vos objectifs de financement. Démarrer avec ClickUp gratuitement aujourd'hui pour découvrir le meilleur CRM pour les startups parce que :